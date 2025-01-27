De 10 bästa programvarorna för prediktiv analys för att fatta datadrivna beslut

Affärer har alltid varit en riskabel affär, en lekplats för rebeller och våghalsar. Och även om allt kring affärer – från handelsvägar och lagar till hela branscher – har förändrats över tid, har riskfaktorn förblivit densamma. Vi vet helt enkelt inte vad framtiden har i sitt sköte och måste ta hänsyn till den osäkerheten när vi agerar.

Nya programvarulösningar för prediktiv analys använder dock artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att förutsäga allt från konsumenternas efterfrågan och arbetskraftens produktivitet till oförutsedda ekonomiska händelser. Dessa insikter gör det möjligt för företag att fatta beslut baserade på historiska data och trender, vilket eliminerar en del av den inneboende risken. ?

I den här artikeln tittar vi på de 10 bästa programvarorna för prediktiv analys som du kan använda för att fatta bättre beslut och hantera risker. Låt oss börja!

Vad ska du leta efter i programvara för prediktiv analys?

Här är vad du bör tänka på när du väljer programvara för prediktiv analys:

Avvikelsedetektering: Analysverktyget ska kunna upptäcka dataavvikelser (dvs. undantag och ovanliga mönster) automatiskt innan det skapar en prediktiv modell eller prognos. Datavisualisering: Programvaran bör också kunna presentera prognos- och förutsägelsesdata visuellt för enklare analys och förståelse. Simuleringsfunktioner: Det bör låta dig simulera olika scenarier och bygga prediktiva modeller baserade på dessa. Molnbaserad distribution: Molnbaserad distribution av affärsprogramvara ökar organisationers flexibilitet och skalbarhet avsevärt, eftersom den inte kräver samma underhåll och investeringar som en lokal installation. Mobil åtkomst: Programvaran bör erbjuda appar för iOS och Android så att du kan komma åt dina prediktiva analyser och prognoser när du är på språng. Säkerhet: Ditt prediktiva analysverktyg måste skydda dina känsliga affärsdata från nyfikna ögon.

De 10 bästa programvarorna för prediktiv analys

Eftersom marknaden är översvämmad av verktyg för prediktiv analys kan det ofta vara en omöjlig uppgift att hitta det som passar dina behov. Lyckligtvis har vi gjort research åt dig och sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för prediktiv analys som gör att du kan utnyttja dina data för att upptäcka värdefulla trender och mönster. ?

1. SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud hjälper företag att planera, budgetera och prognostisera, vilket eliminerar behovet av separata applikationer för varje funktion. Dess scenarioplaneringsfunktion gör det möjligt att skapa budgetar och planer baserade på simulerade vad-händer-om-scenarier.

Med dess samarbetsfunktioner kan du diskutera planer med dina teammedlemmar. Dess kraftfulla datavisualiseringsfunktioner hjälper dig att enkelt förstå dina scenarier och planer. ?

Slutligen har den också fördefinierat affärsinnehåll baserat på olika bästa praxis. Detta innehåll fungerar som en mall för beslutsfattande eller en utgångspunkt för din scenarioplanering, vilket påskyndar takten med vilken du kan bygga upp dina planer och prognoser.

SAP Analytics Clouds bästa funktioner

Integration med andra SAP-lösningar för att hämta data

Prediktiv planering med vad-händer-om-scenarier

Datavisualisering

Molnbaserad lösning

Färdigt affärsinnehåll för scenarioplanering

Begränsningar i SAP Analytics Cloud

Ibland sammanfattas inte data på rätt sätt i presentationen.

Det kan ta lite tid att ladda live-modeller.

Priser för SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: 31,5 dollar/månad per användare

Planering: På begäran

Betyg och recensioner av SAP Analytics Cloud

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

2. Amazon QuickSight

Amazon QuickSight är en plattform för affärsanalys som ingår i Amazon Web Services (AWS). Dess prediktiva analysfunktioner gör det möjligt att skapa prognoser baserade på flera olika scenarier, och den är tillräckligt smart för att automatiskt exkludera dataavvikelser. ?

