De 11 bästa certifieringarna inom projektledning för att avancera din karriär 2025

Det är en spännande tid: En studie från Project Management Institute (PMI) visar att den globala ekonomin kommer att behöva ytterligare 25 miljoner projektledare för att möta efterfrågan år 2030.

På dagens arbetsmarknad ifrågasätter projektledare vikten av certifieringar inom projektledning och hur de kan öka sin attraktionskraft hos potentiella arbetsgivare. Dessa certifieringar ger konkreta bevis på kunskaper inom projektledning, expertis och engagemang för professionell utveckling. ?

Vi har valt ut de 11 bästa certifieringarna inom olika intressanta ämnen och sammanställt produktiva tips för att komma igång med din certifieringsresa. Men innan vi går djupare in på ämnet, låt oss börja med att förstå grunderna för certifiering för projektledare.

Vad är en certifiering inom projektledning?

En certifiering inom projektledning är en professionell merit som bekräftar en persons kunskaper, färdigheter och expertis inom projektledning. Det innebär att projektledaren uppfyller specifika krav, såsom utbildning, erfarenhet och examination, som fastställts av ackrediterade organ eller organisationer.

Certifieringarna är utformade för att säkerställa att projektledare har en omfattande förståelse för olika projektledningsmetoder, principer, bästa praxis och tekniker.

Dessa certifieringar täcker olika aspekter av projektledning som är viktiga för att lyckas: projektplanering, genomförande, övervakning, riskhantering, kommunikation, intressentengagemang och ledarskap.

Men alla certifieringar inom projektledning är inte anpassade för alla branscher och projektledarroller. Låt oss ta en närmare titt på några av de bästa certifieringarna som finns idag! ?

De 11 bästa certifieringarna inom projektledning

1. Certifiering som projektledningsspecialist (PMP)

Ämne av intresse: Ledarskap inom projektledning Erbjuds av: Project Management Institute (PMI)Examensavgift: Icke-medlemmar: 575 USD, PMI-medlemmar: 405 USD

Certifieringen Project Management Professional (PMP) erkänner kompetens inom projektledningsstandarden. Certifieringsprovet utvärderar kandidaternas kunskaper inom projektgenomförande, integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitetshantering, kommunikation, upphandling och intressenthantering. Det bedömer deras förmåga att tillämpa projektledningsmetoder och tekniker i verkliga scenarier.

För att vara behörig för PMP-certifieringen måste kandidaterna ha en gymnasieexamen eller motsvarande och fem års erfarenhet av att leda projekt under de senaste åtta åren.

Alternativt krävs det att kandidater med en fyraårig högskoleexamen har minst tre års erfarenhet av att leda projekt under de senaste åtta åren.

För att behålla giltigheten och aktualiteten för din certifiering måste du samla 60 Professional Development Units (PDU) inom en treårsperiod genom aktivt lärande och professionell utveckling. Dessa PDU visar ditt engagemang för utveckling och expertis inom området!

2. Certifiering som Certified Associate in Project Management (CAPM)

Ämne av intresse: Projektledning på nybörjarnivåErbjuds av: Project Management Institute (PMI)Provavgift: Icke-medlemmar: 300 dollar, PMI-medlemmar: 225 dollar

Certified Associate in Project Management (CAPM) är en professionell certifiering som visar att du har kunskap och färdigheter inom projektledning. Examen omfattar områden som att utveckla projektets omfattning, samla in krav, upprätta en budget, planera aktiviteter, övervaka framsteg och mycket mer.

Du kan delta i utbildningskurser och seminarier som ger dig en fördjupad förståelse för begreppen i provet. Dessutom finns övningstester tillgängliga som hjälper dig att bedöma din beredskap inför provet.

Denna certifiering på grundnivå öppnar möjligheter till projektledarroller som projektkoordinator och junior projektledare. För att få delta i provet måste kandidaten ha en gymnasieexamen och minst 23 timmars projektledarutbildning.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap med Clip by ClickUp.

