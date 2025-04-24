12 gratis mallar för utbildningsplaner för anställda

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för utbildningsplan för anställda?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för utbildningsplan för anställda är ett dokument som guidar dig genom processen att skapa ditt utbildningsprogram. " } } ] }

Vad har utbildnings- och utvecklingschefer och medarbetarutbildare gemensamt med framgångsrika idrottare?

Alla behöver en bra utbildningsplan för att nå sina mål.

Oavsett om du har ett team som arbetar på distans, på kontoret eller en kombination av båda, är ett utbildningsprogram för anställda ett måste. Och det handlar inte bara om introduktion av nya medarbetare. Det är här en mall för utbildningsplan kommer in i bilden.

En utbildningsplan håller nuvarande medarbetare engagerade och förbättrar personalbehållningen. Enligt LinkedIn:s rapport om lärande på arbetsplatsen 2024 är faktiskt att erbjuda utbildningsmöjligheter det bästa sättet för organisationer att öka personalbehållningen.

Men alla mallar för utbildningsplaner för anställda är inte likadana. Så hur vet du vilka du ska välja?

Vi har sammanställt en lista med 12 effektiva mallar för utbildningsplaner för anställda som hjälper dig att lyckas med din nästa utbildningssession. Du sparar massor av tid och energi, och dina teammedlemmar får den kunskap och de färdigheter de behöver för att lyckas. Nu kör vi!

Vikten av att använda en utbildningsplan för anställda

En mall för utbildningsplan för anställda är ett dokument som guidar dig genom processen att skapa ditt utbildningsprogram. Den hjälper dig att identifiera saker som mål, metoder, uppgifter och mätvärden, och sedan sätta dem i ett format som personer i ditt företag kan använda. Tänk på en mall som en karta eller en ritning för att skapa en utbildningsplan för anställda.

Medarbetarnas produktivitet drivs av vad de kan, hur de arbetar och hur de använder de verktyg de har. Att få en ny medarbetare att snabbt lära sig företagets tidrapporteringsprocess är lika viktigt för att uppnå företagets mål som att utbilda en långvarig medarbetare i ett nytt verktyg för marknadsföring i sociala medier. Detsamma gäller utbildning i de viktiga mjuka färdigheter som kan avgöra ett teams (och det projekt de arbetar med) framgång eller misslyckande.

Mallarna ger dig ett effektivt, stegvist sätt att skapa planer som balanserar utbildningsbehov och -stilar med individuella medarbetarmål och företagsinitiativ – samtidigt som du håller koll på allt och mäter resultaten.

💡 Proffstips: Vill du skapa en processkarta för utbildningar från grunden? Det är enkelt! Se hur. 👇🏼

Varför använda en mall för utbildningsplan för anställda?

Att använda en mall för utbildningsplan för anställda kan hjälpa dig att fullfölja dina utbildningsstrategier. Här är några saker som mallar för utbildningsplan för anställda kan hjälpa till med:

Anpassas till olika utbildningsämnen, inklusive hårda färdigheter, mjuka färdigheter och standardrutiner (SOP)

Registrerar och spårar utbildningsmål och möjliggör måluppföljning.

Fungerar med flera olika typer av utbildningsmetoder och leveranssätt.

Rekommenderar smarta mätvärden som fångar upp kostnader och läranderesultat.

Definierar utbildningsscheman och andra tidsplaner

Kataloger med nödvändigt utbildningsmaterial

Stöder en stark läroplan

Kan anpassas efter behov

Formatera innehållet så att det blir attraktivt och lätt att dela.

Identifiera målgruppen och intressenterna

Listar resurser som är nödvändiga för en viss kurs eller ett helt utbildningsprogram.

Utöver dessa är det bäst att ha utbildningsmallar som integreras med en samarbetsvänlig och användarvänlig projektledningsplattform som du kan använda för att leda ditt team under utbildningsprocessen.

Detta gör det enklare att följa upp dina KPI:er och andra mätvärden. Dessutom får du tillgång till ytterligare funktioner som förbättrar planeringsprocessen, såsom whiteboards, tankekartor, AI-textgenerering och meddelandehantering.

12 mallar för utbildningsplaner för anställda att använda

Nu när vi har gått igenom några grundläggande saker är det dags att börja planera. Vi har noggrant valt ut dessa mallar, eftersom de inte bara sparar dig tidskrävande arbete med att skapa en SOP från grunden, utan också hjälper dig att uppnå en rad olika utbildningsmål beroende på dina behov.

