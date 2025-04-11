De 10 bästa anpassningsbara CRM-programvarusystemen 2025

Programvara för kundrelationshantering (CRM) hjälper företag att organisera och hantera kundinformation och försäljningsverksamhet. När en organisation växer ökar dess arbetsflöden och datakrav. För att upprätthålla och förbättra effektiviteten bör företaget kunna anpassa sina system för att uppfylla dessa krav.

Därför blir en anpassningsbar CRM-programvarulösning ryggraden i försäljningsframgången. Från dra-och-släpp-gränssnitt till anpassade rapporter som ger insikter i försäljningspipelines och kunddata – rätt anpassad CRM-programvara kan förvandla din försäljningshantering till en konstform.

I den här bloggen kommer vi att diskutera de bästa alternativen för säljteam som vill maximera försäljningen och intäktstillväxten med hjälp av anpassningsbar CRM-programvara.

Vi diskuterar några anpassningsbara CRM-alternativ – verktyg som är utformade för att lagra kontaktuppgifter, berika kundinteraktioner och ta dina försäljningsstrategier till nya höjder.

Vad ska du leta efter i en anpassningsbar CRM-programvara?

När du letar efter ett anpassningsbart CRM-system är det viktigt att prioritera funktioner som passar dina försäljnings- och affärsbehov. Leta efter:

Anpassning och flexibilitet: Välj flexibel CRM-programvara som erbjuder omfattande anpassningsalternativ, inklusive anpassningsbara fält, dra-och-släpp-gränssnitt och anpassningsbara instrumentpaneler, för att skräddarsy systemet efter ditt säljteams specifika behov.

Integrationsmöjligheter : Se till att det anpassade CRM-systemet integreras sömlöst med andra affärsverktyg och plattformar som ditt team använder. Detta inkluderar verktyg för marknadsföringsautomatisering, projektledning och kundengagemang för ett enhetligt arbetsflöde.

Skalbarhet: Välj en anpassningsbar CRM-programvara som växer med ditt företag. Den bör stödja små och medelstora företag och kunna skalas upp för att hantera växande kunddata, försäljningspipelines och affärsprocesser.

Avancerade rapporterings- och dataanalysfunktioner: Leta efter CRM-programvara som kan generera anpassade rapporter och detaljerade analyser. Detta hjälper dig att fatta välgrundade beslut baserade på data, försäljningsprognoser och kundinteraktioner.

Automatisering av försäljnings- och marknadsföringsuppgifter: Välj ett verktyg för kundrelationshantering med automatiserade arbetsflöden för att Välj ett verktyg för kundrelationshantering med automatiserade arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter och öka säljarnas produktivitet. Många plattformar har också AI-verktyg för CRM som hjälper säljarna att utföra rutinmässiga uppgifter åt dem.

Robust kundsupport: Välj en CRM-systemleverantör som erbjuder utmärkt kundsupport, inklusive Välj en CRM-systemleverantör som erbjuder utmärkt kundsupport, inklusive utbildningsresurser , erbjudanden för kundengagemang och teknisk assistans, för att säkerställa smidig implementering och användning.

Datasäkerhet: Prioritera anpassningsbar CRM-programvara med starka datasäkerhetsåtgärder för att skydda kunddata och säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

De 10 bästa anpassningsbara CRM-programvarorna System

Det finns många kraftfulla CRM-program för företag som vill hantera sina försäljningsflöden på ett effektivt sätt. Vi har listat de bästa anpassningsbara CRM-verktygen som är redo att omdefiniera försäljnings- och kundhanteringslandskapet.

1. ClickUp

Prova ClickUps CRM Samla dina projektledningsverktyg och CRM på en och samma plattform, ClickUp

ClickUps anpassningsbara projektledningsplattform gör mer än bara hanterar uppgifter; den erbjuder ett helt anpassningsbart CRM-system för samarbete som är skräddarsytt efter ditt säljteams unika arbetsflöde och preferenser.

Med ClickUp CRM-lösningen för team kan du utnyttja anpassningsbara vyer och instrumentpaneler för att utforma ett verktyg för kundrelationshantering som perfekt speglar din operativa stil.

