10 strategier för kundanskaffning som driver tillväxt i verksamheten

Strategier för att skaffa nya kunder är som superhjältar för framgångsrik marknadsföring och tillväxt. De hjälper dig att frigöra kraften i effektiv kundanskaffning för att attrahera potentiella kunder och öka din långsiktiga kundlojalitet.

Den här guiden innehåller allt du behöver veta om grunderna i strategier för kundförvärv. Dessutom har vi kryddat det hela med en titt på olika metoder för kundförvärv, inspirerande framgångshistorier och hur man övervinner potentiella utmaningar. 📈🏆

Vad är kundanskaffning?

Kundanskaffning avser att attrahera och vinna nya kunder eller klienter till ett företag. På samma sätt är en strategi för kundanskaffning utformad för att få nya betalande kunder och driva på företagets tillväxt.

Här är de tre grundläggande stegen i de mest effektiva strategierna för kundanskaffning:

Leadgenerering: Företaget lockar potentiella kunder från sin målmarknad med hjälp av marknadsundersökningar och verktyg som Företaget lockar potentiella kunder från sin målmarknad med hjälp av marknadsundersökningar och verktyg som mallar för kundprofiler. Lead nurturing: Företaget vårdar leads och bygger förtroende genom noggrann e-postmarknadsföring och implementering av verktyg som Företaget vårdar leads och bygger förtroende genom noggrann e-postmarknadsföring och implementering av verktyg som lead management-programvara. Leadkonvertering: Företaget omvandlar potentiella kunder till nya kunder, varvid det kan implementera användningen av verktyg som Företaget omvandlar potentiella kunder till nya kunder, varvid det kan implementera användningen av verktyg som programvara för kundlojalitet.

Det finns andra detaljer att ta hänsyn till i varje steg, men det här är den grundläggande processen.

Organisera nya leads och håll dem i rörelse genom din försäljningspipeline med ClickUp-automatiseringar.

Naturligtvis finns det flera variationer på vart och ett av dessa steg, beroende på vilka marknadsföringsstrategier ett företag eller en professionell väljer att använda. Det handlar om att utnyttja den bästa strategin för att skaffa nya kunder för dina mål, din målgrupp och din produkt eller tjänst.

Kundanskaffningsfunnelns roll i företagstillväxt

Kundanskaffningstratten, även kallad försäljningstratt, avser den resa som potentiella kunder gör på vägen till att bli betalande kunder.

Det är marknadsföring som är specifikt utformad för att driva på handling. 🏃

En person kommer in i kundanskaffningstratten när de blir medvetna om produkten eller tjänsten och lämnar den första gången de gör ett köp. Därifrån går de in i efterköpsupplevelsen, men det ämnet sparar vi till en annan guide.

Här är några av fördelarna med en kvalitativ kundanskaffningskanal:

Förbättrad varumärkeskännedom för att öka räckvidden och igenkänningen

Ökad företagstillväxt

Intäkter att investera i nya idéer och befintliga resurser

Bevisat värde och dragkraft för externa intressenter (t.ex. investerare, partners eller influencers)

Kort sagt: Strategier för kundförvärv når din målgrupp och förbättrar ditt resultat.

Håll dig informerad om effektiviteten i dina försäljnings- och kundförvärvsstrategier med ClickUp Dashboards.

De strategier och verktyg som krävs för att skörda dessa frukter varierar från företag till företag. På samma sätt finns det ett brett utbud av olika programvaror och verktyg för kundframgång som marknadsförare kan använda för att förbättra kundförvärvsprocessen.

Typer av metoder för kundanskaffning

Det finns flera metoder för kundanskaffning – du behöver inte välja bara en. Ibland är det mer effektivt att inkludera två eller flera metoder i din strategi för att skaffa nya kunder.

Nedan hittar du både personliga och digitala alternativ. Hur effektiva de är beror på ditt företag, din bransch och din målgrupp.

Låt oss nu titta på några av de vanligaste sätten att attrahera och konvertera nya kunder, samt vilka typer av företag de passar bäst för.

Digital innehållsmarknadsföring

Bäst för följande branscher: Tjänster, tillverkning, teknik, finans, utbildning, energi, detaljhandel, e-handel

Fokusera på att publicera och distribuera innehåll som är relevant och användbart för din målgrupp. Högkvalitativt innehåll lockar och engagerar potentiella kunder och skapar en emotionell koppling som i slutändan får potentiella kunder att göra köp.