De genererade prognoserna kan också plottas på valfri graf, som kan bäddas in i dina analyser. Du kan sedan visa dina analyser med prognosgrafer på anpassade projektdashboards om du vill övervaka dem kontinuerligt.

En annan viktig höjdpunkt i Amazon QuickSight är en funktion som kallas Q, som avser dess stöd för Natural Language Query (NLQ). Med Q-funktionen kan du hämta datadrivna insikter från plattformen genom att ställa frågor precis som du skulle ställa till en människa.

Amazon QuickSights bästa funktioner

Molnbaserad, mycket skalbar plattform

Unik prismodell med betalning per session

Mobilappar för iOS och Android för att få tillgång till prognoser när du är på språng

Stöd för naturligt språk (NLQ)

Stöd för anpassade domäner

Begränsningar för Amazon QuickSight

Det kan vara svårt att hantera stora datamängder

Anslutningar är inte tillgängliga för flera datakällor.

Priser för Amazon QuickSight

För författare/administratörer: 18 $/månad

För författare/administratörer med Q: 28 $/månad

För läsare: 0,30 dollar/session, med en maximal gräns på 5 dollar per månad.

För läsare med Q: 0,30 $/session med en maximal gräns på 10 $ per månad

*Priserna för författare/administratörer avser den årliga faktureringsmodellen.

Betyg och recensioner av Amazon QuickSight

G2: 4,2/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

3. Oracle Analytics

Oracle Analytics sticker ut bland verktygen för prediktiv analys eftersom det kan distribueras på tre sätt: i molnet, lokalt eller i en hybrid (dvs. moln+lokalt). Det gör att du kan bygga och träna dina egna prediktiva modeller med hjälp av olika maskininlärningsalgoritmer som är inbyggda i plattformen.

Plattformen har också rika datavisualiseringsfunktioner. Du kan skapa anpassade instrumentpaneler med diagram, värmekartor, anpassade bildkartor och 42 andra typer av visuella komponenter för att se dina förutsägelser precis som du vill. ?

Oracle Analytics bästa funktioner

45 olika datavisualiseringar

Träna dina egna prediktiva modeller

Integreras med Microsoft Azure- och Google Cloud-applikationer

Flera distributionsalternativ

API för att integrera Oracle Analytics i dina applikationer

Begränsningar i Oracle Analytics

Implementeringstiden är något längre.

Svarstiden kan ibland vara långsammare.

Priser för Oracle Analytics

Professional: 16 USD/månad per användare

Företag: 80 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Oracle Analytics

G2: 4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics är en del av Adobe Experience Cloud-paketet med verktyg för marknadsföring och webbanalys. Därför är dess prediktiva analysfunktioner naturligtvis mer inriktade på marknadsföringskampanjer och team. Den kan hämta data från alla dina anslutna kunders trafik- och analyskällor och sedan bearbeta den genom sina prediktiva modeller för att ge användbara insikter i dina marknadsföringskampanjer.

Plattformens funktion Contribution Analysis hjälper dig att förstå olika faktorers inverkan på oförutsedda och oförutsägbara händelser, såsom en oväntad ökning av trafiken. Funktionen Intelligent Alerts meddelar dig däremot om upptäckta avvikelser och andra kritiska faktorer.

Slutligen gör Adobe Analytics intuitiva instrumentpaneler det enkelt att ta till sig all data och alla insikter som genereras och presenteras av plattformen.

De bästa funktionerna i Adobe Analytics

Intuitivt användargränssnitt med instrumentpaneler

Detektering av avvikelser

Bidragsanalys

Intelligenta varningar

Mobilappar för åtkomst när du är på språng

Begränsningar i Adobe Analytics

Kan endast analysera och förutsäga marknadsförings- och försäljningsrelaterade data.

Relativt dyrt för småföretag

Priser för Adobe Analytics

Tillgänglig på begäran

Betyg och recensioner av Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. IBM Cognos Analytics

IBM har många analyslösningar som tillgodoser olika affärsbehov, och Cognos Analytics är en av dem. Genom att kombinera prediktiv analys och AI är detta verktyg både funktionsrikt och sofistikerat samtidigt som det är enkelt att använda. Dess assistent för frågor i naturligt språk låter dig generera prognosdiagram och andra visualiseringar genom att helt enkelt be om dem.

