De 10 bästa produktivitetsapparna för frilansare 2025

Att vara frilansare innebär visserligen flexibilitet i arbetet, men det medför också en del bekymmer – att hantera flera deadlines, hålla koll på många projekt samtidigt och hitta lite tid för sig själv.

Produktivitetshanteringsappar kan vara en utmärkt investering. De hjälper dig att nå dina produktivitetsmål genom att automatisera flera små eller vardagliga uppgifter, vilket hjälper dig att undvika utbrändhet.

Oavsett om du just har börjat eller är en erfaren proffs kan rätt produktivitetsverktyg göra skillnad.

Men vilka ska du välja? Den här artikeln hjälper dig att hitta rätt produktivitetsapp som kommer att förändra ditt frilansande för alltid. ?‍?

Vad ska du leta efter i produktivitetsappar för frilansare?

Projektledningsverktyg kan hjälpa dig att hantera arbetet bättre och förenkla ditt liv. Det kan dock vara svårt att hitta det perfekta produktivitetsverktyget. ?

För att förenkla ditt beslutsfattande bör du ta hänsyn till dessa viktiga faktorer när du letar efter ett verkligt transformativt verktyg:

Tidsövervakningsfunktion: Ditt verktyg måste ha en tidsövervakningsfunktion för att planera arbete, skapa scheman och förenkla fakturering baserat på timarbete.

Kompatibilitet: Kontrollera kompatibiliteten med viktiga appar, såsom Microsoft Word, Google Docs etc., som är viktiga för din verksamhet.

Projektets framsteg: Se till att din produktivitetsapp är utrustad med nödvändig Se till att din produktivitetsapp är utrustad med nödvändig projektledningsprogramvara så att du kan följa projektets framsteg.

Mobil tillgänglighet: Prioritera en produktivitetsapp som har en praktisk mobilversion så att du kan komma åt den även när du är på resande fot.

Kostnadsövervägande: Slutligen, se till att kostnaden för att använda och underhålla applikationen motiverar de fördelar den ger dig.

Med hänsyn till dessa faktorer och frilansertips kan du välja den produktivitetsapp som bäst passar dina behov.

De 10 bästa produktivitetsapparna för frilansare att använda 2024

Här är de 10 bästa projektledningsapparna för frilansare som överträffar alla andra med sina unika produktivitetsfunktioner.

Nedan hittar du deras utmärkande egenskaper, prismodeller och betyg. ?

1. ClickUp

ClickUp är en mångsidig plattform som förbättrar projektledningen för frilansare med anpassningsbara vyer som Kanban-tavlor, kalendrar och Gantt-diagram med hjälp av över 15 ClickUp-vyer.

Den sammanför uppgifter, dokument, mål och kommunikation i ett enda gränssnitt, vilket drastiskt minskar behovet av flera appar och effektiviserar arbetsflödet.

ClickUp har inbyggd tidrapportering och omfattande rapportering för att övervaka produktivitet och projekttimmar.

ClickUps allt-i-ett-lösning hjälper dig att hantera olika projekt och möjliggör smidig organisation och hantering.

Med ClickUp kan du också hantera din pipeline, skapa anpassade instrumentpaneler och lägga till medarbetare till din arbetsyta för att underlätta multitasking.

Användbara verktyg som Kalendervy förenklar hanteringen av deadlines med dra-och-släpp-funktionalitet. ClickUp Brain ökar produktiviteten genom att hjälpa till med idégenerering och uppgiftshantering.

Skaffa ClickUp Brain för att hämta information och skapa och redigera dina anteckningar.

? Proffstips: Utnyttja ClickUps mallar för frilansare och ClickUps mallar för arbetsuppgifter för omedelbar hjälp med kontrakt, fakturering, grafisk design, prioritering av uppgifter, projektorganisation och visuell uppföljning av framsteg med hjälp av Kanban-tavlor eller Gantt-diagram.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för arbetsuppgifter är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på allt ditt arbete.

Med ClickUps mall för arbetsuppgifter:

Prioritera enkelt uppgifter efter viktighet, arbetsinsats eller brådskandehet.

Organisera projekt i överskådliga listor med deluppgifter och deadlines.

Håll koll på framstegen med praktiska Kanban-tavlor eller Gantt-diagram.

