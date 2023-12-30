Hur man skapar användarorienterade användningsfall för idealiska framgångsscenarier [med exempel]

Styr du ett projekt, tolkar du komplicerade affärsprocesser eller utvecklar du komplexa mjukvarulösningar? I så fall är du väl medveten om att framgången hänger på tydlighet och precision. Goda nyheter! Användningsfall kan bespara dig och dina kunder en hel del problem.

Tänk dig att du bygger en byggnad. Ritningarna guidar dig och beskriver varje rums syfte och layout. Det är precis vad ett användningsfall är: en ritning som guidar systemkraven och den resulterande projektdriften. Det hjälper till att kartlägga processer över användarinteraktioner, vilket hjälper dig att bygga ett system som är anpassat efter användarnas mål och behov. 🏗️

En stygn i tid sparar nio, och på samma sätt kan du spara otaliga timmar senare genom att behärska användningsfall nu. I denna praktiska guide förklarar vi:

Betydelsen av ett användningsfallsbaserat tillvägagångssätt inom mjukvaruutveckling

Steg för att skriva ett användningsfall för flera scenarier

Vad är ett användningsfall och vilket syfte tjänar det?

Användningsfall är oumbärliga för att förstå användarspecifika interaktioner och berättelser (eller användarhistorier) för att skapa den avsedda designen för ett system.

I tekniska termer är ett användningsfall en detaljerad beskrivning som beskriver hur en användare kommer att interagera med en IT-lösning för att uppnå ett specifikt mål. Det kartlägger de steg de tar, med en tydlig början, mitt och slut.

Om du är ny inom användningsfall undrar du förmodligen varför du ska bry dig om det. Sanningen är att varje mjukvaruutvecklingsprocess bär på bördan av användarorienterad projektplanering. Det är viktigt att förstå tjänste- eller systemkraven i förväg så att din slutprodukt fungerar perfekt och är lönsam.

Det är här ett användningsfall kommer in och hjälper dig att visualisera användarinteraktioner från början till slut och identifiera eventuella problem längs vägen. Tänk på det som en genomgång i ett strategiskt spel där varje drag är avgörande. Dina inmatningar, systemets svar, specifika processer och det slutliga resultatet anges tydligt, vilket inte lämnar utrymme för tvetydigheter i besluten.

Tanken är att hjälpa projektledare, affärsanalytiker och mjukvaruutvecklare att samordna sig kring vad slutanvändaren önskar sig av en mjukvaruapplikation eller ett system, så att gissningar inte längre behövs. Resultatet? Smartare beslut om:

Funktioner att prioritera

Designens omfattning

Buggar att fixa

Tips: Behöver du komma igång snabbt? Använd en mall för användarberättelser för att komma igång med användningsfallskartläggningen direkt!

Skapa och anpassa din användningsfallskarta med en flexibel och förformaterad whiteboardmall i ClickUp.

Fördelar med användningsfall i affärsprocesser

Användningsfall erbjuder flera fördelar vid utveckling och hantering av mjukvarusystem och projekt. Här är sju viktiga fördelar för olika intressenter i verksamheten:

Vad som ska ingå i ett projekts användningsfall: med praktiska steg

Användningsfall kan omfatta ett antal element beroende på storleken och komplexiteten hos det system du bygger. Här är några av de viktigaste alternativen:

Titel och beskrivning Aktörer (användare) Användarnas mål Intressenter Förutsättningar Grundläggande flöde Undantag från det grundläggande flödet Variationer eller vad-händer-om-scenarier Alternativa flöden

Dessa punkter kan förklaras bättre när vi utforskar den praktiska sidan av saken. Se avsnitten nedan för att förstå hur du inkluderar dessa element och omvandlar komplexa användningsscenarier till praktiska steg.

Steg 1: Kom på en titel och beskrivning

Alla användningsfallstudier måste ha en engagerande titel. Se till att den är kortfattad, specifik och tydlig med användningsfallets syfte. Till exempel förmedlar titeln Optimering av onlinebetalning: Ett användningsfall för förbättrad konvertering inom e-handel omedelbart fokus och omfattning.

Därefter bör din fallbeskrivning kortfattat ange sammanhanget och precisera användningsfallets aktör eller användare, det aktuella systemet och det slutgiltiga målet. Här är ett exempel: Detta användningsfall beskriver de steg som en online-shoppare tar för att genomföra ett köp, med fokus på systemets respons vid varje interaktion för att säkerställa en smidig transaktion och minska antalet övergivna kundvagnar.

Håll språket koncist och direkt och fokusera på de innovativa resultat du eftersträvar.