Här är några idéer för digital marknadsföring som kan hjälpa dig att komma igång:

Sociala medier: Publicera inlägg på sociala medier som engagerar din målgrupp, oavsett om det är memes, branschnyheter, något däremellan eller allt ovanstående.

Videor: Skapa videoinnehåll som erbjuder utbildning, underhållning eller produktpresentationer på plattformar som YouTube.

Podcasts : Värd en löpande podcast med värdefull information som är relevant för din målmarknad; bonuspoäng om du samarbetar med influencers medan du håller på.

Infografik : Skapa informativ infografik; kunder gillar och delar ofta högkvalitativ infografik för att kunna återkomma till den senare.

Blogginlägg: Publicera trovärdigt, praktiskt innehåll på ditt företags blogg eller nyhetssektion.

Sökmotoroptimering

Bäst för följande branscher: Tjänster, mat och dryck, teknik, fastigheter, bygg, transport

Sökmotoroptimering (SEO) förbättrar hur ditt företag visas på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Använd ClickUp Whiteboards för att koppla tankekartor till uppgifter och skapa ett kraftfullt utrymme för SEO-planering.

SEO-experter gör detta genom att optimera landningssidor, blogginnehåll och inlägg på sociala medier för att rankas högre när din målgrupp söker efter relaterade sökord.

För företag innebär detta att de syns oftare i organiska sökningar, genererar organisk trafik, bygger upp trovärdighet och ökar varumärkeskännedomen.

Betald annonsering

Bäst för följande branscher: Teknik, transport, utbildning, detaljhandel, service, mat och dryck, tillverkning, finans, hotell- och restaurangbranschen, fordonsindustrin

Att betala för traditionell reklam, displayannonsering och pay-per-click-annonsering (PPC) kan öka synligheten för alla företag.

Genom att välja rätt marknadsföringskanaler för din bransch och målgrupp ökar du antalet kunder som kommer in i din kundanskaffningskanal. Och det är alltid bra.

Om du behöver hjälp med att komma igång har vi listat några potentiella platser där du kan betala för annonser nedan:

Traditionellt: TV, radio och tryckta medier

Visning: Sociala medieplattformar, webbplatser och appar

PPC: Sökmotorer och sociala medieplattformar

E-postmarknadsföring

Bäst för följande branscher: Detaljhandel, finans, underhållning, ideella organisationer, tjänster, detaljhandel, e-handel

Genom att skicka riktade e-postmeddelanden till potentiella kunder i din e-postlista odlar du leads och uppmuntrar dem att agera.

Visst, vi får alla massor av marknadsföringsmejl som vi raderar varje dag, men e-postmarknadsföring är ett kostnadseffektivt sätt att öka möjligheterna att interagera med din målgrupp. Du vet aldrig när en av dina ämnesrader kommer att få en potentiell kund att göra ett köp! 💡🤑

Gör e-postmeddelanden enklare med ClickUp AI – skapa personliga e-postmeddelanden på några sekunder och håll ditt företag i kontakt med din målgrupp.

Influencermarknadsföring

Bäst för följande branscher: Livsmedel och drycker, hotell- och restaurangbranschen, underhållning, fordonsbranschen, detaljhandel

Genom att samarbeta med influencers i din bransch bygger du upp trovärdighet och utökar din marknadsföringsräckvidd till en större publik. Det ökar också dina chanser att bli viral, vilket har enorma fördelar, allt med minimalt arbete från din sida.

Rätt influencer kan hjälpa dig att bygga upp trovärdighet, öka antalet följare på sociala medier, generera försäljning och få feedback som hjälper ditt företag att förbättras.

Affiliate-marknadsföring

Bäst för följande branscher: E-handel, hotell- och restaurangbranschen, finans, teknik, underhållning, marknadsföring

Samarbete med externa partners som marknadsför dina produkter eller tjänster mot en modest provision genererar försäljning och utökar din räckvidd till en bredare publik.

Vissa företag väljer affiliate-marknadsföring framför PPC-marknadsföring och andra metoder eftersom det är en annan effektiv strategi som inte stör ditt kassaflöde. Affiliates får betalt när en kund gör ett köp, så du betalar bara om det fungerar.

