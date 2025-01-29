De 10 bästa programvarorna för kundspårning för att få insikter och perfekta din produkt

I en ständigt föränderlig affärsvärld är kunddata inte bara användbara – de är livsviktiga för innovation och tillväxt. Varje klick, köp eller interaktion innehåller en guldklimp av kunskap som du kan använda för att förbättra din produkt och förbli konkurrenskraftig.

För att möta kundernas ofta svårfångade förväntningar måste du dyka djupare än någonsin tidigare in i deras hjärtan och sinnen. Det är där ett kundspårningssystem kommer in i bilden. Dessa banbrytande lösningar hjälper dig att kartlägga och tolka dina köpares komplexa beteenden och preferenser.

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa kundspårningsprogrammen för 2024 som hjälper dig att skräddarsy ditt erbjudande efter dina kunders behov. ?

Vad är kundspårningsprogram?

Programvara för kundspårning är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för företag att övervaka, registrera och analysera kundinteraktioner och beteenden över olika kontaktpunkter. Det ger värdefulla insikter om din kundbas och hjälper dig att tolka din målgrupps preferenser, behov och förväntningar.

Programvaran samlar in data från webbplatser, mobilappar, sociala medier och e-post för att utveckla en omfattande kundprofil – så att du i slutändan kan förbättra kundnöjdheten. ?

Använd CRM-mallen från ClickUp för att kartlägga en automatisering av CRM-arbetsflödet i ClickUp Whiteboards.

Viktiga funktioner inkluderar vanligtvis spårning av webbplatsbesök, analys av köphistorik, övervakning av engagemang i sociala medier och registrering av kundtjänstinteraktioner. Genom dataanalys identifierar kundspårningsprogramvaran trender, segmenterar din kundbas och anpassar marknadsförings- och kundtjänstinsatser.

Denna programvara är avgörande för att förbättra kundnöjdheten och kundupplevelsen, optimera marknadsföringsstrategier och i slutändan driva på intäktstillväxten. Den ger dig och ditt säljteam möjlighet att fatta välgrundade beslut, skräddarsy erbjudanden och bygga varaktiga relationer med dina kunder genom att säkerställa att varje interaktion är meningsfull och produktiv.

Hur man väljer rätt kundspårningsprogramvara

Här är fem viktiga egenskaper att tänka på när du väljer den bästa kundspårningsprogramvaran:

Användarvänlighet: Spårningsprogramvaran ska vara tillräckligt intuitiv för att kunna användas av teammedlemmar med olika tekniska kunskaper. Integration: Programvaran ska kunna integreras smidigt med dina befintliga verktyg och system, såsom e-handel, CRM-system och plattformar för e-postmarknadsföring. Analys och rapportering: Förmågan att generera meningsfulla insikter från insamlade data är avgörande för välgrundade beslut och effektiva marknadsföringsstrategier. Skalbarhet: Programvaran för kundspårning ska kunna hantera ökande datamängder och anpassas till förändrade spårningsbehov utan avbrott. Säkerhet: Se till att spårningsprogramvaran uppfyller dataskyddsbestämmelserna och erbjuder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga kunduppgifter.

De 10 bästa programvarorna för kundspårning

Nu när du vet vad kundspårningsprogram är och hur du väljer rätt program är det dags att utforska vårt urval av de 10 bästa lösningarna som finns på marknaden. Vi kommer att dyka djupt in i deras funktioner och fördelar och visa hur de kan öka din kundnöjdhet och förbättra dina spårningsinsatser, så håll dig uppdaterad!

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som förenklar komplexiteten i kundrelationshantering ( CRM ) och ger dig möjlighet att utnyttja hela potentialen i dina kunddata. Den integrerar smidigt övervakning av försäljningspipelines, hantering av kundkonton och underlättar samarbete mellan avdelningar.

Det som utmärker ClickUp är dess mångsidighet när det gäller att analysera kunddata. Med över 15 flexibla vyer till ditt förfogande kan du få insikter om lead-interaktioner, kundresor och mycket mer. Oavsett om du föredrar en enkel lista eller tabelllayout för spårning eller komplex informationsvisualisering genom Gantt-, tidslinje- och tavelvyer, har ClickUp det du behöver. ?

ClickUps funktioner för mål och instrumentpaneler gör det möjligt för dig att definiera kampanjmål, tidsplaner och målsättningar samtidigt som du automatiskt spårar framstegen. Dessa funktioner säkerställer att din marknadsföringstratt, teamets schema och arbetsbelastningshantering är perfekt anpassade, så att du kan driva din marknadsföringskalender utan ansträngning.

När det gäller att analysera testvariationer låter plattformen dig samla in data om användarnas beteende före och efter, och konsolidera den på ett överskådligt sätt i list- eller tavelvy för enkel jämförelse.