3. Certifiering som programhanteringsspecialist (PgMP)

Ämne av intresse: ProgramledningErbjuds av: Project Management Institute (PMI)Examensavgift: Icke-medlemmar: 1 000 dollar, PMI-medlemmar: 800 dollar

Certifieringen Program Management Professional (PgMP) erkänner excellens och mästerskap inom programhantering. Den innebär den högsta nivån av expertis inom ledning och övervakning av komplexa program. Ett program är en samling av flera projekt som är kopplade till varandra och hanteras som en helhet för att uppnå ett gemensamt mål, till exempel en organisatorisk förändring.

PgMP-certifieringsprovet bedömer kandidaterna inom områden som programstrategisk anpassning, styrning, livscykelhantering, förmånshantering, intressenthantering och riskhantering. Det utvärderar deras förmåga att tillämpa programhanteringsprinciper i verkliga scenarier. Som ett resultat kan programcheferna effektivt samordna storskaliga initiativ.

Förutsättningarna för PgMP är en högskoleexamen med fyra års erfarenhet av projektledning eller en Project Management Professional (PMP) och fyra års erfarenhet av programledning inom de senaste 15 åren.

Alternativt kan kandidater med en fyraårig högskoleexamen och fyra års erfarenhet av projektledning eller Project Management Professional (PMP) och fyra års erfarenhet av programledning inom de senaste 15 åren.

För att behålla din PgMP-certifiering måste du samla 60 professionella utvecklingsenheter (PDU) inom en treårsperiod.

4. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) certifiering

Ämne av intresse: Agil teamledningErbjuds av: Project Management Institute (PMI)Provavgift: Icke-medlemmar: 495 USD, PMI-medlemmar: 435 USD

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)-certifieringen erkänner expertis inom agila projektledningsmetoder. Den visar på en omfattande förståelse för agila principer, ramverk (Scrum, Kanban, Lean, XP) och förmågan att hantera komplexitet och driva kontinuerlig förbättring.

För att vara behörig för PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)-certifieringen måste kandidaterna uppfylla vissa krav. Dessa krav omfattar en kombination av utbildning, yrkeserfarenhet och träning i agila metoder.

För att behålla din PMI-ACP-certifiering (Agile Certified Practitioner) måste du samla 30 professionella utvecklingsenheter (PDU) som är specifikt relaterade till agila ämnen inom en treårsperiod.

Lär dig effektiva tips för teamledning för att hantera projekt!

Skapa det perfekta agila arbetsflödet för att visualisera ditt arbete med tavelvyn i ClickUp.

5. Certifiering som portföljhanteringsspecialist (PfMP)

Ämne av intresse: PortföljhanteringErbjuds av: Project Management Institute (PMI)Examensavgift: Icke-medlemmar: 1 000 USD; PMI-medlemmar: 800 USD

Certifieringen Portfolio Management Professional (PfMP) erkänner personer med exceptionell expertis inom att anpassa projekt och program till organisationens mål, optimera resurser och maximera affärsvärdet.

Portföljhantering innebär ett helhetsperspektiv på hantering av projekt, program och initiativ för att uppnå strategiska mål. Det visar en persons förmåga att styra portföljer, prioritera investeringar, balansera risker och avkastning samt optimera resursanvändningen.

Förutsättningarna för PfMP inkluderar en gymnasieexamen och sju års erfarenhet av portföljhantering. Kandidaterna måste ha åtta års yrkeserfarenhet inom de senaste 15 åren.

För att behålla din PfMP-certifiering (Portfolio Management Professional) måste du samla 60 professionella utvecklingsenheter (PDU) som är specifikt relaterade till portföljhantering inom en treårsperiod.

Planera flera projekt och hantera beroenden med tidslinjevyn i ClickUp.

6. Certifiering som Certified ScrumMaster (CSM)

Ämne av intresse: Agila arbetssätt med team och branscher Erbjuds av: Flera utbildare med olika inlärningsformat Kostnad: Kontakta en Certified ScrumMaster (CSM)-leverantör för prisinformation

Certified ScrumMaster (CSM) validerar en persons expertis inom Scrum, ett agilt ramverk för effektiv projektledning. Som certifierad projektledare får de en omfattande förståelse för Scrum-principerna för att vägleda tvärfunktionella team och organisationer i implementeringen av Scrum-metoder.

