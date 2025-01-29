De 10 bästa CRM-programvarorna för Mac (gratis och betalda)

Kraftfull CRM-programvara (customer relationship management) är ett måste för alla företag som prioriterar kundnöjdhet.

Tidigare fanns det begränsade alternativ för Apple-enheter på marknaden för CRM-programvara, men lyckligtvis är det inte längre fallet! Vi presenterar en omfattande lista över de 10 bästa CRM-programvarorna för Mac-användare. Oavsett om du söker en gratis eller betald lösning har vi något som passar dig!

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för Mac?

Alla CRM-program, oavsett vilket operativsystem de körs på, hjälper dig att utnyttja teknik och analyser för att behålla befintliga kunder och hitta nya. De CRM-verktyg som finns idag gör mycket mer än att hantera kunddata och marknadsförs ofta som allt-i-ett-lösningar för hantering.

Den bästa CRM-programvaran för Mac bör erbjuda:

Samarbete mellan avdelningar: Programvaran ska göra det möjligt för relevanta avdelningar, såsom försäljning, marknadsföring och kundsupport, att samarbeta i CRM-arbetet Programvaran ska göra det möjligt för relevanta avdelningar, såsom försäljning, marknadsföring och kundsupport, att samarbeta i CRM-arbetet i realtid. Uppgiftsautomatisering: CRM-verktyget måste erbjuda marknadsföringsautomatisering för enkla och repetitiva uppgifter som datainmatning, drip-e-postmarknadsföring och leadspårning. Mac-vänligt gränssnitt: Den CRM-programvara du väljer ska fungera på Mac utan att du behöver installera ytterligare produkter som Windows-emuleringsprogram. Gränssnittet ska vara överskådligt och lätt att använda. Integrationer: Verktyget bör integreras väl med annan programvara och applikationer som du använder för att göra din dagliga arbetsrutin på Mac till en lek. Rapporteringsverktyg: Din programvara bör ha funktioner för att spåra prestanda, identifiera trender och fatta datadrivna beslut som driver företagets tillväxt. Anpassning och skalbarhet: CRM-lösningen ska kunna anpassas och skalas upp i takt med ditt företag.

De 10 bästa CRM-programvarorna och -systemen för Mac

Du kommer troligen inte att hitta många Mac-specifika verktyg för kundrelationshantering, eftersom de flesta leverantörer vill att deras produkter ska vara kompatibla med alla operativsystem. Vad du behöver är en CRM-programvaruleverantör som erbjuder en dedikerad Mac-klient eller en SaaS-molnbaserad plattform som kan nås från vilken webbläsare som helst.

Vi har handplockat de 10 bästa CRM-programvarorna som erbjuder utmärkt support för Mac-användare. Gå igenom deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser för att avgöra vilken som passar bäst för ditt företag.

Prova ClickUps CRM Håll koll på lager, orderstatus, leverantörer och mycket mer med ClickUps CRM-system.

ClickUp är en omfattande lösning för arbetshantering som tillgodoser alla aspekter av kundrelationer. Från övervakning av försäljningspipelines och kundkonton till förbättrad samordning mellan avdelningar – med CRM i ClickUp har du allt under kontroll!

Oavsett om du är nybörjare eller har en komplex databas med kunder, order och prospekt kan du använda ClickUp Simple CRM Template och lägga till nya leads, bud och kundkontakter i ditt system!

ClickUp ger dig mer än 15 flexibla vyer för att övervaka och analysera kunddata. Välj till exempel list- eller tabellvyer för att spåra dina leads interaktioner eller kundresor. Om du föredrar komplex datavisualisering kan du prova Gantt-, tidslinje- och tavelvyerna för att få kundinsikter som leder till genomförbara planer.

Om du vill förbättra din kontaktadministration kan du integrera din e-post med ClickUp och organisera nya affärer, kundkommunikation och kundonboarding på en enda plattform. Du kan ytterligare effektivisera din intagsprocess med formulär med ditt varumärke!

