De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för frilansare 2025

Under årens lopp har frilansarbete varit ett av de mest eftertraktade sysselsättningsalternativen, särskilt under och efter pandemin.

En studie från UpWork visade faktiskt att 17 % av de tillfrågade, motsvarande 9 miljoner amerikanska arbetstagare, är mindre motiverade att återvända till kontoret och istället överväger att arbeta som frilansare hemifrån. Allt fler arbetstagare anammar denna inställning, och The Great Resignation har blivit en ekonomisk trend.

Det har ytterligare ökat populariteten för frilansarbete, eftersom denna typ av arbete erbjuder större flexibilitet än ett vanligt 9-till-5-jobb. Men med den flexibiliteten följer också fler ansvar för dig som frilansare.

Du måste själv aktivt söka efter möjligheter, hantera din arbetsbelastning och dina projekt samt spåra dina fakturerbara timmar. Det är här tidsregistreringsprogram och projektledningsverktyg kommer in i bilden.

Både frilansare och arbetsgivare kan använda dessa verktyg för att hantera sitt arbete och spåra sina timmar. I den här artikeln går vi igenom fördelarna med tidsregistreringsappar för frilansare och 10 av de bästa verktygen du kan använda för att hantera ditt frilansarbete.

Fördelar med tidrapporteringsprogram för frilansare

Det finns så många automatiska tidsregistreringsappar för frilansare på marknaden med olika funktioner, och det är inte konstigt. Tidsregistreringsprogramvara hjälper både frilansare och arbetsgivare på följande sätt:

Automatiserar tidsregistreringsprocesser : Övervaka tiden automatiskt med hjälp av tidsregistreringsknappar, manuell redigering eller genom att ange arbetad tid.

Effektiviserat arbetsflöde via integrationer : Dra nytta av tredjepartsintegration för att direkt skapa fakturor för arbetade timmar med ett enda klick.

Tidsrapportering : Hantera projekt och skapa analyser genom att generera detaljerade rapporter om arbetade timmar för anställda och frilansare.

Effektiviserad lönehantering: Skapa korrekta fakturor snabbare

Förbättrad produktivitet: Team som är effektiva när det gäller att spåra och hantera arbetstimmar kan avsevärt minska personalkostnaderna och förbättra effektiviteten.

”Arbetsgivare bör inte bara kunna budgetera finanser utan även tid. När all teammedlemmars arbetstid hanteras på rätt sätt leder det till att budgetkostnaderna matchas och vinstmålen uppnås.” —Colin Palfrey, CMO på Crediful

Viktiga funktioner att leta efter i en tidrapporteringsapp

Det finns otaliga tidsregistreringsappar online, så vilka funktioner bör du leta efter i den bästa tidsregistreringsprogramvaran för frilansare?

Här är några viktiga funktioner att tänka på:

1. Noggrann tidrapportering

Den viktigaste funktionen hos ett tidrapporteringsverktyg är dess förmåga att registrera in- och utstämplingar med precision.

I de flesta fall är arbetsgivare intresserade av att veta vad en anställd gör under sin arbetstid och vilka webbappar de använder. Aktiva och inaktiva tider räknas också, eftersom arbetsgivare strävar efter att maximera och belöna effektivitet.

Registrera noggrant tiden som läggs på uppgifter och projekt i ClickUp.

2. Tidrapporter

Tidsspårare som erbjuder tidrapporter online hjälper till att skapa ett hanteringsverktyg för att generera tidsrapporter, arbeta effektivt och spåra specifika projekttider.

Dessa tidrapporter bör också finnas tillgängliga i PDF-, CSV- eller Excel-format.

Vissa frilansare överlåter tidrapporteringen till sina arbetsgivare. Effektiva frilansare utvärderar och validerar dock noggrant sina tidrapporter och tar upp eventuella avvikelser med sina arbetsgivare.