Deltagarna förvärvar praktiska färdigheter för att tillämpa Scrum i verkliga scenarier. Utbildningen betonar samarbete, självorganisering och kontinuerlig förbättring, vilket ger CSM:er möjlighet att främja högpresterande, självstyrande team.

Att erhålla CSM-certifieringar inom projektledning öppnar dörrar till olika karriärmöjligheter, inklusive roller som Scrum Master, Agile coach eller Agile projektledare.

7. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) certifiering

Ämne av intresse: RiskhanteringErbjuds av: Project Management Institute (PMI)Examensavgift: Icke-medlemmar: 670 USD, PMI-medlemmar: 520 USD

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)-certifieringen erkänner personer med avancerad expertis inom riskhantering. Den validerar färdigheter i att identifiera, bedöma och minska risker.

PMI-RMP-certifierade yrkesverksamma har en djup förståelse för att proaktivt identifiera risker, analysera effekterna och utveckla strategier för att minimera negativa effekter på projektmålen. De stärker intressenternas förtroende, främjar en proaktiv riskkultur och underlättar bättre beslutsfattande.

Certifieringsprogrammet omfattar riskplanering, identifiering, bedömning, responsplanering och övervakning. Det ger yrkesverksamma en helhetssyn på riskhantering under hela projektets livscykel.

Liksom andra projektledningscertifieringar från PMI har PMI-RMP behörighetskrav. En kandidat måste ha en gymnasieexamen med tre års erfarenhet av projektriskhantering inom de senaste fem åren och 40 timmars utbildning i projektriskhantering.

Alternativt kan kandidater med en fyraårig högskoleexamen och två års erfarenhet av projektriskhantering inom de senaste fem åren samt 30 timmars utbildning i projektriskhantering.

8. IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation-certifiering

Ämne av intresse: IT-tjänstehantering Erbjuds av: Flera leverantörer med olika inlärningsformat Kostnad: Kontakta en ITIL Foundation-certifieringsleverantör för prisinformation

ITIL Foundation-certifieringen ger omfattande kunskap om ITIL-koncept, principer och processer. Den anpassar IT-tjänsterna efter affärsmålen, optimerar tjänsteleveransen och driver på kontinuerliga förbättringar.

ITIL Foundation-certifieringen gynnar individer genom att främja karriärutveckling och validera expertis. Den möjliggör effektiv kommunikation och samarbete med IT-proffs.

För organisationer främjar ITIL-certifierade yrkesverksamma excellens och serviceinriktning, vilket förbättrar kundnöjdheten och den operativa effektiviteten. De hanterar effektivt IT-incidenter, problem och förändringar.

Lägg till tidsspårning och tidsuppskattningar till ClickUp-uppgifter

9. Scaled Agile Framework (SAFe)-certifiering

Ämne av intresse: Agil transformation i stor skala Erbjuds av: Flera leverantörer med olika inlärningsformat Kostnad: Kontakta Scaled Agile för prisinformation

Scaled Agile Framework (SAFe)-certifieringen erkänner yrkesverksamma med erfarenhet av att implementera agila transformationer och leverera värde inom storskalig mjukvaru- och systemutveckling.

SAFe-certifierade yrkesverksamma får en djup förståelse för agila metoder som Lean, Scrum, Kanban och DevOps för att hantera utmaningar i projektplaner och systemutveckling.

Fördelarna med SAFe omfattar organisationer med förbättrat samarbete, snabbare time-to-market och ökad affärsflexibilitet. SAFe-certifierade yrkesverksamma driver denna transformation och främjar kontinuerlig förbättring.

10. Certifiering som certifierad projektledningsspecialist (CPMP)

Ämne av intresse: Projektledning inom försäljning och marknadsföring Erbjuds av: American Industrial Certification Institute (AiCi) Kostnad: Kontakta AiCi för prisinformation

Programmet Certified Project Management Professional (CPMP) ger yrkesverksamma möjlighet att förbättra sina marknadsföringskompetenser. Från småföretagare till kundansvariga finns det specialiserat innehåll som täcker olika karriärområden inom projektledning.

