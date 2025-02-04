De 10 bästa AI-verktygen för designers 2025

Låt oss vara ärliga – som grafisk designer är det osannolikt att du svarar bakgrundsborttagning eller textformatering när någon frågar dig vad du gillar mest med ditt jobb. ?
Lyckligtvis behöver du inte längre begränsa dig till dessa vardagliga uppgifter. Dagens AI-drivna värld har gett upphov till många AI-verktyg för designers. Förutom att effektivisera uppgifter för kreativa eller marknadsföringsprojekt kan dessa verktyg inspirera dig med imponerande förslag när du fastnat i en designmässig rut.
Vi har valt ut 10 professionella AI-designverktyg åt dig. Vi går igenom deras funktioner, priser, begränsningar och recensioner så att du kan hitta det som passar dig bäst!
Vad är AI-verktyg för designers?
AI-designverktyg är programvaror som utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att hjälpa designteam. ?
Dessa verktyg automatiserar repetitiva eller manuella uppgifter, såsom att ta bort bakgrunder och ändra storlek på bilder, vilket ger dig frihet och tid att fokusera på mer innovativt arbete. De genererar också helt nytt innehåll baserat på uppmaningar med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP).
AI-verktyg för designers lär sig av användarnas interaktioner och feedback. Med tiden anpassar de sig för att ge allt mer exakta och personliga förslag eller innehåll.
Ännu viktigare är att dessa verktyg hjälper dig att strukturera din designprocess och utforska nya metoder för att stödja affärsnischer som marknadsföring och produktutveckling.
Hur designteam använder AI
AI-verktyg hjälper designers i alla designfaser, från konceptualisering till förfining. De kan också användas inom olika specialområden, såsom grafisk design, produktdesign och webbdesign.
Här är sex exempel som illustrerar vanliga användningsområden för AI-verktyg för designers:
- Automatisering: Gör en del av det tunga arbetet åt dig, till exempel att säkerställa stilkonsistens.
- Innehållsgenerering: Komma på nya idéer, till exempel unika inlägg på sociala medier och marknadsföringsinnehåll för webbplatser.
- Marknadsundersökning: Samla in användardata från olika plattformar för att förstå deras estetiska preferenser.
- Optimering: Förslag på förbättringar av element som layout och typografi
- A/B-testning: Analysera användarnas respons på olika designvarianter
- Produktivitet: Effektivisera designplaneringen och genomförandeprocessen
10 AI-drivna grafiska designverktyg
Vi har letat igenom marknaden efter lösningar som kan förbättra dina skapelser, optimera dina designprocesser och göra ditt arbete roligare överlag. ?
Oavsett vilken design du specialiserar dig på kommer de bästa AI-designverktygen att förbättra kvaliteten och kvantiteten på ditt arbete avsevärt. Denna lista är inte på något sätt uttömmande, men den täcker olika delar av designvärlden.
1. ClickUp
ClickUp är en mångsidig projektledningslösning med spektakulära funktioner för kreativt och tekniskt samarbete mellan designteam. Lanseringen av ClickUp Brain har varit en absolut gamechanger, eftersom det fungerar som en pålitlig AI-driven arbetsassistent oavsett din avdelning, roll eller kompetensnivå.
AI-assistenten kan stödja hela din kreativa process och dina arbetsflöden – konceptualisera idéer, designramverk, marknadsföringsinnehåll och processer på språng. Den genererar också kreativa briefs, användarpersonligheter och resor, presentationsöversikter, marknadsföringskampanjstrategier och slogans.
ClickUp Brain fungerar i hela ditt ClickUp-arbetsområde för att förbättra effektiviteten och samarbetet. Brainstorma design i realtid med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Whiteboards och använd funktionen Assigned Comments för att delegera uppgifter till dig själv eller dina medarbetare.
Hänger du inte med i de kilometerlånga kommentartrådarna? Använd ClickUp Brains AI-kraft för att sammanfatta dem eller direkt hämta åtgärdspunkter.
Du kan också utforska Proofing-funktionen för att prioritera kundförfrågningar och ge feedback på bilder, videor och andra designmockups.
Med över 15 vyer för att övervaka ditt designflöde, ett stort antal mallar och automatisering av uppgifter är ClickUp en pålitlig allierad för kreativa team i alla branscher.
