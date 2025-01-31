De 10 bästa programvarorna för standardiserade arbetsrutiner (SOP)

Från uppgiftshantering till optimering av teamarbete kan standardiserade arbetsrutiner (SOP) minska fel, förklara aktuella arbetsflöden och säkerställa en grundläggande nivå av kvalitetskontroll.

Kombinera allt detta med några verktyg för att prioritera arbetet, så kan SOP-programvara spara pengar för hela organisationen.

Men först måste du förstå hur du skapar dessa dokumentprocesser. Det är här SOP-programvaran kommer in i bilden.

I den här guiden går vi igenom de bästa SOP-programvarorna för att dokumentera, organisera och optimera dina affärsprocesser.

Vad ska du leta efter i SOP-programvara?

Den bästa SOP-programvaran gör skapandeprocessen enkel. Den hjälper dig med din processhantering från början till slut med några funktioner som du kan använda i din utvärderingsprocess:

Färdiga mallar: En uppsättning färdiga En uppsättning färdiga SOP-mallar som kan implementeras utan mycket konfiguration.

Hjälpsamma handledningar: Enkel Enkel dokumentation av projekt och procedurer som möjliggör en mer smidig affärsverksamhet.

Samarbete: Molnbaserad kunskapsdelning som gör din kunskapsbas och en översikt över dina arbetsprocesser tillgänglig för alla dina anställda.

Integration: En direkt anslutning till din En direkt anslutning till din uppgiftshanteringsprogramvara som möjliggör integrationer, till exempel automatiska påminnelser om uppgifter baserade på dina SOP:er.

Enkel SOP-underhåll: Möjlighet att enkelt skapa driftspolicyer för introduktion av nya medarbetare och övergripande kunskapshantering.

Pris: Gratis SOP-programvara med funktioner som låter dig testa programmet innan du bestämmer dig för ett betalt abonnemang.

Framför allt måste det göra det enkelt för din organisation att implementera och dela SOP:er. Den goda nyheten: De flesta av de bästa SOP-programvarulösningarna nedan har dessa nödvändiga funktioner.

De 10 bästa programvarorna för standardiserade arbetsrutiner

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning som är utformad för team av alla storlekar och branscher. Det som utmärker ClickUp är dess förmåga att skapa versionskontrollerade dokument för kärnprocesser samtidigt som det fungerar som en centraliserad hubb för produktivitet och samarbete inom hela företaget.

Med ClickUp AI krävs mindre ansträngning för att upprätthålla konsistens och kvalitet när processerna förändras över tid. Skapa SOP:er, få förformaterat innehåll och förbättra ditt teams skrivande med bara några få klick.

ClickUp kan också integreras med tusentals andra arbetsappar, vilket gör att du kan samla dina processer och data i ett enda system!

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs möjliggör procedurdokumentation med både dynamiska och statiska dokument för effektiv versionskontroll.

Ett omfattande bibliotek med SOP-programvarumallar som inkluderar ClickUps SOP-mall arbetsbeskrivningar och processkartor.

Den direkta integrationen med ClickUps uppgiftshanteringslösning gör dina SOP:er till lättspårbara och repeterbara processer.

Ett användarvänligt gränssnitt gör dina SOP:er tillgängliga för alla teammedlemmar.

Definierade och segmenterade användarroller gör SOP-programvaran användbar för alla – inklusive organisationsledare.

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria versionen kan vara begränsad när det gäller vissa avancerade SOP-programvarufunktioner och lagringsutrymme.

Vissa användare är inte så förtjusta i gränssnittet, särskilt färg- och typsnittsvalen i programvaran.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Coassemble

Via Coassemble

Coassemble är kanske främst en utbildningsplattform, men kan också hävda sig inom SOP-programvaruområdet.

Detta verktyg är särskilt utformat för småföretag och fungerar särskilt bra för grundläggande dokument, såsom teamstadgar. Anpassade och mallbaserade moduler gör det möjligt för dina teammedlemmar att läsa centrala procedurdokument, enkla checklistor för samarbete och andra dokument.

Coassemble bästa funktioner

Förkonfigurerade utbildningsmoduler gör det möjligt för nya medlemmar i organisationen att lära sig om dina standardrutiner och annan etablerad teamkunskap som kommer att gynna deras arbete.