Programmet täcker olika aspekter av marknadsföring, inklusive definition av ramverk för affärsmarknadsföring, genomförande av revisioner och analyser, implementering av effektiva system för marknadsföring och försäljningshantering samt utveckling av konkurrenskraftiga strategier.

Det erbjuder fördelar som förbättrade CV, validering av försäljnings- och marknadsföringskunskaper, möjligheter till grupputbildning och nätverkande med blivande certifierade yrkesverksamma.

Spåra och övervaka uppgifter, resurser och projektets framsteg i ett ClickUp-dashboard

11. Google Project Management Professional Certificate

Ämne av intresse: Projektledning, strategiskt tänkande, riskhanteringErbjuds av: Google Career Certificates & CourseraKostnad: 49 USD per månad på Coursera efter en inledande kostnadsfri provperiod på 7 dagar

Google Project Management Professional Certificate ger en omfattande introduktion till projektledningskoncept och -metoder. Det är utformat för personer som vill starta eller förbättra sin karriär inom detta område.

Programmet omfattar fem kurser, från grundläggande kunskaper som projektplanering, schemaläggning, budgetering och riskhantering till avancerade ämnen som projektledning och teamsamarbete. Det erbjuder också praktisk erfarenhet av verktyg som Google Sheets, Docs, Slides och Drive.

Som slutprojekt får deltagarna tillämpa sina kunskaper i ett simulerat projektscenario med hjälp av Google Workspace-plattformen. De utvärderas utifrån sin förmåga att slutföra uppgifter inom given tidsram och budget. Efter avslutad kurs får deltagarna ett certifikat som erkänns av Google och arbetsgivare över hela världen.

Är en certifiering inom projektledning värt det?

En certifiering inom projektledning är värdefull om den uppfyller alla dina krav: projektledningsmål , kvalifikationer, inlärningspreferenser, kursinnehåll, ackreditering, professionellt nätverk, kostnad och supportnivå.

När du går igenom dina certifieringsalternativ är det värt att kontrollera hur nyligen utbildningsprogrammet har uppdaterats för att anpassas till aktuella branschtrender som AI (artificiell intelligens) och referera till de senaste projektledningsverktygen. ⚙️

Om du vill få mer praktisk erfarenhet för att förbättra dina projektledningskunskaper, prova ClickUp! Vår högt rankade kostnadsfria projektledningsprogramvara är utformad för team av alla storlekar inom olika branscher som vill samarbeta på en och samma plattform.

Ditt nästa projekt: Skapa en studieplan för din certifieringsprov i ClickUp

Det kan ta flera månader eller år att erhålla projektledningscertifieringar, beroende på din nuvarande erfarenhet och ditt schema. ClickUp erbjuder flera sätt att dela upp din omfattande kursplan i hanterbara studietillfällen. Sätt upp mål, skapa flexibla tidsplaner och dela upp uppgifterna i deluppgifter! ?‍?

Med ClickUp får du tillgång till hundratals produktivitetsverktyg för att spåra ditt studiematerial och skapa en genomförbar plan. Här är fem tips för att effektivisera din projektledarutbildning.

Tips nr 1: Skapa en studiegrupp för projektledningscertifiering

När du arbetar med ett grupprojekt har du flexibiliteten att bjuda in valfritt antal klasskamrater till din ClickUp-arbetsyta. I denna samarbetsmiljö kan du effektivt tilldela uppgifter och samarbeta smidigt, allt inom en enhetlig plattform.

För extra integritet kan du bjuda in dina studiekamrater som gäster till din arbetsyta. På så sätt behåller du kontrollen och kan ge dem tillgång endast till de mappar, listor eller specifika uppgifter som du väljer. Njut av friheten att samarbeta säkert samtidigt som du håller dina projektdetaljer organiserade och konfidentiella. ?

För att komma igång, tryck på knappen Bjud in i det nedre högra hörnet av sidomenyn i ditt arbetsområde för att snabbt bjuda in vem som helst!

