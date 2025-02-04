De 10 bästa gratis (och betalda) programvaruverktygen för att skapa Gantt-diagram 2025

Byggprojekt har många rörliga delar, från att hantera entreprenörers tidsplaner till att hålla koll på när viktiga material levereras till byggarbetsplatsen.

Den bästa programvaran för byggprojektledning hjälper alla projektledare att hantera alla rörliga delar. Gantt-diagram är en idealisk funktion att leta efter i sådana projektledningsverktyg.

Dessa diagram ger en visuell översikt över projektet, så att du snabbt kan se hur ditt byggprojekt fortskrider, var potentiella problem kan uppstå och om du ligger i fas för att klara dina deadlines. De flesta projektledningsappar stöder Gantt-diagram i någon form, men alla är inte lika bra. I den här artikeln går vi igenom några av de bästa alternativen för 2024.

Vad är programvara för att skapa Gantt-diagram?

Ett Gantt-diagram skapar en lättförståelig visuell representation av ett byggprojekts tidsplan. Denna överskådliga bild av projektets utveckling gör det möjligt för övervakande entreprenörer att utföra sitt arbete mer effektivt, eftersom specifika uppgifter inom komplexa projekt blir lättare att hitta och följa.

Det är därför många projektledningsprogram har integrerat stöd för Gantt-diagram och andra visualiseringstekniker i sina funktioner. Det bästa programmet för Gantt-diagram gör det enkelt för ditt team att skapa Gantt-diagram för att spåra ett obegränsat antal projekt och erbjuder ett omfattande verktygsset för ytterligare projektledningsfunktioner.

Vad ska du leta efter i programvara för att skapa Gantt-diagram?

Ditt val av programvara för Gantt-diagram kan ha stor inverkan på ditt arbetsflöde inom byggbranschen. För effektiv projektledning måste du hitta en lösning som uppfyller dina behov. Det finns grundläggande verktyg för enkla behov och mer komplexa plattformar för hantering av stora projekt. För att hitta rätt verktyg måste du veta vad du ska leta efter.

Här är några saker att tänka på när du utforskar olika alternativ för programvara för Gantt-diagram:

Användarvänligt gränssnitt: Den bästa programvaran för Gantt-diagram är enkel och intuitiv att använda och passar smidigt in i befintliga arbetsflöden och processer.

Tydlig Gantt-diagramvy: Du och ditt team behöver en omfattande Gantt-diagramvy för att enkelt kunna visualisera ett projekts uppgifter och milstolpar.

Robusta uppgiftsfunktioner: Det ska vara enkelt att lägga till uppgifter, schemalägga uppgifter och hantera beroenden, så att projekten blir välorganiserade och välhanterade.

Skalbarhet: Om du är ett stort byggföretag behöver du stöd för ett obegränsat antal projekt och användare. Om du är ett mindre företag bör du välja ett Gantt-diagramverktyg som stödjer dina nuvarande och framtida behov så att du har utrymme för tillväxt.

Tidsspårning: Projektledning blir enklare när du har tidsspårningsfunktioner som hjälper dig att bättre analysera den tid som läggs på ett projekt.

Enkel utvärdering: Gantt-diagramprogramvara som erbjuder en gratis plan eller provperiod gör att du kan utvärdera programvaran och se hur den passar in i dina arbetsflöden innan du investerar pengar i den.

De 10 bästa programvaruprodukterna för att skapa Gantt-diagram

Varje alternativ nedan är bland de bästa programvarorna för Gantt-diagram på marknaden idag och inkluderar både gratis programvara för Gantt-diagram och betalda alternativ.

Designa och skapa Gantt-diagram med ClickUps enkla och intuitiva onlineverktyg för projektledning.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning som erbjuder en Gantt-diagramvy tillsammans med många andra användbara vyer av dina data.

Börja med ClickUp Construction, som erbjuder funktioner specifika för byggbranschen. Detta inkluderar specialiserade projektledningsmallar för byggbranschen med lättanvända mallar för Gantt-diagramprojekt, så att ditt team snabbt kan komma igång med programvaran.

Som en allt-i-ett-lösning har ClickUp många andra funktioner som din byggpersonal kommer att finna användbara. Du kan till exempel enkelt skapa och dela dokument med dina kunder, vilket ger en central plats för kommunikation. Samtidigt gör samarbetsverktygen det möjligt för dina medarbetare att arbeta tillsammans inom olika delar av byggprojektet och hålla sig uppdaterade om projektplanen.