ClickUps bästa funktioner
- AI-driven projektledning och innehållsskapande för design
- 15+ vyer för synlighet och samarbete (inklusive chattvy )
- Hjälper till att skapa idéer och dokumentera designkomponenter
- Arbetsbelastningshantering
- Automatisering för rutinmässiga processer
- Korrekturläsning och anteckningar för alla typer av designprojekt
- Formulär för att samla in interna förfrågningar
- Tusentals gratis anpassningsbara mallar för webbdesigners, grafiska designers och andra team
- Integreras med andra designverktyg
Begränsningar i ClickUp
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
- Meddelandecentret kan bli överbelastat om du inte anpassar inställningarna i inställningarna.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. DreamStudio
DreamStudio (tidigare Stable Diffusion) ägs av branschjätten Stability AI och är ett AI-designverktyg som hjälper till att skapa högkvalitativa konstverk för alla ändamål, från illustrationer till fotorealistiska bilder. ?️
Ange din prompt eller ladda upp ett foto, välj sedan önskad stil och storlek. DreamStudio sätter genast igång och genererar flera variationer av din vision. Verktyget sparar din historik så att du kan hålla koll på alla dina skapelser och återkomma till dem senare.
Om du behöver göra ändringar i en bild, använd redigeraren. Det är ett oändligt arbetsområde med lager, där du kan lägga till, ta bort och ändra enskilda element i ditt mästerverk. Du kan också förbättra upplösningen på dina bilder på några sekunder!
DreamStudios bästa funktioner
- Olika förinställda stilar
- Editor med oändligt arbetsutrymme och lager
- Justering av bildupplösning
- Öppen källkodsversion – StableStudio
- API-integration
Begränsningar för DreamStudio
- Inga förinställda färgpaletter
- Prompts som skrivits före registreringen går förlorade.
Priser för DreamStudio
- 10 dollar för 1 000 krediter (~5 000 bilder)
Betyg och recensioner för DreamStudio
- Product Hunt: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- G2: 4,3/5 (2 recensioner)
3. Midjourney
Om du är bekant med att använda verktyg för artificiell intelligens har du säkert hört talas om Midjourney. Tack vare sin starka standardestetik för skapelser är det en av de mest kända AI-bildgeneratorerna idag. Du kan skapa polerade konstverk på några minuter med ett kort textkommando på Discord.
Det innovativa verktyget bot presenterar fyra bildvarianter. Använd var och en för att skapa nya varianter eller välj ut en bild och redigera den. För närvarande inkluderar bildalternativen att zooma ut och flytta kompositionen med pilar. Alla bilder genereras i maximal storlek tack vare den senaste uppdateringen.
Om du fastnar kan du be Midjourney-boten om hjälp med enkla kommandon. Du kan be om allmänna tips eller ställa specifika frågor. ?
Midjourneys bästa funktioner
- Fyra bildvarianter
- Genererar bilder i maximal storlek
- Verktyg för att zooma ut och ompositionera
- Midjourney-bot för hjälp och tips
- Parametrar och kommandon förklaras i en guide
- Galleriet med favoriter
Midjourneys begränsningar
- Ingen kostnadsfri provperiod
- Redigeringsfunktionerna kan förbättras
- Endast tillgängligt via Discord
Priser för Midjourney
- Basic: 8 $/månad*
- Standard: 24 $/månad
- Pro: 46 $/månad
- Mega: 96 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Midjourney-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)
- Product Hunt: 4,5/5 (15+ recensioner)
4. Adobe Sensei
Adobe Sensei är en dold pärla när det gäller maskininlärningsteknik. Den har funnits sedan 2016 och används flitigt i Adobes ekosystem. Du hittar den inbyggd i Creative Cloud Suite och många av Adobes marknadsförings- och analysappar och -tjänster.
AI-verktygen från Sensei har tränats på ett urval av Adobe-stockbilder, produkter med öppen licens och innehåll i det offentliga domänen med utgångna licenser. Använd bara kommandot Generera för att få tillgång till bilder som passar ditt syfte. Det kan identifiera djupa och till och med emotionella koncept i en bild genom element som färgpalett och bakgrundsdetaljer.
Plattformen identifierar och taggar bilder automatiskt, vilket är perfekt för marknadsförare och designers som hanterar flera foton varje dag.
Adobe Senseis bästa funktioner
- Optimera och anpassa marknadsföringsresurser
- Innehållsmedveten fyllning för att ta bort oönskade objekt från bilder och videor
- Auto-Reframe för att optimera videor för olika kanaler
- Automatisk animering med ansikts- och rörelsedetektering
- Video- och ljudoptimering
- Integration över Adobe Experience Cloud
Begränsningar för Adobe Sensei
- Inget fristående verktyg jämfört med annan omfattande programvara för grafisk design.
