De 10 bästa onlinecertifieringarna inom byggbranschen 2025

Byggnadsbranschen är ett av de mest reglerade och konkurrensutsatta områdena i USA, och det finns goda skäl till det. Byggnader – kontor, bostäder, köpcentra eller offentliga tjänster som järnvägsstationer och busshållplatser – måste vara stabila, tåla extrema väderförhållanden och vara säkra för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar eller särskilda behov.

Dessutom kan byggnader inte snabbt rivas och byggas om om något går fel. Därför är licenskraven strikta.

Men det är bara början. För att bygga säkra, användbara miljöer för en snabbt föränderlig värld måste entreprenörer och tekniker visa prov på kompetens och pålitlighet. Det är här byggcertifieringar kommer till nytta.

Hur kan certifieringar inom byggbranschen hjälpa din karriär?

En byggcertifiering är ett skriftligt intyg från en behörig myndighet om att du har lärt dig och förvärvat specifika färdigheter inom ditt valda specialområde. Den certifikatutfärdande myndigheten är ofta en branschorganisation, myndighet eller privat sammanslutning av byggnadsexperter.

En typisk certifiering kräver att du går en kurs, läser material, tittar på videor och gör ett prov. När du uppfyller kriterierna för att klara provet blir du certifierad som expert inom det området. Detta kan ge din karriär ett uppsving på otaliga sätt.

Trovärdighet

Att genomföra de mest populära certifieringarna inom byggbranschen skapar trovärdighet hos potentiella arbetsgivare eller kunder och försäkrar dem om att du har alla kunskaper som krävs.

Till exempel visar en certifiering inom grönt företagande omedelbart ditt engagemang för hållbarhet. Certifieringar inom byggbranschen kan vara ännu mer värdefulla när du lägger anbud på stora statliga projekt.

Självförtroende

Sedan pandemin började har vi sett världen förändras i snabb takt. Allt fler hem behöver särskilda arbetsutrymmen. Kontor förvandlas till samarbetsplatser. Även inom de mest fysiska upplevelserna, som konserter och matcher, har det digitala utbudet ökat.

En relevant certifiering ger dig självförtroendet att kunna utvecklas i takt med tiden. Den hjälper dig att lära dig och anpassa dig snabbt.

Nätverkande

Onlinekurser är ett utmärkt sätt att nätverka med kollegor över hela landet. Genom att studera tillsammans kan du bygga upp kamratskap och kunskapsutbyte som kommer att vara till stor nytta för dig på lång sikt.

Specialisering

Certifieringar inom specialiserade områden som kranföring eller ekonomisk förvaltning inom byggbranschen hjälper dig att sticka ut när du söker jobb. Vissa certifieringar inom projektledning kan vara din väg till chefs-/ledarroller.

Karriärutveckling

Att investera i utbildning och certifiering kan ge dig högre lön och hjälpa dig att bli befordrad snabbare. Indeed har funnit att byggledare med LEED-certifiering tjänar cirka 28 % mer än den genomsnittliga grundlönen.

Beroende på var du bor, din erfarenhet, specialisering, befintliga kunskaper och den tid du är villig att lägga på att lära dig, kan du ta dussintals certifieringar inom byggbranschen.

Alla certifieringar är dock inte lika. Därför har vi sammanställt de tio bästa certifieringarna inom byggbranschen som kommer att hjälpa dig att avancera i din karriär.

10 certifieringar inom byggbranschen som hjälper dig att avancera i din karriär

Innan vi går in på detaljerna om funktionerna, låt oss utforska de allmänna certifieringsprogrammen för byggledning.

1. Certifierad byggledare (CCM)

via CCM Application Handbook

Denna certifiering, som erbjuds av Construction Management Association of America ( CMAA ), syftar till att validera dina meriter inom planering, design, konstruktion och ekonomisk förvaltning av byggprojekt.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera dig som certifierad byggledare behöver du en fyraårig kandidatexamen eller åtta års erfarenhet.

Kostnad: 325–425 dollar för certifieringen. Du måste förnya din certifiering vart tredje år.

CMAA erbjuder även program för certifierade biträdande byggledare och byggledare under utbildning för dem med mindre erfarenhet.

2. Certifierad professionell byggare (CPC)

via CPC II

American Institute of Constructors (AIC) erbjuder programmet Certified Professional Contractor för etablerade entreprenörer med flera års erfarenhet.

Förutom olika områden inom byggledning, såsom projektplanering, rekrytering, resurshantering, kostnadskontroll och säkerhetshantering, fokuserar detta program även på etik och professionalism.

Kostnad: 575–675 dollar för att ta certifieringsprovet.

AIC erbjuder också ett program för certifierade underentreprenörer på nivå I som passar nyutexaminerade.

3. Certifierad finansiell expert inom byggbranschen

Denna certifiering från Construction Financial Management Association (CFMA) omfattar åtta kunskapsområden: redovisning och rapportering, intäktsredovisning, budgetering, riskhantering, beskattning, HR, juridik och IT.

Alla dessa kapitel är anpassade för byggbranschen, vilket skiljer dig från den allmänna finansprofilen.

