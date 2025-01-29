De 10 bästa Keap-alternativen och konkurrenterna 2025

Alla företag drivs av försäljning – och kundrelationshantering (CRM) är kärnan i allt.

CRM omfattar att hitta nya leads och hantera kunddata, för att sedan använda dessa uppgifter för att genomföra riktade marknadsföringskampanjer som leder kunderna genom din försäljningsprocess.

Om du är en företagare som just har startat kan du kanske hantera detta med ett enkelt kalkylblad. Men när ditt företag växer gör du klokt i att uppgradera till programvara för marknadsföringsautomatisering.

Programvara för automatisering av uppgifter sköter rutinarbetet åt dig – i detta fall din CRM-process – så att du får mer tid att fokusera på det som verkligen är viktigt: att ta fram strategier för att få ditt företag att växa. ?

Keap är ett populärt marknadsföringsverktyg – och det finns också många Keap-alternativ på marknaden idag.

Låt oss titta på vad Keap kan göra för dig och sedan jämföra det med CRM-programvaran som erbjuds av andra leverantörer. Sedan kan du bestämma vilken CRM-plattform som bäst tar din verksamhet till nästa nivå.

Vad är Keap (Infusionsoft)?

Keap är en plattform för automatisering av försäljning och marknadsföring som är utformad för att hjälpa företag att växa. Keap, tidigare känt som Infusionsoft, erbjuder CRM, automatisering av marknadsföring och försäljning samt en betalningsplattform.

Deras flaggskeppsprodukt, som tidigare hette Infusionsoft, kallas nu Keap Max Classic. Den riktar sig till e-handelsföretag med säljteam som behöver en sofistikerad lösning för marknadsföringsautomatisering.

Keap möjliggör leadgenerering med hjälp av inbyggda landningssidor och förenklar kontakthanteringen med avancerad segmentering. Det håller leads engagerade och leder dem genom kundresan med hjälp av personaliserade SMS-marknadsförings- och e-postmarknadsföringskampanjer. ?

När kunden är redo att köpa fakturerar Keap dem automatiskt och gör det enkelt för dem att betala via integrationer med dina befintliga betalningsverktyg. Under hela försäljningsprocessen hjälper rapporteringsfunktionerna dig att spåra och övervaka exakt vad som händer så att du kan finjustera där det behövs.

Keap fungerar utmärkt, men det är inte det enda alternativet. Det finns flera starka konkurrenter till Keap som kan användas som plattform för marknadsföringsautomatisering eller lösning för kundrelationshantering.

Vad du ska leta efter i programvara för marknadsföringsautomatisering

När du är på jakt efter ett CRM-system för ditt serviceföretag eller din butik finns det vissa funktioner som du bör fokusera på. De flesta CRM-programvaror erbjuder någon kombination av följande funktioner för försäljningsautomatisering:

Leadgenerering genom anpassade landningssidor

Kontakthantering så att du alltid har koll på din databas, vilket underlättar marknadsföring och kundsupport ?‍♀️

Lead scoring som hjälper dig att maximera chanserna till en försäljning

CRM-mallar som anpassas efter din pipelinehanteringsprocess, så att uppföljningskommunikationen alltid är relevant.

SMS-funktioner och e-postautomatisering med anpassningsbara e-postmallar

Verktyg för publicering på sociala medier för att snabbt sprida ditt budskap

Projektledningsverktyg som hjälper dig att smidigt integrera dina marknadsföringsuppgifter i ditt arbetsflöde

Avancerade rapporteringsfunktioner som hjälper dig att utvärdera effektiviteten i dina marknadsförings- och säljteamets processer.

Oavsett om du letar efter CRM för ett nystartat företag eller marknadsföringsprogramvara för ett stort etablerat företag behöver du åtminstone några, om inte alla, av dessa CRM-funktioner för att hantera kundrelationer och mycket mer.

De 10 bästa Keap-alternativen

Om du är orolig för att Keap kanske inte kan tillgodose dina affärsbehov, ditt småföretags budget eller dina planer på expansion, så är vi här för att hjälpa dig. Här är de bästa Keap-alternativen som finns tillgängliga idag.

ClickUp effektiviserar din försäljningsprocess med verktyg för lead- och uppgiftshantering.

ClickUp är en SaaS-lösning som går långt utöver marknadsföringsautomatisering och projektledningsprogramvara – även om den också klarar det med bravur. Denna Keap-konkurrent kombinerar CRM och projektledning, automatiserar både din försäljningsprocess och uppgiftshantering samt underlättar alla andra delar av ditt arbetsflöde.

