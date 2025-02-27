De 14 bästa CRM-programvarorna för tjänsteföretag 2025

Alla företag behöver ett sätt att hantera sina kundrelationer. Det gäller särskilt tjänsteföretag, där långsiktiga kundrelationer leder till varaktiga och återkommande intäkter.

En bra plattform för kundrelationshantering (CRM) för tjänstebranschen hanterar alla detaljer i spårning och hantering av data om nuvarande och framtida kunder och leads.

Om du behöver CRM-programvara som är särskilt utformad för din nisch och din servicemodell kan denna guide till den bästa CRM-programvaran för serviceföretag vara till hjälp.

⏰ 60 sekunders sammanfattning

CRM-verktyg Bäst för Prissättning ClickUp Integrerad CRM och uppgiftshantering med AI Gratis; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad SugarCRM Enkel kontakthantering för säljteam Från 19 $/användare/månad Keap Marknadskommunikation för småföretag Från 299 $/månad Capsule Försäljningspipelinehantering för team Gratis; Betalda abonnemang från 21 USD/användare/månad Nimble CRM med flera integrationer Från 29,90 $/användare/månad Creatio AI-driven marknadsföring för kundlivscykeln Från 40 USD/användare/månad HoneyBook Skapa arbetsflöden för kundonboarding Från 36 USD/användare/månad Freshsales Automatisera försäljningsprocesser Gratis; Betalda abonnemang från 10 USD/användare/månad Insightly Kontaktadministration och enkel försäljningsautomatisering Från 29 $/användare/månad Maximizer Avancerad leadhantering för sälj- och ekonomiteam Från 65 USD/användare/månad HubSpot Realtidsuppföljning av affärer Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/användare/månad Salesforce Storskalig hantering av kunddata Från 25 USD/användare/månad Pipedrive Visuell spårning av försäljningspipelines Från 19 $/användare/månad Zoho CRM Prisvärd CRM-programvara för nybörjare Gratis; betalda abonnemang från 15 USD/användare/månad

Vad ska du leta efter i en CRM-plattform för ett tjänsteföretag?

Som tjänsteföretag behöver du ett effektivt sätt att hantera dina kunder. Det innebär att du måste leta efter tjänsteinriktade CRM-system med följande kärnfunktioner:

Lagring av kunddata: Alla de bästa CRM-programvarorna för kundservice behöver en central Alla de bästa CRM-programvarorna för kundservice behöver en central kunddatabas som lagrar dina kunders kundinformation och köphistorik.

Kundkommunikation: Leta efter CRM-lösningar som gör det möjligt att skapa anpassade meddelanden till dina kunder, från Leta efter CRM-lösningar som gör det möjligt att skapa anpassade meddelanden till dina kunder, från kundintroduktion till långsiktig kundvård.

Projektledning: Det CRM-system för tjänster som du utvärderar bör göra det möjligt för dig att enkelt spåra uppgifter relaterade till din kundkontakt och Det CRM-system för tjänster som du utvärderar bör göra det möjligt för dig att enkelt spåra uppgifter relaterade till din kundkontakt och kundresan.

Datainformation: Ditt team behöver omfattande Ditt team behöver omfattande CRM-rapportering i programvaran för att få insikt i din kundinformation och dina marknadsföringskampanjer, så att det kan optimera allt från försäljningsprocesser till leadhantering.

Flexibilitet: Du vill kunna anpassa vyer, databaser och instrumentpaneler i din CRM-plattform så att de passar din verksamhet och Du vill kunna anpassa vyer, databaser och instrumentpaneler i din CRM-plattform så att de passar din verksamhet och din CRM-strategi.

Användarvänlighet: Ju enklare det är för ditt team att komma igång med CRM-programvaran och börja utnyttja dess funktioner, desto bättre.

Internt samarbete: CRM-programvaran bör ha CRM-lösningar som är utformade för att hjälpa ditt team att kommunicera med varandra i realtid när de interagerar med dina kunder.

Nyckeln till att hitta den bästa CRM-lösningen för tjänsteföretag är att matcha dina preferenser med de kärnfunktioner som krävs för att hantera, underhålla och glädja dina kunder.

De 14 bästa CRM-plattformarna för tjänsteföretag

Om du väljer den bästa CRM-programvaran kommer den att bli ditt centrala verktyg för kundhantering. Det är där du spårar dina kunders grundläggande information och engagemang i ditt företag.

