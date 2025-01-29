De 10 bästa CRM-programvarorna för Mac (gratis och betalda)

Kraftfull CRM-programvara (customer relationship management) är ett måste för alla företag som prioriterar kundnöjdhet.
Tidigare fanns det begränsade alternativ för Apple-enheter på marknaden för CRM-programvara, men lyckligtvis är det inte längre fallet! Vi presenterar en omfattande lista över de 10 bästa CRM-programvarorna för Mac-användare. Oavsett om du söker en gratis eller betald lösning har vi något som passar dig!
Vad ska du leta efter i ett CRM-system för Mac?
Alla CRM-program, oavsett vilket operativsystem de körs på, hjälper dig att utnyttja teknik och analyser för att behålla befintliga kunder och hitta nya. De CRM-verktyg som finns idag gör mycket mer än att hantera kunddata och marknadsförs ofta som allt-i-ett-lösningar för hantering.
Den bästa CRM-programvaran för Mac bör erbjuda:
- Samarbete mellan avdelningar: Programvaran ska göra det möjligt för relevanta avdelningar, såsom försäljning, marknadsföring och kundsupport, att samarbeta i CRM-arbetet i realtid.
- Uppgiftsautomatisering: CRM-verktyget måste erbjuda marknadsföringsautomatisering för enkla och repetitiva uppgifter som datainmatning, drip-e-postmarknadsföring och leadspårning.
- Mac-vänligt gränssnitt: Den CRM-programvara du väljer ska fungera på Mac utan att du behöver installera ytterligare produkter som Windows-emuleringsprogram. Gränssnittet ska vara överskådligt och lätt att använda.
- Integrationer: Verktyget bör integreras väl med annan programvara och applikationer som du använder för att göra din dagliga arbetsrutin på Mac till en lek.
- Rapporteringsverktyg: Din programvara bör ha funktioner för att spåra prestanda, identifiera trender och fatta datadrivna beslut som driver företagets tillväxt.
- Anpassning och skalbarhet: CRM-lösningen ska kunna anpassas och skalas upp i takt med ditt företag.
De 10 bästa CRM-programvarorna och -systemen för Mac
Du kommer troligen inte att hitta många Mac-specifika verktyg för kundrelationshantering, eftersom de flesta leverantörer vill att deras produkter ska vara kompatibla med alla operativsystem. Vad du behöver är en CRM-programvaruleverantör som erbjuder en dedikerad Mac-klient eller en SaaS-molnbaserad plattform som kan nås från vilken webbläsare som helst.
Vi har handplockat de 10 bästa CRM-programvarorna som erbjuder utmärkt support för Mac-användare. Gå igenom deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser för att avgöra vilken som passar bäst för ditt företag.
1. ClickUp
ClickUp är en omfattande lösning för arbetshantering som tillgodoser alla aspekter av kundrelationer. Från övervakning av försäljningspipelines och kundkonton till förbättrad samordning mellan avdelningar – med CRM i ClickUp har du allt under kontroll!
Oavsett om du är nybörjare eller har en komplex databas med kunder, order och prospekt kan du använda ClickUp Simple CRM Template och lägga till nya leads, bud och kundkontakter i ditt system!
ClickUp ger dig mer än 15 flexibla vyer för att övervaka och analysera kunddata. Välj till exempel list- eller tabellvyer för att spåra dina leads interaktioner eller kundresor. Om du föredrar komplex datavisualisering kan du prova Gantt-, tidslinje- och tavelvyerna för att få kundinsikter som leder till genomförbara planer.
Om du vill förbättra din kontaktadministration kan du integrera din e-post med ClickUp och organisera nya affärer, kundkommunikation och kundonboarding på en enda plattform. Du kan ytterligare effektivisera din intagsprocess med formulär med ditt varumärke!
ClickUp är en utmärkt lösning för organisationer med isolerade team som kämpar för att uppnå formellt samarbete. Plattformen är lugnet i kaoset och gör det möjligt för dina sälj-, marknadsförings- och utvecklingsteam att samlas och bygga ett CRM-arbetsflöde utan överlappningar eller redundanser.
Med ClickUp kan du samordna CRM och projektledning genom transparent kommunikation. Tilldela uppgifter till flera teammedlemmar, spåra framsteg och följ upp med lätthet. Ställ in automatisering för repetitiva uppgifter för att spara tid och öka den kognitiva insatsen från din personal. Få ditt team att använda ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för att brainstorma nya sätt att förbättra kundupplevelsen!