Denna anpassningsbarhet gör det möjligt för företag att fokusera på de data som är viktigast för dem, vilket säkerställer välgrundade beslut.

Plattformens robusta automatiseringsfunktioner och anpassningsbara fält gör det möjligt för dig att skapa en CRM-systemdashboard som är lika unik som ditt företag, vilket förbättrar effektiviteten och effektiviserar kartläggningen av försäljningsprocessen.

Dessutom säkerställer den inbyggda AI-assistansen att teamen sparar tid och ansträngning med allt från att skriva e-postmeddelanden till att följa upp uppgiftsförloppet.

Med ClickUp kan vi visa vad som har hänt med våra initiativ i en regional vy eller en kampanjvy. Detta inkluderar att se vilka typer av aktiviteter vi genomför och vilken trattfas vi har taggat dem till. På så sätt kan ledningen enkelt få en överblick över ett projekts status.

Med ClickUp kan vi visa vad som har hänt med våra initiativ i en regional vy eller en kampanjvy. Detta inkluderar att se vilka typer av aktiviteter vi genomför och vilken fas i försäljningstratten vi har taggat dem till. På så sätt kan ledningen enkelt få en överblick över ett projekts status.

ClickUps bästa funktioner

Spårning i realtid: De anpassningsbara : De anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelerna låter dig välja mellan mer än 50 instrumentpanelwidgets som kan skräddarsys för att skapa översikter på hög nivå över viktiga mätvärden såsom kundens livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlekar, försäljningsresultat och mycket mer. Team kan få alla sina viktiga försäljnings- och marknadsföringsmätvärden visade i en vy som uppdateras i realtid.

Effektivitet med automatisering: Ställ in triggers för repetitiva uppgifter med : Ställ in triggers för repetitiva uppgifter med ClickUp Automation , så att försäljningsprocessen löper smidigt och effektivt utan ständiga manuella ingrepp, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel. Du kan till exempel skapa en ny faktureringsuppgift för ditt säljteam varje gång en potentiell kunds status ändras till "Closed Won" i CRM-systemet.

E-postintegration och hantering : Integrera e-postkommunikation i projektledningsplattformen så att teamen kan samarbeta kring affärer, skicka projektuppdateringar och direkt välkomna kunder. Denna funktion kan anpassas efter kommunikationsflödet i varje team, vilket säkerställer smidig interaktion med kunderna och inom teamet. ClickUp integreras med Gmail, Outlook och de flesta andra e-postklienter.

Mycket flexibla vyer: Välj mellan över 15 anpassningsbara vyer, inklusive list-, kanban- och tabellvyer. Visualisera dina kundrelationer, försäljningspipelines och projektframsteg på det sätt som bäst passar dina operativa preferenser och krav. Du kan till exempel visa dina kunddata i ett kalkylbladsformat med hjälp av Välj mellan över 15 anpassningsbara vyer, inklusive list-, kanban- och tabellvyer. Visualisera dina kundrelationer, försäljningspipelines och projektframsteg på det sätt som bäst passar dina operativa preferenser och krav. Du kan till exempel visa dina kunddata i ett kalkylbladsformat med hjälp av tabellvyn

Specialiserade mallar : Välj bland eller skapa anpassade mallar för att implementera strukturer som fungerar för dig. Oavsett om det handlar om att hantera en försäljningspipeline, spåra kundtjänstförfrågningar eller hantera konton, kan dessa mallar anpassas för att matcha varje teams unika processer. Använd ClickUps enkla CRM-mall för att etablera försäljningsprocesser och arbetsflöden

Ladda ner den här mallen Hantera dina arbetsflöden med ClickUps CRM-mall

ClickUps CRM-mall ger dig verktygen du behöver för att skapa ett effektivt system för att hantera hela kundcykeln. Maximera dina kundrelationer med verktyg för att spåra leads och möjligheter med pipelines, organisera kontaktinformation i en centraliserad databas och prioritera uppgifter för bättre hantering. Den innehåller 8 anpassningsbara fält och 4 olika vyer.

