5 CRM-integrationer som ditt företag måste ha 2025

Med CRM-programvara (Customer Relationship Management) kan du mata in kundrelaterade data i en enda plattform, vilket säkerställer att alla dina interna team, såsom försäljning, marknadsföring, produkt, kundsupport etc., är synkroniserade. Eftersom varje avdelning har unika krav kan de dock använda specialiserade verktyg som är anpassade för ett specifikt affärsområde.

I en idealisk värld skulle kunddata flöda smidigt mellan alla dina verktyg. Tyvärr är det inte fallet för de flesta företag. Företag hanterar stora mängder kunddata som kommer in från flera kanaler, och dessa måste synkroniseras så att företagen kan fatta datadrivna beslut och förbättra kundupplevelsen.

Om det känns som en dröm att smidigt koppla samman alla dina applikationer och plattformar är CRM-integrationer precis vad du behöver. Denna blogg förklarar hur CRM-integrationer fungerar och tittar på några av de bästa CRM-integrationsverktygen som bör ingå i din teknikstack.

Vad är CRM-integrationer?

CRM-integration är processen att smidigt koppla samman din CRM-programvara med tredjepartsapplikationer. Det hjälper dig att slippa växla mellan olika system och uppdaterar informationen i realtid. Integrationer gör det alltså möjligt att skapa automatiska vägar istället för att manuellt uppdatera eller kopiera och klistra in information i två verktyg.

Om du till exempel använder ett verktyg från tredje part för att hantera din e-postmarknadsföring kommer information som antalet levererade e-postmeddelanden, öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar och andra mätvärden att spåras av e-postmarknadsföringsverktyget. Detta är också viktig information för ditt säljteam, eftersom det hjälper dina team att förstå nivån på engagemang och intresse. Men här är haken: all denna data finns för närvarande i olika verktyg, så dina team kan få föråldrad eller ofullständig data.

Med CRM-integration kan du koppla samman båda verktygen och se till att informationen uppdateras i realtid. När en e-postmarknadsföringskampanj lanseras spåras resultaten automatiskt och fylls i i ditt CRM-system. Detta synkroniseras också med varje konto eller kontakt, vilket säkerställer att dina säljteam får fullständig information om kundengagemanget och kan göra korrekta säljargument.

Fördelar med CRM-integrationer

Att integrera ditt CRM-system med andra verktyg i din teknikstack har flera fördelar. Du får tillgång till korrekt och uppdaterad information, oavsett vilket verktyg eller vilken plattform du använder. Dessutom får du följande fördelar med CRM-integration:

Förbättrad effektivitet

Säg adjö till repetitiva uppgifter som manuell datainmatning i olika system. Integrationer automatiserar dataöverföringen, vilket frigör tid för ditt team att ägna sig åt mer strategiskt och betydelsefullt arbete. Med CRM-integration kan du:

Fånga automatiskt upp nya leads från dina marknadsföringskampanjer och fyll omedelbart i denna information i ditt CRM-system, vilket sparar värdefull tid för säljarna.

Spåra potentiella kunders aktiviteter på din webbplats, i e-postkampanjer och andra marknadsföringskanaler och omvandla dem till lead-poäng som dina säljteam kan använda för att prioritera vilka leads de ska satsa på först.

Slutför en affär och skapa en faktura med ett enda klick, vilket påskyndar betalningscyklerna .

Gör det möjligt för supportagenter att omedelbart se en fullständig kundhistorik, vilket resulterar i snabbare och mer välgrundade lösningar på ärenden.

Exakta data

Ett integrerat CRM-system hjälper till att säkerställa att data alltid är korrekta och uppdateras i realtid. På så sätt kan du undvika fel eller avvikelser som uppstår när dina register inte är synkroniserade.

Om du till exempel använder Zendesk CRM för din biljett- och kunddatahantering kan du använda ClickUp Zendesk-integrationen för att:

Tilldela supportagenter ärenden som uppgifter

Lägg automatiskt till ticketinformation till uppgifter, inklusive ansvariga, förfallodatum och annan information på ett och samma ställe.

