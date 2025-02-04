De 10 bästa AI-verktygen för designers 2025

Låt oss vara ärliga – som grafisk designer är det osannolikt att du svarar bakgrundsborttagning eller textformatering när någon frågar dig vad du gillar mest med ditt jobb. ?

Lyckligtvis behöver du inte längre begränsa dig till dessa vardagliga uppgifter. Dagens AI-drivna värld har gett upphov till många AI-verktyg för designers. Förutom att effektivisera uppgifter för kreativa eller marknadsföringsprojekt kan dessa verktyg inspirera dig med imponerande förslag när du fastnat i en designmässig rut.

Vi har valt ut 10 professionella AI-designverktyg åt dig. Vi går igenom deras funktioner, priser, begränsningar och recensioner så att du kan hitta det som passar dig bäst!

AI-designverktyg är programvaror som utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att hjälpa designteam. ?

Dessa verktyg automatiserar repetitiva eller manuella uppgifter, såsom att ta bort bakgrunder och ändra storlek på bilder, vilket ger dig frihet och tid att fokusera på mer innovativt arbete. De genererar också helt nytt innehåll baserat på uppmaningar med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP).

AI-verktyg för designers lär sig av användarnas interaktioner och feedback. Med tiden anpassar de sig för att ge allt mer exakta och personliga förslag eller innehåll.

Ännu viktigare är att dessa verktyg hjälper dig att strukturera din designprocess och utforska nya metoder för att stödja affärsnischer som marknadsföring och produktutveckling.

Hur designteam använder AI

AI-verktyg hjälper designers i alla designfaser, från konceptualisering till förfining. De kan också användas inom olika specialområden, såsom grafisk design, produktdesign och webbdesign.

Här är sex exempel som illustrerar vanliga användningsområden för AI-verktyg för designers:

Automatisering: Gör en del av det tunga arbetet åt dig, till exempel att säkerställa stilkonsistens. Innehållsgenerering: Komma på nya idéer, till exempel unika inlägg : Komma på nya idéer, till exempel unika inlägg på sociala medier och marknadsföringsinnehåll för webbplatser. Marknadsundersökning: Samla in användardata från olika plattformar för att förstå deras estetiska preferenser. Optimering: Förslag på förbättringar av element som layout och typografi A/B-testning: Analysera användarnas respons på olika designvarianter Produktivitet: Effektivisera : Effektivisera designplaneringen och genomförandeprocessen

Vi har letat igenom marknaden efter lösningar som kan förbättra dina skapelser, optimera dina designprocesser och göra ditt arbete roligare överlag. ?

Oavsett vilken design du specialiserar dig på kommer de bästa AI-designverktygen att förbättra kvaliteten och kvantiteten på ditt arbete avsevärt. Denna lista är inte på något sätt uttömmande, men den täcker olika delar av designvärlden.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en mångsidig projektledningslösning med spektakulära funktioner för kreativt och tekniskt samarbete mellan designteam. Lanseringen av ClickUp Brain har varit en absolut gamechanger, eftersom det fungerar som en pålitlig AI-driven arbetsassistent oavsett din avdelning, roll eller kompetensnivå.

AI-assistenten kan stödja hela din kreativa process och dina arbetsflöden – konceptualisera idéer, designramverk, marknadsföringsinnehåll och processer på språng. Den genererar också kreativa briefs, användarpersonligheter och resor, presentationsöversikter, marknadsföringskampanjstrategier och slogans.

ClickUp Brain fungerar i hela ditt ClickUp-arbetsområde för att förbättra effektiviteten och samarbetet. Brainstorma design i realtid med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Whiteboards och använd funktionen Assigned Comments för att delegera uppgifter till dig själv eller dina medarbetare.

Använd ClickUp Brains AI Writer for Work för att skapa en projektbeskrivning

Hänger du inte med i de kilometerlånga kommentartrådarna? Använd ClickUp Brains AI-kraft för att sammanfatta dem eller direkt hämta åtgärdspunkter.

Du kan också utforska Proofing-funktionen för att prioritera kundförfrågningar och ge feedback på bilder, videor och andra designmockups.

