10 programvarusystem för patienthantering 2025

Noggrann journalföring är avgörande för att driva en vårdverksamhet. Oavsett om du har en liten praktik eller en stor anläggning måste du ständigt hantera patientutvärderingar, tidsbokningar, behandlingsplaner, utskrivningar och andra procedurdata.

Att hantera administrativa uppgifter manuellt på en vårdinrättning är varken praktiskt eller effektivt. Du behöver ett patienthanteringsprogram för att skapa ordning i din dagliga verksamhet. ?

Dessa system är vanligtvis allt-i-ett-lösningar för vårdgivare, kliniker och institutioner. De är fullspäckade med funktioner som minimerar den administrativa arbetsbelastningen, centraliserar patientdata och gör interna processer mindre benägna att drabbas av mänskliga fel.

I den här artikeln presenterar vi de 10 mest pålitliga patienthanteringsverktygen på marknaden. Utforska deras funktioner och se hur de bidrar till effektivare drift och bättre patientvård.

Vad är patienthanteringsprogram?

Programvaruverktyg för patienthantering är utformade med tanke på vårdinrättningar och deras anställda. De hjälper till att minska den administrativa bördan genom att effektivisera journaler och automatisera arbetsflöden , så att ditt team kan erbjuda optimal patientvård.

Du kan förvänta dig funktioner för att skapa, hantera, lagra och komma åt patientjournaler, boka möten, organisera kalendrar, hantera patientinläggningar och utskrivningar och till och med fakturering. Med ett kvalitativt projektledningsverktyg för hälso- och sjukvård vid din sida får du mer tid att fokusera på kundrelationer och intäktshantering.

Hur man väljer rätt patienthanteringsprogramvara för vårdpersonal

Programvarulösningar för praktikhantering har olika funktioner för att tillgodose olika administrativa behov. Generellt sett bör du fokusera på följande egenskaper när du utvärderar produkter:

Dokumenthantering och journalföring: Rätt verktyg bör erbjuda robusta alternativ för dokumenthantering så att du kan skapa, redigera och lagra patientjournaler, rapporter och behandlingsplaner på ett säkert sätt. : Rätt verktyg bör erbjuda robusta alternativ för dokumenthantering så att du kan skapa, redigera och lagra patientjournaler, rapporter och behandlingsplaner på ett säkert sätt. Formulär: Du ska kunna skapa e-formulär för patientutvärderingar, inskrivningar och utskrivningar för bättre patientengagemang. Schemaläggning: Plattformen bör erbjuda en omfattande kalender för att skapa och följa integrerade scheman för läkare, vårdpersonal och laboratorietekniker. Mallar: Programvaran bör erbjuda en samling mallar som hjälper dig att skapa professionella patientjournaler, hantera scheman och hålla koll på dina arbetsuppgifter. Påminnelser: Inbyggda påminnelsefunktioner hjälper dig att förbereda dig för kommande bokningar och spåra patienter som uteblir. Säker och HIPAA-kompatibel : Plattformen måste erbjuda skydd av patientdata och andra säkerhets- och krypteringsprotokoll som krävs av HIPAA.

De 10 bästa programvarorna för patienthantering

Vi har gått igenom dussintals patienthanteringsverktyg och handplockat de 10 bästa som erbjuder den bästa kombinationen av funktionalitet och användarvänlighet. Utforska vår lista och hitta ett program som uppfyller alla krav för din verksamhet! ✅

Kom igång med ClickUp Visualisera arbetsflödena på din vårdinrättning med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Som ett högt rankat system för uppgifts- och projektledning har ClickUp imponerande funktioner för att hantera arbetsflöden inom hälso- och sjukvården i alla storlekar.

Projektledningsverktyget ClickUp Healthcare har en rad olika funktioner. Den första är ClickUp Docs – perfekt för att centralisera patientjournaler, introduktionsmaterial för läkare och andra administrativa dokument. Koppla dokument till uppgifter för att koppla patienter till specifika vårdgivare eller läkare.