Dessa CRM-system kan hjälpa dig att hitta rätt CRM-programvara för dina behov:

Prova ClickUp CRM Sömlös kundrelationshantering med ClickUp

ClickUp är en projekt-CRM-plattform och ett projektledningsverktyg som låter dig hantera alla dina kundrelationer på ett centralt ställe. Visualisera din försäljningspipeline, effektivisera arbetsflöden och spåra enskilda konton, samtidigt som du samarbetar internt för att ge dina kunder den service och uppmärksamhet de förtjänar.

Användarna har tillgång till ett brett utbud av projektledningsfunktioner, men missta dig inte: detta är en högspecialiserad CRM-programvara när du behöver det.

Team i företag av alla storlekar – från små SaaS-företag till stora koncerner – och inom alla sektorer av tjänstebranschen kan använda den för att hantera kunddata, optimera kommunikationen och skapa bredare försäljnings- och marknadsföringskampanjer.

Med uppgifter, att göra-listor och chatt på ett och samma ställe underlättar ClickUp den dagliga driften.

Det bästa är att ClickUp eliminerar arbetet med arbetet! Du behöver inte längre växla mellan meddelandeverktyg, e-postklienter, CRM-programvara och att göra-listor – allt är integrerat i en enda plattform. Med integrerad chatt och uppgifter har teamen all information de behöver för att utföra sina uppgifter effektivt.

Och för alla tjänsteföretag som är nya inom denna typ av plattform är ClickUp CRM-mallen enkel att installera och omfattande för hantering av leads och uppbyggnad av försäljningspipeline.

ClickUps bästa funktioner

Integration av CRM och projektledning för att effektivisera ditt säljteams arbetsflöde

Ett omfattande bibliotek med gratis CRM-mallar så att du inte behöver börja om från början med din installation.

Möjligheter till samarbete i realtid genom fildelning och chatt

Omfattande bibliotek med integrationer för att koppla det robusta CRM-systemet till andra arbetshanteringsverktyg

Realtidsrapportering och instrumentpaneler med AI-drivna insikter

Begränsningar i ClickUp

Antalet CRM-funktioner kan innebära en inlärningskurva för småföretag som bara letar efter ett enkelt CRM-system.

CRM-programvarans mobilvy och app erbjuder inte samma vyer som skrivbordsversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. SugarCRM

Via SugarCRM

SugarCRM är en kraftfull CRM-programvara för serviceföretag. Företag som vill bygga upp sina kundrelationer kan lagra och segmentera målgruppsdata, skapa omfattande arbetsflöden för marknadsföring och försäljningsautomatisering samt centralt hantera sin kundservice.

För tjänsteföretag kan denna koppling mellan CRM-programvaran och marknadsföringsautomatisering bli ett kraftfullt verktyg.

Med ett system kan du till exempel skapa anpassade landningssidor som samlar in och lagrar kunddata och skapar personliga e-postkampanjer baserade på den informationen.

SugarCRM:s bästa funktioner

En integrerad självbetjäningskunskapsbas som, när den är färdigbyggd, kan minska antalet kundtjänstärenden.

Ärendehantering och instrumentpaneler hjälper säljare och kundtjänstavdelningar att erbjuda mer personliga interaktioner.

Prediktiv analys med artificiell intelligens (AI) som använder historiska kunddata för att bättre förstå framtida kundbeteende.

En användarvänlig CRM-programvara för kundservice som gör det möjligt för företag av alla storlekar att snabbt få insikt i sina kunddata.

Begränsningar i SugarCRM

CRM-programvaran är uppdelad i separata lösningar för marknadsföring, försäljning och kundservice, som du måste köpa separat för att få fullständig funktionalitet.

Dashboards är begränsade för företag som söker de mest anpassade insikterna om målgruppen.

Priser för SugarCRM

Sälj: 19 USD per användare och månad (3–9 användare, faktureras årligen)

Serve: 80 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Enterprise: 85 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Enterprise+: 120 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Marknad: 1 400 dollar per månad per 10 000 kontakter (faktureras årligen)

SugarCRM-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

3. Keap

Via Keap

Keap används främst som CRM-programvara för småföretag. Dess CRM-funktioner är avsiktligt inriktade på att hjälpa småföretag att bygga kundrelationer, utan onödiga extrafunktioner, för att istället optimera kärnfunktionerna.

Denna snäva inriktning gör att Keap utmärker sig inom de flesta aspekter av CRM-programvara för småföretag. Med dess centrala CRM-funktioner kan du enkelt samla in nya leads, segmentera dina leadlistor och skapa automatiserade arbetsflöden för att följa upp leads.

