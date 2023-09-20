Den ultimata guiden till projektledning inom hälso- och sjukvården

Det står en rad patienter i väntrummet.

Läkaren är sen idag.

Apotekspersonalen säger att de behöver påfyllning eftersom de har slut på varor.

För en bransch som ansvarar för att ta hand om människors liv kan hälso- och sjukvårdsbranschen vara ganska tuff för de vårdgivare som hanterar den.

Så hur håller de sig fokuserade med allt som händer?

Utmärkta färdigheter inom projektledning inom hälso- och sjukvården.

Som Dr Lisa Cuddy , sjukhusdirektör i tv-serien House M. D.

Säkerligen skulle ingen på Princeton Plainsboro Hospital vilja lämna projektledning i händerna på personer som Dr Gregory House. ?

Hälso- och sjukvård är trots allt en högriskbransch.

Det är bokstavligen människors liv som står på spel här.

Du har inte råd med några misstag. Alls.

Så vad kan du göra?

Anlita en projektledare för att hålla ordning på saker och ting och se till att allt fungerar som det ska.

Men om du lider av dålig projektledning och vill uppnå dina projektmål, oroa dig inte.

Vi stöttar dig. bokstavligen

I den här artikeln går vi igenom vad projektledning inom hälso- och sjukvården innebär, varför det är så viktigt och vad som krävs för att vara en bra projektledare inom hälso- och sjukvården.

Bonus: Du lär dig också hur du kan vårda dina projekt tillbaka till hälsa med ett utmärkt projektledningsverktyg för hälso- och sjukvården.

Är du redo?

Låt oss ge dig en dos av projektledning inom hälso- och sjukvården.

Vad är projektledning inom hälso- och sjukvården?

För att hålla jämna steg med sjukförsäkringsbolagens allt hårdare grepp, hälso- och sjukvårdssystemets enorma storlek och den stora säkerhetsfrågan kräver moderna hälso- och sjukvårdsorganisationer massor av planering för att skapa en effektiv process.

Det är här projektledning inom hälso- och sjukvården kommer in i bilden.

Det handlar om planering, genomförande och underhåll av alla vårdprojekt för att förbättra organisationens funktion.

Det hjälper till att effektivisera ett projekt som kan spara pengar och samtidigt förbättra patientvården, vilket i slutändan gynnar en vårdorganisation.

Låt oss till exempel säga att Dr Cuddy är trött på Dr House och vill öppna en ny diagnostikavdelning på sin organisation.

Hon skulle först behöva skapa en konkret plan för att öppna och driva denna nya vårdinrättning. Hon kunde antingen göra planeringen själv eller anlita en projektledare.

Något hon har bemästrat.

Men behöver vi verkligen projektledning inom hälso- och sjukvården?

Låt oss ta reda på det.

Varför behöver du projektledning inom hälso- och sjukvården?

Hälso- och sjukvårdsbranschen utvecklas ständigt.

Nya tekniker dyker ständigt upp, och organisationer inom hälso- och sjukvården måste hänga med.

Som ett resultat av detta finns det ett enormt tryck på hälso- och sjukvårdsbranschen att hålla jämna steg med tiden och leverera högkvalitativ patientvård.

Hälso- och sjukvårdsföretag måste också följa olika statliga regleringar som HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) och GDPR (General Data Protection Regulation) för fakturering och andra processer.

Det är här projektledning inom hälso- och sjukvården kommer in i bilden.

Med hjälp av de grundläggande principerna för projektledning kan organisationschefer som Dr Cuddy skapa struktur och disciplin i organisationen.

Effektiv projektledning kan också hjälpa till med:

Bättre patientvård och upplevelse

Förbättrad budgetering

Bättre hantering

Smidigare kommunikation

Bättre relationer med intressenter

Hur går man egentligen tillväga för att hantera projekt inom hälso- och sjukvårdsområdet?

3 populära metoder för projektledning inom hälso- och sjukvården

Förutom medicinsk vetenskap måste vårdpersonal också lära sig projektledning.

Låt oss titta på de populära projektledningsmetoderna som du kan använda inom hälso- och sjukvårdssektorn:

1. Agil projektledning

Agil projektledning är som ett motgift mot traditionell projektlednings problemområden.

Det följer en iterativ metod och delar upp ett projekt i mindre utvecklingscykler (2–4 veckor) som kallas sprints. En chef kan definiera en sprintbacklogg som beskriver vad teamet behöver fokusera på under den cykeln.

Detta underlättar anpassningen till förändringar, särskilt i en bransch som hälso- och sjukvården där variablerna ständigt förändras. Agile har också flera viktiga fördelar och fungerar för de flesta branscher eftersom det säkerställer flexibilitet, anpassningsförmåga, lagarbete och snabbare avkastning på investeringen.

När det gäller hälso- och sjukvården kan ett agilt projektledningsverktyg hjälpa dig att slutföra ett projekt snabbt och hålla jämna steg med utvecklingen.

Låt oss till exempel anta att Dr Cuddy vill lansera en ny app för tidsbokning på sitt sjukhus.

