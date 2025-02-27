De 14 bästa CRM-programvarorna för tjänsteföretag 2025

Alla företag behöver ett sätt att hantera sina kundrelationer. Det gäller särskilt tjänsteföretag, där långsiktiga kundrelationer leder till varaktiga och återkommande intäkter.
En bra plattform för kundrelationshantering (CRM) för tjänstebranschen hanterar alla detaljer i spårning och hantering av data om nuvarande och framtida kunder och leads.
Om du behöver CRM-programvara som är särskilt utformad för din nisch och din servicemodell kan denna guide till den bästa CRM-programvaran för serviceföretag vara till hjälp.
⏰ 60 sekunders sammanfattning
|CRM-verktyg
|Bäst för
|Prissättning
|ClickUp
|Integrerad CRM och uppgiftshantering med AI
|Gratis; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad
|SugarCRM
|Enkel kontakthantering för säljteam
|Från 19 $/användare/månad
|Keap
|Marknadskommunikation för småföretag
|Från 299 $/månad
|Capsule
|Försäljningspipelinehantering för team
|Gratis; Betalda abonnemang från 21 USD/användare/månad
|Nimble
|CRM med flera integrationer
|Från 29,90 $/användare/månad
|Creatio
|AI-driven marknadsföring för kundlivscykeln
|Från 40 USD/användare/månad
|HoneyBook
|Skapa arbetsflöden för kundonboarding
|Från 36 USD/användare/månad
|Freshsales
|Automatisera försäljningsprocesser
|Gratis; Betalda abonnemang från 10 USD/användare/månad
|Insightly
|Kontaktadministration och enkel försäljningsautomatisering
|Från 29 $/användare/månad
|Maximizer
|Avancerad leadhantering för sälj- och ekonomiteam
|Från 65 USD/användare/månad
|HubSpot
|Realtidsuppföljning av affärer
|Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/användare/månad
|Salesforce
|Storskalig hantering av kunddata
|Från 25 USD/användare/månad
|Pipedrive
|Visuell spårning av försäljningspipelines
|Från 19 $/användare/månad
|Zoho CRM
|Prisvärd CRM-programvara för nybörjare
|Gratis; betalda abonnemang från 15 USD/användare/månad
Vad ska du leta efter i en CRM-plattform för ett tjänsteföretag?
Som tjänsteföretag behöver du ett effektivt sätt att hantera dina kunder. Det innebär att du måste leta efter tjänsteinriktade CRM-system med följande kärnfunktioner:
- Lagring av kunddata: Alla de bästa CRM-programvarorna för kundservice behöver en central kunddatabas som lagrar dina kunders kundinformation och köphistorik.
- Kundkommunikation: Leta efter CRM-lösningar som gör det möjligt att skapa anpassade meddelanden till dina kunder, från kundintroduktion till långsiktig kundvård.
- Projektledning: Det CRM-system för tjänster som du utvärderar bör göra det möjligt för dig att enkelt spåra uppgifter relaterade till din kundkontakt och kundresan.
- Datainformation: Ditt team behöver omfattande CRM-rapportering i programvaran för att få insikt i din kundinformation och dina marknadsföringskampanjer, så att det kan optimera allt från försäljningsprocesser till leadhantering.
- Flexibilitet: Du vill kunna anpassa vyer, databaser och instrumentpaneler i din CRM-plattform så att de passar din verksamhet och din CRM-strategi.
- Användarvänlighet: Ju enklare det är för ditt team att komma igång med CRM-programvaran och börja utnyttja dess funktioner, desto bättre.
- Internt samarbete: CRM-programvaran bör ha CRM-lösningar som är utformade för att hjälpa ditt team att kommunicera med varandra i realtid när de interagerar med dina kunder.
Nyckeln till att hitta den bästa CRM-lösningen för tjänsteföretag är att matcha dina preferenser med de kärnfunktioner som krävs för att hantera, underhålla och glädja dina kunder.
