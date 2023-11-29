De 10 bästa CRM-certifieringarna för att öka din professionella utveckling under 2025

En gemensam nämnare för alla framgångsrika företag är djupa kundrelationer. Alla hälsosamma relationer bygger på förtroende. Och människor gör affärer med människor de litar på.

Kundrelationschefer är brobyggarna mellan ditt företag och dina kunder. De är de personer som dina kunder litar på för att lösa sina problem och utveckla sin verksamhet.

En kundrelationschef måste hantera kundernas förväntningar, följa upp feedback, förstå försäljningspipelines och marknadsföringsautomatisering, hantera kommunikation och data samt säkerställa kundnöjdhet. För att inte tala om att sätta rätt förväntningar och veta hur man hanterar svåra människor och situationer.

Sådana höga förväntningar kräver kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling för att du ska kunna uppfylla dem och växa som kundrelationsansvarig.

Att anmäla sig till en CRM-certifiering är ett utmärkt sätt att utveckla expertis och kunskap om bästa praxis inom CRM. Lyckligtvis finns det många CRM-certifieringar som hjälper dig att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att bli en specialiserad CRM-expert.

Vad är en CRM-certifiering?

En CRM-certifiering (Customer Relationship Management) bekräftar en persons kunskaper inom hantering av kundrelationer och utveckling av CRM-rapporter, plattformar, försäljning, marknadsföringsautomatisering och datahantering.

Denna certifiering omfattar kunddataanalys, kundservice, försäljning och marknadsföringsautomatisering. CRM-certifieringsprogram hjälper dig att skaffa dig en omfattande förståelse för olika CRM-strategier, CRM-plattformar, användningsfall, tekniker och bästa praxis.

Fördelar med att skaffa en CRM-certifiering

Organisationer värdesätter CRM-certifieringar högt, särskilt sådana som är ackrediterade av en ansedd organisation. En certifiering gör dig till en högt värderad teammedlem, särskilt när det gäller att utveckla nya strategier för kundengagemang. Och det finns fler fördelar:

Ökad produktivitet: En CRM-certifieringskurs ger dig verktyg och tekniker för att använda tillgängliga resurser och En CRM-certifieringskurs ger dig verktyg och tekniker för att använda tillgängliga resurser och förbättra produktiviteten . Förutom att öka din förmåga att leverera, förbättrar det företagets försäljning, marknadsföring och kundnöjdhet.

Konkurrensfördel och anpassningsförmåga: En certifiering hjälper dig att ligga steget före dina kollegor. Den positionerar dig också som mycket anpassningsbar till de senaste branschtrenderna och teknologierna samt som en potentiell ledare inom CRM-området.

Global erkännande: Vissa CRM-certifieringar är internationellt erkända, vilket hjälper dig att utforska möjligheter utomlands.

Nätverksmöjligheter: När du är CRM-certifierad blir du en del av en exklusiv gemenskap av branschexperter. Nätverka med andra CRM-experter vars kunskap och kontakter du kan dra nytta av senare i din karriär.

Företagstillväxt: Som CRM-expert kan du förändra hur din organisation hanterar kundrelationer, driver försäljning och implementerar marknadsföringsautomatisering. Detta resulterar i högre kundlojalitet och förbättrade intäkter.

Karriärutveckling: Organisationer är intresserade av att ha CRM-certifierade medarbetare som kan tillhandahålla långsiktiga CRM-lösningar, skapa smidigare arbetsflöden och maximera kundnöjdheten.

Nu vet du hur värdefull en CRM-certifiering är. Nästa steg är att hitta rätt CRM-certifieringsprogram. Det finns många alternativ, och det gäller att välja rätt.

Hur du hittar den bästa CRM-certifieringen för din karriär

Vi har sammanställt en lista över de tio bästa CRM-certifieringarna. Välj den som passar dig bäst utifrån följande aspekter.

Karriärmål: Börja med att identifiera de specifika färdigheter du vill förbättra. CRM-certifieringsprogram riktar sig till yrkesverksamma inom olika områden, såsom marknadsföring, kundservice, försäljning och datahantering. Välj därför ett program som fyller luckorna i din karriärbana.

Specialisering: Välj ett CRM-certifieringsprogram som fokuserar på ett område där du vill skaffa dig expertkunskaper. Om det är marknadsföringsautomatisering du vill behärska, välj ett program som är specialiserat på just det.