ClickUps bästa funktioner
- Över 15 vyer för att visualisera kunder, order och teamwork-data
- Centraliserad kundkontakt
- Marknadsföringsautomatiseringsverktyg för vardagliga uppgifter som statusändringar och uppföljningar
- Datadrivna kundinsikter med över 50 widgetar på instrumentpanelen
- Integrationer med över 1 000 verktyg
- Verktyg för realtidssamarbete och tidrapportering
- Över 1 000 anpassningsbara mallar, inklusive lagerhantering
- Webbformulär för att samla in kunddata
- Budgethantering för optimerad resursfördelning
- Mobil CRM för att hantera kunder när du är på språng
ClickUps begränsningar
- Har en inledande inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.
- Mobilappar har inte alla funktioner
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid Plan
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 dollar per månad per användare
- Företag: Kontakta kundsupport för en skräddarsydd offert
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 stjärnor (över 7 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 3 600 recensioner)
2. Pipedrive
Pipedrive är en CRM-plattform som gör det möjligt för säljchefer att spåra leads, upptäcka möjligheter, mäta viktiga aktiviteter och effektivisera marknadsföringsarbetsflöden.
Det är enkelt att komma igång med Pipedrive – skapa din försäljningspipeline, importera dina affärer och sätt igång! Du får automatiska aviseringar, påminnelser och försäljningsprognoser som hjälper dig att hålla koll på läget.
Pipedrives AI-teknik finns alltid där för att hjälpa dig. Använd den för att identifiera möjligheter att automatisera rutinuppgifter så att säljarna kan fokusera på att avsluta affärer. Du kan också skaffa tillägg som Leadbooster, som integrerar Pipedrives chatbot i din webbplats. Med den här funktionen kan du vårda och fånga upp kvalificerade besökare som leads.
Pipedrive ger dig en översikt över dina leads och hjälper dig att filtrera , kategorisera och segmentera dem för att skapa riktade listor för personlig kommunikation. Plattformen erbjuder flera anpassningsmöjligheter för att skapa e-postkampanjer, hantera dokument och få detaljerade rapporter om försäljning och andra viktiga aktiviteter.
Pipedrives bästa funktioner
- Visuell och anpassningsbar försäljningspipeline
- Samarbetsfunktioner för ett CRM-system
- Aktivitetspåminnelser
- Segmentering av leads
- Webbformulär och chatbots för att generera leads
- Försäljningsprognoser
Pipedrives begränsningar
- Erbjuder begränsade integrationer jämfört med konkurrerande CRM-lösningar.
- Vissa användare tycker att kundservicen är bristfällig.
Pipedrive-priser
- Essential: 9,90 $/månad per användare
- Avancerad: 19,90 $/månad per användare
- Professional: 39,90 $/månad per användare
- Kraft: 49,90 $/månad per användare
- Enterprise: 59,90 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 stjärnor (över 1 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 2 000 recensioner)
Kolla in dessa konkurrenter till Pipedrive!
3. GoCRM
GoCRM är en molnbaserad plattform som erbjuder fullständig CRM-support. Använd den för att attrahera och spåra leads och samarbeta sedan med dina marknadsförings- och säljteam för att generera konverteringar.
Programvaran förser dig med ett allt-i-ett-verktyg, inklusive funktioner för samtalsspårning, webbplatsspårning och CSV-import för att övervaka dina framsteg med potentiella kunder. När det gäller distribution av leads kan du välja potentiella kunder manuellt eller slumpmässigt innan du tilldelar dem till ditt team.
När de har tilldelats får teammedlemmarna full insyn i leads resor och kan schemalägga eller spåra uppgifter och möten. De kan upptäcka ytterligare möjligheter att utöka kundbasen med hjälp av en färgkodad försäljningspipeline.
GoCRM stöder funktioner som inbyggda samtal och GPS-incheckningar för ditt team, vilket gör samarbetet smidigare. Använd SMS-funktionen för att upprätthålla direkta relationer med dina kunder, men tänk på att det finns en månatlig användningsgräns.