ClickUps bästa funktioner

Erbjuder kraftfulla CRM-funktioner och gratis mallar som är skräddarsydda för att förenkla skapandet och hanteringen av en kunddatabas.

Kvalificera leads och organisera viktig data med ClickUp Forms

ClickUp Dashboards för djupare insikter i dina kunddata och en komplett översikt över allt kundrelaterat arbete.

Har över 15 visningsalternativ för hantering av arbetsflöden och data, inklusive lista, tavla, kalender och tabell.

Möjliggör automatisk framstegsrapportering med ClickUp Goals.

Integreras med över 1 000 tredjepartsapplikationer och tjänster för att förbättra CRM-upplevelsen.

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan vara långsam, enligt vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. HubSpot

via Hubspot

HubSpot är ett välkänt och mycket mångsidigt verktyg för kundspårning och hantering av dina affärsrelationer. Det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som förenklar automatisk datainmatning, leadhantering, dokumentspårning, pipelinehantering och ärendehantering – allt samlat i ett enda, användarvänligt paket.

Med denna programvara kan du spåra olika CRM-aspekter, inklusive webbengagemang för att identifiera nya potentiella kunder, måluppfyllelse för befintliga mål och kundrelationsaktiviteter via inbyggda rapporteringsfunktioner.

Ett smidigt sätt att öka din produktivitet är genom integrationer – HubSpots App Marketplace erbjuder ett stort urval av över 1 000 integrationer, inklusive en för ClickUp. ?

HubSpots bästa funktioner

Lägg enkelt till, spåra och interagera med kontakter med en tidslinje över interaktioner och e-postmeddelanden.

Ger en tydlig översikt över statusen för din försäljningspipeline och prioriterar uppgifter effektivt.

Övervakar engagemang på webben och via e-post, måluppfyllelse och kundaktiviteter med tydlig rapportering.

CRM-verktyget integreras med över 1 000 verktyg, inklusive ClickUp.

HubSpots begränsningar

Det tar tid att logga in

Lite dyr för vissa användare jämfört med andra kundtjänstprogram.

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket: 20 $/månad (endast för nya kunder)

Professional: 1 600 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

3. EngageBay

EngageBay är ett kraftfullt kundspårningsprogram som förenklar företagens hantering av sina kunder. Genom att kombinera CRM, marknadsföringsautomatisering och helpdeskfunktioner gör det det möjligt för organisationer att effektivisera kundinteraktioner, spåra leads effektivt och förbättra kundservicen.

Systemet gör det möjligt för företag att systematiskt logga och registrera kundkommunikation. Denna centraliserade metod fångar upp alla interaktioner och ger värdefull insikt i kundrelationer. ?

Du kan enkelt spåra e-postmeddelanden och webbchattar via en helpdesk och samla kundkontakter och interaktioner, inklusive köp och formulärinlämningar. Samtidigt omvandlar programvaran kunddata till insiktsfulla rapporter, så att du kan fatta datadrivna beslut, identifiera trender och förfina strategier för kundengagemang.

EngageBays bästa funktioner

Kombinerar CRM, marknadsföringsautomatisering och helpdeskfunktioner.

Lagrar relevant data i CRM-systemet för en omfattande kundöversikt

Omvandlar kunddata till rapporter för datadrivna beslut

Innehåller kraftfulla funktioner för kundservice, inklusive spårning av e-post och webbchatt.

EngageBays begränsningar

Brant inlärningskurva

EngageBay-priser

Gratis för alltid

Basic : 13,79 $/månad per användare

Tillväxt : 45,99 $/månad per användare

Pro: 91,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

EngageBay-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

4. Monday.com

Med Monday.com kan du hålla koll på olika kundinteraktioner, från köphistorik och e-postaktivitet till hantering av offerter och digitala signaturer. Detta heltäckande tillvägagångssätt ger dig en 360-graders bild av dina kundrelationer. ?

Med över 50 integrationer säkerställer programvaran att ditt team enkelt kan spåra kundinteraktioner över olika kanaler, konsolidera dina data och effektivisera ditt arbetsflöde.

Monday.com erbjuder många funktioner för projekt- och teamhantering, men vissa användare upplever att det inte är särskilt användarvänligt. Om ditt team behöver ett enklare verktyg kan du utforska några populära alternativa lösningar.

Monday.com bästa funktioner

Spårar köphistorik, e-postaktivitet, offerter, signaturer och mycket mer.

Övervakar kundinteraktioner över flera kanaler med hjälp av över 50 integrationer.