Enligt Jake Hill, grundare av DebtHammer, ”hjälper vår organisation personer som inte vet hur de ska hantera eller ta itu med sina skulder. Detta händer ofta när budgetering eller utgiftsuppföljning misslyckas, så vi anser att det är viktigt att alla som hanterar affärer använder plattformar som hjälper dem att hantera sitt kassaflöde, sina utgifter och sin budget på rätt sätt.”

Skapa tidrapporter och övervaka registrerad tid i ClickUp

Visste du att du kan integrera verktyg från tredje part i många av dina favoritappar för tidrapportering?

Tidrapporteringsappar som gör det möjligt för frilansare att integrera appar, app-tillägg och program och system som projektledningsverktyg, lönehanteringsverktyg, Google Kalender, utvecklingsverktyg och verktyg för innehållsskapande möjliggör en mer smidig arbetsprocess.

Frilansande projektledare bör till exempel hitta de bästa tidrapporteringssystemen som gör det möjligt för dem att smidigt importera eller överföra datarapporter om en frilansares fakturerbara timmar till bokföringsprogram som Quickbooks payroll.

Anslut ClickUp till dina mest använda appar för att effektivisera ditt arbete mellan olika verktyg och samla dem på ett och samma ställe.

4. Behörigheter och integritet

Enligt Mark Pierce, VD för Cloud Peak Law Group, är människor idag mer medvetna om sina rättigheter, särskilt när det gäller kränkningar av integriteten på grund av den avancerade tekniken för övervakning av våra onlineaktiviteter. Detta kan dock lösas genom att införa strikta integritets- och säkerhetspolicyer och kommunicera dem tydligt till de anställda.

Det är viktigt att välja projektlednings- och tidrapporteringsverktyg som är dedikerade till att skydda dina data.

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för frilansare

Det finns många tidsregistreringsappar för frilansare på marknaden idag, men alla har de mest grundläggande tidsregistreringsfunktionerna och vissa tidsregistreringsappar presterar bättre än andra när det gäller kompatibilitet, sömlös integration och noggrannhet.

Vilken tidsspårare du behöver beror i hög grad på storleken på din organisation, dina nuvarande och framtida behov när du utökar din verksamhet, de funktioner du söker och din budget.

För att göra det enklare för dig att fatta det bästa beslutet när du väljer rätt verktyg har vi sammanställt en lista över de 10 bästa tidsregistreringsapparna för frilansare, inklusive deras bästa funktioner, begränsningar, priser och recensioner.

Varje tidrapporteringsverktyg erbjuder en unik uppsättning funktioner. Ta en titt på varje verktyg för att se vilket som uppfyller dina nuvarande krav och kan hjälpa dig att tillgodose dina framtida behov när du utökar din frilansverksamhet.

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med ClickUps Global Timer.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som är utvecklat för team av alla storlekar inom olika branscher, från företag till frilansare och alla däremellan.

Detta kraftfulla verktyg erbjuder en helt anpassningsbar plattform med hundratals funktioner, inklusive ClickUps inbyggda globala tidsspårare som hjälper frilansare att förenkla sitt arbetsflöde och spåra sina timmar noggrant. Starta och stoppa enkelt tiden var du än befinner dig, lägg till anteckningar och etiketter till dina tidsposter, sortera och filtrera tidsposter efter etiketter och få en sammanställning av den totala tiden som spenderats på alla dina uppgifter.

När det gäller projektledning kan du med ClickUp hantera projekt, uppgifter, deadlines, fakturerbara timmar och flera kunder – allt på ett och samma ställe.

Dessutom kan ClickUp integreras med över 1 000 andra arbetsverktyg, inklusive Gmail, Slack och andra tidrapporteringsverktyg på denna lista, för att smidigt koppla samman alla dina mest använda verktyg och effektivisera ditt arbetsflöde samt hjälpa dig att spåra och hantera din tid över olika plattformar.

Anslut ClickUp till andra tidrapporteringsverktyg för ett mer effektivt arbetsflöde.