Kvalifikationskrav: För att bli certifierad måste du ha en kandidatexamen eller högre, 12 poäng från affärsrelaterade kurser och 4000 timmars total erfarenhet. Om du har en associate degree eller ett diplom behöver du ytterligare lämplig erfarenhet.

Kostnad: 850 dollar för förstagångskandidater.

Med det sagt, låt oss gå vidare till en av de viktigaste aspekterna av byggledning: hälsa och säkerhet.

4. OSHA:s utbildningsprogram för utåtriktad verksamhet

Det amerikanska arbetsministeriets arbetsmiljömyndighet (OSHA) erbjuder utbildningsprogram som är anpassade för byggnadsarbetare. Programmet fokuserar på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsmiljörisker, potentiella risker och hur man kan minska dem.

Det finns två varianter:

En 10-timmars session för nyanställda, som kostar 59,99 dollar.

En 30-timmars session för förmän, arbetsledare och säkerhetschefer, som kostar 159,99 dollar.

5. Certifierad säkerhetschef: Bygg (CSMC)

via NASP

National Association of Safety Professionals (NASP) erbjuder de färdigheter och kunskaper som hjälper dig att kvalificera dig som säkerhetsledare inom byggbranschen.

Kursplanen omfattar säkerhet på arbetsplatsen, utbildningsmetodik, tolkning av regler, utformning av säkerhetsprogram, undvikande av civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt hantering av säkerhetsrevisioner.

Kursen tar vanligtvis cirka 40 timmar och du har sex månader på dig att slutföra den.

Kostnad: 1995 $. Du måste förnya certifieringen vart tredje år, vilket kostar 395 $.

6. Tekniker inom hälsa och säkerhet inom byggbranschen (CHST)

Board of Certified Safety Professionals (BCSP) erbjuder CHST-certifieringen, som är särskilt utformad för aktiviteter som förebygger sjukdomar och skador inom byggbranschen.

Kvalifikationskrav: Tre års erfarenhet inom byggbranschen med ”minst 35 % av de primära arbetsuppgifterna relaterade till säkerhet, hälsa och miljö” för att kvalificera sig för denna certifiering.

Kostnad: 450–550 dollar för att ta examen. Du måste lämna in 20 omcertifieringspoäng vart femte år.

BCSP erbjuder även en säkerhetsutbildning för ledare, chefer, arbetsledare och anställda för vilka säkerhet kanske inte är det primära ansvarsområdet.

Inom byggbranschen kräver olika specialiserade roller högt kvalificerade arbetare. Certifiering är ett utmärkt sätt att visa upp sina färdigheter och kunskaper inom dessa områden. Nedan följer några av de mest populära certifieringarna.

7. OSHA-examen för lyftplattformar och saxlyftar

Om du är hissoperatör på en byggarbetsplats är den här kursen något för dig. OSHA:s utbildningskurs i lyft- och saxlyftar ger byggarbetare grundläggande kunskaper om olika typer av hissar, tillämpliga säkerhetsstandarder, genomförande av inspektioner och specifika försiktighetsåtgärder för att förebygga vanliga risker som fall eller elstötar.

Kostnad: 49,95 dollar, med upp till 180 dagar på sig att slutföra.

Du kan också ta denna kurs på Hard Hat Training.

8. Certifiering för kranförare

Kranförare hanterar en stor del av lasthanteringen och förflyttningen på alla byggarbetsplatser. Det är ett komplext och riskfyllt jobb. En certifiering som kranförare etablerar dig som en expert som kan sätta igång arbetet omedelbart.

National Commission for the Certification of Crane Operators erbjuder 28 olika certifieringar inom 14 kategorier. Några av de viktigaste certifieringarna är mobilkranförare, tornkranförare, grävmaskinsförare, signalman, riggare och kraninspektör.

Kostnad: Mellan 100 och 400 dollar per certifiering, beroende på examensform och ingående moduler.

Utöver ovanstående maskinrelaterade specialiseringar finns det även tekniska certifieringar, såsom Residential Concrete Foundation Technician, som erbjuds av American Concrete Institute.

9. LEED Green Associate-certifiering

Hållbarhet blir en allt viktigare prioritering för byggföretag världen över. LEED Green Associate-certifieringen bekräftar dina kunskaper om miljövänliga byggmetoder och förbereder dig för framtidens byggbransch.

Den mäter dina kunskaper om LEED-processen, integrerande strategier och standarder, läge och transport, vatteneffektivitet, energi och atmosfär, material och resurser, inomhusmiljökvalitet, projektets omgivning och informationsspridning till allmänheten.

Kostnad: 350 $. Du kan komma att få ytterligare kostnader för examensförberedande material och registrering.

10. Byggnadsproffs inom byggnadsmiljöprojekt (PMI-CP)

Denna certifiering från Project Management Institute är skräddarsydd för byggproffs. Den omfattar mikrokvalifikationer inom projektkommunikation, teknik och innovation samt prestanda- och materialhantering i byggnadsmiljöer.

Du kommer också att behöva genomföra fyra e-learningkurser i gränssnittshantering, ändringsorder, risker och genomförandeplanering.

