De 10 bästa SOP-generatorverktygen för effektiva affärsprocedurer

Jag måste erkänna att när jag först började leda ett team kändes tanken på att skapa standardiserade arbetsrutiner (SOP) som en plåga. Jag tillbringade timmar med att formatera, skriva om och justera dokument, bara för att upptäcka att något fortfarande saknades eller var oklart.

Så jag testade 10 SOP-generatorer för att se om de kunde göra mitt liv enklare. Spoiler alert – det gjorde de. 😌

Om du letar efter sådana verktyg, här är min syn på vad du bör leta efter i en SOP-skaparprogramvara – och vilka som är värda din uppmärksamhet. 👇

Varför har SOP-generatorprogramvara blivit viktigare än någonsin?

Om du fortfarande skapar och hanterar SOP:er i Word-dokument och delade enheter missar du en enorm möjlighet. Dagens arbetstempo kräver snabbhet, konsekvens och skala – något som manuell SOP-skapande helt enkelt inte kan hålla jämna steg med. SOP-programvara är inte längre bara något som är trevligt att ha. Det är den moderna ryggraden i operativ excellens.

Här är varför det är viktigare än någonsin för en smidigare arbetsflödeshantering:

Snabb introduktion: Generera automatiskt tydliga, standardiserade rutiner för att få nya medarbetare att komma igång på några timmar, inte veckor. Processkonsistens i stor skala: Se till att alla team, oavsett plats, följer samma högkvalitativa steg. AI-drivna uppdateringar: Revidera omedelbart föråldrade SOP:er när arbetsflödena utvecklas – utan versionskaos. Revisionsberedskap: Inbyggda dokumentationsspår gör efterlevnaden enkel Tvärfunktionell tydlighet: Överbrygga klyftor mellan team med strukturerade, lättförståeliga processer Tidsbesparing: Sluta uppfinna hjulet på nytt – återanvänd mallar och : Sluta uppfinna hjulet på nytt – återanvänd mallar och automatisera dokumentationen. Fjärrstyrda arbetsflöden: Samordna distribuerade team utan ändlösa möten

🧠 Kul fakta: SOP:er går tillbaka till forntida civilisationer. De första kända dokumenterade procedurerna som beskriver medicinska metoder hittades på forntida egyptiska papyrusrullar.

De bästa SOP-skaparprogrammen i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp – AI-driven SOP-skapande med ClickUp Brain – SOP-mallar, dokument, uppgifter, whiteboards – Uppgiftsberoenden, anpassningsbara fält, samarbete i realtid – Centraliserat SOP-bibliotek med versionskontroll Små till stora företagsteam som behöver SOP:er kopplade till projektgenomförande och automatisering Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Scribe – SOP-generering i realtid från skärminspelningar – Automatiska skärmdumpar och anteckningar – Anpassningsbara mallar, webbläsartillägg Enskilda användare till medelstora team som behöver snabba, visuella SOP:er utan manuell skrivning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 15 $/månad/plats; Anpassade priser för företag Process Street – Processbyggare med dra-och-släpp-funktion – Automatisering av uppgifter och logisk förgrening – Versionskontroll och revisionsloggar – Koduppgifter för komplex logik Små till medelstora driftsteam som hanterar återkommande arbetsflöden, HR, IT och efterlevnad Anpassade priser för alla planer (Startup, Pro, Enterprise) SweetProcess – SOP:er med videor, bilder, frågesporter – Inbyggd versionshantering och flödesscheman – Uppgiftsfördelning och framstegsspårning Små företag och små team som centraliserar alla processer på ett ställe 99 $/månad för upp till 20 användare; 5 $/ytterligare användare Tallyfy – Automatisering av arbetsflöden + villkorlig logik – Delbara intagsformulär + kundportaler – Öppna API-integrationer – Spårning i realtid + samarbete Medelstora till stora distribuerade team som automatiserar interna + kundinriktade SOP:er 30 $/månad per fullständig användare; 5 $/månad per lätt användare Notion – Samarbete i realtid på dokument – AI-frågor och svar, mallar, revisionshistorik – Integrationer, databaser, anpassade layouter Startups till medelstora team som bygger SOP-hubbar, wikis och projektdokument Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Zoho Creator – Drag-and-drop-byggare med låg kod – SOP-automatisering + rollbaserad åtkomst – Dashboards för efterlevnad, påminnelser Medelstora till stora IT-kunniga team som integrerar SOP:er i anpassade appar Betalda abonnemang från 10 till 30 dollar per månad; Flex-abonnemang med anpassade priser för företag. Lucidchart – AI-diagramgenerering – SOP-flödesscheman, swimlanes, UML – Drag-and-drop-samarbete – Live-datalänkning Team av alla storlekar som visuellt kartlägger SOP:er för drift eller teknik Gratis plan tillgänglig; Betald från 9 $/månad (individuell), 10 $/användare/månad (team); Anpassade priser för företag Google Docs – Samarbete i realtid + kommentarer – Förslagsläge, automatisk sparning, versionshistorik – TOC-generator + integration med Google Sheets, Forms Enskilda användare och samarbetande team som behöver enkla, allmänt tillgängliga SOP:er Gratis för alltid Coda – AI-genererade dynamiska SOP:er – Inbäddade checklistor, logik och data – Anpassade arbetsflöden + integrationer – Intern app-liknande funktionalitet Teknikorienterade medelstora team som behöver SOP:er med inbyggd logik och automatisering Gratis plan tillgänglig; Betalas från 12 till 36 dollar per månad per Doc Maker; Anpassade priser för företag

De 10 bästa SOP-generatorerna & tillverkarna

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Jag har testat många verktyg för att effektivisera skapandet av SOP, och dessa tio är de bästa. Var och en erbjuder något unikt som hjälper dig att snabbt utveckla effektiva rutiner.