De 14 bästa CRM-plattformarna för tjänsteföretag
Om du väljer den bästa CRM-programvaran kommer den att bli ditt centrala verktyg för kundhantering. Det är där du spårar dina kunders grundläggande information och engagemang i ditt företag.
Dessa CRM-system kan hjälpa dig att hitta rätt CRM-programvara för dina behov:
1. ClickUp
ClickUp är en projekt-CRM-plattform och ett projektledningsverktyg som låter dig hantera alla dina kundrelationer på ett centralt ställe. Visualisera din försäljningspipeline, effektivisera arbetsflöden och spåra enskilda konton, samtidigt som du samarbetar internt för att ge dina kunder den service och uppmärksamhet de förtjänar.
Användarna har tillgång till ett brett utbud av projektledningsfunktioner, men missta dig inte: detta är en högspecialiserad CRM-programvara när du behöver det.
Team i företag av alla storlekar – från små SaaS-företag till stora koncerner – och inom alla sektorer av tjänstebranschen kan använda den för att hantera kunddata, optimera kommunikationen och skapa bredare försäljnings- och marknadsföringskampanjer.
Det bästa är att ClickUp eliminerar arbetet med arbetet! Du behöver inte längre växla mellan meddelandeverktyg, e-postklienter, CRM-programvara och att göra-listor – allt är integrerat i en enda plattform. Med integrerad chatt och uppgifter har teamen all information de behöver för att utföra sina uppgifter effektivt.
Och för alla tjänsteföretag som är nya inom denna typ av plattform är ClickUp CRM-mallen enkel att installera och omfattande för hantering av leads och uppbyggnad av försäljningspipeline.
ClickUps bästa funktioner
- Integration av CRM och projektledning för att effektivisera ditt säljteams arbetsflöde
- Ett omfattande bibliotek med gratis CRM-mallar så att du inte behöver börja om från början med din installation.
- Möjligheter till samarbete i realtid genom fildelning och chatt
- Omfattande bibliotek med integrationer för att koppla det robusta CRM-systemet till andra arbetshanteringsverktyg
- Realtidsrapportering och instrumentpaneler med AI-drivna insikter
Begränsningar i ClickUp
- Antalet CRM-funktioner kan innebära en inlärningskurva för småföretag som bara letar efter ett enkelt CRM-system.
- CRM-programvarans mobilvy och app erbjuder inte samma vyer som skrivbordsversionen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
2. SugarCRM
SugarCRM är en kraftfull CRM-programvara för serviceföretag. Företag som vill bygga upp sina kundrelationer kan lagra och segmentera målgruppsdata, skapa omfattande arbetsflöden för marknadsföring och försäljningsautomatisering samt centralt hantera sin kundservice.
För tjänsteföretag kan denna koppling mellan CRM-programvaran och marknadsföringsautomatisering bli ett kraftfullt verktyg.
Med ett system kan du till exempel skapa anpassade landningssidor som samlar in och lagrar kunddata och skapar personliga e-postkampanjer baserade på den informationen.
SugarCRM:s bästa funktioner
- En integrerad självbetjäningskunskapsbas som, när den är färdigbyggd, kan minska antalet kundtjänstärenden.
- Ärendehantering och instrumentpaneler hjälper säljare och kundtjänstavdelningar att erbjuda mer personliga interaktioner.
- Prediktiv analys med artificiell intelligens (AI) som använder historiska kunddata för att bättre förstå framtida kundbeteende.
- En användarvänlig CRM-programvara för kundservice som gör det möjligt för företag av alla storlekar att snabbt få insikt i sina kunddata.
Begränsningar i SugarCRM
- CRM-programvaran är uppdelad i separata lösningar för marknadsföring, försäljning och kundservice, som du måste köpa separat för att få fullständig funktionalitet.
- Dashboards är begränsade för företag som söker de mest anpassade insikterna om målgruppen.