ClickUp CRM håller reda på alla dina kunder, visar exakt var de befinner sig i processen och hanterar din kontakt med dem. Spåra genomsnittliga affärsstorlekar, kundernas livstidsvärde, hur långt du är från ditt intäktsmål och många andra användbara statistiska uppgifter som underlättar beslutsfattandet.

ClickUps AI-funktion hjälper dig att sälja snabbare och mer effektivt. Med bara några få nyckelord kan du skriva vad du vill – innehållsbeskrivningar, blogginlägg eller reklam-e-post. Sammanfatta anteckningar från kundmöten eller andra långa dokument, identifiera viktiga åtgärder för uppföljning och mycket mer. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

För att göra ditt liv ännu enklare erbjuder ClickUp ett omfattande utbud av integrationer med alla dina favoritverktyg, antingen direkt eller via Zapier. Kör din e-postkampanj med Microsoft Outlook, Gmail eller Mailchimp.

Publicera dina inlägg på sociala medier direkt på Facebook, Instagram eller Twitter. Håll möten på Zoom eller Microsoft Teams och arbeta smidigt med andra marknadsföringsverktyg som Salesforce eller HubSpot.

ClickUps bästa funktioner

Hantera alla dina kunddata med hjälp av en praktisk ClickUp CRM-mall för effektiv leadhantering.

Se dina konton på det sätt du föredrar, oavsett om det är som en lista, tabell eller Kanban-tavla.

Omorganisera din vy på några sekunder med dra-och-släpp-funktionen.

Kommunicera med kunder och kollegor direkt från en central e-posthubb inom ClickUp-plattformen.

Länka dokument och uppgifter till specifika kunder så att du har all information du behöver till hands.

Kontrollera åtkomsten till data med behörigheter som du kan hantera

Samarbeta med ditt team i realtid på marknadsföringsprojekt

Få tillgång till det molnbaserade systemet var som helst, inklusive på Android- eller iOS-enheter.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen för projektledning är fortfarande inte riktigt i nivå med desktopversionen.

Även om systemet är mycket intuitivt, med så många funktioner och anpassningsalternativ, kan det vara lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: 5 dollar per arbetsplatsmedlem per månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. HubSpot

Detta Keap-alternativ riktar sig till nystartade företag och småföretag som vill spara pengar på sitt CRM genom att använda en gratisplan. Det är också bra för marknadsavdelningar i stora företag som hanterar tusentals kontakter.

HubSpot CRM-programvarulösningen har en central databas som ligger till grund för alla dess kärnprodukter, inklusive marknadsföring, försäljning, drift, innehållshantering, handel och kundservice. Detta säkerställer att rätt information alltid är tillgänglig, oavsett om du spårar leads, arbetar med din försäljningspipeline eller tillhandahåller kundsupport.

Den kostnadsfria planen ger dig grundläggande verktyg för att generera och segmentera leads och sedan följa upp dem via e-post. Du kan också publicera inlägg på sociala medier och övervaka dina analyser i CRM-programvaran.

Starter- och Professional-paketen ger dig fler alternativ för varumärkesprofilering och segmentering samt fler e-postmeddelanden per månad. De ger dig också andra funktioner som en betalningsplattform, flera valutor och anpassade rapporter.

Enterprise-planen erbjuder mest flexibilitet och kontroll över dina försäljningsprocesser och kontakthantering.

HubSpots bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-sidbyggaren för att skapa landningssidor som fångar upp leads.

Segmentera leads och prospekt efter deras källor

Automatisera uppgifter som att skriva innehåll och identifiera användbara insikter från dina kunddata med hjälp av den inbyggda AI-funktionen.

Effektivisera dina kundrelationer och interaktioner med potentiella kunder med livechatt och chatbots.

HubSpots begränsningar

Den kostnadsfria versionen är en bra start, men om ditt företag växer kraftigt kommer du snart att behöva byta till en betald version av denna lösning för marknadsföringsautomatisering och e-postmarknadsföring.

De högre prisplanerna blir snabbt mycket dyrare.

HubSpot-priser

Gratis: Gratis

Starter: 18 $/månad för 1 000 marknadsföringskontakter

Professional: 800 $/månad för 2 000 marknadsföringskontakter

Enterprise: 3 600 USD/månad för 10 000 marknadsföringskontakter

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 800 recensioner)

3. ActiveCampaign

ActiveCampaign erbjuder CRM-programvara, automatisering av försäljning och marknadsföring, e-postmarknadsföring och kundsupport.