Oavsett om du bygger upp din introduktionsprocess, förbättrar dina strategier för att behålla personal eller implementerar individuella utvecklingsplaner för medarbetare, kommer dessa mallar att hjälpa dig att få jobbet gjort snabbare och bättre.

1. Mall för utbildningsplan från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUp-mall för utbildningsplan

Skapa, hantera och optimera ditt teams utbildning med ClickUp Training Plan Template – ett helt anpassningsbart dokument som är utformat för att samla alla aspekter av medarbetarutveckling på ett ställe. Oavsett om du introducerar nyanställda, lanserar nya verktyg eller standardiserar teamprocesser, ger denna mall en strukturerad grund för att säkerställa en konsekvent och effektiv utbildning.

Denna mall är utformad för att fungera sömlöst med ClickUp Brain och hjälper dig att automatisera kunskapsdelning, effektivisera innehållsuppdateringar och svara på teamets frågor i realtid.

Denna mall innehåller:

Färdiga avsnitt för utbildningsmål, sessionöversikter, tidsplaner, resurser och framgångsmätningar.

Anpassningsbart innehåll som passar ditt teams specifika roller, verktyg och arbetsflöden.

Integrerat med ClickUp Brain för omedelbar tillgång till utbildningsstöd och AI-drivna svar.

Samarbetsredo så att utbildare och teammedlemmar kan bidra, kommentera och följa framstegen på ett och samma ställe.

Från introduktionen första dagen till avancerad kompetensutveckling – ClickUps mall för utbildningsplan gör det möjligt för ditt team att lära sig effektivt, hålla sig samordnade och prestera på topp utan kaoset med spridda dokument och osammanhängande verktyg.

2. Mall för utbildningsramverk från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för utbildningsramverk

Sätt igång med en stark grund för ditt utbildningsprogram genom att definiera ett ramverk med denna omfattande men lättanvända mall för utbildningsramverk från ClickUp.

Ett utbildningsramverk hjälper till att definiera rätt utbildning inom en organisation. Det är en översikt över de procedurer som ingår i att organisera och genomföra en utbildningsplan.

Denna mall för nybörjare presenteras som en lista med uppgifter och innehåller en introduktionsguide, exempel på utbildningslistor och en kategoritavla. Eftersom det är ett ramverk och inte ett fördefinierat program kan du anpassa det för att planera varje typ av utbildning som ditt företag behöver. Lägg till ett nytt avsnitt för din introduktionsprocess eller skapa onlineutbildningsanteckningar för ett nytt programverktyg som din IT-avdelning just har lanserat.

Det bästa av allt är att det fungerar inuti ClickUp så att du kan dela planen med dina teammedlemmar och intressenter för varje typ av utbildning.

3. ClickUp-utbildningslista för introduktionsmall

Ladda ner denna mall ClickUp-utbildningslista för introduktionsmall

Få saker är lika viktiga som första intrycket – och det bästa sättet att göra ett positivt intryck på nya teammedlemmar är med en tydlig och effektiv utbildningsupplevelse för nya medarbetare.

Använd denna enkla men kraftfulla mall för introduktionsutbildning från ClickUp för att skapa en introduktionsprocess för anställda som går långt utöver att bara lista vilka sessioner nyanställda behöver gå igenom. När du har ställt in den som du vill, kan du använda mallen för att skapa en plan för varje nyanställd och tilldela den till dem.

Varje ämne på listan leder till en detaljerad utbildningschecklista som du kan uppdatera efter behov. Eftersom den är inbyggd i det kraftfulla ClickUp-gränssnittet kan du lägga till anteckningar, dokument och multimediainnehåll.

Dessutom kan användarna lägga till egna anteckningar, chatta och hålla koll på den tid de lägger på varje steg i sin inlärningsprocess.

4. ClickUp-mall för utbildningsmatris

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för utbildningsmatris

En viktig del av alla utbildningsplaner är att kartlägga medarbetarnas nuvarande kompetensnivå. Det finns inget bättre sätt att göra det än med Clickups mall för utbildningsmatris. Mallen utnyttjar ClickUps funktioner för att se på utbildningsbehovet ur ett medarbetar- och avdelningsperspektiv.

Att kartlägga olika personers kompetensnivå kan verka överväldigande, men inte med den här mallen. Den innehåller ett formulär för utvärdering av utbildningsbehov som hjälper dig att göra en bedömning av utbildningsbehovet och sedan fylla i huvudlistan.

Du kan sedan granska resultaten i huvudlistan, vyn för kompetens per avdelning eller granskningsprocessen, som visar var varje medarbetare befinner sig i din kompetensgranskningsprocess.