Men det här verktyget är inte bara för frilansare, det är också utmärkt för arbetsgivare som arbetar med frilansare eftersom det erbjuder integritet, behörigheter och gästfunktioner. Som ägare eller administratör av ett arbetsområde kan du enkelt justera dina behörigheter och bjuda in gäster till ett specifikt arbetsområde.

Och för att skydda din integritet låter ClickUp dig bevilja eller begränsa gästbehörigheter till känslig data. Sammantaget är ClickUp ett av de bästa valen för tidrapportering tack vare sina kraftfulla och flexibla projektledningsfunktioner, tillsammans med ett funktionsrikt Free Forever-abonnemang.

Med en skalbar arkitektur, attraktiv användargränssnitt och hundratals funktioner är ClickUp ett populärt projektledningsverktyg bland arbetsgivare och frilansare i alla branscher som behöver hantera projekt, uppgifter, tid och kunder.

Bästa funktioner

Allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet : Fullt anpassningsbar plattform med funktioner för tidrapportering och : Fullt anpassningsbar plattform med funktioner för tidrapportering och automatisering av arbetsflöden som stöder alla typer av projekt och team.

Global tidrapportering : Inbyggd global tidrapportering som gör att du kan starta och stoppa tidrapporteringen var du än befinner dig, även i : Inbyggd global tidrapportering som gör att du kan starta och stoppa tidrapporteringen var du än befinner dig, även i mobilappen

Chrome-tillägg : Ett : Ett gratis Chrome-tillägg för att registrera tid från din stationära app, webbläsare eller mobila enheter.

Redigerbara tidsposter : Lägg till tid retroaktivt eller skapa poster efter datumintervall med manuell tidrapportering. Koppla den rapporterade tiden till ett visst projekt eller en viss uppgift.

Anteckningar : Lägg till anteckningar till dina tidsposter för att ange exakt vad du har ägnat tid åt.

Etiketter : Skapa och använd etiketter på dina tidsposter så att du vet vilken uppgift du arbetade med och kan kategorisera dem effektivt.

Tidrapporter och tidsredovisning : Skapa och anpassa tidrapporter per dag, vecka eller månad som du kan visa efter datum eller enskild uppgift.

Fakturerbar tid : Markera tid som fakturerbar för att se vilken tid som ska redovisas på fakturor.

Mallbibliotek : Välj bland hundratals : Välj bland hundratals anpassningsbara mallar för frilansare , inklusive ClickUps mall för arbetstidsrapporter mallar för tidsblockering och schemamallar , för att nämna några.

Sekretess och dataskydd : Kontrollera åtkomst- och delningsbehörigheter

Integration: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg

Registrera tiden löpande eller ange den manuellt, och lägg sedan till anteckningar och taggar till dina tidsposter i ClickUp.

Begränsningar

Eftersom du kan redigera tidsposter manuellt mycket enkelt kan denna funktion vara både en välsignelse och en förbannelse om den inte övervakas ordentligt.

ClickUps avancerade anpassningsmöjligheter kan vara överväldigande för vissa.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per medlem/månad

Företag : 12 dollar per medlem/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 4,7 av 5 (5 371+ recensioner och 120 diskussioner) Bland G2:s 100 bästa programvaruprodukter

2. Bonsai

Tidrapportering i Bonsai

Bonsai är en allt-i-ett-applikation för företagsadministration som sköter dina affärs- eller frilansprojekt från start till mål.

Det marknadsförs som den främsta produktpaketet för egenföretagare som integrerar och automatiserar dina processer och smidigt sköter din verksamhet.

Bonsai är en app för frilansare som vill hålla ordning på kundhantering och projektledning, från att upprätta avtal, faktureringsfunktioner och tids- och uppgiftsregistrering till bokföring och skatter.

Bästa funktioner

Det finns många mallar för kontrakt , offerter, fakturor, arbetsomfattning och offertdokument i själva webbappen; du behöver inte söka efter mallar på internet.