Låt oss ta reda på vad som utmärker varje SOP-generator. 🤩

1. ClickUp (bäst för AI-driven generering och hantering av SOP-dokument)

Prova ClickUp Brain gratis Skriv, sammanfatta och hantera SOP:er med ClickUp Brain

Som den ultimata appen för arbete är ClickUp ett av de mest robusta verktygen för att hantera och skapa omfattande standardrutiner.

Som en gratis AI-SOP-generator erbjuder den en rad funktioner som effektiviserar dokumentskapande, uppgiftshantering och teamsamarbete, vilket gör den till en helhetslösning för företag som vill upprätthålla konsekvens och effektivitet i sina arbetsflöden.

ClickUp Docs är ett dynamiskt dokumentationsverktyg som låter dig skapa professionella SOP:er i realtid – med rich text-formatering inklusive rubriker, checklistor, inbäddade medier och mycket mer. Du kan samarbeta med dina kollegor för att utarbeta detaljerade rutiner och samordna förändringar i rutinerna.

Du kan också använda ClickUp Brains AI-assistans i ditt dokument för att påskynda och automatisera delar av SOP-skapandeprocessen. Den analyserar tidigare arbetsflöden för att ge förslag på prioritering av uppgifter, automatiserar rutinuppgifter och hjälper dig att importera befintliga SOP:er och använda dem för att skapa relevanta mallar för framtida SOP:er.

Skapa tydliga översikter och innehåll för SOP:er med ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Om du vill tiodubbla din SOP-genereringsprocess behöver du Brain MAX, AI-skrivbordsprogrammet från ClickUp. Använd det för att arbeta med flera LLM:er för att skriva och förfina din SOP via ett enda gränssnitt! Du kan välja mellan lättare modeller, såsom o3-mini eller Claude Sonnet 4, och mer kraftfulla modeller såsom Gemini 2. 5 Pro och o1. Det bästa av allt? Du kan använda dess Talk-to-Text-funktion för att dela detaljerade SOP-idéer!

ClickUp SOP-mallen förenklar också skapandet och hanteringen av standardiserade arbetsrutiner i samarbete för företag av alla storlekar.

Få gratis mall ClickUps SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, dokumentera och hantera standardiserade arbetsrutiner.

Du kan använda checklistor för att automatisera uppgifter, minska fel och öka produktiviteten. Med denna mall på plats kommer du att dra nytta av lägre kostnader för procedurträning, smidigare arbetsflöden och standardiserad prestanda för olika uppgifter.

⏩ AI-kapacitet: Från AI-drivna uppgiftsfördelningar och sammanfattningar av SOP-dokument till att driva överlämningar och uppföljningar, kan ClickUps AI både generera och utföra SOP-steg – tack vare djup integration mellan uppgifter, dokument, chattar, whiteboards och anslutna verktyg. ClickUps Autopilot Agents automatiserar standups, rapporter, frågor och svar i ClickUp Chat-kanaler och mycket mer. De genererar proaktivt mötesreferat, dagliga uppdateringar och uppgiftsfördelningar i linje med dina SOP-arbetsflöden. Connected Search och Ask AI gör det enklare att söka svar från dina SOP:er med ett enkelt knapptryck. Som vi nämnde ovan finns ClickUps Brain MAX också tillgängligt som en fristående desktop-app för dig!

Perfekt för

Teamstorlek

Små till stora företagsteam

Använd den här mallen när du behöver

När viktiga processer finns i människors huvuden och team slösar tid på att upprepa instruktioner eller åtgärda fel som kunde ha undvikits

När introduktionen går långsamt eftersom nyanställda inte har tillgång till tydliga, stegvisa arbetsflöden för återkommande uppgifter

När produktteam behöver konsekvent dokumentation för funktionsreleaser, kvalitetssäkring och versionskontroll

När marknadsföringsteam driver kampanjer i flera kanaler och behöver standardiserade arbetsflöden för att skapa, granska och publicera material

När support- eller framgångsteam behöver följa och uppdatera kundorienterade processer som hantering av ärenden, onboarding eller eskaleringsvägar

Bästa funktioner

Hantera uppdrag enkelt: Tilldela SOP-relaterade uppgifter utan ansträngning med Tilldela SOP-relaterade uppgifter utan ansträngning med ClickUp Tasks och följ framstegen i realtid.

Anpassa din process: Använd Använd ClickUp Custom Fields för att återspegla de specifika data du behöver spåra för dina SOP:er och anpassa dem efter unika organisatoriska behov.

Förbättra teamsamarbetet: Förbättra samarbetet med Förbättra samarbetet med ClickUp Whiteboards och kartlägg SOP-arbetsflöden visuellt.

Dra nytta av AI-assistans: Lita på ClickUp Brain för AI-assisterad skapande och hantering av SOP, vilket minskar manuellt arbete.

Håll ordningen på uppgifterna: Använd Använd uppgiftsberoenden i ClickUp för att säkerställa att uppgifterna slutförs i rätt ordning. De förhindrar att steg slutförs i förtid, vilket undviker flaskhalsar och missförstånd som kan hindra genomförandet av SOP:en.

