De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för Mac-användare 2025

Undrar du vart dagen tog vägen när du äntligen loggar ut på kvällen? Oavsett om du försöker tämja klockan eller bli en produktivitetsmaskin hjälper tidsregistreringsprogram dig att ta kontroll över din dag och tilldela varje fakturerbar minut.

Tidrapportering behöver inte vara en påträngande eller besvärlig process. Dagens tidrapporteringsprogram för Mac gör det enkelt att se var din tid har gått och fokusera dina ansträngningar där de behövs mest.

Låt oss utforska de bästa tidsregistreringsapparna och hitta den som passar bäst för att hjälpa dig att registrera din tid utan att störa din dag. Vissa av dessa alternativ gör till och med tidsregistrering roligt!

Vad ska du leta efter i ett tidsregistreringsprogram för Mac?

När du letar efter den bästa appen för tidrapportering finns det några viktiga saker att tänka på. Dessa faktorer gör att det blir enklare att använda programvaran för tidrapportering och att den blir en naturlig del av arbetsdagen.

Enkelhet: Leta efter intuitiva och lättnavigerade användargränssnitt som gör det enkelt att spåra fakturerbara timmar. Det är mer troligt att du gör det (och gör det konsekvent) om det är ett enkelt tillägg till din dagliga rutin.

Flexibilitet: Välj ett program som gör det möjligt att växla mellan flera enheter. Du kanske till exempel vill börja spåra ett projekt på din MacBook men behöver stoppa timern på din iPad eller iPhone. En viktig funktion för distansarbetare som vill spåra timmar var de än befinner sig!

Integrationer: Hitta programvara som integreras med resten av din teknikstack. Tänk på de appar du använder dagligen, till exempel verktyg för teamhantering och/eller medarbetarövervakning, och hitta en tidrapporteringsapp som kan kopplas till dem.

Insikter: Insiktsfulla rapporter gör dina tidrapporteringsdata ännu mer användbara. Leta efter programvara som analyserar dina tidsdata och ger insikter om hur du kan bli mer produktiv.

Anpassning: Din tidrapporteringsprogramvara måste fungera för dig och anpassas efter hur du arbetar. Leta efter alternativ för att anpassa timers, påminnelser och inställningar så att de integreras smidigare i ditt arbetsflöde.

De 10 bästa tidsregistreringsapparna för Mac

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som integreras sömlöst i ditt Mac-ekosystem. Och med den inbyggda kostnadsfria tidsspåraren kan du enkelt växla mellan din stationära dator och andra enheter för att starta och stoppa den globala timern!

Med ett intuitivt gränssnitt som förenklar spårningen av dina projekt hjälper ClickUps Project Time Tracking dig att identifiera och förebygga potentiella flaskhalsar i din dag eller se var mer hjälp behövs för att slutföra en uppgift. Det är också otroligt anpassningsbart och fungerar både för ensamföretagare och stora företag.

Utnyttja plattformens arbetsbelastningsvy för att få en översikt över vad varje teammedlem har planerat för nästa vecka eller månad. Du kan omfördela resurser efter behov och hjälpa alla att hålla sig på rätt spår samtidigt som du undviker den fruktade utbrändheten.

Rapporteringsfunktionerna i ClickUp är särskilt användbara. Du kan anpassa tidrapporter, få feedback om hur lång tid specifika uppgifter tar eller analysera icke-fakturerbara poster.

Använd ClickUp Time Allocation Template för att komma igång med din tidrapportering. Mallarna för tidrapportering gör det enkelt att se var du lägger din arbetstid, fördela tid till prioriterade uppgifter och effektivisera din administrationstid.

ClickUps bästa funktioner

Fungerar på alla dina enheter, från stationära datorer till mobila enheter.

Integreras med resten av din teknikstack

Hjälper dig att se vem som är tillgänglig och vem som behöver extra hjälp.