Du kan till och med använda detta CRM-system för att boka möten med potentiella och nya kunder som är intresserade av dina tjänster.

Keaps bästa funktioner

Förskrivna e-postmeddelanden som gör det enkelt för småföretag att sätta upp sin första kommunikation

Integrerad tidsbokning för tjänsteföretag som vill engagera sin målgrupp

Omfattande alternativ för marknadsföringsautomatisering som kan skalas över flera kanaler och tidsramar

Försäljningspipeline och uppföljning av affärsmöjligheter med instrumentpaneler och aviseringar

Enkla fakturerings- och betalningssystem

Keaps begränsningar

Begränsade alternativ för fildelning och bilagor för automatiseringar och kunddatablad jämfört med de flesta CRM-programvaror.

Det är inte alltid intuitivt att konfigurera CRM-funktionerna, särskilt för små företag som inte är vana vid CRM-programvara.

Eftersom den är utvecklad som CRM-programvara för småföretag kan den sakna funktioner som större organisationer behöver.

Keaps prissättning

Från 299 $/månad för två användare och 1 500 kontakter. Ytterligare användare kostar 39 $/månad vardera.

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 560 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 290+ recensioner)

Läs också: Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Keap

4. Capsule

Via Capsule

Med Capsule kan företag av alla storlekar hålla ordning på sin kundkrets under hela kundresan och försäljningsprocessen.

En central och segmenterbar kontaktdatabas gör det möjligt för dig att hantera dina försäljningsmöjligheter, medan integrationer med appar som Google Workspace och Zapier-integration med Zoho CRM kan förbättra dess funktionalitet som ett CRM-system för kundservice.

Capsules verktyg för hantering av försäljningspipeline gör det enklare att vinna fler affärer. Samtidigt ger en omfattande analyspaket dig den information du behöver för att förbättra ditt CRM över tid.

Capsules bästa funktioner

Integrerad uppgiftshantering för ditt team för att spåra uppföljningar av möten, telefonsamtal och mycket mer.

En AI-innehållsassistent som hjälper användare att snabbt skriva relevanta meddelanden till enskilda kontakter.

Ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att hitta och använda både grundläggande och avancerade funktioner.

Omfattande försäljningsprognoser och rapporter om teamaktiviteter

Automatisering av försäljning och marknadsföring för att förenkla teamens dagliga arbete

Begränsningar för Capsule

Integrationer med Mailchimp och Outlook tenderar att endast inkludera begränsade anpassningsmöjligheter.

Import av externa data kan ibland vara felaktig, vilket kräver extra kvalitetskontroller.

Priser för Capsule

Gratis

Startpaket: 21 USD/månad per användare

Tillväxt: 38 USD/månad per användare

Avancerad: 60 USD/månad per användare

Ultimate: 75 USD/månad per användare

Marknadsföringstillägg: 11 USD/månad per användare

Sammanfattande betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

5. Nimble

Via Nimble

Som en CRM-lösning för tjänstesektorn som är utformad för integrationer, lyser Nimble när den ansluts direkt till din organisations Microsoft 365- eller Gmail-konto. Den kombinerar automatiskt dina kontakter, e-posthistorik och kalenderbokningar i en kontaktdatabas som också innehåller centrala sociala mediedata för en fullständig bild.

Därifrån kan användarna planera och skapa mallar för sin marknadsföring, hantera sin försäljningspipeline och spåra kunderna i alla kanaler under kundresan. E-postintegrationen förblir aktiv och lägger dynamiskt till alla interaktioner mellan ditt säljteam och framtida kunder till deras anpassade profiler.

Nimble bästa funktioner

Ett enhetligt kontakthanteringssystem som sammanför all din information på en enda plattform och i ett enda profil

Prospector-webbläsartillägg som förenklar generering och hantering av dina leads

Avancerad CRM-teknik, såsom hantering av försäljningspipeline, för att kvalificera dina leads och förutse framtida försäljning.

E-postmallar och sekvenser samt webbformulär för att fånga upp och vårda leads

Individuella rapporter och teamrapporter

Begränsningar i Nimble

Uppgiftshanteringen är begränsad till en enkel att göra-lista för enskilda säljare.

Brist på anpassningsalternativ för grundläggande funktioner, såsom kontaktkategoriseringar

Nimble-prissättning

Företag: 29,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (1 880+ recensioner)

6. Creatio

Via Creatio

Creatio strävar efter att vara mer än ett enkelt verktyg för hantering av kundrelationer och erbjuder tre integrerade produkter för marknadsföring, försäljning och kundservice.