Hon kan använda den agila metodiken och först lansera en testapp. På så sätt kan hon ta emot feedback från patienter om användargränssnittet och hur enkelt det är att boka tid, för att snabbt kunna införliva ändringarna i appens design.

På så sätt behöver hon inte slösa tid och resurser på att skapa en ny app från grunden om den första inte är användarvänlig för hennes patienter.

2. Vattenfall

Waterfall är en traditionell projektledningsprocess av den gamla skolan.

Det följer en linjär metod där du delar upp varje projektplan i faser, och varje fas övergår i nästa, precis som ett riktigt vattenfall.

Vanligtvis omfattar denna projektledningsprocess fem steg: krav, design, implementering, testning och leverans.

Hur skiljer sig vattenfallsmodellen från agil projektledning?

I vattenfallsmetoden måste teamet först slutföra en etapp för att kunna gå vidare till nästa.

Även om det är en av de vanligaste projektledningsteknikerna som används i stora branscher som byggindustrin, har den sina nackdelar.

Det kan fördröja resultaten och projektet kan bli överflödigt. Detta kan vara skadligt för en organisation inom hälso- och sjukvården som försöker ge omedelbar vård till patienter.

Vattenfallsmetoden kan dock fungera bra om Dr Cuddy vill öppna en ny vårdinrättning. Hon kan ta itu med projektet i etapper.

Först måste hon definiera beroenden och krav för att öppna avdelningen, såsom budgetering, personal, myndighetstillstånd etc. När hon har en plan för kraven kan hon gå vidare till implementeringsfasen.

3. Hybrid

Eftersom hälso- och sjukvården är en snabbt föränderlig sektor kan det vara precis vad doktorn ordinerat att anta en hybrid förvaltningsstrategi.

Du kan genomföra projekt snabbt med en agil metodik och ändå ha en färdplan för styrelsen och investerarna med en vattenfallsmodell för projektledning.

På så sätt kan du hålla slutanvändarna involverade under olika faser, säkerställa rätt projektresultat och hålla intressenterna nöjda. Win-win, förstår du.

Men det räcker inte att veta vad man ska göra.

Du måste också veta hur man gör det.

Är du redo att lära dig vad som krävs för att bli projektledare inom hälso- och sjukvården? Kom igen.

Vad krävs för att bli en bra projektledare inom hälso- och sjukvården?

Projektledare inom hälso- och sjukvården är ryggraden i ett projekt. ingen ordlek avsedd

De leder och övervakar ett vårdprojekt från inläggning till utskrivning.

En programansvarig ser till att projektet levereras i tid och håller sig inom budgeten.

De kan också snabbt identifiera om projektet är i trubbel och föreslå rimliga lösningar. ?

Vårdorganisationer behöver absolut en projektledningsspecialist för att se till att projekten följer gällande regler.

Projektledning är dock inte något för svaghjärtade.

Yrken inom hälso- och sjukvården kräver specifika ledarskapsfärdigheter. En certifiering inom projektledning är också idealisk.

Här är vad som krävs för att bli en framgångsrik projektledare.

1. Projektledarens kompetens

Om du vill bli en bra chef måste du ha sunda projektledningsfärdigheter för att kunna leda ett team, hantera projektet och möta utmaningarna inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

Här är några viktiga färdigheter som en projektledare inom hälso- och sjukvården måste ha:

Flexibilitet: du bör vara snabb att reagera och modifiera projektet för att hålla det på rätt spår.

Kommunikation: Hälso- och sjukvårdsbranschen handlar om människor. Du bör vara en aktiv lyssnare och en effektiv förhandlare för att säkra affärer.

Ledarskap: du bör kunna motivera och inspirera andra. Ditt team bör tro på dig och ha förtroende för projektet.

Konfliktlösning: hälso- och sjukvården är en ovanlig marknad med inneboende risker. Som projektledare bör du kunna agera snabbt och lösa upp spända situationer.

Delegering: du bör kunna fördela uppgifter till olika teammedlemmar. Detta hjälper dig att använda de : du bör kunna fördela uppgifter till olika teammedlemmar. Detta hjälper dig att använda de tilldelade resurserna effektivt och hålla projektet väl inom budget.

2. Certifieringar inom projektledning inom hälso- och sjukvården

Dr House må vara en expert på diagnostik, men förstår han vetenskapen om ledarskap? Troligen inte.

Många vårdpersonal söker formell utbildning i projektledning för att bättre kunna hantera komplexa projekt och människor.

Åtminstone avdelningschefer som Dr House måste göra det.

För att bli en bra chef inom hälso- och sjukvården bör du helst ha en högskoleexamen i hälso- och sjukvårdsadministration, företagsekonomi, folkhälsa eller omvårdnad.

Men en certifiering i projektledning skadar inte heller.

Flera institut erbjuder kurser i projektledning, till exempel:

Projektledningsproffs (PMP)

Certified Associate in Project Management (CAPM)

Program Management Professional (PgMP)

Vissa universitet erbjuder även projektledning inom hälso- och sjukvården som huvudämne.