Att spåra tid med Bonsai är mycket enkelt. Det låter dig ange det specifika projektet och uppgiften du arbetar med för varje tidsintervall.

Ett inbyggt verktyg för bokföring, kassahantering och skattehantering

Organisera flera projekt och uppgifter i ett lättförståeligt gränssnitt med en schemaläggningsfunktion som hjälper dig att hålla koll på dina möten och kontrollera din tillgänglighet.

”Redovisning och skatter är mycket komplicerade ämnen, särskilt om man inte är väl insatt i dem. Bonsai gör detta enkelt, särskilt för frilansare som just har börjat.” —Anthony Martin, VD och grundare av Choice Mutual

Begränsningar

Inbyggda mallar för tidrapportering är inte lätta att anpassa efter specifika kundbehov.

Prissättning

Startkonto : 24 $/månad

Professionellt konto : 39 $/månad

Företagskonto: 79 $/månad

Betyg och recensioner

G2 4,8 av 5 (51+ recensioner och 3 diskussioner) Bland G2:s lista över högpresterande företag

3. TimeCamp

Tidrapportering i TImeCamp

TimeCamp är en molnbaserad, kostnadsfri app för tidrapportering som hjälper projektledare att hantera uppgifter, arbetade timmar, faktureringspriser och fakturerbara timmar samt analysera projektets resultat.

För frilansare hjälper TimeCamp dig att spåra tid och få en djupgående analys av alla dina arbetsaktiviteter och framsteg för varje kund, vilket ökar effektiviteten, produktiviteten och tidshanteringen mellan olika kunder.

Det är gratis att använda med olika prisalternativ för mer avancerade funktioner, så frilansare kan njuta av TimeCamps grundläggande funktioner utan extra kostnad!

Bästa funktioner

Du kan njuta av obegränsat antal användare och projekt på stationära och mobila enheter utan kostnad.

Med Time Camp-tillägget kan du integrera ditt arbete med Trello, Google Kalender, Monday.com, Slack, ClickUp och mycket mer!

Gör det möjligt för arbetsgivare och anställda att kontrollera och hålla reda på tidsregistreringar och ledigheter.

Direkt tidrapportering till faktureringsfunktion

Möjliggör tidrapportering för projekt och generering av projektrapporter.

Begränsningar

Time Camp är stolta över sin kostnadsfria plan för sina användare. Rapporteringsfunktionerna är dock inte tillgängliga i detta kostnadsfria paket.

Prissättning

Gratis plan för alltid

Basic : 6,30 dollar per användare/månad

Pro : 9 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 4,6 av 5 (188+ recensioner och 4 diskussioner)

4. Time Doctor

Tidrapportering i Time Doctor

Time Doctor är en SaaS-app för övervakning av anställda som hjälper frilansare att spåra tid och arbetsgivare att generera produktivitetsrapporter och övervaka teamets aktiviteter under arbetsdagen.

Förutom tidrapportering håller Time Doctor reda på frilansares kundfaktureringar genom enkelt genererade fakturor, utgiftsrapporter för varje kund samt rapporter om produktivitet, utgifter och budget.

Bästa funktioner

Skapa dagliga och veckovisa produktivitetsrapporter med utförda timmar, öppnade webbplatser samt projekt och kunder som du har arbetat med.

Tillhandahåller online-tidrapporter som är helt anpassningsbara.

Registrerar och övervakar webbplatser och applikationer som används under arbetstid, så att administratörer kan fastställa medarbetarnas produktivitet.

Distraktionsvarningar som hjälper dig att hålla fokus på uppgifterna

Begränsningar

Time Doctors webb- och appövervakningsfunktion kan leda till att cheferna börjar detaljstyra, vilket kan upplevas som avskräckande för vissa teammedlemmar.

