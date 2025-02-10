12 mallar för produktkravsdokument (PRD) i Word och Docs

Som någon som har arbetat i flera år i olika produkt-, affärs- och teknikteam vet jag av egen erfarenhet hur viktigt ett bra produktkravsdokument (PRD) är för alla produktchefer. Det är grunden för kommunikationen mellan dig, ditt produktutvecklingsteam och alla berörda intressenter.

Men en bra PRD måste följa vissa standarder och presentera specifika detaljer för att vara riktigt effektiv. Det är där PRD-mallarna kommer in i bilden!

Låt mig dela med mig av min lista med 12 mallar för produktkravsdokument som du kan anpassa efter dina önskemål. Att använda dessa mallar garanterar en smidigare och effektivare produktutvecklingsprocess.

Låt oss dyka in!

Vad är ett produktkravsdokument?

Ett produktkravsdokument (PRD) är ett övergripande dokument som innehåller allt som dina teammedlemmar behöver veta om en produkt.

Det är både ett levande dokument – ett dokument som uppdateras när produktkraven ändras – och en enda källa till sanning (SSOT) – en resurs som alla som är involverade i produkten kan vända sig till för vägledning.

Till skillnad från produktplaner eller användarprofiler, som kan hjälpa dig att förfina din produktvision, beskriver en PRD de funktionella specifikationer som din nya produkt måste uppfylla. Vem är den avsedd för? Vilket syfte tjänar den? Och vem ansvarar för varje komponent?

En PRD ska guida ditt team genom hela produktutvecklingsprocessen, från startpunkt till måldatum för lansering. Den ska också innehålla specifika milstolpar och framgångsmått eller nyckeltal ( KPI:er ) som du använder för att avgöra produktens framgång.

Men hur sammanställer du allt i ett dokument? Genom att använda en PRD-mall säkerställer du att ditt produktkravsdokument innehåller all viktig information och presenteras i ett tydligt, enhetligt format.

Dessutom slipper du skapa ett nytt dokument från grunden varje gång du påbörjar processen igen när du arbetar utifrån en PRD-mall.

💡Proffstips: Snabba upp din skrivprocess med AI-skrivassistenter. Läs mer om hur. 👇🏼

Vad kännetecknar en bra PRD-mall?

En bra mall för produktkravsdokument är lätt att förstå och kan uppdateras när nya funktioner eller användningsfall läggs till. Ett PRD med för mycket detaljer kan vara för rigidt eller svårt att följa, men ett utan tillräcklig information kan leda till fel och missförstånd. Det gäller att hitta rätt balans. ⚖️

PRD används ofta av agila utvecklingsteam, som prioriterar en flexibel approach till produktutveckling med flera iterationer längs vägen.

Det är viktigt att inkludera kriterier relaterade till säkerhet och funktionalitet. På så sätt vet produktcheferna när du är redo att släppa produkten, samt vilka framgångsmått och KPI:er som gäller. Men det är okej om du inte har alla detaljer du behöver i förväg.

Om du har användarflödesdiagram eller mockups, inkludera dem; annars kan du lämna dem som öppna frågor som du eller produktcheferna kan återkomma till senare.

Slutligen, eftersom din PRD är ett levande dokument, se till att din mall har versionskontroll så att du kan återgå till en tidigare version av dokumentet om det behövs.

12 mallar för produktkrav (PRD-mallar)

Genom att skapa ett effektivt produktkravsdokument är du på god väg att skapa en fantastisk produkt. Använd en av dessa 12 kostnadsfria mallar för att komma igång.

1. ClickUp-mall för produktkravsdokument

Ladda ner denna mall ClickUp PRD-mall

Denna ClickUp-mall för produktkravsdokument (PRD) är en nybörjarvänlig mall som du kan använda för att skapa ett produktkravsdokument även om du aldrig har gjort ett tidigare. Den har sex sidor som täcker viktiga aspekter av produkten, såsom personprofiler och användarberättelser, lanseringskriterier och design.