Kvalifikationer som krävs: Minst tre års erfarenhet av arbete med byggprojekt.

Kostnad: 500 dollar för att ta examen och nästan 5000 dollar för att genomföra alla e-learningkurser. Du måste också förnya certifieringen vart tredje år.

Synkronisera teamets och entreprenörens resurser, följ framstegen och visualisera projekt med denna ClickUp-mall för byggledning.

Medan byggtekniken har gjort stora framsteg under de senaste decennierna har informationshanteringen inte hängt med. Arbetet utförs med äldre programvara för byggprojektledning eller generiska verktyg som kalkylblad.

Många processer är antingen manuella eller delvis digitaliserade, vilket påverkar den totala effektiviteten i projektleveransen.

Utöver ovanstående certifieringar kommer behärskning av ett robust verktyg som ClickUp, som är specialdesignat för byggbranschen, att ge dig många fördelar. Detta gäller både för byggare som genomför projekt och företag som lägger ut sina byggprojekt på entreprenad.

Anpassa arbetsflöden för dina byggteam

Oavsett om du bygger ett hus eller ett flervåningsshoppingcenter, dela upp processflödet i ett tydligt, beroendeaktiverat arbetsflöde som tar hänsyn till alla projektbegränsningar.

Hantera resurser, schemalägg aktiviteter och utför scenarioplanering på ett Gantt-diagram i ClickUps ERP-programvara för byggbranschen.

Använd ClickUps projektmallar med Gantt-diagram för att komma igång!

Se till att alla är på samma sida genom att använda detta enkla Gantt-diagram för byggbranschen för att spåra milstolpar och leverera projekt i tid.

Förenkla komplexa processer

Visualisera relationerna mellan varje fas i ditt projekt med ClickUp Mind Maps.

Om någon process känns som om den har för många steg eller involverar för många personer, samla alla för att brainstorma på ClickUp Mind Maps. Lägg till allt på en tom duk, skapa kopplingar, identifiera beroenden och lägg till kommentarer för att genomföra dina processförbättringsmetoder.

Hantera teamets arbetsbelastning

Använd ClickUps mall för byggledning för att fastställa och anpassa projektplaner i en kalendervy.

Använd ClickUp som schemaläggningsprogram för byggbranschen och ta hänsyn till teammedlemmarnas tillgänglighet. Använd arbetsbelastningsvyn för att se vem som gör vad. Tilldela uppgifter baserat på deras tillgänglighet utan extra krångel med fram- och återgående meddelanden. Be dem synkronisera sina kalendrar så att de automatiskt uppdateras med semesterdagar.

Håll koll på revisioner och inspektioner

Använd ClickUps checklista-funktion för att noggrant genomföra revisioner över olika avdelningar. Du kan också ställa in dem som mål som ska uppnås innan motsvarande milstolpar.

Om du är skyldig att genomgå externa revisioner kan du smidigt tilldela åtkomst till entreprenörer/myndigheter.

Samarbeta med tvärfunktionella team

Hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

Från chefer på distans till tekniker på plats – få alla på samma sida med ClickUp Tasks. Tilldela dem till användare, lägg till kommentarer, tagga ditt team och chatta i realtid från din dator eller mobila enheter.

Spåra tid och hantera budgetar

Använd ClickUps tidrapporteringsprogram för att logga tiden för varje uppgift/deluppgift. Du kan starta och stoppa timern eller lägga till tid senare när uppgiften är klar.

Använd data från tidsregistreringsmodulen för att skapa uppskattningar av arbetsinsatsen för framtida projekt. Omvandla tids- och arbetsinsatsberäkningar till budgetar som du kan föreslå för organisationsledare eller kunder.

Prova ClickUps mallar för projektbudgetar för att komma igång.

Samla resurser

Samla alla tillgångar och resurser på ett ställe i ClickUp Docs. Bädda in filer, ställ in SOP:er och registrera detaljer om varje aktivitet. Använd ClickUp som ett verktyg för processförbättring som ger tydlig insyn i hela projektets sammanhang.

Kom igång direkt med mallar

Har du aldrig använt ett modernt projektledningsverktyg tidigare? Ingen fara. ClickUp Construction Management Template erbjuder dig en utmärkt språngbräda.

Det hjälper dig att hantera alla dina byggverksamheter på ett ställe med fördefinierade vyer, anpassade statusar, anpassade fält, dokument och mycket mer.

Samla ditt byggteam på ClickUp

Även de största byggprojekten byggs tegelsten för tegelsten. För att säkerställa att varje tegelsten är effektiv, kompatibel, säker och hållbar behöver du detaljerad insyn och en helhetsbild.

ClickUps byggledningsprogramvara är utformad för att ge byggare, tekniker och projektledare just det.

Med robusta funktioner för rapportering i realtid, samarbete, projektledning, kunskapsdelning, automatiseringar och mycket mer är ClickUp det bästa verktyget för att komma igång. Dessutom kan du också effektivisera försäljningen, hantera entreprenörer och arbeta med kunder på ett och samma ställe. Prova själv. Gratis. Registrera dig för ClickUp idag.