Användarsegmentering på kohortnivå för att skapa checklistor och moduler som överensstämmer med plattformens användares befintliga kunskaper.

Flexibla behörighetsstrukturer säkerställer att rätt personer har rätt åtkomst till rätt SOP:er.

Integration med din befintliga teknikstack gör det enklare att tilldela uppgifter och kommunicera dina digitala SOP:er.

Den visuella betoningen gör implementeringen av standardiserade arbetsrutiner engagerande för användarna.

Begränsningar för Coassemble

Det är inte en äkta standardiserad arbetsprocedurprogramvara, vilket innebär att du behöver dessa integrationer i ditt arbete med att bygga upp och kommunicera dina standardiserade processer.

Att ladda upp innehåll, särskilt visuellt innehåll som bilder, kan vara komplicerat i programvaran.

Massregistrering av nya användare kan vara komplicerat, vilket leder till längre och mer repetitiva uppgifter för administratörer.

Plattformen optimerar inte versionshanteringen i backend, vilket komplicerar SOP-hanteringen i större organisationer.

Coassemble-priser

Pro 10 : 50 $/månad

Pro 20 : 120 $/månad

Premium 20 : 160 $/månad

Pro Unlimited: Anpassad offert krävs

Coassemble-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (166 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (34 recensioner)

3. SweetProcess

Via SweetProcess

Här har vi vår första dedikerade SOP-programvara. SweetProcess hjälper dig specifikt att övervaka och förbättra dina processer, övervaka ansvarsområden och hantera uppgifter därefter.

Målet med programvaran är precis vad rätt SOP-programvara behöver uppnå: att skapa en online-bruksanvisning som alla har tillgång till och som gör det möjligt för dig att skapa SOP:er, effektivisera dina dagliga uppgifter och göra färre misstag i SOP-skapandeprocessen och den löpande implementeringen.

SweetProcess bästa funktioner

Den dokumenterar enkelt dina rutiner, policyer och processer i en överskådlig instrumentpanel.

Programvaran hjälper ditt team att implementera dina SOP:er genom enkla arbetsflöden och automatiserade uppgifter.

Programvaran skapar en offentlig eller privat kunskapsbas för att kommunicera alla SOP som andra behöver känna till.

Den skapar team inom dina användarroller för att effektivisera kommunikationen och uppgiftsfördelningen.

Programvaran erbjuder gratis mallar för allt från evenemang till brandövningar, efterlevnadsarbetsflöden och mycket mer.

Begränsningar för SweetProcess

Denna specialiserade programvara gör det mer utmanande att integrera den med bredare verktyg för företagsledning.

Denna plattform begränsar importen till Word-dokument och bilder, vilket innebär att andra filtyper inte kan importeras.

Att lägga till team i en process är inte nödvändigtvis intuitivt och kräver manuellt arbete i programvaran.

Priser för SweetProcess

99 $/månad för team med upp till 20 aktiva medlemmar

5 $/månad extra för varje ytterligare teammedlem utöver den gränsen

SweetProcess betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (5 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

4. Tallyfy

Via Tallyfy

Tallyfy är en användbar SOP-programvara som hjälper dig att dokumentera och automatisera alla uppgifter inom din organisation. Från formulär till godkännanden, onboarding och till och med kundrelaterade uppgifter har den förtjänat sin plats som en av de bästa SOP-programvarorna på marknaden.

Konceptet bakom programvaran är enkelt. Samla dina viktigaste och bästa SOP:er i ett enda system och skapa ritningar så att alla vet vad de ska göra. Skapa sedan självautomatiserande processer för att utföra ditt arbete korrekt varje gång.

Tallyfys bästa funktioner

Ingen kodning krävs. Tallyfys approach till SOP förbättrar samarbetet, delvis eftersom det är så enkelt.

Den förbättrade transparensen gör att alla i organisationen inte bara kan se dina SOP:er utan också hur plattformen utför dem dagligen.

Deras snabba och effektiva kundsupport hjälper dig att anpassa din egen SOP-programvaruplattform med hjälp av Tallyfy-plattformen.