Denna Keap-konkurrent hjälper dig att skapa landningssidor och formulär för att fånga upp lead-information och spåra interaktioner med din webbplats. Systemet följer automatiskt upp med ett e-postmeddelande och meddelar ditt säljteam om besökaren är intresserad av att få mer information.

Du kan också övervaka affärer i pipeline och automatiskt vårda leads tills de fattar sitt köpbeslut. ?

Automatiseringskartan (endast tillgänglig från Professional-paketet och uppåt) visar hela kundens livscykel över alla dina kanaler. Om du upptäcker några problem kan du uppdatera din automatisering för att göra den mer effektiv.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Automatisera e-post, SMS-meddelanden och inlägg på sociala medier

Tilldela dina leads engagemangspoäng och ställ in aviseringar för att följa upp viktiga datum.

Övervaka prestandan hos ditt säljteam och din pipeline

Integrera med mer än 900 andra mjukvarulösningar, som Slack, Zapier, WordPress och Shopify.

Begränsningar för ActiveCampaign

Det är inte ett helt fristående CRM-system, eftersom det fokuserar mer på försäljning än på marknadsföring.

Det är prisvärt att komma igång, men när ditt säljteam växer kommer du troligen att behöva uppgradera ditt paket.

Inga riktiga projektledningsfunktioner om du behöver det i din process.

Priser för ActiveCampaign

Plus: 19 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

4. Ontraport

Ontraport är ett alternativ till Keap som erbjuder många av samma funktioner. Denna marknadsföringsautomatiseringslösning riktar sig till medelstora till stora företag och hjälper dig att automatisera dina försäljnings- och marknadsföringsprocesser.

Använd den enkla dra-och-släpp-funktionen för att skapa snygga, personliga webbsidor och formulär som är utformade för att fånga leads. Skapa sedan beställningsformulär med hjälp av mallar som ger hög konverteringsgrad.

Alla insamlade leads läggs till i din CRM-databas, och besök på din webbplats och alla beställningar loggas också.

Om du använder WordPress kan du bädda in Ontraport i din WordPress-webbplats. Den säkra betalningsplattformen ansluter till flera gateways och låter dig erbjuda betalningsplaner, hantera prenumerationer och mycket mer. ?

Ontraports bästa funktioner

Skapa upp till fyra versioner av dina webbsidor för A/B-testning.

Spåra automatiskt dina leadkällor så att du kan optimera leadhanteringen.

Se en visuell representation av din pipeline så att du snabbt kan identifiera heta leads.

Skala upp enkelt när du är redo – varje efterföljande prisplan erbjuder mer avancerade funktioner.

Ontraports begränsningar

Prisplanerna börjar med endast 500 kontakter, och om du har fler än så måste du betala extra.

Det är inte den enklaste plattformen, och inlärningskurvan kan vara ganska brant i början.

Saknar vissa funktioner för projektledning, e-postmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier.

Ontraports prissättning

Gratis provperiod: 14 dagar

Basic: Från 24 $/månad för upp till tre användare

Plus: Från 83 $/månad för upp till 10 användare

Pro : Från 124 $/månad för obegränsat antal användare

Enterprise: Från 249 $/månad för obegränsat antal användare

Ontraport-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)

5. Freshsales

Freshsales är ett CRM-system för försäljning med automatiseringsfunktioner. Det hjälper dig att automatiskt tilldela leads och uppgifter till ditt säljteam, skapa påminnelser och skicka e-postmeddelanden, så att du kan fokusera på din huvuduppgift: att sälja mer.

Freshsales gör det också enkelt att skapa dokument – som kontrakt, offerter och fakturor – som måste vara felfria. Freshsales AI, känd som Freddy, gör leadscoring åt dig så att du enkelt kan följa upp leads med hög köpintention.

Detta verktyg för pipelinehantering ger också rekommendationer för att förbättra din försäljningsstrategi så att du kan avsluta fler affärer. ?

Freshsales bästa funktioner

Skapa snabbt personliga e-postmeddelanden med dra-och-släpp-funktionen.

Ge ditt kundserviceteam tillgång till en samlad informationskälla så att de kan ge kunderna bättre support.

Använd Freshsales när du är på språng via en mobilapp för iOS eller Android.