Använd CRM-mallen från ClickUp för att kartlägga en automatisering av CRM-arbetsflödet i ClickUp Whiteboards.

ClickUp är en utmärkt lösning för organisationer med isolerade team som kämpar för att uppnå formellt samarbete. Plattformen är lugnet i kaoset och gör det möjligt för dina sälj-, marknadsförings- och utvecklingsteam att samlas och bygga ett CRM-arbetsflöde utan överlappningar eller redundanser.

Med ClickUp kan du samordna CRM och projektledning genom transparent kommunikation. Tilldela uppgifter till flera teammedlemmar, spåra framsteg och följ upp med lätthet. Ställ in automatisering för repetitiva uppgifter för att spara tid och öka den kognitiva insatsen från din personal. Få ditt team att använda ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för att brainstorma nya sätt att förbättra kundupplevelsen!

ClickUps bästa funktioner

Över 15 vyer för att visualisera kunder, order och teamwork-data

Centraliserad kundkontakt

Marknadsföringsautomatiseringsverktyg för vardagliga uppgifter som statusändringar och uppföljningar

Datadrivna kundinsikter med över 50 widgetar på instrumentpanelen

Integrationer med över 1 000 verktyg

Verktyg för realtidssamarbete och tidrapportering

Över 1 000 anpassningsbara mallar, inklusive lagerhantering

Webbformulär för att samla in kunddata

Budgethantering för optimerad resursfördelning

Mobil CRM för att hantera kunder när du är på språng

ClickUps begränsningar

Har en inledande inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.

Mobilappar har inte alla funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid Plan

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag: 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta kundsupport för en skräddarsydd offert

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 stjärnor (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 3 600 recensioner)

2. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en CRM-plattform som gör det möjligt för säljchefer att spåra leads, upptäcka möjligheter, mäta viktiga aktiviteter och effektivisera marknadsföringsarbetsflöden.

Det är enkelt att komma igång med Pipedrive – skapa din försäljningspipeline, importera dina affärer och sätt igång! Du får automatiska aviseringar, påminnelser och försäljningsprognoser som hjälper dig att hålla koll på läget.

Pipedrives AI-teknik finns alltid där för att hjälpa dig. Använd den för att identifiera möjligheter att automatisera rutinuppgifter så att säljarna kan fokusera på att avsluta affärer. Du kan också skaffa tillägg som Leadbooster, som integrerar Pipedrives chatbot i din webbplats. Med den här funktionen kan du vårda och fånga upp kvalificerade besökare som leads.

Pipedrive ger dig en översikt över dina leads och hjälper dig att filtrera , kategorisera och segmentera dem för att skapa riktade listor för personlig kommunikation. Plattformen erbjuder flera anpassningsmöjligheter för att skapa e-postkampanjer, hantera dokument och få detaljerade rapporter om försäljning och andra viktiga aktiviteter.

Pipedrives bästa funktioner

Visuell och anpassningsbar försäljningspipeline

Samarbetsfunktioner för ett CRM-system

Aktivitetspåminnelser

Segmentering av leads

Webbformulär och chatbots för att generera leads

Försäljningsprognoser

Pipedrives begränsningar

Pipedrive-priser

Essential: 9,90 $/månad per användare

Avancerad: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Kraft: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 stjärnor (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 2 000 recensioner)

3. GoCRM

via GoCRM

GoCRM är en molnbaserad plattform som erbjuder fullständig CRM-support. Använd den för att attrahera och spåra leads och samarbeta sedan med dina marknadsförings- och säljteam för att generera konverteringar.

Programvaran förser dig med ett allt-i-ett-verktyg, inklusive funktioner för samtalsspårning, webbplatsspårning och CSV-import för att övervaka dina framsteg med potentiella kunder. När det gäller distribution av leads kan du välja potentiella kunder manuellt eller slumpmässigt innan du tilldelar dem till ditt team.

När de har tilldelats får teammedlemmarna full insyn i leads resor och kan schemalägga eller spåra uppgifter och möten. De kan upptäcka ytterligare möjligheter att utöka kundbasen med hjälp av en färgkodad försäljningspipeline.