Bäst för följande branscher: Tillverkning, utbildning, underhållning, energi, mat och dryck

Att delta i eller sponsra evenemang ökar varumärkets synlighet och antalet potentiella kunder som kommer i kontakt med ditt företag. Dessa evenemang behöver inte vara fysiska; webbseminarier och andra online-evenemang är också effektiva.

Se till att alla vet vad de ska göra när de planerar och genomför ditt evenemang med ClickUps uppgiftsvy, prioriteringar och checklistor.

För att få resultat bör du välja evenemang som är relevanta och intressanta för din målgrupp. Det kan innebära att du behöver göra enkäter med befintliga kunder för att få en uppfattning om var du ska börja eller om det är en bra idé för ditt varumärke.

Partnerskap och samarbeten

Bäst för följande branscher: Livsmedel och drycker, hotell- och restaurangbranschen, underhållning, fordonsbranschen

Samarbete med andra företag eller organisationer är ett enkelt sätt att göra korsmarknadsföring och nå en bredare publik.

Att samarbeta med en annan organisation för att uppnå ett gemensamt mål ökar inte bara synligheten. Det ökar också chanserna att nå ditt mål i tid samtidigt som du delar upp ekonomi och uppgifter så att båda (eller alla) parter gynnas.

Gratis provperioder och prover

Bäst för följande branscher: E-handel, SaaS, underhållning, prenumerationsboxar, utbildning, hotell- och restaurangbranschen, finans

Gratis provperioder och prover är inte bara marknadsföringstaktik, utan små smakprov och interaktiva presentationer av vad du erbjuder.

Det är som att ge potentiella kunder VIP-tillgång till det magiska med din produkt eller tjänst innan de bestämmer sig, vilket effektivt väcker nyfikenhet och entusiasm att bli betalande kunder. 🎉

Lojalitets- och rekommendationsprogram

Bäst för följande branscher: Tjänster, e-handel, hotell- och restaurangbranschen, finansbranschen, prenumerationsboxar

Lojalitets- och rekommendationsprogram förekommer ofta i strategier för kundbevarande, och det finns en god anledning till det – de fungerar!

De flesta av oss har minst ett par gånger gjort ett extra köp eller vidtagit åtgärder för att få belöningar från ett favoritmärke. Försök därför belöna befintliga kunder för återkommande köp och rekommendationer med incitament som rabatter på framtida köp, uppgraderingar av abonnemang eller exklusiva produkter.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp List-vyn.

Kundrecensioner och vittnesmål

Bäst för följande branscher: E-handel, hälso- och sjukvård, transport, bygg, prenumerationsboxar, finans

Att uppmuntra eller motivera nöjda kunder att lämna positiva recensioner och omdömen påverkar och bygger förtroende hos potentiella kunder.

Många kunniga konsumenter lägger timmar på att läsa recensioner och omdömen från olika varumärken innan de spenderar sina surt förvärvade pengar. Du vill att ditt företag ska vara det som sticker ut med nöjda kunder, ärlig feedback och höga betyg.

Vanliga utmaningar vid kundanskaffning

Du kommer sannolikt att stöta på några hinder på vägen mot effektiv kundanskaffning, och det är helt okej!

Det är hur du hanterar varje utmaning som är viktigt. Vi finns här för att hjälpa dig med det. Nedan har vi lyft fram vanliga utmaningar som du kan stöta på och möjliga lösningar för att få din strategi för kundanskaffning på rätt spår igen.

Studera dem nu eller bokmärk den här guiden och återkom till den när du vet vad du har att göra med.

Identifiera målgruppen

Utmaning: Definiera din målgrupp, utveckla exakta kundprofiler och anpassa marknadsföringsinsatserna därefter.

Lösning: Genomför en grundlig marknadsundersökning för att identifiera kundernas beteenden, preferenser och demografi. Analysera dessa data för att identifiera din målgrupp. 🔍🎯

Konkurrens

Utmaning: Stick ut från konkurrenterna och konkurrera effektivt om uppmärksamhet och differentiering.

Lösning: Fokusera på nischmarknader, lyft fram det som skiljer ditt företag från andra och utveckla ett unikt värdeerbjudande. Håll koll på konkurrenterna för att ligga steget före.

Organisera enkelt information om dina konkurrenter med avancerad formatering och slash-kommandon i ClickUp Docs.

Kundanskaffningskostnad

Utmaning: Balansera dina kundanskaffningskostnader (CAC) och livstidsvärdet för varje kund för att förbättra ditt resultat.