Sidan Release Criteria (Kriterier för release) innehåller praktiska frågor som ”Vilka kriterier måste uppfyllas för att bekräfta att produkten fungerar som den ska?” Ett exempel är att ”Användaren måste kunna ändra sina betalningsmetoder för prenumerationen.”

Naturligtvis kan du eller produktutvecklingsteamet ändra ordningen på sidorna i mallen och ersätta texten med egna ord. Detta hjälper till att säkerställa att allt stämmer överens med din utvecklingsprocess.

Denna mall fokuserar på ”vem, vad, varför, när och hur” inom produktutveckling och stödjer samarbetet mellan produktdesign och teknikteamet.

2. ClickUp-mall för produktkrav

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktkrav

Denna ClickUp-mall för produktkrav stöder ClickUp Spaces, ett molnbaserat verktyg som låter dig samarbeta mellan flera avdelningar. Denna mall för produktkravsdokument är utmärkt för produkter med flera funktioner, eftersom du kan ange status, beskrivning och lanseringsmånad för varje enskild funktion.

Skapa egna anpassade fält, växla mellan vytyperna Board och List och välj mellan en rad statusalternativ, från Complete till Needs Review.

Denna PRD-mall fungerar med sju ClickApps, inklusive tidsspårning, milstolpar, prioriteringar och beroendevarningar. Dessutom har den versionskontroll så att du kan hålla reda på dina beslut och återgå till en tidigare version av dokumentet om det behövs. 👀

ClickUp Spaces erbjuder också anpassade arbetsflöden och detaljerad behörighetskontroll så att du kan ange vem som har tillgång till vilka funktioner.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

3. ClickUp-mall för dokument om affärskrav

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för dokument om affärskrav

ClickUp-mallen för affärskravsdokument handlar om att skapa en lösning på ett affärsbehov eller problem. Den innehåller 11 sidor som delar upp mallen för produktkravsdokument i lättförståeliga ämnen, såsom:

Sammanfattning

Projektmål

Projektets omfattning

Kostnads-nyttoanalys

Även om den liknar en PRD-mall är dess användningsområde något annorlunda, eftersom den fokuserar mer på företagets behov än på slutanvändarens. Hur stämmer produkten överens med de övergripande affärsmålen och värderingarna, och vilket syfte tjänar den?

Precis som med andra ClickUp-mallar kan du liv upp din mall med emojis, vilket hjälper till att bryta upp flödet med visuella ledtrådar och förmedla tonen eller varumärkets röst till hela utvecklingsteamet. ✨

Det här är en nybörjarvänlig mall, så du behöver inte ha erfarenhet av att skriva BRD för att komma igång. Följ bara översikten och arbeta igenom varje avsnitt ett efter ett för att få en optimal utvecklingsprocess.

4. ClickUp-mall för projektledningskrav

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektledningskrav

Denna mall för projektledningskrav från ClickUp hjälper dig att skapa en att göra-lista med krav som måste uppfyllas innan ett projekt kan slutföras. Den erbjuder fyra statusalternativ i utvecklingsprocessen, till exempel På vänt och Pågående, samt fem anpassningsbara fält som du kan använda för att visa saker som procentuell färdigställandegrad och leveranser.

Varje uppgift på din att göra-lista kan delas upp i deluppgifter med startdatum och slutdatum, och det finns separata fält för att ange ansvarig och godkännare. Du kan också växla mellan fyra olika visningstyper, inklusive en kravlista, Gantt-diagram och en startguide.

Även om du fortfarande behöver en PRD som enda källa till information om din produkt, kan denna mall för projektkravsdokument hjälpa dig att överbrygga klyftan mellan ett informativt dokument och en praktisk att göra-lista.