GoCRM stöder funktioner som inbyggda samtal och GPS-incheckningar för ditt team, vilket gör samarbetet smidigare. Använd SMS-funktionen för att upprätthålla direkta relationer med dina kunder, men tänk på att det finns en månatlig användningsgräns.

GoCRM:s bästa funktioner

Intelligenta funktioner för lead-spårning

Dra-och-släpp-funktion för e-postskapande

Manuell och slumpmässig fördelning av leads

Färgkodad försäljningspipeline

Marknadsföringsautomatisering (endast på Professional-nivån)

Inbyggd samtalsfunktion för team

Begränsningar för GoCRM

GoCRM-priser

Standard: 99 $/månad för tre användare

Professional: 149 $/månad för tre användare

GoCRM-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (2 recensioner)

Capterra: 5/5 stjärnor (2 recensioner)

4. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM ger kundorienterade team kraftfulla verktyg med sina omfattande analysfunktioner och robusta automatiseringsfunktioner.

Använd programvarans avancerade analysverktyg för att få praktiska insikter direkt! Skapa personliga kundresor och ge kunderna en rik engagemangsupplevelse över alla kanaler!

Interagera med Zohos AI-assistent Zia för att få prediktiv försäljningsinformation, till exempel data om när en kund sannolikt kommer att köpa igen. Verktyget kan till och med identifiera interna arbetsflöden, kampanjer och makron som kan automatiseras för att spara tid, så att du kan fokusera på att bygga stabila kundrelationer.

Zoho CRM erbjuder över 800 integrationer – anslut till andra Zoho-appar eller synkronisera resurser från din Microsoft- eller Google-arbetsplats! Om du gillar kodning kan du använda Zoho Developer för att skapa och distribuera din egen CRM-vertikal.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Kraftfulla analysverktyg

AI-assistent som erbjuder intelligens

Över 800 integrationer

Samarbetsvänlig automatisering

Anpassningsbart gränssnitt

Begränsningar för Zoho CRM

Priser för Zoho CRM

Gratis plan

Standard: 15 $ per månad per användare

Professional: 24,80 $/månad per användare

Enterprise: 43,10 $/månad per användare

Ultimate: 56 $ per månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 stjärnor (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 6 200 recensioner)

5. Bitrix24

via Bitrix24

Med en kundbas på över 12 miljoner användare världen över är Bitrix24 ett av de mest populära CRM-programmen på vår lista. Plattformen grundades i slutet av 2000-talet som ett renodlat CRM-verktyg, men erbjuder nu hanteringslösningar inom fyra andra discipliner:

Samarbete Uppgifter och projekt Webbplatser och butiker HR och automatisering

Med CRM-programvaran Bitrix24 kan du skapa anpassade e-postkampanjer och samla in leads. När du har lagt in kontakter eller importerat befintliga kontakter lagrar plattformen data varje gång du kontaktar dem via telefonsamtal, möten eller e-post. På så sätt får du en omfattande översikt över var du står med varje kund.

CRM-lösningen har en fantastisk instrumentpanel som hjälper dig att övervaka din försäljningstratt och identifiera områden som kan behöva extra uppmärksamhet.

Om du är orolig för teamsamarbetet kan Bitrix24:s HR- och automatiseringsfunktioner hjälpa dig. Du har möjlighet att automatisera repetitiva uppgifter och spåra individuell arbetstid.

Bitrix24:s bästa funktioner

Kontaktadministrationsprogramvara för enkel leadgenerering

Stöd för omnikanalmarknadsföring

Livechattar och webbformulär för kundinteraktioner

Centraliserad arbetsyta

Fjärrvänliga samarbetsfunktioner

Bitrix24:s begränsningar

Bitrix24-priser

Gratis plan

Grundläggande: 49 $/månad för fem användare

Standard: 99 $/månad för 50 användare

Professional: 199 $/månad för 100 användare

Enterprise: 399 $/månad för 250 användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 stjärnor (över 450 recensioner)

Capterra: 4,2/5 stjärnor (över 700 recensioner)

6. Insightly

via Insightly

Insightly är en intuitiv plattform för kundrelationshantering fullspäckad med funktioner för försäljningsstyrka och marknadsföringsautomatisering. Liksom flera CRM-verktyg på vår lista är Insightly en central källa till information om kunder och försäljningsprocesser. Men när du ständigt spårar och vidarebefordrar leads blir arbetet ofta mekaniskt.

