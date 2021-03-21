Ny funktion: E-post i ClickUp

Oavsett om du gillar det eller inte är e-post fortfarande grundstenen i onlinekommunikation. Den överbryggar klyftan mellan dig, dina kunder, partners och alla andra som du inte kan nå inom din Slack-arbetsplats.

Även om e-post sannolikt kommer att finnas kvar, är det oundvikligt att läsa och svara på e-post tar upp en stor del av vår tid (och produktivitet)! Därför har vi skapat ett nytt, mer effektivt sätt att organisera och effektivisera din e-postkommunikation och återfå din produktivitet.

Den nya e-postappen ClickApp gör det möjligt för dig att smidigt integrera din e-postkommunikation i ClickUp, så att du kan hantera dina konversationer direkt vid sidan av relevant arbete utan att behöva växla mellan flikar!

Vi presenterar den nya e-postappen ClickApp för ClickUp

Den nya e-postappen ClickApp integrerar din e-post med ClickUp, så att du kan hantera ditt arbete och dina e-postmeddelanden på samma ställe.

Nu kan du skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp-uppgifter, lika enkelt som att skriva en kommentar!

Några användningsfall för e-post-ClickApp:

Skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp-uppgifter

Organisera och inkludera e-posttrådar i kommentarer eller trådade kommentarer

Lägg till bilagor, formulär, mallar för svar, signaturer och ställ in automatiseringar

Fördelarna med att flytta din e-post till ClickUp

Genom att samla din e-post och ditt arbete på ett ställe sparar du (och ditt team) tid, håller konversationerna nära relaterat arbete och hjälper ditt team att organisera och samordna e-postkommunikationen som ett team!

Några exempel på hur du och ditt team kan använda e-post-ClickApp:

Tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar

Håll ordning på filer, beställningar och ansökningar tillsammans med e-postmeddelanden till kontakter

Samarbeta kring utskick och svar

Ställ in automatiserade e-postflöden baserade på anpassade fält och händelser (till exempel en transaktion från din webbplats, felspårning och mer).

Möjligheterna är i stort sett oändliga.

Hur e-post-ClickApp fungerar

Med ClickApp aktiverat kan du skicka och ta emot e-post direkt i en uppgift. Svaren samlas i samma uppgiftstråd. Växla enkelt mellan att skicka en kommentar till interna teammedlemmar och att skicka ett e-postmeddelande till någon utanför ClickUp.

Det här är en fantastisk funktion för alla som behöver kommunicera externt med kunder, sökande, användare osv. , samtidigt som all kommunikation samlas på ett och samma ställe.

Skicka e-postmeddelanden från en uppgift

Nu kan du skicka e-postmeddelanden till vem som helst direkt från en ClickUp-uppgift. Detta är perfekt för att föra vidare konversationer som rör ditt arbete!

Du kan:

Lägg till bilagor

Länka e-postmeddelanden till uppgifter i ClickUp

Tagga teammedlemmar och samordna e-postmeddelanden i kommentartrådar

Genom att skicka meddelanden och svar direkt i ClickUp kan du hålla dina utskick organiserade, samarbetsinriktade och placerade bredvid relevant arbete.

Ta emot e-postmeddelanden inom en uppgift

När du har skickat ett e-postmeddelande från din ClickUp-uppgift kommer svaret automatiskt att hamna i uppgiftens aktivitetstråd.

Du kan också ställa in hur du vill att dina e-postmeddelanden ska visas i din uppgifts Aktivitet genom att gå till ClickApp-inställningarna för e-post.

Med den kan du välja att organisera e-postkonversationer i egna trådar eller att visa e-postsvar som nya kommentarer i din uppgift.

E-postmallar

Om du har Business-abonnemanget är mallar perfekta när du behöver skicka snabba sparade svar, till exempel inom kundsupport och rekrytering!