Med över 15 vyer för att övervaka ditt designflöde, ett stort antal mallar och automatisering av uppgifter är ClickUp en pålitlig allierad för kreativa team i alla branscher.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Meddelandecentret kan bli överbelastat om du inte anpassar inställningarna i inställningarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. DreamStudio

DreamStudio (tidigare Stable Diffusion) ägs av branschjätten Stability AI och är ett AI-designverktyg som hjälper till att skapa högkvalitativa konstverk för alla ändamål, från illustrationer till fotorealistiska bilder. ?️

Ange din prompt eller ladda upp ett foto, välj sedan önskad stil och storlek. DreamStudio sätter genast igång och genererar flera variationer av din vision. Verktyget sparar din historik så att du kan hålla koll på alla dina skapelser och återkomma till dem senare.

Om du behöver göra ändringar i en bild, använd redigeraren. Det är ett oändligt arbetsområde med lager, där du kan lägga till, ta bort och ändra enskilda element i ditt mästerverk. Du kan också förbättra upplösningen på dina bilder på några sekunder!

DreamStudios bästa funktioner

Olika förinställda stilar

Editor med oändligt arbetsutrymme och lager

Justering av bildupplösning

Öppen källkodsversion – StableStudio

API-integration

Begränsningar för DreamStudio

Inga förinställda färgpaletter

Prompts som skrivits före registreringen går förlorade.

Priser för DreamStudio

10 dollar för 1 000 krediter (~5 000 bilder)

Betyg och recensioner för DreamStudio

Product Hunt : 4,7/5 (över 20 recensioner)

G2: 4,3/5 (2 recensioner)

3. Midjourney

Om du är bekant med att använda verktyg för artificiell intelligens har du säkert hört talas om Midjourney. Tack vare sin starka standardestetik för skapelser är det en av de mest kända AI-bildgeneratorerna idag. Du kan skapa polerade konstverk på några minuter med ett kort textkommando på Discord.

Det innovativa verktyget bot presenterar fyra bildvarianter. Använd var och en för att skapa nya varianter eller välj ut en bild och redigera den. För närvarande inkluderar bildalternativen att zooma ut och flytta kompositionen med pilar. Alla bilder genereras i maximal storlek tack vare den senaste uppdateringen.

Om du fastnar kan du be Midjourney-boten om hjälp med enkla kommandon. Du kan be om allmänna tips eller ställa specifika frågor. ?

Midjourneys bästa funktioner

Fyra bildvarianter

Genererar bilder i maximal storlek

Verktyg för att zooma ut och ompositionera

Midjourney-bot för hjälp och tips

Parametrar och kommandon förklaras i en guide

Galleriet med favoriter

Midjourneys begränsningar

Ingen kostnadsfri provperiod

Redigeringsfunktionerna kan förbättras

Endast tillgängligt via Discord

Priser för Midjourney

Basic : 8 $/månad*

Standard : 24 $/månad

Pro : 46 $/månad

Mega: 96 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Midjourney-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Product Hunt: 4,5/5 (15+ recensioner)

4. Adobe Sensei

Adobe Sensei är en dold pärla när det gäller maskininlärningsteknik. Den har funnits sedan 2016 och används flitigt i Adobes ekosystem. Du hittar den inbyggd i Creative Cloud Suite och många av Adobes marknadsförings- och analysappar och -tjänster.

AI-verktygen från Sensei har tränats på ett urval av Adobe-stockbilder, produkter med öppen licens och innehåll i det offentliga domänen med utgångna licenser. Använd bara kommandot Generera för att få tillgång till bilder som passar ditt syfte. Det kan identifiera djupa och till och med emotionella koncept i en bild genom element som färgpalett och bakgrundsdetaljer.

Plattformen identifierar och taggar bilder automatiskt, vilket är perfekt för marknadsförare och designers som hanterar flera foton varje dag.

Adobe Senseis bästa funktioner

Optimera och anpassa marknadsföringsresurser

Innehållsmedveten fyllning för att ta bort oönskade objekt från bilder och videor

Auto-Reframe för att optimera videor för olika kanaler

Automatisk animering med ansikts- och rörelsedetektering

Video- och ljudoptimering

Integration över Adobe Experience Cloud

Begränsningar för Adobe Sensei

Inget fristående verktyg jämfört med annan omfattande programvara för grafisk design.

