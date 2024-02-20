Low-code-utveckling: Ökad flexibilitet i apputveckling

Föreställ dig följande. Du använder en specialutvecklad projektledningsprogramvara som låter dig ange uppgiftsstatus som "att göra", "pågående" eller "klar". För att passa ditt arbetsflöde behöver du en ytterligare status, till exempel "väntar på godkännande".

Traditionellt sett skulle tillägg av något så enkelt som detta kräva tekniskt arbete och ta några veckor, om inte månader, beroende på roadmapen.

Inte längre. Low-code-utveckling har förändrat hur mjukvaruutvecklingsteam arbetar idag. I det här blogginlägget visar vi hur.

Vad är lågkod?

Low-code är ett paradigm för mjukvaruutveckling med minimal manuell kodning som drivs av grafiska gränssnitt. Det är ett alternativ till traditionell utveckling som använder visuell utveckling istället för en textbaserad metod för att bygga appar.

Det gör det möjligt för utvecklare att dra och släppa element för att anpassa applikationer. Det automatiserar repetitiva uppgifter och förbättrar effektiviteten, vilket stöder lean-principerna för mjukvaruutveckling.

Low code ska inte förväxlas med ett nytt begrepp som kallas ”no code”. Låt oss se på skillnaderna.

Low-code vs no-code: Vad är skillnaden?

På den mest grundläggande nivån kräver lågkodsapplikationsutveckling vissa tekniska färdigheter som kodfria appar inte gör. Detta skapar också andra skillnader.

Low-code-plattformar Plattformar utan kod Riktar sig till professionella utvecklare Riktat till affärsanvändare Används för komplexa applikationer som kan behöva ytterligare manuell programmering Används för enkla applikationer som kan byggas med återanvändbara komponenter Komplexa anpassningar är möjliga Begränsade anpassningar av förutbestämd karaktär Perfekt för modernisering av äldre system Inte lämpligt för modernisering av äldre system Perfekt för applikationer som webbplatser, mobilappar, intern processautomatisering etc. Lämpligt för självbetjäningsappar, instrumentpaneler, datapipelines etc.

Varför blir lågkodsutveckling allt populärare?

Enligt Gartner förväntas plattformar för lågkodsapplikationer växa med 20 % i år och nå ett marknadsvärde på över 12 miljarder dollar. I den agila applikationsutvecklingsvärlden bidrar lågkod till ökad effektivitet.

Stora och små företag utnyttjar low-code-utveckling och drar nytta av flera fördelar. Här är varför.

Utvecklingshastighet: Apputveckling med låg kod är 40–60 % snabbare. Det innebär att du kan komma ut på marknaden snabbare, experimentera mer, kontinuerligt förbättra och utvecklas i takt med marknadens behov.

Utvecklingskostnad: Low-code-utvecklingsplattformar fungerar genom att skapa prefabricerade element som mallar, som kan återanvändas eller omkonfigureras för att bygga nya appar. Detta minskar kostnaden för att utveckla nya applikationer avsevärt.

Demokratisering av apputveckling: Traditionellt sett var det bara utvecklare med kodningskunskaper i ett visst programmeringsspråk som kunde bygga applikationer. Med den visuella metoden low code kan även affärsanvändare idag bygga robusta och säkra appar.

Tillgång till resurser: IDC förutspår en brist på fyra miljoner utvecklare år 2025. Organisationer står inför enorma utmaningar när det gäller att anställa, utbilda och behålla talanger. Low code hjälper till att övervinna denna utmaning och frigör utvecklare så att de kan fokusera på mer komplexa problemlösningar.

Samarbetsfunktioner: Low-code-plattformar gör det möjligt för affärs- och teknikanvändare att arbeta tillsammans och bygga appar i samarbete. De kan arbeta med feedback och skapa värde stegvis.

Anpassningsförmåga: Appar som byggs med hjälp av low-code-plattformar kan integreras med externa applikationer och data med hjälp av säkra anslutningar och API:er. Detta gör det också enklare att ansluta till leverantörers och partners teknikekosystem.