Fördelar

Skapa ett SOP-bibliotek med sammanlänkade dokument och uppgifter

Du behöver aldrig oroa dig för att SOP:er blir föråldrade, tack vare inbyggd live-samarbete och versionskontroll för uppdateringar.

Den innehåller alla mina SOP:er. Ärligt talat hade jag aldrig några standardrutiner, allt fanns i mitt huvud. Det fungerade bra när jag var ensamföretagare, men när jag anställde en assistent insåg jag att jag behövde dokumentera saker, inte bara för hans skull, utan också för att jag skulle kunna ersätta honom om det blev nödvändigt. Nu sparar det tid för mig med mer komplexa projekt eftersom jag inte behöver komma ihåg hur jag gjorde det tidigare, jag tittar bara tillbaka på min ClickUp SOP och där finns allt. Jag känner att jag har ett mer officiellt företag nu. Det får mig också att må bättre att veta att om min nuvarande assistent någonsin slutar, kan jag få någon ny att ta över mycket snabbare och med mindre av min personliga uppmärksamhet.

Den innehåller alla mina SOP:er. Ärligt talat hade jag aldrig några standardrutiner, allt fanns i mitt huvud. Det fungerade bra när jag var ensamföretagare, men när jag anställde en assistent insåg jag att jag behövde dokumentera saker, inte bara för hans skull, utan också för att jag skulle kunna ersätta honom om det blev nödvändigt. Nu sparar det tid för mig med mer komplexa projekt eftersom jag inte behöver komma ihåg hur jag gjorde det tidigare, jag tittar bara tillbaka på min ClickUp SOP och där finns allt. Jag känner att jag har ett mer officiellt företag nu. Det får mig också att må bättre att veta att om min nuvarande assistent någonsin slutar, kan jag få någon ny att ta över mycket snabbare och med mindre av min personliga uppmärksamhet.

Nackdelar

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för mindre team som kanske inte behöver avancerade funktioner.

Enstaka fördröjningar och långa laddningstider rapporteras av vissa användare.

Det är lätt att bli överväldigad eftersom det finns så många alternativ, klickappar och funktioner. Det är bäst att börja med mallar och några bra YouTube-tutorials. Deras onboarding är dock utmärkt.

Det är lätt att bli överväldigad eftersom det finns så många alternativ, klickappar och funktioner. Det är bäst att börja med mallar och några bra YouTube-tutorials. Deras onboarding är dock utmärkt.

Prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

2. Scribe (bäst för SOP-dokumentation i realtid)

Scribe tillhandahåller en AI-driven plattform som automatiskt registrerar användaråtgärder och genererar detaljerade SOP:er. Den tar skärmdumpar och kommenterar steg efter steg, vilket gör det enklare att dokumentera processdetaljer på ett korrekt sätt.

⏩ AI-funktion: Scribe AI fångar upp arbetsflöden på skärmen och genererar automatiskt polerade SOP:er – steg-för-steg-guider med skärmdumpar – vilket minskar den manuella dokumentationstiden. Med en ChatGPT-driven SOP-skapare kan du skapa företagsspecifika SOP:er på några sekunder.

Perfekt för

Teamstorlek

Enskilda användare till medelstora team

Användningsfall

Snabb, automatisk SOP-skapande från skärminspelningar – perfekt för steg-för-steg-guider, introduktionsmaterial och snabb processdokumentation utan manuell skrivning.

Scribe-funktioner

Registrera åtgärder och skapa SOP:er i realtid, vilket säkerställer noggrann dokumentation.

Inkludera automatiskt kommenterade skärmdumpar för ökad tydlighet

Anpassa mallar efter företagets behov och främja enhetlighet mellan SOP:er.

Dela SOP:er med medarbetarna för samarbete och kontinuerlig förbättring.

Fördelar

Använd den smarta suddningsfunktionen för att skapa genomgångar av känsliga interna system som löner.

Börja dokumentera alla processer enkelt med hjälp av webbläsartillägget.

Webbläsartillägget gör det enkelt att starta en ny guide, och möjligheten att exportera eller dela via länk är perfekt för både internt och externt bruk.

Webbläsartillägget gör det enkelt att starta en ny guide, och möjligheten att exportera eller dela via länk är perfekt för både internt och externt bruk.

Nackdelar

Spelar inte in ljud, endast bilder och videor

Begränsade anpassningsalternativ för SOP:er efter generering

När jag är klar med en guide märker jag att jag lägger mycket tid på att ta bort extra klick och lägga till text... Jag skulle också vilja kunna ta bort steg efterhand istället för att behöva vänta till slutet, det är lite svårare att komma ihåg vad jag vill ta bort när jag är klar med en guide, men det är enklare att bara ta bort dem till höger efterhand om det var möjligt.

När jag är klar med en guide märker jag att jag lägger mycket tid på att ta bort extra klick och lägga till text... Jag skulle också vilja kunna ta bort steg efterhand istället för att behöva vänta till slutet, det är lite svårare att komma ihåg vad jag vill ta bort när jag är klar med en guide, men det är enklare att bara ta bort dem till höger efterhand om det var möjligt.

Prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro Team: 15 $/månad per plats

Pro Personal: 29 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,8/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

3. Process Street (bäst för processautomatisering vid SOP-generering)

Process Street erbjuder anpassningsbara mallar och en intuitiv dra-och-släpp-redigerare för enklare skapande av SOP. De senaste förbättringarna har tagit det ännu längre: centraliserad dokumenthantering med versionskontroll och revisionsloggar håller dina SOP:er kompatibla och organiserade, och den nya sandlådan "Preview" låter dig testa arbetsflöden – inklusive logik, roller och godkännanden – innan du publicerar.

