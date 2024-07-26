De 15 bästa CRM-systemen för nystartade företag 2025 (recensioner och priser)

Att driva ett nystartat företag kan ibland kännas som en cirkus.

Du måste jonglera flera uppgifter under dagen, bland annat hantera dina finanser, behålla de bästa medarbetarna och, viktigast av allt, säkra en lojal kundbas. ?

Och om du verkligen vill komma igång måste du hitta ett sätt att delta i kundmöten och hantera feedback samtidigt som du vårdar kundrelationerna!

Men hur hanterar du alla dessa element samtidigt som du skalar upp din verksamhet?

Enkelt: genom att använda rätt CRM-programvara ( kundrelationshantering ).

I den här artikeln går vi igenom vad CRM-programvara är och lyfter fram de femton bästa CRM-systemen för nystartade företag som du kan använda idag.

Vad är CRM-programvara?

En CRM-programvara hjälper nystartade företag att lagra alla sina kontakter på ett ställe, övervaka varje steg i försäljningsprocessen och bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Numera finns det många gratis CRM-programvaror på marknaden.

Men vad är egentligen CRM?

CRM står för kundrelationshantering.

CRM hjälper ett startup-företag att fördjupa sina relationer med kunder, partners och leverantörer. Detta är särskilt viktigt eftersom det är nästan omöjligt för ett startup-företag att växa utan goda relationer med sina intressenter. ?

Det är faktiskt ett av de viktigaste verktygen för nystartade företag, eftersom det hjälper dem att åstadkomma så mycket.

Här är några av de funktioner som finns i CRM-programvara för nystartade företag:

Hantering av försäljningspipeline

Dashboards och rapporter

E-postintegration

Marknadsföringsautomatisering

Leadhantering

Dessa funktioner säkerställer att alla i ditt startup-företag har tillgång till de senaste kunduppgifterna. På så sätt kan ditt säljteam erbjuda den bästa kundupplevelsen. En studie uppskattar att 65 % av konsumenterna blir långsiktiga kunder till ett varumärke med god kundupplevelse.

Dessutom kan rätt CRM-programvara hjälpa ditt team att undvika missförstånd mellan sälj- och marknadsföringsteamen, begränsad datatillgång och missade möjligheter. Data visar att användningen av ett CRM-system kan öka ett företags intäkter från korsförsäljning och merförsäljning med 39 %.

De 15 bästa CRM-systemen för nystartade företag

Här är de femton bästa CRM-verktygen för nystartade företag:

1. ClickUp

Prova ClickUps CRM Samla dina projektledningsverktyg och CRM på en och samma plattform, ClickUp.

ClickUp är ett av världens högst rankade program för projektledning och startup-hantering som används av team i både små och stora företag.

Med ClickUp kan du använda taggar för att organisera dina konton, få en geografisk översikt över dina kunder med kartvyn och automatiskt tilldela uppgifter för varje steg i din försäljningsprocess.

Dessutom kan ditt startup-företag med ClickUps gratis Forever Plan investera de pengar du skulle ha spenderat på programvara i din verksamhet!

Här är varför ClickUp är det bästa gratis CRM-systemet för nystartade företag:

Flexibla CRM-vyer: visualisera dina konton, kundorder eller försäljningspipeline i en lista, tavla, tabell och mer.

Dashboards : håll koll på dina kunders livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek, säljteamets prestanda och mycket mer. håll koll på dina kunders livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlek, säljteamets prestanda och mycket mer.

Anpassade statusar : skapa anpassade steg som passar just din försäljningsprocess

Anpassade fält : lägg till anpassade detaljer i ditt : lägg till anpassade detaljer i ditt CRM-arbetsflöde för att spåra order, heta leads, poängsättning och mer.

E-post ClickApp: samla alla konversationer på ett ställe genom att skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp-uppgifter samla alla konversationer på ett ställe genom att skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp-uppgifter

Formulärvy: samla snabbt in kunddata och skapa automatiskt uppgifter utifrån svaren.

Sekretess, gäster och behörigheter : kontrollera vem som har tillgång till din arbetsyta kontrollera vem som har tillgång till din arbetsyta

Korrekturläsning och anteckningar : samarbeta med kunder om projekt och kontrakt samarbeta med kunder om projekt och kontrakt

Formelfält : beräkna automatiskt kostnaden för en ny produktorder eller poängsätt en ny lead.