Underhållsbarhet: Low-code-plattformar stöder alla stadier av applikationsutvecklingen. Det innebär att du inte bara kan skapa appar, utan också distribuera dem, ha versionskontroll och mycket mer.

Fördelar med att använda low-code-teknik

Low-code-teknik är ett av de mest kraftfulla verktygen för apputveckling, oavsett om du är ett litet eller stort företag, ett tjänste- eller produktföretag, ett mjukvaruföretag eller något annat. De kan ge transformativa fördelar som följande.

Kostnadsbesparingar

De viktigaste principerna för low-code är återanvändbarhet, repeterbarhet och automatisering. Low-code sparar utvecklingsarbete genom att upprepa processer, återanvända komponenter och automatisera repetitiva uppgifter. Detta leder direkt till kostnadsbesparingar. Det minskar också behovet av att anställa stora utvecklingsteam, vilket sparar ytterligare kostnader.

Utvecklingsproduktivitet

Low-code-plattformar är bland de bästa produktivitetsverktygen för utvecklare. Med low-code kan utvecklare dra och släppa komponenter för att snabbt bygga appar. Dessutom kan enkla applikationer utvecklas av affärsanvändare utan insatser från teknikteamet.

Den tid som sparas på detta sätt kan användas för komplex problemlösning, vilket förbättrar utvecklarnas produktivitet och effektivitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Low-code-plattformar är perfekta för nya medarbetare, medborgarutvecklare och personer i omställning. De ger dem möjlighet att göra misstag och lära sig. Det påskyndar utvecklingsprocessen samtidigt som det gör det möjligt för dem att snabbt höja sin kompetens utan att behöva genomgå manuell utbildning.

Tvärfunktionellt samarbete

Anpassade vyer för att underlätta tvärfunktionellt samarbete på ClickUp

En low-code-utvecklingsplattform för samman affärs- och teknikteam, som vanligtvis är oense med varandra. Den ger dem ett gemensamt språk och vokabulär för att samarbeta mer effektivt. Den gör det också möjligt för dem att bygga vidare på varandras arbete.

Till exempel kan affärsanvändaren skapa en app som utvecklaren kan uppdatera/förfina i den inbyggda kodredigeraren.

Organisatorisk flexibilitet

Möjligheten att snabbt bygga appar till låg kostnad gör det möjligt för organisationer att skapa produkter och lansera dem på marknaden snabbare. De kan också göra justeringar och förbättringar av befintliga appar baserat på feedback från marknaden.

Underhåll och styrning

Low-code gör det möjligt för team att snabbt lägga till patchar, göra förbättringar och följa regelverk. Det skapar också strukturer för styrningsfunktioner som autentisering, auktorisering, dataintegritet etc. Det hjälper DevOps och agila team att hantera löpande verksamhet mer effektivt.

Medarbetarupplevelse

Low-code-verktyg används ofta för att utveckla interna applikationer, såsom personaladministrationssystem (HRMS). Detta eliminerar friktion i interna processer och förbättrar medarbetarnas upplevelse.

Trots sina många fördelar är det inte helt utan utmaningar att införa low-code. Låt oss se vilka de är och hur du kan övervinna dem.

Användningsfall för low-code

UI-design

Designteam skapar användargränssnitt med återanvändbara komponenter som knappar, bakgrunder, färger, former etc. med low-code-plattformar.

Anställdsportaler

Interna appar som erbjuder självbetjäningsupplevelser, såsom att ansöka om ersättning, ansöka om ledighet, boka resor etc., är perfekta användningsfall för low-code.

Modernisering av äldre system

Organisationer med äldre applikationer har redan sin affärslogik och sina data på plats. En low-code-plattform hjälper till att modernisera applikationen snabbt och effektivt. När det inte är möjligt att ersätta äldre appar kan low-code även användas för utökningar och integrationer.

API-generering

Low-code API-generatorer kan automatisera en av de mest tidskrävande uppgifterna inom mjukvaruutveckling och modernisering av äldre system.