För avancerade användare möjliggör JavaScript-drivna koduppgifter kraftfulla beräkningsautomatiseringar direkt i SOP:er.

⏩ AI-kapacitet: Process Streets ”Process AI” utnyttjar GPT för att automatiskt generera arbetsflöden från uppmaningar, skapa dynamiska checklistor med villkor och sammanfatta eller analysera dokument. AI-uppgifter utför också datatransformationer och uppgiftsautomatisering i realtid.

Perfekt för

Teamstorlek

Små till medelstora driftsteam

Användningsfall

Återkommande arbetsflöden och checklista-drivna SOP:er – perfekt för HR-, ekonomi-, IT- och efterlevnadsprocesser som kräver godkännanden, villkor och automatiseringar.

Process Street-funktioner

Skapa snabbt skräddarsydda arbetsflöden för att minimera manuella fel

Använd ett dra-och-släpp-gränssnitt för enkel anpassning av SOP och tilldelning av uppgifter.

Automatisera uppgiftsfördelning och godkännanden för effektivare projektledning

Få tillgång till färdiga mallar för att påskynda skapandet av SOP:er.

Fördelar

Spåra SOP-ändringar och uppdateringar med versionskontroll + detaljerade anteckningar

No- code/low-code-funktioner som gör det enkelt att installera och använda

Den håller också reda på versioner så att du kan se när en process ändrades och har en anteckningssektion längst ner i varje steg i processen så att du kan göra anteckningar för dig själv eller skicka anteckningar till den interna administratören om ändringar/problem med processen.

Den håller också reda på versioner så att du kan se när en process ändrades och har en anteckningssektion längst ner i varje steg i processen så att du kan göra anteckningar för dig själv eller skicka anteckningar till den interna administratören om ändringar/problem med processen.

Nackdelar

Skalning kan vara en utmaning för större organisationer med komplexa processer.

Brist på frihet att dra uppgifter på ett icke-linjärt sätt, till exempel att placera en N/A-deluppgift bredvid en icke-utförd uppgift.

Brist på anpassningsalternativ för rapportering

Behöver lite mer flexibilitet i rapporteringen – sortering efter mer än ett fält, fler grupperingsalternativ

Behöver lite mer flexibilitet i rapporteringen – sortering efter mer än ett fält, fler grupperingsalternativ

Prissättning

Startup: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,6/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 630 recensioner)

4. SweetProcess (bäst för visuell skapande och redigering av SOP)

SweetProcess förenklar skapandet av SOP med en visuell, molnbaserad plattform som stöder rich media – text, bilder, videor – och samarbetsredigering i realtid.

För mig är de mest framstående funktionerna AI-driven SOP-utformning (SweetAI), interaktiva frågesporter för utbildning, inbyggd versionskontroll med återställningsfunktion och processkartläggningsdiagram för tydlighet. Du kan tilldela uppgifter direkt från SOP:er, spåra slutförandet och centralisera procedurer, policyer och kunskapsbasfiler – allt tillgängligt via mobilappar.

⏩ AI-funktion: SweetProcess inkluderar ”SweetAI”, som kan generera, redigera och genomdriva enhetliga policy- och procedurdokument med hjälp av uppmaningar. Du granskar, förfinar och godkänner AI-genererade utkast direkt i gränssnittet.

Perfekt för

Teamstorlek

Små företag och små team

Användningsfall

Centralisera företagets processer på ett ställe – perfekt för att dokumentera och kontinuerligt förbättra SOP:er över olika avdelningar.

SweetProcess-funktioner

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och följ framstegen efterhand.

Visualisera arbetsflöden med flödesscheman inbäddade i dokument

Spara versioner av varje dokument så att du kan spåra ändringar, återgå till tidigare versioner vid behov och se till att SOP:erna förblir uppdaterade och följer eventuella ändringar.

Exportera SOP:er i olika format för enkel delning och offlineanvändning.

Fördelar

Kopiera och klistra in bilder och grafik enkelt i SOP:er utan förvrängning

Skicka påminnelser till personer (som kanske blockerar ett projekt) om att slutföra sina tilldelade uppgifter.

Jag älskar det ansvar som detta ger mig och mina kollegor! Du behöver inte fundera på vem som har bollen, programvaran gör det åt dig. Du slipper ständigt skicka vänliga e-postmeddelanden med texten "Hej, bara en vänlig påminnelse om att ..."!

Jag älskar det ansvar som detta ger mig och mina kollegor! Du behöver inte fundera på vem som har bollen, programvaran gör det åt dig. Du slipper ständigt skicka vänliga e-postmeddelanden med texten "Hej, bara en vänlig påminnelse om att ..."!

Nackdelar

Kräver internetåtkomst för full funktionalitet.

Färre integrationer jämfört med andra verktyg för att skapa SOP:er

Rapporteringsfunktionerna är begränsade, vilket gör det svårare att få djupgående insikter.

SweetProcess har många användbara funktioner, men det finns också några potentiella nackdelar: Kostnad: priset kan vara lite högt för småföretag eller företag med en tight budget. Inlärningskurva: Det finns en viss inlärningskurva när man först börjar, särskilt när man ställer in rutiner och delegerar uppgifter. Begränsade integrationer: Integrationerna med andra plattformar är något begränsade jämfört med andra verktyg för arbetsflödeshantering. Brist på anpassningsmöjligheter: Plattformens mallar och formateringsalternativ kan vara något begränsande.