Du kan importera dina data från både lokala och molnbaserade datakällor. Med AI-assisterad datapreparering rensas dina datamängder från avvikelser och förbereds för enkel modellträning och analys.

Slutligen gör dess dynamiska, interaktiva instrumentpaneler det möjligt för upp till fem användare att få tillgång till prognoser samtidigt. Prognoserna och visualiseringarna som visas i en instrumentpanel kan också delas med dina teammedlemmar via e-post eller Slack.

IBM Cognos Analytics bästa funktioner

AI-baserad dataassistent

Rika datavisualiseringar

Dynamiska, interaktiva instrumentpaneler med enkel delningsfunktion

Molnbaserad distribution

Mobilappar för enkel åtkomst

Begränsningar i IBM Cognos Analytics

Att integrera datakällor kan vara lite komplicerat

Felbeskrivningarna är inte tillräckligt specifika

Priser för IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Från 10 USD/månad per användare

Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics-programvara: Tillgänglig på begäran

IBM Cognos Analytics – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 130 recensioner)

6. Alteryx

Alteryx är en populär plattform för dataanalys som erbjuder en rad verktyg för att bearbeta och analysera data. Produkten som är särskilt utformad för att automatisera datapreparering och prediktiv analys heter Alteryx Analytics Cloud och erbjuder prediktiva analysfunktioner genom sin lösning för maskininlärning.

Det första steget är att ladda upp dina data, som plattformen utvärderar för att fastställa datakvaliteten och upptäcka avvikelser. Om datakvaliteten inte är tillräckligt hög kan Alteryx föreslå förbättringar. ?

De förberedda uppgifterna analyseras sedan för att upptäcka dolda mönster eller korrelationer mellan olika kolumner i din dataset. Du kan välja den målkolumn som du vill ha förutsägelser för, och Alteryx föreslår automatiskt lämpliga maskininlärningsmetoder för din modell. Flera prediktiva modeller genereras sedan baserat på den metod du väljer.

När du har kört en modell är modelleringsprocessen klar. Du kan utvärdera modellens prestanda på holdout-data eller simulerade vad-händer-om-scenarier innan du exporterar eller distribuerar den i Alteryx.

Alteryx bästa funktioner

Datahälsopoäng och förslag för datapreparering

Användbara visualiseringar för att förstå datainsikter

Modellens noggrannhetspoäng

Utvärdering av modellprestanda

Simulerade vad-händer-om-scenarier

Exportera modeller som visualiseringar eller skript

Alteryx begränsningar

Import av data kan ta lång tid

Dyrt jämfört med alternativ

Priser för Alteryx

Designer Cloud : Från 4 950 dollar

Designer Desktop: 5 195 dollar

Machine Learning-lösningen, som innehåller funktionen för prediktiv modellering, säljs separat som ett tillägg – priset lämnas endast på begäran.

Alteryx betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

TrustRadius: 9,1/10 (över 330 recensioner)

7. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio ingår i samma IBM Analytics Suite som även innehåller en annan konkurrent på denna lista, Cognos Analytics. Det är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för att bygga AI-modeller av alla slag, inklusive prediktiva analysmodeller. Dess maskininlärningsfunktion upptäcker automatiskt dolda mönster och korrelationer i dina data. Samtidigt hjälper automatiserad datavalidering till att minimera riskerna genom att upptäcka avvikelser. ?

Watson Studios visuella modelleringsgränssnitt med dra-och-släpp-funktion gör att du kan utforma arbetsflödet för din modell i en kodfri miljö. Stöd för naturlig språkbehandling gör det enkelt att beskriva vad du vill att din prediktiva analysmodell ska göra, vilket avsevärt ökar hastigheten och noggrannheten vid skapandet av nya modeller.

Du kan också importera modeller som skapats på andra AI-plattformar till Watson Studios miljö för enkel hantering. Tack vare Rest API-integration med olika molnmiljöer kan dina modeller som skapats i Watson Studio överföras till applikationer som finns på andra molnplattformar.