5. ClickUp-mall för systemkrav

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för systemkrav

Denna mall för systemkrav från ClickUp är utformad för att hjälpa dig att dokumentera programvarukraven för ett projekt. Denna mall för produktkrav är bara två sidor lång och är avsedd att ge en kort men koncis översikt över ditt programvaruteams behov.

Börja med att fylla i kravspecifikationen med information om ditt syfte, projektets omfattning och målmarknad, och lägg sedan till ytterligare anteckningar om produktens sammanhang, design och implementering samt driftsmiljö.

Använd denna kostnadsfria mall som ett fristående produktledningsverktyg eller som ett steg mot ett mer omfattande produktkravsdokument för ditt utvecklingsteam.

6. ClickUp-mall för rapportkrav

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för rapportkrav

ClickUp-mallen för rapportkrav är utformad för att hjälpa dig att begära en rapport från en annan teammedlem genom att beskriva all information som du vill att den ska innehålla. Även om det inte är en mall för produktkravsdokument, fyller den ett liknande syfte genom att fastställa tydliga förväntningar för att undvika missförstånd.

Börja med att beskriva syftet med rapporten i några meningar och fyll sedan i tabellen med namnet på den som beställt rapporten, avdelningen och rapporttypen. När du har gjort det uppdaterar du rubriken med ditt företags namn och logotyp och tar bort uppmaningarna så att den ser snygg och professionell ut. 🤩

Genom att använda dokumenthanteringsprogramvara för att samla dina PRD:er och rapporter på ett ställe kan ditt team arbeta snabbare och minska risken för fel.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, som din sparringpartner när du skriver!

Skapa högkvalitativt innehåll snabbare med ClickUp Brains AI Writer for Work.

7. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktbeskrivning

Denna ClickUp-mall för produktbeskrivning innehåller en mall med ifyllningsfält som gör att alla i ditt produktteam kan hålla sig uppdaterade om ditt projekt. Du börjar med att skriva en kort förklaring eller sammanfattning på två sidor, och går sedan vidare till lanseringsplanen, funktionsspecifikationer och andra aspekter av ditt projekt.

Du kan bädda in prototyper och wireframes, lägga till kommentarer och feedback i marginalerna och tilldela uppgifter till teammedlemmar utan att behöva lämna dokumentet.

Det finns även utrymme för bilagor. Även om du kan lägga till så många sidor du vill, bör denna mall bespara dig från att behöva skriva hela boken. 📚

Denna kostnadsfria mall är perfekt för projekt med tvärfunktionella team, eftersom alla kan komma åt samma detaljerade information från ett gemensamt arbetsutrymme i realtid.

8. ClickUp-mall för produktfunktioner

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktfunktioner

ClickUp-mallen för produktfunktioner är utformad för att hjälpa produktteam att välja vilken produkt de ska arbeta med härnäst genom att jämföra deras funktionskrav i en praktisk visuell matris.

Du kan till exempel jämföra olika smartphonemodeller genom att ange deras CPU-typ, RAM-storlek och skärmupplösning. När du har angett alla detaljer kan du växla mellan olika visningstyper, såsom programvarufunktioner, hårdvarufunktioner och visuella element. Dessutom kan du använda färgkodade statustaggar som Komplett eller Ny modell, eller spåra framsteg eller aktuell status i utvalda anpassade fält.

Använd denna mall tillsammans med tekniska mallar för att bestämma vad du ska fokusera på härnäst och för att gå från planeringsstadiet till slutlig produktutveckling.

Bonus: Verktyg utan kod för produktledning

9. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för checklista för produktlansering

ClickUp-mallen för produktlanseringschecklista är en avancerad mall som är utformad för att hjälpa dig att genomföra en framgångsrik produktlansering. Dela upp uppgifterna i kategorier som marknadsanalys, prissättning och budskap, och använd statusfältet för att markera dem som väntande, slutförda eller pågående.

Du kan också ange startdatum, slutdatum och varaktighet samt tilldela en teammedlem till varje uppgift. Dessutom kan du markera uppgifter med en röd eller gul flagga för att ange deras prioritet.