GoCRM:s bästa funktioner
- Intelligenta funktioner för lead-spårning
- Dra-och-släpp-funktion för e-postskapande
- Manuell och slumpmässig fördelning av leads
- Färgkodad försäljningspipeline
- Marknadsföringsautomatisering (endast på Professional-nivån)
- Inbyggd samtalsfunktion för team
Begränsningar för GoCRM
- Bristande flexibilitet i prissättningen
- Vissa användare hade problem med att importera Google-kontakter
GoCRM-priser
- Standard: 99 $/månad för tre användare
- Professional: 149 $/månad för tre användare
GoCRM-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 stjärnor (2 recensioner)
- Capterra: 5/5 stjärnor (2 recensioner)
Kolla in dessa försäljningsappar!
4. Zoho CRM
Zoho CRM ger kundorienterade team kraftfulla verktyg med sina omfattande analysfunktioner och robusta automatiseringsfunktioner.
Använd programvarans avancerade analysverktyg för att få praktiska insikter direkt! Skapa personliga kundresor och ge kunderna en rik engagemangsupplevelse över alla kanaler!
Interagera med Zohos AI-assistent Zia för att få prediktiv försäljningsinformation, till exempel data om när en kund sannolikt kommer att köpa igen. Verktyget kan till och med identifiera interna arbetsflöden, kampanjer och makron som kan automatiseras för att spara tid, så att du kan fokusera på att bygga stabila kundrelationer.
Zoho CRM erbjuder över 800 integrationer – anslut till andra Zoho-appar eller synkronisera resurser från din Microsoft- eller Google-arbetsplats! Om du gillar kodning kan du använda Zoho Developer för att skapa och distribuera din egen CRM-vertikal.
Zoho CRM:s bästa funktioner
- Kraftfulla analysverktyg
- AI-assistent som erbjuder intelligens
- Över 800 integrationer
- Samarbetsvänlig automatisering
- Anpassningsbart gränssnitt
Begränsningar för Zoho CRM
- AI-funktioner är endast tillgängliga på högre nivåer.
- Ingen dra-och-släpp-funktion för att skapa rapporter
Priser för Zoho CRM
- Gratis plan
- Standard: 15 $ per månad per användare
- Professional: 24,80 $/månad per användare
- Enterprise: 43,10 $/månad per användare
- Ultimate: 56 $ per månad per användare
Zoho CRM-betyg och recensioner
- G2: 4/5 stjärnor (över 2 400 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 6 200 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Zoho!
5. Bitrix24
Med en kundbas på över 12 miljoner användare världen över är Bitrix24 ett av de mest populära CRM-programmen på vår lista. Plattformen grundades i slutet av 2000-talet som ett renodlat CRM-verktyg, men erbjuder nu hanteringslösningar inom fyra andra discipliner:
- Samarbete
- Uppgifter och projekt
- Webbplatser och butiker
- HR och automatisering
Med CRM-programvaran Bitrix24 kan du skapa anpassade e-postkampanjer och samla in leads. När du har lagt in kontakter eller importerat befintliga kontakter lagrar plattformen data varje gång du kontaktar dem via telefonsamtal, möten eller e-post. På så sätt får du en omfattande översikt över var du står med varje kund.
CRM-lösningen har en fantastisk instrumentpanel som hjälper dig att övervaka din försäljningstratt och identifiera områden som kan behöva extra uppmärksamhet.
Om du är orolig för teamsamarbetet kan Bitrix24:s HR- och automatiseringsfunktioner hjälpa dig. Du har möjlighet att automatisera repetitiva uppgifter och spåra individuell arbetstid.
Bitrix24:s bästa funktioner
- Kontaktadministrationsprogramvara för enkel leadgenerering
- Stöd för omnikanalmarknadsföring
- Livechattar och webbformulär för kundinteraktioner
- Centraliserad arbetsyta
- Fjärrvänliga samarbetsfunktioner
Bitrix24:s begränsningar
- Långsam laddningstid för servern kan påverka produktiviteten
- Det kan vara förvirrande att byta mellan olika prenumerationsplaner.
Bitrix24-priser
- Gratis plan
- Grundläggande: 49 $/månad för fem användare
- Standard: 99 $/månad för 50 användare
- Professional: 199 $/månad för 100 användare
- Enterprise: 399 $/månad för 250 användare
Bitrix24-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 stjärnor (över 450 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 stjärnor (över 700 recensioner)
6. Insightly
Insightly är en intuitiv plattform för kundrelationshantering fullspäckad med funktioner för försäljningsstyrka och marknadsföringsautomatisering. Liksom flera CRM-verktyg på vår lista är Insightly en central källa till information om kunder och försäljningsprocesser. Men när du ständigt spårar och vidarebefordrar leads blir arbetet ofta mekaniskt.