Marknadsrykte: Leta efter ett CRM-certifieringsprogram som har fått höga rekommendationer, bra recensioner och ett gott rykte inom branschen.

Tillämpning i affärslivet: Granska programmets kursplan för att säkerställa att de verktyg och tekniker som lärs ut är tillämpliga på ditt företag och din bransch. Vissa certifieringar fokuserar till exempel endast på att bygga upp försäljningskompetens, medan andra program fokuserar på datahantering. Istället för att gå två separata kurser, överväg en som fokuserar på båda om det är vad ditt företag behöver.

Programinnehåll och format: Granska programinnehållet för att se om läroplanen lär ut efterfrågade färdigheter. Ett bra program måste ha en blandning av teoretiska och praktiska lektioner som leds av erfarna branschproffs.

Ytterligare resurser: Fundera över vad programmet erbjuder dig utöver certifieringen och studiematerialet. Välj certifieringar med en global gemenskap av certifierade chefer, forum etc.

Pris och varaktighet: Utvärdera avkastningen på investeringen i termer av både tid och pengar du lägger på programmet och om en sådan investering kommer att tillföra ett meningsfullt värde till din profil.

Certifieringskrav: Kontrollera om du är behörig för programmet, eftersom vissa kräver att du har vissa obligatoriska färdigheter.

10 CRM-certifieringar

Här är 10 CRM-certifieringar som du kan kolla in. Vi har gått igenom priser, kursnivå, varaktighet och viktiga ämnen för varje certifiering för att hjälpa dig att välja det program som passar dig bäst.

1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

via Microsoft

Denna certifiering ger dig grunderna i Microsoft 365 och dess tillämpbarhet i hanteringen av CRM-funktioner som marknadsföring, kundservice och försäljning. Den passar bäst för personer med grundläggande kunskaper om affärsfunktioner som försäljning, marknadsföring och kundservice.

Programmet hjälper dig att utveckla expertis inom CRM-grunder och vässa dina projektledningsfärdigheter. Certifieringen är giltig i ett år och kan förlängas med ytterligare ett år. Förnyelser är kostnadsfria.

Kursnivå: Nybörjare till avancerad

Viktiga ämnen: Försäljning, kundservice, fältservice, kundinsikter

Examenslängd: 65–140 minuter

Pris: 99 dollar

Detta program är för yrkesverksamma som är på väg att bli funktionella konsulter som sätter upp marknadsförings- och försäljningsprogram. Kursplanen omfattar funktioner som leadkonvertering, omnikanalstrategier och varumärkesbyggande. Programmet lär dig att använda Dynamics 365-plattformen för att automatisera marknadsföringsfunktioner och öka försäljningen.

Det är väl ansett bland IT-tjänsteföretag att anställa kandidater med denna CRM-certifiering. Certifieringen är giltig i ett år och kan förlängas med ytterligare ett år. Förnyelser är kostnadsfria.

Kursnivå: Medel till avancerad nivå för yrkesverksamma

Viktiga ämnen: Leadhantering, segmentering, e-postmarknadsföring, kundresan

Examenslängd: 65–140 minuter

Pris: 165 dollar

3. Microsoft Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant

via Microsoft

Detta är den mest relevanta av de tre CRM-certifieringarna som erbjuds av Microsoft, eftersom den fokuserar på kundservice, kvalitet, tillförlitlighet, effektivitet och kundnöjdhet. Denna CRM-certifiering hjälper dig att specialisera dig på CRM-verktyg och tekniker relaterade till kundservice.

Moduler för bland annat affärsintelligens, automatisering och ärendehantering är avgörande för kundservice och support. För att ansöka till detta program krävs dock minst ett till tre års erfarenhet.

Kursnivå: Medel till avancerad nivå för yrkesverksamma

Viktiga ämnen: Kunskapshantering, dataanalys och insikter, kundservice

Examenslängd: 65–140 minuter

Pris: 165 dollar

4. Introduktion till CRM med HubSpot

via Coursera

Kursnivå: Nybörjare

Denna CRM-certifiering är den mest grundläggande och ger dig en introduktion till grunderna i kundrelationshantering.

Kursen hålls av experter från Coursera-projektnätverket och visar dig hur du skapar ett HubSpot-konto, hanterar försäljningspipelines, bästa praxis för e-postkommunikation och anpassar en rapporteringspanel.

