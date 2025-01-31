De 15 bästa riskhanteringsprogrammen 2025 | Riskhanteringsverktyg

Låt oss börja med ett proffstips – riskhanteringsprogramvara är ett måste i dagens affärsmiljö.

Tänk om du kände till det långsiktiga resultatet av varje beslut innan du fattade det? Eller om du varje gång du lanserade en ny produkt redan visste hur kunderna skulle ta emot den?

Dessa scenarier eliminerar den naturliga risk som finns i de flesta företag och produktutvecklingar, och ärligt talat är dessa scenarier också praktiskt taget omöjliga. Faktum är att 62 % av organisationerna redan har ställts inför en kritisk riskincident under de senaste tre åren. 😳🤯

Det finns dock en ljuspunkt i allt detta – risker är en helt normal del av alla affärsverksamheter. Dessutom finns det sätt att förbereda sig för och hantera de hinder som kan dyka upp med hjälp av kraftfull programvara som är utformad för just denna uppgift!

Lyckligtvis finns det flera riskhanteringsverktyg att välja mellan, men alla dessa verktyg är inte lika användbara.

Innan du anförtror ditt företags framtid till vilken riskhanteringsprogramvara som helst, se till att du har gjort din hemläxa och investerat i en programvara som är skräddarsydd för ditt teams behov. Men du behöver inte svettas över den uppgiften, det är därför vi finns här. 🙂💜

Läs vidare när vi dyker in i allt du behöver veta om riskhanteringsprogramvara – vad det är, vilka funktioner som är ett måste och 15 starka plattformar för jobbet.

Vad är riskhanteringsprogramvara?

Riskhanteringsprogramvara eller verktyg för riskidentifiering övervakar många potentiella problem som kan skada din organisations resultat – och föreslår lösningar för att avvärja krisen. Det handlar inte alltid om risker som kan leda till att verksamheten upphör, utan de kan variera i allvarlighetsgrad från en mindre försäljningsminskning till säkerhetsöverträdelser eller bristande efterlevnad av regler.

Dessa verktyg kan låta som något man vill ha snarare än något man behöver när det gäller utgifter – du kanske till och med tror att du har detta område täckt med dina vanliga teamrutiner och analyssystem.

Men faktum är att investering i ett bra verktyg för riskidentifiering är ett av de mest rekommenderade sätten att minska kostnaderna för hela företaget.

Tänk på det – om det hjälper till att förutsäga eller förhindra även den minsta försäljningsnedgången, då har din riskhanteringsplattform gjort sitt jobb. Precis som en försäkring för ditt hem, din bil eller ditt liv kanske du inte använder det här verktyget varje dag, men du kommer att vara glad att det finns där när du behöver det.

Så, hur gör riskhanteringsprogramvara egentligen allt detta? Leta inte längre. ⬇️

Kriterier för riskhanteringsprogramvara

Alla riskhanteringsverktyg är inte likadana. Hur kan du veta vilken programvara som kommer att överträffa dina förväntningar? Tänk först på följande faktorer:

Organisationens behov

Dina unika krav avgör i slutändan vilket verktyg som passar dig bäst.

Vill du förhindra att finanserna glider dig ur händerna? I så fall är det ingen idé att välja ett verktyg som är specialiserat på regelefterlevnadsrelaterade risker som HIPAA. Fundera över vilka nyckeltal (KPI) och företagsmål du vill fokusera på, och förfina sedan din sökning efter riskhanteringsprogramvara utifrån det. ✅

Kontrakt och budget

Fantastiska nyheter: Du behöver inte råna en bank för att få tag på ett sofistikerat riskhanteringsverktyg!

Det finns tillräckligt med alternativ för företag och budgetar av alla storlekar, men inte alla verktyg passar alla team på samma sätt. Om du arbetar med ett stort företag kommer din budget och dina mål för riskhanteringsprogramvara naturligtvis att skilja sig avsevärt från en liten byrå eller en enskild företagare.

Integration med befintliga applikationer

Se till att din lösning passar ihop med din befintliga teknikstack. Du kanske känner att du har hittat den riskhanteringsprogramvara du drömt om – men om den inte passar ihop med de verktyg du redan investerat i kan det vara ett avgörande problem. 😕

Från moduler till funktioner och plugins – se till att din potentiella nya programvara integreras med dina brandväggar, slutpunktsdetektering och respons samt analys av användarbeteende. Du vill inte ha säkerhetsluckor eller kostsamma översyner av verktyg.

