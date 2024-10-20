De 10 bästa CRM-systemen för grafiska formgivare 2025

I en bransch som är intrikat sammanvävd med estetik, precision och samarbete är grafiska formgivare inte bara konstnärer – de är visionärer som förvandlar abstrakta koncept till konkreta bilder. Eftersom de måste balansera konstnärligt skapande med kraven på kundkommunikation behöver de verktyg som sömlöst kan överbrygga klyftan mellan kreativitet och affärssinne inom design.

Upptäck CRM-programvara (Customer Relationship Management), utvecklad för att vara designers pålitliga allierade. Customer Relationship Management (ibland kallat Client Relationship Management) är viktigt för att skapa starka kundrelationer och säkerställa att varje projekt, stort som smått, hanteras effektivt. I kombination med nya tekniker som AI-konstgeneratorer är den CRM-programvara som finns tillgänglig för grafiska formgivare 2024 revolutionerande.

I den här guiden går vi igenom de bästa CRM-systemen för designers som vill skapa personliga marknadsföringskampanjer, organisera projektledningsuppgifter och mycket mer!

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för designers?

Först och främst står användarvänligheten i centrum. I ett yrke där varje sekund räknas kan designers inte förlora värdefulla timmar på att försöka förstå komplicerade CRM-programvarugränssnitt.

Nästa punkt på listan är samarbetsverktyg. En robust CRM-programvara skapar en miljö där designers, oavsett geografisk plats, kan samarbeta smidigt kring designbriefar och tillgångar. Möjligheten att flera personer kan forma ett projekt utan kommunikationsproblem är ovärderlig.

Flexibilitet är också ett måste. Varje designer har sin egen rytm, ett unikt arbetsflöde som har finslipats genom otaliga projekt. En universallösning fungerar inte. Istället bör CRM-programvara vara flexibel för att passa användarnas olika arbetsstilar.

Omfattande spårningsfunktioner och enastående integrationsmöjligheter gör att en designer enkelt kan hoppa mellan plattformar. Oavsett om det gäller att överföra kundfeedback, importera tillgångar eller exportera slutliga designer, bör övergången vara lika smidig som en välrenderad gradient.

Slutligen står vi på tröskeln till en AI-driven era. Modern CRM-programvara bör utnyttja kraften i artificiell intelligens och erbjuda insikter som inte bara är datadrivna utan också prediktiva. Från att förstå kundernas preferenser till att förutsäga designtrender kan dessa AI-drivna guldkorn ge designers en konkurrensfördel som gör att de kan ligga inte bara ett utan flera steg före i spelet.

Här är våra val av de 10 bästa CRM-systemen som grafiska formgivare bör överväga för att hantera sina kundrelationer 2024.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar för att hålla kontakten, samarbeta och kommunicera effektivt samtidigt som de hanterar alla uppgifter eller projekt.

Dess funktionsrika plattform effektiviserar hanteringen av designprojekt och underlättar kommunikationen mellan designteam.

Integrationer med viktiga designverktyg, förstklassiga automatiseringsfunktioner och AI-driven analys hjälper designers att ligga steget före jämfört med andra CRM-program.

Med kunddatabaser, verktyg för projektutveckling och projektledning samt intuitiv uppgiftshantering förstår ClickUp verkligen designers perspektiv på kontaktadministration!

ClickUps bästa funktioner

Anpassade vyer för designers, säljteam, drift och mer för att effektivisera flera arbetsflöden.

Anpassningsbara grafiska designmallar för att dela professionella dokument, inklusive CRM-mallar och offertmallar.

Effektiva verktyg för teamsamarbete inspirerade av programvara för designsamarbete

Omfattande automatisering som sparar timmar på repetitiva uppgifter

Djupgående analyser för insiktsfull projektövervakning

Integration med viktiga designverktyg

Tidsspårning för att säkerställa att du håller deadlines

AI-drivna insikter för bättre projektprognoser

Begränsningar i ClickUp

Liten inlärningskurva för att dra full nytta av detta kundrelationshanteringssystem

Mobilapplikationen behöver ibland förbättras.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in den bästa CRM-programvaran för Mac!

2. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är ett kraftfullt verktyg som är särskilt utformat med försäljningsleads i åtanke och erbjuder en smidig upplevelse för grafiska formgivare som vill effektivisera kontakt- och försäljningshanteringen.

Det intuitiva gränssnittet, med sin livfulla visuella design, gör att designers med ett ögonkast kan få en omfattande översikt över hela försäljningsprocessen.

Detta CRM-verktyg för försäljning möjliggör perfekt prioritering, så att inga projekt eller kunder förbises.