Viktiga ämnen: Kundservice, CRM, försäljning, marknadsföring, datahantering

Varaktighet: 2 timmar

Pris: Gratis

5. HubSpot CRM Implementation Accreditation

Denna ackreditering på företagsnivå bekräftar din organisations förmåga att framgångsrikt implementera HubSpot CRM-plattformen för stora företag under det senaste året. Du måste ha slutfört specifika förhandscertifieringar på organisationsnivå innan du ansöker om denna ackreditering.

HubSpot hjälper dig att komma i kontakt med rätt kunder när du har etablerat din organisations trovärdighet genom ackrediteringen. Ansökningsprocessen består av tre omgångar och är öppen för HubSpots Platinum-, Diamond- och Elite-partners.

Kursnivå: Företagsnivå eller avancerad nivå

Viktiga ämnen: Presentationer om lösta verkliga affärsproblem, inlämning av videofallstudie, intervju och frågor och svar.

Varaktighet: 3 månader för att granska ansökan

Pris: Öppet för Platinum-, Diamond- eller Elite-abonnenter

6. Salesforce-certifierad administratör

via Salesforce

Salesforce Administrator Certification-programmet passar för yrkesverksamma som specialiserar sig på CRM-relaterade områden. Kursplanen är avancerad och studiematerialet är omfattande.

Det är en mycket ansedd CRM-certifiering som ger dig möjlighet att gå med i en gemenskap (Trailblazers) med andra studerande. Kursplanen kan anpassas efter dina behov.

Kursnivå: Nybörjare till medelnivå

Viktiga ämnen: Förståelse för Salesforce CRM-applikationer

Varaktighet: I egen takt

Pris: Anmälningsavgift för examen på 200 USD + skatt; avgift för omprövning på 100 USD + skatt

7. NetSuite-administratörscertifiering

NetSuite Administrator-certifieringen validerar en persons kunskaper och erfarenhet av att hantera NetSuite-lösningar. Men först måste du ha en NetSuite SuiteFoundation-certifiering, som validerar din förståelse för NetSuites egenskaper, funktioner och kapacitet.

Innan du ansöker om denna certifiering måste du ha dokumenterad erfarenhet av att hantera NetSuite-konton i minst ett år.

Kursnivå: Medel till avancerad

Viktiga ämnen: Datasäkerhet, installation och administration, arbeta med NetSuite

Varaktighet: 90 minuter

Pris: 250 dollar

8. Freshdesk Product Expert Certification

Ta Freshdesk Product Expert-certifieringen utan att gå några kurser. Du behöver dock praktisk erfarenhet av att hantera Freshdesk-plattformen, konfigurera den och lösa arbetsflödesproblem för att klara examen.

Kursnivå: Nybörjare till avancerad

Viktiga ämnen: Konfigurera Freshdesk, kundsupport, arbetsflöde och automatisering

Varaktighet: 60 minuter

Pris: Gratis

9. Certifiering: Zendesk Support Administrator Expert Exam

via Zendesk

Om du har expertis som Zendesk Support-administratör och har arbetat med det i minst tre månader är denna certifiering något för dig. Du måste också genomföra Foundational Support Learning Path. Kursen börjar med onlineutbildning, följt av ett förberedande prov och ett slutprov, och när du klarar det blir du certifierad.

Genom att uppnå denna certifiering fördjupar du dina kunskaper om Zendesk Support-systemet för att bli en specialiserad teammedlem och öka dina karriärmöjligheter.

Kursnivå: Medel

Viktiga ämnen: Fullständig behärskning av Zendesk-support

Varaktighet: 105 minuter

Pris: 350 dollar

10. Marknadsföringskanalstrategi och B2B2C-vägar till marknadsspecialisering

via C oursera

Denna CEM-certifiering som erbjuds på Coursera lär dig hur du skapar värde genom att bygga rätt marknadsföringsstrategi. Kursen är till hjälp för CRM-proffs med några års erfarenhet.

Lär dig hur du kan leverera värde genom att samarbeta med rätt kanalpartner, multikanalmarknadsföring och -hantering samt genom att implementera unika prissättnings- och paketeringsstrategier.