Prissättning

Basic : 70 dollar per användare/år

Standard : 100 dollar per användare/år

Premium: 200 dollar per användare/år

Betyg och recensioner

G2 4,4 av 5 (324+ recensioner och 12 diskussioner)

5. Toggl

Tidrapportering i Toggl Track

Toggl är en produktivitets- och tidrapporteringsapp som erbjuder Toggl track för enkel tidrapportering, Toggl plan för arbetsplanering och hantering samt Toggl hire för kompetensbaserad rekrytering.

Frilansare kan ha stor nytta av Toggl Plan, eftersom det hjälper dig att få en överblick över allt ditt arbete på ett ställe, kartlägga dina att göra-listor i en färgkodad tidslinje, hantera dem med anpassade uppgiftsstatusar och deadlines för att hålla koll på dina framsteg och ha koll på dina scheman.

Toggls tidrapporteringsverktyg för frilansare hjälper också frilansare att få en djupare inblick i hur mycket arbete som läggs ner på varje projekt, skapa fakturor för registrerade timmar, spåra projekt som är klara för varje registrerad tid och skicka påminnelser i rätt tid om hur länge du har arbetat eller när du kanske har glömt att rapportera!

Bästa funktioner

Klar och tydlig rapportering av hur många timmar du har arbetat under en vecka.

Över 100 appintegrationer från inbyggda integrationer, webbläsartillägg och automatiseringsappar.

Skapa fakturor till dina kunder på ett enkelt sätt

Spåra vilka aktiviteter som utfördes under varje arbetad timme.

Begränsningar

Dyrare än konkurrenterna med mer avancerade funktioner

Prissättning

Team : 9 dollar per användare/månad

Företag: 15 USD per användare/månad

Betyg och recensioner

G2 4,6 av 5 (1 513+ recensioner och 21 diskussioner)

6. Clockify

Tidrapportering i Clockify

Clockify är en app för tidrapportering och tidsscheman som hjälper frilansare att spåra timmar över olika projekt. Den innehåller funktioner för tidrapportering, rapportering och hantering.

Tidrapportering i Clockify hjälper frilansare att rapportera tid med en timer som aktiveras med ett klick, manuellt redigera tidsloggar när de har glömt att stämpla in för dagen och integrera Clockify med många projekt- och uppgiftshanteringsprogram som ClickUp, Asana, Trello eller Todoist.

För att få en detaljerad rapport om dina kunder, arbetstimmar och intäkter kan frilansare exportera tidrapporteringsdata från Clockify till en PDF-, CSV- eller Excel-fil.

Bästa funktioner

Gör det möjligt att skapa projekt, kategorisera dem efter kunder och ställa in uppgifter.

Inkluderar en funktion för kostnadsuppföljning för att registrera fasta avgifter och andra projektkostnader.

Ställ in timpriser för varje anställd och projekt

Möjlighet att stämpla in från en delad enhet med hjälp av en PIN-kod

Begränsningar

Användargränssnittet kan vara mer användarvänligt och attraktivt.

Prissättning

Gratis

Basic : 3,99 $ per användare/månad

Standard: 5,49 $ per användare/månad

Pro : 7,99 $ per användare/månad

Enterprise: 11,99 $ per användare/månad

Betyg och recensioner

G2 4,5 av 5 (134+ recensioner och 3 diskussioner)

7. Buddy Punch

Tidrapportering i Buddy Punch

Buddy Punch är en onlinebaserad lösning för tidrapportering med funktioner för schemaläggning och lönehantering.

Som en webbaserad tidsregistreringsprogramvara anser Buddy Punch att en tidsspårare för frilansare inte behöver vara bara en klocka utan en dedikerad programvara som sömlöst kopplar samman arbetad tid med fakturering och löneutbetalning.

Denna app förenklar tidrapportering och lönehantering med hjälp av jobbkoder, anpassade rapporter och ledighetsansökningar för arbetsgivare med frilansare som kan dra stor nytta av det breda utbudet av funktioner och tjänster för tidrapportering för att övervaka entreprenörers arbetstider och aktiviteter.