IBM Watson Studios bästa funktioner

Stöd för naturlig språkbehandling (NLP)

Visuellt modelleringsgränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Stöder import och export av prediktiva modeller

Utveckling utan kod

Modellövervakning för prestationsoptimering

Begränsningar för IBM Watson Studio

Att använda open source-verktyg kräver ibland att man använder flera fönster.

Den initiala installationen kan vara komplex.

Priser för IBM Watson Studio

Lite: Gratis

Professionell: 1,02 $/kapacitetsenhet per timme

IBM Watson Studio – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

8. Altair

Altair erbjuder prediktiv analys genom Altair Knowledge Studio, men funktionen ingår även i den fullständiga plattformen Altair One. Dess främsta fördel är den patenterade tekniken Strategy Trees, som gör det möjligt att kombinera din affärskunskap med prediktiva modelleringsresultat för att bygga preskriptiva modeller.

Med andra ord låter plattformen dig definiera, utifrån din erfarenhet och kunskap, vad du vill att modellen ska göra i olika scenarier. Den har också ett guiderstyrt gränssnitt som guidar dig genom hela processen med att skapa modellen och en visuell arbetsflödesdesigner för att utforma modellens arbetsflöde.

När du har skapat din modell kan du distribuera den inom Altair-plattformen eller exportera den som kod för distribution på andra plattformar.

Altairs bästa funktioner

Strategy Trees-teknik för prediktiv och preskriptiv analys

Wizard-driven modellskapande

Drag-and-drop-verktyg för att utforma arbetsflöden

Exportera modeller för användning på andra plattformar

Altairs begränsningar

Gränssnittet är inte bland de mest polerade

Kan inte integreras med alla större molnplattformar

Altairs prissättning

Tillgänglig på begäran

Altair-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Gartner: 4,4/5 (över 90 recensioner)

9. Databricks

Databricks är en dataintelligensplattform som kombinerar data- och AI-verktyg för att leverera en lösning som kan användas i flera scenarier, inklusive utveckling av prediktiva analysmodeller.

Databricks har visserligen inga inbyggda algoritmer för prediktiv analys och andra nödvändiga funktioner, men det integreras med andra bibliotek för maskininlärning (t.ex. Apache Spark MLlib) och ramverk (t.ex. MLflow) för att tillhandahålla en plattform där du kan bygga dina modeller för prediktiv analys.

Några av de viktigaste funktionerna är Notebooks, som möjliggör explorativ dataanalys på ett visualiserat sätt, och NLP-stöd, som låter dig bygga prediktiva modeller genom att ge instruktioner på ditt naturliga språk. Dessutom kan det integreras med alla populära molnmiljöer och till och med många av dina molnbaserade affärsappar och tjänster.

Databricks bästa funktioner

NLP-stöd

Anteckningsböcker

Datavisualisering

Integreras med alla molnplattformar

Samarbetsfunktioner för att arbeta med teammedlemmar

Databricks begränsningar

Prediktiv analys är inte en inbyggd funktion.

Ingen dra-och-släpp-funktion för modellering

Databricks prissättning

Jobb: Från 0,07 USD/databas-enhet (DBU)

Delta Live-tabell: Från 0,20 USD/DBU

Databricks SQL: Från 0,22 USD/DBU

All Purpose Commute för interaktiv arbetsbelastning: Från 0,40 USD/DBU

Serverlös realtidsinferens: Från 0,07 USD/DBU

Databricks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

10. Tableau

Tableau är en kraftfull plattform för datavisualisering och analys som använder linjära regressionsmodeller för att generera prognoser och upptäcka dolda mönster i dina data.

Att bygga en prediktiv modell är en ganska enkel treminsprocess som innefattar:

Importera och förbered dina data med Tableau Prep Builder Välj den prediktor (dvs. ett fält från din dataset) som kan analyseras för att göra förutsägelser om ditt mål. Välj rätt tabell eller funktion utifrån dina behov

När du har slutfört dessa tre steg tar Tableau över och bygger din prediktiva modell på egen hand. ?️

Tableau tillgodoser behoven hos både tekniska och icke-tekniska användare. De förstnämnda kan ange syntaxen för sin önskade modell direkt för att bygga den. För de senare finns det många alternativ för datavisualisering och ett guideliknande arbetsflöde.