Skapa deluppgifter inom ett Zendesk-ärende för enkel referens

Visa länkar i ClickUp och Zendesk med statusuppdateringar i realtid

Omvandla ett Zendesk-ärende till en ClickUp-uppgift

Förbättrad kundupplevelse

När din CRM-plattform är integrerad med hela din teknikstack kan du alltid få aktuell och fullständig information om dina kundinteraktioner. Detta hjälper dig att:

Anpassa konversationer eftersom dina säljare har all information de behöver

Engagera leads och potentiella kunder med relevant innehåll baserat på deras intressen och beteende, håll dem varma och för dem närmare konvertering .

Förbättra supporten genom att dina team kan förutse kundernas behov baserat på tidigare interaktioner och erbjuda snabb och personlig hjälp.

Genom att bryta ner datasilos och främja en sammankopplad upplevelse bygger du starkare relationer, ökar kundnöjdheten och, i slutändan, driver lojalitet och förespråkande.

Förbättrat samarbete

Eftersom din viktiga kundinformation inte längre finns i datasilor kan varje team få tillgång till data i realtid, vilket förbättrar den övergripande kommunikationen och samarbetet inom teamet. På så sätt kan dina team samarbeta och arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt, vilket hjälper dig att driva ditt företag på ett mer innovativt sätt och effektivisera verksamheten. Dessutom kan alla team fatta beslut snabbare och med större självförtroende när de arbetar utifrån en enda källa.

Högre intäktsgenerering

Sömlös datauppdatering säkerställer att dina säljteam får korrekt information och att dessa data inte går förlorade i överföringen mellan flera system. Detta hjälper dig att:

Konvertera fler leads med hjälp av strömlinjeformade arbetsflöden, personlig kontakt och snabb lead-uppföljning.

Få all relevant data till hands, så att dina säljare kan sluta affärer med självförtroende och snabbhet.

Utnyttja data om kundnöjdhet (C-Sat) för att förutse kundbortfall och meddela säljteamet så att de kan ta itu med problem, anpassa kommunikationen eller vidta andra åtgärder för att rädda en värdefull kundrelation.

Förbättra kundupplevelsen, skapa fler återkommande kunder och öka möjligheterna till korsförsäljning och merförsäljning.

CRM-integrationer stimulerar alltså försäljningstillväxten och hjälper dig att skaffa nya kunder, behålla befintliga kunder och maximera din intäktspotential.

Kraftfulla datadrivna insikter

Med all din data integrerad i ditt CRM-system får du värdefull insikt i kundresan. Detta gör det möjligt för dig att spåra kundbeteende över flera kanaler och förstå hur de interagerar med ditt varumärke, vilket är avgörande för att dina marknadsförings-, försäljnings- och supportteam ska kunna fungera effektivt.

Du kan använda denna kundinformation för vidare dataanalys och för att skapa robusta trattrapporter. Detta ger dig insikter om din försäljnings-, marknadsförings- och support effektivitet. Du kan identifiera potentiella flaskhalsar i din övergripande strategi.

Med denna datadrivna approach till CRM kan du fatta välgrundade beslut om dina strategier för marknadsföring, försäljning och kundservice, så att de passar din målgrupp och ger konkreta resultat.

Vanliga CRM-utmaningar

CRM-plattformar utvecklas ständigt, liksom kommunikationskanaler, affärsverktyg och andra applikationer. Dessa små förändringar kan ofta hindra ett smidigt informationsflöde och leda till utmaningar vid CRM-integration:

Skillnader i teknik: Plattformar som vill integreras kan baseras på tekniker eller protokoll som inte fungerar bra tillsammans. Verktyg kan till exempel använda olika tekniker (SOAP kontra REST), överföringsprotokoll (HTTP kontra HTTPS), digitala certifikat, autentiseringsprotokoll (oAuth 2. 0) och så vidare. Detta kan skapa problem vid informationsdelning och synkronisering.

