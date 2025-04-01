13 kostnadsfria mallar för riskbedömning i Excel och ClickUp

Riskbedömningsverktyg sparar tid och resurser för projektledare genom att klargöra potentiella risker innan teamet sätter igång med arbetet.

Forskning visar att mer än 60 % av alla projekt ofta överskrider budgeten, blir försenade eller inte levererar enligt specifikationerna. Genom att använda effektiva strategier för riskbedömning är du bättre förberedd att prioritera hot och störningar i ditt projekt. Som ett resultat kommer projektets totala framgångsgrad att förbättras.

Vi har sammanställt en lista med 13 kostnadsfria mallar för riskbedömning och exempel på användningsfall som passar dina projekt- eller programkrav. Oavsett om du behöver hantera säkerhetsrisker med potentiell utrustning eller dela ett dokument med riskbedömning med team och intressenter – vi har vad du behöver!

Vad är en mall för riskbedömning?

En mall för riskbedömning är ett verktyg för att tidigt bedöma risker och utveckla en handlingsplan. Beroende på vilken bransch du verkar inom omfattar en allmän riskbedömning följande:

Riskidentifiering

Påverkansområde

Sannolikhet

Påverkansnivå

Åtgärdsplaner

Denna typ av bedömningsmall delar upp risker i olika stadier, ofta med hjälp av tabeller där du kan dokumentera identifierade hot och vilka parter som är utsatta för risk. Riskmallarna innehåller också ett verktyg för att bedöma riskernas sannolikhet och allvarlighetsgrad.

13 kostnadsfria mallar för riskbedömning och analys

1. ClickUp-mall för riskbedömning

Hämta denna kostnadsfria mall Använd ClickUp Risk Assessment Whiteboard Template för att visualisera din plan för att minska projektrisker.

ClickUp Risk Assessment Whiteboard Template skapar en visuell dimension för din riskbedömningsprocess. Den hjälper till att bedöma risker och kategorisera, vilket inspirerar ditt team att dela insikter och samarbeta i ett engagerande och visuellt format.

Med den här mallen kan du:

Utvärdera riskkategorier och potentiella effekter

Analysera data för att identifiera potentiella problemområden

Fastställ förebyggande åtgärder för att minska riskexponeringen

Med funktioner som gör att du kan rita, skriva och lägga till klisterlappar är denna whiteboardmall för riskhantering perfekt för att utvärdera riskerna i ditt projekt.

Hämta denna kostnadsfria mall Visa svaren på riskbedömningsformuläret efter prioritet i ClickUps tavelvy.

En av de viktigaste delarna av riskhantering är att agera strategiskt för att hantera eventuella problem som kan uppstå vid hanteringen av ett specifikt projekt.

Med den här mallen kan du dokumentera risker och åtgärder för att hantera varje risk. Den hjälper dig också att spåra potentiella risker och vidta förebyggande åtgärder innan riskerna inträffar. ClickUp Risk Register Template är viktigt för att framgångsrikt hantera risker som identifierats och loggats i registret med åtgärder som ska vidtas för att hantera risken.

Svaren bör granskas regelbundet för att övervaka framstegen. Denna mall för riskbedömning erbjuder flera fördelar, bland annat:

Samla in potentiella risker och förbered lämpliga åtgärder för dem

Tilldela direkta teammedlemmar att övervaka och prioritera uppgifter

Kategorisera risker efter typ (Riskhantering, Riskstatus och Risker efter nivå)

3. ClickUp-mall för värderiskmatris

Hämta denna kostnadsfria mall Bedöm risker och skapa riskbetyg med ClickUps listvy.

Ett tekniskt och effektivt sätt att förstå vad du ska prioritera i din affärsmodell och lista över nya idéer är att förstå värdet av dessa funktioner och graden av risk som är kopplad till implementeringen.

ClickUps mall för värderiskmatris hjälper dig att gå igenom riskmatrisen för varje möjlig risk som kan uppstå. Det är ett utmärkt sätt att öva på proaktiv riskhantering. Eftersom det är en enkel mall kan du enkelt gå igenom processen och fylla i värderiskmatrisen snabbt.

Så här kan du använda denna riskbedömningsmall:

Skapa en uppgift för varje idé Ange eller välj den person som är ansvarig för idén eller planens genomförande. Bifoga filen som innehåller all information (dvs. forskning, kostnadsanalys etc.) om idén/den nya funktionen. Klassificera om idén/den nya funktionen är avsedd för dina kunder, administratörer, anställda eller för verksamheten i allmänhet.

4. ClickUp-mall för riskanalys

Hämta denna kostnadsfria mall Använd en visuell metod för riskhantering med ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template.

Ibland är en visuell approach till din riskhanteringsplan mer effektiv för projektteam. Om det låter bra för dig är ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template perfekt!

Samarbeta i realtid när du identifierar potentiella fallgropar, såsom resursbegränsningar, i ditt kommande projekt och brainstorma lösningar. Länka enkelt uppgifter, dokument, bilder och andra filer från denna mall och ge ditt team den kontext som behövs för att snabbt gå från idé till genomförande.

Med den här mallen kan du:

Identifiera och utvärdera alla potentiella risker som är förknippade med ett projekt.

Bestäm sannolikheten och effekten av en riskhändelse.

Utveckla en plan för att minska eller eliminera risken.

Visualisera riskanalysprocessen och spåra framstegen i riskhanteringsaktiviteterna.

Denna mall för riskhantering ger projektledare verktyg för att förstå riskkategorier, spåra riskstatus och dokumentera faktiska riskbeskrivningar.

5. ClickUp-mall för beslutsmatris med antaganden

Hämta denna kostnadsfria mall Brainstorma idéer på en ClickUp-whiteboard för att identifiera risker.

Ett antagandegrid hjälper dig att identifiera olika antaganden från din affärsmodell. Gridet plottar dessa antaganden på två separata axlar:

Antaganden med låg påverkan och lite tillgänglig information Antaganden med stor inverkan och lite tillgänglig information

Genom att visualisera dessa antaganden kan du minska riskerna, fatta beslut och övervinna osäkerheter. ClickUp Assumption Grid Template är ett liknande verktyg för beslutsfattande.

Du kan enkelt avgöra vad de stora rutorna representerar genom att kolla på förklaringen. Varje ruta har en motsvarande färg med extra betydelse.

Gult = Säker, hög risk

Rött = Osäkert, hög risk

Grönt = Säker, låg risk

Grått = Osäkert, låg risk

6. ClickUp Pi-mall för riskplanering

Hämta denna kostnadsfria mall Anpassa din egen mall för riskbedömning från en ClickUp Whiteboard.

ClickUps Pi-planeringsmall hjälper dig att få en perfekt översikt över din PI-planeringsprocess med steg-för-steg-ramar som guidar dig genom hela riskbedömningsprocessen.

Mallen ger dig en tydlig bild av dina teammedlemmars eftersläpning, inklusive kapacitet, arbetsbelastning och risker. Observera att antalet klisterlappar som innehåller identifierade risker kan minska eller öka när ditt team beslutar om åtgärder för att minska riskerna under planeringsprocessen.

PI-planeringsmallen är uppdelad i fyra huvudtavlor för att organisera din PI-planering:

Teams Board : Innehåller iterationer, uppgifter och mål för varje specifikt team.

Programtavla : Innehåller funktioner, beroenden och milstolpar.

Agendatavla : Innehåller schema, agenda och presentatör.

ROAM Board: Inkluderar programrisker och hinder

Vill du ha en brainstormingpartner för att identifiera (och minska) potentiella risker för dina projekt? Med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, får du inte bara insikter om faktorer som kan påverka ditt projekt negativt, utan också skräddarsydda förslag för att optimera dem för framgång!

Identifiera och minska projekt- eller strategirisker med AI, med hjälp av ClickUp Brain.

Om du är nyfiken på hur AI kan hjälpa dig ytterligare i projektledningen har vi gjort den här videon för att svara på det! Kolla in den 👇🏽

7. ClickUp-mall för arbetsplatsanalys

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa en genomförbar plan för att minimera hälso- och säkerhetsrisker i ClickUp.

En arbetsplatsanalys bör genomföras på arbetsplatser för att identifiera potentiella faror som kan orsaka allvarliga skador, såsom exponering för faror, farliga ämnen och förändringar i rutiner.

ClickUps mall för arbetsplatssäkerhetsanalys organiserar viktig information som alla anställda kan komma åt i en enda vy, inklusive:

Webbplatsens namn

Webbplatsens adress

Jobbtyp

Risknivå

Möjliga risker/faror

Motåtgärder/avdelning

Skyddsutrustning

Ytterligare anmärkningar

PDF-filer som visar de rätta stegen

8. ExcelHub-mall för riskbedömning i Excel

via SafetyRisk

Detta är en grundläggande mall för riskbedömning i Excel som är utformad för att hjälpa dig att ta de första stegen mot att standardisera dina processer. Du kan enkelt bestämma vilka data som ska samlas in från dina affärsområden, skissa på föreslagna svarsalternativ och definiera nyckeltermer.

Oavsett riskhändelser, konfigurations- och bedömningsparametrar kan riskbedömningsmallen i Excel hjälpa dig att hantera risker innan de inträffar.

9. Excel-mall för riskbedömning inom redovisning av WPS

via WPS Template

Noggranna riskbedömningar inom ekonomi och redovisning är avgörande och kan vara avgörande för din personliga eller företags ekonomi. Denna professionellt utformade mall för grundläggande riskbedömning ger dig värdefull insikt i din redovisningsrisknivå.

Det hjälper dig också att tillhandahålla all nödvändig information om dina affärsproduktkrav. Dessutom är noggrann kostnadsberäkning av inköpta produkter avgörande för att säkerställa att ditt företag inte drabbas av onödiga förluster.

10. Excel-mall för riskmatris av ProjectManager

via ProjectManager

Den kostnadsfria riskmatrismallen från Excel tar hänsyn till alla potentiella hot och fastställer vilken inverkan och omfattning de kan ha på ett visst projekt. Denna mall hjälper dig att skapa en riskhanteringsprocess för att upptäcka och åtgärda problem innan de blir allvarliga.

Det fungerar också som ett kommunikationsverktyg för att informera teammedlemmarna om de risker som kan uppstå under ett projekt. Detta gör det möjligt för alla att varna andra om ett problem upptäcks och var det hamnar på prioriteringsskalan.

Bonus: RAID-mallar för riskhantering!

11. Excel-mall för IT-riskbedömning av ProjectManager

via ProjectManager

Antalet risker i en IT-miljö är enormt, inklusive programvaru- eller hårdvarufel, virus, skadlig programvara, bedrägerier, hastighet och nätfiske.

Mänskliga fel, liksom allvarliga hot från bedrägerier, hackare, säkerhetsöverträdelser och överbelastningsattacker förekommer också. Naturkatastrofer som bränder och översvämningar kan också skada IT-system som innehåller värdefull data.

Med Excel-mallen för IT-riskbedömning från ProjectManager kan du ta hänsyn till följande:

Antalet utrustning och personal som behövs för att fortsätta driften

Hur lång tid det tar att återställa data eller systemfunktionalitet

System- och databehov

12. Mall för Excel-analys och riskhanteringsplan

via ExcelHub

Att identifiera risker är bara ett steg i riskbedömningsprocessen. De efterföljande stegen omfattar andra aktiviteter såsom riskstrategi, övervakning och finansiering.

Excel-hanteringsmallen hjälper dig att fastställa sannolikheten för att en risk inträffar och den potentiella påverkan genom riskanalys. Den hjälper också till att förstå projektets prestanda och kvalitet. Som ett resultat kan du enkelt implementera adekvata åtgärder och riskminimering.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla dessa riskfynd till praktiska åtgärder för riskminimering i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

13. Excel-mall för hälso- och säkerhetsrisker från Template.net

Excel-mallen för hälso- och säkerhetsrisker från Template.net är ett viktigt verktyg för organisationer som vill upprätthålla en säker och regelkonform arbetsplats. Mallen är utformad för att underlätta identifiering, bedömning och hantering av hälso- och säkerhetsrisker och erbjuder en strukturerad metod för dokumentation av risker och kontrollåtgärder.

Med ett användarvänligt gränssnitt gör mallen det enkelt att mata in och spåra potentiella faror i olika arbetsmiljöer. Viktiga funktioner inkluderar avsnitt för farobeskrivning, riskbedömning, kontrollåtgärder och ansvarig personal. Mallen stöder också prioritering av risker, vilket säkerställer att högriskfaror hanteras omedelbart för att minska risken för potentiella olyckor och skador.

Detta omfattande verktyg är idealiskt för säkerhetsansvariga, chefer och compliance-team, eftersom det ger dem en pålitlig metod för att systematiskt dokumentera risker. Genom att använda denna mall kan organisationer säkerställa att de uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en proaktiv hållning när det gäller hälsa och säkerhet.

Excel-formatet garanterar kompatibilitet och användarvänlighet, vilket gör det möjligt att anpassa mallen efter specifika organisatoriska behov. Med Excel-mallen för hälso- och säkerhetsrisker ger Template.net företag möjlighet att skapa en säkrare arbetsmiljö, förbättra medarbetarnas välbefinnande och främja en kultur med säkerhetsmedvetenhet.

Vad kännetecknar en bra mall för riskbedömning?

En bra mall för riskbedömning är lätt att uppdatera, skapar konsekvens för framtida arbete och förenklar skapandeprocessen. Om ditt företag har specifika kriterier för riskbedömning säkerställer användningen av en mall att alla har samma information för att vidta rätt risk- och kontrollåtgärder. Här är fyra viktiga processer som en mall för riskbedömning ska innehålla:

1. Riskidentifiering

Denna process kräver engagemang och kreativitet, eftersom den fokuserar på att lyfta fram potentiella risker som kan uppstå och påverka projektets mått. Det finns flera metoder för att identifiera potentiella hot i din organisation. Ditt projektteam kan brainstorma möjliga risker och omvandla resultaten till en riskchecklista.

2. Riskanalys

Detta går utöver att kunna identifiera potentiella risker och fastställer riskens kritikalitet. Här tilldelar du både kvalitativa och kvantitativa värden till möjliga risker och analyserar potentialen och strategierna för att minimera dem. Riskanalys hjälper dig att förstå riskernas sannolikhet och potentiella inverkan. På så sätt kan du implementera lämpliga åtgärder och respons.

3. Riskhantering och riskminimering

Riskminimering hjälper till att utforma och implementera strategier för att minska förekomsten och effekterna av risker. Det primära målet är att minimera sannolikheten för att risker inträffar så mycket som möjligt.

4. Riskkontroll

Riskövervakning och kontroll ingår också i din bedömningsmall. Det hjälper till att säkerställa att planerna genomförs på rätt sätt. Därför bör din mall använda funktionen för riskövervakning och kontroll för att garantera att dina bedömnings- och riskminimeringsstrategier är effektiva.

Utveckla en kraftfull riskbedömningsplan

Utan att göra en riskbedömning i projektets inledande skede kommer du inte att ha den förberedelse som krävs för att prioritera säkerhetskontroller.

Ge ditt team möjlighet att ligga steget före potentiella risker med de bästa verktygen för riskbedömning och en produktivitetsplattform som ClickUp.

ClickUp gör det enkelt att planera, hantera och rapportera om projekt var du än befinner dig. Få realtidsöverblick över projektet och rapportera om viktiga mätvärden med automatiserade arbetsflöden och instrumentpaneler så att ditt team hålls informerat och uppkopplat!