Mallar för tidshantering som hjälper dig att arbeta snabbare

Har många rapporteringsfunktioner som hjälper till att optimera teamets tid genom analyser.

Begränsningar i ClickUp

Vissa vyer är ännu inte tillgängliga på mobila enheter.

Det kan krävas en del inlärning om du vill fördjupa dig i plattformens funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. RescueTime

Via RescueTime

RescueTime är ett kraftfullt verktyg för att öka produktiviteten, eftersom varningar uppmanar dig att återfokusera på en uppgift om något börjar distrahera dig.

RescueTime blockerar distraherande webbplatser (hej, sociala medier) för att hjälpa dig att få ut mer produktivitet av dina fokustimmar. Appen körs diskret i bakgrunden på din enhet för att registrera tiden du spenderar i olika appar och webbplatser och ger dig sedan en sammanfattning av din dag.

Med den insikten kan du planera din dag bättre och eliminera distraktioner för att maximera dina tidsplaneringsfärdigheter.

RescueTimes bästa funktioner

Fokus-sessioner hjälper dig att hålla dig på rätt spår genom att blockera aviseringar och distraherande webbplatser.

Varningar meddelar dig när du har kommit bort från uppgiften och hjälper dig att återgå till den.

Den lättlästa instrumentpanelen visar var du lägger din tid och ger tips om hur du kan öka din koncentration.

Detektor för inaktiv tid

RescueTime-begränsningar

Ingen tidrapportering för projekt, så om du behöver det måste du kombinera det med en annan app.

Priser för RescueTime

Klassisk version månadsvis: 12 dollar

Klassisk version per år: 78 dollar

Uppdaterad version av Rescue Time: Kontakta oss för prisuppgifter

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Bonus: Appar för uppgiftshantering för Mac

3. Tyme

Via Tyme

Tyme är ett fantastiskt alternativ för tidsregistreringsprogram som utvecklats specifikt för Mac-ekosystemet. Det fungerar till och med med din Apple Watch så att du kan registrera tid när du är på språng.

Appen är mycket användarvänlig, med ett elegant användargränssnitt som hjälper dig att spåra flera projekt.

Plattformen anpassas dessutom efter dina behov, så att du kan spåra dina entreprenörs- eller konsulttimmar eller få inblick i vad ditt team håller på med.

Utmärkt datavisualisering ger dig en översikt över arbetsbelastning, bokade timmar och intäkter, så att du enkelt kan se var din tid går åt och hur du kan optimera den.

Tyme bästa funktioner

Speciellt utvecklad för Mac-ekosystemet, inklusive Apple Watch.

Möjlighet att starta och stoppa tidrapporteringen utan att öppna appen

Snygga datavisualiseringar som ger insikt i produktivitet och arbetsbelastning.

Tyme-begränsningar

Du måste skapa uppgifter för allt du vill spåra, vilket kan vara tidskrävande för vissa användare.

Priser för Tyme

14 dagars gratis provperiod

2,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

3,99 $ per användare och månad, faktureras månadsvis

Betyg och recensioner av Tyme

App Store: 4,8/5 (37 recensioner)

4. Clockify

Via Clockify

Clockify är ett populärt program för tidrapportering för Mac som används av stora varumärken som Amazon, Hewlett Packard och Google. Plattformen erbjuder utmärkt anpassningsförmåga, ansluter mellan enheter och synkroniserar data i en webbaserad instrumentpanel.

Dra nytta av Clockifys många tidsregistreringsfunktioner, såsom kalender, tidrapport och automatisk spårning som loggar tid som spenderas på olika webbplatser och appar. Chefer kommer att uppskatta rapporteringsfunktionerna, som gör det möjligt att se vem som arbetar med vad och till och med uppskatta projektbudgetar. Det är en välbalanserad plattform med solida funktioner för alla som vill hålla koll på tiden.

Clockifys bästa funktioner

Med tidsspårningsprogrammet kan du starta och stoppa en timer eller logga timmar manuellt.