Denna CRM-programvara för tjänsteföretag är inriktad på finans-, tillverknings- och telekomindustrin och utformad för att skapa omfattande arbetsflöden och kundonboarding i miljöer med hög kontaktfrekvens.

Creatio använder AI för att skapa en 360-graders kundvy för dina team. Med en delad databas kan alla olika team arbeta produktivt tillsammans.

Creatios bästa funktioner

Studio, ett kodfritt verktyg för att skapa processer för allt från automatiserade kommunikationsflöden till kundspecifika försäljningserbjudanden.

Spårning och analys av försäljningspipeline med insikter för att förbättra prestandan

AI-driven leadscoring, målgruppssegmentering och generering av e-postmallar

Mallbaserade arbetsflöden för nya användare så att de snabbare kan komma igång på plattformen

Omfattande applikationsmarknad för att ansluta Creatio till dina andra verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice

Begränsningar i Creatio

Referensmaterial och handledningar kan vara föråldrade, vilket kan komplicera implementeringen av funktioner.

Tillfälliga tekniska problem och buggar

Priser för Creatio

Tillväxt: 40 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service

Företag: 70 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service

Obegränsat: 100 USD/månad per användare för en modul från försäljning/marknadsföring/service

Betyg och recensioner av Creatio

G2: 4,7/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

7. HoneyBook

Via HoneyBook

HoneyBook är mer än bara en CRM-programvara för tjänsteföretag, det är en plattform för kundflöden och onboarding. Använd den för att skicka fakturor, underteckna kontrakt, boka möten, skicka formulär och ta emot betalningar.

Naturligtvis erbjuder den fortfarande grundläggande CRM-funktioner och verktyg för pipelinehantering, såsom spårning av förfrågningar och automatisering av arbetsflöden.

HoneyBooks bästa funktioner

Integrerade funktioner för fakturering, avtal, bokning och betalning centraliserar kundprocessen för utmärkt kundnöjdhet.

Enkel automatisering, såsom automatiserade betalningar och mötespåminnelser, kan minimera den manuella arbetsbelastningen i din pipelinehantering.

HoneyBook AI använder prediktiv analys för att kvalificera leads, generera dynamiskt innehåll och märka dina meddelanden.

Kontrollera kassaflödet med HoneyBook Finance

HoneyBooks begränsningar

Mycket grundläggande e-postfunktion med begränsade anpassningsmöjligheter som inte alltid kan konkurrera med mer omfattande lösningar.

Begränsade rapporteringsfunktioner, inklusive brist på datavisualisering för insikter på hög nivå

AI är endast tillgängligt i de dyrare paketen.

HoneyBook-priser

Startpaket: 36 $/månad

Essentials: 59 $/månad för upp till 2 användare

Premium: 129 $/månad för obegränsat antal användare

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 640 recensioner)

8. Freshsales

Via Freshworks

Freshsales, CRM-plattformen som ingår i Freshworks, utmärker sig när det gäller försäljningsautomatisering. Attrahera rätt leads, skapa personlig kommunikation och utnyttja AI-baserad leadscoring för att strategiskt fokusera dina insatser.

Denna CRM-programvara för tjänsteföretag erbjuder avancerade kundinsikter som hjälper dig att upptäcka och reagera på bredare trender inom din målgrupp.

Freshsales bästa funktioner

Gratis CRM-programvaruplattform, även om vissa viktiga funktioner kräver det dyrare Enterprise-abonnemanget.

Avancerad hantering av försäljningspipeline med djupgående, visualiserade insikter i varje steg i försäljningstratten.

Säljteamets medlemmar kan ställa in uppgifter från kundkort för att skapa mer relevanta, personliga och aktuella uppföljningar.

AI-driven kontaktpoängsättning och affärsinformation

Automatiska svar på vanliga frågor kan spara tid för ditt säljteam.

Begränsningar i Freshsales

Begränsade anpassningsmöjligheter i rapporteringspaneler, med fokus på allmänna mätvärden som fungerar i alla branscher.

Några av de mest användbara funktionerna, såsom projektledningsfunktioner, finns endast tillgängliga i Enterprise-planen.

Priser för Freshsales

Gratis för upp till 3 användare

Tillväxt: 10 USD/månad per användare

Fördel: 45 USD/månad per användare

Företag: 70 USD/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 210+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (610+ recensioner)

9. Insightly

Via Insightly

Om du främst behöver central kontaktadministration och enkel försäljningsautomatisering är Insightlys strömlinjeformade CRM-programvara för försäljning precis vad du behöver.