Dataskyddsfrågor: CRM-integrationer kommer att misslyckas om leverantörerna inte går med på att dela information. Om ett faktureringsverktyg till exempel inte erbjuder API:er eller delar information med andra verktyg, med hänvisning till känslig information, är det inte möjligt att integrera verktyget med ett CRM-system.

Det bästa sättet att förhindra att dessa problem uppstår är att proaktivt kontrollera om de verktyg och CRM-system du väljer erbjuder de integrationer som krävs.

En omfattande CRM-plattform som HubSpot är till exempel idealisk för flera olika behov, inklusive marknadsföring, försäljning, service, CMS och drift. Dessutom erbjuder den sömlös anslutning och flera integrationer, inklusive en integration mellan ClickUp och HubSpot. Detta gör att du kan:

Synkronisera data i båda riktningarna med hjälp av tvåvägssynkronisering, så att informationen alltid är uppdaterad i båda systemen.

Använd trigger-arbetsflöden från någon av plattformarna för att säkerställa att alla uppdateringar i kundresan, inklusive de som spänner över flera team, uppdateras automatiskt i båda systemen.

Använd över 20 olika triggers för att automatisera arbetet mellan ClickUp och HubSpot

Relaterat: De bästa Hubspot-integrationerna

Typer av CRM-integration

Det finns olika typer av verktyg och CRM-integrationer som du kan välja mellan, beroende på dina specifika behov och budget. För att fatta detta beslut är det viktigt att förstå vilka typer av CRM-integrationer som finns tillgängliga.

Låt oss utforska några viktiga typer av CRM-integrationer som hjälper dig att öka dina försäljnings-, marknadsförings- och produktivitetsbehov:

E-postintegrationer

E-postmarknadsföringsprogramvara är avgörande för alla organisationers marknadsföring och försäljningsinsatser. År 2022 fanns det 4,26 miljarder e-postanvändare, vilket gör e-post till en av de mest lovande kanalerna för att nå ut till potentiella kunder, befintliga kunder och partners.

Att integrera din e-postmarknadsföringslösning med ditt CRM-system är ett utmärkt val, eftersom det hjälper dig att automatiskt samla in och organisera din kundinformation. Dessutom kan du spåra viktiga mätvärden som studsande e-post, avregistreringar och ej levererade e-postmeddelanden.

E-postintegration gör det möjligt att automatisera processer som att skicka välkomstmejl till nya leads, starta lead nurturing-sekvenser baserade på kundens livscykel och beteende, samt anpassa försäljningsförslag med hjälp av CRM-information.

Populära e-postintegrationer för CRM-system inkluderar Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp och Omnisend.

Kalenderintegrationer

Vill du effektivisera dina möten och din övergripande planering? Kalenderintegrationer kan hjälpa dig att göra detta genom att du kan spåra och organisera möten från ditt CRM-system. Du kan schemalägga viktiga kundhändelser och automatisera processer som att skicka mötesinbjudningar, påminnelser och aviseringar. Detta hjälper dig att undvika dubbelbokningar och få en helhetsbild av ditt teams scheman när du planerar möten.

ClickUp-kalendervy med integration till Google Kalender

Populära kalenderintegrationer för CRM-system inkluderar Google Kalender, Microsoft Office 365 Kalender, Calendly och Notion Kalender.

Kommunikationsintegrationer

Vill du erbjuda realtidsstöd till webbplatsbesökare? Eller chatta med kunder så att de får den support de behöver? Allt detta kan göras med hjälp av kommunikationsintegrationer. Dessa integrationer gör det möjligt för användare att chatta med dina supportteam eller säljteam via en välbekant kanal eller app och automatiskt spara dessa konversationer i ditt CRM-system. Några av de bästa CRM-integrationerna i denna kategori är:

Messenger-plattformar : Du kan integrera ditt CRM med messenger-plattformar som Slack, WhatsApp, Telegram eller andra. Denna integration gör det möjligt för dina kunder att få support via bekväma kanaler som de är vana vid och hjälper till att bygga närmare relationer eller hålla koll på supportmeddelanden.

