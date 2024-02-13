10 mallar för försäljningstrattar för att generera fler leads

Som en effektiv säljare vet du att inte alla potentiella kunder har samma behov. Därför är säljtrattar avgörande för att guida kunderna genom deras resa så att du kan göra försäljningar längs vägen.

Men att skapa försäljningstrattar kan vara tidskrävande. Det är där mallar för försäljningstrattar kommer in. Dessa praktiska verktyg sparar tid när du skapar trattens ramverk så att du kan fokusera dina ansträngningar på att generera leads och öka försäljningen.

I det här inlägget går vi igenom vad mallar för försäljningstrattar är och lyfter fram fördelarna med att använda en sådan för ditt säljteam. Vi delar med oss av 10 av de bästa mallarna för försäljningstrattar som hjälper dig att samla in leads och omvandla potentiella kunder till värdefulla kunder. ?

Vad är en mall för försäljningstratt?

En försäljningstratt är en visuell beskrivning av den resa som potentiella kunder gör på vägen till att köpa dina produkter eller tjänster. Detta inkluderar hela kundresan, från att lära sig om ditt företag till att upptäcka produkter och slutligen vidta åtgärder.

Försäljningstratten är bredast högst upp, där du oftast har flest potentiella användare. Tratten smalnar av ju längre ner du kommer, så att endast de mest värdefulla kunderna finns kvar. ?

Kartlägg enkelt arbetsflöden och bygg upp din dedikerade försäljningstratt i ClickUp Whiteboards för både marknadsförings- och säljteam.

De flesta försäljningstrattar omfattar tre till sex steg, beroende på företagets behov och marknadsföringsinsatser. De innehåller vanligtvis följande fyra steg:

Medvetenhet: Det ögonblick då kunderna först uppmärksammar ditt varumärke – vanligtvis genom annonser, genom att läsa din blogg eller via mun till mun-metoden.

Intresse: Människor överväger dina tjänster och om de kan hjälpa dem att lösa ett problem.

Engagemang: Potentiella kunder börjar lära sig mer om dina erbjudanden, undersöker priser och kontaktar säljare.

Åtgärd: Den potentiella kunden blir en kund genom att göra ett köp.

De olika stegen i försäljningsprocessen grupperas vanligtvis i segment som kallas toppen, mitten och botten av tratten. Målet med försäljningstratten är att ge insikter om kundernas handlingar och tankar vid olika punkter i köpprocessen.

Fördelar med att använda en mall för försäljningstratt?

Genom att förstå prospekt i olika stadier av försäljningsprocessen kan du skapa marknadsföringskampanjer som ger bästa möjliga budskap för kundernas behov. Vad en person i forskningsstadiet behöver – information om produkter som löser deras problem – skiljer sig från vad någon som är redo att köpa behöver – till exempel ett anpassat program.

Genom att skapa en försäljningstratt kan du möta kunderna där de befinner sig i sin köpprocess. Om du lägger till en mall för försäljningstratt i dina försäljningsappar kan du göra jobbet på halva tiden. ?

Här är några fördelar med att använda en mall för försäljningstratt:

Analysera resurser tidigt: Genom att få insikter i planeringen kan du bättre fördela resurser till olika kampanjer.

Få insikter om framsteg: De flesta mallar har funktioner De flesta mallar har funktioner för försäljningsrapportering så att du kan följa framstegen och se vad som fungerar bra.

Njut av en kort inlärningskurva: Med en mall kan du komma igång utan avancerade kunskaper och lägga mindre tid på komplex planering.

Utnyttja realtidssamarbete: Arbeta tillsammans med hela säljteamet tack vare mallar som uppdateras direkt och är lätta att dela.

10 mallar för försäljningstrattar för att generera fler leads

Med en mall för försäljningstratt kan du lära dig mer om dina kunder och skräddarsy erbjudanden efter deras behov i olika delar av försäljningstratten. Genom att anpassa din strategi kan du ge kunderna vad de vill ha, när de behöver det.

Gör det enklare att skapa en tratt genom att använda en gratis mall för försäljningstratt från vår kuraterade lista. Spara tid och flytta kunderna snabbare genom pipelinen med dessa mallar som erbjuder rapportering, anpassning och samarbete i realtid. ?

1. ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

Ladda ner den här mallen ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

ClickUps steg för att skapa en mall för försäljningstratt är ett snabbt och enkelt verktyg för att skapa en gratis mall för försäljningstratt från grunden. Utnyttja ClickUps CRM-verktyg för att få insikter om vilka typer av produkter och tjänster dina kunder letar efter.

Var också uppmärksam på frågor som kunderna tar upp och problem som de kanske vill lösa, baserat på insikter från din kunddatabasprogramvara.

Använd dessa insikter för att fylla i mallen med idéer för att öka medvetenheten och väcka nyfikenhet. Visualisera din strategi för kundernas behov med anpassade vyer, inklusive list-, kalender- och arbetsbelastningsvyer.