Priser för SugarCRM
- Sälj: 19 USD per användare och månad (3–9 användare, faktureras årligen)
- Serve: 80 dollar per användare och månad (faktureras årligen)
- Enterprise: 85 USD per användare och månad (faktureras årligen)
- Enterprise+: 120 USD per användare och månad (faktureras årligen)
- Marknad: 1 400 dollar per månad per 10 000 kontakter (faktureras årligen)
SugarCRM-betyg och recensioner
- G2: 3,8/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)
3. Keap
Keap används främst som CRM-programvara för småföretag. Dess CRM-funktioner är avsiktligt inriktade på att hjälpa småföretag att bygga kundrelationer, utan onödiga extrafunktioner, för att istället optimera kärnfunktionerna.
Denna snäva inriktning gör att Keap utmärker sig inom de flesta aspekter av CRM-programvara för småföretag. Med dess centrala CRM-funktioner kan du enkelt samla in nya leads, segmentera dina leadlistor och skapa automatiserade arbetsflöden för att följa upp leads.
Du kan till och med använda detta CRM-system för att boka möten med potentiella och nya kunder som är intresserade av dina tjänster.
Keaps bästa funktioner
- Förskrivna e-postmeddelanden som gör det enkelt för småföretag att sätta upp sin första kommunikation
- Integrerad tidsbokning för tjänsteföretag som vill engagera sin målgrupp
- Omfattande alternativ för marknadsföringsautomatisering som kan skalas över flera kanaler och tidsramar
- Försäljningspipeline och uppföljning av affärsmöjligheter med instrumentpaneler och aviseringar
- Enkla fakturerings- och betalningssystem
Keaps begränsningar
- Begränsade alternativ för fildelning och bilagor för automatiseringar och kunddatablad jämfört med de flesta CRM-programvaror.
- Det är inte alltid intuitivt att konfigurera CRM-funktionerna, särskilt för små företag som inte är vana vid CRM-programvara.
- Eftersom den är utvecklad som CRM-programvara för småföretag kan den sakna funktioner som större organisationer behöver.
Keaps prissättning
- Från 299 $/månad för två användare och 1 500 kontakter. Ytterligare användare kostar 39 $/månad vardera.
Keap-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 560 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (1 290+ recensioner)
Läs också: Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Keap
4. Capsule
Med Capsule kan företag av alla storlekar hålla ordning på sin kundkrets under hela kundresan och försäljningsprocessen.
En central och segmenterbar kontaktdatabas gör det möjligt för dig att hantera dina försäljningsmöjligheter, medan integrationer med appar som Google Workspace och Zapier-integration med Zoho CRM kan förbättra dess funktionalitet som ett CRM-system för kundservice.
Capsules verktyg för hantering av försäljningspipeline gör det enklare att vinna fler affärer. Samtidigt ger en omfattande analyspaket dig den information du behöver för att förbättra ditt CRM över tid.
Capsules bästa funktioner
- Integrerad uppgiftshantering för ditt team för att spåra uppföljningar av möten, telefonsamtal och mycket mer.
- En AI-innehållsassistent som hjälper användare att snabbt skriva relevanta meddelanden till enskilda kontakter.
- Ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att hitta och använda både grundläggande och avancerade funktioner.
- Omfattande försäljningsprognoser och rapporter om teamaktiviteter
- Automatisering av försäljning och marknadsföring för att förenkla teamens dagliga arbete
Begränsningar för Capsule
- Integrationer med Mailchimp och Outlook tenderar att endast inkludera begränsade anpassningsmöjligheter.
- Import av externa data kan ibland vara felaktig, vilket kräver extra kvalitetskontroller.