ClickUp Dashboards erbjuder mer än 15 vyer för att visualisera och balansera arbetsflöden och medicinsk utrustning. Använd de traditionella list- eller tavelvyerna för att övervaka arbetsbelastning, patientuppgifter och resurser. Övervaka flera arbetsflöden i kalendervyn, perfekt för att schemalägga bokningar och möten.

Med ClickUp Form-vyn kan du skapa e-formulär för att samla in data som patientintag, utvärderingar, utskrivningar, teamutvärderingar och enkäter.

Har du en hektisk verksamhet? Vi har lösningen! Med ClickUp Reminders kan du få aviseringar om bokade tider och viktiga procedurer. Ställ in automatiseringar på plattformen för återkommande administrativa uppgifter som att skicka e-post eller skapa utskrivningsdokument.

Förbättra din patienthantering med färdiga mallar: ClickUp Patient Management Template och ClickUp Patient List Template. De har anpassningsbara fält (som HMO-identifikationsnummer, Beteckning, Födelseort och Försäkring) för att organisera kundinformation.

ClickUp Patient Management Template spårar patientstatus, mediciner, tilldelad läkare, försäkring och mycket mer.

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, inklusive Slack, RingCentral, Zoom, Calendly och Zapier.

ClickUps bästa funktioner

Säker, integritetsorienterad och SOC 2-kompatibel plattform

ClickUp Docs för att skapa arbets- och forskningsdokument

CRM-mallar specifika för hälso- och sjukvården

Anpassningsbara påminnelser

Över 15 vyer för att övervaka patientinformation, arbetsbelastning och förbrukningsmaterial

Över 1 000 integrationer

Automatiserar repetitiva uppgifter

Anpassningsbara formulär för elektroniska patientjournaler (EHR)

Avancerade schemaläggningsfunktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare behöver tid för att lära sig plattformen

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Salesforce (Customer 360)

Salesforce är en robust CRM-plattform med ett attraktivt produkt för vårdgivare och vårdinstitutioner – Customer 360.

Med Customer 360 får du en rad funktioner för att hantera dina kunder – i detta fall patienter. Skapa och dela formulär för att lägga till detaljerade patientjournaler med attribut som kontaktuppgifter, kliniska data, bokade tider, recept, preferenser och tilldelade läkare för att minska flaskhalsar. Spåra medicinering, doseringar och förnyade recept i realtid.

Verktygets intelligenta tidsbokningsfunktioner låter dig optimera dina arbetsdagar. Du kan till exempel informera dina patienter i förväg om vilka laboratorierapporter de behöver ta med sig till besöket och undvika missförstånd.

Salesforce (Customer 360) bästa funktioner

Stöder detaljerade patientjournaler

Anpassningsbara formulär för att samla in information

Intelligent tidsbokningshantering

Omfattande läkemedelsjournaler

Begränsningar i Salesforce (Customer 360)

Kan vara för dyrt för mindre kliniker.

Att navigera och hitta saker kan vara tidskrävande.

Priser för Salesforce (Customer 360)

Enterprise : 325 $/månad per användare

Obegränsat: 500 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner för Salesforce (Customer 360)

G2 : 3,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)

3. eClinicalWorks

eClinicalWorks är en plattform för hälso- och sjukvård fullspäckad med innovativa verktyg. Den har en patientportal där patienter kan boka tid, se laboratorieresultat och mediciner och till och med chatta med sin läkare.

eClinicalWorks samarbetar med healow-appar för iOS- och Android-telefoner. Använd healow Open Access för att hjälpa patienter att boka tid enligt lediga tider. Med Check In kan de lämna information om sin försäkring, underteckna formulär och samtycken samt granska sin historik före själva besöket. healowPay förenklar logistiken kring betalning av räkningar.