Påminnelser: ställ in påminnelser så att du aldrig glömmer att du har ett kundmöte på gång.

Mallar: använd mallar för CRM , kontohantering, kundservice och mycket mer.

Automatisering av arbetsflöden : låt ClickUp automatiskt tillämpa en ny mall, lägga upp kommentarer, flytta statusar och mycket mer så att du kan fokusera på det viktiga. : låt ClickUp automatiskt tillämpa en ny mall, lägga upp kommentarer, flytta statusar och mycket mer så att du kan fokusera på det viktiga.

Zoom-integration: starta ett Zoom-möte med kunder direkt i en ClickUp-uppgift

Är du inte övertygad än?

Här finns mer information om hur du använder ClickUp som CRM.

Fördelar med ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Plattformens kraftfulla funktioner kan kräva en kort inlärningskurva för att behärska.

Omfattande anpassningsmöjligheter som kan vara överväldigande i början

Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk)

Obegränsad plan (bäst för små team (7 USD/medlem per månad)

Business Plan (bäst för medelstora team (12 USD/medlem per månad)

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner) 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

ClickUp-recensioner

”Vi använder det som ett CRM-system – vi lägger snabbt till nya leads via ett enkelt formulär som vi har skapat. Vi använder det också för bokföring för att hantera all fakturering för kunder och leverantörer. Allt fungerar smidigt och hanteras från ett och samma ställe.” — G2Crowd

”Mycket lätt att lära sig, mycket hjälp finns tillgänglig via programvaran. Det är också lätt att hitta handledningar online. Mycket anpassningsbart CRM-system och nybörjarvänligt för många branscher.” — Verifierad recension på Capterra

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM är ett gratis CRM-system för nystartade företag. Det har också många användbara försäljningsverktyg för nystartade företag som hjälper teamen att hantera sin pipeline mer effektivt.

Men är detta ett (Hub)perfekt verktyg för ditt startup?

Låt oss ta reda på det:

Viktiga funktioner

Få detaljerad insikt i hela din försäljningspipeline med visuella instrumentpaneler och lead scoring.

Kommunicera med kunderna med hjälp av schemaläggningsverktyget, livechatten eller e-post.

Hantera dokument och skapa ett bibliotek med användbart innehåll för hela teamet

Slack, Integreras med Microsoft Dynamic Jira och mer

Priser

Hubspot CRM har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 50 dollar/månad för två användare.

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Recensioner av Hubspot CRM

”Vi ville ha ett CRM-system för att hantera alla våra kontakter och leads. Hubspot har hjälpt oss att hantera hela vår försäljningspipeline och genomföra marknadsföringsaktiviteter, såsom att skicka ut fantastiska e-postmeddelanden, skapa landningssidor och automatisera marknadsföringsaktiviteter.” — Verifierad recension på Capterra

”Sammantaget har HubSpot varit en otroligt positiv upplevelse för oss. Jag ska inte ljuga och säga att det inte har funnits frustrationer, men det kommer alltid att finnas frustrationer när man byter programvara eller implementerar nya processer. I slutändan har HubSpot hjälpt oss att utveckla våra processer på ett fantastiskt sätt, och deras support är verkligen överlägsen alla andra produktsupporttjänster jag någonsin har fått.” — Verifierad recension på Capterra

3. Agile CRM

Agile CRM är en allt-i-ett-CRM-lösning med vissa projektledningsfunktioner. Med Agile CRM kan du tilldela uppgifter till teammedlemmar, spåra e-postkampanjer och gamifiera din försäljningsprocess. ?

Låt oss se hur Agile CRM kan hjälpa dig att öka din försäljning:

Viktiga funktioner

Håll koll på olika stadier och milstolpar i dina försäljningsaffärer.

Kontakta kunder med hjälp av funktionen för samtal med ett klick och automatiserad röstbrevlåda.

Automatisera schemaläggning, inbjudningar och uppföljningar

Sortera uppgifter efter prioritet, förfallodatum, ägare eller status.

Priser

Agile CRM har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 14,99 $/månad.

Kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 200 recensioner)

Recensioner av Agile CRM

”Ett bra CRM-system för försäljning för små och medelstora företag. Det har ett bra gränssnitt och är mycket enkelt att lära sig. Behöver förbättras när det gäller automatiseringsfunktioner och kundsupport.” — Verifierad recension på Capterra

”Enkel att använda CRM med flera funktioner. Kontaktens tidslinjer visar alla interaktioner, vilket gör det enkelt att gå vidare. Automatisering och kampanjer är enkla och fungerar bra.” — Verifierad recension på Capterra

4. Salesforce

Salesforce hjälper team att hantera varje steg i försäljningscykeln. Med denna CRM-plattform kan du hålla koll på de mest produktiva teammedlemmarna, skapa offerter och mycket mer.

Låt oss se om detta CRM-verktyg för försäljning kan förvandla din säljstyrka till en kraft att räkna med:

Viktiga funktioner

Spåra ditt teams prestanda med hjälp av instrumentpaneler

En social feed-funktion där team kan samarbeta kring kundprojekt.

Tilldela automatiskt leads till rätt teammedlem

Få insikter från populära sociala medier som Facebook och Twitter utan att lämna appen.

Priser

Salesforce prisplaner börjar på 25 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 11 000 recensioner)

Recensioner av Salesforce

”Möjligheterna är oändliga, till och med skrämmande så. Den initiala konfigurationen är tidskrävande och det krävs mycket kunskap för att få inställningarna rätt. Det är mycket svårt att göra det utan en pålitlig tredje part. Det är förstås också dyrt, men det faller verkligen under kategorin ”du får vad du betalar för”. — Verifierad recension på Capterra

”Det finns en liten inlärningskurva eftersom denna programvara har så många funktioner och är mycket robust. Utöver det är möjligheterna för ditt säljteam med denna programvara oändliga.” — Verifierad recension på Capterra

5. Zoho CRM

Med Zoho CRM kan du ställa in långsiktiga nyckeltal (KPI) och övervaka säljarnas prestationer via instrumentpaneler. På så sätt kan du uppmuntra anställda att upprätthålla en långsiktig kundrelation även efter att affären har avslutats.

Viktiga funktioner

Automatisera uppgifter som att skicka e-post till kunder, följa upp leads och mycket mer.

Skapa kundportaler för att hålla dina kunder engagerade

Svara på e-postmeddelanden från Gmail, Yahoo och Outlook direkt i appen.

Få en översikt över all försäljningsaktivitet med hjälp av instrumentpaneler.

Priser

Zoho CRM har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 20 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)

Recensioner av Zoho Customer Relationship Management

”Hela verksamheten i vår ideella organisation hanteras med Zoho CRM Enterprise Edition. Användarupplevelsen baserad på feedback från över 50 användare har varit mycket balanserad. Naturligtvis kan inte alla behov tillgodoses, men användningsfallet för produkten är ganska högt, över 95 %” – Capterra Verified Review

”Det tog lite tid att komma igång med ZOHO, men deras livechatt, e-postsupport och YouTube-kanal gjorde processen mycket enkel. Sammantaget är vi mycket nöjda med ZOHO CRM. Det är den bästa allt-i-ett-plattformen.” — Verifierad recension på Capterra

6. SugarCRM

SugarCRM är en CRM-plattform med marknadsföringsautomatisering, e-postmallar och AI-driven prediktiv analys.

Men hur bra är det här verktyget egentligen? ?

Låt oss ta reda på det:

Viktiga funktioner

Få en översikt över kundinteraktioner så att säljarna vet när och hur de ska ta kontakt.

Hjälp kunderna att få de svar de behöver via självbetjäningsportalen

Identifiera problemområden innan de blir problem med ärendehantering och instrumentpaneler.

Skapa anpassade landningssidor, e-postmeddelanden och konverteringsformulär

Priser

SugarCRM har ett professionellt abonnemang som kostar 52 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 3,7/5 (över 500 recensioner)

SugarCRM-recensioner

”Sammantaget är min erfarenhet av detta CRM-system fantastisk. Jag använder det dagligen och kan säga att mitt dagliga arbete inte skulle vara komplett utan det. Det är så enkelt att använda och ger fantastiska resultat för rapporter och instrumentpaneler, och deras kundsupport är mycket lyhörd.” — Verifierad recension på Capterra

”Sammantaget gillade jag Sugar väldigt mycket och tror att det skulle passa utmärkt (särskilt med tanke på det låga priset!) för marknadsförings- och reklambyråer som vill bygga upp anpassade flöden. Deras kundtjänst var otroligt hjälpsam och kunnig, och jag uppskattade verkligen att arbeta med dem.” — Verifierad recension på Capterra

7. Pipedrive

Pipedrive är ett SaaS-CRM-verktyg med en cool funktion som låter dig veta när en befintlig kund är i närheten. Med den här funktionen kan du "slumpmässigt" stöta på kunder och upprätthålla dessa relationer. ?