Med den här mallen kan du växla mellan sex olika visningstyper, inklusive ett Gantt-diagram, tidslinjevisning och aktivitetslista.

Med anpassningsbara fält och färgkodning innehåller denna checklista för produktlansering allt som ditt produktmarknadsföringsteam behöver för en framgångsrik produktlansering.

10. ClickUp-mall för produktstrategi

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktstrategi

ClickUp-mallen för produktstrategi kan fungera som en enda källa till information om din produkt, oavsett var du befinner dig i dess livscykel.

Använd statusfältet för att markera funktioner som Pågående, På vänt, Öppen eller Klar, och tilldela varje funktion en kategori, till exempel Engagemang, Användartillväxt, Innehåll eller Användbarhet.

Varje uppgift kan ha ett startdatum, ett slutdatum och ett startdatum och tilldelas en teamledare. Använd fältet för arbetsinsats för att ange om en uppgift har hög, låg eller medelhög svårighetsgrad. Sortera eller gruppera sedan din lista efter prioritet, arbetsinsats, aktiva funktioner och andra attribut.

Denna avancerade ClickUp-mall erbjuder fler verktyg än många andra mallar, inklusive automatisering som kan ställa in ett anpassat fält när en uppgift skapas. Det finns till och med ett inbyggt inlämningsformulär som gör det enkelt för teammedlemmarna att föreslå nya funktioner.

11. Microsoft Word-mall för produktkravsdokument från SampleTemplates

via Microsoft Word

Precis som en erfaren upptäcktsresande har du hittills lyckats navigera genom produktutvecklingens utmaningar. Nu är det dags att ta din expertis till nästa nivå.

Microsoft Word-mallen för produktkravsdokument från SampleTemplates är den bästa lösningen för ett detaljerat verktyg som säkerställer att du inte lämnar något åt slumpen i din strävan efter produktkvalitet.

Denna mall för produktkravsdokument från SampleTemplates är ett omfattande verktyg som hjälper människor att förstå syftet med en produkt, hur den fungerar, dess funktionella krav, tekniska syfte och användningsområde, samt begränsningar, antaganden och beroenden.

Mallen fungerar som en referensguide för produktutvecklingsteam, intressenter, produktutvecklare och designers, vilket säkerställer en tydlig förståelse och samordning av dina användarberättelser eller det önskade produktresultatet.

12. PRD-mall för Google Docs

via Google Docs

Denna PRD-mall för Google Docs är ett intuitivt och flexibelt dokument som är perfekt för att enkelt hantera och samarbeta kring dina produktkrav.

Mallen utnyttjar Google Docs funktioner för uppdatering, delning och gemensam redigering i realtid till fullo. Detta gör den till ett idealiskt val för team som arbetar på distans eller har medlemmar spridda över olika platser.

Dessutom integreras denna mall väl med andra Google-applikationer och verktyg, vilket garanterar ett smidigt arbetsflöde. Dessutom är den tillgänglig överallt där du har tillgång till internet. Så oavsett var du befinner dig är din PRD bara några klick bort.

Vanliga frågor om produktkravsdokument

Hur formaterar jag en PRD?

Formateringen av en PRD kräver flera viktiga komponenter. Vanligtvis börjar man med en introduktion som förklarar vad produkten är och vad den är avsedd för. Därefter följer avsnitt som beskriver produktens omfattning, vilka behov den tillgodoser och vilka funktioner den måste ha. Om möjligt bör man inkludera användarberättelser för att ge perspektiv och skapa ett starkare sammanhang. Kraven bör vara tydligt definierade och indelade i funktionella och icke-funktionella krav. Glöm inte att inkludera tidsplaner, milstolpar och framgångsmått som anger utvecklingsplanen och kriterierna för att mäta framgång.

Vilka är fördelarna med att använda en PRD?