Den kan också integreras med Insightly Marketing och Insightly Service för att skapa ett omfattande system för hantering av kundlivscykeln.

Insightlys bästa funktioner

Enkla automatiseringsflöden som kan vidarebefordra nya eller nyligen kvalificerade leads till rätt teammedlem för uppföljning.

Anpassade instrumentpaneler för att rapportera om dina kundinteraktioner och de mest relevanta KPI:erna i realtid

Automatiska påminnelser om uppgifter hjälper dina säljteam att hålla sig till schemat med kontakter och uppföljningar i säljprocessen.

Märkesmallar för offerter och e-postmeddelanden

Projekt- och uppgiftshantering för smidiga överlämningar från sälj- till eftermarknadsteam

Insightlys begränsningar

Klumpiga integrationer av försäljningsprocesser som leder till begränsad funktionalitet inom plattformen för grundläggande funktioner, såsom e-postspårning, kundspårning och automatisering av leads.

Relativt högt pris, särskilt när man kombinerar Enterprise-planen med Insightlys marknadsförings- och kundtjänstplattformar.

Insightly-priser

Plus: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 49 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 660 recensioner)

10. Maximizer

Via Maximizer

Maximizer är en CRM-programvara som är utformad för både säljteam och lead management-team. Den är optimerad för finans- och försäkringsrådgivare men kan användas inom alla tjänstebranscher och hjälper ledare att samla in den information de behöver för att maximera teamets effektivitet och organisationens intäkter.

Maximizer CRM kan distribueras både lokalt och i molnet, vilket ger flexibilitet för olika affärsbehov. Det integreras väl med Microsoft-produkter som Outlook, Word och Excel, vilket gör det enkelt för företag att utnyttja befintliga verktyg.

CRM-programmet stöder även anpassning genom användardefinierade fält (UDF), vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina specifika behov.

Maximizers bästa funktioner

Avancerade funktioner för försäljningshantering, såsom försäljningsprognoser och leadhantering, genom praktisk pipelinehantering.

Dashboards för säljchefer för att se säljteamets arbetsbelastning, hantering av affärsmöjligheter och avslutsfrekvens

Spårning av säljteamets produktivitet, territoriell hantering och e-postautomatisering

Integration med verktyg som Zapier för att automatisera arbetsflöden

Särskilda funktioner för efterlevnad av regler för finans- och försäkringsbolag

Begränsningar för Maximizer

Användarupplevelsen för pipelinehantering är inte alltid intuitiv, särskilt jämfört med några av de användarvänliga CRM-tjänsterna med dra-och-släpp-funktioner på denna lista.

Vissa avancerade funktioner, såsom hushåll, kan vara svåra att hantera.

Priser för Maximizer

Baspris: 65 USD/månad per användare (faktureras årligen)

För försäljning: 79 USD/månad per användare

För ekonomi: 79 $/månad per användare

Lokalt: Anpassad prissättning

Maximizer-betyg och recensioner

G2: 4/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (370+ recensioner)

11. HubSpot

via HubSpot

HubSpot CRM erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för hantering av kundinteraktioner, inklusive kontaktadministration, affärsuppföljning och e-postspårning. Det integreras väl med marknadsförings- och försäljningsverktyg och ger insikter i realtid för att effektivisera processer.

Denna CRM-programvara för serviceföretag innehåller funktioner som lead scoring, segmentering och rapportering för att förbättra försäljnings- och marknadsföringseffektiviteten. HubSpots automatiseringsverktyg hjälper till att vårda leads och hantera arbetsflöden.

HubSpots bästa funktioner

Visuell instrumentpanel för övervakning av affärer och kontakter i realtid

Dynamisk segmentering baserad på beteende eller demografi för att förbättra marknadsföringsinsatserna

Robusta verktyg för kontaktadministration, inklusive e-postspårning och mötesplanering

Anpassningsbar automatisering av e-postmarknadsföring och personliga uppföljningar

Stort utbud av integrationer med andra verktyg

HubSpots begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar när det gäller att importera data från andra plattformar och saknar avancerade funktioner som marknadsföringsautomatisering och arbetsflöden.

Kräver uppgradering till betalda planer för funktioner som prediktiv lead-poängsättning och anpassade rapporter.