Lyckligtvis hjälper Insightly dig att bestämma vad du ska göra med dina leads och hur du kan hålla dina befintliga kunder nöjda med hjälp av omfattande analyser och rapporter. Du får en imponerande visuell inblick i enskilda mätvärden och din verksamhet som helhet. Plattformen erbjuder A/B- och multivariatestning så att du kan få reda på hur en viss e-postmall eller design fungerar hos dina kunder eller potentiella kunder.
Insightly utmärker sig särskilt inom kundservice! Med sin kundsupportportal, kunskapshantering, ärendehantering och insikter kan ditt team lösa kundernas utmaningar snabbare och odla djupare relationer.
Insightly CRM:s bästa funktioner
- Automatisering av repetitiva manuella uppgifter för marknadsförings- och säljteam
- Anpassningsbar datavalidering för att samla in användbar information
- Möjlighet att skapa detaljerade prislistor och offerter
- Sömlös hantering av övergångar efter försäljning
- A/B-testning
- Prestanda-instrumentpaneler
Insightly CRM-begränsningar
- Arbetsflödesautomatisering endast på högre nivåer
- Vissa funktioner har inte uppdaterats på ganska länge.
Priser för Insightly CRM
- Plus: 29 $/månad per användare
- Professional: 49 $/månad per användare
- Företag: 99 $/månad per användare
Insightly CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 stjärnor (över 850 recensioner)
- Capterra: 4/5 stjärnor (över 600 recensioner)
7. Freshsales
Freshsales – numera Freshworks – är ett AI-drivet CRM-system som hjälper dig att snabbt identifiera leads med hög köpintention och påskynda uppföljningen. Du får hjälp av Freddy, plattformens AI-assistent, som hjälper dig att hitta nya leads, analysera deras beteende och fånga deras intresse med engagerande, personliga e-postmeddelanden.
Freshworks erbjuder prediktiva affärsinsikter för att generera intäkter! Använd plattformens smarta rekommendationer och förutsägelser för att hitta de bästa affärerna att agera på och öka din försäljningsstrategi. Minska manuellt arbete genom att automatisera uppgifter som att tilldela leads, skicka e-post och uppdatera fält.
Plattformen erbjuder också Freshsales Suite – en enhetlig CRM-plattform för dina sälj-, marknadsförings- och supportteam. Suite fungerar som en gemensam kunskapsbas under hela kundresan.
Freshsales bästa funktioner
- AI-baserad leadscoring
- Prediktiva affärsinsikter
- Intelligent arbetsflöde med automatiseringskontroller
- Enhetlig CRM för dina sälj-, marknadsförings- och supportteam
Begränsningar för Freshsales
- Användargränssnittet kan vara svårt att navigera för användare som inte är tekniskt kunniga.
- Vissa användare tycker att rapporteringssystemet är opålitligt.
Priser för Freshsales
- Tillväxt: 15 USD/månad per användare (gratis för tre användare)
- Pro: 39 $/månad per användare
- Enterprise: 69 $/månad per användare
Freshsales betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 stjärnor (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 stjärnor (500 recensioner)
8. Daylite
Daylite CRM är det enda verktyget på vår lista som är utformat exklusivt för Mac-användare och andra Apple-enheter. Det är en allt-i-ett-lösning för att lagra och hantera dina viktigaste affärsdata – inklusive prospekt, projekt, pipelines och kalenderhändelser – inom räckhåll.
Daylite kan spåra dina affärer från start till mål och hjälpa dig att ta vara på rätt möjligheter när de dyker upp. Utnyttja de tillgängliga filtren för att segmentera dina leads och skräddarsy konverteringsstrategier.
Använd programvaran för att genomföra projekt med ditt team – delegera uppgifter och automatisera steg för att öka effektiviteten för kundorienterade och interna uppgifter.
Den skalbara plattformen fungerar mycket bra för team med upp till 100 medlemmar. Integrera Daylite med dina favoritappar från Apple, till exempel:
- Apple Mail
- Siri
- Påminnelser
- Apple Kontakter
- Apple Kalender
Du kan också lägga till tillägg från tredje part, som HubSpot och Zapier, för att effektivisera dina uppgifter. Användare av Mac-datorer kan till och med använda plattformen offline!