Bästa funktioner

Möjlighet att ställa in e-post- eller mobilaviseringar för att övervaka anställdas övertid

Med GPS- och webbkamerabilder för varje anställds in- och utstämpling.

Alternativen för in- och utstämpling inkluderar en fyrsiffrig pinkod, QR-koder, ansiktsigenkänning eller ett enkelt användarnamn och lösenord.

Innehåller dussintals parametrar för övertidsberäkning för att säkerställa att övertidsberäkningarna görs korrekt.

Begränsningar

Administratörer kan kontrollera och ändra timmarna på en frilansares tidkort utan att meddela dem om ändringarna.

Prissättning

Standard: 2,99 $ per användare/månad

Pro : 3,99 $ per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 4,8 av 5 (157+ recensioner och 5 diskussioner)

8. Hubstaff

Tidsspårning i Hubstaff

Hubstaff är ett molnbaserat verktyg för att spåra anställdas arbete och tid som erbjuder programvara för distansarbete, fältserviceledning, tidsspårning för byråer, tidsspårning för frilansare, tidsspårning för konsulter och mycket mer.

Hubstaff är en allt-i-ett-applikation för spårning av anställda som gör det möjligt för arbetsgivare att spåra tid, övervaka anställda, hantera personalstyrkan och utföra agil projektledning.

För frilansare hjälper Hubstaff dig att spåra dina fakturerbara och icke-fakturerbara timmar i en lättnavigerad app, organisera kunder och projekt för enkel fakturering och skapa tidrapporter och fakturor online för enkel betalningsuppbörd från kunder.

Bästa funktioner

Inkluderar en instrumentpanel för övervakning av anställda med detaljer om daglig och veckovis aktivitet, arbetade timmar under veckan och viktig information om anställdas aktiviteter och arbete.

Generera detaljerade rapporter för att se var dina pengar går och vad som tar upp budgeten för dina projekt, för effektiv planering.

Det gör att du enkelt kan bortse från inaktiv tid.

Prestationsmärken för att belöna effektivitet och höja moralen

Begränsningar

Stöds inte på Chromebook-datorer.

Ingen löneintegration med Payoneer

Prissättning

Desk Free : Endast för en användare

Desk Starter : 5,83 dollar per användare/månad

Desk Pro : 8,33 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 4,3 av 5 (407+ recensioner och 14 diskussioner)

9. Everhour

Tidrapportering i Everhour

Everhour är en gratis app för tidrapportering för frilansare (enskilda personer och team) som hjälper till att rapportera tid, sätta upp och övervaka budgetar, kundfakturering och löner.

Frilansare kan ha stor nytta av Everhours tidrapporteringsfunktion, så att du vet hur mycket tid som går åt till vilket projekt, med en motsvarande fakturerings- och budgetöversikt för varje kund för att övervaka kostnadseffektiviteten eller om det är dags att dra åt svångremmen för specifika projekt.

Everhours uppgiftshanteringsfunktion gör det också möjligt för frilansare att se vilka projekt som är avslutade, pausade, pågående eller väntande i en överskådlig instrumentpanel.

Ska du fakturera en kund? Everhour genererar förformaterade fakturor så att frilansare enkelt kan begära betalning från kunder med ett enda klick.

Everhour fungerar med de flesta större projektledningsverktyg som Asana, ClickUp, Monday, Basecamp, Jira och Notion.

Bästa funktioner

Inkluderar en instrumentpanel som övervakar projektets framsteg, budget och utgifter.

Gör det möjligt att skapa uppgifter och organisera dem i sektioner så att medlemmarna kan hålla koll på arbetet.

Gör det möjligt att spåra arbetsrelaterade utgifter för ersättning, budgethantering och fakturering.

Faktureringsfunktionerna kan enkelt kopplas till Quickbooks, Xero eller FreshBooks.

Begränsningar

Det går inte att kategorisera timmar för en specifik uppgift.