Integration med andra verktyg: Integrera med ett brett utbud av appar och verktyg och skräddarsy din CRM-miljö så att den inkluderar de verktyg du redan använder och gillar. Denna funktion förbättrar arbetsflödets kontinuitet och minskar inlärningskurvan för dina team.

ClickUp Brain : Använd AI Knowledge Manager för att omedelbart svara på frågor om uppgifter, dokument och kontakter – utan att behöva söka efter information manuellt. Detta kan avsevärt förbättra svarstiderna på kundförfrågningar. AI Project Manager automatiserar uppdateringar och lägesrapporter, vilket frigör tid för personlig kundkontakt. Dessutom hjälper AI Writer for Work till att skapa precisa, tonmässigt lämpliga meddelanden, förslag och e-postmeddelanden, vilket säkerställer högkvalitativ kundkontakt.

Skriv, redigera och korrekturläsa med ClickUp Brain AI

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att den initiala installationen och anpassningen är tidskrävande på grund av det stora utbudet av alternativ och funktioner.

Mobilappen har ibland inte samma funktionalitet som desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för en extra kostnad på 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrives anpassningsbara CRM-lösning ger dina försäljningsprocesser en extra boost genom personalisering och effektivitet. Den användarvänliga plattformen möjliggör personaliserade pipeline-steg som speglar din unika försäljningsprocess och uppmuntrar till fokus på genomförbara steg snarare än slutmålet.

Med robust spårning av framsteg mot mål fungerar Pipedrive som en virtuell coach som tillhandahåller rapporter och analyser i realtid för att förfina strategier. Dess automatiseringsfunktioner minskar administrativa uppgifter och den levereras med över 350 integrationer för att utöka dess funktionalitet.

Pipedrives bästa funktioner

Anpassa steg och fält efter din försäljningsprocess och säkerställ en personlig approach till att spåra affärer och aktiviteter

Automatisera repetitiva uppgifter och ställ in anpassade triggers för att spara tid och öka effektiviteten i din försäljningscykel

Få värdefull insikt i din försäljningsprestanda med anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler

Integrera med ett brett utbud av tredjepartsapplikationer för att förbättra funktionaliteten och anpassningsförmågan till dina affärsbehov

Begränsningar i Pipedrive

Plattformens fokus på försäljningsprocesser innebär att den kanske inte erbjuder lika omfattande projektlednings- eller kundservicefunktioner som vissa allt-i-ett-plattformar.

Avancerade funktioner och mer djupgående anpassningar kan kräva en brant inlärningskurva för nya användare eller personer som inte är tekniskt kunniga

Pipedrive-priser

Essential-abonnemang: 11,90 $/månad per användare

Avancerad plan: 24,90 $/månad per användare

Professionell plan: 49,90 $/månad per användare

Power-abonnemang: 59,90 $/månad per användare

Enterprise-plan: 74,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2: 4,2/5 (1 738 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

3. Caspio

via Caspio

Caspio ger dig möjlighet att bygga ett anpassat CRM-system som är skräddarsytt efter dina behov utan någon kodning. Du kan få praktisk erfarenhet, bygga en grundläggande applikation och gå vidare med avancerade funktioner i takt med att du växer.

Den möjliggör flexibla användarnivåer så att anställda och chefer kan få tillgång till skräddarsydda instrumentpaneler efter behov. Den hjälper dig att hantera din försäljningspipeline, lägga in nya leads och generera detaljerade rapporter. Chefer kan få överblick över företagets försäljningsaktiviteter, hantera teamuppdrag och fördjupa sig i leaddetaljer när det behövs.

Caspios bästa funktioner

Skapa anpassade CRM-applikationer utan problem och utan kodningskunskaper med hjälp av en visuell applikationsbyggare

Anpassa ditt CRM-system efter dina unika affärsbehov, till exempel genom att lägga till delade anpassade objekt, fält, tabeller och gränssnitt.

Skala upp din verksamhet med Caspio, som är utformat för att hantera ökande datamängder och användarbehov samtidigt som hög prestanda bibehålls.

Integrera snabbt med externa system och tjänster för att förbättra CRM-funktionerna och säkerställa ett smidigt dataflöde mellan applikationer

Caspios begränsningar

Även om den kodfria metoden förenklar anpassningen kan företag med mycket komplexa eller unika krav uppleva vissa begränsningar i plattformens funktioner.