5. Mall för planering av ClickUp-utbildning

Ladda ner denna mall Mall för ClickUp-utbildningsplan

När du har fått en överblick över vilka utbildningar din organisation behöver kan du använda Clickups mall för utbildningsplanering för att gemensamt skapa ett schema för lärarledda, fysiska, interaktiva onlinekurser eller e-learningkurser.

Visa din plan som en lista eller ett schema grupperat efter typ av utbildning. Det finns även en tavelvy som visar status för varje kurs och ger feedback om hur din utbildning fortskrider när implementeringsplanen har genomförts.

Denna kraftfulla mall har också anpassningsbara fält för att registrera utbildningsform, typ (nivå), start- och slutdatum, arbetsprioriteringar, deltagare (studenter) och utbildare samt resurser (filer).

Med denna mall för utbildningsplan kan du skapa ett schema, tilldela utbildning och följa upp dina medarbetare för att bygga upp en skalbar utbildningsprocess.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

6. Mall för utbildningsagenda för implementering av ClickUp Professional Services

Ladda ner denna mall ClickUp Professional Services Implementeringsutbildningsagenda Mall

Erbjuder du utbildning i programvaruimplementering för kunder? Om så är fallet har du kanske gått igenom den här listan och undrat: ”Men jag då?”

Vi har vad du behöver med ClickUps mall för utbildningsagenda för implementering av professionella tjänster.

Denna dokumentmall hjälper dig att skapa en plan för varje kund för att konfigurera deras konton, identifiera deras inlärningsmål och vilka ämnen du behöver gå igenom med administratörer och användare. Den innehåller även ett utvärderingsformulär för utbildningen så att dina instruktörer kan dokumentera hur kunden utvecklas.

Eftersom detta är en Doc-mall i ClickUp kan du enkelt lägga till uppgifter, kommentarer och dokument för att samarbeta bättre och följa upp när du planerar och genomför utbildningsdelen av dina tjänsteerbjudanden. När du har dokumentet där du vill ha det kan du exportera det färdiga resultatet som en PDF- eller HTML-fil, eller skriva ut det.

7. Mall för ClickUp-workshopagenda

Ladda ner denna mall Mall för ClickUp-workshopagenda

Workshops är en av de mest effektiva formerna av medarbetarutbildning, och med denna praktiska mall för workshopagenda från ClickUp sparar du tid och ser till att du har allt på plats inför nästa session.

Liksom de flesta av ClickUps mallar kommer den med en introduktionsguide som leder dig genom processen för ett framgångsrikt arbetsflöde för medarbetarutbildning.

Denna dokumentmall innehåller ett avsnitt för mötesinformation, deltagare, dagordning och referenser. När du skapar dagordningen (och efter att den är klar) kan du använda alla samarbets- och kommunikationsverktyg i ClickUp för att tilldela uppgifter, chatta och bifoga filer. Du kan till och med använda AI-textgenerering för att skapa din dagordning.

8. Mall för ClickUp-utbildningsanteckningar

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för tränaranteckningar

En annan viktig del av alla utbildningsplaner är att se till att dina instruktörer har allt de behöver. Med mallen Trainer Notes från ClickUp kan du samla all information du har samlat in under planeringsfasen så att du kan ge dina utbildare en lättförståelig utvecklingsplan för medarbetarna.

Denna dokumentmall innehåller följande avsnitt, som du enkelt kommer åt via den automatiskt genererade innehållsförteckningen:

Företagsinformation

Inledande kommentarer

Förväntade resultat

Beskrivning

Kursplan (inklusive lektioner, mål, aktiviteter och varaktighet)

Sammanfattning

Lärdomar

Feedback

När du förbereder dina utbildningsanteckningar har du tillgång till alla funktioner i ClickUp, såsom chatt, dokument och AI-textgenerering. Du kan också lägga till egna avsnitt efter behov. När du är klar kan du länka dina anteckningar till andra ClickUp-projekt, spara dem som PDF eller HTML eller skriva ut dem som handout.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva tydligt, koncist och engagerande innehåll för din utbildning.

9. ClickUp-mall för medarbetarnas schemaläggning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för medarbetarschema

ClickUps mall för medarbetarnas arbetsschema kan användas för att schemalägga medarbetarnas arbetspass, tilldela uppgifter under dessa pass och beräkna dina arbetskraftskostnader.

Denna mall kan användas för att planera utbildningsprocessen och förbereda den anställde som genomgår utbildningen för kommande arbetspass!

När det gäller mallar för medarbetarnas scheman går den här mallen utöver den grundläggande veckoschemamallen och ger dina nyanställda en bra start!