Gynnar främst Adobe-användare

Priser för Adobe Sensei

Integrerat i Adobe Experience Clouds produktportfölj

Adobe Sensei-betyg och recensioner

Inga fristående betyg tillgängliga

5. Canva

I designvärlden finns det få namn som är lika välkända som Canva. Det är en gratis designplattform som är känd för sitt användarvänliga gränssnitt, vilket är ännu mer sant nu när den har en text-till-bild-generator! ?

Skapa vackert visuellt innehåll på plattformen på några minuter genom att ange enkla textprompter och välja en stil. Med Image Enhancer och andra AI-grafikdesignverktyg kan du finjustera din skapelse till perfektion genom att:

Förbättra upplösningen

Justera fokus, belysning och mättnad

Ta bort bakgrunder

Ta bort, lägga till och justera objekt (med Magic Edit eller Magic Eraser)

Förbättra bildengagemanget med text och animationer eller lägg till klistermärken, ikoner och annan grafik från den tillgängliga samlingen. Lita på Canvas textgenerator och innehållsplanerare för att samordna och schemalägga dina design- och marknadsföringsprojekt.

Canvas bästa funktioner

Färdiga stilar

Flera redigeringsverktyg

Magic Write textgenerator

Intuitivt gränssnitt

Varumärkespaket för att skapa anpassade färgpaletter

Realtidssamarbete kring design

Canva-begränsningar

Kanske inte erbjuder den nivå av anpassning som professionella designers förväntar sig.

Bakgrundsborttagaren kan förbättras

Vissa funktioner (som Magic Eraser och Content Planner) är inte tillgängliga för gratis användning.

Canva-priser

Text till bild:

Gratis : upp till 50 livstidsfrågor

Pro : upp till 500 frågor/månad

Team: upp till 500 frågor/månad

Magic Write:

Gratis : upp till 25 sökningar

Pro : upp till 250 frågor/månad

Team: upp till 250 frågor/månad

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Lär dig mer om de bästa CRM-systemen för grafiska designers!

6. Mokker

Att ta bort bakgrunden är en uppgift som många designers fruktar, men det är oundvikligt om du vill skapa en trovärdig e-handelssida. Det är där Mokker kommer in. Det är ett AI-verktyg som ersätter bakgrunden på produktbilder och hjälper dig att skapa professionella och säljbara bilder.

Mokker är ett mycket enkelt verktyg. Ladda bara upp en bild av din produkt och välj en av hundratals bakgrundsmallar. Verktyget genererar omedelbart högupplösta och tryckklara bilder. Du kan lägga till olika fotorequisita för att försköna det slutliga resultatet.

Mokkers bästa funktioner

Enkel bakgrundsborttagare för produktmarknadsföring

Över 100 bakgrundsmallar

Fotorequisita

Högkvalitativa bilder

API för integration

Mokkers begränsningar

Onboarding-upplevelsen kan optimeras

Kan ge oförutsägbara resultat när det gäller komplexa objekt (som hår).

Mokkers prissättning

Gratis : 40 foton + 12 foton/månad

Startpaket : 13 $/månad*

Team : 29 $/månad

Organisation: 83,25 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Mokker-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,4/5 (8+ recensioner)

7. Galileo AI

Galileo AI lanserades 2022 och har revolutionerat sättet att skapa användargränssnitt. Dess UI-designgenerator är tränad på tusentals exceptionella designer för att ge dig högkvalitativa layouter och illustrationer för flera plattformar.

Verktyget är enkelt att använda; du behöver bara en textbeskrivning. Galileo AI genererar sedan en komplett gränssnittsdesign – inklusive skräddarsydda ikoner och texter! Med små justeringar kan du övervinna tråkiga UI-mönster och få din design att sticka ut.

Galileo AI:s bästa funktioner

Genererar högkvalitativa UI-design

Användarvänligt

Innehåller innehåll och AI-genererade illustrationer och bilder.

Galileo AI:s begränsningar

Har ännu inte släppts helt till allmänheten (du måste begära tidig åtkomst).

Priser för Galileo AI

Prisinformation finns inte tillgänglig

Galileo AI-betyg och recensioner

Inga bestämda betyg ännu

8. DALL•E 2 från Open AI

När DALL·E släpptes 2021 tog det världen med storm med sin förmåga att generera slående bilder från naturligt språk. Ungefär ett år senare överraskade OpenAI oss med en uppgraderad version av detta verktyg, DALL·E 2. Jämfört med den första versionen producerar den mer exakta och realistiska bilder med fyra gånger högre upplösning.