- Gynnar främst Adobe-användare
Priser för Adobe Sensei
- Integrerat i Adobe Experience Clouds produktportfölj
Adobe Sensei-betyg och recensioner
- Inga fristående betyg tillgängliga
5. Canva
I designvärlden finns det få namn som är lika välkända som Canva. Det är en gratis designplattform som är känd för sitt användarvänliga gränssnitt, vilket är ännu mer sant nu när den har en text-till-bild-generator! ?
Skapa vackert visuellt innehåll på plattformen på några minuter genom att ange enkla textprompter och välja en stil. Med Image Enhancer och andra AI-grafikdesignverktyg kan du finjustera din skapelse till perfektion genom att:
- Förbättra upplösningen
- Justera fokus, belysning och mättnad
- Ta bort bakgrunder
- Ta bort, lägga till och justera objekt (med Magic Edit eller Magic Eraser)
Förbättra bildengagemanget med text och animationer eller lägg till klistermärken, ikoner och annan grafik från den tillgängliga samlingen. Lita på Canvas textgenerator och innehållsplanerare för att samordna och schemalägga dina design- och marknadsföringsprojekt.
Canvas bästa funktioner
- Färdiga stilar
- Flera redigeringsverktyg
- Magic Write textgenerator
- Intuitivt gränssnitt
- Varumärkespaket för att skapa anpassade färgpaletter
- Realtidssamarbete kring design
Canva-begränsningar
- Kanske inte erbjuder den nivå av anpassning som professionella designers förväntar sig.
- Bakgrundsborttagaren kan förbättras
- Vissa funktioner (som Magic Eraser och Content Planner) är inte tillgängliga för gratis användning.
Canva-priser
Text till bild:
- Gratis: upp till 50 livstidsfrågor
- Pro: upp till 500 frågor/månad
- Team: upp till 500 frågor/månad
Magic Write:
- Gratis: upp till 25 sökningar
- Pro: upp till 250 frågor/månad
- Team: upp till 250 frågor/månad
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)
6. Mokker
Att ta bort bakgrunden är en uppgift som många designers fruktar, men det är oundvikligt om du vill skapa en trovärdig e-handelssida. Det är där Mokker kommer in. Det är ett AI-verktyg som ersätter bakgrunden på produktbilder och hjälper dig att skapa professionella och säljbara bilder.
Mokker är ett mycket enkelt verktyg. Ladda bara upp en bild av din produkt och välj en av hundratals bakgrundsmallar. Verktyget genererar omedelbart högupplösta och tryckklara bilder. Du kan lägga till olika fotorequisita för att försköna det slutliga resultatet.
Mokkers bästa funktioner
- Enkel bakgrundsborttagare för produktmarknadsföring
- Över 100 bakgrundsmallar
- Fotorequisita
- Högkvalitativa bilder
- API för integration
Mokkers begränsningar
- Onboarding-upplevelsen kan optimeras
- Kan ge oförutsägbara resultat när det gäller komplexa objekt (som hår).
Mokkers prissättning
- Gratis: 40 foton + 12 foton/månad
- Startpaket: 13 $/månad*
- Team: 29 $/månad
- Organisation: 83,25 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Mokker-betyg och recensioner
- Product Hunt: 4,4/5 (8+ recensioner)
7. Galileo AI
Galileo AI lanserades 2022 och har revolutionerat sättet att skapa användargränssnitt. Dess UI-designgenerator är tränad på tusentals exceptionella designer för att ge dig högkvalitativa layouter och illustrationer för flera plattformar.
Verktyget är enkelt att använda; du behöver bara en textbeskrivning. Galileo AI genererar sedan en komplett gränssnittsdesign – inklusive skräddarsydda ikoner och texter! Med små justeringar kan du övervinna tråkiga UI-mönster och få din design att sticka ut.
Galileo AI:s bästa funktioner
- Genererar högkvalitativa UI-design
- Användarvänligt
- Innehåller innehåll och AI-genererade illustrationer och bilder.
Galileo AI:s begränsningar
- Har ännu inte släppts helt till allmänheten (du måste begära tidig åtkomst).
Priser för Galileo AI
- Prisinformation finns inte tillgänglig
Galileo AI-betyg och recensioner
- Inga bestämda betyg ännu
8. DALL•E 2 från Open AI
När DALL·E släpptes 2021 tog det världen med storm med sin förmåga att generera slående bilder från naturligt språk. Ungefär ett år senare överraskade OpenAI oss med en uppgraderad version av detta verktyg, DALL·E 2. Jämfört med den första versionen producerar den mer exakta och realistiska bilder med fyra gånger högre upplösning.