Skapa en mall

Klicka på mallikonen längst ner på sidan. Ange namnet Ange ett ämne (valfritt) Ange ditt e-postinnehåll Välj behörighet

Använda en mall

Klicka på mallknappen Senaste artiklarna visas Du kan också söka efter mallen. Välj för att ansöka

Signaturer

Varje medlem i Business Plan kan ha flera signaturer i ClickUp för att anpassa hur deras e-postmeddelanden visas!

Så här skapar du en signatur:

I kommentarsektionen för din uppgift navigerar du till signaturer längst ned till vänster. Öppna alternativet för signaturer Välj +Lägg till signatur Ge din signatur ett namn – detta kommer att användas för intern referens. Skriv din signatur! Om du föredrar att skriva din signatur med HTML, växla till HTML-redigeraren genom att klicka på ikonen i det övre högra hörnet! Du kan också ställa in signaturen som standard. Spara

E-post i ClickUp + anpassade fält för e-post

Om din uppgift har ett ifyllt anpassat e-postfält kommer denna e-post att visas som ett förslag när du skriver ett utkast! Du kan sedan klicka på denna e-post för att fylla i fältet "Till"!

📮ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att 18 % av respondenterna förlitar sig på e-posttrådar för asynkron kommunikation. E-postmeddelanden möjliggör detaljerade diskussioner utan realtidsmöten, men för många trådar blir överväldigande och svåra att följa. Förvandla e-postkaos till organiserad handling med ClickUps e-postprojektledning. Konvertera viktiga e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, sätt prioriteringar, tilldela ansvar och fastställ deadlines – allt utan att behöva byta mellan plattformar. Håll din inkorg hanterbar och dina projekt på rätt spår med ClickUp!

Du kan också uppdatera personer utanför ClickUp om detaljerna i ditt projekt utan att lyfta ett finger med hjälp av automatiseringar. Skapa automatiserade åtgärder från objekt i kundmejl, ärenden, buggar och mycket mer!

Lägg till organiskt innehåll och/eller dynamiskt innehåll i din automatiserade e-post. Detta inkluderar alternativ för variabla fält, signaturer, mallar för svar, emojis och mycket mer.

ClickUp-plan och e-postleverantörers behörighet

E-postappen ClickApp stöder för närvarande följande e-postleverantörer:

Hur e-postappen ClickApp fungerar på olika ClickUp-abonnemang

Gratis arbetsytor för alltid få 1 gratis e-postkonto med 100 användningar

Obegränsat antal arbetsytor få 1 gratis e-postkonto med obegränsad användning

Business Workspaces och högre får 2 gratis e-postkonton + signaturer + mallar

E-postkonton kan användas av ett obegränsat antal personer – du kan till exempel välja att lägga till endast ett e-postkonto och samtidigt ge alla i din arbetsyta tillgång (gratis).

Behöver du fler e-postkonton? Admins+ kan lägga till fler till arbetsytan mot en extra kostnad!

Årlig fakturering: Du debiteras 24 dollar per år per e-postkonto.

Månadsvis fakturering: Du debiteras 2 dollar per månad per e-postkonto.

Observera: Om du lägger till ett e-postkonto mitt i en faktureringscykel debiteras du ett proportionellt belopp för den tid som återstår fram till förnyelsedatumet.

Vanliga frågor om e-postprogrammet ClickApp

F: Vad händer om jag raderar e-postmeddelandet i min inkorg?

A: E-postmeddelanden som läggs till i ClickUp kommer att sparas i tråden även om du raderar e-postmeddelandet i inkorgen.

Fråga: Varför kan jag inte se e-post som ett alternativ under kommentarsfältet?

A: E-post i ClickUp är en ClickApp! Se till att den är aktiverad av en ägare eller administratör.

F: Kan gäster skicka e-post?

A: Funktionen att skicka e-postmeddelanden är tillgänglig för administratörer, ägare och medlemmar. Gäster har för närvarande inte tillgång till denna funktion.

Har du fler frågor om e-post i ClickUp? Kolla in den här hjälpdokumentationen !