Priser för Capsule
- Gratis
- Startpaket: 21 USD/månad per användare
- Tillväxt: 38 USD/månad per användare
- Avancerad: 60 USD/månad per användare
- Ultimate: 75 USD/månad per användare
- Marknadsföringstillägg: 11 USD/månad per användare
Sammanfattande betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (380+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)
5. Nimble
Som en CRM-lösning för tjänstesektorn som är utformad för integrationer, lyser Nimble när den ansluts direkt till din organisations Microsoft 365- eller Gmail-konto. Den kombinerar automatiskt dina kontakter, e-posthistorik och kalenderbokningar i en kontaktdatabas som också innehåller centrala sociala mediedata för en fullständig bild.
Därifrån kan användarna planera och skapa mallar för sin marknadsföring, hantera sin försäljningspipeline och spåra kunderna i alla kanaler under kundresan. E-postintegrationen förblir aktiv och lägger dynamiskt till alla interaktioner mellan ditt säljteam och framtida kunder till deras anpassade profiler.
Nimble bästa funktioner
- Ett enhetligt kontakthanteringssystem som sammanför all din information på en enda plattform och i ett enda profil
- Prospector-webbläsartillägg som förenklar generering och hantering av dina leads
- Avancerad CRM-teknik, såsom hantering av försäljningspipeline, för att kvalificera dina leads och förutse framtida försäljning.
- E-postmallar och sekvenser samt webbformulär för att fånga upp och vårda leads
- Individuella rapporter och teamrapporter
Begränsningar i Nimble
- Uppgiftshanteringen är begränsad till en enkel att göra-lista för enskilda säljare.
- Brist på anpassningsalternativ för grundläggande funktioner, såsom kontaktkategoriseringar
Nimble-prissättning
- Företag: 29,90 $/månad per användare
Nimble-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (1 880+ recensioner)
6. Creatio
Creatio strävar efter att vara mer än ett enkelt verktyg för hantering av kundrelationer och erbjuder tre integrerade produkter för marknadsföring, försäljning och kundservice.
Denna CRM-programvara för tjänsteföretag är inriktad på finans-, tillverknings- och telekomindustrin och utformad för att skapa omfattande arbetsflöden och kundonboarding i miljöer med hög kontaktfrekvens.
Creatio använder AI för att skapa en 360-graders kundvy för dina team. Med en delad databas kan alla olika team arbeta produktivt tillsammans.
Creatios bästa funktioner
- Studio, ett kodfritt verktyg för att skapa processer för allt från automatiserade kommunikationsflöden till kundspecifika försäljningserbjudanden.
- Spårning och analys av försäljningspipeline med insikter för att förbättra prestandan
- AI-driven leadscoring, målgruppssegmentering och generering av e-postmallar
- Mallbaserade arbetsflöden för nya användare så att de snabbare kan komma igång på plattformen
- Omfattande applikationsmarknad för att ansluta Creatio till dina andra verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice
Begränsningar i Creatio
- Referensmaterial och handledningar kan vara föråldrade, vilket kan komplicera implementeringen av funktioner.
- Tillfälliga tekniska problem och buggar
Priser för Creatio
- Tillväxt: 40 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service
- Företag: 70 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service
- Obegränsat: 100 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service
Betyg och recensioner av Creatio
- G2: 4,7/5 (över 270 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)
7. HoneyBook
HoneyBook är mer än bara en CRM-programvara för tjänsteföretag, det är en plattform för kundflöden och onboarding. Använd den för att skicka fakturor, underteckna kontrakt, boka möten, skicka formulär och ta emot betalningar.
Naturligtvis erbjuder den fortfarande grundläggande CRM-funktioner och verktyg för pipelinehantering, såsom spårning av förfrågningar och automatisering av arbetsflöden.
HoneyBooks bästa funktioner
- Integrerade funktioner för fakturering, avtal, bokning och betalning centraliserar kundprocessen för utmärkt kundnöjdhet.
- Enkel automatisering, såsom automatiserade betalningar och mötespåminnelser, kan minimera den manuella arbetsbelastningen i din pipelinehantering.