Skapa sedan automatiskt uppgifter i ClickUp och tilldela dem till rätt säljteammedlem. Håll koll på framstegen med hjälp av Gantt-diagram och skapa aviseringar när milstolpar nås eller problem uppstår.

2. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningspipeline

Effektivisera din pipeline och få bättre insikter om dina kunder med ClickUps mall för försäljningspipeline. Denna arbetsplatsmall guidar ditt säljteam från att identifiera potentiella kunder till att vårda kvalificerade leads och slutföra en försäljning.

Använd anpassade statusar för att kategorisera leads som kvalificerade, förlorade, föreslagna eller i demo. Lägg till segment för kunder som befinner sig i onboarding-, nurturing- eller attention-needed-stadiet. Skapa uppgifter och utlösande åtgärder som uppföljningsmejl för att stödja din försäljningsprocess.

Mallen för försäljningspipeline håller också hela försäljnings- och marknadsföringsteamen ansvariga. Gå till teamvyn för att se vad säljarna arbetar med, justera arbetsbelastningen utifrån din marknadsföringsstrategi och hantera resurser för e-postmarknadsföringskampanjer. ??‍?

3. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Med försäljnings-KPI-mallen från ClickUp kan du spåra försäljningsstatistik från alla vinklar i din försäljningsprocess. Markera områden där du uppnår stora framgångar och identifiera områden där ditt team behöver förbättras – oavsett om det gäller att generera leads eller hantera dina betalande kunder.

Oavsett om ditt team arbetar med nya landningssidor, skapar CTA-knappar (call-to-action) för blogginlägg eller väcker intresse med inlägg på sociala medier, vill du se hur bra de presterar. Mallen för försäljnings-KPI erbjuder vecko- och månadsrapporter för att övervaka framstegen i marknadsföringstratten.

Börja med att skapa uppgifter för varje försäljnings-KPI. Detta kan inkludera mål för konverteringsfrekvenser, registreringar eller visningar av leadmagneter, eller antalet nya kunder som har registrerats. Lägg sedan till anpassade fält för saker som intäkter, försök till merförsäljning och antal potentiella kunder.

Spåra framstegen för varje uppgiftsmått varje vecka och varje månad. Skapa automatiskt uppgifter för att följa upp saker som inte fungerar bra. Tilldela prioritetsetiketter så att teamet vet vad de ska arbeta med först för att uppnå bästa möjliga försäljningsresultat.

4. ClickUp ChatGPT-prompter för leadgenerering

Ladda ner den här mallen ClickUp ChatGPT-prompter för leadgenerering

Även om du vet vad kunder i olika stadier i tratten vill ha, är det svårt att komma på sätt att engagera dem. Turligt nog finns det en mall som gör livet enklare. Generera nya prospekt och brainstorma marknadsföringskampanjer med ClickUps ChatGPT-prompter för leadgenerering.

Denna mall använder AI-drivna uppmaningar för ChatGPT och alternativ så att du kan komma på nya idéer som är skräddarsydda för ditt företag. Uppmaningarna inkluderar saker som marknadsföringsstrategier för att driva specifika åtgärder, idéer för sociala medier för att bygga förtroende hos kunderna och fallstudiekampanjer som bygger varumärkeskännedom. ?

Varje prompt kan anpassas. Ange din köparprofil och önskade åtgärder i mallens prompttext. Använd prompten för att skapa strategier för att generera leads och nå rätt målgrupp.

5. ClickUp-mall för veckovis försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för veckovis försäljningsrapport

I slutändan är en försäljningstratt bara så bra som dess resultat. Spåra framsteg och bygg en effektiv försäljningstratt från grunden med mallen för veckovisa försäljningsrapporter från ClickUp. Denna mall gör det enkelt att se var du har framgång och identifiera flaskhalsar längs vägen.

För att komma igång delar du formuläret för försäljningsrapport vid dagens slut i mallen med alla dina säljare. Anpassa formuläret så att det innehåller information som teamledare, försäljningsprognoser, chef och anställdas namn.

Skapa anpassade fält för att spåra försäljningsdata som nya leads, konverterade samtal och bokade möten. Använd veckovyn för att få en överblick över vad alla arbetar med under hela projektets löptid.

Gå till vyn Aktuell vecka för att få en detaljerad översikt över uppgifterna i schemat för den här veckan.

Använd denna mall som en färdplan och ett spårningsverktyg. Automatiseringar effektiviserar arbetsflödet och integrationer med verktyg som HubSpot gör det enklare för anställda att dela kampanjdesign eller spåra sina arbetstimmar.

6. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundresekarta

Med ClickUps mall för kundresekarta kan du identifiera problemområden under hela köpresan. Med djupare insikter om hur dina kunder tänker och agerar kan du skapa bättre kampanjer för att avsluta affärer och nå dina försäljningsmål snabbare. ?