Har en anpassningsbar instrumentpanel

Begränsningar för Monday.com

Komplicerat att använda, enligt vissa recensenter

Dyrt för vissa användare

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 10 USD/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

5. Zoho CRM

Zoho CRM förenklar kundspårning med kraftfulla analys- och automatiseringsfunktioner. Det gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut, förutsäga kundbeteende och effektivisera verksamheten, vilket gör det till ett viktigt verktyg för att vårda kundrelationer. Du kan få värdefulla insikter med avancerade analysverktyg och skapa personliga kundresor över olika kommunikationskanaler.

Zohos AI-assistent, Zia, hjälper ditt säljteam att navigera och söka i CRM-databasen. Genom att förutsäga när en kund sannolikt kommer att göra ett nytt köp kan du proaktivt interagera med dem, erbjuda relevanta produkter eller tjänster och förbättra deras upplevelse.

En utmärkande funktion är Zoho CRMs mobilapp, som gör det möjligt för säljteam att interagera med leads, få tillgång till viktig kunddata och övervaka nyckeltal (KPI) när de är på språng.

Zoho CRM är ett förnuftigt val, men kan innebära en viss inlärningskurva för dem som inte är så bekanta med denna typ av programvara. För att hitta ett värdigt alternativ, utforska vårt urval av Zoho-alternativ.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Ger insikter om leadaktivitet, kundpreferenser och viktiga dokument för välgrundade beslut.

Innehåller avancerade analysverktyg för att få användbara insikter för att skapa personliga kundresor.

Engagerar kunder via olika kommunikationskanaler

AI-assistent för att förutsäga kundbeteende

Begränsningar i Zoho CRM

CRM-verktyget kan vara komplicerat för nya användare.

Svårt att ladda ner och samla in data

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 €/månad per användare

Professional: 23 €/månad per användare

Företag: 40 €/månad per användare

Ultimate: 52 €/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2 : 4,0/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

6. Salesforce

Salesforce är ett molnbaserat program som fungerar som en heltäckande hubb för hantering av olika aspekter av kundrelationer, från kontaktinformation till försäljningsdata och kundtjänstinteraktioner.

En av dess mest framstående funktioner är den intuitiva instrumentpanelen, som ger en snabb och insiktsfull översikt över dina försäljningsdata. Denna visuella representation förenklar processen att spåra kundinteraktioner och försäljningsframsteg. ?

Du kan effektivisera kundinformationen med kontaktadministrationsfunktionen, som centraliserar all data på en enda lättillgänglig plats. Det underlättar övervakningen av kundinteraktioner och förbättrar relationshanteringen.

Salesforce ger användarna automatiseringsfunktioner som effektiviserar rutinuppgifter som uppföljningsmejl och personliga meddelanden baserade på kundernas beteende och preferenser. Denna funktion minskar inte bara manuellt arbete utan förbättrar också kampanjgenomförandet och kundengagemanget.

Du kan också integrera Salesforce med ClickUp och skapa en kraftfull synergi som förbättrar datadelning, teamsamarbete och kundrelationshantering.

Salesforces bästa funktioner

Spårar kundkontaktinformation, försäljningsdata och serviceinteraktioner

Ger en snabb översikt över försäljningsinformation för effektiv spårning.

Centraliserar kunduppgifter för effektiv spårning och relationshantering

Begränsningar i Salesforce

Det tar tid att öppna leadet

Dyrt för vissa användare

Priser för Salesforce

Startpaket : 25 USD/månad per användare

Professional : 80 $/månad per användare

Enterprise : 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Salesforce-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

7. Pipedrive

Pipedrive är din väg till utmärkt effektivitet och kundinsikt, och revolutionerar hur du spårar, hanterar och förbättrar kundrelationer. Med denna programvara kan du bygga en omfattande kontakt- och organisationsdatabas samtidigt som du behåller en detaljerad interaktionshistorik, så att inga detaljer förbises.

Automatisering står i centrum, från e-postmarknadsföring till uppföljningar, så att du kan rikta ditt fokus mot det som verkligen betyder något: att bygga starka kundrelationer. Med AI Sales Assistant kan du inte bara automatisera repetitiva uppgifter utan också avgöra när dina kunder kan vara redo för nästa köp.

Men det är inte allt! ?

Pipedrives visuella instrumentpaneler och anpassningsbara rapporter fungerar som ditt personliga analyscenter, där du kan identifiera flaskhalsar, övervaka prestationsmått, sätta realistiska mål och fatta välgrundade beslut.

Om du tycker att det är svårt att använda kan du alltid prova några av Pipedrive-alternativen.

Pipedrives bästa funktioner

Ger automatisering och insikter för att förbättra kundrelationerna.

Skapa en omfattande kontakt- och organisationsdatabas med interaktionshistorik.