- HoneyBook AI använder prediktiv analys för att kvalificera leads, generera dynamiskt innehåll och märka dina meddelanden.
- Kontrollera kassaflödet med HoneyBook Finance
HoneyBooks begränsningar
- Mycket grundläggande e-postfunktion med begränsade anpassningsmöjligheter som inte alltid kan konkurrera med mer omfattande lösningar.
- Begränsade rapporteringsfunktioner, inklusive brist på datavisualisering för insikter på hög nivå
- AI är endast tillgängligt i de dyrare paketen.
HoneyBook-priser
- Startpaket: 36 $/månad
- Essentials: 59 $/månad för upp till 2 användare
- Premium: 129 $/månad för obegränsat antal användare
HoneyBook-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 640 recensioner)
8. Freshsales
Freshsales, CRM-plattformen som ingår i Freshworks, utmärker sig när det gäller försäljningsautomatisering. Attrahera rätt leads, skapa personlig kommunikation och utnyttja AI-baserad leadscoring för att strategiskt fokusera dina insatser.
Denna CRM-programvara för tjänsteföretag erbjuder avancerade kundinsikter som hjälper dig att upptäcka och reagera på bredare trender inom din målgrupp.
Freshsales bästa funktioner
- Gratis CRM-programvaruplattform, även om vissa viktiga funktioner kräver det dyrare Enterprise-abonnemanget.
- Avancerad hantering av försäljningspipeline med djupgående, visualiserade insikter i varje steg i försäljningstratten.
- Säljteamets medlemmar kan ställa in uppgifter från kundkort för att skapa mer relevanta, personliga och aktuella uppföljningar.
- AI-driven kontaktpoängsättning och affärsinformation
- Automatiska svar på vanliga frågor kan spara tid för ditt säljteam.
Begränsningar i Freshsales
- Begränsade anpassningsmöjligheter i rapporteringspaneler, med fokus på allmänna mätvärden som fungerar i alla branscher.
- Några av de mest användbara funktionerna, såsom projektledningsfunktioner, finns endast tillgängliga i Enterprise-planen.
Priser för Freshsales
- Gratis för upp till 3 användare
- Tillväxt: 10 USD/månad per användare
- Fördel: 45 USD/månad per användare
- Företag: 70 USD/månad per användare
Freshsales betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (1 210+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (610+ recensioner)
9. Insightly
Om du främst behöver central kontaktadministration och enkel försäljningsautomatisering är Insightlys strömlinjeformade CRM-programvara för försäljning precis vad du behöver.
Den kan också integreras med Insightly Marketing och Insightly Service för att skapa ett omfattande system för hantering av kundlivscykeln.
Insightlys bästa funktioner
- Enkla automatiseringsflöden som kan vidarebefordra nya eller nyligen kvalificerade leads till rätt teammedlem för uppföljning.
- Anpassade instrumentpaneler för att rapportera om dina kundinteraktioner och de mest relevanta KPI:erna i realtid
- Automatiska påminnelser om uppgifter hjälper dina säljteam att hålla sig till schemat med kontakter och uppföljningar i säljprocessen.
- Märkesmallar för offerter och e-postmeddelanden
- Projekt- och uppgiftshantering för smidiga överlämningar från sälj- till eftermarknadsteam
Insightlys begränsningar
- Klumpiga integrationer av försäljningsprocesser som leder till begränsad funktionalitet inom plattformen för grundläggande funktioner, såsom e-postspårning, kundspårning och automatisering av leads.
- Relativt högt pris, särskilt när man kombinerar Enterprise-planen med Insightlys marknadsförings- och kundtjänstplattformar.
Insightly-priser
- Plus: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Professional: 49 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Enterprise: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)
Insightly-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (910+ recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (över 660 recensioner)
10. Maximizer
Maximizer är en CRM-programvara som är utformad för både säljteam och lead management-team. Den är optimerad för finans- och försäkringsrådgivare men kan användas inom alla tjänstebranscher och hjälper ledare att samla in den information de behöver för att maximera teamets effektivitet och organisationens intäkter.
