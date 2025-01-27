De 10+ bästa alternativen och konkurrenterna till Clockify 2025

Det är alltid rätt tid att börja arbeta med tidshantering. Men hur mäter man produktivitet? Är det genom att mäta teamets prestanda, tid som läggs på projekt eller faktiska arbetsminuter?

För många organisationer är det här som programvara för tidrapportering online blir nödvändig, och ett av de mest populära verktygen är Clockify. Men alla är inte fans av detta verktyg, vilket får många att fråga sig vilka alternativ till Clockify finns det att överväga?

Lyckligtvis har du hamnat på den bästa listan som visar alternativ till Clockify. Vi analyserar och dissekerar de viktigaste verktygen för tidrapportering som du behöver känna till under 2023 och framöver.

Men innan vi går in på de 10+ bästa alternativen till Clockify, låt oss ta en närmare titt på Clockify och varför vissa överväger att byta.

Vad är Clockify?

Tidrapportering i Clockify

Clockify är en tidrapporteringsapp som låter dig hålla koll på arbetet som utförs i olika projekt, oavsett om det gäller arbetstimmar, veckovisa aktiviteter i en tidrapport eller incheckning från en delad enhet.

Detta onlineverktyg för tidrapportering har ingen begränsning av antalet användare i appen och erbjuder en robust gratisplan som gäller för alltid. Clockify erbjuder detaljerade rapporter över den tid som använts på olika projekt så att alla vet exakt vem som gjort vad och hur länge.

Fördelar

Det har ett bra gratisabonnemang.

Alla med behörighet kan visa detaljerade rapporter och bifoga fakturor direkt.

Enkelt att implementera, hantera och spåra produktivitet

Nackdelar

Vissa användare rapporterar att programvaran ofta "kraschar" för dem.

Det finns begränsad support tillgänglig.

Funktionerna kan vara begränsade i gratispaketet.

Prissättning

Gratis

Basic : 3,99 $ per användare och månad

Standard : 5,49 $ per användare och månad

Pro : 7,99 $ per användare och månad

Enterprise: 11,99 $ per användare och månad

Betyg och recensioner

Topp 10+ alternativ till Clockify

Spåra tid enkelt och koppla loggar till uppgifter eller deluppgifter

ClickUp är ett verktyg för tidrapportering av projekt med massor av dynamiska funktioner, vilket gör det till ett av de bästa Clockify-alternativen på marknaden. Till att börja med låter ClickUp användare rapportera tid var som helst via vilken enhet som helst – allt inom ett icke-invasivt popup-fönster eller via dess Chrome-webbläsartillägg.

Det är också möjligt att logga tid när du är på språng eller starta och stoppa timers från vilken enhet som helst för att få den mest exakta tidsloggningen. Minimera eller maximera enkelt tidsspårningsverktyget för att få mer information, tilldela en uppgift eller deluppgift, eller tilldela specifika användare i ClickUp.

Det är enkelt att logga och delegera fakturerbara minuter i ClickUp till användare.

Det bästa av allt är att du kan synkronisera alla dina tidrapporter från andra appar som du kanske har använt tidigare till ClickUp. Detta gör det enklare för dig att sammanställa all tid som investerats i tidigare eller nuvarande projekt, så att du inte behöver offra något när du räknar ihop allt.

ClickUps långa lista över integrationer innebär att du har ett produktivitetsverktyg som kan synkroniseras med dina nuvarande system så att du inte slösar tid på att överföra mellan system. Dessutom gör ClickUps anpassningsmöjligheter det möjligt för användare att skapa detaljerade tidsrapporter för att mäta beräknad tid, tidrapporter och tidsrapportering.

Tidrapporten i ClickUp kan anpassas efter dina specifika behov.

ClickUp-funktioner för tidrapportering

Anteckningar och etiketter : Kategorisera, märk och kommentera spårad tid i ClickUp

Sortering och filtrering : Ordna registrerad tid efter datum, status, taggar och ansvariga.

Rollup : Få en sammanlagd total för all tid som spenderats på uppgifter eller deluppgifter.