Lyckligtvis hjälper Insightly dig att bestämma vad du ska göra med dina leads och hur du kan hålla dina befintliga kunder nöjda med hjälp av omfattande analyser och rapporter. Du får en imponerande visuell inblick i enskilda mätvärden och din verksamhet som helhet. Plattformen erbjuder A/B- och multivariatestning så att du kan få reda på hur en viss e-postmall eller design fungerar hos dina kunder eller potentiella kunder.

Insightly utmärker sig särskilt inom kundservice! Med sin kundsupportportal, kunskapshantering, ärendehantering och insikter kan ditt team lösa kundernas utmaningar snabbare och odla djupare relationer.

Insightly CRM:s bästa funktioner

Automatisering av repetitiva manuella uppgifter för marknadsförings- och säljteam

Anpassningsbar datavalidering för att samla in användbar information

Möjlighet att skapa detaljerade prislistor och offerter

Sömlös hantering av övergångar efter försäljning

A/B-testning

Prestanda-instrumentpaneler

Insightly CRM-begränsningar

Arbetsflödesautomatisering endast på högre nivåer

Vissa funktioner har inte uppdaterats på ganska länge.

Priser för Insightly CRM

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Insightly CRM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 stjärnor (över 850 recensioner)

Capterra: 4/5 stjärnor (över 600 recensioner)

7. Freshsales

Freshsales – numera Freshworks – är ett AI-drivet CRM-system som hjälper dig att snabbt identifiera leads med hög köpintention och påskynda uppföljningen. Du får hjälp av Freddy, plattformens AI-assistent, som hjälper dig att hitta nya leads, analysera deras beteende och fånga deras intresse med engagerande, personliga e-postmeddelanden.

Freshworks erbjuder prediktiva affärsinsikter för att generera intäkter! Använd plattformens smarta rekommendationer och förutsägelser för att hitta de bästa affärerna att agera på och öka din försäljningsstrategi. Minska manuellt arbete genom att automatisera uppgifter som att tilldela leads, skicka e-post och uppdatera fält.

Plattformen erbjuder också Freshsales Suite – en enhetlig CRM-plattform för dina sälj-, marknadsförings- och supportteam. Suite fungerar som en gemensam kunskapsbas under hela kundresan.

Freshsales bästa funktioner

AI-baserad leadscoring

Prediktiva affärsinsikter

Intelligent arbetsflöde med automatiseringskontroller

Enhetlig CRM för dina sälj-, marknadsförings- och supportteam

Begränsningar för Freshsales

Priser för Freshsales

Tillväxt: 15 USD/månad per användare (gratis för tre användare)

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (500 recensioner)

8. Daylite

via Daylite

Daylite CRM är det enda verktyget på vår lista som är utformat exklusivt för Mac-användare och andra Apple-enheter. Det är en allt-i-ett-lösning för att lagra och hantera dina viktigaste affärsdata – inklusive prospekt, projekt, pipelines och kalenderhändelser – inom räckhåll.

Daylite kan spåra dina affärer från start till mål och hjälpa dig att ta vara på rätt möjligheter när de dyker upp. Utnyttja de tillgängliga filtren för att segmentera dina leads och skräddarsy konverteringsstrategier.

Använd programvaran för att genomföra projekt med ditt team – delegera uppgifter och automatisera steg för att öka effektiviteten för kundorienterade och interna uppgifter.

Den skalbara plattformen fungerar mycket bra för team med upp till 100 medlemmar. Integrera Daylite med dina favoritappar från Apple, till exempel:

Apple Mail

Siri

Påminnelser

Apple Kontakter

Apple Kalender

Du kan också lägga till tillägg från tredje part, som HubSpot och Zapier, för att effektivisera dina uppgifter. Användare av Mac-datorer kan till och med använda plattformen offline!