Prissättning

Gratis : Upp till 5 användare

Lite : 5 USD per användare/månad för upp till 2 användare

Team: 8,50 dollar per användare/månad, från 5 användare

Betyg och recensioner

G2 4,7 av 5 med 148 recensioner

”Frilansare är kärnan i vår verksamhet. När vi hjälper våra kunder att öka trafiken till deras webbplatser och antalet bakåtlänkar, hjälper projektlednings- och tidrapporteringsplattformar som Everhour oss att hålla koll på våra frilansares arbetsflöde från början till slut.” —Greg Heilers, medgrundare av JollySEO.

10. Harvest

Tidrapportering i Harvest

På organisationsnivå är Harvest ett användarvänligt tidsredovisningsprogram som ger användarna en översikt över projektbudgetar, teamkapacitet och kostnadsredovisning, samt visar hur detta påverkar lönsamheten. För enskilda frilansare är Harvest ett utmärkt tidsredovisningsverktyg för att visa dina kunder hur arbetet fortskrider och hur många timmar du har arbetat, samt för att kontrollera detta mot periodiska fakturor.

En sak som Harvest gör bäst är att hjälpa frilansare att hålla koll på fakturering och betalningar. Varför? Det inkluderar ett inbyggt system för fakturering, utgiftsuppföljning och betalningsinsamling tack vare integrationen med PayPal och Stripe.

Harvest gör det också möjligt för frilansare att samtidigt använda tidrapporteringssystemet för olika projekt med olika faktureringspriser, vilket inte är möjligt med de flesta tidrapporteringssystem. Du kan ansluta det till över 70 populära arbetsverktyg som ClickUp, Slack, Google Kalender och mycket mer.

Med ClickUp Harvest-integrationen kan du synkronisera dina tidsposter från båda plattformarna för att säkerställa att din tidrapport är uppdaterad.

Bästa funktioner

Inkluderar anpassade påminnelser som hjälper frilansare att komma ihåg att registrera sin tid regelbundet.

Innehåller ett brett urval av visuella rapporter för projektledning, inklusive tidsrapporter uppdelade efter kund, uppgifter, team och projekt.

Enkel fakturering och integration med PayPal och Stripe för smidiga betalningar.

Integration med Quickbooks och Xero för att hålla dina konton uppdaterade på ett smidigt sätt.

Begränsningar

Brist på funktion för batchtilldelning av tid för arbetsgivare som arbetar med flera frilansare ( alternativ till Harvest ).

Prissättning

Gratis : tillåter en plats och två projekt

Pro: 12 dollar per plats/månad

Betyg och recensioner

G2 4,3 av 5 (771+ recensioner)

Att välja de bästa tidsregistreringsapparna kan vara svårt, särskilt med tanke på de många funktionerna, priserna, fördelarna och recensionerna som dessa hundratals plattformar erbjuder.

För att välja de bästa tidsregistreringsapparna måste du kunna göra omfattande efterforskningar om vilka funktioner som är mest nödvändiga för din typ av arbete, din budget, dess tidsregistreringsfunktioner och om den kan integreras med populära projektledningsverktyg.

Det finns många gratis program för tidrapportering på internet som lovar guld och gröna skogar, och frilansare och arbetsgivare bör noga utvärdera vilka plattformar som är mest tidseffektiva och kostnadseffektiva för deras individuella behov.

Gratis tidsspårningsverktyg som ClickUp är viktiga för både enskilda frilansare och arbetsgivare som arbetar med frilansare för att hantera projekt och uppgifter, registrera och övervaka arbetstimmar på ett korrekt sätt eller bjuda in kunder eller individer till projektdiskussioner – allt på en och samma plattform.

Gästskribent:

Roman Shvydun är frilansskribent. Han skriver informativa artiklar om marknadsföring, affärer, produktivitet, arbetsplatskultur etc. Under mer än 10 års erfarenhet av att skapa innehåll har hans artiklar hjälpt många entreprenörer att skala upp sina företag.