Lösning: Fokusera på att optimera marknadsföringskanaler med hög konverteringsgrad och implementera strategier för att förbättra kundlojaliteten. Utvärdera och justera din CAC-strategi regelbundet.

Effektiva marknadsföringskanaler

Utmaning: Identifiera de bästa marknadsföringskanalerna för att nå din målgrupp och använda dina resurser effektivt.

Lösning: Testa olika marknadsföringskanaler, analysera data baserat på din befintliga målgrupps preferenser och investera därefter.

Optimering av konverteringsfrekvensen

Utmaning: Omvandla fler potentiella kunder till betalande kunder.

Lösning: Testa kontinuerligt din webbplats och dina landningssidor med hjälp av A/B-testning och liknande strategier för att identifiera vad som tilltalar din målgrupp. Ge tydliga uppmaningar till handling (CTA) och förfina kundresan.

Använd flexibiliteten i ClickUp Whiteboards för att kartlägga din kundresa och justera för att optimera din konverteringsfrekvens.

Bygga förtroende

Utmaning: Skapa en emotionell koppling och en känsla av tillförlitlighet hos potentiella kunder (en vanlig utmaning för små eller nya företag).

Lösning: Skapa en stark närvaro online, använd sociala bevis (t.ex. kundrecensioner), kommunicera på ett transparent sätt och erbjud garantier eller provperioder för att minska den upplevda risken för potentiella kunder.

Skalningsstrategier

Utmaning: Skala upp kundanskaffningsinsatserna samtidigt som effektiviteten bibehålls.

Sätt upp och följ upp mål för ditt företag med ClickUp Goals, så att du vet när och hur du ska skala upp.

Lösning: Implementera skalbara marknadsföringsverktyg för småföretag, utvidga framgångsrika strategier och investera i teknik som kan hantera ett ökat kundvolym.

Anpassa dig till marknadsförändringar

Utmaning: Att anpassa sig till ständigt föränderliga kundbeteenden och preferenser.

Lösning: Håll dig uppdaterad om branschtrender, granska kundfeedback och justera dina strategier vid behov. Var beredd att utveckla din strategi och vara innovativ när det behövs.

Effektiva och framgångsrika strategier för kundanskaffning i 10 steg

Nu kommer det vi alla har väntat på! Låt oss presentera vår steg-för-steg-guide till framgångsrika strategier för kundanskaffning.

1. Definiera din målgrupp

Identifiera dina idealkunder utifrån demografi, beteenden och preferenser. Använd dessa data för att skapa kundprofiler och anpassa din marknadsföring efter deras intressen och behov.

Omfattande verktyg för kundhantering som ClickUp förenklar detta steg genom att tillhandahålla omfattande data och analyser om befintliga kunder.

2. Skapa övertygande innehåll

Attraktivt innehåll som erbjuder värde och samtidigt tilltalar din målgrupp är guld värt inom marknadsföring. Använd bloggar, videor, infografik och annat innehåll för att visa upp din expertis och locka potentiella kunder.

ClickUp AI effektiviserar din process för att skapa innehåll

3. Implementera en SEO-strategi

Skapa en SEO-strategi för att förbättra synligheten och den organiska webbtrafiken. Använd relevanta sökord och skapa bakåtlänkar för att förbättra din placering i sökmotorerna.

4. Utnyttja marknadsföring i sociala medier

Engagera din målgrupp och befintliga kundbas på sociala medieplattformar som Facebook, TikTok, LinkedIn och Instagram. Dela engagerande innehåll, interagera med följare och använd riktad annonsering för att nå fler människor.

Vill du göra marknadsföring i sociala medier enklare? ClickUp Automations underlättar schemaläggning och spårning av inlägg i sociala medier.

5. Starta e-postmarknadsföringskampanjer

Engagera och vårda relationer med potentiella kunder via riktade e-postkampanjer som erbjuder värdefullt innehåll, exklusiva erbjudanden och personlig kommunikation. Du får bonuspoäng om du använder ett verktyg som ClickUp!

Skapa och spara e-postmallar i ClickUp för att göra din marknadsföring till en barnlek.

ClickUp och liknande verktyg låter dig utnyttja projektledningsfunktioner för att bättre strategisera kundanskaffningen. Du får också tillgång till praktiska funktioner som mallar för marknadsföring och försäljningstrattar.

6. Investera i betald annonsering

Avsätt en budget för marknadsföringskostnader på kanaler som Google- eller Facebook-annonser. ClickUp for Sales Teams förbättrar framgångsgraden för dina marknadsföringskampanjer tack vare integration med dagens bästa marknadsföringsverktyg, detaljerade analyser och budgeteringsverktyg.

Riktade annonser baserade på demografi, intressen och onlinebeteende är effektiva, särskilt när du inkluderar retargeting. Retargeting avser betalda annonser som riktar sig till kunder som tidigare har besökt dina sociala medieprofiler eller din webbplats.

7. Uppmuntra rekommendationer

Implementera rekommendationsprogram för att motivera lojala kunder att rekommendera familjen, vänner, kollegor och kontakter på sociala medier.

Erbjud incitament som rabatter, tävlingar, lojalitetspoäng eller exklusiv tillgång till unikt innehåll eller produkter.

8. Erbjud gratis provperioder eller prover

Låt potentiella kunder prova din produkt eller tjänst med gratis provperioder eller prover. Detta minskar den upplevda risken och ger en första inblick i kvaliteten på de varor eller tjänster du erbjuder, vilket lockar potentiella kunder och gör att de vill ha mer.

9. Fokusera på kundrelationshantering

Kundrelationshantering (CRM) förbättrar kundlojaliteten och förtroendet. Effektiv CRM för nystartade företag omfattar ofta lojalitetsprogram, personliga erbjudanden och högkvalitativ kundservice.

ClickUp CRM gör det enkelt att skicka meddelanden till kunder och förbättra kundupplevelsen. Det har allt du behöver för att hantera kundrelationer, så att du kan:

Uppdatera och organisera kunddata

Spåra leads

Förbättra kundinteraktionerna

Automatisera arbetsflödeshanteringen

Öka framgången med hjälp av data och analyser

Visualisera din pipeline, effektivisera kundflöden och samarbeta med ditt team om affärsmöjligheter i ClickUps CRM.

10. Övervaka och analysera data

Använd mätvärden och dataanalysverktyg för att få insikter om kundbeteende så att du kan fatta välgrundade beslut, förfina strategier och identifiera områden som kan förbättras.

ClickUps funktioner för att övervaka och analysera kunddata gör allt enklare. Det har allt du behöver för att:

Samla in och organisera data

Spåra uppgifter och aktiviteter

Automatisera arbetsflöden

Övervaka prestationsmått

Skydda kunddata

Hur man mäter kundanskaffning

När du har lanserat en strategi för kundanskaffning är det dags att se hur effektiv den är. Med ett ständigt föränderligt konsumentlandskap är det nödvändigt att kontinuerligt göra förbättringar baserade på aktuella mätvärden för att uppnå fortsatt framgång. Och vi är här för att hjälpa dig.

Här är en översikt över några mått som du kanske vill följa:

Kundanskaffningskostnad

CAC avser den totala kostnaden för en ny kund baserat på kostnaderna för marknadsförings- och säljteamet.

Här är en enkel formel för att beräkna din CAC:

CAC = (totala kostnader för marknadsföring och försäljning) / (antal nya kunder som förvärvats)

Konverteringsfrekvenser

Konverteringsgrader som mäts i olika skeden av kundresan gör det möjligt för dig att identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Du kan spåra hur många leads eller webbplatsbesökare som går vidare till nästa fas i kundresan från varje källa (t.ex. webbplatsbesök till nyhetsbrevsregistreringar).

Organisera din CRO-strategi med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Här är en snabb formel för att beräkna dina konverteringsgrader:

Konverteringsfrekvens = (antal konverteringar / antal besökare eller leads) x 100.

Kundens livstidsvärde

Kundens livstidsvärde (LTV) avser den intäkt som en kund förväntas generera från början till slutet av sin relation med ditt företag.

Här är en grundläggande formel för att beräkna kundens LTV:

LTV = (genomsnittligt köpvärde x genomsnittligt antal köp)

Avkastning på investering

Avkastningen på investeringen (ROI) mäter lönsamheten i dina strategier för att skaffa nya kunder.

Här är ett enkelt sätt att beräkna avkastningen på investeringen:

ROI = (nettovinst från kundanskaffning – kostnad för kundanskaffning) / (kostnad för kundanskaffning) x 100

Kundomsättningshastighet

Kundbortfallsfrekvensen avser hur många betalande kunder som slutar köpa din produkt eller tjänst inom en given period. Ju lägre bortfallsfrekvens, desto bättre påverkar det framgången för din strategi för kundförvärv.