Maximizer CRM kan distribueras både lokalt och i molnet, vilket ger flexibilitet för olika affärsbehov. Det integreras väl med Microsoft-produkter som Outlook, Word och Excel, vilket gör det enkelt för företag att utnyttja befintliga verktyg.
CRM-programmet stöder även anpassning genom användardefinierade fält (UDF), vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina specifika behov.
Maximizers bästa funktioner
- Avancerade funktioner för försäljningshantering, såsom försäljningsprognoser och leadhantering, genom praktisk pipelinehantering.
- Dashboards för säljchefer för att se säljteamets arbetsbelastning, hantering av affärsmöjligheter och avslutsfrekvens
- Spårning av säljteamets produktivitet, territoriell hantering och e-postautomatisering
- Integration med verktyg som Zapier för att automatisera arbetsflöden
- Särskilda funktioner för efterlevnad av regler för finans- och försäkringsbolag
Begränsningar för Maximizer
- Användarupplevelsen för pipelinehantering är inte alltid intuitiv, särskilt jämfört med några av de användarvänliga CRM-tjänsterna med dra-och-släpp-funktioner på denna lista.
- Vissa avancerade funktioner, såsom hushåll, kan vara svåra att hantera.
Priser för Maximizer
- Baspris: 65 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- För försäljning: 79 USD/månad per användare
- För ekonomi: 79 $/månad per användare
- Lokalt: Anpassad prissättning
Maximizer-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (570+ recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (370+ recensioner)
11. HubSpot
HubSpot CRM erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för hantering av kundinteraktioner, inklusive kontaktadministration, affärsuppföljning och e-postspårning. Det integreras väl med marknadsförings- och försäljningsverktyg och ger insikter i realtid för att effektivisera processer.
Denna CRM-programvara för serviceföretag innehåller funktioner som lead scoring, segmentering och rapportering för att förbättra försäljnings- och marknadsföringseffektiviteten. HubSpots automatiseringsverktyg hjälper till att vårda leads och hantera arbetsflöden.
HubSpots bästa funktioner
- Visuell instrumentpanel för övervakning av affärer och kontakter i realtid
- Dynamisk segmentering baserad på beteende eller demografi för att förbättra marknadsföringsinsatserna
- Robusta verktyg för kontaktadministration, inklusive e-postspårning och mötesplanering
- Anpassningsbar automatisering av e-postmarknadsföring och personliga uppföljningar
- Stort utbud av integrationer med andra verktyg
HubSpots begränsningar
- Den kostnadsfria versionen har begränsningar när det gäller att importera data från andra plattformar och saknar avancerade funktioner som marknadsföringsautomatisering och arbetsflöden.
- Kräver uppgradering till betalda planer för funktioner som prediktiv lead-poängsättning och anpassade rapporter.
HubSpot-priser
- Gratis
- Sales Hub Starter: 20 USD/månad per användare
- Sales Hub Professional: 100 USD/månad per användare, årsavtal och 1 500 USD i engångsavgift för onboarding
- Sales Hub Enterprise: Från 150 USD/månad per användare, årsavtal och 3 500 USD i engångsavgift för onboarding.
HubSpot-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)
12. Salesforce
Salesforce är känt för sina robusta funktioner för försäljning, marknadsföring och kundservice. Det erbjuder avancerade funktioner som pipelinehantering, leadspårning och verktyg för kundengagemang.
CRM-programvaran erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter via sin AppExchange-plattform, vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina behov. Den stöder storskalig datahantering och analys, vilket gör den till ett populärt val för företag.
Salesforces bästa funktioner
- Avancerade funktioner för hantering av försäljningspipelines och kundinteraktioner
- Storskalig datahantering och analys
- Sofistikerade AI-drivna rapporter och dashboards för affärsanalys
- Inbyggda samarbetsverktyg för kommunikation mellan team
- Integreras med ett brett utbud av verktyg från tredje part
Begränsningar i Salesforce
- Kan vara komplicerat att installera och använda, vilket kräver omfattande utbildning.