Kursnivå: Medel

Viktiga ämnen: Värdeskapande, distribution, B2B, partnerskap

Varaktighet: 6 timmar

Pris: 100 dollar för tre månader

En hedersomnämning på denna lista är certifieringen Zoho CRM Certified Consultant, som erbjuds genom dess certifierade partners. Zoho är en populär CRM-programvara som används av miljontals småföretag över hela världen.

Hur man hanterar CRM-uppgifter och projekt med ClickUp

Övervaka kundinteraktioner i ClickUp-listvyn ClickUp Project Management Software: En titt på dess användargränssnitt

Nu när du känner till några av de bästa CRM-certifieringarna är nästa steg att förstå hur du konfigurerar en CRM-programvara som fungerar bäst för dig.

En bra kundrelationsansvarig är duktig på CRM-hygien – att hålla sina kontakter uppdaterade, uppdatera rätt status för affärer, flagga relationsrisker etc.

För att möjliggöra detta behöver du flexibilitet och anpassningsförmåga, en plattform som tillgodoser dina CRM-behov, hanterar kundinteraktioner och vårdar kundrelationer.

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Du behöver ett allt-i-ett-verktyg, medan ett CRM-verktyg har alla projektledningsprogramvarufunktioner. Men finns ett sådant verktyg? Ja, ClickUp gör allt detta och mer!

ClickUp som CRM- och projektledningsplattform

Som projektledningsprogramvara hjälper ClickUp dig att följa projekt från början till slut. ClickUp förbättrar teamkommunikationen och samarbetet, uppdaterar medarbetarna om projektstatus, effektiviserar arbetsflöden och automatiserar uppgifter.

Som CRM-plattform hjälper ClickUp dig att smidigt integrera dina CRM-funktioner på ett ställe för bättre kund- och uppgiftsöversikt, datahantering och arbetsflöde.

ClickUps CRM-programvara erbjuder lösningar för att följa upp och vårda kunder och leads. Du får:

15+ mycket flexibla vyer: Hantera smidigt kundengagemang , order och försäljningspipeline genom att ge dina sälj- och marknadsföringsteam flera vyer, såsom listvy, Kanban-tavlor, tabellvy och mer.

Milstolpar: Spåra framstegen för dina uppgifter. ClickUp hjälper dig att dela upp dina uppgifter i mindre projekt, som du kan övervaka för att säkerställa att de levereras i tid och inom budget.

ClickUp CRM-mallar : Skapa din CRM-konfiguration och använd en av de färdiga CRM-mallarna på ClickUp-plattformen. Den har över 12 färdiga mallar som är anpassade för specifika affärsmål, till exempel Skapa din CRM-konfiguration och använd en av de färdiga CRM-mallarna på ClickUp-plattformen. Den har över 12 färdiga mallar som är anpassade för specifika affärsmål, till exempel CRM-mall för Google Sheets CRM-mall för försäljning , CRM-mall för provisionsspårning och CRM-mall för fastigheter.

Över 50 kunddatavisualiseringar: Få tillgång till översiktsbilder för att analysera kunddata som deras livstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlek.

Centraliserad kundkontakt: Snabba upp din marknadsföringsautomatisering, inklusive nya affärer och Snabba upp din marknadsföringsautomatisering, inklusive nya affärer och kundprofiler , genom en centraliserad e-posthubb.

Effektiviserad kunddatabas: Lagra och analysera alla dina kunddata på ett och samma ställe.

Integrationer: Säg adjö till röran med att öppna flera flikar tack vare ClickUps inbyggda integrationer och integrationer från tredje part.

Åtkomst på språng: Stärk ditt team genom att ge dem åtkomst till data när och var de behöver det för att kunna Stärk ditt team genom att ge dem åtkomst till data när och var de behöver det för att kunna utföra sina uppgifter snabbare.

Portföljer: Registrera alla dina kundinteraktioner och de processer som initierats för att få dem att bli kunder. Eftersom all information finns tillgänglig på samma plattform kan andra intressenter komma åt den och planera sina strategier.

Oavsett om du är ett ungt företag som vill utöka din kunddatabas eller ett erfaret företag som försöker expandera din verksamhet ytterligare, täcker vår CRM-programvara alla dessa områden.

ClickUps CRM-mallar

Våra CRM-mallar är fördesignade format eller ramverk inom CRM-programvaran för att effektivisera och standardisera processer relaterade till kundrelationshantering. Anpassa dessa mallar efter specifika affärsbehov.