ClickUps bästa funktioner

Omfattande Gantt-diagramvyer för att visualisera och hantera projektets tidslinjer

Ett kraftfullt projektledningsverktyg som låter dig tilldela uppgifter, sätta prioriteringar och följa framsteg.

Dra-och-släpp-funktion för intuitiv uppgiftshantering och justering av Gantt-diagram

Tidsspårningsfunktioner för att säkerställa att projektets uppgifter håller sina deadlines

Resurshantering för att effektivt balansera behoven hos flera projekt

Projektplaneringsverktyg, inklusive mallar för Gantt-diagram, för att skapa och hantera projektplaner.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare.

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Microsoft Project

Via Microsoft

Microsoft Project är ett populärt projektledningsprogram som ger projektledare de verktyg de behöver för att hantera projekt effektivt. Användare kan enkelt skapa Gantt-diagram, hantera resurser och följa ett projekts framsteg. Många branscher använder Microsoft Project på grund av dess omfattande projektledningsfunktioner. Dess Gantt-diagramfunktioner kan hjälpa till att hantera specifika uppgifter eller ett helt projekt.

Microsoft Projects bästa funktioner

Skapande och anpassning av Gantt-diagram för visuella projektplaner

Projektledningsfunktioner, inklusive uppgiftshantering och projektplanering

Projektets framsteg spåras för att hålla alla uppdaterade och förbättra planeringen.

Hantering av uppgiftsberoenden för att säkerställa smidig slutförande av uppgifter

Integration med andra Microsoft 365-appar för förbättrad funktionalitet

Begränsningar i Microsoft Project

Komplexiteten medför en brant inlärningskurva.

Begränsade integrationsmöjligheter för verktyg utanför Microsofts resurser

Priserna och planalternativen kan vara förvirrande.

Priser för Microsoft Project

Plan 1: 10 $/månad per användare

Plan 3: 30 $/månad per användare

Plan 5: 55 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Project

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft Project!

3. Toggl Plan

Via Toggl

Toggl Plan är ett enkelt, mångsidigt och användarvänligt projektledningsverktyg som syftar till att göra projektledning tillgängligt för alla. Dess Gantt-diagram ger en enkel visualisering av projekttider, och dess detaljerade tidsregistreringsfunktioner erbjuder precis mätning av arbetstid.

Med Toggl Plan är det enkelt att skapa ett Gantt-diagram, hantera teamets arbetsbelastning och hålla koll på projektets milstolpar. Det är en enkel projektledningslösning som är lätt att lära sig.

Toggl Plans bästa funktioner

Enkel dra-och-släpp-funktionalitet för enkel skapande och hantering av Gantt-diagram

Gantt-diagram för att visualisera projektets tidsplan och följa framstegen

Möjlighet för teammedlemmar att enkelt tilldela uppgifter och ställa in uppgiftsberoenden

Projektledning med fokus på enkelhet och ett intuitivt användargränssnitt

Tidsspårningsfunktion för att säkerställa korrekt fakturering och projektledning

Begränsningar i Toggl Plan

Den grundläggande teamplanen saknar vissa av de avancerade funktioner som användarna önskar.

Gränssnittet kan ibland vara förvirrande.

Priser för Toggl Plan

Team: 9 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Toggl Plan – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (37 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

4. GanttPRO

Via GanttPRO

Liksom många andra alternativ på denna lista över de bästa programvarorna för Gantt-diagram, fokuserar denna populära projektledningsplattform specifikt på Gantt-diagram. Som en specialiserad programvara för Gantt-diagram gör den det möjligt för användare att skapa dynamiska Gantt-diagram för enklare projektledning.

Som du kan förvänta dig har GanttPRO ett brett utbud av funktioner för Gantt-diagram. Det hanterar uppgifts- och teamhantering samt resursallokering, vilket gör det till ett robust verktyg för att skapa Gantt-diagram.

GanttPRO:s bästa funktioner

Dra-och-släpp-funktion för projektledning

Gantt-diagram och projektmallar för snabb planering och schemaläggning

Funktionalitet för uppgiftsberoenden för att hantera projektuppgifter effektivt

Enkel uppföljning av framsteg för att hålla projektets tidsplan

Möjligheten för ditt team att samarbeta, tilldela uppgifter och uppdatera uppgiftsförloppet

Begränsningar för GanttPRO

Den kostnadsfria provperioden är för kort för att man ska kunna få tillräcklig insikt.