Utnyttja eClinicalMessenger för att påminna dina patienter om deras bokade tider, hälsokontroller eller laboratorieresultat. Du kommer att älska Eva, plattformens virtuella AI-assistent ! Hon kan hämta patientjournaler, låta dig jämföra tidigare och aktuella anteckningar om framsteg och boka tider på nolltid! ?

eClinicalWorks bästa funktioner

Detaljerade elektroniska journaler

Fungerar med healow-appar

eClinicalMessenger för påminnelser

Eva, en kompetent virtuell assistent

Intäktscykelhantering (RCM) för att övervaka intäkter

Begränsningar för eClinicalWorks

Kundsupporten kan ha långa väntetider.

Gränssnittet är inte särskilt användarvänligt.

Priser för eClinicalWorks

Endast EHR : 449 USD/månad per leverantör

EHR med praktikhantering : 599 $/månad per vårdgivare

RCM som tjänst: 2,9 % av klinikens inkasseringar

Betyg och recensioner av eClinicalWorks

G2 : 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (över 300 recensioner)

4. NextGen

NextGen är en heltäckande lösning för elektroniska journaler, praktikhantering och intäktscykelhantering.

Plattformen låter dig skapa molnbaserade elektroniska patientjournaler som omfattar patienternas sjukdomshistoria, allergier och mediciner. Din personal och dina patienter kan komma åt relevanta journaler från vilken enhet som helst.

När det gäller praktikhantering har NextGen anpassningsbara schemaläggningsalternativ. Du kan konfigurera kalendrar för att förhindra överbokning och låta patienter boka sina besök online. Din personal kommer att uppskatta NextGens färgkodade schemaläggningsmallar, som är perfekta för att gruppera patienter.

NextGens alternativ för hantering av intäktscykeln kan stödja olika beslutsprocesser. Skapa transparenta faktureringsmekanismer, upptäck avslag och öka hastigheten på inkasseringar. ?

NextGen erbjuder digitala dokumentationslösningar som hjälper dig att fylla i PDF-formulär offline. När du är tillbaka på internet ansluter du till molnet så synkroniseras dina formulär.

NextGens bästa funktioner

Molnbaserade elektroniska patientjournaler

Anpassningsbara schemaläggningsalternativ med färgkodade mallar

Intäktscykelhantering

Offlineformulärshantering

Begränsningar med NextGen

Tillfälliga tekniska problem

Användargränssnittet kan förbättras.

NextGen-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av NextGen

G2 : 3,7/5 (över 140 recensioner)

TrustRadius: 7,1/10 (8+ recensioner)

5. athenaOne

Håll patientfokuserade elektroniska patientjournaler, öka den kliniska effektiviteten och förbättra kundrelationerna med athenaOne! ?

Plattformen låter dig skapa och hantera omfattande patientjournaler. Information om patientens historik, allergier, problem, mediciner och vaccinationer finns alltid till hands. Patienterna kan också granska sina journaler, testresultat och tidsbokningar. Använd athenaTelehealth för att ge dina patienter virtuellt stöd och den vård de behöver.

Trött på missade bokningar? athenaOne kan skicka automatiska påminnelser och erbjuda en möjlighet att avboka, så att du kan justera ditt schema.

Plattformen stöder mobila, personliga och onlinebetalningsalternativ för att underlätta betalningar. När det gäller intäktscykelhantering kommer du att uppskatta athenaCollector – funktionen kontrollerar försäkringstekniska detaljer och upptäcker fel i ansökningar innan de skickas in.

athenaOne bästa funktioner

Automatiska påminnelser med stöd för avbokningar

Molnbaserad medicinsk fakturering

Inbyggt verktyg för att minska risken för felaktiga ersättningsanspråk

athenaTelehealth för virtuellt stöd

Begränsningar för athenaOne

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara utmanande.

Det är inte lätt att avsluta recept

Priser för athenaOne

Kontakta oss för prisuppgifter

athenaOne betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 90 recensioner)

GetApp: 3,7/5 (över 700 recensioner)

6. AllegianceMD

AllegianceMD är ett användarvänligt verktyg som kombinerar robusta EHR-alternativ med imponerande funktioner för praktikhantering.