Fakturerbar : Ange tidsspårningsloggar som fakturerbara minuter för kostnadsspårning

Skapa anpassade rapporter : Skapa detaljerade rapporter eller tidrapporter och anpassa dem efter dina behov.

ClickUp Time Tracking Chrome-tillägg : Tidrapportering på dator eller mobil enhet, eller rapportering via en webbläsare för att koppla tiden till valfri uppgift eller deluppgift.

Mallar tidsblockering för och tidrapporter

Prissättning

Gratis

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för mer information

Betyg och recensioner

2. TMetric

Via TMetric

Ett annat tidrapporteringsverktyg som finns med på vår lista över alternativ till Clockify är TMetric. Detta kraftfulla system låter dig utföra alla tidrapporteringsfunktioner du behöver utan att betala ett öre. Du kan övervaka data som inkluderar:

Fakturerad tid

Tid som spenderats på olika projekt (utmärkt funktion för frilansare !)

Betald ledighet

Statistik för teamhantering

Om du vill få en överblick över hur tiden används inom den organisation du leder finns det få produkter som gör det lika bra som TMetric.

Prissättning

Gratis : 0 $ per månad

Professional : 5 $ per månad

Företag: 7 dollar per månad

Betyg och recensioner

3. Harvest

Via Harvest

Anställda som använder tidsregistreringsappen Harvest kan ange hela veckans arbete på en gång, eller så kan de registrera tiden löpande. De bör välja det alternativ som är enklast för dem och som är mest logiskt utifrån vad de försöker åstadkomma.

Utöver detta erbjuder Harvest några andra funktioner som också är värda att känna till, bland annat:

Forecast: En systerapplikation som gör det möjligt för arbetsgivare att planera hela veckan i förväg för sina anställda.

Automatiska påminnelser om att skicka in tidrapport

Enkel integration med andra verktyg som Quickbooks, Google Kalender och Slack

Prissättning

Gratis

Pro: 12 dollar per plats och månad

Betyg och recensioner

Kolla in dessa alternativ till Harvest!

4. Apploye

Via Apploye

Apploye är en tidrapporteringsprogramvara som erbjuder funktioner för övervakning av anställda. Den har ett brett utbud av funktioner som gör att du kan utnyttja din begränsade tid på bästa sätt, spåra pågående uppgifter, skapa fakturor till kunder och beräkna anställdas fakturerbara timmar. Dessutom erbjuder den unika funktioner som livefeed, omedelbara skärmdumpar, Pomodoro-timer etc.

De mest anmärkningsvärda funktionerna i Apploye inkluderar följande:

Funktioner för fjärrövervakning av anställda : Skärmdumpar, appanvändning och URL-spårning.

Rapportering och instrumentpanel: Prestandabaserad jämförelse, rapporter om aktivitet och produktiv tid, exportera rapporter.

Projekt- och uppgiftshantering: Uppgiftsbaserad tidslogg , skapa flera uppgifter under projekt, projektbudgetar, lägg till personer och behörigheter.

Prissättning

Solo : 4 dollar per användare och månad

Standard : 5 $ per användare och månad

Premium : 6 dollar per användare och månad

Elite: 7 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner

5. nTask

Via nTask

Ett populärt val på denna lista över alternativ till Clockify är nTask. Detta tidrapporteringsverktyg är ett av de mer imponerande alternativen tack vare dess integration med projektledningsprogramvara. Det erbjuder funktioner som du inte får med andra tidrapporteringsverktyg, och du får allt till ett rimligt pris.

Ju mer du betalar för din plan, desto fler funktioner blir tillgängliga för dig. Med det sagt är vissa människor helt nöjda med att använda den kostnadsfria planen så länge som möjligt.

Det är värt att notera att vissa av de betalda planerna erbjuder funktioner som nTask-mobilappen, de enklaste tidrapporterna för ditt företag och tredjepartsintegration av data från mer än 100 olika appar för tids- och utgiftsregistrering.

Prissättning

Grundläggande plan: Gratis

Premiumplan: 3 $ per användare och månad

Affärsplan: 8 dollar per användare och månad

Enterprise-plan: Prissättning fastställs från fall till fall

Betyg och recensioner

6. Everhour

Via Everhour

Trenden med distansarbete är här och ett av de bästa alternativen till Clockify som bygger på sina funktioner för tidrapportering online är Everhour. Vanligtvis används tidrapporteringsprogramvaran bäst för distansarbetande team så att de effektivt kan logga sina timmar oavsett var i världen de arbetar.