Förutom att kombinera stilar och koncept för att skapa AI-genererade bilder, låter detta verktyg dig utforska variationer. DALL·E 2-redigeraren erbjuder Inpainting för att lägga till och ta bort element baserat på ytterligare uppmaningar, så att du kan ta hänsyn till skuggor, texturer och reflektioner. Outpainting gör det möjligt att zooma ut för att utöka bildens komposition.

DALL•E 2 från Open AI – bästa funktioner

Skapa bilder av hög kvalitet

Flera redigeringsverktyg

Uppdateras ofta

Skydd mot skapandet av explicit eller våldsamt innehåll

DALL•E 2 från Open AI – begränsningar

Gratis provperiod är inte längre tillgänglig

Kan förbise längre uppmaningar

DALL•E 2 från Open AI – priser

15 dollar för 115 krediter

DALL•E 2 från Open AI – betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

9. Khroma

Färg är ett psykologiskt designelement och kan påverka dina användares beslutsprocess. Men att välja rätt färgskala kan vara väldigt förvirrande. Använd Khroma för att hitta den perfekta paletten med hjälp av deras AI-färgverktyg!

Som en generator för anpassade färgpaletter är Khroma ett oumbärligt AI-verktyg för grafisk design. Det har tränats på tusentals mänskligt skapade paletter för att producera färgkombinationer som fungerar.

Dessutom kan du träna dess neurala nätverk genom att välja färger som tilltalar dig. Resultatet blir vackra och personliga paletter som du kan visa som gradienter, typografi eller anpassade bilder.

Spara dina favoriter för att använda senare, tillsammans med deras namn, hexkoder och WCAG-tillgänglighetsbetyg. Letar du efter något specifikt? Filtrera generatorn efter faktorer som nyans, färgton och färg.

Khromas bästa funktioner

AI-färgpalettgenerator

Träningsbar algoritm

Visa färger som paletter, gradienter, typografi eller bilder

Spara favoriter för senare

Praktiska generatorfilter

Khroma-begränsningar

Ingen nedladdnings-/exportfunktion ännu

Khroma-priser

Gratis

Khroma-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,3/5 (15+ recensioner)

10. Jasper. ai

Alla konstnärer fruktar en gemensam fiende – den kreativa blockeringen. Lyckligtvis lever vi i en tid då AI-verktyg som Jasper räddar dagen för designers, marknadsförare och författare som har hamnat i en rutmönster, genom att hjälpa dem att skapa fantastiskt innehåll med hjälp av uppmaningar.

Plattformen är en AI-konstgenerator och skrivare för multifunktionella projekt. För att skapa grafiska designer behöver du bara göra följande:

Starta generatorn Skriv en prompt Välj en stil, till exempel anime eller oljemålning. Skapa innehåll utan upphovsrätt

Jasper skapar fyra bilder åt gången. Dess innehållsfilter säkerställer att känsliga eller osäkra skapelser utesluts från resultaten.

Jasper. ai bästa funktioner

Träningsbar AI-motor som lär sig din favoritstil

Fungerar på över 30 språk

Hög nivå av säkerhets- och integritetsprotokoll

Gratis provperiod tillgänglig

Jasper. ai begränsningar

Handledning i hur man använder vissa funktioner skulle vara användbart.

Du kan inte upphovsrättsskydda genererade bilder.

Jasper. ai prissättning

Creator : 39 $/månad*

Teams : 99 $/månad

Företag: Kontakta försäljning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Jasper. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Oavsett om du är designer eller bara en vanlig dödlig som behöver en snabb design kan våra listade AI-verktyg göra din kreativa resa smidigare. Utnyttja deras potential för att få tillgång till vackra designer för personligt eller professionellt bruk. ?

Många verktyg, som ClickUp, kan generera innehåll för olika användningsområden, stödja dina marknadsföringsinitiativ och förbättra din avkastning på investeringen.

Så, vad väntar du på? Omfamna framtidens kreativitet med en av dina favorit-AI-hjälpredor!