Uppgiftsautomatisering baserad på dina SOP:er omvandlar teoretiska bästa praxis till verkliga förbättringar i arbetet.

Begränsningar för Tallyfy

Användargränssnittet kan ibland vara lite långsamt, särskilt när det gäller komplexa dokument, processer och SOP:er.

Uppgiftshanteringen är relativt ytlig, eftersom Tallyfy inte kan hantera mer komplexa processer inom ditt team.

AI-förslag kan hjälpa till att förbättra arbetsflöden, men kan också bli överväldigande om du redan vet vilka typer av processer du vill bygga upp.

Priser för Tallyfy

Tallyfy Docs: 5 USD/månad per användare

Tallyfy Pro: 30 USD/månad per användare

Tallyfy-betyg och recensioner

G2: 5/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (11 recensioner)

5. Way We Do

Via Way We Do

Denna programvara är ett verktyg för stora organisationer, franchisekedjor och andra företag med flera verksamhetsställen där det kan vara svårt att kommunicera dina SOP:er. Som ett resultat tenderar dess funktioner att vara ganska avancerade, från integration för video och presentationer till komplexa flödesscheman.

Way We Do bästa funktioner

Färdiga SOP-mallar förenklar uppbyggnaden av ditt bibliotek från grunden.

Acceptansarbetsflöden gör det möjligt för organisationsledare att godkänna nya SOP:er och hjälper dig att verifiera att olika medlemmar i ditt team har läst det de behöver.

Aktiverade checklistor för nya och befintliga medlemmar i organisationen för att hålla reda på deras utbildnings- och läsmaterial.

En personlig instrumentpanel innehåller checklistor, uppgifter som ska utföras och nya SOP:er som du kan bekanta dig med.

Begränsningar i Way We Do

Det är relativt dyrt jämfört med några av de andra alternativen på denna lista.

Det tar lång tid att lära sig den komplexa programvaran, delvis på grund av att den är optimerad för större och mer komplexa organisationer.

Användargränssnittet i arbetsflöden är inte alltid intuitivt.

Utbildningsdokumentationen är ibland föråldrad och hänvisar till äldre processer för att lära sig programvaran.

Way We Do-prissättning

Startpris : 99 $/månad per 10 teamanvändare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Way We Do-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (8 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (11 recensioner)

6. Trainual

Via Trainual

Trainual är en programvara för kunskapsöverföring som främst är avsedd för utbildning av nya och befintliga medarbetare.

I bästa fall är det en virtuell och interaktiv utbildningsmanual som du kan använda för att dela organisatorisk kunskap. Det är ännu bättre om du också använder den som SOP-programvara.

Trainuals bästa funktioner

Dess intuitiva process omvandlar befintliga SOP:er till steg-för-steg-utbildningsdokumentation för dina team.

Rolltilldelningar hanterar både äganderätten till enskilda SOP:er och utbildningsansvar.

Den kan enkelt bädda in externt innehåll, såsom PDF-filer, GIF-filer och videor.

Dess omfattande integrationsbibliotek med verktyg inkluderar Loom, Slack och en rad olika programvaror för projektledning.

Begränsningar i Trainual

Fokus på utbildning och introduktion begränsar något möjligheten att använda Trainual som en dedikerad SOP-programvara.

Inloggningar kan vara komplexa, med olika moduler som kräver olika inloggningar istället för en mer centraliserad lösning.

Denna plattform har något begränsade kunskapsprov jämfört med annan utbildningsprogramvara.

Priser för Trainual

Train : 8 USD/månad per användare

Skala: 12 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

7. ProcessKit

Via ProcessKit

ProcessKit är utformat för byråer och hjälper alla som arbetar med externa kunder att underlätta onboarding. Denna programvara skapar SOP:er specifikt för onboarding av nya kunder, vilket gör det enkelt för byråer och liknande företag att följa dessa steg.

ProcessKits bästa funktioner

Enkla mallar för kundonboarding hjälper alla byråer att komma igång snabbt.

Villkorslogik i uppbyggnaden av arbetsflöden möjliggör mer anpassade situationer utan att kompromissa med automatiseringen.

Den intuitiva Kanban-vyn spårar flera kunders onboarding utan förvirring.