Viktiga funktioner

Övervaka ditt teams framsteg med visuella instrumentpaneler och anpassade rapporter.

Ställ in individuella och gemensamma OKR-mål för att följa upp framstegen mot dem.

Visa dina dagliga uppgifter i en kalendervy eller som en att göra-lista.

Skapa e-postmallar eller välj bland färdiga mallar för att snabba upp kommunikationen med kunderna.

Priser

Pipedrives betalda abonnemang börjar på 15 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Pipedrive-recensioner

”En fantastisk plattform för att hantera relationerna med alla kunder.” — Verifierad recension på Capterra

”Vårt team är hittills nöjt med Pipedrive eftersom det är det enda verktyg vi har hittat som uppfyller våra behov. Vi skulle gärna se att fler funktioner lades till, men för närvarande fungerar det bra för oss.” — Verifierad recension på Capterra

8. Insightly

Insightly är ett CRM-system som syftar till att samordna marknadsföring, försäljning, kundsupport och projektteam kring en enda källa för kundinformation.

Låt oss se vilka insikter du kan få från denna CRM-app:

Viktiga funktioner

Dirigera leads automatiskt till rätt teammedlem

Skapa och skicka massmejl direkt i appen

Håll koll på dina försäljnings-KPI:er och mål med anpassade instrumentpaneler.

Hantera dina projekt på språng med mobilapparna för Android och iOS.

Priser

Insightly har betalda abonnemang som börjar på 29 dollar per användare och månad vid årlig fakturering.

Kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Insightly-recensioner

”Insightly gjorde det enkelt att hantera våra kontakter från Gmail och synkronisera med andra appar. Vi upplevde att det hjälpte oss att öka produktiviteten i vårt team. Men i slutändan var det för enkelt för våra behov.” — Verifierad recension på Capterra

”Insightly har utan tvekan varit ett utmärkt tillskott till våra verktyg för perfekt kundrelationshantering. Vi kan spåra kunder, e-postmeddelanden, leads och projekt till en rimlig prenumerationskostnad och får tillgång till fantastiska och praktiska funktioner.” — Verifierad recension på Capterra

9. Close CRM

Close CRM är ett utmärkt CRM-system för nystartade företag. Med appen kan du spela in samtal och återkalla e-postmeddelanden om du har gjort ett misstag.

Men kommer denna plattform att hjälpa dig att avsluta fler affärer?

Låt oss ta reda på det:

Viktiga funktioner

En inkorgsfunktion som visar uppgifter som ska utföras. När du har slutfört en uppgift eller återuppringt ett missat samtal tas dessa uppgifter bort från listan.

Schemalägg e-postmeddelanden så att de skickas ut automatiskt

Starta och granska dina Zoom-videosamtal direkt i appen

Spåra ditt teams prestationer med leaderboard-funktionen.

Priser

Close CRM har betalda abonnemang som börjar på 29 USD/användare per månad för 1–3 användare.

Kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Stäng CRM-recensioner

”Det är lite svårt att lära sig i början, men när man väl har fått kläm på det blir allt väldigt enkelt.” – Verifierad recension på Capterra

”Sammantaget har det varit en bra, men inte fantastisk upplevelse. Grunderna för ett CRM-system finns, men vissa funktioner som borde vara självklara saknas fortfarande.” – Verifierad recension på Capterra

Bitrix24 är ett verktyg för teamsamarbete med CRM-funktionalitet. Med en inbyggd tidrapporteringsfunktion, försäljningsautomatisering och detaljerade behörigheter kan du hantera ditt säljteam på ett effektivt sätt.

Denna CRM-programvara har också en videokonferensfunktion som stöder upp till 24 deltagare.