Telefon: Integrera ditt telefonsystem med ditt CRM-system eller andra verktyg för att effektivisera kommunikationen och förbättra samtalshanteringen.

Verktyg för virtuella möten: Plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams möjliggör videokonferenser ansikte mot ansikte, vilket främjar en mer personlig kontakt med dina kunder. Du kan använda detta för att genomföra produktdemonstrationer, hålla presentationer på distans eller anordna webbseminarier för att få nya leads.

Livechatt: Ge dina kunder möjlighet att få svar på sina specifika frågor genom att erbjuda en livechattfunktion med verktyg som Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat och andra på din webbplats eller i dina sociala mediekanaler. Med hjälp av dessa Live Chat CRM-integrationer kan du automatiskt synkronisera dessa konversationer med ditt CRM-system, vilket hjälper ditt säljteam att få värdefull insikt i kundernas problem och frågor, som kan användas för riktade marknadsföringskampanjer eller utåtriktade aktiviteter.

Integrationer för redovisning

Integrationer för kontohantering fokuserar på att förbättra kundfakturering, fakturering och andra konto-relaterade aktiviteter. Genom att integrera dessa med din CRM-plattform kan du automatiskt generera fakturor för avslutade affärer, synkronisera kundbetalningar med bokföringsprogram och stämma av kundfakturor och betalningar.

Exempel är FreshBooks, Zero, QuickBooks och Paycove.

Helpdesk-integrationer

De flesta företag använder helpdesk-programvara för kundsupport och ärendehantering. Dessa lösningar hjälper dig att synkronisera dina kundärenden med CRM-plattformar, så att kundtjänstmedarbetarna kan komma åt kundinformation och historik samt spåra tidigare ärenden för att kunna erbjuda en snabb och tillfredsställande lösning.

Exempel är Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow och Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.

CRM-integrationer är hemligheten bakom effektiva arbetsflöden, nöjda kunder och förbättrad produktivitet. För att hjälpa dig att välja rätt integrationsplattform för dina CRM-verktyg presenterar vi här de fem bästa CRM-integrationsverktygen baserat på användbarhet, funktioner och kundbetyg.

1. ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som erbjuder alla viktiga funktioner som sälj- och marknadsföringsteam behöver för att effektivisera sina processer för kundrelationshantering. Du kan automatisera CRM-uppgifter, hålla koll på dina kunders tidsplaner och projekt och visualisera din säljprocess i över 15 unika vyer, inklusive kalender, lista, tabell, Kanban-liknande tavelvy och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Konton och möjligheter i ClickUps CRM-mall

ClickUp har också ett imponerande utbud av integrationer med populära CRM-system som HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks och många fler.

ClickUps bästa funktioner

Universal Search : Hitta och hantera integrationer, övervaka prestanda och upptäck nya verktyg utan ansträngning. Hitta och hantera integrationer, övervaka prestanda och upptäck nya verktyg utan ansträngning.

Inbyggd automatisering : Effektivisera arbetsflöden med automatiserade uppgifter som utlöses av händelser i ditt CRM-system eller integrerade appar. Effektivisera arbetsflöden med automatiserade uppgifter som utlöses av händelser i ditt CRM-system eller integrerade appar.

ClickUp Docs : Samarbeta på dokument inom dina CRM-data, eliminera informationssilos och förbättra kommunikationen. Samarbeta på dokument inom dina CRM-data, eliminera informationssilos och förbättra kommunikationen.

Anpassade API-integrationer : Skapa skräddarsydda anslutningar för unika behov och säkerställ ett genuint enhetligt ekosystem. Skapa skräddarsydda anslutningar för unika behov och säkerställ ett genuint enhetligt ekosystem.

Begränsningar för ClickUp

På grund av det stora antalet funktioner kan det ta tid för nya användare att vänja sig.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Zapier

Zapier är ett kodfritt automatiseringsverktyg som hjälper dig att skapa arbetsflöden och automatisera flera processer. Det låter dig integrera med över 6000 verktyg, och du kan använda det för att utföra flera uppgifter, såsom att exportera data till Google Sheets, kontakta kunder via Slack, skicka e-post via WooCommerce och samla all denna information i ett CRM-system.

