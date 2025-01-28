Stärk ditt team 2025: 10 topprankade samarbetsverktyg för småföretag

Kraften i framgångsrikt samarbete är ingen hemlighet i affärsvärlden. När människor samlas kan de snabbt komma på nya projektidéer och hitta lösningar på de svåraste utmaningarna. När hela teamet deltar i beslutsfattandet är det ett recept på garanterad framgång. ?‍?

Men att uppnå denna nivå av samordning kan ofta kännas som en överväldigande uppgift, eftersom samordning av projekt mellan flera team kräver noggrann organisation och planering. Det är där hjälp från förstklassiga samarbetsverktyg för småföretag kommer in i bilden.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa samarbetsverktygen för småföretag som är utformade för att förbättra teamkommunikationen. Du får insikt i deras fördelar, nackdelar, användarbetyg och priser, så att du kan fatta det bästa beslutet för ditt team.

Samarbetsverktyg för småföretag är mjukvaruplattformar som är utformade för att underlätta samarbete, kommunikation och teamarbete mellan partners, anställda och kunder. Dessa verktyg är viktiga för att optimera arbetsflöden och öka produktiviteten i en småföretagsmiljö. ?

Även om samarbetsverktyg för små och stora företag erbjuder liknande funktioner, finns det många fördelar med att använda samarbetsprogramvara som är särskilt utformad för mindre organisationer, till exempel:

Enkelhet: Dessa verktyg är ofta utformade för att vara mer lättanvända, eftersom de vanligtvis riktar sig till mindre team med färre användare. Kostnadseffektivitet: Småföretag har vanligtvis stramare budgetar och färre IT-resurser, så dessa verktyg tenderar att vara budgetvänliga. Användarvänlighet: Gränssnittet för samarbetsprogramvaran är mer användarvänligt eftersom mindre team har begränsade resurser för omfattande utbildning.

När du väljer samarbetsverktyg för ditt småföretag bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Samarbete och anpassning: Leta efter specifika funktioner i samarbetsprogramvaran som du behöver, till exempel realtidsmeddelanden, videokonferenser, dokumentdelning och : Leta efter specifika funktioner i samarbetsprogramvaran som du behöver, till exempel realtidsmeddelanden, videokonferenser, dokumentdelning och uppgiftshantering , och se om du kan anpassa dem efter dina arbetsflöden.

Förbättra samarbetet och påskynda projektgenomförandet med hjälp av ClickUps omfattande arbetsplattform.

Skalbarhet : Se till att verktyget kan växa med ditt företag, så att du kan lägga till eller ta bort användare och funktioner när dina behov förändras.

Användarsupport och utbildning : Kontrollera om programvaran erbjuder utbildningsresurser och dokumentation som hjälper ditt team att lära sig snabbt och navigera i verktyget med lätthet.

Integrationsmöjligheter : Kontrollera om samarbetsverktygen integreras smidigt med dina befintliga programvaruprodukter, såsom e-post, kalendrar, : Kontrollera om samarbetsverktygen integreras smidigt med dina befintliga programvaruprodukter, såsom e-post, kalendrar, CRM-system och projektledningsverktyg.

Säkerhetsfunktioner: Leta efter robusta säkerhetsfunktioner som datakryptering, användarautentisering och åtkomstkontroller för att skydda känslig företagsinformation.

Det finns fler samarbetsverktyg än smaker i en glassbutik, men vi har noggrant valt ut våra favoritlösningar för småföretag. ?

Låt oss se vilka unika funktioner de har att erbjuda!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt småföretags arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett tydligt bevis på att man kan hitta skatter utan att gräva för djupt! Denna programvara är en riktig pärla bland samarbetsverktyg för småföretag, som samlar teamchattar, snabbkommunikation och interaktiva whiteboardtavlor på en och samma plattform. ?

Teamsamarbete är hur enkelt som helst med den avancerade funktionen för samarbetsdetektering, som meddelar dig när en teammedlem visar en uppgift eller lägger till en ny kommentar. Få omedelbar, automatisk feedback om statusändringar, nya kommentarer och alla uppgiftsrelaterade aktiviteter när de inträffar.