En sak som vissa har noterat att de inte gillar med Everhour är att de inte har en mobilapp för Android. Dessutom tillåter de inte tidsregistrering offline för närvarande.

Det innebär att viss spårning kan behöva göras via Excel-kalkylblad om den utförs offline. Det finns dock några andra ganska imponerande funktioner.

Projektbudgetuppföljning

Chefer kan låsa anställdas tidrapporter (användbart när anställda glömmer att stämpla ut).

Enkelt att schemalägga resurser där de behövs

Prissättning

Teamplan: 8,50 $ per användare och månad (från 5 användare)

Betyg och recensioner

7. Toggl

Via Toggl

Ett annat verktyg för tidrapportering är Toggl, som är ett av de mer populära alternativen till Clockify på vår lista. Produktivitetsövervakning i realtid är viktigt för resurshantering och spårning av fakturerbara timmar, och Toggl kan göra just det.

Resurshanteringsfunktioner gör det möjligt för chefer att veta vad deras anställda arbetar med – oavsett om det är för lite eller för mycket arbete. Tidrapporteringsprogram som Toggl gör det möjligt för teamledare att kontrollera sina anställda för att säkerställa att de har en hanterbar arbetsmängd – särskilt för team som arbetar på distans.

Det är det bästa sättet att hålla hela teamet ansvarigt och få bättre insikt i medarbetarnas prestationer. En av de bästa funktionerna för användare av Toggl är funktionen identifiera inaktiv tid, som fungerar mer effektivt än tidrapportering.

Detta tidrapporteringsverktyg ger teamledare insikt i vilka användare som för närvarande är inaktiva och inte använder sin dator. Det kan sedan spåra tiden genom datoranvändning jämfört med inaktiva minuter för att mäta mot totala fakturerbara timmar. Även om detta kan vara lite invasivt för interna team, kan det vara idealiskt för outsourcad hjälp där noggrann tidrapportering är mer avgörande.

Prissättning

Gratis : Upp till 5 användare

Starter : 9 $ per användare och månad

Premium : 18 $ per användare och månad

Företag: Anpassade priser tillgängliga

Betyg och recensioner

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Quickbooks

TSheets, som nu är en del av Intuit Quickbooks, är ett av de mer populära alternativen till Clockify för tidrapportering, eftersom det gör det möjligt att flytta dina integrerade data från Clockify. Dess viktigaste funktioner gör det enkelt att undvika manuella tidsrapporteringar för att spåra arbetstimmar, så att du enkelt kan byta från Clockify.

GPS-spårning och geofencing är två tidsregistreringsfunktioner i TSheets som gör det möjligt att registrera den tid som anställda tillbringar på kontoret, vilket är praktiskt för distansarbetande team som också kommer in på kontoret.

Chefer spårar anställdas produktivitet och accepterar endast incheckade data inom vissa geografiska gränser (det faktiska kontoret). Detta förhindrar att anställdas tid spåras på okända platser när de ombeds att vara på kontoret eller under specifika arbetstider.

Det är också mycket enklare att få en detaljerad rapport för att hantera övertid och få bättre insikt i medarbetarnas produktivitet.

Prissättning

ProAdvisor : Gratis (1 konto)

Premium : 8 dollar per användare och månad (plus en grundavgift på 20 dollar per månad)

Elite: 10 dollar per användare och månad (plus en grundavgift på 40 dollar per månad)

Betyg och recensioner

9. Time Doctor

Via Time Doctor

Om du fortfarande letar efter ett alternativ till Clockify som har alla funktioner du behöver, kan du inte gå fel med Time Doctor. De har allt du kan önska dig när det gäller tidrapportering, inklusive:

Distraktionsvarningar för anställda

Skärmdumpar och övervakning av aktivitetsnivå

Alternativ för lönehantering online

Tidrapportering (online och offline)

Time Doctor kan hjälpa dig att förenkla din lönehantering och hantera varje projekt mycket enklare. Om du behöver hjälp med att hantera dina anställda kan du inte gå fel med Time Doctor.