Zapiers dashboardvy

Zapier bästa funktioner

Integrera med praktiskt taget alla appar du kan tänka dig, och tillgodose specifika behov utöver standardalternativen.

Skapa grundläggande automatisering utan teknisk expertis, perfekt för användare som är vana vid visuella arbetsflöden.

Utforska ett stort antal färdiga ”Zaps” för vanliga integrationer och spara tid och arbete.

Zapier-begränsningar

Har en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare jämfört med sina konkurrenter.

Komplexa integrationer för de flesta verktyg på deras API:er begränsar funktionaliteten och uppdateringarna som du kan få från dessa verktyg.

Zapier-priser

Forever Free-abonnemang

Startpaket: 29,99 $/månad per användare

Professional: 73,50 $/månad per användare

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

3. Mulesoft Anypoint Platform

MuleSoft är en integrationsplattform (IPaaS) som hjälper dig att använda API:er, CRM-integration och automatisering för att skapa unika arbetsflöden och processer. Det bästa med detta verktyg är dra-och-släpp-gränssnittet med fördefinierade integrationer och API-hantering, och det är idealiskt för stora företag med komplexa integrationskrav.

Mulesoft IDE för API och integrationer via Anypoint Studio

Mulesofts bästa funktioner

Säkerställ dataskydd och efterlevnad för stora organisationer med dess robusta säkerhetsfunktioner.

Dra nytta av flexibiliteten och skalbarheten med API:er som central integrationspunkt.

Njut av fördelarna med molntjänster, såsom skalbarhet och enkel hantering.

Mulesofts begränsningar

Många utvecklare tyckte att det var svårt att lära sig och att det inte var prisvärt med tanke på de funktioner det erbjuder.

Svårt att installera och begränsade funktioner jämfört med andra verktyg på listan

Mulesofts prissättning

Anpassad prissättning baserad på API-förfrågningar

Mulesoft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

4. Integrately

Integrately är en automatiseringsprogramvara med 8 miljoner fördefinierade arbetsflöden för över 1100 appar. Med hjälp av denna plattform kan du ansluta ditt CRM-system till flera appar och plattformar, vilket förenklar komplexa uppgifter med hjälp av automatisering och arbetsflöden med ett enda klick.

Automatiseringsvy via Integrately

Integratelys bästa funktioner

Rensa och bearbeta data smidigt för enhetliga format i integrerade applikationer

Skapa integrationer utan kodning, vilket förenklar processen för mindre tekniskt kunniga användare.

Säkerställ omedelbara datauppdateringar i alla anslutna system

Integratels begränsningar

Workflow Builder är svårt att använda

Det är svårt för icke-tekniskt kunniga personer att felsöka fel.

Integrately-priser

Gratis plan

Startpaket: 29,99 $/månad

Professional: 49 $/månad

Tillväxt: 124 $/månad

Företag: 299 $/månad

Integrately-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

5. Zendesk

Zendesk är en molnbaserad plattform för kundsupport, försäljning och tjänster som kan hjälpa dig att automatisera ärendehantering och support. Verktyget kan hjälpa dig att hantera kundkommunikation via olika kanaler, automatisera uppgifter inom kundrelationshantering, skapa autosvar, hantera kunskapsbaser och effektivisera den övergripande kommunikationen. Zendesk erbjuder även integrationer med över 1600 appar, inklusive ledande CRM-plattformar som Zoho CRM, Dynamics 365 Connector och Hubspot CRM.

CRM-integrationer via Zendesk

Zendesks bästa funktioner

Erbjud robusta alternativ för biljettförsäljning, rapportering och självbetjäning för effektiv kundsupport.

Anslut enkelt till populära CRM-system som HubSpot och Salesforce

Samla supportinteraktioner med kunddata i ditt CRM-system för en helhetsbild.

Zendesk-begränsningar

Verktyget kan vara kostsamt, särskilt för små och medelstora organisationer.

Krävande initial installation och inlärningskurva, vilket gör det svårt att navigera utan hjälp av en expert.