Prototyputveckling

Innan organisationer investerar tid och energi i att utveckla en produktionsklar applikation använder de en low-code-plattform för snabb prototyputveckling eller för att skapa ett minimalt fungerande produkt.

Rapportering

ClickUps arbetsbelastningsvy baserad på data från uppgifter, användare, tidsuppskattningar och tidsspårning

Low-code-plattformar är perfekta för att integrera datakällor och bygga anpassade instrumentpaneler utan extra tekniskt arbete.

Anpassning på företagsnivå

När affärsanvändare behöver en specifik anpassning kan low-code-plattformar hjälpa till. Affärsanvändare kan lägga till eller redigera det de behöver utan att involvera teknikteamet.

Utmaningar med att integrera lågkodsutveckling och teknik

Som en ny metod för snabb applikationsutveckling har low-code fastnat i utvärderingsfasen i organisationer eftersom den medför nya och unika utmaningar.

Begränsad frihet : Anpassad kod erbjuder oändlig frihet att bygga allt som low-code-appar inte kan.

Plattformsbegränsningar : Oavsett vilken low-code-plattform du väljer är du begränsad av dess funktionalitet. Det innebär att du bara kan göra så mycket som plattformen tillåter dig.

Leverantörsberoende : De flesta low-code-plattformar är inte kompatibla med andra plattformar, vilket gör kostnaden för att byta för hög.

Integrationsbegränsningar : Moderna low-code-plattformar kanske inte fungerar bra med äldre programvara, vilket skapar komplexitet som utvecklare måste hantera.

Skalbarhet : Appar som byggts med hjälp av low-code-plattformar kanske inte är skalbara för företagens behov.

Kostnad: Low-code-plattformar kan ha komplexa kostnadsstrukturer, vilket innebär att du måste betala extra för de ytterligare funktioner du behöver.

Med tanke på dessa utmaningar blir det extremt viktigt att välja rätt low-code-verktyg för dina behov. Här är några värdefulla tips.

Hur väljer man ett low-code-verktyg?

Innan du letar efter ett low-code-verktyg bör du tydligt definiera dina krav. Fråga dig själv:

Vad tänker du använda verktyget till?

Vem använder detta verktyg?

Vilka applikationer tänker du bygga?

Vilka användningsområden bör den tjäna?

Hur mycket är du villig att spendera?

Hur mäter du framgången för low-code-verktyget?

Låt oss säga att du vill att dina affärsanvändare ska kunna bygga in enkla anpassningar och förbättringar i ditt projektledningsverktyg. Du behöver följande funktioner.

Automatisering av arbetsflöden

Anpassade automatiseringar på ClickUp

Varje team har sina egna unika affärsprocesser och arbetsflöden. Flera av dessa kan automatiseras med enkla if-this-then-that-triggers. Välj en low-code-plattform som låter dig ställa in dessa arbetsflöden så att de körs automatiskt.

ClickUp Automations är ett verktyg utan kod som låter dig ställa in triggers för att automatisera arbetsflöden för olika användningsfall.

Du kan till exempel ställa in ClickUp så att uppgiftsstatusen ändras varje gång en deluppgift slutförs. Eller automatiskt tilldela en uppgift till en användare baserat på statusändringen. Eller skapa en uppgift när någon fyller i ett förfrågningsformulär för mjukvaruteam.

Komplexa relationer

Beroenden och relationer som du kan hantera på ClickUp

Dagens projekt har komplexa och sammankopplade uppgifter som påverkar varandra. Ditt projektledningsverktyg måste kunna hantera dessa relationer. Det måste göra det möjligt för dig att koppla samman uppgifter eller dokument, lägga till beroenden till uppgifter, länka resurser och bädda in externa verktyg.

ClickUp erbjuder relationshantering utan kod för alla artefakter. Med ClickUp kan du skapa länkar mellan uppgifter, dokument och beroenden för att få tillgång till allt du behöver på ett och samma ställe.