Harvard T. H. Chan School of Public Health erbjuder till exempel en onlinecertifiering i projektledning inom hälso- och sjukvården.

Både kliniska och icke-kliniska yrkesverksamma är välkomna att delta i Harvard-kursen. Du kan till och med få fortbildningspoäng som räknas till din examen.

Ett program som detta omfattar både projekt- och personalhanteringsfärdigheter. Du lär dig om projektledningens olika faser och hur du anpassar dig till olika nyanser samtidigt som du uppnår viktiga mått.

De täcker verktyg och strategier för att upprätthålla bättre interpersonell dynamik med intressenterna.

Det kan till och med göra dig till en expert på effektiv kommunikation och framgångsrika förhandlingar.

3. HIPAA-efterlevnad

Sjukhus och vårdpersonal förlitar sig på hälso- och sjukvårdsinformatik för att få tillgång till känslig information hela tiden. Om sådan information läcker ut kan det utgöra ett allvarligt hot mot patientens integritet.

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) är den lag som reglerar skyddet av känsliga patientuppgifter.

Om du använder projektledningsprogramvara som har tillgång till patientdata måste den skydda:

Skadliga attacker mot patientinformation

Åtkomst till och delning av patientinformation

Som chef är det ditt ansvar att se till att alla tekniska och icke-tekniska program och processer följer HIPAA-normerna för att skydda hälso- och sjukvårdsinformation.

Nu när vi har gått igenom grunderna kan vi gå igenom några tips för hälso- och sjukvårdsledning. ?

9 användbara tips för att hantera projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn

Om du vill kliva in i rollen som projektledare inom hälso- och sjukvården kan det vara bra att ha några praktiska ledningstips i rockärmen.

Först vänder vi oss till Albert Ho, projektledare för William Osler Health System och grundare av Healthcare Heroes, för att få några expertråd:

Dela upp leverablerna i mindre och mer hanterbara delar. Den ideala tidsramen är en leverabel som kan uppnås inom 3 till 12 månader.

Om ett projekt sträcker sig över flera år och har ett stort arbetsomfång bör varje fas ha sin egen projektplan för att definiera det arbete som ska utföras.

Ho nämnde att det är lätt för projektets sponsorer att tappa intresset för ett flerårigt projekt, så att dela upp leverablerna hjälper till att hålla igång momentumet.

Andra viktiga tips för projektledning inom hälso- och sjukvården är:

Diagnostisera krav och projektmål genom att ställa rätt frågor till ledningen.

Om du har flera projekt, prioritera de som hjälper till att effektivisera en process.

Säkerställ öppen kommunikation så att ditt projektteam är på samma sida.

Bygg ett mångsidigt team. Engagera medarbetare från olika avdelningar för att hjälpa dig att förbättra en process.

Var beredd på oförutsedda händelser. Om något blossar upp, kör några tester, anpassa dig och fortsätt framåt.

Följ projektplanen som definierar dina strategiska mål, resurser, tidsplan och nyckeltal.

Håll dig uppdaterad om de hälso- och sjukvårdsregler och styrningsprinciper som kan påverka ditt program eller projekt.

Nu har du några säkra tips i bagaget.

Vad händer härnäst?

Lär dig det bästa sättet att hantera dina projekt inom hälso- och sjukvården!

Det bästa sättet att hantera projekt inom hälso- och sjukvården

Om Dr House vill behålla sitt grepp om diagnostiken och bli en smart chef måste han bekanta sig med begrepp som sprintplanering, agile och scrum, automatiserade arbetsflöden och mycket mer.

Han skulle behöva lära sig att använda ett Gantt-diagram och kanban-tavlor för att visualisera projekt och förbättra sin projektledningserfarenhet.

Och ännu viktigare, han skulle behöva lära sig att använda projektledningsprogramvara för hälso- och sjukvården för att implementera alla de branschuttryck vi just nämnde.

Som ClickUp!

Vänta, vad är det där?

ClickUp är ett högt rankat projektledningsprogram som används av projektledare inom hälso- och sjukvården och andra produktiva team över hela världen.

Ett agilt verktyg som ClickUp kan ge dig och ditt projektteam möjlighet att leverera snabbare resultat på ett effektivt sätt.

Använd det för att hantera din organisation, från läkare till IT-avdelningen, sjuksköterskor och vaktmästare. Använd över 1000 integrationer för att visualisera ditt projekt på det sätt du vill.

Det som gör ClickUp särskilt lämpligt för din vårdavdelning är dock att det uppfyller kraven i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

ClickUp uppfyller kraven i Privacy Shield Framework och GDPR (allmän dataskyddsförordning).

Det innebär att vi garanterar högsta säkerhetsstandard för alla våra kunder.

Dessutom har ClickUp ett brett utbud av projektledningsfunktioner helt gratis!

Så här kan du använda ClickUp för att göra ditt projekt inom hälso- och sjukvården till en framgång:

