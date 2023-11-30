De 10 bästa designcertifieringarna 2025

Din online-närvaro måste vara visuellt tilltalande och erbjuda en smidig användarupplevelse för att attrahera och behålla kunder.

Men precis som inom alla andra områden måste du inom design lära dig och använda nya verktyg för att hela tiden ligga i framkant.

När du letar efter sätt att stimulera din professionella utveckling kan rätt designcertifiering hjälpa dig att öppna upp nya möjligheter och bemästra yrkets knep.

Med så många alternativ på marknaden är det viktigt att välja den optimala designcertifieringen. Men det stora antalet valmöjligheter gör processen överväldigande. Vi har gjort grovjobbet åt dig och valt ut de 10 bästa designcertifieringarna som lovar att lyfta din karriär och kreativitet.

Vad är en designcertifiering?

Designcertifiering är ett formellt erkännande som ges till personer som har visat hög kompetens inom specifika designdiscipliner. Det bekräftar en designers färdigheter, kunskaper och förmåga att uppfylla branschstandarder.

För att erhålla en designcertifiering måste du genomföra ett strukturerat studieprogram, klara examina och, i många fall, uppfylla praktiska krav.

Dessa certifieringar täcker olika designområden, såsom grafisk design, UI- och UX-design, visuell design och webbdesign. De är värdefulla meriter som stärker en designers professionella trovärdighet och öppnar nya karriärmöjligheter.

Karriärfördelar med att skaffa en designcertifiering

I en konkurrensutsatt designbransch är en certifiering inte bara en merit, utan ett strategiskt drag som kommer att forma din karriär. Här är en sammanfattning av hur en investering i en designcertifiering kan ha en betydande inverkan på din professionella utveckling:

Förbättrad trovärdighet: Designcertifieringar fungerar som en tredjepartsbekräftelse av dina förmågor och inger förtroende hos kunder, arbetsgivare och samarbetspartners när det gäller dina grafiska designkunskaper och din expertis. Karriärmöjligheter: Certifieringar sticker ut i ditt CV, oavsett om du siktar på en befordran eller överväger att byta roll. De visar ditt engagemang för kontinuerlig förbättring. Utökade färdigheter: Certifieringsprogram breddar vanligtvis dina färdigheter genom att täcka de senaste verktygen och teknikerna, vilket hjälper dig att ligga steget före branschtrenderna. Låt oss säga att du har certifierat dig inom 3D-modellering och animering, där du har lärt dig att ge liv åt statiska koncept. Med dessa nya färdigheter kan du positionera dig som en mångsidig designer som kan möta kraven från dynamiska branscher som spel och virtuell verklighet. Fördelar med nätverkande: Många certifieringsprogram erbjuder tillgång till nätverk och evenemang där du kan träffa andra certifierade yrkesverksamma, potentiella mentorer och branschledare. Lönetillväxtpotential: Certifierade yrkesverksamma har ofta högre löner, vilket återspeglar värdet av deras specialiserade kunskaper och färdigheter. Om du till exempel väljer en certifiering inom digital marknadsföringsdesign, skulle det ge dig möjlighet att få roller där dina färdigheter direkt bidrar till intäktsgenerering, vilket motiverar en högre lön.

10 designcertifieringar

Här är en lista över de 10 bästa designcertifieringarna som vi har sammanställt åt dig. Från att förfina dina färdigheter inom användargränssnittsdesign till att bemästra konsten att skapa visuellt fängslande upplevelser – dessa certifieringar täcker olika designdiscipliner.

1. Adobe Certified Professional (ACP)

via Adobe Certified Professional

Adobe Certified Professional-certifieringen, tidigare Adobe Certified Associate, bekräftar dina kunskaper i Adobes Creative Cloud-verktyg. Den visar din expertis inom skapandet av fängslande grafik, illustrationer och layouter.

En av dessa certifieringar visar på expertis inom ett visst Adobe-program och bekräftar dina kunskaper om grundläggande designprinciper och färdigheter, såsom projektledningsförmåga.

Pris : ~180 dollar

Varaktighet : Examen varar cirka 50 minuter.

Kursnivå: Medel till avancerad

2. UX Design Professional Certificate – Google

via Coursera

Google erbjuder Google UX Design Professional Certificate, ett branscherkänt program, i samarbete med Coursera.

Läroplanen täcker viktiga aspekter av UX, inklusive användarundersökningar, prototyputveckling och användbarhetstestning, och ger en omfattande förståelse för UX-designprocessen.

Pris : 234 dollar

Varaktighet : I egen takt (beräknad tid för slutförande är sex månader)

Kursnivå: Nybörjare till mellanliggande

3. UX Career Track – Springboard

via Springboard

Springboard UX Career Track är ett onlineutbildningsprogram för personer som vill satsa på en karriär inom UX-design.

Den omfattande läroplanen täcker viktiga principer för visuell UX-design, metoder och praktiska färdigheter som är avgörande för att lyckas inom området.

Deltagarna i denna karriärbana deltar i verkliga projekt och får personlig mentorskap av erfarna UX-proffs.

Springboard erbjuder även en jobbgaranti. Den garanterar full återbetalning om du inte lyckas få ett kvalificerat jobb inom sex månader efter examen.

Pris : 7 900–14 500 dollar

Varaktighet : 6 månader

Kursnivå: Nybörjare till mellanliggande

4. UX-certifiering – Nielsen Norman Group

via Nielsen Norman Group

Denna certifiering inom grafisk design har utvecklats av det ledande forsknings- och konsultföretaget Nielsen Norman Group och är högt ansedd inom branschen.

Programmet täcker olika UX-ämnen, inklusive användbarhetsprinciper, interaktionsdesign, informationsarkitektur och metoder för användarundersökningar.

Programmet har två nivåer. Den första är UX-certifieringen, som består av fem kurser och fem motsvarande tentor. Den andra nivån är UX Master-certifieringen, som består av 15 kurser och tentor.

Studerande kan specialisera sig inom något av dessa tre områden som en del av sin certifiering: interaktionsdesign, forskning eller management.

Pris : 5 650–16 950 dollar

Varaktighet : 30–100 timmar

Kursnivå: Medel till avancerad

5. UX/UI Design Bootcamp – Ironhack

Ironhack UX/UI Design Bootcamp är känt för sin praktiska och projektbaserade approach och erbjuder deltagarna ett omfattande kursprogram. Det täcker viktiga designprinciper, prototyputvecklingstekniker och metoder för användbarhetstestning.

Deltagarna deltar i verkliga projekt, vilket gör det möjligt för dem att bygga upp en portfölj som visar deras färdigheter och kreativitet. Programmet erbjuder också en samarbetsinriktad inlärningsmiljö som främjar interaktion med erfarna instruktörer och kollegor.

Pris : 12 500 dollar för heltidsstuderande; 13 000 dollar för deltidsstuderande

Varaktighet : 9 veckor på heltid eller 24 veckor på deltid

Kursnivå: Lämplig för nybörjare

6. UX Design Immersive Bootcamp – General Assembly

Detta program är känt för sin praktiska metodik och har ett rikt kursutbud. Det täcker viktiga principer för UX-design, inklusive komplexa aspekter som wireframing, prototyputveckling, användarundersökningar och användbarhetstestning.

Det som utmärker detta program är dess fokus på praktisk tillämpning. Projekten hjälper deltagarna att utveckla konkreta färdigheter och förstå teoretiska begrepp.

I år har kursen utökats med ett AI-fokus som täcker de grundläggande principerna för användning av AI inom design. Kursen lär ut bästa praxis, tränar deltagarna i att effektivt använda olika AI-verktyg för designers och utbildar dem i de etiska och juridiska konsekvenserna av att använda AI för UX-design.

Pris : 16 450 dollar

Varaktighet : 12 veckor

Kursnivå: Nybörjare till mellanliggande

7. UX-certifieringsprogram – Bentley University

Bentley Universitys certifieringsprogram för användarupplevelse är ett av de äldsta programmen i branschen.

Certifieringen omfattar nio kurser (tre obligatoriska kurser och sex valbara kurser) som fokuserar på att utveckla expertis inom beteendedesign, användarupplevelseforskning och design samt projektledning.

Denna certifiering gör det möjligt för deltagarna att förbättra effektiviteten i sina produktdesign och stärka sin konkurrenskraft. Deltagarna får också en värdefull möjlighet att knyta kontakter med ett globalt nätverk av UX-proffs.

Pris : 13 500 dollar för alla nio kurser

Varaktighet : 6 månader

Kursnivå: Medel till avancerad

8. Specialisering inom grafisk design – CalArts

via C oursera

CalArts erbjuder en omfattande specialisering inom grafisk design på Coursera. Under ledning av CalArts-lärare introducerar programmet deltagarna till färdigheter som förståelse för designprocessen, historisk kontext och effektiv kommunikation genom bildskapande och typografi.

Specialiseringen leder fram till ett avslutande projekt som integrerar de färdigheter du förvärvat i varje kurs och inkluderar feedback från kollegor. Detta resulterar i ett färdigställt varumärkesprojekt som du får möjlighet att lägga till i din professionella portfolio.

Denna specialisering ger deltagarna viktiga färdigheter för att starta en professionell designkarriär inom olika områden, såsom gränssnittsdesign, rörlig grafik och redaktionell design.

Pris : 59 $/månad med Coursera Plus

Varaktighet : 2 månader

Kursnivå: Lämplig för nybörjare

9. Certifikat i grafisk och digital design (online) – Parsons School of Design

Parsons certifikat i grafisk och digital design omfattar grundläggande designkunskaper såsom konceptutveckling, typografi, layout och grafisk designteori, till exempel färgteori.

Programmet betonar sambandet mellan fotografi, typografi, färg och andra grafiska designelement för att skapa läsbara och tilltalande kompositioner.

Det hjälper deltagarna att bli skickliga i branschstandardprogramvara, med fokus på Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och Adobe Creative Cloud-paketet. Detta säkerställer att deltagarna får en väl avrundad kompetensuppsättning och är redo att navigera i komplexiteten inom grafisk och digital design.

Pris : 7 480 dollar

Varaktighet : 18 månader

Kursnivå: Nybörjare till mellanliggande

10. Bootcamp i grafisk design (online) – Shillington

Shillington Graphic Design Bootcamp är en intensiv och praktisk onlineutbildning för blivande grafiska formgivare.

Programmet är känt för sin praktiska inriktning. Det ger deltagarna viktiga designkunskaper, bland annat inom konceptutveckling, layout och typografi.

Utbildningsprogrammet lägger tonvikt på praktiska tillämpningar, vilket gör det möjligt för deltagarna att arbeta med branschrelevanta projekt och bygga upp en gedigen portfolio.

Pris : 12 950 dollar

Varaktighet : Tre månader på heltid eller nio månader på deltid

Kursnivå: Nybörjare

Hur man hanterar och sköter designprojekt med ClickUp

Nu när du har utforskat de bästa designcertifieringarna bör du också lära dig hur man hanterar och administrerar designprojekt.

Att hantera designprojekt innebär att balansera kreativitet och organisation, och effektiv projektledning blir avgörande.

Projektledning hjälper dig att bli mer organiserad och möjliggör samarbete och smidig samordning under hela designprocessen.

Utforska ClickUp för att hantera dina designprojekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUps programvara för designprojektledning förenklar ditt arbete genom att samla allt på ett enda tillgängligt ställe.

Det fungerar som en central knutpunkt som samlar alla delar av ditt kreativa arbete. Från de inledande faserna av idémyller till den slutliga genomförandet erbjuder ClickUp en samarbetsmiljö för ditt team.

Här är några unika funktioner som är värdefulla verktyg för att hantera och organisera designprojekt:

ClickUp Creative and Design Template

ClickUp Design Review Template är vad du behöver för att utveckla smidiga, moderna användarupplevelser för dina kunder.

ClickUps mall för kreativitet och design erbjuder funktioner som att organisera idéer till genomförbara uppgifter, skapa visuella tidslinjer och underlätta projektsamarbete.

Oavsett om du arbetar med webbdesign eller en reklamkampanj hjälper den här mallen dig att spara tid genom snabb skapande, förbättrad varumärkeskännedom och budskapskonsistens samt en övergripande förenklad designprocess.

ClickUp erbjuder också många mallar, till exempel mallar för arbetsinstruktioner, moodboards, reklam och framstegsrapporter.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Visa istället för att berätta – det är precis vad ClickUp Whiteboards hjälper dig att göra.

Det finns gott om whiteboardprogram på marknaden, men ClickUp sticker ut som en av de få projektledningsplattformarna som erbjuder inbyggt stöd för whiteboards. Detta eliminerar behovet av ytterligare integrationer.

ClickUps whiteboardverktyg för Mac och Windows är enligt G2 ett av de bästa verktygen för samarbete på whiteboard under våren 2023.

Samarbeta visuellt med teammedlemmar i ClickUp Whiteboards för att brainstorma och omvandla idéer till genomförbara åtgärder.

Detta dynamiska verktyg fångar snabbt upp och integrerar idéer i dina arbetsflöden. Intuitiva menyer, praktiska kortkommandon och ett stort antal mallar ökar effekten av brainstorming-sessioner.

När du använder ClickUp Whiteboards för att skapa diagram och wireframes får du realtidsinformation om vem som visar och bidrar till tavlan.

Detta säkerställer ett smidigt samarbete inom teamet och minimerar överlappningar och förvirring.

Relaterade artiklar:

När du påbörjar din designkarriär är det viktigt att komma ihåg att certifieringar ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Oavsett om du vill höja din kompetens, avancera i karriären eller effektivisera ditt designprojekt är nyckeln att satsa på kontinuerligt lärande.

Och när du ändå är igång, utnyttja innovativa verktyg som ClickUp för en framgångsrik och tillfredsställande designkarriär. Detta projektlednings- och samarbetsverktyg kommer att hjälpa dig att hantera designprojekt genom att organisera allt på ett ställe och spara tid.

Det är värt ett försök. Registrera dig för ClickUp idag!