SweetProcess har många användbara funktioner, men det finns också några potentiella nackdelar:

Kostnad: priset kan vara lite högt för småföretag eller företag med en tight budget. Inlärningskurva: Det finns en viss inlärningskurva när man först börjar, särskilt när man ställer in rutiner och delegerar uppgifter. Begränsade integrationer: Integrationerna med andra plattformar är något begränsade jämfört med andra verktyg för arbetsflödeshantering. Brist på anpassningsmöjligheter: Plattformens mallar och formateringsalternativ kan vara något begränsande.

Prissättning

99 $/månad för team med upp till 20 medlemmar

5 dollar för varje ytterligare medlem

Recensioner från G2 och Capterra

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Tallyfy (bäst för automatisering av SOP-arbetsflöden)

Tallyfy är ett kraftfullt verktyg för automatisering av arbetsflöden som är utformat för att digitalisera och effektivisera SOP:er. Genom att erbjuda spårning och automatisering i realtid gör Tallyfy det möjligt för organisationer att hantera processer mer effektivt utan att behöva förlita sig på manuella uppdateringar.

Jag gillade verkligen Tallyfys villkorslogikfunktion för att skapa dynamiska SOP:er som anpassas efter olika villkor eller indata. Denna flexibilitet gör att verktyget kan hantera komplexa arbetsflöden utan att överväldiga användaren.

⏩ AI-funktion: Tallyfys AI föreslår formulärfält, automatiserar rutinmässiga steg och hjälper till att upprätthålla efterlevnaden genom att förutsäga processvägar och godkännanden.

Perfekt för

Teamstorlek

Medelstora till stora distribuerade team

Användningsfall

Kundinriktade och interna SOP:er som kräver spårning i realtid, automatisering av arbetsflöden och processgenomskinlighet. Särskilt användbart inom juridik, hälso- och sjukvård och konsultverksamhet.

TallyFy-funktioner

Spåra arbetsflödesstatus i realtid och minimera behovet av ständiga uppdateringar och möten.

Använd delbara intagsformulär för att starta processer och delegera uppgifter automatiskt.

Integrera Tallyfy sömlöst med befintliga system genom det öppna API:et för förbättrad funktionalitet.

Samarbeta enkelt med externa partners, även om de inte har ett Tallyfy-konto.

Fördelar

Tillfredsställande genomstrykningar och aviseringar om slutförda uppgifter

Hög responsivitet och hjälpsamhet från supportpersonalen

Digitalisering av manuella arbetsflöden som sparar tid

Ett fantastiskt produkt som inte bara hjälper dig att skapa system och processer, utan också uppmuntrar dina kunder att ge dig den information/de dokument du behöver. Den är dessutom enkel och rolig att använda. Den ger användaren tillfredsställande ljud och effekter när uppgifter slutförs. Mina kunder är nöjda med Tallyfy.

Ett fantastiskt produkt som inte bara hjälper dig att skapa system och processer, utan också uppmuntrar dina kunder att ge dig den information/de dokument du behöver. Den är dessutom enkel och rolig att använda. Den ger användaren tillfredsställande ljud och effekter när uppgifter slutförs. Mina kunder är nöjda med Tallyfy.

Nackdelar

Anpassningen av instrumentpanelen är begränsad, vilket gör det svårt att skräddarsy arbetsflöden för komplexa processer.

Erbjuder inte fördefinierade automatiseringsmallar, vilket innebär att användarna måste skapa arbetsflöden från grunden.

Omöjligheten att stänga av AI-förslag

Bara en liten invändning. Även om jag är säker på att många användare gillar den här funktionen, skulle jag önska att användaren hade möjlighet att inaktivera AI-förslag när man skapar arbetsflöden, eftersom inte alla använder dem och de kan vara lite störande.

Bara en liten invändning. Även om jag är säker på att många användare gillar den här funktionen, skulle jag önska att användaren hade möjlighet att inaktivera AI-förslag när man skapar arbetsflöden, eftersom inte alla använder dem och de kan vara lite störande.

Prissättning

30 $/månad per fullvärdig medlem

5 $/månad per light-medlem

Recensioner från G2 och Capterra

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Notion (bäst för flexibel och samarbetsinriktad SOP-skapande)

Notion är ett mångsidigt arbetsverktyg som förenklar organisering och skapande av SOP:er genom anpassningsbara mallar.

Den blockbaserade strukturen gjorde det enklare för mig och mitt team att integrera text, bilder och databaser i vår dokumentation, samtidigt som realtidssamarbetet säkerställde att vi kunde arbeta tillsammans smidigt med SOP-dokumentationen.

⏩ AI-funktioner: Notion AI-funktionerna möjliggör sammanfattning, omskrivning, taggning och sökning inom SOP-sidor, vilket förvandlar statiska dokument till interaktiva kunskapscentrum.

Perfekt för

Teamstorlek

Startups till medelstora team

Användningsfall

Samarbetsbaserad SOP-dokumentation med en flexibel struktur – idealisk för tvärfunktionella kunskapscentrum, wikis och intern dokumentation kopplad till större projekt.

Notion-funktioner

Definiera tydligt roller och ansvar och säkerställ ansvarsskyldighet för uppgifterna.

Spåra ändringar med hjälp av revisionshistorikfunktionen för att upprätthålla noggrannheten.