Med e-recept kan du slippa receptblocken! Plattformen kan:

Kontrollera interaktioner mellan allergier, läkemedel och sjukdomar för att slutföra recept. Spåra patienters försäkringsberättigande Skicka elektroniska recept till apotek

Patientportalen gör att din verksamhet flyter smidigt. Patienterna kan registrera sig online, fylla i demografiska uppgifter från hemmet, boka tid, skicka förnyelseförfrågningar och granska sina journaler.

Ställ in automatiska påminnelser för patientbesök och undvik flaskhalsar i ditt schema. Portalen gör det möjligt för patienter att betala online och se sin betalningshistorik.

AllegianceMD:s bästa funktioner

Praktiska elektroniska recept

Centraliserad patientdatabas

Automatiska påminnelser

Hantering av förnyelsebegäran

Begränsningar för AllegianceMD

Plattformen kan ibland vara långsam.

Designen skulle behöva uppdateras.

Priser för AllegianceMD

Kontakta oss för prisuppgifter

AllegianceMD-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

7. Practice Fusion

Återupptäck effektivitet, användarvänlighet och funktionalitet med Practice Fusion, en populär lösning för både stora och små privata mottagningar. ?

Plattformen erbjuder praktiska funktioner för patientjournaler. Använd tusentals färdiga mallar för att effektivisera arbetsflöden och öka effektiviteten. Skapa unika genvägar för att minska antalet tangenttryckningar och fylla i journaler snabbare. Minska manuella inmatningar genom att skapa listor med vanliga diagnoser, apotek och recept.

Practice Fusion samarbetar med över 98 000 apotek för att hjälpa dina patienter att få sina mediciner baserat på elektroniska recept.

Behöver du beställa tester? Plattformen samarbetar med över 500 laboratorier och bilddiagnostikcenter – välj var du vill att dina patienter ska testas och få resultaten skickade till din enhet.

Med Practice Fusion kan du skapa superräkningar som hämtar information från dina journaler för att visa detaljerade serviceavgifter.

De bästa funktionerna i Practice Fusion

Samarbetar med över 98 000 apotek och över 500 laboratorier och bilddiagnostikcenter.

Tusentals diagrammallar

Listgenerering och genvägar för färre manuella inmatningar

Integreras med populära medicinska faktureringstjänster som AdvancedMD och Veradigm.

Begränsningar för Practice Fusion

Tillfälliga driftstopp

Flera användare nämnde faktureringsproblem som orsakade intäktsförluster.

Priser för Practice Fusion

Från 149 $/månad per vårdgivare

Betyg och recensioner av Practice Fusion

G2 : 3,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 400 recensioner)

8. DocPulse

Det är betungande att se kritiskt sjuka patienter vänta på behandling på grund av förseningar i pappersarbetet. DocPulse kan komma till undsättning! ?

Detta onlinebaserade patienthanteringssystem hjälper dig att effektivisera alla processer inom din verksamhet, från inskrivning till utskrivning.

Använd plattformen för att skapa formulär som dina patienter kan fylla i vid första besöket, tilldela rum och generera förskottskvitton. Ställ in olika typer av rum och hantera deras tillgänglighet i realtid. Programvarans automatiska beräkningsfunktion för sängavgifter beräknar automatiskt vistelsens längd och rumstyp för att ge dig exakta priser.

Andra faktureringsfunktioner inkluderar registrering av förskott och detaljerade utskrivningsrapporter, hantering av återbetalningar, utskrift av kvitton och avstämning av fakturor. Plattformen har många försäkringsstödalternativ som låter dig kontrollera en patients ersättningsberättigande och registrera betalningsuppgifter.