Uppgiftsdelegering innebär att flera medlemmar i ditt team deltar i genomförandet av dina SOP:er för onboarding.

Begränsningar för ProcessKit

Programvarans anpassningsbara karaktär innebär att den initiala installationsprocessen kommer att ta betydande tid.

Dess funktioner är uteslutande relaterade till kundonboarding, vilket begränsar dess användning som bredare SOP-programvara.

Priser för ProcessKit

Ett abonnemang: 49 USD/månad för upp till tre medlemmar, 19 USD/månad för varje ytterligare medlem och obegränsat antal gästkonton, till exempel för kontakter på byråer.

ProcessKit-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

8. Dozuki

Via Dozuki

Organisationer inom tillverkningsindustrin överlever eller misslyckas beroende på hur väl de optimerar och följer individuella SOP:er. Dozuki kommer till undsättning.

Med SOP-programvara som är särskilt utvecklad för denna bransch gör Dozuki tillverkningen enklare.

Dozukis bästa funktioner

Dess kraftfulla guideprocess kan hantera även de mest tekniska dokumenten inom tillverkningsindustrin.

Dess skalbara utbildningsprogram för dina SOP:er ut i fältet.

De integrerade översättningsfunktionerna för multinationella organisationer gör det möjligt att använda SOP:er utomlands.

Begränsningar med Dozuki

Den har en komplex och något begränsad förmåga att kontrollera åtkomsten till olika SOP:er beroende på användarroller.

Eftersom det är komplex programvara är det inte alltid intuitivt för nya användare att komma igång.

Den kan integrera begränsningar i videor och bilder i enskilda dokument.

Priser för Dozuki

Kontakta oss för prisuppgifter

Dozuki-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (12 recensioner)

9. JobRouter

Via JobRouter

JobRouter bygger sitt värdeerbjudande på tre pelare: processautomatisering, dokumenthantering och datahantering. Denna plattform verkar vara det perfekta verktyget som även kan fungera som programvara för standardiserade arbetsrutiner.

JobRouters bästa funktioner

Den snabba och intuitiva implementeringen gör att du kan börja använda verktyget inom några dagar.

Den erbjuder förstklassig kundservice för nya och befintliga användare.

Det är flexibelt att skapa formulär och processer, särskilt när man går bortom GUI för att ändra mallar i kärnan.

Begränsningar för JobRouter

Det är tekniskt sett inte SOP-programvara, utan kräver viss anpassning för att fungera för detta ändamål.

Laddningstiderna kan vara långa, särskilt när man växlar mellan olika funktioner i plattformen.

JobRouter-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

JobRouter-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: 4,5/5 (11 recensioner)

10. Lean Power

Via Lean Power

Lean Power låter dig konvertera pappers- och PDF-arbetsprocesser och paket till digitala versioner och datorbaserade procedurer. Som sådan fungerar det bra som ett SOP-programverktyg för att optimera dina arbetsinstruktioner, vilket sparar arbete och tid.

Lean Powers bästa funktioner

Med dess desktop-app kan du arbeta utanför din webbläsare och till och med i offline-läge.

Denna strömlinjeformade digitaliseringsprocess fungerar särskilt bra i en traditionell bransch som är beroende av pappersinstruktioner, till exempel tillverkningsindustrin.

Övervakning och analys i realtid hjälper dig att förstå hur ditt team implementerar SOP:er i praktiken.

Lean Power-begränsningar

Syftet är inte att skapa nya digitala SOP:er inom programvaran, utan att fokusera på att digitalisera befintliga SOP:er.

Digitaliseringen är endast på engelska, vilket gör den mindre användbar i multinationella verksamheter.

Lean Power-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Lean Power-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (3 recensioner)

Capterra: Inga recensioner hittills

Skapa en standardrutin i ClickUp

Att skapa och dokumentera standardrutiner är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad och informerad om individuella och teamets arbetsflöden. Med ClickUp kan du enkelt lagra SOP:er på en central plats, så att alla hålls informerade.

Denna metod möjliggör också snabb åtkomst till viktig information och instruktioner när det behövs, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att hålla sig à jour med sina uppgifter.

Är du redo att komma igång? Skapa ett gratis konto idag!