Integrera enkelt Notion med andra verktyg för att förbättra samarbetet och funktionaliteten.

Anpassa mallarna efter dina specifika operativa behov för större flexibilitet.

Fördelar

Sök snabbare i SOP:er med AI Q&A

Kraftfulla funktioner för sammanlänkning och databaser

Dess anpassningsbara arbetsyta håller allt organiserat, och AI-funktionen för frågor och svar hjälper mig att snabbt hitta information, vilket sparar tid under hektiska dagar. Integrationen med Notion Calendar är en livräddare för schemaläggning utan att behöva jonglera mellan olika appar.

Dess anpassningsbara arbetsyta håller allt organiserat, och AI-funktionen för frågor och svar hjälper mig att snabbt hitta information, vilket sparar tid under hektiska dagar. Integrationen med Notion Calendar är en livräddare för schemaläggning utan att behöva jonglera mellan olika appar.

Nackdelar

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva, vilket fördröjer skapandet av SOP.

Prestandaproblem med komplexa databaser kan störa arbetsflödet

Det är inte alltid intuitivt och jag tyckte inte om att behöva sätta ihop byggstenar av funktionalitet innan jag kunde börja med den faktiska uppgiften jag ville utföra. Jag tyckte att det var lite förvirrande och det kan vara en stor distraktion från det man egentligen ska göra.

Det är inte alltid intuitivt och jag tyckte inte om att behöva sätta ihop byggstenar av funktionalitet innan jag kunde börja med den faktiska uppgiften jag ville utföra. Jag tyckte att det var lite förvirrande och det kan vara en stor distraktion från det man egentligen ska göra.

Prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per plats

Företag: 24 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

⚡ Mallarkiv: Upptäck ett urval av mallar för processdokumentation som hjälper dig att beskriva, standardisera och förbättra dina affärsprocesser.

7. Zoho Creator (bäst för SOP-generering med låg kod)

Zoho Creator är en low-code-plattform som är idealisk för att skapa anpassade SOP-mallar för ditt företag. Den låter dig också hantera SOP:er genom rollbaserad åtkomst för säker dokumentation.

Min favoritfunktion? Du kan ställa in automatiserade arbetsflöden för att hantera rutinuppgifter inom dina SOP:er, till exempel skicka påminnelser om SOP-granskningar, meddela relevanta teammedlemmar om uppdateringar eller till och med generera rapporter.

⏩ AI-kapacitet: Zoho:s AI Modeler och CoCreator (Zia + OpenAI) gör det möjligt för användare att bygga och träna anpassade AI-modeller – utan att behöva koda. Dessa kan driva SOP-arbetsflöden, utlösa automatiseringar och bädda in prediktiv logik i formulärdrivna procedurer.

Perfekt för

Teamstorlek

Medelstora till stora IT-kunniga team

Användningsfall

SOP:er inbäddade i anpassade interna appar och automatiseringar – perfekt för team som behöver processgenomförande med logik, formulär och arbetsflödesutlösare.

Zoho Creator-funktioner

Designa anpassade SOP-mallar med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt, ingen kodning krävs.

Automatisera repetitiva uppgifter för snabbare uppdateringar och aviseringar

Övervaka efterlevnaden av SOP med rapporter och instrumentpaneler som spårar efterlevnaden.

Fördelar

Kraftfulla lågkodsfunktioner för snabbare utveckling av anpassade appar

Snabb applikationsdistribution

Zoho Creator hjälper mig att utforma mitt arbetsflöde med mindre teknisk kunskap på kortare tid utan att behöva underhålla några andra verktyg. Det hjälper mig också att automatisera mina arbetsflöden efter mina behov.

Zoho Creator hjälper mig att utforma mitt arbetsflöde med mindre teknisk kunskap på kortare tid utan att behöva underhålla några andra verktyg. Det hjälper mig också att automatisera mina arbetsflöden efter mina behov.

Nackdelar

Begränsningar i fältstorlek (t.ex. 64 KB för text med flera rader) kan begränsa detaljerat SOP-innehåll.

Komplexa skript för automatisering är begränsade, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna för stora operationer.

Begränsade alternativ för grafiskt användargränssnitt

Även om full kontroll över UI-funktioner i appar som Zoho Creator vanligtvis är begränsad, tror jag att de kan höja ribban och göra det möjligt för utvecklare att skapa riktigt skräddarsydda appar som inte bara fungerar för design, utan också ser ut och känns som en premiumapp, särskilt på mobilen.

Även om full kontroll över UI-funktioner i appar som Zoho Creator vanligtvis är begränsad, tror jag att de kan höja ribban och göra det möjligt för utvecklare att skapa riktigt skräddarsydda appar som inte bara fungerar för design, utan också ser ut och känns som en premiumapp, särskilt på mobilen.

Prissättning

Standard: 10 $/månad

Professional: 20 $/månad

Företag: 30 $/månad

Flex: Anpassad prissättning (endast årsabonnemang)

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,3/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 160 recensioner)

8. Lucidchart (bäst för visuell SOP-skapande)

Lucidchart är utmärkt för att skapa SOP:er genom visuell dokumentation. Det erbjuder intuitiva flödesschemamallar som hjälper användarna att tydligt kartlägga SOP-processer. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt för mig att ordna steg, symboler och kopplingar, vilket gör det enkelt att kartlägga SOP:er. Detta kan vara till hjälp även för dem som har liten erfarenhet av diagram.