Samarbeta smidigt i realtid i ClickUp Docs – medan du redigerar kan du tagga teammedlemmar i kommentarer, tilldela åtgärder och omvandla texten till genomförbara uppgifter för att hålla ordning och vara effektiv.

Håll allt ditt arbete lättillgängligt genom att koppla ihop dokument och uppgifter. Lägg till widgets i dina dashboards för att underlätta uppdateringar av arbetsflöden, ändringar av projektstatus och tilldelning av uppgifter. Skapa delbara länkar och hantera behörigheter enkelt, oavsett om det gäller team, gäster eller allmän tillgång.

Inom visuellt samarbete står ClickUp Whiteboards i centrum och fungerar som ditt teams kreativa lekplats. ?

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Detta mångsidiga verktyg erbjuder oöverträffad anpassningsbarhet och flexibilitet, vilket gör det perfekt för:

Brainstorming, mind mapping och projektplanering

Dela idéer med ditt team genom att bädda in klisterlappar, kommentarer, dokument, mediefiler och länkar.

Samarbeta kring kreativ problemlösning med diagram, grafer och färgkodade former

Använd ClickUp Chat-vyn för att samla all kommunikation på ett och samma ställe, så slipper du växla mellan projektledningspaneler och meddelandeplattformar. Kommunicera i realtid, uppmärksamma individuella bidrag och håll uppgiftsrelaterade diskussioner i en enda tråd.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara en brant inlärningskurva för nybörjare.

Mobilappen har färre funktioner än webbappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Clarizen

Clarizen, även känt som Planview Adaptive Work, är ett samarbetsprogram för arbetshantering som förenar företagsövergripande projektledning, kontextuell samverkan och automatisering av arbetsflöden. ?

Även om detta verktyg är bäst lämpat för stora företag, kan småföretag dra nytta av dess intuitiva användargränssnitt och sociala funktioner.

Programvaran är utmärkt för att underlätta diskussioner och meddelanden inom hela företaget. Den omvandlar kommunikation till strukturerade arbetsflöden, vilket avsevärt ökar teamets prestanda. Användare kan enkelt skapa diskussionsgrupper som automatiskt länkas via diskussionsflödet. Interna användare läggs till i gruppen för hela företaget.

Det innovativa sociala gränssnittet kopplar samman konversationer med projektelement, vilket möjliggör diskussioner i realtid som leder till konkreta resultat. Dessutom kan du enkelt tagga och engagera teammedlemmar genom omnämnanden i nyhetsflödet.

Clarizens bästa funktioner

Förenklad kommunikation i sammanhanget

Taggar och omnämnanden för att öka engagemanget

E-postmeddelanden för medlemmar i diskussionsgrupper

Fästa och markera meddelanden

Begränsningar för Clarizen

Det kan krävas en del arbete för att konfigurera programvaran korrekt.

Ingen stationär klient

Clarizens prissättning

Tillgängligt vid kontakt

Clarizen-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (170+ recensioner)

3. Airtable

Airtable är ett organisations- och samarbetsverktyg som ger team av alla storlekar en centraliserad plattform för effektiv hantering av projekt, kunder och innovativa idéer. ?

Två typer av medarbetare spelar en roll för att främja samarbetet inom Airtable:

Basmedarbetare: Användare som har behörighet att samarbeta inom en specifik bas. Arbetsplatssamarbetare: Användare med åtkomst till alla arbetsplatsbaser

Genom att ge medarbetarna tillgång till Airtable-databaser kan flera teammedlemmar arbeta tillsammans på ett organiserat sätt i en gemensam databas eller ett gemensamt projekt.

Administratörer kan ge teammedlemmar behörighet för uppgifter som att visa, redigera, lägga till eller ta bort poster. De kan också tillåta medarbetare att skapa eller ändra tabeller, vyer och andra baselement.

Airtable har dator- och mobilappar för iOS och Android, så att du kan komma åt filer var du än befinner dig.

