10 alternativ och konkurrenter till Microsoft Dynamics 365 2025

Kunderna är ryggraden i alla företag. Därför är det viktigt för organisationer att lära sig hur man bäst attraherar, vårdar och behåller dem. Som företagare vet du värdet av att bygga upp en solid kundbas och skapa varaktiga relationer.

Tyvärr kan det ibland vara svårt att vara proaktiv inom kundrelationshantering samtidigt som man driver sitt företag, vilket är anledningen till att CRM-programvaruplattformar som Microsoft Dynamics 365 kommer väl till pass.

CRM-programvara erbjuder flera fördelar för säljteam och dina marknadsföringsinsatser. En studie från Capterra visade att 45 % av företagen ersätter generiska verktyg med CRM-programvara för att öka intäktstillväxten och kundlojaliteten. Dessutom visade en separat undersökning från Salesforce att 68 % av marknadsföringscheferna mäter kundupplevelsen som en prioriterad marknadsförings-KPI.

Men låt oss vara ärliga – Microsoft Dynamics 365 är inte den ultimata lösningen för alla företag. Det är därför så många organisationer letar efter de bästa alternativen till Microsoft Dynamics som passar just deras specifika behov.

Och det är därför vi finns här!

Vi lyfter fram 10 alternativ till Microsoft Dynamics som kan fungera bättre för just dig. Vi inkluderar även information om priser, målgrupper och tillgängliga funktioner för Enterprise Resource Planning ( ERP ) och CRM.

Låt oss först ta reda på vad Microsoft Dynamics är, hur det fungerar och vilken kundprofil som passar bäst (det kanske inte är du)!

Vad är Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics är en CRM- och ERP-plattform som erbjuder en serie integrerade verktyg som hjälper företag att utföra flera uppgifter och driva verksamheten smidigt.

Försäljningsöversikt i Microsoft Dynamics

Denna populära CRM-programvara har robusta funktioner, inklusive redigerbara tabeller, sitemap-designers och kraftfull business intelligence (BI), vilket ger företag fullständig insyn och kontroll. Den största fördelen med Microsoft Dynamics CRM-systemet är att det innehåller en lättanvänd, anpassningsbar instrumentpanel som visar prioriteringar och försäljningsdata i ett enda gränssnitt.

Microsoft Dynamics CRM-systemet har också ett brett utbud av molnbaserade affärsappar som stöder mobila enheter och gör det möjligt för försäljningschefer och många andra att arbeta på språng.

Populära funktioner i Microsoft Dynamics CRM

Kunddatainsikter: Använd AI för att enkelt upptäcka data och försäljningsinsikter Använd AI för att enkelt upptäcka data och försäljningsinsikter

Kundservicedashboard: Gör det möjligt för team att granska sina kundupplevelser och hitta sätt att förbättra dem.

Realtidsvarningar om kundinteraktioner: Få omedelbara uppdateringar om viktiga kundinteraktioner med ditt företag.

Samla data : Centralisera försäljningspipelines och data i alla integrerade applikationer.

Versium Predict: Hjälper ditt sälj- eller marknadsföringsteam att bättre förutsäga kundernas köp.

Priser för Microsoft Dynamics

Prissättningen för denna plattform är ganska dynamisk. Kontrollera prissättningssidan för tydligast information.

Kunddataplattform (kundinsikter) : 1 500 USD per hyresgäst och månad för den första Dynamics 365-appen

Professional (försäljning) : 65 USD per användare och månad

Enterprise (försäljning) : 95 USD per användare och månad

Premium (försäljning): 135 USD per användare och månad

De 10 bästa alternativen till Microsoft Dynamics att överväga

Om du är redo att leta efter en ny affärshanteringsprogramvara eller CRM-lösning, kolla in dessa 10 alternativ som passar din organisation bäst:

ClickUps CRM-funktioner hjälper sälj- och marknadsföringsteam att övervaka kunddata och olika projekt.

ClickUp erbjuder lösningar för teamsamarbete och projektledning, så att sälj- och marknadsföringsteam kan samordna och öka kommunikationen samtidigt som de håller sig uppdaterade om uppgifter och data. Detta CRM-system har ett flexibelt utbud av alternativ, och dess gratisversion är perfekt för företag med låg budget som vill spara pengar utan att tappa produktiviteten.