Plattformens verktyg för samarbete i realtid gör det möjligt för team att bidra till dokumentationen, vilket effektiviserar skapandet av detaljerade och välstrukturerade SOP:er.

⏩ AI-kapacitet: Lucidcharts AI kan generera diagram från textprompter, automatiskt layoutade flödesscheman, visualisera processer direkt och integreras med GPT:er, Microsoft Copilot och Slack för smidigare diagramskapande.

Perfekt för

Teamstorlek

Team av alla storlekar, särskilt inom drift eller teknik

Användningsfall

Visuell SOP-kartläggning – bäst för processdiagram, swimlane-arbetsflöden och flödesscheman

Lucid Charts funktioner

Skapa processdiagram snabbt med hjälp av AI-prompter

Dra nytta av automatiska förgrenings- och formändringsverktyg för att snabba upp skapandet av diagram.

Få tillgång till en mängd olika mallar, från flödesscheman till UML-diagram (Unified Modeling Language), för att dokumentera SOP:er på ett tydligt sätt.

Fördelar

Användarvänlig och tillgänglig diagramfunktion med ett dra-och-släpp-redigeringsverktyg

Spara ditt arbete automatiskt så att du aldrig behöver oroa dig för att förlora dina ändringar.

Lucidchart är ett utmärkt produkt för arkitekter, utvecklare och säljare. Dess användarvänliga gränssnitt gör diagramskapande tillgängligt även för nybörjare. Möjligheten att dela det inom organisationen och även utanför gör det mer tillgängligt och lätt att hänvisa till, tillsammans med möjligheten att använda flera ark. Möjligheten att länka diagram till externa datakällor som Google Sheets och Excel är en kraftfull funktion.

Lucidchart är ett utmärkt produkt för arkitekter, utvecklare och säljare. Dess användarvänliga gränssnitt gör diagramskapande tillgängligt även för nybörjare. Möjligheten att dela det inom organisationen och även utanför gör det mer tillgängligt och lätt att hänvisa till, tillsammans med möjligheten att använda flera ark. Möjligheten att länka diagram till externa datakällor som Google Sheets och Excel är en kraftfull funktion.

Nackdelar

Buggar och långsam prestanda har rapporterats påverka användbarheten.

Export av diagram till andra plattformar kan leda till förlust av interaktivitet, vilket begränsar funktionaliteten.

Jag kunde inte kopiera diagram direkt till Excel eller Word, vilket var lite obekvämt, men jag kunde ändå klara mig genom att använda lösningar som att exportera eller ta skärmdumpar.

Jag kunde inte kopiera diagram direkt till Excel eller Word, vilket var lite obekvämt, men jag kunde ändå klara mig genom att använda lösningar som att exportera eller ta skärmdumpar.

Prissättning

Gratis

Individuell: 9 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,5/5 (över 6 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Enligt National Institute of Standards and Technology (NIST) kan tydliga och väl dokumenterade processer minska fel med upp till 60 %.

9. Google Docs (bäst för gemensamt skapande av SOP)

Google Docs är ett enkelt men effektivt verktyg för att skapa och hantera SOP:er. Dess kommentarfunktion gör det möjligt för alla i teamet att lämna feedback, ställa frågor eller markera ändringar i SOP:er. I förslagsläget visas redigeringar som förslag som kan accepteras eller avvisas, vilket gör det enklare att hantera versionskontroll och feedback.

Du kan också använda det inbyggda verktyget Innehållsförteckning för att automatiskt generera en klickbar lista med rubriker och snabbt navigera i långa SOP:er. Integrationen med Googles ekosystem förbättrar ytterligare datahanteringen och tillgängligheten.

⏩ AI-kapacitet: Google Workspaces Gemini AI förväntas kunna sammanfatta PDF-filer/formulär, generera dokument, förfina utkast och till och med skapa podcast-liknande ljudsammanfattningar av SOP:er. Den nuvarande ”Duet AI” erbjuder funktioner för att skapa utkast, sammanfatta och skriva om inom Docs.

Perfekt för

Teamstorlek

Enskilda användare till samarbetande team

Användningsfall

Grundläggande SOP-skrivning och redigering i realtid – perfekt för team som letar efter ett gratis, enkelt och allmänt tillgängligt dokumentationsverktyg.

Google Docs-funktioner

Arbeta samtidigt med flera redigerare för omedelbara uppdateringar och feedback.

Lägg till kommentarer och förslag för tydlig kommunikation under skapandet av SOP.

Integrera med andra Google-appar som Sheets och Forms för att förbättra datahanteringen.

Lagra SOP:er i Google Drive för enkel åtkomst och versionskontroll.

Fördelar

Spara ditt arbete automatiskt så att du inte förlorar de senaste ändringarna och slipper göra om arbetet.

Hämta enkelt äldre versioner av ditt dokument tack vare kraftfulla verktyg för versionshantering.

Jag gillar att jag kan skapa ett dokument på vilken enhet som helst (telefon, surfplatta, dator etc.) och komma åt allt mitt arbete från vilken enhet som helst, var som helst (med tillgång till internet). Det är också mycket praktiskt att alla mina dokument sparas automatiskt! Dessutom kan jag dela dokument med vem som helst, och så länge de har ett Gmail-konto kan de också ladda ner och redigera dem var som helst.