Oavsett om du arbetar ensam eller är en del av ett stort team är den här mallen din biljett till att hålla ordning och öka produktiviteten.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Tasks: Spåra enkelt varje uppgifts framsteg för att säkerställa att den slutförs i tid och att teamet är samordnat med Spåra enkelt varje uppgifts framsteg för att säkerställa att den slutförs i tid och att teamet är samordnat med ClickUp Task.

ClickUp Docs: Samarbeta i realtid på molnbaserade dokument för företags- och projektinformation med hjälp av Samarbeta i realtid på molnbaserade dokument för företags- och projektinformation med hjälp av ClickUp Docs.

ClickUp Goals: Spåra affärsstatistik och prestationer effektivt

ClickUp Mind Maps: Utveckla och visualisera idéer med anpassade eller uppgiftsbaserade tankekartor.

Prioriteringar: Kategorisera uppgifter efter hur brådskande de är så att du kan fokusera på rätt saker.

Mobilappar: Hantera uppgifter och anteckningar var som helst med iOS- och Android-appar.

ClickUp Brain: Automatisera uppgifter, sammanfatta anteckningar och ställ in påminnelser med hjälp av AI.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp har visserligen en inlärningskurva, men om du lägger tid på att förstå dess funktioner i ett tidigt skede kommer det att underlätta ett smidigare och mer effektivt arbetsflöde på lång sikt.

Priser för ClickUp:

Gratis: För alltid

Obegränsat: 7 $/medlem/månad

Företag: 12 $/medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Google Keep

Via Google Keep

Google Keep är perfekt för personlig produktivitet och effektiviserar din kreativa process genom att låta dig fånga tankar, bilder och ljud när du är på språng.

Den samlar alla dina idéer och uppgifter på ett lättillgängligt ställe och synkroniserar mellan olika enheter så att du aldrig tappar bort viktiga insikter eller glömmer uppgifter.

Den erbjuder tidsbaserade påminnelser för att hålla prioriterade uppgifter på rätt spår. Med sitt intuitiva filtreringssystem kan du snabbt hitta specifika anteckningar efter färgkoder, bilder eller påminnelser, vilket förbättrar din förmåga att organisera och genomföra frilansprojekt effektivt.

Google Keeps bästa funktioner:

Öppna, skapa och redigera anteckningar när du är på språng från din dator, telefon eller surfplatta, även utan internetuppkoppling.

Njut av samarbete i realtid när alla kan se när uppgifter bockas av.

Filtrera anteckningar baserat på färger, ljud och bilder för att snabbt sortera uppgifter.

Håll fast vid din arbetsmoral och produktivitetsplan med tidsbaserade påminnelser.

Integrera sömlöst med andra Google-tjänster som Docs, Sheets och Slides för en enhetlig produktivitetssvit.

Använd röstanteckningar för snabba anteckningar eller påminnelser när du är på språng.

Fäst viktiga anteckningar högst upp för enkel åtkomst

Använd platsbaserade påminnelser för uppgifter som måste utföras på specifika platser.

Begränsningar för Google Keep:

Begränsade formateringsalternativ för detaljerad strukturering av anteckningar

Grundläggande anteckningsorganisation utan hierarkiska mappar eller anteckningsböcker

Funktionerna kan vara för grundläggande för avancerade användare som söker omfattande projektledningsfunktioner.

Priser för Google Keep:

Gratis: För alltid

Betyg och recensioner för Google Keep:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (170+ recensioner)

3. Revolancer

Via Revolancer

Revolancer (uppdateras för närvarande) är en plattform som är uttryckligen utformad för frilansare att knyta kontakter, samarbeta och utöka sin kundbas. Den erbjuder en möjlighet att upptäcka högt rankade uppdrag som passar dina färdigheter och erfarenheter.

Plattformens unika utbytesmodell gör det möjligt för frilansare att outsourca uppgifter till varandra, vilket främjar ett samarbete inom gemenskapen.

Detta system förbättrar arbetsflödets effektivitet och hjälper till att bygga upp ett nätverk av pålitliga yrkesverksamma, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för frilansare som vill utöka sin verksamhet och diversifiera sina tjänster.

Revolancers bästa funktioner:

Hitta nya uppdrag och träffa andra frilansare på denna marknadsplats.

Utbyt tjänster för att möjliggöra samarbete med andra frilansare.

Få tillgång till möjligheter att bygga upp din portfölj inom plattformen.

Anpassningsbara profiler för att visa upp ditt arbete och locka potentiella kunder.

