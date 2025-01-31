De 15 bästa riskhanteringsprogrammen 2025 | Riskhanteringsverktyg

Låt oss börja med ett proffstips – riskhanteringsprogramvara är ett måste i dagens affärsmiljö.
Tänk om du kände till det långsiktiga resultatet av varje beslut innan du fattade det? Eller om du varje gång du lanserade en ny produkt redan visste hur kunderna skulle ta emot den?
Dessa scenarier eliminerar den naturliga risk som finns i de flesta företag och produktutvecklingar, och ärligt talat är dessa scenarier också praktiskt taget omöjliga. Faktum är att 62 % av organisationerna redan har ställts inför en kritisk riskincident under de senaste tre åren. 😳🤯
Det finns dock en ljuspunkt i allt detta – risker är en helt normal del av alla affärsverksamheter. Dessutom finns det sätt att förbereda sig för och hantera de hinder som kan dyka upp med hjälp av kraftfull programvara som är utformad för just denna uppgift!
Lyckligtvis finns det flera riskhanteringsverktyg att välja mellan, men alla dessa verktyg är inte lika användbara.
Innan du anförtror ditt företags framtid till vilken riskhanteringsprogramvara som helst, se till att du har gjort din hemläxa och investerat i en programvara som är skräddarsydd för ditt teams behov. Men du behöver inte svettas över den uppgiften, det är därför vi finns här. 🙂💜
Läs vidare när vi dyker in i allt du behöver veta om riskhanteringsprogramvara – vad det är, vilka funktioner som är ett måste och 15 starka plattformar för jobbet.
Vad är riskhanteringsprogramvara?
Riskhanteringsprogramvara eller verktyg för riskidentifiering övervakar många potentiella problem som kan skada din organisations resultat – och föreslår lösningar för att avvärja krisen. Det handlar inte alltid om risker som kan leda till att verksamheten upphör, utan de kan variera i allvarlighetsgrad från en mindre försäljningsminskning till säkerhetsöverträdelser eller bristande efterlevnad av regler.
Dessa verktyg kan låta som något man vill ha snarare än något man behöver när det gäller utgifter – du kanske till och med tror att du har detta område täckt med dina vanliga teamrutiner och analyssystem.
Men faktum är att investering i ett bra verktyg för riskidentifiering är ett av de mest rekommenderade sätten att minska kostnaderna för hela företaget.
Tänk på det – om det hjälper till att förutsäga eller förhindra även den minsta försäljningsnedgången, då har din riskhanteringsplattform gjort sitt jobb. Precis som en försäkring för ditt hem, din bil eller ditt liv kanske du inte använder det här verktyget varje dag, men du kommer att vara glad att det finns där när du behöver det.
Så, hur gör riskhanteringsprogramvara egentligen allt detta? Leta inte längre. ⬇️
Kriterier för riskhanteringsprogramvara
Alla riskhanteringsverktyg är inte likadana. Hur kan du veta vilken programvara som kommer att överträffa dina förväntningar? Tänk först på följande faktorer:
Organisationens behov
Dina unika krav avgör i slutändan vilket verktyg som passar dig bäst.
Vill du förhindra att finanserna glider dig ur händerna? I så fall är det ingen idé att välja ett verktyg som är specialiserat på regelefterlevnadsrelaterade risker som HIPAA. Fundera över vilka nyckeltal (KPI) och företagsmål du vill fokusera på, och förfina sedan din sökning efter riskhanteringsprogramvara utifrån det. ✅
Kontrakt och budget
Fantastiska nyheter: Du behöver inte råna en bank för att få tag på ett sofistikerat riskhanteringsverktyg!
Det finns tillräckligt med alternativ för företag och budgetar av alla storlekar, men inte alla verktyg passar alla team på samma sätt. Om du arbetar med ett stort företag kommer din budget och dina mål för riskhanteringsprogramvara naturligtvis att skilja sig avsevärt från en liten byrå eller en enskild företagare.
Integration med befintliga applikationer
Se till att din lösning passar ihop med din befintliga teknikstack. Du kanske känner att du har hittat den riskhanteringsprogramvara du drömt om – men om den inte passar ihop med de verktyg du redan investerat i kan det vara ett avgörande problem. 😕
Från moduler till funktioner och plugins – se till att din potentiella nya programvara integreras med dina brandväggar, slutpunktsdetektering och respons samt analys av användarbeteende. Du vill inte ha säkerhetsluckor eller kostsamma översyner av verktyg.