Tableaus bästa funktioner

Stort antal alternativ för datavisualisering

Funktioner för både tekniska och icke-tekniska användare

Enkel process i tre steg för prediktiv modellering

Dashboards i realtid

Kraftfulla samarbetsfunktioner

Tableaus begränsningar

Inlärningskurvan är lite brant

Det kan ibland vara långsamt.

Priser för Tableau

Tillgänglig på begäran

Betyg och recensioner av Tableau

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Plattformar med prediktiv analys och modelleringsfunktioner gör det möjligt för dig att titta på det förflutna för att förutse framtiden. Dessa plattformar kan dock brista när det gäller att visualisera de genererade förutsägelserna och prognoserna eller att dra full nytta av dem i ditt arbete. Det är där en plattform som ClickUp kommer in i bilden.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en kapabel 360°-plattform för arbetshantering som levereras med kraftfulla datavisualiseringsverktyg som hjälper dig att förstå prognoserna från din prediktiva modell. Med anpassade instrumentpaneler, dussintals diagramtyper och unika rapporteringsverktyg och mallar gör ClickUp dina prognoser begripliga för alla teammedlemmar och intressenter.

Den kan integreras med alla dina prediktiva analysverktyg, inklusive de plattformar som anges ovan, för att hämta och visualisera data från dem.

Här är några sätt som ClickUp kan hjälpa dig att hantera dina prediktiva analysdata.

ClickUp-instrumentpaneler och mallar

Med funktionen ClickUp Dashboards kan du skapa imponerande, dynamiska och helt skräddarsydda kontrollcenter med anpassade kort, med hjälp av de data du själv väljer. Data som visas på korten uppdateras i realtid, och du kan dela dem med dina teammedlemmar så att de enkelt kan se hur vissa saker kommer att förändras i närtid. ?

Du kan till exempel skapa en instrumentpanel som visar prognosdata för efterfrågan och dela den med medlemmarna i produktionsteamet så att de vet när de kan förvänta sig en potentiell efterfrågeökning.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

ClickUp förser dig också med fördesignade men helt anpassningsbara mallar för analys. Använd dem för att skapa omfattande rapporter för data som hämtas från dina prediktiva analysapplikationer. Rapporterna kan enkelt delas med dina teammedlemmar eller intressenter inom ClickUp-gränssnittet, vilket sparar dig mycket tid.

Vi rekommenderar ClickUp Data Analysis Report Template för att snabbt skapa en professionell rapport som du kan dela med dina investerare, där du lyfter fram din tillväxt under ett räkenskapsår och framtida tillväxtprognoser baserade på historiska data.

Om du är marknadsförare kan du använda ClickUp Analytics Report Template för att presentera olika aspekter av din webbplats trafik för teamledaren eller ledningen.

En mall för dataanalysrapporter kan hjälpa dig att snabbt och enkelt organisera och presentera dina datainsikter.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Inbyggd prediktiv modellering eller prediktiv analysfunktion saknas

Inlärningskurvan kan vara lång för de flesta användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Priser tillgängliga på begäran

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Utnyttja kraften i prediktiv analys bättre med ClickUp

Prediktiva analysverktyg hjälper företag att förbättra sin riskhantering. Genom att eliminera gissningar och fördomar som är en del av den mänskliga naturen gör de det möjligt för dig att planera och agera utifrån prediktiva insikter. Detta leder till förbättrad motståndskraft mot oförutsedda händelser och ökar produktiviteten och effektiviteten. ⏩

Om du vill säkerställa att du utnyttjar avancerad analys till sin fulla potential kan du ta hjälp av en omfattande produktivitets- och projektledningsplattform som ClickUp.

Få en helhetsöversikt över dina data och prognoser med ClickUp Dashboards, eller använd färdiga mallar för att skapa lättförståeliga rapporter för dina intressenter. Registrera dig för att börja utforska redan idag! ?