ClickUp erbjuder flera färdiga mallar som du kan anpassa efter dina behov.

Nedan presenterar vi några av de mest använda ClickUp-mallarna.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvy.

CRM-mall för försäljningspipeline: Denna mall hanterar alla detaljer och uppdateringar som rör din försäljningspipeline. Denna CRM-mall är ett utmärkt sätt att organisera och navigera i all försäljningsinformation, från potentiella leads till kundförnyelser. Några av de fantastiska funktionerna i denna mall är fyra vyer, sju ClickApps och 30 uppgiftsstatusar som "Upp till förnyelse", "Demo" och "Onboarding". Integrerad automatisering som hanterar uppgiftsstatusar och uppgiftsansvariga. Dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att hantera kunddata. Enkel prioritering av leads baserat på brådskandehet, värde och potential.

Fyra vyer, sju ClickApps och 30 uppgiftsstatusar som "Upp till förnyelse", "Demo" och "Onboarding".

Integrerad automatisering för att hantera uppgiftsstatus och uppgiftsansvariga

Dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att hantera kunddata

Enkel prioritering av leads baserat på brådskande behov, värde och potential

Fyra vyer, sju ClickApps och 30 uppgiftsstatusar som "Upp till förnyelse", "Demo" och "Onboarding".

Integrerad automatisering för att hantera uppgiftsstatus och uppgiftsansvariga

Dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att hantera kunddata

Enkel prioritering av leads baserat på brådskande behov, värde och potential

Organisera kunder, feedback och prioriteringar med expertnivåns effektivitet med hjälp av denna mall.

CRM-mall för kundtjänsthantering: Att ge dina kunder en oöverträffad kundtjänstupplevelse är det första steget mot att bygga en framgångsrik kundrelation. Och det är precis vad den här mallen hjälper dig att uppnå genom att hantera alla ärenden, chattar och problem som dyker upp. Några av de fantastiska funktionerna i denna mall är sex viktiga uppgiftsstatusar, fem anpassningsbara fält, sju vyer och automatiseringsfunktioner för att hantera och övervaka varje affär i pipelinen. Organisera kunder, feedback och prioriterade uppgifter med precision. Skicka förberedda enkäter om kundtjänstförfrågningar och spåra kund- och partnernöjdhetsbetyg. Möjliggör enkelt samarbete mellan team samtidigt som ärenden löses.

Sex viktiga uppgiftsstatusar, fem anpassningsbara fält, sju vyer och automatiseringsfunktioner för att hantera och övervaka varje affär i pipeline.

Organisera kunder, feedback och prioriterade uppgifter med precision

Skicka förberedda enkäter om kundserviceförfrågningar och spåra kund- och partnernöjdhetsbetyg

Möjliggör enkelt samarbete mellan team samtidigt som du löser ärenden

Sex viktiga uppgiftsstatusar, fem anpassningsbara fält, sju vyer och automatiseringsfunktioner för att hantera och övervaka varje affär i pipeline.

Organisera kunder, feedback och prioriterade uppgifter med precision

Skicka förberedda enkäter om kundserviceförfrågningar och spåra kund- och partnernöjdhetsbetyg

Möjliggör enkelt samarbete mellan team samtidigt som du löser ärenden

Bli certifierad och bygg bättre kundrelationer

Dina kunder är dina bästa reklambärare. Att investera i deras fortsatta nöjdhet med ditt varumärke är avgörande om du vill att de ska rekommendera dig till andra potentiella kunder.

Att lära sig hur man håller sina kunder nöjda är en konst i sig och kräver en rad olika färdigheter – med dessa certifieringar kan du lära dig, utveckla och finslipa dessa färdigheter.

En bra relationsansvarig vet hur man använder rätt verktyg till sin fördel. Använd ett verktyg som ClickUp för att underlätta dina CRM-arbetsflöden och förbättra dina projektledningsfunktioner. ClickUp CRM är ett utmärkt tillskott till ditt företag, särskilt eftersom det kombinerar två viktiga funktioner: CRM och projektledning.

När du har en projektledningslösning som också fungerar som en CRM-plattform sparar du tid, arbete och kostnader och förbättrar marginalerna och effektiviteten på lång sikt.

Registrera dig för att komma igång med ClickUp redan idag!