Steg 2: Identifiera aktörerna

Det handlar inte om Hollywoodstjärnor utan om viktiga enheter – individer, grupper eller till och med andra system – som interagerar med det system som granskas. Att identifiera dessa aktörer är som att besätta roller i en pjäs; var och en har en roll, ett syfte och en uppsättning handlingar som bidrar till berättelsens utveckling. 🎭

Aktörer inom ett användningsfallsdiagram kan kategoriseras som antingen primära eller sekundära. En primär aktör söker själv systemets hjälp för att uppnå ett specifikt mål. En sekundär aktör å andra sidan tillhandahåller en tjänst till systemet som ett direkt resultat av det primära användningsfallet. Systemet initierar interaktion med den sekundära aktören för att få information eller uppnå ett mål.

Låt oss säga att en användare ansöker om ett lån online, vilket gör dem till den primära aktören. Som svar på låneansökan aktiverar systemet en annan resurs för att beräkna räntesatser – den resursen är den sekundära aktören.

Om du fortfarande befinner dig i forskningsfasen och behöver hjälp med att identifiera den primära aktören kan du dokumentera dina resultat med hjälp av en mall för användarundersökningsplan. Dess inbyggda funktioner hjälper mjukvaru- och UX-team att kartlägga användarbeteende och lösa problem inom appar, webbplatser eller projekt på ett ordnat sätt.

ClickUps mall för användarundersökningsplan gör det enkelt att definiera mål och hålla dina intressenter samordnade.

Steg 3: Identifiera aktörernas mål

Oavsett om en aktör köper en produkt, registrerar sig för ett nyhetsbrev eller använder en webbplats, är deras mål drivkraften bakom deras interaktion med dina tjänster. Det är ditt jobb att förstå dessa mål så att du kan utforma ett system som hjälper dem att uppnå dem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Låt oss ta ett exempel från verkligheten: om du driver en webbutik kan kundens mål vara att köpa en produkt med så få steg som möjligt. Detta användningsfall kräver att du beskriver de steg som kunderna behöver ta för att slutföra köpet, från att välja varan till att slutföra betalningen.

Använd en mall för SMART-målets handlingsplan för att lista målen för alla identifierade aktörer och övervaka hur de hanteras av ditt team.

Med SMART-målets handlingsplanmall säkerställer du att aktörernas mål följs upp med en visuell listvy som håller allt organiserat och på rätt spår.

Steg 4: Identifiera intressenter och deras intressen

Det är oerhört viktigt att identifiera alla intressenter och förstå deras intressen för att säkerställa att ditt användningsfall är effektivt. En intressent kan vara en slutanvändare, en systemadministratör eller till och med externa aktörer eller system som interagerar med din tjänst. De har alla unika behov och förväntningar. Här är vad du bör göra:

Lista alla möjliga intressenter som är involverade i användningsfallet. Identifiera varje intressents intressen eller vad de vill uppnå med användningsfallet. Ett potentiellt intresse för en online-shoppar skulle till exempel vara en intuitiv och effektiv användarupplevelse. Fundera över hur användningsfallet kan uppfyllas utan att kompromissa med de övergripande målen. Gå igenom listan regelbundet under projektets eller produktens utveckling för att säkerställa att nya behov beaktas.

Intressentanalys kan vara ett stressigt arbete, särskilt när det finns flera användningsfall att övervaka. Vi rekommenderar att du använder kvalitativa mallar för intressentkartläggning för att strukturera processen.

Identifiera projektets nyckelaktörer och deras stödnivå på en ClickUp-lista.

Steg 5: Ange förutsättningar eller antaganden

Förutsättningar lägger grunden för åtgärder och säkerställer att alla nödvändiga villkor är uppfyllda innan användningsfallet initieras. Tänk på måsten för att ditt scenario ska fungera – till exempel att ha en internetanslutning för en online-transaktion eller ett användarkonto för åtkomst till ett område som endast är tillgängligt för medlemmar. Föreställ dig scenariot ur användarens perspektiv och identifiera och lista dessa förutsättningar tydligt.

Här är en illustration som visar hur förhandsvillkor används för att beskriva användningsfall och automatisera arbetsflödet för en bankwebbplats:

Steg 6: Skissa upp ett grundläggande flöde

Detta är scenariot för ett minimalt fungerande produkt (MVP), där allt faller på plats och ditt användningsfall utvecklas precis som du tänkt dig. Inga fel, inga problem, bara en rak väg till en nöjd användare.