15 riskhanteringsprogramvarulösningar för ditt riskhanteringsteam
För att hjälpa dig att fatta det smartaste valet i din sökning efter den bästa riskhanteringsprogramvaran, kolla in våra 15 bästa alternativ nedan:
1. ClickUp
Betrakta ClickUp som din one-stop-shop för allt som har med produktivitet att göra. Med hundratals helt transparenta, anpassningsbara och funktionella funktioner erbjuder ClickUp den ultimata plattformen för team av alla storlekar att övervaka projektuppdateringar, hantera risker och samarbeta – allt på ett och samma ställe.
ClickUps funktionsrika upplevelse gör arbetshantering till en lek och gynnar team inom alla branscher. Från brainstorming på ClickUps digitala whiteboards till att skapa detaljerade wikis i dess samarbetsdokument, erbjuder din ClickUp-arbetsyta så mycket mer än den genomsnittliga riskhanteringsprogramvaran du kanske är van vid.
ClickUps tilldelade kommentarer, chattfunktion i appen, automatiseringar och rapportering i realtid hjälper dig att hålla ordning och vara informerad genom att förhindra överbokning och minska riskfaktorer som kan påverka din organisation. Så här fungerar det. ⬇️
Våra favoritfunktioner i ClickUp för riskhantering
ClickUp är som en perfekt kombination av programvara för riskhantering, projektledning och samarbete i ett dynamiskt paket. Det hjälper dig att hålla koll på potentiella risker och ger teamet en känsla av ansvar och ägarskap över sina uppgifter.
Dashboards
Dashboards i ClickUp ger en översiktlig bild av alla aspekter av ditt projekts status och projekt på ett anpassningsbart och informativt ställe. Tänk på det som ditt kontrollcenter för alla projekt. 🛸
Du har makten att bygga din egen instrumentpanel från grunden. Välj vilken information du vill se och hur du vill visualisera den i din instrumentpanel från över 50 widgets som är utformade för att anpassas efter dina arbetsprocesser. Några användbara widgets är tabeller, inbäddning av externa appar, spårning av teammedlemmars arbetsbelastning, färdplaner, anpassade diagram och mycket mer. 🤯
Om du vill ha koll på alla projektdetaljer och alla möjliga risker – börja med Dashboards.
Inbyggd tidrapportering
Vi känner alla till – och älskar i hemlighet – den där känslan av att förlora sig i en uppgift. När du lägger ner hela din själ i en sak så länge att det plötsligt är klockan fem utan att du har märkt det. 😳
Men låt oss vara ärliga, det är också en stor produktivitetsdödare.
Lösningen? Tidrapportering! Något som ClickUp har gjort till en vetenskap. 💪🏼
Oavsett om det handlar om att ange tidsuppskattningar, spåra tiden som läggs på en ClickUp-uppgift, registrera tiden som läggs i en webbläsare eller hålla koll på din fakturerbara tid, går ClickUps tidsregistreringsfunktioner långt utöver en vanlig stoppur.
Du kan till och med se en sammanfattning av all tid som du har lagt ner på dina uppgifter och deluppgifter för att få en detaljerad bild av hur du spenderar din dag. Och om du undrar hur tidrapportering relaterar till risk – nästan alla KPI:er börjar här. Ta reda på hur du och ditt team spenderar er tid så att du kan delegera viktiga uppgifter till rätt personer.
Automatisera repetitiva uppgifter
En av de viktigaste fördelarna med riskhanteringsprogramvara är att du får en djupgående förståelse för ditt team, din produkt eller din prestanda – utan att behöva detaljstyra eller agera som en överbeskyddande mamma. 🚁
Denna typ av programvara kan hjälpa dig att minska den onödiga tid du lägger på repetitiva uppgifter eller grundläggande sysslor under dagen, så att teamet kan fokusera på det som är viktigast.
Det är här automatiseringarna i ClickUp kommer in i bilden. 🙂
Det finns över 100 sätt att automatisera ditt arbetsflöde i ClickUp för att skapa ändringar i uppgiftsstatus, ansvariga, prioriteringar, datum och mer. Dessutom utlöser över 50 åtgärder exakt de anpassade automatiseringar du behöver.