Begränsad integration med verktyg från tredje part

Vissa användare vill ha en mer omfattande funktion för projektöversikt.

Priser för GanttPRO

Grundläggande: 7,99 $/månad per användare

Pro: 12,99 $/månad per användare

Företag: 19,99 $/månad per användare

Företag: kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 450 recensioner)

5. Monday.com

Monday.com är en populär projektledningsplattform som erbjuder flera funktioner för arbetsflödeshantering och teamsamarbete. Med dessa funktioner kan användarna enkelt skapa Gantt-diagram för att på ett smidigt sätt visualisera ett projekts framsteg.

Monday.com innehåller ytterligare funktioner för projektledning och arbetsflödesgranskning för både stora och små organisationer, vilket gör det till ett av de bästa programvarualternativen för Gantt-diagram som finns på marknaden.

Monday.com bästa funktioner

Gantt-diagramvy för omfattande visualisering av projektets tidslinje

En projektledningsplattform som gör det möjligt för teammedlemmar att samarbeta och hantera projekt effektivt.

Verktyg för uppgiftshantering som håller projektet på rätt spår och teammedlemmarna ansvariga

Tidsspårningsfunktion för att säkerställa att uppgifter slutförs i tid

Projektledningsverktyg för uppgiftsberoenden och kritisk väg-analys

Begränsningar för Monday.com

Priset är ganska högt jämfört med andra produktivitetsverktyg.

Installationsprocessen kan vara komplex och tidskrävande.

Den inledande inlärningskurvan kan vara skrämmande.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 8 $/månad för fyra användare

Standard: 10 USD/månad för tre användare

Pro: 16 $/månad för tre användare

Företag: kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

6. Wrike

Via Wrike

Denna projektledningsprogramvara erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för planering, hantering och slutförande av projekt. Wrikes intuitiva Gantt-diagramverktyg gör det möjligt för ditt team att skapa Gantt-diagram och visualisera projektets framsteg.

De avancerade funktionerna i detta projektledningsverktyg ger Gantt-diagrammen extra kraft. Till exempel har de dyrare nivåerna verktyg för att hantera projektbudgetar. Samtidigt gör Wrikes användarvänliga gränssnitt att ditt team kan börja använda programvaran omedelbart.

Wrikes bästa funktioner

Gantt-diagramvyer för detaljerad projektplanering och visualisering av projektets tidslinje

Projektledningsfunktioner som gör det enkelt att följa projektets framsteg

Möjligheten att tilldela uppgifter och ställa in uppgiftsberoenden för enklare hantering

Möjligheten att samarbeta, kommunicera och uppdatera framstegen med ditt team i realtid

Tidrapportering för att säkerställa korrekt fakturering och effektiv tidshantering

Begränsningar i Wrike

Det finns begränsad detaljnivå för inställning av användarroller.

Budgeteringsfunktioner är endast tillgängliga i de dyrare paketen.

Komplexiteten i prissättningen gör det svårt att hitta rätt alternativ.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad

Företag: 24,80 $/månad

Företag: kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

7. Smartsheet

Via Smartsheet

Smartsheet skiljer sig från andra projektledningsverktyg genom att det använder en unik metod för att presentera data i ett kalkylbladsformat. Kalkylblad är dock inte det enda alternativet. Programvaran har en inbyggd Gantt-diagramskapare och erbjuder alternativ till Gantt-diagram, såsom Kanban- och kalendervyer. Gantt-diagrammet är dynamiskt och uppdateras automatiskt när ändringar sker i enskilda uppgiftsdatum.

Smartsheets bästa funktioner

Gantt-diagramverktyg för enkel projektledning och visualisering av projektets tidsplan

Resurshanteringsfunktioner för att fastställa och fördela resurser där de behövs mest

Projektledningsfunktioner för uppgiftsberoenden och kritisk väg-analys

Projektets framsteg spåras så att din projektledare kan se till att allt flyter smidigt.

Möjligheten för teammedlemmar att samarbeta, tilldela uppgifter och uppdatera uppgiftsförloppet

Avancerade funktioner för att hålla komplexa projekt under kontroll

Begränsningar i Smartsheet

Gränssnittet kan vara förvirrande för användare som inte är vana vid kalkylblad.

Priset är högt för större team.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 7 $/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

8. TeamGantt

Via TeamGantt

TeamGantt är ett annat specialiserat program för Gantt-diagram på listan. Det är särskilt avsett för att skapa Gantt-diagram för projektledning, men programmet fungerar också som ett omfattande projektledningsverktyg. Den visuellt tilltalande designen på TeamGantts diagram gör det enkelt att hantera flera projekt samtidigt.