Pipedrive utmärker sig med sina djupa integrationsmöjligheter och kan smidigt kopplas samman med andra försäljningshanteringsverktyg som designers kan använda. Dess avancerade automatiseringsfunktioner minskar manuell inmatning och manuella uppgifter, medan dess insiktsdrivna analyser säkerställer att designers kan fatta datastödda beslut för att driva sin försäljningspipeline.

Plattformens anpassningsförmåga och intuitiva natur gör den till ett utmärkt val för designers som vill uppgradera sitt arbetsflöde.

Pipedrives bästa funktioner

Visuell försäljningspipeline för enkel spårning

AI-försäljningsassistent för snabba rekommendationer

Mobilapp för att hantera projekt på språng

Robust API för mångsidiga integrationer

Avancerad dataanalys för djupgående projektgranskningar

Automatiserade repetitiva uppgifter

Personlig användarupplevelse

Pipedrives begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen

Inte lika anpassningsbart som vissa alternativ

Pipedrive-priser

Essential : 14,90 $/månad per användare

Avancerat : 27,90 $/månad per användare

Professional : 49,90 $/månad per användare

Power : 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99,00 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

3. Freshbooks

via Freshbooks

Freshbooks riktar sig främst till småföretag och frilansare och erbjuder mer än bara fakturering – det är en samlad plattform för omfattande kontaktadministration.

Det är utvecklat för de specifika behoven hos frilansare och mindre designstudior och erbjuder ett allt-i-ett-CRM-system för att smidigt identifiera potentiella kunder, spåra projektmilstolpar, hantera försäljningsprocesser och övervaka ekonomin.

Det användarvänliga gränssnittet gör att fakturering, uppdateringar av projektstatus och kommunikation med kunderna aldrig är mer än några klick bort.

När designers utökar sin kundkrets säkerställer Freshbooks skalbarhet att den växer med dem.

Dess automatiska påminnelser, anpassningsbara fakturor och detaljerade rapporteringsfunktioner är ett bevis på dess mångsidighet, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg i en designers arsenal.

Freshbooks bästa funktioner

Enkelt faktureringsverktyg integrerat med kundhantering

Utgiftsuppföljning för projektbudgethantering

Tidrapporteringsverktyg skräddarsytt för designers

Automatiska påminnelser om försenade betalningar

Översikt över effektiv projektledning

Kundspecifika portaler för enkel samverkan

Detaljerade finansiella rapporter för en helhetsbild av din försäljningsprocess

Freshbooks begränsningar

Inte idealiskt för stora designföretag

Begränsade integrationer med tredje part

Priser för Freshbooks

Lite : 15 $/månad, 5 fakturerbara kunder

Plus : 25 $/månad, 50 fakturerbara kunder

Premium : 50 $/månad, obegränsat antal kunder

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Freshbooks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (645 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 666 recensioner)

4. Proposify

via Proposify

Som ett unikt designorienterat CRM-system ger Proposify en uppfriskande touch med fokus på felfri skapande och hantering av offerter. Det erkänner de utmaningar som grafiska formgivare, särskilt frilansare och små byråer, står inför i sina affärsprocesser och erbjuder verktyg för att hantera dem utan ansträngning.

Dess omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar säkerställer att varje förslag känns unikt och skräddarsytt.

CRM-systemet har också funktioner för samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med förslag och säkerställa sammanhållning och punktlighet. Integrerade elektroniska signaturer påskyndar godkännandeprocessen, och insiktsfulla analyser ger en inblick i vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Proposify eliminerar gissningar från offerter och låter designers arbete lysa.

Proposifys bästa funktioner

Drag-and-drop-verktyg för att skapa offerter

Anpassningsbara mallar skräddarsydda för designpresentationer

Integrerade elektroniska signaturer för snabba godkännanden

Interaktiv offert för flexibla projektomfattningar

Realtidsmeddelanden när kunder visar eller kommenterar

Omfattande analyser för att förfina din offertstrategi

Samarbetsverktyg för att perfekta pitchen som ett team

Begränsningar för Proposify

Det fokuserar främst på förslag.

Begränsad integration med annan programvara jämfört med andra CRM-system för designers.

Priser för Proposify

Teamplan: 49 $ per användare/månad

Affärsplan: Från 590 dollar per månad för 10 användare

Proposify-betyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 260 recensioner)

5. OnePage CRM

via OnePage CRM

OnePage utmärker sig med sin minimalistiska, överskådliga approach till CRM, som förkroppsligar filosofin att enkelhet ofta leder till produktivitet.

Det är skapat för designers som vill kunna fokusera, utan onödiga distraktioner och med fokus på genomförbara uppgifter. OnePages unika försäljningsmetodik "Next Action" är en välsignelse, särskilt för designers som jonglerar med pipelinehantering.