Har visuella instrumentpaneler och anpassningsbara rapporter för välgrundade beslut.

AI-försäljningsassistent för att förutsäga kundernas nästa köp

Pipedrives begränsningar

Brant inlärningskurva

Begränsade integrationer

Pipedrive-priser

Essential: 9,90 $/månad per användare

Avancerad: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Pris: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

8. Churn360

Churn360 är din självklara programvara för kundframgång, som är avsedd för att övervaka kundbeteende, flagga potentiella avhoppningsrisker och stärka kundbehållningsinsatser . Den ger en 360-gradersvy av dina kunder genom att integrera data från ditt CRM-system, kommunikationskanaler och finansiella rapporter, vilket ger en komplett översikt över kundresan.

Denna programvara spårar kunder genom hela deras livscykel och förser kundtjänstmedarbetare med viktig bakgrundsinformation för kontextuell support. Den automatiserar också kundframgångsprocesser och effektiviserar ditt arbetsflöde.

Churn360:s segmentering baserad på beteendetriggers möjliggör personaliserade kampanjer som driver produktanvändning och kundnöjdhet. Dessutom erbjuder den delade dashboards, push-notiser och robusta kundspårningsfunktioner. Verktyget integreras enkelt med populära SaaS-verktyg som Intercom, HubSpot, Gmail och många fler.

Churn360:s bästa funktioner

Spårar kundbeteende för att identifiera potentiella risker för kundbortfall

Integrerar data från CRM-system, kommunikationskanaler och finansrapporter för en omfattande översikt.

Övervakar kunderna under hela deras resa

Begränsningar för Churn360

Begränsat antal kundkontakter

Priser för Churn360

Startup : 199 $/månad

Professional : 499 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Churn360-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

9. Bitrix24

Bitrix24 CRM är inte bara ett kundspårningssystem, det är din port till anpassade e-postkampanjer och leadgenerering. Med möjligheten att lägga in eller importera kontakter blir plattformen ditt datalager som registrerar varje interaktion, vare sig det är telefonsamtal, möten eller e-postmeddelanden. Denna noggranna spårning ger en tydlig bild av din relationsstatus med varje kund.

CRM-lösningen har en exceptionell instrumentpanel, din kommandocentral för övervakning av försäljningstratten. Den låter dig få insikter, identifiera områden som kräver extra uppmärksamhet och säkerställa att du är på rätt spår med dina kunder. ?️

Bitrix24:s bästa funktioner

Lagrar data från telefonsamtal, möten och e-postmeddelanden för att upprätthålla en fullständig kundöversikt.

Skapa skräddarsydda e-postkampanjer för att effektivt engagera dina leads

Främjar teamsamarbete och kommunikation inom plattformen för smidig kundspårning.

Bitrix24:s begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare

Priser för Bitrix24

Gratis för alltid

Basic : 49 $/månad per fem användare

Standard : 99 $/månad per 50 användare

Professional : 199 $/månad per 100 användare

Enterprise: 399 $/månad per 250 användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Bitrix24 betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)

10. Hiver

Hiver är i första hand en programvarulösning för e-postärenden och är din nyckel till effektiv och pålitlig kundservice direkt från ditt Gmail-konto. Du kan enkelt spåra inkommande kundförfrågningar tills de når en tillfredsställande lösning. ?

Hiver gör det möjligt för dig att automatisera arbetsflöden, utföra avancerade analyser och hålla ett öga på viktiga supportmått som genomsnittlig lösningstid och första svarstid, allt inom Gmail-gränssnittet. Men det slutar inte med e-post. Det erbjuder ett Chrome-tillägg för utvecklare och en livechatt-widget för interaktioner i realtid med webbplatsbesökare. Du kan också samla in värdefull kundfeedback genom CSAT-undersökningar på din webbplats.

Hivers bästa funktioner

Automatiserar processer för att effektivisera kundsupporten

Samla in värdefull feedback genom CSAT-undersökningar på din webbplats.

Förbättra kundservicen med realtidsdata och mätvärden.

Hivers begränsningar

Lång laddningstid

Undermålig mobilapp

Priser för Hiver

Lite : 15 USD/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Hiver-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Förbered dig för framgång med det bästa kundspårningssystemet

Programvara för kundspårning är nyckeln till att få värdefull insikt om dina kunder. Dessa verktyg erbjuder många fördelar, från leadhantering till dataanalys i realtid, vilket säkerställer att din väg mot djupare kundrelationer och affärsframgångar är tydlig och rak.

För att enkelt hantera kundrelationer, övervaka leads och lära dig av kundinteraktioner, registrera dig för ClickUp idag och börja anpassa din produkt eller tjänst efter dina kunders behov och förväntningar. ?