Föreställ dig ett scenario där en kund köper en bok från en onlinebutik. Det grundläggande flödet skulle vara:

Kunden loggar in på sitt konto De söker efter en bok efter titel, författare eller genre. Kunden granskar boken och lägger den i sin varukorg. De går vidare till kassan, bekräftar leveransuppgifterna och väljer en betalningsmetod. De granskar orderöversikten och lägger ordern Ett bekräftelsemejl skickas till kunden

Varje steg här ska vara tydligt och nödvändigt och guida användaren mot en tillfredsställande transaktion. Använd en mall för användarflöde för att utforma effektiva användningsfall och dela dem med ditt team.

Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

Steg 7: Fastställ undantag eller felvillkor

Dessa undantag representerar scenarier där det vanliga processflödet inte gäller. Fundera över vad som kan gå fel och hur ditt system bör reagera. Du kan:

Tänk på realistiska scenarier : Fundera på alla sätt som en operation kan avvika eller leda till fel. Det kan bero på tekniska problem, användarfel eller oväntade omständigheter.

Dokumentera varje undantag : Beskriv tydligt varje undantag, inklusive dess orsak, effekt och hur ditt system ska reagera.

Prioritera undantag : Rangordna undantag utifrån sannolikhet och påverkan på användarupplevelsen.

Steg 8: Inkludera tillägg eller variationer i hur systemet fungerar

Tänk på dessa som vad-händer-om-scenarier som håller dina processer flexibla. Om en kund överger sin kundvagn, vad är då nästa steg? Detta kräver kanske att man skapar en tilläggsfunktion som aktiverar en uppföljande e-postsekvens eller ett specialerbjudande för att återengagera kunden.

Användningsfall bör anpassas till komplexiteten i verkligheten och erbjuda innovativa lösningar som upprätthåller användarnas engagemang. Det handlar om att förutse det oväntade och skriva ett manus för ett svar som förvandlar utmaningar till möjligheter.

Steg 9: Överväg alternativa flöden

Överväg alternativa lösningar om utmaningar eller avvikelser i processen uppstår. Tänk dig att du utformar ett användningsfall för ett online-kundvagnssystem.

Huvudsakligt framgångsscenario (MSS):

Användaren lägger till varor i varukorgen

Användaren går vidare till kassan och bekräftar betalningen.

Men!

Vad händer om en artikel är slut i lager?

Systemet meddelar användaren omedelbart

Systemet rekommenderar liknande produkter

Vad händer om betalningen nekas?

Uppmana användaren att prova en annan betalningsmetod

Erbjud att spara varukorgen för senare slutförande

Vad händer om nätverksproblem uppstår?

Spara användarens framsteg automatiskt

Informera användaren och försök återansluta

För varje vad-händer-om-scenario ska du utveckla en alternativ väg som leder ditt system till ett framgångsrikt resultat.

Hur man skriver effektiva användningsfall med ClickUp

Nu när vi har en grundlig kunskap om processen för att utveckla användningsfall, låt oss utforska hur man skriver ett professionellt användningsfall med ClickUp. Detta allt-i-ett-verktyg för projektledning kommer med omfattande användardokumentation och funktioner för att skriva användningsfall. Låt oss bryta ner processen för att visa hur enkelt det kan vara. 🌹

Skapa och hantera dina användningsfall i ClickUp Docs

För att komma igång med din affärsanvändningsmodell i ClickUp, gå till ClickUp Docs, plattformens integrerade lösning för att skapa och lagra alla typer av dokument – från användarhandböcker och testfallsdefinitioner till tekniska krav.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Börjar du från början? Bra, skapa ett nytt dokument. Du kan använda en av ClickUps kostnadsfria flödesschemamallar för att skapa användningsfallsdiagram eller fallstudiemallar för att dokumentera användarundersökningar. Allt kommer att vara tillgängligt från en central plats, vilket gör det enklare att hålla reda på det bästa möjliga utfallsscenariot eller utveckla alternativa vägar.

Bjud in medlemmar från produkt- och marknadsföringsteamen att arbeta med ditt användningsfallsdokument i realtid. Du kanske vill skapa mappar för att lagra flera användningsfall för ditt projekt. Det bästa är att du kan koppla dina dokument till andra projektuppgifter för att säkerställa en smidig arbetsupplevelse.

Försök skriva användningsfall med AI

Låt oss dyka in i det roliga! I dokumentredigeraren skriver du bara /ai. Boom! ClickUp AI- modalen visas, redo för action. Klicka på Skriv med AI för att sätta igång. Skriv in ditt användningsfall och lägg till relevanta tekniska krav för att generera en professionell, välstrukturerad presentation av användningsfallet på några sekunder.

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

Även med AI-genererade användningsfall har du kontrollen. Du kan:

Infoga innehållet på annan plats : Infoga det AI-genererade innehållet smidigt i ditt dokument. Eller kopiera och klistra in det och slå ihop det med manuellt skrivna användningsfall.