15 riskhanteringsprogramvarulösningar för ditt riskhanteringsteam

För att hjälpa dig att fatta det smartaste valet i din sökning efter den bästa riskhanteringsprogramvaran, kolla in våra 15 bästa alternativ nedan:

Prova ClickUp nu Övervaka projektuppdateringar, hantera risker och arbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

Betrakta ClickUp som din one-stop-shop för allt som har med produktivitet att göra. Med hundratals helt transparenta, anpassningsbara och funktionella funktioner erbjuder ClickUp den ultimata plattformen för team av alla storlekar att övervaka projektuppdateringar, hantera risker och samarbeta – allt på ett och samma ställe.

ClickUps funktionsrika upplevelse gör arbetshantering till en lek och gynnar team inom alla branscher. Från brainstorming på ClickUps digitala whiteboards till att skapa detaljerade wikis i dess samarbetsdokument, erbjuder din ClickUp-arbetsyta så mycket mer än den genomsnittliga riskhanteringsprogramvaran du kanske är van vid.

ClickUps tilldelade kommentarer, chattfunktion i appen, automatiseringar och rapportering i realtid hjälper dig att hålla ordning och vara informerad genom att förhindra överbokning och minska riskfaktorer som kan påverka din organisation. Så här fungerar det. ⬇️

Våra favoritfunktioner i ClickUp för riskhantering

ClickUp är som en perfekt kombination av programvara för riskhantering, projektledning och samarbete i ett dynamiskt paket. Det hjälper dig att hålla koll på potentiella risker och ger teamet en känsla av ansvar och ägarskap över sina uppgifter.

Dashboards

Dashboards i ClickUp ger en översiktlig bild av alla aspekter av ditt projekts status och projekt på ett anpassningsbart och informativt ställe. Tänk på det som ditt kontrollcenter för alla projekt. 🛸

Du har makten att bygga din egen instrumentpanel från grunden. Välj vilken information du vill se och hur du vill visualisera den i din instrumentpanel från över 50 widgets som är utformade för att anpassas efter dina arbetsprocesser. Några användbara widgets är tabeller, inbäddning av externa appar, spårning av teammedlemmars arbetsbelastning, färdplaner, anpassade diagram och mycket mer. 🤯

Om du vill ha koll på alla projektdetaljer och alla möjliga risker – börja med Dashboards.

Inbyggd tidrapportering

Vi känner alla till – och älskar i hemlighet – den där känslan av att förlora sig i en uppgift. När du lägger ner hela din själ i en sak så länge att det plötsligt är klockan fem utan att du har märkt det. 😳

Men låt oss vara ärliga, det är också en stor produktivitetsdödare.

Lösningen? Tidrapportering! Något som ClickUp har gjort till en vetenskap. 💪🏼

Oavsett om det handlar om att ange tidsuppskattningar, spåra tiden som läggs på en ClickUp-uppgift, registrera tiden som läggs i en webbläsare eller hålla koll på din fakturerbara tid, går ClickUps tidsregistreringsfunktioner långt utöver en vanlig stoppur.

Du kan till och med se en sammanfattning av all tid som du har lagt ner på dina uppgifter och deluppgifter för att få en detaljerad bild av hur du spenderar din dag. Och om du undrar hur tidrapportering relaterar till risk – nästan alla KPI:er börjar här. Ta reda på hur du och ditt team spenderar er tid så att du kan delegera viktiga uppgifter till rätt personer.

Automatisera repetitiva uppgifter

En av de viktigaste fördelarna med riskhanteringsprogramvara är att du får en djupgående förståelse för ditt team, din produkt eller din prestanda – utan att behöva detaljstyra eller agera som en överbeskyddande mamma. 🚁

Denna typ av programvara kan hjälpa dig att minska den onödiga tid du lägger på repetitiva uppgifter eller grundläggande sysslor under dagen, så att teamet kan fokusera på det som är viktigast.