Integrera med flera användbara plattformar som WooCommerce, Big Commerce, Asana och Mailchimp.

Begränsningar för Freshsales

Freddy ingår inte i gratispaketet, och ju mer AI du vill använda, desto mer måste du betala för dyrare paket.

Systemet kan vara långsamt om du arbetar med stora datamängder, särskilt i mobilappar.

Priser för Freshsales

Gratis: Gratis för upp till tre användare

Tillväxt: 15 USD/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (590+ recensioner)

6. Zoho CRM

Detta Keap-alternativ ingår i den bredare Zoho-sviten av affärsverktyg. Verktyget för marknadsföringsautomatisering och hantering av försäljningspipeline hjälper dig att fånga upp och segmentera leads, spåra affärer och interagera med kunder via flera kanaler.

Gör din dag ännu mer produktiv genom att automatisera kundresor, kampanjer och arbetsflöden, samt uppdrag, valideringar och eskaleringar. ?

Be AI:n (som heter Zia) om prognoser och nästa steg för dina leads – baserat på deras kundprofiler – för att hjälpa dig att avsluta affären. Avancerad analys gör att du kan skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter som ger dig den information du söker.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Användargränssnittet är intuitivt och responsivt, vilket gör det enkelt att använda.

Kommunicera med dina kunder via e-post, chatt eller flera sociala mediekanaler.

När du har registrerat dig kan Zoho CRM implementeras mycket snabbt.

Zoho CRM integreras med över 800 appar, inklusive Microsoft 365 och Google Workspace.

Begränsningar i Zoho CRM

Det omfattande utbudet av funktioner kan ta tid och övning att bli bekväm med.

Vissa användare skulle vilja ha fler anpassningsalternativ för att bättre matcha behoven i deras verksamhet.

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

7. Pipedrive

Pipedrive är utformat av säljare och är utmärkt för leadhantering. Det hjälper dig att ställa in stegen i din pipeline – antingen från grunden eller med hjälp av en av deras mallar – och sedan importera eller lägga till dina befintliga affärer. Använd sedan de anpassningsbara webbformulären för att fånga upp fler leads direkt från din webbplats.

AI-teknik och användbara analyser identifierar försäljningsmöjligheter så att du kan fokusera dina insatser där chansen att avsluta affären är störst. Sedan kan du schemalägga automatiska påminnelser för dina nästa steg så att du kan fortsätta att driva dina leads genom pipelinen. Varje efterföljande planivå ger dig mer automatisering och anpassningsmöjligheter. ?

Pipedrives bästa funktioner

Uppdatera dina affärer genom att dra och släppa dem i din praktiska visuella försäljningspipeline.

Anpassa din kommunikation med hjälp av segmentering och filter för att skapa riktade listor.

Se din fullständiga kontakthistorik samt eventuella anteckningar för var och en av dina leads.

Anpassa dina rapporter för att visa detaljer om dina leads, försäljning och genererade intäkter.

Pipedrives begränsningar

Även om den erbjuder vissa marknadsföringsfunktioner är denna Keap-konkurrent främst utformad för försäljning.

Det riktar sig till mindre företag, så om du vill skala upp eller behöver mer komplexa funktioner kanske det inte passar dig.

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerat: 27,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Power: 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99,00 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

8. Nimble

Nimble är ett CRM-system riktat till egenföretagare, säljare och affärsteam. Detta Keap-alternativ är utformat för att förbättra relationsbyggandet och samlar in affärs- och social data med hjälp av social profilmatchningsfunktioner.

Skapa nya kontaktposter eller uppdatera befintliga direkt från din Outlook-, Gmail- eller LinkedIn-inkorg, sociala medier eller någon annanstans online. Du kan också automatisera arbetsflöden mellan avdelningar, använda mallar för att spara tid och spåra gruppmejl så att du vet exakt vem som öppnat dina mejl eller klickat på en länk – och när de gjorde det. ?

Nimble bästa funktioner

Kombinera kunddata från flera källor till en enda samlad kontakt

Segmentera leads så att du kan vårda varje typ på det mest lämpliga sättet.

Ställ in aktivitetspåminnelser för att följa upp leads eller slutföra andra uppgifter.

Hantera alla dina aktiviteter från en kund- och försäljningspanel.

Nimble-begränsningar

Det finns bara en prisplan, som tillåter 25 000 kontaktposter, men du måste betala extra för uppgraderade funktioner som att hitta kontaktuppgifter online eller skicka och spåra personliga gruppmeddelanden.