Det effektiviserar uppgifter, prioriterar uppföljningar och säkerställer en konsekvent process för att bygga kundrelationer. Integrerade mobilappar innebär att designers kan hålla kontakten även när de är på resande fot, vilket säkerställer att ingen kundkommunikation går förlorad.

Med intuitiva påminnelser och smidig e-postintegration blir OnePage mindre ett verktyg och mer en designpartner.

OnePage CRM:s bästa funktioner

Effektiviserad, handlingsbar försäljningsstrategi

Integrerade mobilappar för arbete på resande fot

Effektiva marknadsföringsverktyg för att fånga upp leads

Sömlös e-postintegration för snabb uppföljning

Anpassningsbara pipelines som kan anpassas efter designarbetsflöden

Effektiv uppgiftshantering med intuitiva påminnelser

GDPR-kompatibilitet för europeiska kunder

Begränsningar för OnePage CRM

Mindre funktionsrikt än vissa konkurrenter

Kan kräva appar från tredje part för avancerade behov.

Priser för OnePage CRM

Professional: 9,95 $/månad per användare

Företag: 19,95 $/månad per användare

OnePage CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

6. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook har blivit en favorit bland kreativa personer, tack vare att det smidigt kombinerar CRM-funktioner med projektledningsfunktioner.

Det är utformat för kreativa sinnen och tar hänsyn till de otaliga utmaningar som designers möter i sin verksamhet, från kundförvärv till projektleverans. Dess användarcentrerade kundportal hjälper alla att komma överens, medan automatiseringsverktyg minskar monotonin i repetitiva uppgifter.

Finansiella spårningsfunktioner i kombination med onlinekontrakt och faktureringsverktyg gör budgetering och fakturering smidig.

Tack vare dess samarbetsfunktioner kan både interna team och kunder hålla sig synkroniserade, vilket säkerställer att projekten håller sig på rätt spår och inom ramen för budgeten.

HoneyBook blir en förlängning av designstudion och främjar organisation och effektivitet.

HoneyBooks bästa funktioner

Användarvänlig kundportal

Tidsbesparande automatiseringsverktyg

Onlinekontrakt och fakturering i en enhetlig plattform

Finansiell uppföljning för projektbudgetering

Effektiva kommunikationsverktyg

Uppgiftstavlor för projektets milstolpar

Integration med populära produktivitetsverktyg

HoneyBooks begränsningar

Mer lämpad för frilansare och små studior

Begränsad anpassning

HoneyBooks prissättning

Starter : 12,80 $/månad

Essentials : 25,50 $/månad

Premium: 52,80 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Clientjoy

via Clientjoy

Clientjoy är en omfattande plattform som kombinerar olika aspekter av kundhantering, från leadgenerering till fakturering, under ett och samma tak.

Det är utformat med byråer och frilansare i åtanke och eliminerar behovet av flera separata verktyg. Dess intuitiva system för förslag och kontraktshantering säkerställer att pitchar och onboarding går smidigt.

Plattformen har också en anpassningsbar vy över kundens livscykel, vilket ger designers en tydlig översikt över kundinteraktioner. Integrerad fakturering och ett dedikerat verktyg för kundonboarding effektiviserar verksamheten ytterligare.

Omfattande rapporteringsverktyg erbjuder praktiska insikter som säkerställer kontinuerlig förbättring av kundinteraktioner.

Clientjoys bästa funktioner

Integrerad hantering av offerter och kontrakt

Effektivt system för leadspårning

Anpassningsbara vyer över kundens livscykel

Enhetlig fakturering och betalningar

Teamsamarbete med rollbaserad åtkomst

Verktygslåda för kundonboarding

Resursstarka rapporteringsverktyg

Begränsningar för Clientjoy

Inlärningskurva för nybörjare

Inte idealiskt för stora företag

Priser för Clientjoy

Starter: 15 $/månad per användare

Byrå: 25 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Clientjoy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

8. Nimble

via Nimble

Nimble lever upp till sitt namn och erbjuder en smidig, anpassningsbar CRM-lösning som kombinerar traditionella funktioner med moderna integrationer.

Genom att ansluta till populära sociala nätverk får designers en helhetsbild av sina kunder och får tillgång till insikter som går utöver enbart e-postinteraktioner.

Denna sociala CRM-strategi garanterar rikare och mer detaljerade kundprofiler, vilket banar väg för personliga interaktioner. En enhetlig kontaktpanel och intuitiva kalenderintegrationer säkerställer att designers håller koll på sina åtaganden.

Dess e-postspårning och påminnelser om uppgifter säkerställer också att inga kundkontakter eller projektmilstolpar missas. Nimble blir en central knutpunkt för alla kundrelaterade aktiviteter för en designer.