Denna plattform gör det enkelt att skapa översikter på hög nivå över kundernas livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlekar och mycket mer för att övervaka data på ett och samma ställe. ClickUps effektiva datahanteringsfunktioner bryter ner silos genom att påskynda kommunikationen, så att teamen kan samarbeta bättre över affärer och onboarda kunder i en enda hubb.

Använd ClickUp som en hubb för viktig CRM-data och försäljningsaktiviteter.

Vill du fortfarande ansluta till verktyg från tredje part? ClickUp har många integrationer, inklusive Google Drive, Evernote, Slack och Dropbox, som hjälper team att centralisera arbetsytor.

ClickUps viktigaste funktioner

10+ anpassningsbara projektledningsvyer för att visualisera din försäljningspipeline och dina order

E-postintegrationsplattformen integreras sömlöst med företag

Automatisera marknadsföringskampanjer, försäljningspipelines och mycket mer för att spara tid.

Enkel klientonboarding för att öka kundlojaliteten och interaktionen

Rapporterings- och analysverktyg för att spåra och mäta dina KPI:er

Anpassade fält för att spåra order, kundnöjdhet eller lägga till kunddata för bättre hantering av försäljningspipeline.

Fördelar med ClickUp

Ett omfattande gratisabonnemang som erbjuder flera funktioner

Affärsprogramvara för alla storlekar

Funktioner för intäktshantering

Importera enkelt data från andra verktyg

Stort utbud av CRM-mallar (ladda ner denna ClickUp CRM-mall !)

Utmärkt kundservice

Nackdelar med ClickUp

De robusta funktionerna kan överväldiga vissa användare.

Brist på AI-prediktionsprogramvara

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg

G2 : 4,7/5 (4 511+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 986+ recensioner)

HubSpots konversationshanteringsfunktioner i sitt CRM-system

HubSpot CRM är en utmärkt CRM-plattform för småföretag med bokföringsprogramvara för hantering av affärsprocesser, kommunikation, försäljningsdata och mycket mer. Den är gratis och enkel att använda med många omfattande funktioner som både nybörjare och erfarna SaaS-användare kan använda var som helst och när som helst. Dessutom kan du lagra detaljerade kund- och företagsprofiler med visuella ledtrådar.

Dessutom kan du automatisera viktiga CRM-processer som interna teammeddelanden och marknadsföringsmejl, vilket gör att du kan skapa en kunskapsbas för dina kunder med dokumentation och hjälptexter.

HubSpot CRM är en certifierad Google-partner och erbjuder lösningar som passar alla nischer och branscher. Det integreras sömlöst med Cortana, GoChime, Pipedrive CRM, Gravity Forms och andra affärssystem.

HubSpots viktigaste funktioner

Drag-and-drop-kommunikator för snabbare kommunikation och samarbete

Biljettplattform för förstklassig kundservice och support till dina kunder

Intuitiv instrumentpanel som ger dig en översikt över dina senaste KPI:er och aktiviteter

Fördelar med HubSpot

Enkel att installera

Intuitivt

Prisvärd

Nackdelar med HubSpot

Det har en inlärningskurva

Inget allt-i-ett-verktyg

Mallar är svåra att ändra

HubSpot-priser

Gratis plan : Gratis för alltid

Starter : 45 dollar per månad

Professional : 800 dollar per månad

Enterprise: 3200 dollar per månad

HubSpot-betyg

G2 : 4,4/5 (9 206+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 363+ recensioner)

via Salesforce

Starter Suite från Salesforce är en integrerad plattform som gör det möjligt för företag att kommunicera effektivt med sina kunder. Starter Suite är idealisk för småföretag och nystartade företag som vill få en 360-graders bild av sina kunder för att kunna erbjuda personlig service.

Starter Suite integrerar dina verktyg för marknadsföring, försäljning, service och handel. Med en förenklad onboardingprocess erbjuder den grundläggande CRM-funktioner för hantering av e-postkampanjer, spårning av leads och kundengagemang.