I princip finns det inga begränsningar när det gäller automatiseringar i ClickUp – så tänk utanför boxen. 📦
Hundratals anpassningsbara mallar
Det stämmer! Hundratals. 😍
ClickUp har skapat en mall för i princip allt de har att erbjuda, inklusive mallar för riskhantering. ClickUp är fullspäckat med massor av anpassningsbara funktioner och erbjuder många olika sätt – även utöver kundsupport – att hjälpa ditt team att nå sina mål och minska riskerna på ett så produktivt sätt som möjligt.
Från Kanban-tavlor till whiteboards, hjälpdokument, tankekartor, dynamiska Gantt-diagram och mycket mer – ClickUps ständigt växande mallcenter erbjuder gratis mallar för användare på alla nivåer.
Hittar du fortfarande inte den mall du behöver? Eller har du anpassat en färdig mall som du vill använda igen? Inga problem, spara valfri process, uppgift eller vy som mall i ditt arbetsområde med några få klick. ✅
Priser för ClickUp
Håll dig produktiv och riskfri hela året med ClickUps prisplaner:
- Gratis för alltid: Massor av kraftfulla risk- och projektledningsfunktioner, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer.
- Obegränsat (7 USD/medlem/månad): Obegränsat antal instrumentpaneler, lagringsutrymme och integrationer, smidig rapportering och mycket mer.
- Business (12 USD/medlem/månad): Avancerad automatisering och offentlig delning, obegränsat antal team, Google SSO, anpassad export
- Enterprise (kontakta ClickUp för prisuppgifter): dedikerad framgångsmanager, guidad onboarding, white labeling, företags-API
ClickUp-recensioner
- G2: 4,7/5 (4 510+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 970+ recensioner)
2. Risk Cloud
LogicGates riskhanteringsplattform Risk Cloud gör sig av med e-posttrådar och kalkylblad för att ge plats åt en central, strömlinjeformad miljö utan kod för alla dina risk- och efterlevnadsaktiviteter.
Den grafiska databasen ökar smidigheten och flexibiliteten i takt med att dina projekt utvecklas. Du kan konfigurera den för att lösa affärskritiska problem som IT- och tredjepartsriskhantering.
Våra favoritfunktioner i Risk Cloud
- Över 30 appar för vanliga GRC-användningsfall
- Anpassade integrationer
Fördelar med Risk Cloud
- Omfattande dokumentation och styrningsstruktur
- Intuitivt användargränssnitt
Risk Cloud-nackdelar
- Begränsad rapporteringsfunktionalitet
Priser för Risk Cloud
Prisinformation finns tillgänglig på begäran.
Risk Cloud-recensioner
- G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)
3. Vendor360
Vendor360 från CENTRL är en plattform för riskhantering i företag som fokuserar på att hjälpa dig hantera alla leverantörer och risker från tredje part. Den levereras med förinställda frågeformulär för att analysera leverantörer och säkerställa att alla följer gällande regler. Den erbjuder också vissa automatiseringsfunktioner för att effektivisera processer för dokumenttilldelning och godkännande!
Våra favoritfunktioner i Vendor360
- Inbyggda anslutningar för utbyte av information mellan företag
- Mallar för snabbstartslistor över leverantörer
- Automatiseringsverktyg för att förbättra effektiviteten i hanteringen av dokument
Fördelar med Vendor360
- Detta är ett användbart verktyg för hantering av alla dokument och uppgifter från tredje part.
- Kategorisering av leverantörer baserat på inneboende risknivåer och kritikalitet
Nackdelar med Vendor360
- Begränsad integration med vanliga arbetsplatsappar
- Inga recensioner på G2 eller Capterra för att ta reda på vad riktiga kunder tycker om sina erfarenheter.
Priser för Vendor360
- Kontakta Vendor360 för all prisinformation.
Vendor360-recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Lendflow
Lendflow är en kreditplattform som hjälper företag att integrera och lansera kreditbaserade produkter. Den syftar till att koppla kunder till kapital snabbare och hanterar en del av det tunga arbetet som krävs för att få igång dina kreditprodukter.
När det gäller riskhantering – och med hjälp av sin användarvänliga kod – hjälper Lendflow dig att hantera efterlevnad, regelbaserade arbetsflöden och riskbedömningar.