- Generellt sett dyrare än andra CRM-alternativ, särskilt för småföretag.
Priser för Salesforce
- Starter Suite: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Pro Suite: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Enterprise: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Einstein 1 Sales: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)
Salesforce-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 23 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (780+ recensioner)
13. Pipedrive
Pipedrive CRM-programvara för tjänsteföretag fokuserar på hantering av försäljningspipeline och erbjuder ett visuellt gränssnitt för att spåra affärer och stadier. Den har funktioner som automatiserade arbetsflöden, e-postintegration och försäljningsprognoser för att optimera försäljningsprocessen.
Pipedrive är utformat för att vara användarvänligt och anpassningsbart, vilket gör det lämpligt för företag som vill effektivisera sin försäljningsverksamhet.
Pipedrives bästa funktioner
- Tydligt visuellt gränssnitt för att spåra affärer och stadier
- Mycket anpassningsbar för individuella teamkrav
- Enkelt flöde för att lägga till, söka och uppdatera kontakter
- Möjlighet att importera eller exportera data i bulk
Begränsningar i Pipedrive
- Erbjuder inte omfattande verktyg för marknadsföringsautomatisering.
- Inte idealiskt om du har flera platser eller produkter att hantera
Pipedrive-priser
- Essential: 19 $/månad per användare
- Avancerad: 34 $/månad per användare
- Professional: 64 USD/månad per användare
- Power: 74 USD/månad per användare
- Företag: 99 $/månad per användare
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 2300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)
14. Zoho CRM
Zoho CRM är ett av de mer prisvärda CRM-verktygen och erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive leadhantering, försäljningsprognoser och marknadsföringsautomatisering. Det integreras väl med andra Zoho-appar och erbjuder en enhetlig plattform för affärsverksamhet.
Zoho CRM stöder anpassning genom användardefinierade fält och erbjuder avancerad analys för bättre beslutsfattande. Dess överkomliga pris och skalbarhet gör det till ett populärt CRM-program på instegsnivå för små till medelstora företag.
Zoho CRM:s bästa funktioner
- Erbjuder robusta verktyg för att hantera leads och omvandla dem till kunder
- Funktioner för e-postmarknadsföring och hantering av sociala medier för marknadsföringskampanjer
- Konkurrenskraftiga prisplaner som passar små och medelstora företag
- Kan anpassas efter ett teams specifika krav
- Integreras med flera andra verktyg såsom Xero, Woocommerce, etc.
Begränsningar i Zoho CRM
- Även om programvaran är anpassningsbar tycker vissa användare att anpassningsprocessen är komplex och tidskrävande.
- Även om den erbjuder analysfunktioner, tycker vissa användare att de avancerade rapporteringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra CRM-program.
- Den kostnadsfria versionen har mycket begränsade funktioner.
Priser för Zoho CRM
- Gratis
- Standard: 15 USD/månad per användare
- Professional: 24 $/månad per användare
- Företag: 34 USD/månad per användare
- Ultimate: 37 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)
Kom igång med den bästa kostnadsfria CRM-programvaran för tjänsteföretag idag
Vem har sagt att ditt CRM-system bara ska innehålla kontaktinformation och några grundläggande automatiseringsfunktioner? Välj klokt, så kommer ditt nästa verktyg att kunna göra allt du behöver för att hantera och förbättra kundrelationerna för ditt småföretag eller växande imperium.
ClickUp är mer än ett projektledningsverktyg. När du utnyttjar alla dess funktioner blir det ett kraftfullt CRM-program för ditt serviceföretag samtidigt som det låter dig hålla koll på alla dina affärsprocesser.
Testa vår programvara för kundrelationshantering själv med Free Forever Plan!