Starter Suite – viktigaste funktionerna

Kontaktadministration

Leadhantering

Möjlighetshantering

Marknadsföringsautomatiseringsfunktioner för enkel konfiguration av CRM-arbetsflöden

Skicka personliga meddelanden till potentiella kunder

Moduler för realtidsanalys, kundservice och handel

Fördelar med Starter Suite

Anpassningsbar instrumentpanel

Lätt att navigera och automatisera branschens arbetsflöden

Sociala medier-funktionen är lätt att använda för många användare.

Nackdelar med Starter Suite

Ingen livstids gratisversion

Komplex

Knepig rapportering

Svår teknisk support

Priser för Starter Suite

Gratis provperiod tillgänglig

Starter Suite: 25 USD per användare och månad

Betyg för Starter Suite

G2 : 4,2/5 (15 218+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (17 156+ recensioner)

Lär dig hur Salesforce integreras med ClickUp!

NetSuite kundpanel

Oracle NetSuite CRM är ett liknande och vanligt alternativ till Microsoft Dynamics. Som ett molnbaserat CRM-system för försäljning får du en oavbruten ström av information baserad på livscykeln för dina kundrelationer.

Plattformen innehåller traditionella och moderna funktioner som främjar tillväxt och ökar intäkterna för ditt företag, samtidigt som du får en 360-gradersvy i realtid över dina kunders aktiviteter. Denna integrerade CRM-plattform gör det möjligt för ditt säljteam att genomföra proaktiva strategier under hela säljprocessen.

NetSuite CRM:s viktigaste funktioner

Hantering av kunddata och försäljningspipeline

Försäljningsautomatisering

Kundtjänsthantering

Automatisering av e-handelsmarknadsföring

Partnerrelationshantering

Tidrapportering

Försäljningsprognoser

Tredjepartsintegrationer

Fördelar med NetSuite CRM

Anpassningsbar mobilapp

Användarvänligt gränssnitt

Automatisk uppdateringsprocess

Tillgänglig datalagring

Nackdelar med NetSuite CRM

Kan vara långsamt

Svårt att skapa avancerade sökningar eller rapporter

Priser för NetSuite CRM

Plattformen offentliggör inte sina prisplaner. Alla som är intresserade av deras tjänster måste kontakta leverantören och boka en konsultation för att utarbeta en rimlig prenumerationsplan som passar deras budget och preferenser.

NetSuite CRM-betyg

G2 : 3,9/5 (1 902+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (843+ recensioner)

Pipedrive Deals-instrumentpanel

Om ditt företags säljteam behöver en enkel men ändå kraftfull plattform för sälj- och marknadsföringskampanjer och daglig uppgiftsorganisation, är Pipedrive det bästa valet. Plattformen har en minimalistisk layout som förenklar hanteringen av leads. Så fort du loggar in på Pipedrive får du en översikt över din säljprocess och kan fokusera på de affärer du vill driva vidare.

Plattformen har en mål- och aktivitetsfunktion som låter dig se de aktiviteter som kräver din omedelbara uppmärksamhet och ger dig status på dina pågående jobb. Dessutom ansluter Pipedrive sömlöst till stora e-postleverantörer som Outlook, Gmail och Yahoo! så att du enkelt kan skicka och ta emot meddelanden utan att lämna CRM-systemet. Det integreras också med Zapier, Trello, Mailchimp och Google Maps.

Pipedrives viktigaste funktioner

E-postspårning

Automatisering av arbetsflöden

Kraftfullt API

Försäljningsrapportering och analys

Fördelar med Pipedrive

Intuitivt gränssnitt

Lätt att använda

Support dygnet runt

Nackdelar med Pipedrive

Begränsade integrationer med tredjepartsprodukter

Pipedrive-priser

Essential : 9,90 dollar

Avancerad : 19,90 $

Professional : 39,90 $

Enterprise: 59,90 dollar

Pipedrive-betyg

G2 : 4,2/5 (1 537+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 429+ recensioner)

Copper-funktion för spårning av leads

Copper finns med på vår lista över alternativ till Microsoft Dynamics tack vare sina omfattande funktioner för relationshantering. Programvaran gör det möjligt för dig att öka kundnöjdheten genom bättre interaktioner från dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

För CRM-system har detta verktyg skapats med flexibilitet som huvudfunktion. Det kombinerar samarbetslösningar, analysverktyg och produktivitetsfunktioner och samlar dem i ett praktiskt gränssnitt. Du kan automatisera kärnverksamheten och affärsfunktionerna för att öka produktiviteten och effektivisera ditt arbetsflöde för att få insyn i din pipeline.