10. Docs Corporate Training Template av Template.net

Börja inte din nästa företagsutbildningsplan med ett tomt papper. Ladda ner den här mallen för Google Docs, Microsoft Word eller Apple Pages och få en flygande start på olika typer av utbildningsplaner.

Denna mall hjälper dig att skapa ett snyggt, professionellt dokument med all formatering klar och redo att fyllas i. Med ett lättförståeligt utkastformat kan du anpassa det så att det passar ett helt utbildningsprogram eller en enskild session.

11. Mall för utbildningsplan i Word från TemplateLab

Via TemplateLab

Ibland behöver du en enkel mall för utbildningsplan som du kan redigera i Word. Denna mall från TemplateLab är perfekt för det ändamålet.

Denna enkla mall på en sida har plats för all grundläggande information i ett överskådligt och välbekant tabellformat. Rubriken anger vem, vad, när, var och hur, medan avsnitten Utbildningsmål och Nyckelbudskap är där du kan skriva ner dessa väsentliga uppgifter.

Resten av sidan är reserverad för den föreslagna kursagendan. Den innehåller detaljer för varje del av kursen, inklusive kolumner för tid, logistik, resultat och handledare. Varje del av formuläret kan ändras så att du kan använda den terminologi du föredrar, och det finns ett avsnitt för ytterligare information där du kan lägga till allt annat som teamet behöver veta.

Om du använder ClickUp kan du ladda upp och hantera dokumentet som en del av en större planeringsinsats för att dra nytta av plattformens funktioner för samarbete, kommentarer och schemaläggning.

12. Slides Mall för presentation av utbildningsplan för anställda från SlidesGo

Via SlidesGo

Snygga presentationer ger ett bättre intryck. Så när det är dags att dela din utbildningsplan med andra, varför inte sammanställa allt i en attraktiv presentation?

Denna mall för utbildningsplan för anställda är välorganiserad och redo att fyllas med ditt innehåll. Dessutom har den ett övningstema som ger energi och lite extra glädje till din presentation av utbildningsprogrammet.

De är 100 % redigerbara och innehåller grafik, tabeller och tidslinjer som är lätta att redigera. Det finns 33 olika sidlayouter, så du bör kunna hitta precis rätt för att piffa upp lanseringen av ditt program och få alla med på tåget.

Exempel på utbildningsplaner för anställda och användningsfall

Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvården, ett mjukvaruföretag eller detaljhandeln är det viktigt att utveckla dina medarbetares kompetens för att uppnå effektivitet och tillväxt. Här är några exempel på mallar för utbildningsplaner för medarbetare som kan anpassas till olika branscher:

Hälso- och sjukvårdsorganisation

Mål: Utbilda vårdpersonal i ny hälsovårdsteknik.

Verktyg: Utbildningsmanual, praktisk träning i den nya tekniken, regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

1. Vecka 1: Presentera ny hälsovårdsteknik, förstå dess betydelse och relevans. 2. Vecka 2: Fördjupa dig i varje funktion, ge praktisk utbildning. 3. Vecka 3: Live-demonstration och övning, frågestund. 4. Vecka 4: Utvärdering av personalen, ge certifiering.

Mjukvaruföretag

Mål: Utbilda mjukvaruutvecklare i ett nytt programmeringsspråk.

Verktyg: Onlinehandledning, kodningsprojekt, utvärderingsquiz.

1. Vecka 1: Grundläggande syntax för det nya programmeringsspråket. 2. Vecka 2: Mer avancerade begrepp och tillämpningar. 3. Vecka 3: Tilldela projekt där det nya språket ska användas. 4. Vecka 4: Bedömning och/eller presentation av projektet.

Ta dina utbildningsprogram för anställda till nästa nivå

En bra utbildningsplan ger ditt företag en konkurrensfördel och fungerar som en färdplan för enskilda teammedlemmar och ditt företag som helhet.

Med dessa mallar för utbildningsplaner kan du erbjuda en effektiv introduktionsprocess, identifiera kunskaps- och kompetensbrister, hålla koll på dina lanseringar, uppmuntra karriärutveckling och mycket mer. Som ett resultat kommer du inte bara att uppmuntra bättre prestationer hos dina medarbetare för att uppnå dina kortsiktiga och långsiktiga affärsmål, utan du kommer också att göra det på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

ClickUp är utformat för att stödja team av alla storlekar och inom alla branscher. Dessutom hjälper dess lättanvända och samarbetsinriktade projektledningsverktyg dig att spara tid så att du kan nå dina utbildningsmål ännu snabbare.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och lär dig hur varje del av plattformen erbjuder funktionella verktyg som hjälper dig att hålla koll på läget och hålla kontakten med ditt team.