Genom att använda en PRD säkerställer du att alla som är involverade i projektet har en tydlig förståelse för produktens krav och mål. Det samordnar teammedlemmarna, maximerar effektiviteten genom att minska missförstånd och hjälper till att fastställa och hantera förväntningar. PRD:er hjälper också till att hålla alla ansvariga eftersom de tydligt fördelar ansvar och uppgifter. Slutligen fungerar de som ett levande dokument som kan ändras i takt med att produkten utvecklas, vilket gör att de förblir relevanta under hela utvecklingsprocessen.

Vilka är utmaningarna med att använda en PRD?

PRD:er kan vara ganska omfattande, och det kan ta tid och kräva en del arbete att skapa en robust sådan. De kan också vara svåra att hålla uppdaterade, särskilt i ett dynamiskt projekt där produktmål och krav kan ändras ofta. Dessutom kan det vara svårt att upprätthålla flexibilitet och anpassningsförmåga samtidigt som man följer riktlinjerna i en PRD. Även om en PRD är avsedd att undvika missförstånd, är det fortfarande möjligt att olika tolkningar av kraven uppstår, vilket kan leda till konflikter eller bristande samordning.

Vad ska jag inkludera i en PRD?

En väl utformad PRD bör innehålla ett tydligt mål eller syfte med produkten, målgrupp, produktbeskrivning, funktioner och funktionaliteter som krävs för att uppnå målen, begränsningar, beroenden och eventuella antaganden som görs. Dessutom bör den innehålla framgångsmått, tidsplaner och milstolpar för att säkerställa att alla har en tydlig färdplan för produktutvecklingen.

Vilka är de bästa metoderna för agila team som använder ett produktkravsdokument?

För agila team är det viktigt att bibehålla PRD:ns flexibilitet för att kunna hantera förändringar i projektdynamiken och kundernas behov. Prioritering av funktioner bör beaktas, med fokus på användarvärde framför allt annat. Dela upp varje krav i små, hanterbara uppgifter eller användarberättelser och involvera hela teamet i skapandeprocessen. Detta säkerställer förståelse och engagemang från alla. Granska och uppdatera PRD regelbundet när förändringar inträffar och säkerställ effektiv kommunikation och tydliga förväntningar genom att använda PRD som huvudreferenspunkt.

Hur kan ett utvecklingsteam använda ett produktkravsdokument?

Ett utvecklingsteam använder en PRD som vägledning under produktutvecklingsprocessen. Dokumentet innehåller nödvändiga detaljer om produktens funktioner, användarinteraktioner och de övergripande produktmålen. Med hjälp av denna gemensamma referens kan teamet samordna sina insatser, säkerställa att de uppnår önskade resultat, följa upp framstegen mot milstolparna och hantera förändringar eller uppdateringar på ett effektivt sätt. PRD bidrar också till en tydlig kommunikation inom teamet och med andra intressenter, vilket förhindrar missförstånd och säkerställer att alla har en enhetlig vision av produkten.

Förbättra din dokumentation med PRD-mallar

Genom att skapa en PRD för varje produkt i din pipeline säkerställer du att alla i ditt team har samma förväntningar. Istället för att fundera ut det efter hand har du en enda källa att vända dig till – men en som är tillräckligt flexibel för att anpassas till nya funktioner och iterationer längs vägen. 🌻

Istället för att skapa en PRD från grunden varje gång, välj en av dessa mallar för att komma igång. Oavsett om du väljer att inkludera mockups, en användarberättelse eller öppna frågor, kommer du att kunna presentera dina produktkrav på ett tydligt och tillgängligt sätt.

När du använder en ClickUp-mall för din PRD kan du dessutom utnyttja ytterligare verktyg för tvärfunktionellt samarbete, såsom Whiteboards och ClickUp Spaces.

Du kan också använda mallar som mallar för produktlansering och produktstrategi för att ta itu med din produkt från en annan vinkel eller i ett annat skede av processen.