Prissättning

Basic : 70 $ per användare och år

Standard : 100 dollar per användare och år

Premium: 200 dollar per användare och år

Betyg och recensioner

10. Timely

Via Timely

Denna tidrapporteringsapp, Timely, har mer än 5 000 kunder som använder dess detaljerade produktivitetsrapporter för mycket noggrann tidrapportering. Timely är ett av de populära alternativen till Clockify eftersom de kan minska den tid som spenderas på faktisk tidrapportering med upp till 75 %.

Mätning av anställdas prestationer, spårning av fakturerbara timmar och andra rapporteringsfunktioner gör Timely till ett fantastiskt verktyg för tidrapportering online. Denna app övervakar också dina projektbudgetar genom detaljerade rapporter.

Du kan minska den tid och ansträngning du lägger på att beräkna sådant här och gå vidare till nästa sak. Dessutom gör rapporterna från Timely det enklare för dig att se hur varje minut spenderas, så att du alltid vet hur du ska spåra vad du gör.

Prissättning

Build : 20 $ per månad (100 SMS per månad ingår)

Elevate : 30 $ per månad (200 SMS per månad ingår)

Innovate: 35 $ per månad (300 SMS per månad ingår)

Betyg och recensioner

11. Timecamp

Via Timecamp

Fjärrteam och frilansare uppmanas att kolla in Timecamp. Det gör det möjligt att använda tidsblockering på sätt som dessa personer aldrig tidigare kunnat göra. Här är några saker du bör veta om Timecamp:

Du kan använda det både på webben och via en app.

Tidrapporter kan godkännas automatiskt om så önskas.

Kunderna kan få information om hur deras projekt utvecklas i realtid.

Prissättning

Gratis plan för alltid

Basic : 6,30 dollar per användare och månad

Pro : 9 $ per användare och månad

Företag: Kontakta oss för mer information

Betyg och recensioner

Kolla in dessa alternativ till TimeCamp!

Varför väljer människor bort Clockify?

Clockify har behållit förstaplatsen för många användare inom detta område, men det saknar vissa funktioner som har fått folk att leta efter bättre alternativ. Clockify har ett bra gratisabonnemang och fungerar bra för tidrapportering, men det har vissa brister på andra områden.

Till exempel kan plattformsunderhåll och driftstopp orsaka avbrott i tjänsten som är mycket svåra att hantera eller återställa viktig registrerad tid. För mindre företag och grupper är detta kanske inte ett stort problem. Det kan dock vara knepigt om du arbetar med många anställda och stöter på ett avbrott eller måste uppdatera en sida för att timern ska visa rätt tilldelad tid.

Även om det är användbart för grundläggande behov, har det inte en robust samarbetsfunktion som samlar tid från flera användare i ett projekt. Och det saknar någon form av åtkomst som gör det möjligt för användare att arbeta med mer än en aktivitet utan att byta namn på uppgifter eller användare.

Clockify-rapporterna är detaljerade, men kan kräva mer manuellt arbete än väntat.

Clockify har också svårt med alla typer av automatiserad tidrapportering som känner av när tiden överlappar varandra i olika poster. Detta innebär mer manuell tidrapportering och redigering av tidrapporter eller rapporter.

Användare upplever att de måste utföra vissa mödosamma uppgifter, som att flytta veckotidrapporter varje vecka, medan andra tycker att det är svårt att dela upp projekt istället för kunder.

Med detta sagt är Clockify ett utmärkt verktyg i sin enklaste form – tidrapportering. Men om du inte har ett litet företag eller behöver integrera tidrapportering i programvara för uppgiftshantering eller projektledning, är alternativen på vår lista, som ClickUp, det bästa valet.

Sammantaget finns det många alternativ att välja mellan när det gäller Clockify-alternativ. Många av dem är otroligt användbara och erbjuder fler fördelar än Clockify-appen någonsin kan erbjuda.

Om du är redo att gå vidare till nästa steg efter Clockify, kan du överväga ett verktyg som ClickUp som inte bara spårar tid, utan också integreras med dina projekt.