Viktiga funktioner

Identifiera flaskhalsar och försäljningsmöjligheter med verktyget för analys av försäljningstratten.

Använd automatisering av e-post och SMS för att öka försäljningen och förbättra kundlojaliteten.

Planera och följ upp försäljningsaktiviteter med Gantt-diagrammet.

Skapa relationer mellan försäljningsaktiviteter med uppgiftsberoenden

Priser

Bitrix24 har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 24 dollar/månad för två användare.

Kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 300 recensioner)

Recensioner av Bitrix24

”Bitrix24 har högkvalitativ service och support för att hantera uppgifter, samarbeta, spåra och planera på ett spårbart sätt. Det är utan tvekan en mycket hjälpsam och produktiv plattform för alla yrkesverksamma.” — Verifierad recension på Capterra

”Bitrix24 har högkvalitativ service och support för att hantera uppgifter, samarbeta, spåra och planera på ett spårbart sätt. Det är utan tvekan en mycket hjälpsam och produktiv plattform för alla yrkesverksamma.” — Verifierad recension på Capterra

11. Mindre irriterande CRM

Less Annoying CRM tar sitt namn på största allvar.

Denna kontaktadministrationsprogramvara har utformats speciellt för småföretag. Appen har en enkel prismodell och du kan konfigurera pipelines på några minuter.

Viktiga funktioner

Se alla anteckningar, filer, uppgifter, händelser och pipeline-information relaterade till en kontakt på en och samma skärm.

Skapa olika typer av anpassade fält för dina kontakter, företag och pipelines.

Få dagliga e-postmeddelanden med en sammanfattning av alla dina uppgifter och händelser för dagen.

Leadrapportfunktion som visar status och prioritet för en lead

Priser

Less Annoying CRM har inga olika prisnivåer. Deras betalda plan börjar dock på 15 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Mindre irriterande CRM-recensioner

”Kundsupportens svarstid är otrolig. Att få svar på våra mest grundläggande frågor har varit mycket värdefullt under vår implementering.” — Verifierad recension på Capterra

”Med 2 000 kontakter i min databas behöver jag något som är välorganiserat och sparar historisk information – LACRM gör detta med ett mycket funktionellt gränssnitt.” – Verifierad recension på Capterra

12. Nextiva

Nextiva samlar alla kommunikationskanaler, inklusive röst, video, SMS, chatt och enkäter, på ett och samma ställe.

Genom att kombinera alla dessa kommunikationskanaler med dina affärsappar kan ditt säljteam förbättra kundupplevelsen.

Låt oss se:

Viktiga funktioner

Spåra och hantera hela din försäljningsprocess visuellt med en tavla i kanban-stil.

Organisera och prioritera affärer i anpassade steg i din pipeline.

Skicka automatiskt personliga meddelanden till potentiella kunder

Integreras med Salesforce , Outlook, G Suite och mer

Priser

Nextivas prisplaner börjar på 30,95 dollar per användare och månad för 1–4 användare.

Kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Nextiva-recensioner

”Om du lägger lite tid på support och konfigurering är det ett fantastiskt produkt. Det tar lite tid att konfigurera det helt efter dina önskemål.” — Verifierad recension på Capterra

”Servicekvaliteten är oöverträffad. Appen är superenkel att använda och hjälper mig att hålla ordning. Tjänsten är fantastisk, jag har aldrig haft några problem med mina samtal. Kundtjänsten är utmärkt, personalen är tålmodig, vänlig och hjälpsam. Sammantaget har Nextiva hjälpt mig att bli mer effektiv i mitt arbete och jag vet att det också har hjälpt mina kollegor inom företaget.” — Verifierad recension på Capterra

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (tidigare Freshsales) syftar till att bryta ner datasilos genom att kombinera försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Detta molnbaserade CRM-system har en cool funktion som heter Freddy AI, som identifierar dina bästa leads. ?

Viktiga funktioner

Använd lead scoring för att identifiera de som är redo att köpa din produkt eller tjänst.

Kontrollera en potentiell kunds engagemangsnivå innan du inleder en konversation med dem.

Skicka massutskick av personliga e-postmeddelanden till potentiella kunder för att förbättra kundrelationerna.

Lägg till uppgifter, boka möten, skicka e-post och ring samtal från affärskort.