Erbjuder endast grundläggande samarbetsfunktioner, vilket gör det svårt att arbeta smidigt med ett större team.

Zendesk-priser

Suite Team: Från 69 $/månad per agent

Suite Growth: Från 115 $/månad per agent

Suite Professional: Från 149 $/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3000 recensioner)

Optimera dina CRM-integrationer med ClickUp

I takt med att affärsvärlden blir allt mer komplex och mångdimensionell är rätt CRM-system avgörande för att du ska kunna hålla koll på alla dina operativa uppgifter, oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning, support eller produktdrift. CRM-integration spelar en avgörande roll genom att koppla samman flera verktyg och appar till en enda plattform, vilket ger varje avdelning rätt sammanhang.

Att maximera din affärspotential handlar dock om mer än bara affärsoptimering. Varje teammedlem måste utföra sina uppgifter effektivt och se till att de återspeglar de övergripande resultaten. För att underlätta denna process erbjuder ClickUp en allt-i-ett-plattform som samlar olika verktyg och applikationer för effektivt samarbete.

ClickUps allt-i-ett-dashboard för CRM och produktivitetsoptimering

Varje teammedlem kan effektivt prioritera uppgifter, hantera sin tid effektivt, spåra projekt och förstå kundernas krav på en enda plattform med hjälp av ClickUps färdiga CRM-mallar och integrationer. Att ha alla dina appar och kunddata på ett ställe har också en avgörande fördel: möjligheten att snabbt hitta information.

Med ClickUp Universal Search kan du hitta alla filer, dokument, frågor eller kunddata med en enkel sökfråga. Sökalgoritmen skannar alla anslutna databaser och verktyg för att hjälpa dig att få personliga och relevanta resultat på ett ögonblick.

ClickUps universella sökfunktion som kan söka igenom hela databaser och anslutna appar

Registrera dig för en gratis provperiod för att lära dig mer om ClickUp CRM och testa det. Börja din resa idag och upplev skillnaden!

Vanliga frågor

1. Vad är CRM API-integration?

CRM API-integration kopplar samman ditt CRM-system med andra verktyg och plattformar med hjälp av applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Dessa API fungerar som kopplingar som gör att data kan flöda fram och tillbaka utan problem. Med ett enkelt dataflöde mellan flera system kan företag förbättra sina marknadsföringsinsatser och få information i realtid.

2. Vad är ERP- och CRM-integration?

ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) hanterar dina centrala affärsprocesser, inklusive ekonomi, lager och tillverkning. CRM-programvara (Customer Relationship Management) hanterar däremot kundrelationer och externa intressenter. Genom att integrera dessa båda system kan företag få en samlad bild av kundresan, från prospektstadiet till orderhantering.

3. Är det säkert att integrera mitt CRM med andra plattformar?

Eftersom data från ett system kommer att delas med andra system är det viktigt att undersöka API:er och kraven för datadelning. När du väljer integrationsverktyg rekommenderas det alltid att prioritera leverantörer med robusta säkerhetsåtgärder som datakryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsgranskningar. ClickUp följer till exempel strikta säkerhetsprotokoll och branschstandarder för att säkerställa att data förblir säkra hela tiden.

4. Hur upprätthåller jag datakonsistens mellan olika integrerade system?

Datakonsistens är avgörande för smidig drift och korrekta insikter. Leta efter dataintegrationsverktyg som erbjuder sömlös anslutning och automatiskt synkroniserar produkter. ClickUps tvåvägssynkronisering säkerställer att alla ändringar som görs på en plattform automatiskt återspeglas i alla anslutna applikationer, vilket garanterar att data i båda systemen alltid är uppdaterade.

5. Hur kan jag mäta framgången för mina CRM-integrationer?

För att spåra effekten av dina integrationer bör du analysera mått som lead-till-konverteringsgrad, churn-grad, ticketvolym, kundlivstidsvärde, lösningstid, kundanskaffningskostnader och mer. Dessa data hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och optimera din totala kundupplevelse.