Det är här automatiseringarna i ClickUp kommer in i bilden. 🙂

Det finns över 100 sätt att automatisera ditt arbetsflöde i ClickUp för att skapa ändringar i uppgiftsstatus, ansvariga, prioriteringar, datum och mer. Dessutom utlöser över 50 åtgärder exakt de anpassade automatiseringar du behöver.

I princip finns det inga begränsningar när det gäller automatiseringar i ClickUp – så tänk utanför boxen. 📦

Hundratals anpassningsbara mallar

Det stämmer! Hundratals. 😍

ClickUp har skapat en mall för i princip allt de har att erbjuda, inklusive mallar för riskhantering. ClickUp är fullspäckat med massor av anpassningsbara funktioner och erbjuder många olika sätt – även utöver kundsupport – att hjälpa ditt team att nå sina mål och minska riskerna på ett så produktivt sätt som möjligt.

Från Kanban-tavlor till whiteboards, hjälpdokument, tankekartor, dynamiska Gantt-diagram och mycket mer – ClickUps ständigt växande mallcenter erbjuder gratis mallar för användare på alla nivåer.

Hittar du fortfarande inte den mall du behöver? Eller har du anpassat en färdig mall som du vill använda igen? Inga problem, spara valfri process, uppgift eller vy som mall i ditt arbetsområde med några få klick. ✅

Priser för ClickUp

Håll dig produktiv och riskfri hela året med ClickUps prisplaner:

Gratis för alltid : Massor av kraftfulla risk- och projektledningsfunktioner, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer.

Obegränsat (7 USD/medlem/månad): Obegränsat antal instrumentpaneler, lagringsutrymme och integrationer, smidig rapportering och mycket mer.

Business (12 USD/medlem/månad): Avancerad automatisering och offentlig delning, obegränsat antal team, Google SSO, anpassad export

Enterprise (kontakta ClickUp för prisuppgifter): dedikerad framgångsmanager, guidad onboarding, white labeling, företags-API

ClickUp-recensioner

G2: 4,7/5 (4 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 970+ recensioner)

2. Risk Cloud

Riskhantering och efterlevnadsbedömningar i Risk Cloud

LogicGates riskhanteringsplattform Risk Cloud gör sig av med e-posttrådar och kalkylblad för att ge plats åt en central, strömlinjeformad miljö utan kod för alla dina risk- och efterlevnadsaktiviteter.

Den grafiska databasen ökar smidigheten och flexibiliteten i takt med att dina projekt utvecklas. Du kan konfigurera den för att lösa affärskritiska problem som IT- och tredjepartsriskhantering.

Våra favoritfunktioner i Risk Cloud

Över 30 appar för vanliga GRC-användningsfall

Anpassade integrationer

Fördelar med Risk Cloud

Omfattande dokumentation och styrningsstruktur

Intuitivt användargränssnitt

Risk Cloud-nackdelar

Begränsad rapporteringsfunktionalitet

Priser för Risk Cloud

Prisinformation finns tillgänglig på begäran.

Risk Cloud-recensioner

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

3. Vendor360

Riskhantering för tredje part och leverantörer i Vendor360

Vendor360 från CENTRL är en plattform för riskhantering i företag som fokuserar på att hjälpa dig hantera alla leverantörer och risker från tredje part. Den levereras med förinställda frågeformulär för att analysera leverantörer och säkerställa att alla följer gällande regler. Den erbjuder också vissa automatiseringsfunktioner för att effektivisera processer för dokumenttilldelning och godkännande!

Våra favoritfunktioner i Vendor360

Inbyggda anslutningar för utbyte av information mellan företag

Mallar för snabbstartslistor över leverantörer

Automatiseringsverktyg för att förbättra effektiviteten i hanteringen av dokument

Fördelar med Vendor360

Detta är ett användbart verktyg för hantering av alla dokument och uppgifter från tredje part.

Kategorisering av leverantörer baserat på inneboende risknivåer och kritikalitet

Nackdelar med Vendor360

Begränsad integration med vanliga arbetsplatsappar

Inga recensioner på G2 eller Capterra för att ta reda på vad riktiga kunder tycker om sina erfarenheter.

Priser för Vendor360

Kontakta Vendor360 för all prisinformation.