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Tips nr 2: Spåra allt studiematerial

Att samla in rätt studiematerial är ett utmärkt sätt att komma igång med dina studier inför en certifieringsprov i projektledning. Börja med att leta upp kursplanen för det prov du planerar att ta och se till att du har alla nödvändiga böcker, guider och övningsprov som du behöver.

Om möjligt, fråga andra yrkesverksamma inom branschen om de känner till några resurser, till exempel övningsprov, som kan vara till hjälp. Det är också en bra idé att söka efter onlineforum och communityn där du kan ställa frågor och få råd från erfarna projektledare som redan har gjort provet. ✔️

När du har samlat allt material skapar du en materiallista som beskriver när och hur du ska använda varje resurs. Det gör det lättare för dig att hålla fokus på studierna och se till att du har tillräckligt med tid för att hinna med alla ämnen utan att känna dig överväldigad.

Organisera projektledningscertifieringar i en dynamisk ClickUp-lista

Få gratis mallar för projektledning för att spara tid med färdiga arbetsflöden!

Tips nr 3: Lägg till milstolpar för att visualisera viktiga prestationer

Alla har olika scheman, så det är viktigt att skapa en studieplan som passar din livsstil och dina dagliga åtaganden. Att veta när du planerar att ta provet är ett viktigt steg i din förberedelseprocess. ?

Bestäm ett tydligt datum för när du vill ha gjort provet och arbeta sedan baklänges från det datumet för att lägga till kontrollpunkter (eller milstolpar) som du ska nå. Detta hjälper dig att skapa en tydlig tidsplan för när du ska vara klar med varje ämne och ger dig också en viss ansvarskänsla.

När examensdatumet är fastställt kan du börja räkna ner veckorna fram till provet. Försök att vara klar med det mesta av dina förberedelser några veckor före examensdatumet, så att du har tillräckligt med tid att gå igenom eventuella sista minuten-ämnen eller frågor du kan ha!

Tips nr 4: Samla all din tidigare erfarenhet av projektledning i ett dokument

För att kunna ta din certifieringsprov i projektledning måste du ofta visa upp bevis på tidigare erfarenhet för att uppfylla behörighetskraven. För att säkerställa att du enkelt kan skicka in all nödvändig information, skapa ett ClickUp Doc som innehåller all denna information på en lättillgänglig plats. På så sätt behöver du inte stressa för att hitta alla nödvändiga detaljer när det är dags att ansöka om provet. ?

PROFFSTIPSHar du hört talas om ClickUp University? Vår kostnadsfria onlineplattform för självstudier erbjuder en fördjupad genomgång av plattformens viktigaste funktioner och utfärdar certifikat efter avslutad utbildning. Lär dig hur du samarbetar med team, skapar automatiseringsrecept, skapar projektarbetsflöden och mycket mer!

Tips nr 5: Spara tid med återkommande uppgifter

Anslut dina Google-, Outlook- eller Apple-kalendrar till kalendervyn i ClickUp för planering, schemaläggning och till och med resurshantering!

Det finns vissa uppgifter som kommer att återkomma varje vecka eller månad fram till provet. Särskilt om du måste klämma in studierna mellan arbete och privata åtaganden är det bättre att skapa system och rutiner så att du har en uppgift mindre att utföra manuellt.

Du har möjlighet att helt anpassa frekvensen och förfallodatumet, vilket ger dig större flexibilitet att studera på det sätt som passar dig bäst! ⚡️

Ställ in uppgifter så att de återkommer efter tid eller händelse i ClickUp

Utvecklas i din karriär med certifieringar inom projektledning

De flesta certifieringar inom projektledning kommer med material som förbereder dig inför examensdagen. Om du inte är helt redo att ta steget men ändå vill fortsätta lära dig mer har vi ett gratis nyhetsbrev för projektledare och team med experttips för att hantera projekt och uppgifter.

I en period av ekonomisk osäkerhet kan det vara stressande att fatta beslut om vad man ska göra härnäst med den tid man har. Så slappna av, ta dig tid att reflektera och utforska de saker som inspirerar dig. Det finns en fantastisk gemenskap av projektledningsproffs och entusiaster, och vi är så glada att du är en del av den!