Daylites bästa funktioner
- Utformad för att passa Apples ekosystem
- Smidig kommunikation och försäljningsuppföljning
- Fungerar offline på Mac
- Flera praktiska integrationer från tredje part
- Stöder internt samarbete
Begränsningar i Daylite
- Endast en prismodell
- Kan vara svårt att samarbeta med användare som inte använder Apple.
Priser för Daylite
- 42 $/månad eller 420 $ per år per användare
Betyg och recensioner av Daylite
- G2: 4,5/5 stjärnor (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 350 recensioner)
9. Copper
Möt Copper, det ultimata CRM-verktyget som är utformat för att fungera sömlöst med din Google Workspace! ?
Copper, som tidigare hette ProsperWorks, integreras direkt med Gmail, Kalender och andra molnapplikationer som erbjuds av Google. Du kan skapa nya leads direkt från informationen i din e-post eller kalender. ?
Det finns mer – Copper använder din aktivitetshistorik med en kontakt för att skapa kontextualiserad kommunikation för framtida interaktioner! ?
Att visualisera ditt teams hela försäljningsprocess är en barnlek! Med en enkel blick kan du lägga till aktiva möjligheter till en pipeline och spåra nästa steg. ⏭️
Med Copper blir CRM-arbetet enkelt tack vare funktioner som lättanvända pipeline-vyer, automatiserade arbetsflöden, praktiska påminnelser och möjligheten att ansluta till dina favoritappar och verktyg.
Copper bästa funktioner
- CRM för Google Workspace
- Automatisk import av leads från Gmail och Kalender
- Anpassningsbara pipeline-vyer
- Mobilapp
- Enkelt gränssnitt
Begränsningar för Copper
- Plattformen importerar ofta dubbla leads.
- Begränsade integrationer med tredjepartsprogram
Priser för Copper
- Grundläggande: 23 $/månad per användare
- Professional: 59 $/månad per användare
- Företag: 99 $/månad per användare
Copper-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 stjärnor (över 1 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 500 recensioner)
10. Hubspot CRM
Med HubSpot CRM kan du enkelt spåra varje detalj i dina affärsrelationer. Vi pratar om automatisk datainmatning, leadhantering, dokumentspårning, pipelinehantering och ärendehantering – allt i ett snyggt paket!
HubSpot är ett kraftfullt program med plats för upp till en miljon kontakter. Du kan snabbt skapa personliga massmejl och lägga till landningssidor och formulär på din webbplats utan en enda rad kod. Dessutom kan du spåra:
- Webbengagemang för att identifiera nya potentiella kunder
- E-postkontakt med potentiella kunder
- Måluppfyllelse för befintliga mål
- Kundrelationsaktiviteter med inbyggda rapporteringsfunktioner
HubSpot CRM är mycket skalbart och fungerar både för enskilda företagare och stora team! Ett sätt att få ut mesta möjliga av plattformen är att lägga till integrationer. HubSpot App Marketplace erbjuder över 1 000 integrationer – inklusive en för ClickUp!
Hubspot CRM:s bästa funktioner
- Personliga massutskick för att nå ut
- Enkel leadgenerering
- Spårbar webb- och e-postaktivitet
- Skalbar plattform
- Över 1 000 integrationer
Begränsningar för Hubspot CRM
Priser för Hubspot CRM
- Gratis plan
- Startpaket: 30 $/månad för två användare
- Professional: 1 600 USD/månad för fem användare
- Enterprise: 5 000 USD/månad för 10 användare
*Priserna varierar beroende på om du betalar månadsvis eller årsvis, och om du väljer att betala i förskott eller inte.
Hubspot CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 stjärnor (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 3 700 recensioner)
Hantera kunder med det bästa CRM-systemet för Mac
Att välja rätt CRM-programvara för Mac kan göra underverk för att förbättra kundrelationer, effektivisera dina arbetsflöden och stärka samarbetet mellan teamen. Dessa digitala verktyg utnyttjar kraften i teknik och analys för att hjälpa dig att öka kundnöjdheten och ta ditt företag till en helt ny nivå.
Välj en CRM-programvarulösning från vår lista som bäst passar dina och dina kunders behov. Lycka till med CRM på din Mac!