ClickUp Dashboards är helt anpassningsbara för att ge dig insikter om kundbeteende, kundomsättning och allt du behöver veta om ditt företag.

Du kan beräkna din kundomsättningsgrad med hjälp av denna enkla formel:

Avgångsfrekvens = (totalt antal kunder som förlorats under en given period / totalt antal kunder i början av den givna perioden) x 100

Kanaler för kundanskaffning

Genom att följa resultatet för olika kundförvärvskanaler kan du se hur effektiv varje metod är i din strategi för kundförvärv.

Genom att jämföra konverteringsgrader och avkastning på investeringar från varje kundanskaffningskanal blir det enkelt att identifiera var du hittar flest (och mest värdefulla) kunder.

Verkliga exempel på framgångsrika strategier för kundanskaffning

Ett annat sätt att förfina dina strategier är att lära av fallstudier och framgångshistorier.

Nedan har vi lyft fram några av de bästa exemplen från verkligheten på framgångsrika strategier för kundförvärv som kan inspirera ditt marknadsföringsteam. Är du redo att bli inspirerad (och kanske lite avundsjuk)?

1. Airbnb

Utvalda metoder: Referensprogram

Airbnb ökade sin tillväxt avsevärt med hjälp av rekommendationsprogram och satte därmed en ny standard. Varumärket uppmuntrade befintliga användare att rekommendera vänner genom att erbjuda resekrediter som de kunde använda för att sänka kostnaden för att boka en plats, och det fungerade.

Deras vinnande strategi uppmuntrade befintliga användare att marknadsföra plattformen, vilket gav muntlig reklam som lockade nya användare, byggde förtroende och väckte entusiasm.

2. Dollar Shave Club

Utvalda metoder: Viral video

Dollar Shave Club fick internationell uppmärksamhet, ökade sin kundbas och nådde enastående framgångar med en viral video som på ett utmärkt sätt lyfte fram fördelarna med deras produkt.

Med ClickUp Integrations kan du kombinera förstklassig projektledningsprogramvara med de verktyg du redan litar på, vilket gör viralt innehåll tillgängligt.

Med andra ord skapade de en rolig och uppriktig video som visade upp unika försäljningsargument samtidigt som den fick kunderna att skratta. På så sätt genererade den miljontals nya kunder och ännu fler visningar.

3. Warby Parker

Utvalda metoder: Program för provning hemma

E-handelsjätten Warby Parker revolutionerade glasögonbranschen genom att introducera möjligheten att prova och köpa online med ett nytt program för hemprovning.

Det kanske inte låter så mycket nu, men det var ett djärvt drag som gjorde att företaget kunde konkurrera med designermärken. Warby Parker gjorde erbjudandet ännu mer attraktivt med gratis frakt och möjligheten att prova flera bågar innan man bestämde sig – allt utan att kunderna behövde lämna hemmet.

4. Casper

Framhävd metod: Innehållsmarknadsföring

Detta numera välkända företag som säljer madrasser i kartong blev känt genom att satsa på god gammal digital innehållsmarknadsföring. Deras framgång är ett bevis på kraften i användbart, relevant innehåll.

Casper publicerade underhållande, lättsamt innehåll som informerade konsumenterna om fördelarna med god sömn och (naturligtvis) deras madrasser. Detta positionerade företaget som en auktoritet inom branschen och skapade förtroende hos konsumenterna.

Varumärket hade till och med en tryckt tidning som hette Woolly under en tid innan man återigen fokuserade på digitalt innehåll.

Attrahera nya kunder för bättre tillväxt

Oavsett om du just har startat eller har varit igång ett tag kan alla företag dra nytta av en solid strategi för att skaffa nya kunder.

Hemligheten är nöjda kunder. Det innebär att du måste ha full koll på dina kundrelationer och leverera förstklassiga produkter eller tjänster.

Proffstips: När du hittar något som fungerar, satsa dubbelt så mycket! ✅🙌

Är du redo att öka din affärsverksamhet, sänka din CAC och öka din kunds LTV? Vi har de bästa verktygen för dig!

Vad väntar du på? Hoppa på ClickUp-tåget – det är gratis! 🚂