Avancerade sökfilter för att snabbt hitta projekt som passar dina färdigheter.

Communityforum för att dela tips, råd och nätverka med kollegor

Revolanecer-begränsning:

Det finns ingen möjlighet att skapa en mall för att skicka förslag till potentiella kunder.

Användargränssnittet och användarupplevelsen kan variera, och vissa tycker att det är mindre intuitivt.

Recensioner och betygssystem utvecklas fortfarande, vilket kan påverka förtroendet hos nya användare.

Revolancer-priser:

Gratis: För alltid

Revolancer-betyg:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Grammarly

Via Grammarly

Grammarly är ett välkänt verktyg för att ge varje ord du skriver finess. Oavsett om du arbetar med ett viktigt projekt eller kommunicerar regelbundet med dina kunder hjälper Grammarly dig att producera felfritt och precist arbete varje gång.

Med tonfall och AI-förslag i Grammarly ser verktyget till att du varken fastnar, skriver fel eller känner dig osäker när du skriver. Du kan också integrera Grammarly med Gmail, Microsoft Word och Google Docs.

Grammarlys bästa funktioner:

Njut av felfri skrivning med korrigeringar i realtid.

Förbättra tydligheten och tonen i kommunikationen med omformuleringar och tonvägledning.

Fungerar med Gmail, Microsoft Word och Google Docs.

Säkerställ en enhetlig varumärkesröst med Enterprise-modulen.

Grammarlys begränsningar:

Grammarly förstår ibland inte författarens avsikt och ger irrelevanta förslag.

Användarna måste ändra alla fel manuellt.

Grammarly-priser:

Gratis: För alltid

Premium: 30 $/månad

Företag: 25 $/månad

Grammarly-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 7 000 recensioner)

5. Todoist

Via Todoist

Todoist organiserar arbetsflöden med strukturerade att göra-listor och automatisk sortering av uppgifter, vilket ökar tydligheten och produktiviteten. Det stöder säker samverkan och erbjuder ett webbläsartillägg som hjälper dig att lägga till länkar eller hantera projekt.

Dess kundpipeline-funktion hjälper också till att prioritera uppgifter, vilket gör Todoist idealisk för enkel och komplex uppgiftshantering.

Detta är en uppgiftshanteringsprogramvara som du kan lita på, oavsett hur grundläggande eller komplexa dina uppgifter är.

Todoists bästa funktioner:

Skapa, organisera och prioritera uppgifter på ett enkelt sätt.

Gruppera uppgifter i projekt för bättre översikt

Dela upp uppgifter i mindre, hanterbara delar och ställ in beroenden.

Ställ in påminnelser för deadlines och få aviseringar för att hålla koll på läget.

Schemalägg uppgifter som ska upprepas med jämna mellanrum

Dela uppgifter och projekt med andra för samarbete.

Koppla Todoist till andra appar som Google Kalender, Slack och mer.

Anpassa din upplevelse med teman, filter och etiketter.

Todoists begränsningar:

Vissa användare tycker att gränssnittet är överväldigande på grund av de många alternativen.

Brist på djupgående handledningsinnehåll för nya användare

Anpassning och avancerade funktioner kräver en inlärningskurva.

Ingen inbyggd tidrapportering för uppgifter eller projekt

Todoist-priser:

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad

Företag: 8 $/medlem/månad

Todoist-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

6. Harvest

Via Harvest

Harvest erbjuder en heltäckande lösning som täcker alla dina behov som frilansare, från att hantera ekonomi till att hantera projekt med ett intuitivt gränssnitt.

Den förenklar tidrapporteringen för uppgifter och erbjuder rapportering och analys för insikter om arbetstider och projektgodkännanden. Dess omfattande faktureringsfunktioner effektiviserar också betalningsprocessen.

Slutligen kan du integrera Harvest med över 50 verktyg, såsom Asana, Trello, Slack, Stripe etc. Dessa funktioner gör Harvest till det självklara valet för frilansare inom alla branscher.

Harvests bästa funktioner:

Håll dig före målen med en spårningsfunktion

Samla detaljerade rapporter och analyser för att få värdefull insikt om ditt arbete.

Njut av smidig fakturering och betalningar för att säkerställa en snabb och problemfri faktureringsprocess med PayPal-, Stripe- och QuickBooks-integrationer.

Förenkla arbetsflödet med över 50 sömlösa integrationer.