Redigera inmatningar : Om berättelsen behöver en personlig touch kan du redigera din prompt eller ditt ämne för att styra AI:n i önskad riktning.

Regenerera : Vill du prova något nytt? Utforska olika svar från AI med samma prompt.

Ge AI mer riktning: Utöka konversationen genom att ge ytterligare uppmaningar eller anvisningar och få mer kontextuella svar 🤖

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

Förutom att generera text kan ClickUp AI också korrigera grammatik och ton i dina befintliga dokument och till och med sammanfatta långa fallstudier för att spara tid åt dig.

Exempel på användningsfall för mjukvaruutvecklingsprojekt

Låt oss dyka in i några exempel på användningsfall inom näringslivet för att bättre illustrera hur de ser ut och hur de kan effektivisera dina projekt.

Användningsfall nr 1: Önskelista för online-shopping

En e-handelsplattform vill införa en önskelista-funktion som förbättrar användarnas upplevelse av online-shopping.

Aktörer: Online-shoppare

Mål: Lägga till artiklar i en önskelista; visa innehållet i önskelistan

Intressenter: E-handelsplattform, online-shoppare, produktleverantörer, marknadsföringsteam, utvecklare

Förutsättningar: Användaren måste vara inloggad och bläddra bland tillgängliga produkter.

Grundläggande flöde:

Användaren loggar in på e-handelsplattformen

Användaren bläddrar bland tillgängliga produkter

Användaren väljer alternativet att lägga till en produkt i sin önskelista.

Systemet lägger till den valda produkten i användarens önskelista.

Användaren kan visa och hantera sin önskelista när som helst.

Systemet ger personliga produktrekommendationer baserade på önskelistan.

Utvidgningar/variationer:

Implementera ett meddelandesystem för att varna användare när önskelistobjekt är på rea

Låt användarna dela sin önskelista med vänner eller familj för presentförslag

Undantag/felvillkor:

Om en vald produkt inte längre är tillgänglig, meddela användaren och erbjud alternativa kurser.

Vid tekniska problem ska användarna fortfarande kunna bläddra och lägga till artiklar i sin önskelista utan störningar.

Alternativt flöde:

Användaren loggar in på e-handelsplattformen

Användaren väljer alternativet för att visa sin befintliga önskelista

Systemet visar en lista över artiklar i användarens önskelista.

Användaren kan ta bort artiklar från önskelistan eller gå vidare till köp.

Systemet uppdaterar önskelistan och ger relevanta förslag på ytterligare artiklar.

Användningsfall nr 2: Hantering av resplaner

En reseplaneringsapp vill implementera en funktion som gör det möjligt för användarna att skapa och hantera sina resplaner.

Aktörer: Resenärer, reseapp

Mål: Skapa och redigera resplaner; få rekommendationer

Intressenter: Resebyråer, resenärer, lokala företag, turistbyråer, utvecklare

Förutsättningar: Användaren måste vara inloggad och ha planerat en resa.

Grundläggande flöde:

Användaren loggar in

Användaren väljer alternativet för att skapa en ny resplan.

Användaren matar in resedetaljer, inklusive destinationer och datum

Systemet genererar en preliminär resplan och föreslår lokala sevärdheter.

Användaren kan ändra resplanen och lägga till egna aktiviteter.

Systemet tillhandahåller uppdateringar och rekommendationer i realtid baserat på användarens preferenser.

Tillägg/variationer:

Integrera en väderprognosfunktion för varje destination

Låt användarna dela sina resplaner med medresenärer.

Undantag/felvillkor:

Om en vald attraktion är stängd eller inte tillgänglig under det planerade datumet, meddela användaren och föreslå alternativ.

Vid anslutningsproblem ska du se till att användarna fortfarande kan komma åt och ändra sina resplaner offline.

Alternativt flöde:

Användaren loggar in i reseappen

Användaren väljer en befintlig rutt

Systemet visar den aktuella resplanen, inklusive bokade boenden och aktiviteter.

Användaren kan ändra resplanen, lägga till nya aktiviteter eller ta bort befintliga.

Systemet uppdaterar resplanen och justerar rekommendationerna därefter.

Avsluta fallet med framgång

Oavsett om du vill finjustera dina affärsprocesser eller förbättra kundupplevelsen är användningsfallsmodellering ett utmärkt verktyg för visuella problemlösare. Om du snabbt behöver ett observerbart resultat kan du lita på de strategiska verktygen för utveckling av användningsfall i ClickUp för att påskynda dina projekt och förverkliga dina affärsmål. 🍉