Våra favoritfunktioner i Lendflow
- Förkonfigurerade applikationswidgets
- Realtidsvillkor och erbjudanden med aviseringar till dina kunder
- Avancerad datasäkerhet
- En delningsfunktion som kan hjälpa dig att tjäna extra provision!
Fördelar med Lendflow
- Anpassningsbar användargränssnitt som passar ditt varumärkes röst
- Säkerhet på banknivå
- Olika tredjepartsintegrationer
Nackdelar med Lendflow
- Begränsade guider och resurser online
Lendflow-priser
- Kontakta Lendflow för all prisinformation.
Lendflow-recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recensioner)
5. Resolver
Planering och förberedelser är några av Resolvers starka sidor.
Även om ingen riskhanteringsprogramvara kan förutsäga framtiden, anser Resolver att en god planeringsgrund är nödvändig för alla företag.
Programvaran fokuserar på tidig riskidentifiering och planering innan ett projekt påbörjas genom att utvärdera regelverkskrav och mål för att identifiera möjliga framtida problem.
Våra favoritfunktioner i Resolver
- Riskbaserade, flexibla revisionsspår
- Incidentrapportering som ger teammedlemmarna möjlighet att säga ifrån
- Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA) för att rädda båten så tidigt som möjligt
Resolver-proffs
- Responsiv kundsupport
- Flera medlemmar kan arbeta på en fil samtidigt
- Enkel rapportskapande
Nackdelar med Resolver
- Att installera programvaran själv kan vara svårt och kräva hjälp från supportteamet.
- Vissa användare säger att uppgradering kan vara störande.
- Begränsar filöverföring till programvaran
Resolver-priser
Kontakta Resolver för all prisinformation.
Resolver-recensioner
- G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)
6. OneTrust
OneTrust är en kategoridefinierande lösning som gör det möjligt för företag att stärka ömsesidigt förtroende och främja efterlevnad av bästa praxis. Programvaran centraliserar agila arbetsflöden inom tredjepartsrisk, datastyrning, integritet, etik och efterlevnad.
Våra favoritfunktioner i OneTrust
- Integrationer för effektiviserad datainsamling
- Rapportering i realtid
Fördelar med OneTrust
- Användarvänligt gränssnitt
- Verktyg för riskmätning och riskhantering
Nackdelar med OneTrust
- Komplicerad implementering
OneTrusts prissättning
Kontakta OneTrust för all prisinformation.
Recensioner av OneTrust
- G2: 4,3/5 (över 110 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)
7. Project Risk Manager
Project Risk Manager är en lösning för projektriskhantering som är enkel att installera, konfigurera och använda, men som ändå har en mycket avancerad användargränssnittsfunktionalitet. Verktyget använder förinställda konsekvenskategorier och rangordningsbeskrivningar för att bättre prioritera potentiella hot.
Våra favoritfunktioner i Project Risk Manager
- Flera installationskopior plus en säker databas
- Automatiska riskvarningar
- Anpassningsbara parametrar
Fördelar med Project Risk Manager
- Kraftfulla riskhanteringsapplikationer och analysfunktioner
- Organiserad sammanställning av risker för snabba åtgärder
Nackdelar med Project Risk Manager
- Endast för stationära datorer
- Kan vara kostsamt att köpa, licensiera och utbilda medlemmar
- Det kan vara svårt att ställa in rätt parametrar för ditt team.
Priser för Project Risk Manager
- Gratis (upp till 5 medlemmar): anpassningsbara parametrar, obegränsat antal projekt och risker, automatisk riskrankning
- Pro (19 USD/månad för hosting + 1 USD per medlem/dag): Dataexport, anpassad moln- eller serverhosting
Recensioner av Project Risk Manager
- G2: 5/5 (1 recension)
- Capterra: 4,4/5 (5 recensioner)
8. LogicManager
LogicManagers toppmoderna taxonomiteknik ger dig cirka 100 olika paketvarianter för ditt teams behov. Denna plattform är stolt över att kunna öka företags prestanda som ett verktyg för operativ riskhantering.
Våra favoritfunktioner i LogicManager
- Att göra-listor för att övervaka riskhanteringsuppgifter
- Förkonfigurerade, anpassningsbara riskbibliotek för att förbättra upptäckten av hot
- Taxonomiteknik för att visa beroenden
Fördelar med LogicManager
- Utmärkt support från kontoanalytiker
- En plattform för noggranna och användbara data på ett och samma ställe
- Organisationer kan utvecklas med produktuppdateringar
Nackdelar med LogicManager
- Stora organisationer kanske inte drar lika stor nytta av dess funktioner.