Airtables bästa funktioner

Delade baser för enkel samverkan inom projektledning

Anpassningsbara behörigheter för medarbetare

Kommentarer och anteckningar för diskussioner i realtid

Meddelanden om uppdateringar och omnämnanden

Integreras med populära verktyg som Slack, Gmail och Facebook.

Airtables begränsningar

Det kan vara en brant inlärningskurva i början.

Kommentarfunktionen kunde vara bättre organiserad.

Airtable-priser

Gratis

Team : 20 $/månad per användare

Företag : 45 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

4. monday. com

Monday.com är en stjärna bland onlineverktyg för samarbete och klarar utan problem både rollen som kommunikationsapp och dedikerad lösning för projektledningsgrupper. ⭐

Utnyttja den fulla potentialen i småföretags teamsamarbete med monday. com workdocs. Du kan redigera tillsammans i realtid, dela kommentarer och dra och släppa text utan att störa teamets arbetsflöde.

Kartlägg processer och dela idéer och bilder på en flexibel arbetsyta som uppmuntrar kreativt teamsamarbete.

Håll dig väl informerad om uppgiftsförlopp och tidsplaner med att göra-listor och uppdrag. Organisera arbetsbelastningen genom att skapa en checklista med veckouppgifter i ett delat dokument, så att dina projekt håller sig på rätt spår.

monday.com bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt

Centraliserad instrumentpanel för all kommunikation och dokumentation

Möjlighet att tagga teammedlemmar i diskussioner

GitHub- och GitLab-integrationer för samarbete kring mjukvaruutvecklingsplaner

Integrationer med Zoom, Slack, Outlook, Gmail etc.

monday.com begränsningar

Anpassningen av huvudskärmen kunde förbättras något.

Rapporteringsfunktionerna kunde vara bättre

monday.com prissättning

Gratis

Basic 8 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Läs vår fullständiga jämförelse mellan Airtable och Monday.com

5. Podio

Podio är som en nödverktygslåda för teammedlemmar, eftersom det hjälper till med uppgiftshantering, automatiserade arbetsflöden, socialt samarbete, kalenderintegration, chattfunktioner och mötesplanering. ?

Podio utmärker sig med sina Facebook-liknande aviseringar och sitt användarvänliga gränssnitt. Plattformen hjälper dig att enkelt organisera och övervaka kommunikationen, eftersom alla konversationer lagras på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt för användarna att spåra och hantera dem. Dessutom kan du bifoga filer, kontrollera uppgiftsstatus och lägga till kommentarer.

Att hantera uppgifter i realtid är enkelt eftersom du kan tilldela dem och diskutera detaljerna genom kommentarer. Denna strömlinjeformade metod ger en tydlig översikt över pågående arbete, vilket eliminerar behovet av ständiga statusmejl och förhindrar onödiga förseningar.

Användarna drar också nytta av funktioner som anpassningsalternativ, personliga instrumentpaneler, åtkomstkontroll och CRM-integration.

Podios bästa funktioner

En centraliserad hubb för innehåll, konversationer, projekt och filer

Samarbetsredigering av filer

Integrationer med populära verktyg som ShareFile, Dropbox och GoToMeeting

iOS- och Android-appar

Praktiska funktioner för uppgiftshantering

Podios begränsningar

Gratisversionen kan vara otillräcklig för organisationens behov.

Vissa grundläggande rapporteringsuppgifter uppfyller kanske inte användarnas krav fullt ut.

Podios prissättning

Gratis

Plus : 11,20 $/månad

Premium: 19,20 $/månad

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Podio-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

6. Hive

Hive effektiviserar projektledning i molnet och erbjuder stöd till team på kontoret, på distans eller i hybridform. Det har funktioner som uppgiftshantering, fildelning och chatt, utformade för att hålla ditt team ständigt uppdaterat.

Använd Hive chat för att kommunicera med kollegor individuellt, i grupper eller inom projekttrådar och visa din tillgänglighetsstatus så att ditt team vet om du är upptagen eller frånvarande.

Videomöten är tillgängliga inom plattformen, vilket gör att du kan delta direkt från chatten, ta anteckningar och tilldela uppföljningsåtgärder på några minuter. Om textchatten inte räcker till kan du övergå till en videochatt eller använda genvägar för att starta Zoom och Google Meet. ?