Integrationer

När du använder flera verktyg för olika affärsbehov har du inte råd att anlita teknisk hjälp varje gång du behöver samordna dem. Ditt projektledningsverktyg behöver en low-code-metod för att integreras med externa applikationer.

ClickUp integreras med över 1000 applikationer utan att du behöver skriva någon kod alls. Från kommunikationsverktyg som Gmail och Slack till produktivitetsappar som Harvest och affärsverktyg som HubSpot och GitHub – ClickUp kan anslutas och användas med nästan allt du kan tänka dig.

Exempel på automatisering mellan ClickUp och HubSpot

Många av dessa är tvåvägsintegrationer. Det innebär att du kan ställa in automatiska triggers för att uppdatera det externa verktyget från ClickUp eller vice versa.

Dashboards

Projektledningsprogramvara är bara så bra som den insyn den ger de olika intressenterna. För att få en 360-graders överblick över sitt projekt behöver chefer anpassningsbara instrumentpaneler som visar den information som är viktig för dem.

ClickUp-instrumentpanel med anpassade diagram

ClickUps anpassningsbara diagram gör att du kan visualisera ditt arbete precis som du vill utan extra kodningsarbete.

Med ClickUp kan du välja mellan över 50 widgets som spårar tid, uppgifter, framsteg, arbetsbelastning, sprint och mycket mer. Du kan också konvertera din instrumentpanel till en kalkylator för summeringar, genomsnitt och mycket mer för alla dina uppgifter.

Använd dessa smidiga mallar som inspiration för de instrumentpaneler du vill bygga.

Prestandaförbättrare

Kvaliteten på arbetet beror på de standarder som teamen sätter upp för sig själva. Trots deras bästa ansträngningar och en välgjord checklista faller vissa saker mellan stolarna. Ett bra projektledningssystem kan undvika detta med smart automatisering.

ClickApps – ClickUps färdiga appar utan kod – gör just det möjligt. Här är några exempel.

Med beroendevarningen får du ett meddelande innan du stänger uppgifter som väntar på andra.

Den ofullständiga varningen hindrar dig från att stänga uppgifter som har olösta deluppgifter, kommentarer eller checklistor.

Med appen Who’s Online? kan du se vem som är online för en snabb uppdatering i realtid.

Anpassningsbarhet

Varje app du använder har en inbyggd uppsättning funktioner. Vad händer om du behöver dessa funktioner, men lite mer? En byrå kanske vill ha ett anpassat uppgifts-ID för varje kund.

Anpassade fält på ClickUp

Med ClickApps kan du skapa anpassade uppgifts-ID:n. Dessutom kan du lägga till anpassade fält i olika format, såsom datum, kontaktinformation, rullgardinsmenyer, kryssrutor, länkar, formler, taggar och mycket mer.

Artificiell intelligens

Generativ AI är en av de mest transformativa teknologierna under detta decennium. Du behöver inte anställa ett stort team av ingenjörer för att få det att fungera för dig.

ClickUp AI hjälper till att påskynda utvecklingsplaner och dokumentation. Med några få uppmaningar kan du generera produktidéer, färdplaner och mycket mer med hjälp av expertutvecklade AI-verktyg för mjukvaruteam direkt i ClickUp.

Boosta din projektledning utan kod med ClickUp

Mycket av våra liv och vårt arbete idag är teknikmedierat. Även företag som vi inte betraktar som teknikintensiva – som konst- eller skönhetstjänster – använder digitala verktyg för att ta emot beställningar, hantera verksamheten, marknadsföring etc.

Färdiga verktyg för projektledning fungerar inte för alla ändamål. De kan vara lite oflexibla för ditt projekts särdrag. Det är där kodfri mjukvaruutveckling kommer in!

ClickUps kodfria funktioner ger dig möjlighet att förbättra din projektledning, samverkan, resurshantering och produktutveckling.

Med ClickUps GUI-baserade anpassnings-, automatiserings- och dra-och-släpp-funktioner kan du optimera dina arbetsprocesser och öka din produktivitet. Prova själv. Registrera dig för ClickUp gratis.