Copper CRM:s viktigaste funktioner

Spårning av öppnade e-postmeddelanden

E-postmallar

CRM-aktivitetsrapportering

Anpassade fält

Målspårning

Prognoser för affärsverksamheten

Tredjepartsintegrationer

Fördelar med Copper CRM

Intuitivt användargränssnitt

Snabb kundservice

Mycket anpassningsbar

Kraftfullt API

Nackdelar med Copper CRM

Vissa användare rapporterar svårigheter med avbokningar.

Ingen freemium-version

Priser för Copper CRM

Basic : 29 USD per användare och månad

Professional : 69 USD per användare och månad

Företag: 129 USD per användare och månad

Copper CRM-betyg

G2 : 4,5/5 (985+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (554+ recensioner)

Zoho:s kalendervy

Zoho CRM är en CRM-programvara som innehåller alla funktioner som ett företag behöver för att effektivisera sina relevanta processer. Denna programvara används ofta av småföretag och nystartade företag tack vare sitt freemium-paket och kostnadseffektiva uppgraderingar.

Zoho är ett av de mer flexibla alternativen till Microsoft Dynamics som gör det möjligt att bättre anpassa dina arbetsflöden samtidigt som du kan skräddarsy produkter, landningssidor och kundresor. Dessutom är programvaran lätt att lära sig och du kan anpassa menyerna efter ditt företags CRM-behov.

Denna CRM-lösning utmärker sig genom att automatisera försäljningsprocesser och förse företag med en verklig omnikanalplattform. Zoho hjälper team att kommunicera med potentiella och befintliga kunder via e-post, telefon, sociala medier och andra portaler.

En betydande fördel med Zoho CRM är att det är enkelt att integrera det med tredjepartslösningar.

Zoho CRM:s viktigaste funktioner

Kompatibel med mer än 400 applikationer, inklusive Zoho CRM, HubSpot, PayPal och Mailchimp.

Kalenderhantering

Interaktionsspårning

E-postspårning

Smart Chat

Social CRM

Prognoser

Fördelar med Zoho CRM

Lätt att använda

Du kan spåra engagemang

Freemium-versionen har omfattande funktioner.

Zoho CRM-nackdelar

Klumpig design som kan vara avskräckande

Vissa rapporterar problem med kundsupporten vid komplexa frågor.

Buggar och tekniska problem kan göra det svårt

Priser för Zoho CRM

Standard : 12 USD per användare och månad

Professional: 20 USD/användare per månad

Enterprise: 35 USD per användare och månad

Ultimate: 45 USD per användare och månad

Zoho CRM-betyg

G2: 4,4/5 (15 433+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (5 719+ recensioner)

Freshsales CRM-instrumentpanel

Freshsales kundrelationshanteringsprogram, tidigare Freshworks CRM, är utvecklat för snabbrörliga företag som behöver en enda kontaktpunkt för sina leads. Denna CRM-plattform för försäljning gör det möjligt för team att attrahera, hantera och engagera leads med ett intuitivt användargränssnitt.

Dess CRM-programvara har kraftfulla funktioner som AI-baserad lead-poängsättning, telefon- och e-postfunktioner, anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter samt automatisering av arbetsflöden.

Du kan enkelt integrera Freshsales CRM med andra lösningar från Freshdesk, till exempel Freshcaller. Freshsales CRM använder också ett öppet API-system, vilket innebär att du kan integrera det med appar som du vanligtvis använder i ditt företag, till exempel Mailchimp, Google Kalender och QuickBooks.