DocPulses bästa funktioner

HIPAA-kompatibel infrastruktur

Automatisk beräkning av sängavgift

Enkel försäkringssupport och fakturering

Detaljerade utskrivningsrapporter

Begränsningar för DocPulse

Begränsade möjligheter att skicka påminnelser till patienter

Inget offline-stöd

Priser för DocPulse

Kontakta oss för prisuppgifter

DocPulse-betyg och recensioner

Capterra: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

9. LeadSquared

Vill du ha ett verktyg som kombinerar CRM, marknadsföring och projektledning inom hälso- och sjukvården? LeadSquared kommer att imponera på dig! Plattformen ökar patientintaget, engagemanget och retentionen med automatisering av arbetsflöden, segmentmarknadsföring och verktyg för teamhantering.

Plattformen erbjuder funktioner för patientintag som:

Självbetjäningsportal för patienter

Digital försäkringsverifiering

Påminnelser om bokade tider och uppföljningar via flera kanaler

LeadSquareds funktioner för uppgiftshantering och CRM hjälper dig att hålla din verksamhet prestationsinriktad. Du kan spåra boknings- och inskrivningsfrekvensen för att övervaka patienternas nöjdhet. Använd filter för att granska patientdata efter center, källa, team, läkare eller månad och skapa ansvarighet med precision.

Marknadsför din verksamhet bättre genom att ställa in automatiska textmeddelanden och e-postmeddelanden och segmentera leads och patienter utifrån olika kriterier, såsom plats eller typ av tjänst.

LeadSquareds bästa funktioner

HIPPA-kompatibel

Självbetjäningsalternativ för patienter

Automatiserade marknadsföringsverktyg för att marknadsföra din verksamhet

Uppgiftsfördelning och övervakning

LeadSquareds begränsningar

Användargränssnittet och användarupplevelsen kunde vara bättre.

Brist på avancerade alternativ för marknadsföringsautomatisering

LeadSquared-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

LeadSquared-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

10. Clinicia

Bli papperslös med Clinicia – en förstklassig programvara för praxis- och resurshantering. ?

Med Clinicia kan du registrera de minsta detaljerna i varje patientkontakt och föra noggranna digitala anteckningar om deras diagnoser, behandlingsplaner, recept, vitala tecken och laboratorieresultat.

Plattformen stöder specialister med unika funktioner för journalföring. Till exempel kan tandläkare skapa och hantera tandläkarjournaler med detaljerad historik och visuella representationer för varje behandling. ?

När det gäller att skriva ut recept guidar Clinicia dig med läkemedelsförslag från sin förinstallerade databas. Nya läkemedel och deras doseringar sparas automatiskt för framtida bruk. Dela recept med dina patienter via e-post eller SMS eller skriv ut dem.

Med Clinicia kan du skapa fakturor, ta betalt från dina patienter och analysera betalningshistoriken över tid. Plattformen erbjuder även alternativ för att spåra utgifter, så att du kan fördela dina resurser på rätt sätt med skräddarsydda budgetar.

Clinicias bästa funktioner

Lämplig för specialister

Enkel receptadministration

Alternativ för att samla in betalningar och spåra utgifter

Stöder marknadsföringskampanjer via e-post och SMS.

Begränsningar för Clinicia

Vissa användare hade problem med dubbla poster.

Ingen gratisplan

Priser för Clinicia

Basic : 6 000 rupier/år (cirka 73 dollar)

Standard : 8 500 rupier/år (cirka 103 dollar)

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Clinicia

Capterra: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

Håll din praktik i god form med rätt patienthanteringsprogramvara

Det är fantastiskt hur programvaruverktyg stöder välgrundade operativa och kliniska beslut inom hälso- och sjukvårdsbranschen. ?

Våra listade patienthanteringsplattformar minskar avsevärt bördan av pappersarbete och administrativa uppgifter och hjälper dig att fokusera på ditt huvudmål – att ta hand om dina patienter.

Om du fortfarande är osäker och letar efter ett kostnadseffektivt verktyg för uppgifts- och projektledning för din verksamhet rekommenderar vi att du börjar med ClickUp.