Prissättningsstrukturen, som baseras på datalagring och användning snarare än avgifter per användare, kan vara mindre förutsägbar för företag med varierande användningsmönster.

Caspios prissättning

Startpaket: 44,06 $/månad

Professionell plan: 527,48 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise-plan: 1979,57 $/månad (faktureras årligen)

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

4. Maximizer

via Maximizer

Maximizer CRM är en kraftfull, anpassningsbar lösning som passar alla behov – oavsett om du är en nystartad, växande eller redan etablerad storföretagare.

Med Maximizer kan du organisera alla dina kundrelationer och försäljningsdata. Du får en kristallklar bild av din försäljningstratt och kundinteraktioner, vilket gör dina data lättillgängliga och användbara.

Med Maximizer kan du skräddarsy ditt CRM efter dina affärsbehov och möjliggöra smidig försäljning, marknadsföringsautomatisering och insiktsfulla rapporter. Detta ökar inte bara ditt teams produktivitet utan positionerar också ditt företag för snabbare tillväxt.

Maximizers bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler, rapporter och fält så att de passar dina unika affärsprocesser

Få en uppsättning omfattande verktyg för leadhantering, e-postmarknadsföring och resultatuppföljning, allt i ett enhetligt system

Håll data säkra och tillgängliga med Maximizer, som stöder fjärråtkomst utan att kompromissa med dataintegriteten

Begränsningar för Maximizer

Vissa användare kan tycka att den initiala installationen och anpassningen kräver en viss inlärningskurva

Plattformen erbjuder kanske inte ett lika brett utbud av tredjepartsintegrationer som vissa av sina konkurrenter

Maximizer-prissättning

Basversion: 65 USD/månad per användare (faktureras årligen, minst 3 användare)

Sales Leader Edition: 79 USD/månad per användare (faktureras årligen, minst 5 användare)

Maximizer-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

5. Zendesk Sell

via Zendesk Sell

Zendesk Sell CRM förändrar sättet som säljteam arbetar på genom att kombinera effektivitet med intelligens för ökad omsättning och produktivitet. Det ger teamen verktyg för mindre administrativt arbete och fler framgångsrika affärer.

CRM erbjuder en enhetlig plattform som inkluderar kontakt- och affärshantering, aktivitetsuppföljning och leadgenerering. Detta effektiviserar din försäljningsprocess och gör det enkelt att upprätthålla översikten över din pipeline.

Den ger dig flexibiliteten att integrera den sömlöst med din befintliga teknikstack. Detta gör att ditt team kan vara flexibelt, informerat och redo att leverera personlig service varifrån som helst.

Zendesk Sells bästa funktioner

Förenkla spårningen och hanteringen av leads och affärer för att öka säljteamets effektivitet

Använd anpassningsbara pipelines, fält och anpassade rapporter för att skräddarsy CRM-programmet efter specifika affärsbehov

Få detaljerad insikt i dina försäljningsaktiviteter och resultat och hjälp dina team att fatta datadrivna beslut

Integrera dina tredjepartsappar enkelt med den bredare Zendesk-plattformen och få en omfattande lösning för kundengagemang

Begränsningar för Zendesk Sell

Plattformen erbjuder omfattande anpassnings- och integrationsmöjligheter, men kan kräva ytterligare investeringar i tredjepartsappar för specifika funktioner.

Vissa avancerade funktioner och analyser är endast tillgängliga i högre prenumerationsnivåer, vilket kanske inte passar alla budgetar

Priser för Zendesk Sell

Team: 25 $/månad per användare

Tillväxt: 69 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Zendesk Sell

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 800 recensioner)

6. HubSpot

via HubSpot

HubSpots CRM-plattform ger dig allt du behöver för att följa leads och kunder genom varje steg i deras resa.

Med denna CRM-programvara kan du se detaljerad information om varje kund och spåra deras interaktioner med ditt företag, kollegor, aktiviteter, kommunikation och mycket mer. Dess förmåga att erbjuda en enhetlig kundvy över hela plattformen är en utmärkande funktion som effektiviserar dina marknadsförings-, försäljnings- och serviceinsatser.