HubSpot-priser

Gratis

Sales Hub Starter: 20 USD/månad per användare

Sales Hub Professional: 100 USD/månad per användare, årsavtal och 1 500 USD i engångsavgift för onboarding

Sales Hub Enterprise: Från 150 USD/månad per användare, årsavtal och 3 500 USD i engångsavgift för onboarding.

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

12. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är känt för sina robusta funktioner för försäljning, marknadsföring och kundservice. Det erbjuder avancerade funktioner som pipelinehantering, leadspårning och verktyg för kundengagemang.

CRM-programvaran erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter via sin AppExchange-plattform, vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina behov. Den stöder storskalig datahantering och analys, vilket gör den till ett populärt val för företag.

Salesforces bästa funktioner

Avancerade funktioner för hantering av försäljningspipelines och kundinteraktioner

Storskalig datahantering och analys

Sofistikerade AI-drivna rapporter och dashboards för affärsanalys

Inbyggda samarbetsverktyg för kommunikation mellan team

Integreras med ett brett utbud av verktyg från tredje part

Begränsningar i Salesforce

Kan vara komplicerat att installera och använda, vilket kräver omfattande utbildning.

Generellt sett dyrare än andra CRM-alternativ, särskilt för småföretag.

Priser för Salesforce

Starter Suite: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Pro Suite: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (780+ recensioner)

Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Salesforce

13. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive CRM-programvara för tjänsteföretag fokuserar på hantering av försäljningspipeline och erbjuder ett visuellt gränssnitt för att spåra affärer och stadier. Den har funktioner som automatiserade arbetsflöden, e-postintegration och försäljningsprognoser för att optimera försäljningsprocessen.

Pipedrive är utformat för att vara användarvänligt och anpassningsbart, vilket gör det lämpligt för företag som vill effektivisera sin försäljningsverksamhet.

Pipedrives bästa funktioner

Tydligt visuellt gränssnitt för att spåra affärer och stadier

Mycket anpassningsbar för individuella teamkrav

Enkelt flöde för att lägga till, söka och uppdatera kontakter

Möjlighet att importera eller exportera data i bulk

Begränsningar i Pipedrive

Erbjuder inte omfattande verktyg för marknadsföringsautomatisering.

Inte idealiskt om du har flera platser eller produkter att hantera

Pipedrive-priser

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerad: 34 $/månad per användare

Professional: 64 USD/månad per användare

Power: 74 USD/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Pipedrive

14. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM är ett av de mer prisvärda CRM-verktygen och erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive leadhantering, försäljningsprognoser och marknadsföringsautomatisering. Det integreras väl med andra Zoho-appar och erbjuder en enhetlig plattform för affärsverksamhet.

Zoho CRM stöder anpassning genom användardefinierade fält och erbjuder avancerad analys för bättre beslutsfattande. Dess överkomliga pris och skalbarhet gör det till ett populärt CRM-program på instegsnivå för små till medelstora företag.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Erbjuder robusta verktyg för att hantera leads och omvandla dem till kunder

Funktioner för e-postmarknadsföring och hantering av sociala medier för marknadsföringskampanjer

Konkurrenskraftiga prisplaner som passar små och medelstora företag

Kan anpassas efter ett teams specifika krav

Integreras med flera andra verktyg såsom Xero, Woocommerce, etc.

Begränsningar i Zoho CRM

Även om programvaran är anpassningsbar tycker vissa användare att anpassningsprocessen är komplex och tidskrävande.

Även om den erbjuder analysfunktioner, tycker vissa användare att de avancerade rapporteringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra CRM-program.

Den kostnadsfria versionen har mycket begränsade funktioner.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 15 USD/månad per användare

Professional: 24 $/månad per användare

Företag: 34 USD/månad per användare

Ultimate: 37 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)

Läs också: De bästa verktygen för marknadsföringsautomatisering

Kom igång med den bästa kostnadsfria CRM-programvaran för tjänsteföretag idag

Vem har sagt att ditt CRM-system bara ska innehålla kontaktinformation och några grundläggande automatiseringsfunktioner? Välj klokt, så kommer ditt nästa verktyg att kunna göra allt du behöver för att hantera och förbättra kundrelationerna för ditt småföretag eller växande imperium.

ClickUp är mer än ett projektledningsverktyg. När du utnyttjar alla dess funktioner blir det ett kraftfullt CRM-program för ditt serviceföretag samtidigt som det låter dig hålla koll på alla dina affärsprocesser.

Testa vår programvara för kundrelationshantering själv med Free Forever Plan!