Daylites bästa funktioner

Utformad för att passa Apples ekosystem

Smidig kommunikation och försäljningsuppföljning

Fungerar offline på Mac

Flera praktiska integrationer från tredje part

Stöder internt samarbete

Begränsningar i Daylite

Priser för Daylite

42 $/månad eller 420 $ per år per användare

Betyg och recensioner av Daylite

G2: 4,5/5 stjärnor (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 350 recensioner)

9. Copper

via Copper

Möt Copper, det ultimata CRM-verktyget som är utformat för att fungera sömlöst med din Google Workspace! ?

Copper, som tidigare hette ProsperWorks, integreras direkt med Gmail, Kalender och andra molnapplikationer som erbjuds av Google. Du kan skapa nya leads direkt från informationen i din e-post eller kalender. ?

Det finns mer – Copper använder din aktivitetshistorik med en kontakt för att skapa kontextualiserad kommunikation för framtida interaktioner! ?

Att visualisera ditt teams hela försäljningsprocess är en barnlek! Med en enkel blick kan du lägga till aktiva möjligheter till en pipeline och spåra nästa steg. ⏭️

Med Copper blir CRM-arbetet enkelt tack vare funktioner som lättanvända pipeline-vyer, automatiserade arbetsflöden, praktiska påminnelser och möjligheten att ansluta till dina favoritappar och verktyg.

Copper bästa funktioner

CRM för Google Workspace

Automatisk import av leads från Gmail och Kalender

Anpassningsbara pipeline-vyer

Mobilapp

Enkelt gränssnitt

Begränsningar för Copper

Priser för Copper

Grundläggande: 23 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Copper-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 500 recensioner)

10. Hubspot CRM

via Hubspot

Med HubSpot CRM kan du enkelt spåra varje detalj i dina affärsrelationer. Vi pratar om automatisk datainmatning, leadhantering, dokumentspårning, pipelinehantering och ärendehantering – allt i ett snyggt paket!

HubSpot är ett kraftfullt program med plats för upp till en miljon kontakter. Du kan snabbt skapa personliga massmejl och lägga till landningssidor och formulär på din webbplats utan en enda rad kod. Dessutom kan du spåra:

Webbengagemang för att identifiera nya potentiella kunder

E-postkontakt med potentiella kunder

Måluppfyllelse för befintliga mål

Kundrelationsaktiviteter med inbyggda rapporteringsfunktioner

HubSpot CRM är mycket skalbart och fungerar både för enskilda företagare och stora team! Ett sätt att få ut mesta möjliga av plattformen är att lägga till integrationer. HubSpot App Marketplace erbjuder över 1 000 integrationer – inklusive en för ClickUp!

Hubspot CRM:s bästa funktioner

Personliga massutskick för att nå ut

Enkel leadgenerering

Spårbar webb- och e-postaktivitet

Skalbar plattform

Över 1 000 integrationer

Begränsningar för Hubspot CRM

Priser för Hubspot CRM

Gratis plan

Startpaket: 30 $/månad för två användare

Professional: 1 600 USD/månad för fem användare

Enterprise: 5 000 USD/månad för 10 användare

*Priserna varierar beroende på om du betalar månadsvis eller årsvis, och om du väljer att betala i förskott eller inte.

Hubspot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 3 700 recensioner)

Hantera kunder med det bästa CRM-systemet för Mac

Att välja rätt CRM-programvara för Mac kan göra underverk för att förbättra kundrelationer, effektivisera dina arbetsflöden och stärka samarbetet mellan teamen. Dessa digitala verktyg utnyttjar kraften i teknik och analys för att hjälpa dig att öka kundnöjdheten och ta ditt företag till en helt ny nivå.

Välj en CRM-programvarulösning från vår lista som bäst passar dina och dina kunders behov. Lycka till med CRM på din Mac!