Freshsales viktigaste funktioner

Avancerad anpassning

Hantering av flera pipeline

Avancerad rapportering

Intelligenta arbetsflöden

Lead scoring

Händelseövervakning

Freshsales-proffs

Ren och enkel att använda

Erbjuder robusta funktioner

Flexibel försäljningsprocess

Responsivt utvecklingsteam

Freshsales nackdelar

Brist på alternativ vid export av information

Få tillgänglighetsalternativ

Priser för Freshsales

Gratis

Tillväxt : 15 dollar per användare och månad

Pro : 39 USD per användare och månad

Enterprise: 69 USD per användare och månad

Freshsales-betyg

G2 : 4,6/5 (983+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (496+ recensioner)

via Pipeline

Pipeline CRM är populärt bland småföretag eftersom det gör det möjligt för användare att kvalificera leads, hantera sina kontakter och spåra potentiella kunder i ett enda molnbaserat program. Detta verktyg, som tidigare hette PipelineDeals, erbjuder försäljningshantering och kundrelationshantering med dagliga statusuppdateringar i realtid och 3D-diagram.

Pipeline CRM:s viktigaste funktioner

E-post- och appintegration

Verktyg för försäljningsacceleration förkortar försäljningscykeln och ökar konverteringsgraden.

Odla leads

Delad pipeline

Anpassningsbart datafält där användarna kan spara så många detaljer de vill

E-postspårning

Importera befintliga data i bulk

Fördelar med Pipeline CRM

Enkelt användargränssnitt för kundrelationshantering

En 14-dagars gratis provperiod för att utvärdera vilken prisplan som passar dig bäst.

Omfattande och lättanvänd instrumentpanel för säljteam

Enkel tillgänglighet

Enkelt att installera för ett CRM-system

Nackdelar med Pipeline CRM

Ingen livstids gratisversion

Begränsade integrationer med tredjepartssajter

De robusta CRM-funktionerna för försäljning kan vara överväldigande för vissa.

Priser för Pipeline CRM

Start : 25 USD per användare och månad

Develop : 33 dollar per användare och månad

Grow: 49 USD per användare och månad

Pipeline CRM-betyg

G2 : 4,4/5 (902+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (611+ recensioner)

Nimbles instrumentpanel

På vår lista över alternativ till Microsoft Dynamics är denna ledande CRM-programvara ett kommunikationsinriktat verktyg som förenklar processen att hålla kontakten med dina leads och kunder. Nimble CRM har avancerade funktioner för arbetsflöden för leadhantering som hjälper både småföretag och företagsteam.

Det erbjuder också ett användarvänligt sätt att hantera meddelanden och sociala medier för att bättre segmentera kunder. Med hjälp av prospekteringsverktyget kan du få värdefulla kontakter från webbplatser genom att besöka ett företags webbplats.

När kontakterna finns i din databas kan du kategorisera dem och använda de anpassade fälten för att skapa taggar och skapa en flexibel lista.

Nimble – viktigaste funktionerna

Instrumentpanelen ger en översikt över dagen som ligger framför dig.

Meddelandesporing

E-postspårning

Tredjepartsintegration

Med funktionen Signaler kan du se vem som interagerar med dig.

Surfa på sociala medier utan att lämna programvaran

Fördelar med Nimble

Anpassningsbar

Användarvänligt

Enkel samverkan

Underlätta leadhanteringen snabbare

Nimble-nackdelar

Du är begränsad till 10 kontakter per användare och månad med prospekteringsverktyget.

Det finns en inlärningskurva

Mobilappen fungerar inte bra.

Flexibel prissättning

Denna programvara har en unik approach med endast ett prisalternativ.

Nimble Business: 19 dollar per användare och månad

Nimble-betyg

G2 : 4,5/5 (984+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (1 774+ recensioner)

Hitta rätt CRM för ditt företag

Dynamics 365 är ett utmärkt alternativ som flera företagsteam litar på, men det är inte det enda alternativet som finns – särskilt för småföretag. Det finns ingen universallösning för CRM-verktyg, men du kan välja något som passar dig och din budget bäst.

Att förstå din verksamhet in i minsta detalj kan hjälpa dig att avgöra vilken plattform som hjälper dig att utveckla din verksamhet och förbättra kundrelationerna.

ClickUp erbjuder flera funktioner, såsom processautomatisering, förbättrad kommunikation, intuitiv projektledning och enklare funktioner för teamsamarbete. Prova ClickUp gratis idag och upptäck varför så många företag byter till det!