Förutom att kombinera stilar och koncept för att skapa AI-genererade bilder, låter detta verktyg dig utforska variationer. DALL·E 2-redigeraren erbjuder Inpainting för att lägga till och ta bort element baserat på ytterligare uppmaningar, så att du kan ta hänsyn till skuggor, texturer och reflektioner. Outpainting gör det möjligt att zooma ut för att utöka bildens komposition.
DALL•E 2 från Open AI – bästa funktioner
- Skapa bilder av hög kvalitet
- Flera redigeringsverktyg
- Uppdateras ofta
- Skydd mot skapandet av explicit eller våldsamt innehåll
DALL•E 2 från Open AI – begränsningar
- Gratis provperiod är inte längre tillgänglig
- Kan förbise längre uppmaningar
DALL•E 2 från Open AI – priser
- 15 dollar för 115 krediter
DALL•E 2 från Open AI – betyg och recensioner
- G2: 3,8/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 5/5 (mindre än 5 recensioner)
9. Khroma
Färg är ett psykologiskt designelement och kan påverka dina användares beslutsprocess. Men att välja rätt färgskala kan vara väldigt förvirrande. Använd Khroma för att hitta den perfekta paletten med hjälp av deras AI-färgverktyg!
Som en generator för anpassade färgpaletter är Khroma ett oumbärligt AI-verktyg för grafisk design. Det har tränats på tusentals mänskligt skapade paletter för att producera färgkombinationer som fungerar.
Dessutom kan du träna dess neurala nätverk genom att välja färger som tilltalar dig. Resultatet blir vackra och personliga paletter som du kan visa som gradienter, typografi eller anpassade bilder.
Spara dina favoriter för att använda senare, tillsammans med deras namn, hexkoder och WCAG-tillgänglighetsbetyg. Letar du efter något specifikt? Filtrera generatorn efter faktorer som nyans, färgton och färg.
Khromas bästa funktioner
- AI-färgpalettgenerator
- Träningsbar algoritm
- Visa färger som paletter, gradienter, typografi eller bilder
- Spara favoriter för senare
- Praktiska generatorfilter
Khroma-begränsningar
- Ingen nedladdnings-/exportfunktion ännu
Khroma-priser
- Gratis
Khroma-betyg och recensioner
- Product Hunt: 4,3/5 (15+ recensioner)
10. Jasper. ai
Alla konstnärer fruktar en gemensam fiende – den kreativa blockeringen. Lyckligtvis lever vi i en tid då AI-verktyg som Jasper räddar dagen för designers, marknadsförare och författare som har hamnat i en rutmönster, genom att hjälpa dem att skapa fantastiskt innehåll med hjälp av uppmaningar.
Plattformen är en AI-konstgenerator och skrivare för multifunktionella projekt. För att skapa grafiska designer behöver du bara göra följande:
- Starta generatorn
- Skriv en prompt
- Välj en stil, till exempel anime eller oljemålning.
- Skapa innehåll utan upphovsrätt
Jasper skapar fyra bilder åt gången. Dess innehållsfilter säkerställer att känsliga eller osäkra skapelser utesluts från resultaten.
Jasper. ai bästa funktioner
- Träningsbar AI-motor som lär sig din favoritstil
- Fungerar på över 30 språk
- Hög nivå av säkerhets- och integritetsprotokoll
- Gratis provperiod tillgänglig
Jasper. ai begränsningar
- Handledning i hur man använder vissa funktioner skulle vara användbart.
- Du kan inte upphovsrättsskydda genererade bilder.
Jasper. ai prissättning
- Creator: 39 $/månad*
- Teams: 99 $/månad
- Företag: Kontakta försäljning
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Jasper. ai betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)
Skapa oändligt med ClickUp AI-verktyg
Oavsett om du är designer eller bara en vanlig dödlig som behöver en snabb design kan våra listade AI-verktyg göra din kreativa resa smidigare. Utnyttja deras potential för att få tillgång till vackra designer för personligt eller professionellt bruk. ?
Många verktyg, som ClickUp, kan generera innehåll för olika användningsområden, stödja dina marknadsföringsinitiativ och förbättra din avkastning på investeringen.
Så, vad väntar du på? Omfamna framtidens kreativitet med en av dina favorit-AI-hjälpredor!