Använd Hive Notes för realtidsredigering före, under och efter möten. De synkroniseras smidigt med din kalender och ger enkel åtkomst till alla mötesrelaterade dokument.

Förenkla dessutom datainhämtningen genom att centralisera informationen med hjälp av Hive Forms som integreras sömlöst i projekt och uppgifter, vilket gör det enkelt att tilldela dem till teammedlemmarna.

Hives bästa funktioner

Gruppchattfunktion

Integreras med Zoom och Google Meet

Anteckningar med redigeringsfunktion i realtid

Videochatt inom plattformen

Fildelning i chatten

Begränsningar för Hive

Desktop- och mobilappar kan förbättras

Hanteringen av behörigheter och projekthierarki är klumpig.

Hive-priser

Solo : Gratis för alltid

Teams : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Workplace från Meta är ett privat socialt nätverk utformat för privatpersoner och företag. Det speglar Facebook-formatet och erbjuder funktioner som att skapa personliga profiler och grupper, organisera evenemang och dela information. Plattformen utmärker sig med sina kommunikations- och meddelandeverktyg som effektiviserar teamarbetet. ?

I Workplace kan användarna enkelt skicka meddelanden, spela in videor och schemalägga evenemang. Med funktionen för snabbmeddelanden kan teamen kommunicera på några sekunder, medan gruppskapandet möjliggör samarbete mellan kollegor från gemensamma avdelningar.

Kommunikationen inom företaget förenklas genom Workplace Groups, där du kan skapa så många grupper som behövs, anpassa deras namn, välja sekretessinställningar och bjuda in de medlemmar du vill ha.

Precis som Facebook låter Workplace dig kommentera inom grupper eller publicera direkt på din profil. Dela foton, omröstningar och filer för att uttrycka dina tankar och idéer till ditt team.

De bästa funktionerna i Workplace från Meta

Q&A-inlägg gör det möjligt för användare att rösta på sitt favoritinnehåll.

Integreras med OneDrive, SharePoint, Dropbox eller Google Drive

Videokonferens- och chattfunktion för gruppmöten

Möjlighet att fästa meddelanden högst upp i nyhetsflödet

Omröstningar och enkäter för att samla in teamets åsikter

Workplace från Meta begränsningar

Ett stort antal grupper kan leda till en oorganiserad arbetsmiljö.

Integrationen med andra Facebook-produkter är något begränsad.

Workplace från Meta prissättning

Core Plan : 4 $/månad per användare

Förbättrad administratörs- och supporttillägg : 2 $/månad per användare

Enterprise Live Add-On: 2 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Workplace från Meta – betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

8. Samepage

Samepage är skräddarsytt för småföretag – det främjar samarbete genom en rad verktyg, inklusive snabbmeddelanden, diskussioner, konversationer, schemaläggning, fildelning och uppgiftslistor.

Lösningen främjar samarbete genom att effektivt organisera och lagra en mängd olika filer, såsom videor, bilder och kartor, på en enda sida. Du kan dela sidorna med alla teammedlemmar för att säkerställa synkronisering av arbetet och uppdateringar i realtid.

Med bara några få klick kan du starta video- eller ljudsamtal med kollegor och gäster. Du kan också dela din skärm med hjälp av desktop-appen för att uttrycka dina idéer tydligare.

För mer privata konversationer kan du delta i enskilda chattar med en medlem eller gäst inom din organisation. För att främja bredare diskussioner kan du skapa gruppchattar och samla alla för gemensamma konversationer. ?️

Samepages bästa funktioner

Integrerar filer som lagras på plattformar som Dropbox, Google Drive och OneDrive

Mobilapp för enkel åtkomst var som helst, när som helst

Användarvänlig sökfunktion för att hitta meddelanden, händelser, uppgifter eller bilagor

Privata eller gruppchattar

Videosamtal och skärmdelning

Begränsningar för Samepage

Videokvaliteten är inte alltid tillförlitlig.