Den visuella whiteboard-vyn låter dig samarbeta med alla medlemmar i teamet för att lägga upp kundresans olika faser. Använd klisterlappar för att markera olika åtgärder inom din kundbas. Identifiera kontaktpunkter för prenumeranter, inklusive opt-ins och registreringar på e-postlistor.

Baserat på din brainstorming-session kan du identifiera lösningar för att öka försäljningsprestandan. Dessa lösningar inkluderar saker som bättre webbplatsfunktionalitet, skräddarsydda produkter och tjänster samt ökad räckvidd på olika marknadsföringskanaler.

Tilldela uppgifter direkt utifrån din nyupprättade strategi. Tilldela prioriteringar och använd beroenden för att markera uppgifter som blockerar andra och måste hanteras först.

7. ClickUp-mall för kundframgångsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundframgångsplan

Att se till att dina kunders behov tillgodoses är avgörande för att skapa en framgångsrik marknadsföringsplan. Använd mallen för kundframgångsplan från ClickUp för att utveckla en strategisk färdplan för att stödja kunderna genom alla steg i processen.

Dela upp kunderna i silos och definiera kriterier som är avgörande för deras framgång. Optimera kampanjer för kunder och spåra deras framsteg när det gäller köpbeslut och önskade åtgärder.

Skapa planer för nästa steg för att förbättra kundlojaliteten. Se till att gå igenom din framgångsplan och uppdatera den utifrån dina slutsatser. Tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar för att följa upp och komma med nya idéer för att stödja dina användare.

8. Excel-mall för försäljningstratt från SalesFlare

via SalesFlare

Oavsett om du driver ett litet företag med ett par säljare eller ett stort B2B-försäljningsföretag, gör den här mallen det enkelt att spåra kunder i alla steg i försäljningsprocessen. Med kalkylbladsmallen kan du hantera leads på ett och samma ställe.

Lägg till anpassade fält för att spåra viktiga försäljningspipeline-mått och övervaka försäljningsaktiviteter från toppen av tratten till botten. Använd insikter från försäljningstrattmallen för att förbättra erbjudanden på din försäljningssida eller erbjuda nya konverteringsmöjligheter som webbseminarier eller gratis e-böcker. ?

Ladda ner mallen för att använda i Google Sheets eller som ett Microsoft Excel-kalkylblad. Eftersom mallen bara är ett kalkylblad måste du använda ett annat verktyg, till exempel ClickUp, för att faktiskt schemalägga uppgifter för teammedlemmarna.

9. Excel-mall för försäljningstratt från Gong

via Gong

Utan insyn i din försäljningstratt är det svårt att avgöra vilka kampanjer som fungerar och vilka som lämnar potentiella kunder bakom sig. Denna kostnadsfria mall gör det enkelt att spåra framgångar i alla steg i försäljningstratten.

Excel-mallen för försäljningspipeline kan också användas i Google Sheets. Anpassa mallen genom att lägga till SEO-kampanjer och spåra konverteringar som telefonsamtal eller e-postregistreringar.

Uppdatera arket när kunderna fattar beslut. Mallen har en inbyggd försäljningsprognos som omedelbart lägger till intäktssiffror baserat på kundernas åtgärder. Använd mallen för att spåra dina framsteg och få insikter om dina bästa marknadsföringskampanjer. ?️

10. PowerPoint-mall för försäljningstratt av Slidehunter

via Slidehunter

Förbättra teamsamarbetet oavsett om du arbetar på ett nystartat företag eller ett stort försäljningsföretag med PowerPoint-mallen för försäljningstratt från Slidehunter. Presentationsmallen gör det enkelt att dela alla dina mål och förväntningar direkt med teamet.

Bildspelet börjar med en uppdelning av försäljningstratten där du kan förklara hur dina kunder rör sig genom den befintliga tratten. Lägg till bilder för att förklara aktuella marknadsföringskampanjer och diskutera möjligheter till nya tillvägagångssätt.

När du är klar med presentationen kan du brainstorma med ditt team för att ta fram en marknadsföringsstrategi som tar itu med kundernas problem. Använd ett annat projektledningsverktyg för att skapa uppgifter och följa upp framstegen.

Skapa bättre försäljningstrattar på kortare tid med ClickUp

Med dessa kostnadsfria mallar för försäljningstrattar är det enklare än någonsin att skapa färdplaner för att bättre möta kundernas behov. Använd dem för att sammanfoga insikter om användarresan och brainstorma nya sätt att generera leads.

Registrera dig för ClickUp idag och börja bygga effektivare försäljningstrattar på halva tiden. Med mer än 1 000 mallar finns det massor av olika sätt att bygga anpassade försäljningstrattar och spåra framsteg.

Automatisering och prioritering av uppgifter innebär att teamet omedelbart får uppdateringar om vad de ska arbeta med, så att du kan nå dina försäljningsmål snabbare. ✅