Priser

Freshworks CRM:s betalda abonnemang börjar på 35 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Recensioner av Freshworks CRM

”Överlag mycket nöjd med upplevelsen hittills. Känns som att vi får valuta för pengarna och får snabba svar på hur vi använder produkten. Mycket användarvänligt, vilket är viktigt.” — Verifierad recension på Capterra

”De uppdaterar och lägger till nya funktioner ganska regelbundet och har samarbetat med oss för att få igång oss. Men jag tror att webbinariumutbildning om hur man utför specifika uppgifter eller använder nya funktioner skulle vara till stor hjälp.” — Verifierad recension på Capterra

14. Keap

Med Keap kan du automatisera din försäljningsprocess, skapa dagliga, veckovisa och månatliga försäljningsrapporter och boka möten.

Men kommer ditt startup-företag att vilja behålla detta verktyg på listan när vi är klara med vår granskning?

Låt oss ta reda på det:

Viktiga funktioner

Skapa anpassade formulär och bädda in dem på din webbplats och dina målsidor.

Skicka e-post, ring eller skicka ett sms från CRM-kontaktposten.

Spara tid genom att välja bland förskrivna e-postmeddelanden

Automatisera repetitiva uppgifter med när/då-mallar

Priser

Keaps betalda abonnemang kostar från 79 dollar/månad för en användare. Om du vill lägga till fler användare kostar det ytterligare 30 dollar/användare.

Kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Keap-recensioner

”När du väl har lärt dig alla funktioner inser du hur kraftfull och användbar den här programvaran kan vara.” – Verifierad recension på Capterra

”Sammantaget var det fantastiskt. Vi bytte eftersom vi behövde ett system som var mer än bara en e-postmarknadsföringsprogramvara.” — Verifierad recension på Capterra

15. Salesflare

Salesflare är ett intuitivt CRM-system som nystartade företag kan använda för att automatisera sin datainmatning, spåra och följa upp sina leads på ett bättre sätt och kommunicera med kunderna som ett team.

Hur mycket glans kan denna programvara tillföra ditt startups försäljningsprocess?

Viktiga funktioner

Salesflare ansluter till din e-postinkorg, kalender och mobiltelefon för att logga dina e-postmeddelanden, möten och telefonsamtal med kunder åt dig.

Det skapar automatiskt kontakter för personer du är i kontakt med och samlar in information om dem från e-postsignaturer och offentligt tillgänglig information.

Organisera dina affärer i en visuell drag-and-drop-pipeline och få automatiska påminnelser om när det är dags att följa upp.

Skicka automatiserade e-postflöden, outreach-sekvenser och e-postkampanjer direkt från ditt CRM-system.

Spåra dina kunder via e-post och webbplats

Salesflare integreras smidigt med Gmail, Office 365, Zapier och mycket mer.

Priser

Salesflares prisplaner börjar på 29 dollar per användare och månad.

Kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Recensioner av Salesflare

”Jag gillar verkligen Salesflares funktion för arbetsflödeshantering, som hjälper mig att automatisera 40 % av mitt teams säljuppgifter. Sammantaget är det ett mycket anpassningsbart och robust verktyg för SaaS-säljare.” – Verifierad recension på Capterra

”Överlag älskar jag produkten och dess användarvänlighet och har rekommenderat den till flera vänner på andra företag.” — Verifierad recension på Capterra

Kom igång med det bästa CRM-systemet för ditt nystartade företag

Det kan vara en stor utmaning att hålla ditt nystartade företag flytande när du måste hantera en storm av uppgifter på egen hand. Men kom ihåg att nystartade företag värdesätter kunskap framför allt annat, och det finns inget mer värdefullt än kunddata.

Lyckligtvis kan du med gratis CRM-verktyg för nystartade företag spara tid och andra resurser och hantera kundrelationer med lätthet. På så sätt kan du flytta fokus från administrativa uppgifter till att expandera din verksamhet.

Men för att säkerställa att ditt startup-företag seglar smidigt på lång sikt behöver du det bästa CRM-verktyget för startups som finns!

Med ClickUp kan du visualisera kundprojekt med Mind Maps, planera ditt teams arbetskapacitet med Workload-vyn och ställa in och spåra dina framsteg mot dina finansieringsmål.

Kom igång med ClickUp gratis idag och upplev det bästa CRM-systemet för nystartade företag, eftersom: