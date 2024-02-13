Riskidentifiering i projektledning: användbara strategier och exempel

Att driva ett företag eller ett projekt kan vara ett riktigt äventyr. Det är visserligen inte som dykning eller skärmflygning, men du hamnar ofta i situationer där du måste agera snabbt inför nya utmaningar och möjligheter. Så vad gör du – fattar du ett förhastat beslut eller tar du en kalkylerad risk? 😅

Alla projektledare kan berätta hur kostsamma beslut baserade på felaktiga riskbedömningar kan bli. Det kan leda till misslyckade operationer, minskad lönsamhet, skadat rykte och till och med att projektet misslyckas helt.

Lyckligtvis är det enkelt att hålla koll på potentiella hot och möjligheter för alla typer av företag genom en väl etablerad process för riskidentifiering i projekt. Det är därför många framgångsrika företag införlivar detaljerade identifieringsmetoder i sin riskhantering, oavsett storlek, omfattning eller bransch.

I den här bloggen lär vi oss vad riskidentifieringsprocessen innebär för ett projektteam och utforskar följande:

Grundläggande begrepp inom riskidentifieringscykeln

Vanliga misstag vid riskidentifiering

Användbara strategier och exempel för riskidentifiering

Riskidentifiering och dess roll i riskhantering

De flesta av oss försöker intuitivt identifiera nya risker både i affärslivet och i vardagen. Paraglidare utvärderar till exempel faktorer som väderförhållanden och säkerhetsutrustningens skick för att planera bättre och undvika olyckor. Termen riskidentifiering syftar helt enkelt till att formalisera denna process inom projektledning.

Riskidentifiering gör det möjligt för projektledare att planera för alla potentiella osäkerhetsfaktorer och svarta svan-händelser som kan påverka ett företag negativt. Effekterna kan avse operativ genomförbarhet, lönsamhet och anseende, så övningen omfattar att identifiera riskerna ur alla dessa perspektiv.

Riskidentifiering är en standardprocess som inleder riskhanteringen för ett företag eller projekt. Här är de fyra stegen i en vanlig riskhanteringsplan:

Identifiera potentiella risker Genomför kvantitativa eller kvalitativa riskbedömningar för identifierade risker. Hantera riskerna utifrån deras allvarlighetsgrad – acceptera, mildra, överför eller undvik dem. Övervaka och rapportera om behandlingsstrategier

Hur ser den vanliga livscykeln för riskidentifiering ut?

Enligt Project Management Institute bör livscykeln för riskidentifiering omfatta följande steg:

Ange en mall eller en riskbeskrivning för att definiera vad som omfattas av en ”risk”. Grundläggande identifiering av risker enligt mallen Detaljerad identifiering av varje risk i termer av förväntad skada Validera risker mot projektets omfattning och externa faktorer Slutlig presentation av den totala risken genom flödesscheman, matriser eller andra diagram.

Baserat på de slutliga resultaten implementeras riskhanteringsstrategier som beredskapsplanering och säkring för att minimera effekterna av viktiga risker.

Det är upp till projektledaren att bestämma hur riskbeskrivningen eller riskidentifieringen ska se ut, men det finns flera mallar för riskbedömning som kan påskynda processen.

Till exempel kan ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template ge dig välbehövlig insyn i hela riskidentifieringsprocessen. Den har en anpassningsbar färgkodad karta där du och ditt projektteam kan identifiera potentiella risker och dokumentera deras sannolikhet och omfattning, allt på ett och samma ställe. Du kan kombinera detta med ClickUps kostnadsfria riskbedömningskalkylator för att tilldela konsekventa poäng baserat på sannolikhet och påverkan innan du slutför ditt riskregister.

Få en visuell representation av ditt projekts potentiella risker med ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template så att ditt team kan samarbeta för att minska riskerna.

Tänk på att din riskbeskrivning bör vara mycket omfattande och helst ge en 360°-bild av både interna och externa faktorer som påverkar verksamheten, till exempel:

De flesta identifierade risker är negativa risker, dvs. risker (som resursbrist) som kan skada din verksamhet. Vissa projektledare använder dock även termen positiva risker för att peka på möjligheter, dvs. risker (som tidig leverans av ett projekt) som du kan utnyttja till din fördel.

Varför är det viktigt att identifiera projektrisker? Viktiga fördelar

Förutom att snabbt identifiera sårbarheter i verksamheten ger riskidentifiering följande viktiga fördelar:

Skärpt beslutsfattande: Åtgärder bygger på information. Att vara medveten om projektrisker ger dig bättre inflytande när du fattar strategiska beslut. Prioritering av hot: Eftersom riskidentifiering i projekt hjälper till att mäta varje riskhändelse blir det lättare att prioritera potentiella hot i ordning efter sannolikhet eller allvarlighetsgrad. Förbättrad kostnadshantering: Kunskap om riskerna i olika projektdelar gör att du kan fördela resurser och budgetar strategiskt. Du behöver till exempel inte satsa för mycket på riskfyllda initiativ, vilket minimerar Kunskap om riskerna i olika projektdelar gör att du kan fördela resurser och budgetar strategiskt. Du behöver till exempel inte satsa för mycket på riskfyllda initiativ, vilket minimerar projektkostnaderna och förlusterna Efterlevnad av lagkrav: I branscher som finans och hälso- och sjukvård är riskidentifiering ofta en del av efterlevnaden av lagstadgade krav.

9 strategier för riskidentifiering för framgång i affärer och projekt

Det finns flera strategier och tekniker som du kan använda för att identifiera risker under hela projektets livscykel. I följande avsnitt kommer vi att undersöka nio vanliga och effektiva metoder för riskidentifiering.

Bonus: Det är lättare att identifiera och hantera risker när du har pålitlig projektledningsprogramvara som hjälp. Därför presenterar vi några mallar och funktioner i ClickUp, ett högt rankat projektledningsverktyg, som hjälper dig att implementera strategier för riskdetektering med extra precision.

1. Regelbundna dokumentationsgranskningar

Projektrisker uppstår ofta på grund av inkonsekvent eller ofullständig dokumentation som hindrar dina team från att komma vidare. Den bästa metoden här är att noggrant granska dina dokument för att hitta felaktiga referenser, ofullständiga processkartor, otydliga eller föråldrade krav, schemaläggningsfel och felaktiga uppskattningar.

Dokument som du kan vilja granska inkluderar:

Nu kan du samla dina projektdata och riskredovisningar på ett och samma ställe – ClickUp Docs. Skapa ett sammankopplat nätverk av projektdokument, tidslinjer och SOP:er. Länka dina resurser eller skapa taggar för att säkerställa att allt är lättillgängligt. Du kan till och med använda ClickUp AI för att generera projektdokument utan mänskliga fel.

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

Det bästa är att ClickUp Docs är samarbetsvänligt. Använd de inbyggda verktygen för chatt, kommentarer, omnämnanden och korrekturläsning under din riskidentifiering för att påpeka inkonsekvenser för projektledaren eller riskägaren.

2. SWOT-analys

SWOT-analys är den mest använda tekniken för riskidentifiering och kartläggning för företag över hela världen. Syftet är att lista styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ditt företag.

Svagheter och hot pekar på de negativa risker som gör ditt företag sårbart; möjligheter betecknar de positiva riskerna, medan styrkor inkluderar de förmågor som ditt företag kan använda för att bekämpa risker och dra nytta av möjligheter.

Du kan enkelt genomföra denna övning med hjälp av de olika SWOT-analysmallarna på ClickUp. De är skräddarsydda för behoven hos företag, enskilda projekt och andra användningsfall. Våra bästa val inkluderar:

Om du är en visualiseringsentusiast kan du använda ClickUp Whiteboards för att identifiera potentiella risker under din SWOT-analysprocess.

Whiteboards möjliggör samarbete i realtid mellan team. Involvera ditt riskhanteringsteam så kan de använda verktyg som klisterlappar, kopplingar, överstrykningspennor och former för att diskutera projektkomponenter i sitt sammanhang. 🧐

Identifiera projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot på en gemensam whiteboard med ClickUp.

3. Brainstorming

Ett annat sätt att identifiera risker i alla typer av projekt är att brainstorma med ditt team. Det gör det möjligt för kollegor från olika avdelningar att samlas, granska projektet ur sina respektive perspektiv och upptäcka tidigare okända risker. 🧠

Det finns flera brainstormingtekniker som hjälper till att identifiera potentiella risker. Mind mapping är dock det bästa verktyget för detta ändamål, eftersom det inte bara låter dig identifiera vanliga risker utan också visualisera relationerna mellan dem.

Du kan börja skapa en mind map med ClickUp på några sekunder. Gå bara till Mind Maps, be dina teammedlemmar att delta och använd den samlade kunskapen för att kartlägga kontinuerliga processflöden. Lägg till noder för potentiella riskhändelser och justera kartan med enkla dra-och-släpp-rörelser.

Det visuella nätverket hjälper dig att förutsäga om en riskfaktor kan utvecklas till ett större hinder. När din brainstorming är klar sparar du mindmappen i ditt projekts arbetsyta och återanvänder den för ytterligare riskhanteringsanalys.

Dela upp idéer i uppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar med ClickUp Mind Maps.

4. Intervjuer med intressenter

Om du vill upptäcka möjliga risker ur flera perspektiv kan det löna sig att ta in synpunkter från viktiga projektintressenter, såsom din kund, slutanvändare, operativa medarbetare samt produkt- och tillgångschefer. Detta hjälper dig att undvika beslut som kan påverka en viktig intressent negativt.

Helst bör du identifiera projektrisker genom välstrukturerade intervjuer med intressenterna – föredra enskilda samtal för att få mer direkta svar. Alternativt kan du också använda ClickUp Forms för att nå ut till dem genom detaljerade frågeformulär som är specifika för din produkt eller ditt projekt.

5. Expertbedömning

Förutom intressenter kan du också konsultera experter inom området för att få riskrelaterade råd om ditt projekt. De har vanligtvis branschspecialisering och många års praktisk erfarenhet, vilket ger dem en fördel när de analyserar riskdata. De kan upptäcka många potentiella risker som nystartade företag och nya företagare tenderar att missa.

Det bästa sättet att samla in expertutlåtanden om projektrisker är att använda Delphi-tekniken. Det är en metod som innebär flera omgångar av frågeformulär med en expertpanel – målet är att nå en konsensus utan personliga fördomar.

6. Grundorsaksanalys

Medan de flesta metoder för riskidentifiering kopplar en risk till en konsekvens, gör grundorsaksanalysen tvärtom. Här identifierar du först konsekvensen (oönskat resultat) och spårar sedan tillbaka till de riskfaktorer som utlöser den.

Det handlar om komplex datavisualisering – låt oss säga att det oönskade resultatet är ett försenat projekt. I det här fallet visualiserar du projektets tidsplan för att upptäcka problem som en ouppmärksammad beroendeställning eller en missad leveransorder som har förstört tidsplanen.

ClickUp Root Cause Analysis Template är ett måste för att avslöja och åtgärda risker i pågående projekt. Den hjälper dig att kategorisera problem som Whys tills du kommer fram till Winning Solution, allt snyggt staplat i anpassade fält.

Analysera grundorsakerna till misslyckanden och riskhändelser med ClickUps mall för grundorsaksanalys.

Men om du fortfarande planerar ditt projektschema kan du vara mer proaktiv när det gäller att identifiera risker med ClickUp Dependencies och Gantt Charts. Du kan skapa beroenden för sammankopplade uppgifter med några få klick och visualisera dem alla i Gantt Chart-vyn.

Resultatet blir en flexibel tidsplan där det är enkelt att hålla koll på flaskhalsar i processen eller externa leveransproblem. Behöver du hantera en ny risk? Du kan skapa nya beroenden med ett enkelt dra-och-släpp-kommando, och resten av schemat justeras automatiskt.

Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete.

7. Antagandeanalys

Varje projekt bygger på vissa antaganden, vilket i sig medför risker och osäkerhet för resultatet. Vanliga exempel är den beräknade projektplanen, tillgängligheten hos teammedlemmarna och leveranstiden för råvaror. Sannolikheten att något av dessa antaganden slår fel är en risk. 🫠

För antagandeanalysen ska du försöka identifiera alla antaganden i din projektplan och graden av acceptabel avvikelse. Du antar till exempel att dina råvaruleveranser kommer att anlända den 10:e varje månad. Men utan leverans i tid räcker ditt reservlager bara i tre dagar. Din tillverkningsprocess kommer att blockeras om leveranserna försenas mer än tre dagar, vilket kräver alternativa arrangemang.

Frågan är: hur håller du koll på alla antaganden i din verksamhet?

Lyckligtvis kan du med ClickUp Automations enkelt sätta upp ett övervakningssystem för alla dina antaganden. Använd det för att skapa helt automatiserade arbetsflöden utan några kodningskunskaper – definiera bara en utlösande händelse och den åtgärd som ska vidtas.

För att till exempel skapa ett arbetsflöde för att övervaka antaganden relaterade till teamets tillgänglighet kan du:

Definiera ett antal frånvaron som utlösande händelse. Låt oss säga att du ställer in utlösaren till när tre av dina teammedlemmar är frånvarande samtidigt.

Ange åtgärden, som i detta fall kan vara att visa en avisering i ditt ClickUp-arbetsområde – aviseringen hjälper dig att vidta åtgärder i tid för att förhindra förseningar.

Ställ in anpassade automatiseringar i ClickUp för repetitiva uppgifter

8. Monte Carlo-analys

Monte Carlo-analysen syftar till att kvantifiera sannolikheten för en riskhändelse genom simulering. Du behöver ett datorgenererat program baserat på en matematisk modell – det kör olika simuleringar baserade på in- och utdatavariabler för att förutsäga sannolikheten för varje risk.

Det enklaste sättet att genomföra denna analys är med hjälp av prediktiv analysprogramvara eller liknande verktyg för riskidentifiering. När du har identifierat riskerna kan du importera data till ClickUp och visualisera rapporterna på en anpassningsbar instrumentpanel med hjälp av alternativ som kort och grafer.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängens framsteg, uppgifter per status och buggar per vy.

9. Identifiera risker med ett riskregister

Ett riskregister är ett av de bästa verktygen för att systematiskt organisera riskdata. Det gör att du kan registrera alla potentiella riskhändelser, deras inverkan, sannolikhet och annan viktig information som riskägare, källa och riskklassificering. Denna information effektiviserar riskkartläggningsprocessen och fungerar som en enda källa till sanning för alla framtida åtgärder.

ClickUp erbjuder enkla till sofistikerade mallar för riskregister som passar alla typer av projekt. Om du behöver dokumentera risker i ett lättförståeligt format är ClickUps mall för riskregister det bästa valet.

Om du behöver en mer omfattande mall som täcker hela din riskhanteringsplan kommer du att uppskatta ClickUp Project Management Risk Analysis Template. Dess riskregisterdel innehåller färgkodade celler för att registrera varje risks påverkan, sannolikhet och betyg, och till och med särskilda kolumner för att registrera den beräknade ekonomiska påverkan.

Med ClickUps mall för riskanalys inom projektledning kan du snabbt granska risker utifrån hotnivån och sedan utarbeta en lämplig plan för att mildra hotet.

Exempel på riskidentifiering

Fördjupa dina kunskaper genom att ta del av tre konkreta scenariebaserade exempel på riskidentifiering nedan.

1. Exempel på apputveckling

Ett företag som specialiserar sig på utveckling av affärsprogramvara får sitt första projekt att bygga en spelapp riktad mot konsumenter. Detta lovande projekt kan generera betydande intäkter, men är relativt riskfyllt eftersom det är en ny nisch för företaget.

Här genomför projektledaren en riskbedömning, till exempel en SWOT-analys, tillsammans med teammedlemmarna och håller intervjuer med intressenterna. Efter en adekvat utvärdering identifierar de följande primära risker:

Vag uppskattning av projektets tidsplan

Om nyckelpersoner inte är tillgängliga vid kritiska tidpunkter kan det leda till att buggar och problem inte åtgärdas.

Scope creep (betydande förändring av projektets mål och leveranskrav)

Ständigt föränderliga krav från slutanvändarna

Projektteamet upprättar en riskförteckning för att beskriva lösningar mot enskilda risker som en del av en effektiv riskhanteringsplan. Projektledaren gör till exempel följande:

Fastställ projektets omfattning och deadline

Utforma ett smidigt arbetsflöde i ClickUp för att hantera teamets otillgänglighet.

Börja använda ClickUp Bug & Issue Tracking Template med inbyggda automatiseringar och anpassade intagsformulär, så att projektteamet kan hålla sig i linje med användarnas behov.

Optimera spårningen av buggar och problem med ClickUps samarbetslösning.

2. Exempel på produktionsprocess för tillverkning av produkter

En tillverkare av konsumentelektronik har nyligen avslutat ett av sina mest lönsamma kvartal. Verksamheten går bra, men företaget har också upplevt vissa turbulenser i sin tillverkningsverksamhet, så dess riskhanterare sätter igång med arbetet.

Cheferna arbetar tillsammans med ett team av managementkonsulter för att identifiera följande affärsrisker som kan påverka företagets resultat:

Förseningar i leveransen av råvaror

Prisökning på viktiga komponenter

Föråldrade maskiner ökar risken för olyckor i fabriken

Potentiell stöld av immateriella rättigheter

Riskhanterarna kontaktar driftschefen för att identifiera de faktiska riskkällorna. Hantering av potentiella risker kan här innebära:

Förhandlingar med leverantörer

Maskinbyte

Starkare åtgärder för säkerhet på plats och cybersäkerhet

3. Exempel på byggprojekt

Ett företag har vunnit ett kontrakt för att bygga ett bostadskomplex med över 100 lägenheter. Eftersom det är ett storskaligt byggprojekt använder cheferna olika metoder för riskidentifiering för att proaktivt identifiera alla risker innan arbetet på plats påbörjas. Potentiella risker inkluderar:

Förseningar i myndighetsgodkännanden

Budgetöverskridningar på grund av strejk

Entreprenörens eller underentreprenörens fallissemang

Säkerhetsrisk på grund av felaktig funktion hos grävmaskinen

Projektledaren planerar alternativa riktlinjer för att minska risknivån för varje punkt. Tack vare den förfinade och lösningsinriktade alternativa planen kan teamet eliminera relevanta risker löpande och hålla sig till budgeten under projektets gång.

Vanliga problem vid riskidentifiering och hur man övervinner dem

För att riskidentifieringsprocessen ska uppfylla sitt syfte finns det vissa frågor du behöver hålla ett öga på:

Många projekt misslyckas eftersom cheferna endast förlitar sig på den övergripande riskbedömningen som gjordes i början av initiativet. I verkligheten tenderar riskparametrarna att förändras i takt med förändringar i marknaden och omgivningen. Enligt globala riskhanteringsstandarder som ISO 31000 måste du regelbundet se över de identifierade riskerna och anpassa din hanteringsstrategi därefter.

Bristfällig uppföljning av riskernas allvarlighetsgrad

Resultaten av riskidentifieringen används för att profilera varje risk utifrån dess potentiella inverkan, och det är här många projektledare tappar bort sig. De kan inte korrekt utvärdera riskens allvar, vilket leder till felaktiga bedömningar.

Lösningen här är att identifiera varje riskfaktor med minst en detekterbar och mätbar måttstock som kan användas för att kvantifiera dess allvarlighetsgrad. Till exempel:

För risker relaterade till en disruptiv teknik kan den mätbara indikatorn vara dess marknadsandel eller användningsgrad.

För interna processrisker som kan påverka resultatet kan måttet vara produktivitetsnivåer som spåras genom projektteamets tidrapporter.

Mänskliga fel under projektets riskidentifieringsprocess

Slutligen kan mänskliga fel uppstå vid analys av interna och externa hot. Teammedlemmar kan missa en riskfaktor, registrera en mätvärde felaktigt och överskatta eller underskatta risker, särskilt om de också är upptagna med andra uppgifter.

För att undvika detta problem bör du anställa experter inom området eller tillsätta ett särskilt team som hanterar riskidentifieringsprocessen med större omsorg.

Stärk din riskhanteringsprocess med ClickUp

Riskidentifiering är grunden för alla riskhanteringsprocesser, och som du nu förstår är det en ganska komplex uppgift. Det kräver timmar av noggrann planering och brainstorming samt rätt verktyg och mallar för att genomföra processen utan fel.

Lyckligtvis samlar ClickUp alla nödvändiga verktyg och mallar på ett ställe så att du kan identifiera risker och hantera dem systematiskt. Från att spåra resursbrist till att visuellt kartlägga potentiella risker – det här verktyget ger dig ett stöd som inget annat.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja omedelbart med riskidentifiering för ditt projekt! 💗