Vendor360-recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Lendflow

Inbyggda kreditverktyg i Lendflow

Lendflow är en kreditplattform som hjälper företag att integrera och lansera kreditbaserade produkter. Den syftar till att koppla kunder till kapital snabbare och hanterar en del av det tunga arbetet som krävs för att få igång dina kreditprodukter.

När det gäller riskhantering – och med hjälp av sin användarvänliga kod – hjälper Lendflow dig att hantera efterlevnad, regelbaserade arbetsflöden och riskbedömningar.

Våra favoritfunktioner i Lendflow

Förkonfigurerade applikationswidgets

Realtidsvillkor och erbjudanden med aviseringar till dina kunder

Avancerad datasäkerhet

En delningsfunktion som kan hjälpa dig att tjäna extra provision!

Fördelar med Lendflow

Anpassningsbar användargränssnitt som passar ditt varumärkes röst

Säkerhet på banknivå

Olika tredjepartsintegrationer

Nackdelar med Lendflow

Begränsade guider och resurser online

Lendflow-priser

Kontakta Lendflow för all prisinformation.

Lendflow-recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

5. Resolver

Riskanalys i Resolver

Planering och förberedelser är några av Resolvers starka sidor.

Även om ingen riskhanteringsprogramvara kan förutsäga framtiden, anser Resolver att en god planeringsgrund är nödvändig för alla företag.

Programvaran fokuserar på tidig riskidentifiering och planering innan ett projekt påbörjas genom att utvärdera regelverkskrav och mål för att identifiera möjliga framtida problem.

Våra favoritfunktioner i Resolver

Riskbaserade, flexibla revisionsspår

Incidentrapportering som ger teammedlemmarna möjlighet att säga ifrån

Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA) för att rädda båten så tidigt som möjligt

Resolver-proffs

Responsiv kundsupport

Flera medlemmar kan arbeta på en fil samtidigt

Enkel rapportskapande

Nackdelar med Resolver

Att installera programvaran själv kan vara svårt och kräva hjälp från supportteamet.

Vissa användare säger att uppgradering kan vara störande.

Begränsar filöverföring till programvaran

Resolver-priser

Kontakta Resolver för all prisinformation.

Resolver-recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

6. OneTrust

Incidentrapportering i OneTrust

OneTrust är en kategoridefinierande lösning som gör det möjligt för företag att stärka ömsesidigt förtroende och främja efterlevnad av bästa praxis. Programvaran centraliserar agila arbetsflöden inom tredjepartsrisk, datastyrning, integritet, etik och efterlevnad.

Våra favoritfunktioner i OneTrust

Integrationer för effektiviserad datainsamling

Rapportering i realtid

Fördelar med OneTrust

Användarvänligt gränssnitt

Verktyg för riskmätning och riskhantering

Nackdelar med OneTrust

Komplicerad implementering

OneTrusts prissättning

Kontakta OneTrust för all prisinformation.

Recensioner av OneTrust

G2: 4,3/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

7. Project Risk Manager

Via Project Risk Manager

Project Risk Manager är en lösning för projektriskhantering som är enkel att installera, konfigurera och använda, men som ändå har en mycket avancerad användargränssnittsfunktionalitet. Verktyget använder förinställda konsekvenskategorier och rangordningsbeskrivningar för att bättre prioritera potentiella hot.

Våra favoritfunktioner i Project Risk Manager

Flera installationskopior plus en säker databas

Automatiska riskvarningar

Anpassningsbara parametrar

Fördelar med Project Risk Manager

Kraftfulla riskhanteringsapplikationer och analysfunktioner

Organiserad sammanställning av risker för snabba åtgärder

Nackdelar med Project Risk Manager

Endast för stationära datorer

Kan vara kostsamt att köpa, licensiera och utbilda medlemmar

Det kan vara svårt att ställa in rätt parametrar för ditt team.

Priser för Project Risk Manager

Gratis (upp till 5 medlemmar): anpassningsbara parametrar, obegränsat antal projekt och risker, automatisk riskrankning

Pro (19 USD/månad för hosting + 1 USD per medlem/dag): Dataexport, anpassad moln- eller serverhosting

Recensioner av Project Risk Manager

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,4/5 (5 recensioner)

8. LogicManager

Kontoanalys i LogicManager

LogicManagers toppmoderna taxonomiteknik ger dig cirka 100 olika paketvarianter för ditt teams behov. Denna plattform är stolt över att kunna öka företags prestanda som ett verktyg för operativ riskhantering.