Med Hubspot-formulär kan du samla in data direkt från din webbplats, sociala medier eller landningssidor. Du kan samla in en mängd information om dina potentiella kunder och befintliga kunder, från deras beteende på webbplatsen till personuppgifter och tidigare interaktioner med ditt varumärke.

Du kan anpassa CRM-systemet efter dina specifika behov och skapa en heltäckande lösning som stöder alla aspekter av din affärsutvecklingsstrategi.

HubSpots bästa funktioner

Använd en enda plattform för att hantera alla faser av kundinteraktioner, från den första kontakten till support efter försäljningen.

Anpassa kontakt- och företagsregister, affärspipelines och rapporteringspaneler för att uppfylla olika affärskrav

Använd HubSpots robusta marknadsplats för integrationer för att koppla ihop ditt CRM-system med ett brett utbud av affärsverktyg och applikationer

Automatisera rutinuppgifter inom marknadsföring och försäljning så att dina team kan fokusera på strategi och kundengagemang

HubSpots begränsningar

Programvaran erbjuder en generös gratistjänst, men för avancerade funktioner och högre användningsgränser krävs det att man går över till betalda abonnemang, vilket kan bli kostsamt för små företag när de växer.

Plattformens omfattande funktionalitet kan innebära en brant inlärningskurva för nya användare eller mindre team utan dedikerad IT-support

HubSpot-priser

Startpaket: 20 $/månad

Professional: 500 $/månad

Enterprise: 1500 $/månad (faktureras årligen)

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

7. Nutshell

via Nutshell

Nutshell CRM effektiviserar din försäljningsprocess och gör det enkelt att automatisera arbetsflöden, centralisera kunddata och förbättra teamsamarbetet. Med funktioner som intuitiv försäljningsautomatisering och insiktsfulla rapporter har du alla verktyg du behöver för att minska tidskrävande uppgifter och identifiera förbättringsområden.

Med Nutshells effektiva e-postverktyg kan du snabbt skicka personliga e-postmeddelanden och fånga upp leads direkt från din webbplats. Dess förenklade kontaktadministration och mångsidiga pipeline-vyer ger en fullständig översikt över kundinteraktioner.

Nutshells bästa funktioner

Navigera och övervaka effektivt din försäljningspipeline för att öka din totala produktivitet

Anpassa CRM-försäljningspipelines, rapportering och automatisering efter dina unika affärsprocesser

Automatisera repetitiva uppgifter och uppföljningar så att inga leads faller mellan stolarna

Få insiktsfulla rapporter och analyser som hjälper dina team att fatta datadrivna beslut

Begränsningar i Nutshell

Vissa användare kan tycka att funktionsuppsättningen är begränsad jämfört med mer anpassningsbar CRM-programvara, särskilt vid snabb skalning.

Plattformens integrationer med tredjepartsappar växer, men är kanske inte lika omfattande som de som erbjuds av större konkurrenter.

Nutshell-priser

Grundpaket: 19 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Power AI: 59 $/månad per användare

Pro+ Services: 79 $/månad per användare

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (448 recensioner)

8. Apptivo

via Apptivo

Apptivos anpassningsbara CRM-programvara effektiviserar din försäljningsprocess, från leadhantering till fakturering, vilket garanterar snabbare resultat och ökade intäkter. Den omvandlar rådata till användbara insikter, vilket förbättrar försäljningen, produktiviteten och effektiviteten.

Med Apptivo kan du anpassa ditt CRM utan en enda rad kod tack vare intuitiva dra-och-släpp-funktioner. Oavsett om du är på kontoret eller ute på fältet håller det mobila CRM-systemet dig uppkopplad var som helst, när som helst. Dessutom innebär integrationsfunktionerna att du smidigt kan ansluta till dina dagliga verktyg, vilket ökar kundernas förtroende och lojalitet.