Med mallar kan du ladda upprepade aktiviteter för att minska administrationen.

Kioskläget gör det möjligt för flera personer att stämpla in på samma enhet med hjälp av en PIN-kod.

Gratis app för tidrapportering

Begränsningar för Clockify

Avancerade funktioner finns inte tillgängliga i gratisversionen, vilket kan tvinga vissa användare att uppgradera eller leta efter andra alternativ.

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Basic : 3,99 $/per användare, per månad, faktureras årligen

Standard : 5,49 $ per användare och månad, faktureras årligen

Pro : 7,99 $/per användare, per månad, faktureras årligen

Enterprise: 11,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)

5. Timemator

Via Timemator

Timemator-plattformen arbetar i bakgrunden och registrerar automatiskt den tid du spenderar på din Mac.

I slutet av dagen granskar du loggen och fördelar tiden till projekt med några få klick. Plattformen låter dig också skapa regler för att starta timers, till exempel när du öppnar specifika filer eller startar vissa program, så du behöver inte komma ihåg att starta en timer.

Timemators bästa funktioner

Traditionella alternativ för tidrapportering, tillsammans med automatisk rapportering

Gruppera tidrapportering efter uppgift, projekt, kund eller en kombination av dessa.

Ställ in timpriser för vissa uppgifter och beräkna automatiskt förväntade intäkter.

Begränsningar för Timemator

Denna Mac-app fungerar inte på Windows, så om du har ett team som använder olika plattformar behöver du ett annat alternativ.

Priser för Timemator

7,99 $ engångsbetalning för iOS

Engångsbetalning på 39 $ för Mac (gäller för upp till två enheter)

Betyg och recensioner av Timemator

App Store: 4,6/5 (15+ recensioner)

6. Hubstaff

Via Hubstaff

Vår nästa tidsregistreringsapp för Mac är Hubstaff. Den lägger automatiskt till anställdas tid på en faktura, så att de inte behöver komma ihåg att göra det senare. Spåra tid per uppgift, projekt, arbetsorder, kund eller till och med plats, och generera sedan tidsrapporter för att granska tidsanvändningen.

Data från Hubstaff hjälper dig att fatta beslut om framtida projekt och effektivisera arbetsflödet. Det bästa av allt är att plattformen fungerar på alla dina enheter och integreras med dina andra favoritappar med bara några få klick.

Hubstaffs bästa funktioner

Start- och stoppknappar för enkel tidrapportering med ett enda klick.

Automatiserade tidrapporter som ger detaljerade översikter över hur du har använt din tid.

GPS-tidsklockan, som du kan geofence för automatisk in- och utstämpling.

Hubstaffs begränsningar

Inte så många anpassningsalternativ jämfört med andra tidrapporteringsappar på denna lista.

Hubstaffs prissättning

Desk Free : Gratis för en användare

Desk Starter : 5,83 dollar per användare och månad, minst 2 användare

Desk Pro : 8,83 dollar per användare och månad, minst 2 användare

Företag: Ring för en skräddarsydd offert

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 420 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

7. Time Doctor

Via Time Doctor

Time Doctor erbjuder automatisk tidrapportering som körs i bakgrunden på din Mac, vilket eliminerar behovet av manuell rapportering. Appen tar regelbundet skärmdumpar av skrivbordet samtidigt som den övervakar produktiviteten och letar efter tidstjuvar.

Genom att granska appens data upptäcker du hinder och distraktioner som kan hindra dig eller ditt team från att nå produktivitetsmålen. Du får också robusta rapporteringsfunktioner, chattövervakning och alternativ för tidsregistrering offline så att du aldrig missar en minut.

Time Doctors bästa funktioner

Automatisk tidrapportering övervakar produktivitet och raster och genererar dagliga rapporter för ledningens granskning.

Integreras med lönehanteringen för att underlätta tidsrapportering och betalningar.

Gör det möjligt för anställda att kontrollera sin tidsanvändningsstatistik och hantera eventuella distraktioner som hindrar dem från att arbeta.