Begränsade anpassningsmöjligheter för arbetsmappar

Priser för Samepage

Gratis

Standard : 7,50 $/månad per användare

Pro: 9 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Samepage-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Crozdesk: 4,5/5 (över 200 recensioner)

9. Microsoft Loop

Microsoft Loop är ditt verktyg för asynkron kommunikation och sömlös anslutning, oavsett var du arbetar. Det levereras med en mobilapp och en rad olika komponenter som effektiviserar teamsamarbetet och säkerställer framgångsrika projektgenomföranden. ✅

Utnyttja Loop:s potential med dessa nyckelkomponenter:

Samförfattande: Samarbeta enkelt med ditt team för att förfina innehåll, oavsett om det handlar om att skapa ett inlägg på sociala medier eller skriva ett e-postmeddelande till en kund. Organiserad brainstorming: Använd punktlistor eller numrerade listor för att brainstorma idéer med ditt team på ett ordnat och effektivt sätt. Samarbete i realtid : Med tabeller och listor kan du redigera och se ändringar direkt i chatten. Skapa och dela tabeller med tydliga kolumner och rader, och ange vilka data du behöver från ditt team. Effektiv uppgiftshantering: Tilldela arbete med förfallodatum och meddela teammedlemmarna med hjälp av omnämnanden. När uppgifterna är slutförda kan de markeras som klara, vilket säkerställer en smidig övervakning av framstegen. Fokuserade diskussioner: Gör det möjligt för dig att koncentrera dig på specifika ämnen i chattråden, vilket är särskilt fördelaktigt för snabba beslut.

Microsoft Loops bästa funktioner

Kommunikation och redigering i realtid

Kommentarer, påminnelser, reaktioner och emojis för att uttrycka dina tankar

Mobilappens meddelandeflöde håller koll på dina uppgifter, omnämnanden och svar.

Integreras med Microsoft 365

Enkel delning av sidor

Begränsningar för Microsoft Loop

Inga recensioner tillgängliga (eftersom det är en relativt ny release)

Priser för Microsoft Loop

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft Loop

Inga recensioner tillgängliga

10. Spike

Spike är en allt-i-ett-lösning för team som söker smidig kommunikation och effektiv projektkalenderhantering inom en enda plattform.

Samarbeta enkelt i Docs med hjälp av text, bilder eller videor. Bifoga filer, lägg till uppgifter och ställ in påminnelser för enkel projektledning. När du redigerar placeras anteckningar med aviseringar automatiskt högst upp i ditt samlade flöde, vilket eliminerar behovet av att informera andra om ändringarna. ?

Med Spikes konversationsfunktion för e-post kan du organisera all din tidigare och nuvarande kommunikation under enskilda kontakter, inklusive e-postmeddelanden, trådar, filer, sociala profiler och bilagor.

Främja teamarbetet genom Spike Channels, utrymmen avsedda för projektrelaterade diskussioner. Använd dess verktyg för teamsamarbete för att dela filer, delta i teamkonferenser och se till att alla håller sig uppdaterade.

Spikes bästa funktioner

Delad kalender

Integreras med molnlagringstjänster som Google Drive och Dropbox

Filhantering och sökfunktioner

Videokonferenser för möten

Samarbetsdokument för redigering i realtid

Spike-begränsningar

Användare kan endast vidarebefordra enskilda e-postmeddelanden, inte hela e-posttrådar.

Ingen möjlighet att tagga teammedlemmar i anteckningarna

Spike-prissättning

Gratis

Team : 6 $/månad per användare

Business+: 9 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Spike-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Förbättra ditt företags potential genom att främja teamarbete, underlätta smidigt samarbete och säkerställa effektiv projektledning. Dessa 10 samarbetsverktyg för småföretag kan fungera som en enande kraft på din väg mot framgång. ?

För omfattande projektlednings- och teamsamarbetsprogramvara, registrera dig gratis på ClickUp! Den kostnadsfria versionen har praktiska funktioner som hjälper dig att kommunicera effektivt och förstå projektets framsteg mellan uppgifterna mer effektivt än någonsin!