Apptivos bästa funktioner

Anpassa CRM-aktiviteterna i stor utsträckning för att säkerställa att de passar perfekt med dina affärsprocesser

Få tillgång till en rad integrerade appar som täcker allt från projektledning till ekonomi, vilket förbättrar den operativa effektiviteten

Effektivisera försäljnings- och marknadsföringsprocesserna med kraftfull automatisering och minska det manuella arbetet

Apptivos begränsningar

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av plattformens omfattande funktioner

Vissa avancerade funktioner och integrationer är endast tillgängliga i högre prisnivåer, vilket kan öka kostnaderna för småföretag.

Apptivos priser

Lite: 20 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

Ultimate: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Apptivo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

9. Salesforce

via Salesforce

Salesforce förändrar hur företag kommunicerar med sina kunder inom marknadsföring, försäljning, handel, service och IT.

Den är mycket anpassningsbar och skalbar och har omfattande integrationsmöjligheter och avancerade AI-funktioner.

Med Salesforce kan du samla dina team kring dina kunder och utnyttja användbara insikter från data för att behålla lojala kunder. Du kan lagra, spåra och analysera all information om kunder och potentiella kunder på ett och samma ställe, vilket ger en komplett översikt som är tillgänglig i realtid för alla team.

Salesforces bästa funktioner

Använd dess oöverträffade anpassningsmöjligheter för att skräddarsy funktioner som passar in i alla affärsprocesser på ett smidigt sätt

Lägg till verktyg för att möta specifika behov genom plattformens omfattande marknadsplats

Få AI-drivna insikter och rekommendationer för att förfina försäljningsstrategier och förbättra kundinteraktioner

Få en helhetsbild av kundresan inom försäljning, marknadsföring, kundsupport och mer

Begränsningar i Salesforce

Det kan ta tid att lära sig plattformens breda utbud av funktioner och anpassningsalternativ

Priset är högre än för andra CRM-program, särskilt när man lägger till flera moduler och anpassningar

Priser för Salesforce

Startpaket: 24 $/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 80 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1-försäljning: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

10. CompanyHub

via CompanyHub

Med sin helt anpassningsbara CRM-plattform erbjuder CompanyHub en smidig tvåvägssynkronisering av e-post, robust automatisering, dynamisk rapportering och mycket mer. Denna CRM organiserar dina data med dra-och-släpp-verktyg.

Den gör det möjligt för dig att effektivisera din försäljningsprocess, skapa dokument med ett klick och tillhandahålla insiktsfulla analyser. Du kan använda den för att förenkla komplexa försäljningsprocesser, förbättra leadhanteringen och uppgradera kundinteraktionerna med minimal installationstid.

CompanyHubs bästa funktioner

Anpassa den anpassningsbara CRM-programvaran efter dina specifika processer och kundhanteringsbehov

Automatisera repetitiva uppgifter, uppföljningar och e-postkampanjer för att öka din effektivitet och minska manuellt arbete

Anpassa och optimera snabbt dina försäljningsprocesser genom förenklad design och navigering

Använd de dynamiska rapporteringsverktygen och instrumentpanelerna för att få realtidsinsikter om försäljningshantering och kundbeteende

Begränsningar för CompanyHub

Kan sakna den omfattande marknadsplatsen för tredjepartsappar och integrationssystemet som finns hos större plattformar som Salesforce

Avancerade anpassnings- och automatiseringsfunktioner kan kräva en inlärningsperiod för företag som är nya inom anpassad CRM.

Priser för CompanyHub

Produktivitet: 21 $/användare per månad

Automatisering: 36 $/användare per månad

Accelerate: 64 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av CompanyHub

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (22 recensioner)

Hitta de mest anpassningsbara CRM-lösningarna för ditt team

Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag erbjuder dessa anpassningsbara CRM-system verktyg för att utforma din försäljningsstrategi, fördjupa kundrelationerna och påskynda tillväxten.

Helt anpassningsbara CRM-programvarulösningar är grundstenen för alla säljteam som vill lyckas i den konkurrensutsatta affärsvärlden.

Är du redo att förändra din försäljningshantering och kundengagemangsstrategi? Utforska ClickUp idag och upptäck hur dess anpassningsbara CRM-lösningar kan ta ditt företag till nya höjder.

Börja din ClickUp-resa nu!