Begränsningar för Time Doctor

Appen fungerar på skärmen istället för i bakgrunden, vilket vissa användare kan uppleva som störande.

Priser för Time Doctor

Basic : 5,90 dollar per användare och månad

Standard : 8,40 dollar per användare och månad

Premium: 16,70 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. Time Sink

Via Time Sink

Time Sink är en annan Mac-app som körs i bakgrunden under din arbetsdag. I slutet av dagen kan du granska Time Sinks data för att se var du har spenderat din tid och vad du har arbetat med.

Appen registrerar information om vilka appar du har använt, när och hur länge du har använt dem, så att du inte behöver starta och stoppa en timer varje gång du påbörjar eller avslutar en uppgift. Manuella timers registrerar tid som spenderas på aktiviteter offline, såsom att ta ett telefonsamtal eller delta i ett personligt möte. Time Sink täcker alla behov.

Time Sinks bästa funktioner

Automatisk tidrapportering så att du inte behöver komma ihåg att starta och stoppa timern för varje uppgift.

Skapa pooler för att snabbt kategorisera dina aktiviteter och se hur du har spenderat varje minut av din dag.

Exportera rapporter för att identifiera mönster i din arbetstid över veckor eller månader.

Begränsningar i Time Sink

Ganska begränsade funktioner för projektledning

Priser för Time Sink

5 dollar för en licens som gäller för alltid plus minst ett års gratis uppdateringar.

Time Sink-betyg och recensioner

App Store: 4,3/5 (10+ betyg)

9. Skärmtid

Via Apple

Om du behöver en enkel tidrapporteringsprogramvara finns det en Mac-app som heter Screen Time. Använd Screen Time genom att logga in på ditt Mac-användarkonto, gå till systeminställningarna och klicka på Screen Time i sidofältet.

Appen spårar olika enheter och ger statistik om olika appar och kategorier. Ställ in gränser för att minska distraktioner och hålla dig själv (eller dina barn) på rätt spår.

Screen Times bästa funktioner

Hjälpsamt för att spåra din skärmtid i appar

Praktiskt för att eliminera distraktioner som onödiga aviseringar.

Perfekt för att övervaka skärmtiden på alla dina Mac-enheter.

Begränsningar för skärmtiden

Mycket begränsade funktioner, så ingen projekt- eller uppgiftsuppföljning och ingen integration med andra produktivitetsappar.

Uppgifterna kan vara felaktiga eftersom det råder viss förvirring om hur programvaran spårar tiden.

Priser för Screen Time

Gratis med iOS

Betyg och recensioner av Screen Time

N/A

10. Timely

Via Timely

Timely är ett annat automatiserat verktyg för uppgiftshantering som arbetar i bakgrunden på din enhet. Det spårar hur mycket tid du spenderar på appar eller webbplatser och levererar sedan en precis daglig logg över din aktivitet. Sedan kan du fördela din tid mellan olika projekt och se var och hur du har spenderat din dag.

Programmet har ett mycket användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt, så det tar bara några sekunder att använda. I gengäld får du värdefull feedback om produktivitet och användning för dig själv eller hela ditt team.

Timelys bästa funktioner

Lätt att integrera med andra appar i din teknikstack

Automatisk skapande av tidrapporter och scheman

Ger exakta data om budget och projektpriser.

Tidsbegränsningar

Begränsade kundtjänstalternativ

Aktuell prissättning

Build: Från 20 dollar per månad

Elevate: Från 30 dollar per månad

Innovate: Från 35 dollar per månad

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 650 recensioner)

Håll koll på tiden varje gång med ClickUp

Oavsett om du arbetar i ett litet team eller ett stort företag kan det kännas besvärligt att hantera tidrapporteringen för varje projekt. Men så behöver det inte vara. Med ClickUp har du kraftfulla verktyg för tidrapportering till hands. Prova det gratis idag!