Jag gillar att jag kan skapa ett dokument på vilken enhet som helst (telefon, surfplatta, dator etc.) och komma åt allt mitt arbete från vilken enhet som helst, var som helst (med tillgång till internet). Det är också mycket praktiskt att alla mina dokument sparas automatiskt! Dessutom kan jag dela dokument med vem som helst, och så länge de har ett Gmail-konto kan de också ladda ner och redigera dem var som helst.

Nackdelar

Avancerade formateringsalternativ för komplexa SOP:er är begränsade, vilket påverkar dokumentdesignen.

Saknar funktioner som beslutsträd, som är avgörande för att dokumentera och förstå mer komplicerade procedurer.

Formateringen kan bli klumpig, särskilt om du försöker rensa upp något som kommer från en annan källa. Stilarna behålls inte alltid när du kopierar in innehåll, och tabeller kan vara besvärliga att hantera. Det är utmärkt för snabb samverkan, men om jag bygger något som kräver striktare visuell kontroll brukar jag byta till en annan plattform.

Formateringen kan bli klumpig, särskilt om du försöker rensa upp något som kommer från en annan källa. Stilarna behålls inte alltid när du kopierar in innehåll, och tabeller kan vara besvärliga att hantera. Det är utmärkt för snabb samverkan, men om jag bygger något som kräver striktare visuell kontroll brukar jag byta till en annan plattform.

Prissättning

Gratis för alltid

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

10. Coda (bäst för AI-assisterad SOP-generering)

Coda är en AI-driven SOP-skapare som gör det möjligt för användare att skapa dokument som fungerar som interaktiva arbetsytor. SOP:er kan innehålla text, tabeller, checklistor, knappar och integrationer, allt i ett enda dokument, vilket minskar behovet av flera verktyg eller plattformar.

Länka enkelt SOP:er i Coda till andra dokument eller databaser inom samma arbetsyta och skapa ett nätverk av relaterade dokument och referensmaterial. Integrera med externa verktyg utan problem.

⏩ AI-funktion: Coda AI hjälper till att skapa och förfina SOP:er med kontextmedveten skrivning, tabellautomatisering och inbyggda AI-granskningsverktyg. Det kan sammanfatta dokument, föreslå åtgärder och hämta data från anslutna appar för att göra SOP:er dynamiska och interaktiva. Med funktioner som AI Chat, AI Columns och Coda Brain förvandlar det ditt dokument till en kraftfull arbetsassistent.

Perfekt för

Teamstorlek

Teknikorienterade medelstora team

Användningsfall

Interaktiva SOP:er som kombinerar dokument, data och logik – perfekt för dynamisk dokumentation med inbäddade checklistor, automatisering och integrationer.

Coda-funktioner

Använd befintligt innehåll för att snabbt skapa skräddarsydda SOP:er genom AI-drivna uppmaningar.

Förfina och uppdatera SOP:er genom att redigera uppmaningar för att möta specifika organisatoriska behov.

Integrera SOP:er sömlöst med andra Coda-funktioner för förbättrad funktionalitet och samarbete.

Anpassa SOP:er för olika operativa sammanhang med enkelhet för tydlighet och konsekvens.

Fördelar

Skapa SOP:er och hantera projekt, anteckningar och uppgifter med ett enda verktyg

Anpassa arbetsflöden med Coda-formler

Jag gillar att Coda är en fantastisk blandning av app, kalkylblad, databas och kodbar lösning... Det som är så bra är att det finns utmärkta färdiga funktioner för saker som villkorlig formatering, men också att Coda-formlerna möjliggör en mer anpassad approach där det behövs.

Jag gillar att Coda är en fantastisk blandning av app, kalkylblad, databas och kodbar lösning... Det som är så bra är att det finns utmärkta färdiga funktioner för saker som villkorlig formatering, men också att Coda-formlerna möjliggör en mer anpassad approach där det behövs.

Nackdelar

AI saknar djup kontextuell förståelse, vilket begränsar verktygets förmåga att generera mycket specifika SOP:er.

Textinmatningsbegränsningar för uppmaningar begränsar mängden innehåll som kan användas för att generera rutiner.

Har en inlärningskurva och inkonsekvent prestanda med tyngre dokument.

Jag ogillar Codas branta inlärningskurva, långsammare prestanda med stora dokument, begränsad offlineåtkomst, högre priser för avancerade funktioner och en mindre polerad mobilupplevelse.

Jag ogillar Codas branta inlärningskurva, långsammare prestanda med stora dokument, begränsad offlineåtkomst, högre priser för avancerade funktioner och en mindre polerad mobilupplevelse.

Prissättning

Gratis

Pro: 12 $/månad per Doc Maker

Team: 36 $/månad per Doc Maker

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner från G2 och Capterra

G2: 4,7/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Förenkla SOP-hanteringen med ClickUp

När det gäller hantering av SOP:er är ClickUp helt klart det bästa valet. Med sin kraftfulla kombination av dokumenthantering, uppgiftshantering och AI-driven automatisering erbjuder det allt du behöver för att skriva, spåra och uppdatera dina SOP:er på ett effektivt sätt.

ClickUps anpassningsbara mallar gör skapandet av SOP:er enkelt och standardiserat. Dess AI-drivna verktyg går utöver enkel dokumentredigering. De hjälper till att skapa innehåll, sammanfatta långa avsnitt och säkerställa tydlighet och koncishet i dina SOP:er.

Så om du letar efter det ultimata verktyget för att ta kontroll över dina arbetsflöden är ClickUp rätt val.

Registrera dig för ClickUp idag och täck alla aspekter av dina standardiserade arbetsrutiner – från skapande till implementering och förbättring!