TeamGantts bästa funktioner

Skapande av Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion för projektledning

Gratis mallar för att enkelt komma igång med projektplaneringen

Möjligheten att ställa in uppgiftsberoenden för att säkerställa ett så produktivt arbetsflöde som möjligt

En lättläst instrumentpanel för att hantera flera projekt

Ett visuellt gränssnitt som gör det enkelt för projektledare att följa projektets framsteg.

Begränsningar för TeamGantt

Begränsade fakturerings- och betalningsfunktioner

Inte så många samarbetsfunktioner som vissa användare önskar

Priset är per chef, vilket innebär att andra användare har begränsad funktionalitet.

Priser för TeamGantt

Gratis

Lite: 19 $/månad per chef

Pro: 49 $/månad per chef

Företag: 99 $/månad per chef

TeamGantt-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (200 recensioner)

9. Instagantt

Via Instagantt

Instagantt är ett robust onlineverktyg för Gantt-diagram som erbjuder detaljerade och anpassningsbara Gantt-diagram för projektledning. Det har funktioner för uppgiftsschemaläggning och arbetsbelastningshantering. Ditt team kan skapa Gantt-diagram som kan delas och redigeras gemensamt.

Programvaran kan fungera som ett fristående verktyg för att skapa Gantt-diagram, men den kommer verkligen till sin rätt när du använder den tillsammans med Asana för att skapa en komplett projektledningsapp.

Instagantts bästa funktioner

Sömlös integration med Asanas projektledningsverktyg

Robust Gantt-diagramfunktionalitet för att skapa detaljerade tidslinjer, beroenden och milstolpar

Dra-och-släpp-funktion för enkel kontroll av Gantt-diagrammets element

Verktyg för arbetsbelastningshantering som säkerställer effektiv användning av hela teamet

Verktyg för hantering av uppgifter och deluppgifter

Samarbetsfunktioner som gör att ditt team och dina intressenter kan hålla sig på samma sida

Begränsningar för Instagantt

Begränsade integrationsalternativ från tredje part

Otillräckliga samarbetsverktyg i programvaran för användare

Begränsade funktioner utöver Gantt-funktionaliteten

Priser för Instagantt

Enskild användare: 7 $/månad

Flera användare: 5 $/månad per användare

Instagantt-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

10. Paymo

Via Paymo

Paymo är ett projektledningsprogram som bland annat erbjuder en Gantt-diagrammodul. Förutom att skapa Gantt-diagram kan Paymo hantera tidrapportering, fakturering och uppgiftshantering. Programvaran är skalbar och passar både små och stora team. Med gratis mallar för Gantt-diagram kan ditt team komma igång direkt.

Paymos bästa funktioner

Utmärkta tidsregistreringsfunktioner för korrekt fakturering och produktivitetsanalys

Möjligheten att skapa och hantera uppgifter och deras beroenden direkt från en Gantt-vy

Enkel visualisering av alla projektets kritiska vägar

Enkel inställning av baslinje för att se avvikelser från projektets tidsplan och anpassa sig efter dem.

Skapa milstolpar för tydliga visuella landmärken för kommande deadlines och händelser

Enkla dra-och-släpp-kontroller för att justera uppgifters varaktighet och andra tidslinjefunktioner

Paymos begränsningar

Gantt-diagram är endast tillgängliga i de dyrare nivåerna.

Dess projektledningsfunktioner är bristfälliga jämfört med konkurrenterna.

Paymo-priser

Gratis

Startpris: 4,95 $/månad per användare

Små kontor: 9,95 $/månad per användare

Företag: 20,79 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Upptäck fördelarna med Gantt-diagram i ClickUp

Nu har du sett ett stort urval av de bästa programvarorna för Gantt-diagram för 2024. Några av de listade alternativen har specialiserade tillvägagångssätt som är användbara för byggledare, medan alla har utökade projektledningsfunktioner som passar perfekt för alla branscher.

För den mest robusta lösningen, prova ClickUp. ClickUp har inte bara en inbyggd online-funktion för att skapa Gantt-diagram och många gratis mallar, utan är också den mest omfattande programvaran för projekt- och uppgiftshantering som finns. Prova ClickUp idag för att se hur det kan hjälpa dina byggprojekt och allmänna affärsverksamhet att fungera smidigare.