Nimble bästa funktioner

Insikter från sociala medier för mer detaljerade kundprofiler

Enhetlig kontaktpanel

Effektiva kalenderintegrationer

E-postspårning för effektiv kundkommunikation

Uppgiftspåminnelser för att hålla projekten på rätt spår

Sömlös integration med andra programvaruverktyg

Intuitiv mobilapp för distansarbete

Nimble-begränsningar

Begränsade automatiseringsfunktioner

Kan vara överväldigande för nybörjare

Nimble-prissättning

Företag: 24,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign började som ett verktyg för e-postmarknadsföring, men har nu övergått till att erbjuda CRM-funktioner. Dess dynamiska innehållsanpassning säkerställer att varje kundinteraktion känns personlig och relevant.

Avancerade segmenteringsverktyg gör det möjligt för designers att gruppera kunder baserat på olika mått, vilket säkerställer målinriktad kommunikation.

Plattformen erbjuder även automatisering av repetitiva uppgifter, vilket ger designers mer tid att fokusera på sitt hantverk. Funktioner för försäljningsautomatisering i kombination med detaljerad analys gör det till ett verktyg för kommunikation, praktiska insikter och tillväxt.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Omfattande e-postmarknadsföringspaket

Automatisering för repetitiva uppgifter

Detaljerad segmentering för att anpassa kundkommunikationen

Försäljningsautomatisering för bättre leadhantering

Dynamisk innehållsanpassning

Avancerade verktyg för split-testning

Realtidsanalys för praktiska insikter

Begränsningar i ActiveCampaign

Främst ett e-postverktyg, inte ett dedikerat CRM-system.

Kräver integrationer för förbättrade CRM-funktioner

Priser för ActiveCampaign

Plus : 19 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

10. ConvertKit

via ConvertKit

ConvertKit positionerar sig starkt som en lösning för e-postmarknadsföring, men dess CRM-funktioner får inte förbises. Det är ett verktyg som passar deras mål, särskilt för designers som investerar mycket i innehållsmarknadsföring och outreach.

Förutom att skicka e-postmeddelanden möjliggör ConvertKit intuitiv hantering av prenumeranter, vilket säkerställer att designers kan segmentera och rikta sig till sin målgrupp på ett effektivt sätt. Dess visuellt tilltalande e-postdesigner säkerställer att varje utskick speglar designerns kreativitet.

Taggbaserad organisation, omfattande rapporteringsverktyg och förstklassig support gör det till mer än ett e-postverktyg. Det blir en plattform som främjar designers utåtriktade arbete och säkerställer att deras arbete får den uppmärksamhet det förtjänar.

ConvertKits bästa funktioner

Intuitiv e-postdesigner med visuella automatiseringar

Anpassningsbara registreringsformulär

Effektiv hantering av prenumeranter

Omfattande rapporteringsverktyg

Sömlös integration med populära plattformar

Taggbaserad organisation av prenumeranter

Premiumsupport för alla användarnivåer

ConvertKits begränsningar

Mer ett verktyg för e-postmarknadsföring än ett CRM-system

Begränsade avancerade CRM-funktioner

Priser för ConvertKit

Gratis

Skapare : 15 $/månad per användare

Creator Pro: 29 $/månad per användare

ConvertKit-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Lås upp designpotentialen med ClickUps CRM

Inom grafisk design är det avgörande att kombinera kreativitet med effektivitet. Medan de verktyg vi har utforskat erbjuder specialiserade funktioner, sticker ClickUp ut som en heltäckande lösning. Det fungerar inte bara som ett CRM-system; ClickUp kombinerar på ett mästerligt sätt projektledning, uppgiftshantering och en rad produktivitetsfunktioner. Detta helhetsperspektiv säkerställer att du inte bara hanterar kunder – du levererar också konsekvent fängslande designer.

ClickUps omfattande bibliotek med mallar är en skattkista för alla designföretag. Oavsett om du påbörjar ett nytt varumärkesprojekt eller navigerar i komplexiteten i en mångfacetterad kampanj, fungerar dessa mallar som en språngbräda som minskar förberedelsetiden och låter kreativiteten flöda.

I grund och botten är ClickUp inte bara ett verktyg – det är en partner i din designverksamhet. En partner som förstår nyanserna i grafisk design och erbjuder en strukturerad men flexibel miljö för att förverkliga din vision. Och eftersom lönsamhet är en avgörande faktor för alla företag, ser ClickUp till att din verksamhet blir effektiviserad så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att leverera enastående arbete till dina kunder.

Utforska ClickUp och upptäck hur det kan revolutionera ditt designarbetsflöde. Läs mer om ClickUps CRM-funktioner och dess engagemang för att hjälpa grafiska formgivare!