Våra favoritfunktioner i LogicManager

Att göra-listor för att övervaka riskhanteringsuppgifter

Förkonfigurerade, anpassningsbara riskbibliotek för att förbättra upptäckten av hot

Taxonomiteknik för att visa beroenden

Fördelar med LogicManager

Utmärkt support från kontoanalytiker

En plattform för noggranna och användbara data på ett och samma ställe

Organisationer kan utvecklas med produktuppdateringar

Nackdelar med LogicManager

Stora organisationer kanske inte drar lika stor nytta av dess funktioner.

Integrerade arbetsflöden och färdiga rapporter kan förbättras något.

Priser för LogicManager

Kontakta LogicManager för all prisinformation.

Recensioner av LogicManager

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

9. nTask

Hantera risker i dina projekt i nTask

Är du trött på komplex och otymplig riskhanteringsprogramvara?

nTask är användarvänligt och har en intuitiv instrumentpanel i behagliga neutrala toner. Med denna programvara för säkerhetsriskhantering kan du prioritera problem, bedöma potentiella risker och delegera dem till olika medlemmar i teamet för övervakning.

Våra favoritfunktioner i nTask

Den anpassade riskmatrisen för lämplig riskanalys

Sök och filtrera för att hitta tillgångar och uppgifter

Anpassad kategorisering för snabbare hantering

Fördelar med nTask

Riskbedömningsfunktioner identifierar potentiella problem

Intuitivt användargränssnitt

Tidrapportering och Kanban-tavlor

Prisvärd

nTask-nackdelar

Begränsad integration med populära appar som Zoom

Brant inlärningskurva för att anpassa sig till dess arbetsflöde och funktioner

Att skapa rapporter kan vara utmanande

Priser för nTask

nTask erbjuder en kostnadsfri provperiod och flera betalda abonnemang beroende på antalet användare.

Premium (3 $/månad): För team eller individer som just har börjat

Business (8 $/månad): För team som vill bygga projekt och planer som proffs.

Enterprise (kontakta nTask för prisuppgifter): För team som önskar säkerhet, anpassningsmöjligheter och avancerade funktioner i företagsklass.

nTask-recensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 90 recensioner)

10. CURA

Styrning, riskhantering och regelefterlevnad CURA

Vissa hot är förutsägbara, vissa återkommer och vissa är svåra att upptäcka. Därför måste riskhanteringsverktyg spåra både pågående och återkommande risker.

CURA strävar efter att göra just det med sina lösningar för riskövervakning. Programvarans riskrapportering fastställer sannolikheten för påverkan i branscher som sträcker sig från banker till energibolag och telekommunikation.

Våra favoritfunktioner i CURA

Konfigurerbar riskrapportering med flexibla instrumentpaneler

Målfunktion för att övervaka risker och prestanda för varje teammedlem

Visuellt interaktiva rapporter i form av grafer, tabeller och listor

CURA-proffs

Sårbarhetsbedömning i varje steg av ditt projekt

Stöder export av rapporter som PDF, Excel-kalkylblad, Word-dokument och e-post.

Riskhantering och intern riskbaserad revision

CURA-nackdelar

Lärkurvan för användargränssnittet är lite brant.

CURA-prissättning

Kontakta CURA för all prisinformation.

CURA-recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

11. TimeCamp

Spåra tiden för att ligga steget före potentiella risker med TimeCamp

Känner du att tiden rinner iväg mellan fingrarna? TimeCamp är en online-timerapp med en rad inbyggda funktioner för att bedöma enkla eller till synes ofarliga risker.

Våra favoritfunktioner i TimeCamp

Enkla och insiktsfulla rapporter för att mäta projektets lönsamhet och följa budgeten

Godkännande av tidrapporter med ett klick

Fördelar med TimeCamp

Det är enkelt att sortera och kontrollera läckande utgifter

Gratis upp till 5 platser

Nackdelar med TimeCamp

Kan vara lite trögt när innehåll laddas

Mobilappen skulle kunna förbättras något.