Vissa användare tycker att det är svårare än det borde vara att hantera och slå samman dubbla kontakter.

Nimble-prissättning

24,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

9. Salesforce

Salesforce CRM har funnits ett tag. Deras produkt Customer 360 är en komplett mjukvarulösning för marknadsföringsautomatisering, vilket gör den till ett bra alternativ till Keap. Med ett centralt CRM som fungerar som en enda källa till information ger det din personal all information de behöver för att kunna erbjuda utmärkt kundservice.

Samla in data om kunder och deras beteende från flera källor och analysera den. Använd dessa insikter för att hantera din pipeline och avsluta affärer. Håll koll på dina uppgifter och kommunicera och samarbeta med alla dina interna och externa intressenter via Slack, som nu är en del av Salesforce-universumet.

Priserna för Sales Cloud-abonnemangen varierar beroende på funktionalitet, där automatisering och AI endast ingår i de dyrare abonnemangen. ?

Som en bonus för de som är miljömedvetna är Salesforce koldioxidneutralt.

Salesforce bästa funktioner

Se alla dina interaktioner med en kund på ett ögonblick, tillsammans med tidslinjer och insikter i realtid.

Använd Einstein – Salesforce AI – för att automatisera dina arbetsflöden och öka produktiviteten.

Arbeta var som helst på vilken enhet som helst eftersom Salesforce är molnbaserat.

Integrera med tusentals andra partnerappar och tjänster

Begränsningar i Salesforce

Salesforce riktar sig mer till stora företag och är därför kanske inte så prisvärt för mindre företag.

Det finns visserligen en gratis provperiod, men ingen gratisplan, så i slutändan måste du betala för tjänsten.

Priser för Salesforce

Gratis provperiod: 30 dagar

Startpaket: 25 $/månad per användare

Professional: 80 $/månad per användare

Enterprise: 165 $/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 200 recensioner) för Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4,4/5 (över 17 800 recensioner)

10. Agile CRM

Denna Keap-konkurrent har funktioner för försäljning, marknadsföring och helpdesk. Den riktar sig till större företag som också behöver funktioner för drift och projektledning.

Skapa landningssidor för att fånga upp leads och betygsätt dem så att du kan lägga din tid på rätt prospekt. Spåra sedan dina affärer för att flytta dem genom försäljningspipeline.

Optimera din e-postmarknadsföring med A/B-testning och e-postspårning, och publicera enkelt på sociala medier som en del av din marknadsföringsstrategi. Det finns också helpdesk-programvara som hjälper dig att hantera bland annat ärendehantering och servicenivåavtal. ?

Agile CRM:s bästa funktioner

Hantera och betygsätt dina leads och boka möten från systemet.

Dra och släpp för att skapa tidslinjer för dina försäljnings- och marknadsföringsprojekt.

Få tillgång till dina kunddata i realtid från din mobilapp, var du än befinner dig.

Agile CRM integreras med flera tredjepartsleverantörer, som Zendesk, Shopify, Stripe och Freshbooks.

Begränsningar med Agile CRM

Vissa användare anser att e-postfunktionen kunde förbättras.

Kundservicen är inte alltid den bästa, särskilt om du vill säga upp ditt avtal.

Priser för Agile CRM

Gratis: Gratis för upp till 10 användare

Startpaket: 8,99 $/månad per användare

Standard: 29,99 $/månad per användare

Enterprise: 47,99 $/månad per användare

Agile CRM-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (480+ recensioner)

Öka kundengagemanget och avsluta affärer med de bästa Keap-alternativen

System för kundrelationshantering har utvecklats exponentiellt sedan den tid då de bara lagrade kunduppgifter. Nu erbjuder de också verktyg för att hitta nya leads, hantera din pipeline, automatisera försäljnings- och marknadsföringsuppgifter och ge dig värdefulla insikter som hjälper dig att avsluta affärer. ?

Keap är en effektiv mjukvarulösning för marknadsföringsautomatisering, men det finns andra plattformar som fungerar lika bra, om inte bättre. En av de bästa CRM-plattformarna att överväga är ClickUp.

ClickUp är en one-stop-shop när det gäller att hantera alla aspekter av din försäljning och marknadsföring. Med ett kraftfullt CRM-system som håller reda på alla dina kunder och affärer, AI som automatiserar många vardagliga uppgifter och ett stort utbud av integrationer är det svårt att slå.