- Integrerade arbetsflöden och färdiga rapporter kan förbättras något.
Priser för LogicManager
Kontakta LogicManager för all prisinformation.
Recensioner av LogicManager
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)
9. nTask
Är du trött på komplex och otymplig riskhanteringsprogramvara?
nTask är användarvänligt och har en intuitiv instrumentpanel i behagliga neutrala toner. Med denna programvara för säkerhetsriskhantering kan du prioritera problem, bedöma potentiella risker och delegera dem till olika medlemmar i teamet för övervakning.
Våra favoritfunktioner i nTask
- Den anpassade riskmatrisen för lämplig riskanalys
- Sök och filtrera för att hitta tillgångar och uppgifter
- Anpassad kategorisering för snabbare hantering
Fördelar med nTask
- Riskbedömningsfunktioner identifierar potentiella problem
- Intuitivt användargränssnitt
- Tidrapportering och Kanban-tavlor
- Prisvärd
nTask-nackdelar
- Begränsad integration med populära appar som Zoom
- Brant inlärningskurva för att anpassa sig till dess arbetsflöde och funktioner
- Att skapa rapporter kan vara utmanande
Priser för nTask
nTask erbjuder en kostnadsfri provperiod och flera betalda abonnemang beroende på antalet användare.
- Premium (3 $/månad): För team eller individer som just har börjat
- Business (8 $/månad): För team som vill bygga projekt och planer som proffs.
- Enterprise (kontakta nTask för prisuppgifter): För team som önskar säkerhet, anpassningsmöjligheter och avancerade funktioner i företagsklass.
nTask-recensioner
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (över 90 recensioner)
10. CURA
Vissa hot är förutsägbara, vissa återkommer och vissa är svåra att upptäcka. Därför måste riskhanteringsverktyg spåra både pågående och återkommande risker.
CURA strävar efter att göra just det med sina lösningar för riskövervakning. Programvarans riskrapportering fastställer sannolikheten för påverkan i branscher som sträcker sig från banker till energibolag och telekommunikation.
Våra favoritfunktioner i CURA
- Konfigurerbar riskrapportering med flexibla instrumentpaneler
- Målfunktion för att övervaka risker och prestanda för varje teammedlem
- Visuellt interaktiva rapporter i form av grafer, tabeller och listor
CURA-proffs
- Sårbarhetsbedömning i varje steg av ditt projekt
- Stöder export av rapporter som PDF, Excel-kalkylblad, Word-dokument och e-post.
- Riskhantering och intern riskbaserad revision
CURA-nackdelar
- Lärkurvan för användargränssnittet är lite brant.
CURA-prissättning
Kontakta CURA för all prisinformation.
CURA-recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recensioner)
11. TimeCamp
Känner du att tiden rinner iväg mellan fingrarna? TimeCamp är en online-timerapp med en rad inbyggda funktioner för att bedöma enkla eller till synes ofarliga risker.
Våra favoritfunktioner i TimeCamp
- Enkla och insiktsfulla rapporter för att mäta projektets lönsamhet och följa budgeten
- Godkännande av tidrapporter med ett klick
Fördelar med TimeCamp
- Det är enkelt att sortera och kontrollera läckande utgifter
- Gratis upp till 5 platser
Nackdelar med TimeCamp
- Kan vara lite trögt när innehåll laddas
- Mobilappen skulle kunna förbättras något.
Priser för TimeCamp
- Gratis: Obegränsat antal användare, projekt och uppgifter, mobil- och datorapp
- Basic (6,3 USD/användare/månad): Anpassade rapporter, ledningsroller, obegränsade integrationer, export av XLS-rapporter
- Pro (9 $/användare/månad): Anpassade användarroller, fakturering, tvåfaktorsautentisering, skärmdumpar
- Enterprise (diskutera pris med säljavdelningen): Personlig utbildning, egen server, implementering i privat moln
Recensioner av TimeCamp
- G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)
12. A1 Tracker
A1 Tracker är en användarvänlig riskhanteringsprogramvara med funktioner som hot- och riskbedömningar, varningar, logghistorik, riskrevisioner, webbportal, riskbedömningar och mycket mer.