Priser för TimeCamp

Gratis : Obegränsat antal användare, projekt och uppgifter, mobil- och datorapp

Basic (6,3 USD/användare/månad): Anpassade rapporter, ledningsroller, obegränsade integrationer, export av XLS-rapporter

Pro (9 $/användare/månad): Anpassade användarroller, fakturering, tvåfaktorsautentisering, skärmdumpar

Enterprise (diskutera pris med säljavdelningen): Personlig utbildning, egen server, implementering i privat moln

Recensioner av TimeCamp

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

12. A1 Tracker

Via Youtube

A1 Tracker är en användarvänlig riskhanteringsprogramvara med funktioner som hot- och riskbedömningar, varningar, logghistorik, riskrevisioner, webbportal, riskbedömningar och mycket mer.

Våra favoritfunktioner i A1 Tracker

Automatisering av arbetsflödet vid granskning och godkännande av data

Automatiska realtidsmeddelanden

Webbaserade, molnbaserade och lokala hostingalternativ

Fördelar med A1 Tracker

Förstklassig flexibilitet och anpassningsmöjligheter

Detaljerad rapportering

Möjliggör smidig anpassning och migrering från befintliga lösningar

Nackdelar med A1 Tracker

Vissa användare rapporterade problem med att skapa anpassade vyer.

Priser för A1 Tracker

Kontakta A1 Tracker för all prisinformation.

A1 Tracker-recensioner

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

13. Qualys

Analysera potentiella risker i Qualys

Qualys är ett annat verktyg för säkerhets- och efterlevnadshantering som används för att identifiera riskexponering. Denna omfattande programvara kan upptäcka även de minsta riskerna. Dess dedikerade system fungerar genom att spåra luckor i dina processer så att du kan lösa problem proaktivt.

Våra favoritfunktioner i Qualys

Kontinuerlig upptäckt för att inventera alla dina tillgångar i ett globalt hybrid-IT-ekosystem

Ett kraftfullt sökverktyg för att lokalisera tillgångar

Anpassad taggning av tillgångar för en utmärkt organisation

Qualys-proffs

Vissa anpassningsmöjligheter

Alla appar nås från en enda sida

Lätt att använda

Nackdelar med Qualys

Användargränssnittet kan variera beroende på oberoende uppgraderingar.

Komplicerad installationsprocess

Qualys prissättning

Kontakta Qualys för all prisinformation.

Qualys recensioner

G2: 4,2/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (10+ recensioner)

14. ServiceNow

Värmekartor och diagram för att prioritera risker i ServiceNow

ServiceNow är en programvara för riskhantering i företag som samordnar dina processer i program för styrning, risk och efterlevnad (GRC). Målet är att uppnå en centraliserad, omfattande riskhanteringsprocess för att upprätthålla korrekta rapporter och riskprioritering.

Våra favoritfunktioner i ServiceNow

Mobil riskapp för att hålla koll på riskaktiviteter var du än befinner dig

Viktiga riskindikatorer som automatiskt identifierar kontroller som inte uppfyller kraven

Anpassad rapportering

Fördelar med ServiceNow

Ett centralt riskregister för heltäckande hantering av viktiga detaljer

Skalbarhet

Nackdelar med ServiceNow

Kan vara lite långsam

Begränsade integrationer

Priser för ServiceNow

Kontakta ServiceNow för all prisinformation.

Recensioner av ServiceNow

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

15. Riskonnect

Riskinsikter med diagram, kartor och grafer i Riskonnect

Riskonnect är ett verktyg på företagsnivå som hjälper din organisation att helhetsmässigt förstå, övervaka och kontrollera risker för att öka aktieägarvärdet. Det kategoriserar risk som allt som kan skada ditt rykte, din konkurrenskraft och din strategiska tillväxt.

Våra favoritfunktioner i Riskonnect

Administrationsverktyg som integrerar system, människor och skadeståndsanspråk

Internrevision för hantering av komplexa procedurer

Enkla uppmaningar i modulen för olycksrapportering

Riskonnect-fördelar

Användarvänlighet

Mycket konfigurerbara funktioner

Konsoliderar data från flera källor

Riskonnect nackdelar

Begränsad anpassningsbarhet

Saknar flera funktioner i sin mobilapp

Riskonnect-priser

Kontakta Riskconnect för all prisinformation.

Riskonnect-recensioner

G2: 4/5 (2 recensioner)

Capterra: N/A