Våra favoritfunktioner i A1 Tracker
- Automatisering av arbetsflödet vid granskning och godkännande av data
- Automatiska realtidsmeddelanden
- Webbaserade, molnbaserade och lokala hostingalternativ
Fördelar med A1 Tracker
- Förstklassig flexibilitet och anpassningsmöjligheter
- Detaljerad rapportering
- Möjliggör smidig anpassning och migrering från befintliga lösningar
Nackdelar med A1 Tracker
- Vissa användare rapporterade problem med att skapa anpassade vyer.
Priser för A1 Tracker
Kontakta A1 Tracker för all prisinformation.
A1 Tracker-recensioner
- G2: 4,8/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)
13. Qualys
Qualys är ett annat verktyg för säkerhets- och efterlevnadshantering som används för att identifiera riskexponering. Denna omfattande programvara kan upptäcka även de minsta riskerna. Dess dedikerade system fungerar genom att spåra luckor i dina processer så att du kan lösa problem proaktivt.
Våra favoritfunktioner i Qualys
- Kontinuerlig upptäckt för att inventera alla dina tillgångar i ett globalt hybrid-IT-ekosystem
- Ett kraftfullt sökverktyg för att lokalisera tillgångar
- Anpassad taggning av tillgångar för en utmärkt organisation
Qualys-proffs
- Vissa anpassningsmöjligheter
- Alla appar nås från en enda sida
- Lätt att använda
Nackdelar med Qualys
- Användargränssnittet kan variera beroende på oberoende uppgraderingar.
- Komplicerad installationsprocess
Qualys prissättning
Kontakta Qualys för all prisinformation.
Qualys recensioner
- G2: 4,2/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 3,6/5 (10+ recensioner)
14. ServiceNow
ServiceNow är en programvara för riskhantering i företag som samordnar dina processer i program för styrning, risk och efterlevnad (GRC). Målet är att uppnå en centraliserad, omfattande riskhanteringsprocess för att upprätthålla korrekta rapporter och riskprioritering.
Våra favoritfunktioner i ServiceNow
- Mobil riskapp för att hålla koll på riskaktiviteter var du än befinner dig
- Viktiga riskindikatorer som automatiskt identifierar kontroller som inte uppfyller kraven
- Anpassad rapportering
Fördelar med ServiceNow
- Ett centralt riskregister för heltäckande hantering av viktiga detaljer
- Skalbarhet
Nackdelar med ServiceNow
- Kan vara lite långsam
- Begränsade integrationer
Priser för ServiceNow
Kontakta ServiceNow för all prisinformation.
Recensioner av ServiceNow
- G2: 4,3/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
15. Riskonnect
Riskonnect är ett verktyg på företagsnivå som hjälper din organisation att helhetsmässigt förstå, övervaka och kontrollera risker för att öka aktieägarvärdet. Det kategoriserar risk som allt som kan skada ditt rykte, din konkurrenskraft och din strategiska tillväxt.
Våra favoritfunktioner i Riskonnect
- Administrationsverktyg som integrerar system, människor och skadeståndsanspråk
- Internrevision för hantering av komplexa procedurer
- Enkla uppmaningar i modulen för olycksrapportering
Riskonnect-fördelar
- Användarvänlighet
- Mycket konfigurerbara funktioner
- Konsoliderar data från flera källor
Riskonnect nackdelar
- Begränsad anpassningsbarhet
- Saknar flera funktioner i sin mobilapp
Riskonnect-priser
Kontakta Riskconnect för all prisinformation.
Riskonnect-recensioner
- G2: 4/5 (2 recensioner)
- Capterra: N/A
Minska riskerna med ClickUp – den bästa plattformen för riskhantering för ditt team
Det finns massor av verktyg som lovar rapporter i realtid, tids- och budgetuppföljning eller revision. I slutändan kommer ditt företag att ha större nytta av en plattform som kan göra allt detta – utan att störa din nuvarande teknikstack eller lägga till ytterligare ett fönster i din redan överfulla webbläsare.
ClickUp är den bästa lösningen för riskhantering. Optimera dina produkt- och projektprocesser samtidigt som du upptäcker risker på långt håll med hundratals anpassningsbara funktioner, inklusive instrumentpaneler, mål, flera sätt att chatta och mycket mer.
Det kostar absolut ingenting att börja minska riskerna med ClickUps Free Forever Plan.
Stoppa riskerna och registrera dig på ClickUp idag. 💯