Harvest-begränsningar:

Funktionen för tidrapportering är robust, men kan kräva en inlärningskurva för nya användare för att kunna utnyttja dess funktioner fullt ut.

Integration med andra verktyg är tillgänglig, men täcker kanske inte alla applikationer som behövs för vissa användares arbetsflöden.

Harvest-priser:

Harvest: Gratis

Harvest Pro: 10,80 $/medlem/månad vid årlig fakturering (30 dagars gratis provperiod)

Harvest betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

7. Bonsai

Via Bonsai

Bonsai samlar kund-, projekt- och ekonomihantering i en kraftfull projektledningsapplikation.

Den erbjuder en rad funktioner, inklusive offerter, kontrakt, schemaläggning, tidrapportering, fakturering, rapportering etc.

Nu kan du leverera projekt i tid och övervaka budgeten. Mallar för frilansare finns också tillgängliga för att hjälpa dig att komma igång med din projektorganisation utan att slösa tid.

Bonsais bästa funktioner:

Få tillgång till robust tidrapportering med tidrapporter integrerade med ett visuellt projektledningsverktyg.

Skapa lättanvända offerter för att vinna projekt med anpassade paket och presentation av dina färdigheter.

Låt kunderna veta när du är ledig och upptagen med en integrerad schemaläggningsfunktion.

Samla in kundinformation med anpassade kundformulär och centralisera informationen.

Bonsai-begränsningar:

Relevant för enskilda arbetstagare och inte för att tilldela uppgifter i team och företag.

Begränsade funktioner i mobilapplikationen

Bonsai-priser:

Startpaket: 21 $/månad

Professional: 32 $/månad

Företag: 66 $/månad

Bonsai-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

8. Calendly

Via Calendly

Calendly förbättrar schemaläggningen med automatiserade funktioner, anpassade påminnelser och uppföljningsarbetsflöden för att öka antalet avslutade affärer.

Den integreras med stora plattformar som Microsoft Teams och Salesforce, vilket förbättrar transparensen genom att dela tillgänglighet i realtid.

Användare rapporterar en ökning på 26 % i webbplatsbokningar och en anmärkningsvärd ökning på 360 % i partneranrop, vilket gör Calendly till ett värdefullt verktyg för att få en konkurrensfördel.

Calendlys bästa funktioner:

Planera möten enkelt över olika kanaler och slipp fram-och-tillbaka-mejl

Integrera Calendly enkelt med många applikationer som Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, etc.

Automatisera tidskrävande uppgifter som att skicka påminnelsemejl och uppföljningar.

Samla in betalningar enkelt med snabba Stripe- och PayPal-integrationer.

Begränsningar för Calendly:

Tillåter inte anpassning av varumärkestema eller tillägg av logotyper till schemaläggningsgränssnitt.

Begränsade integrationsmöjligheter med vissa CRM- och projektledningsverktyg

Ingen inbyggd videokonferensfunktion; förlitar sig på integrationer från tredje part.

Priser för Calendly:

Gratis: För alltid

Standard: 10 $/medlem/månad

Team: 16 $/medlem/månad

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

Calendly-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

9. Notion

Via Notion

Notion är en AI-driven arbetsplats som hjälper dig att omvandla tankar till handling genom att skriva, planera och organisera.

Den fungerar bra med dokument, wikis, projekt och kalendrar för att sänka kostnaderna och integrera alla funktioner som krävs för ditt frilansande.

Den stöder olika aktiviteter, inklusive teknik och marknadsföring, och erbjuder mallar för mötesanteckningar, produktplaner och mycket mer, vilket förenklar planeringen avsevärt.

Notions bästa funktioner:

Filtrera, sortera och visualisera uppgifterna precis som du vill med olika vyer.

Skapa anpassade etiketter, spår och ägare för att hålla alla informerade om uppgifterna.

Gör arbetet enklare med en dra-och-släpp-funktion för att organisera objekt.

Begränsningar med Notion:

Brant inlärningskurva för nya användare

Prestandan kan bli långsam med större databaser eller komplexa inställningar.

Begränsade offlinefunktioner jämfört med konkurrenterna

De inbyggda integrationsalternativen är begränsade, vilket kräver workarounds eller externa verktyg.

Notion-priser:

Gratis: För alltid

Plus: 8 $/medlem/månad, faktureras årligen

Företag: 15 $/medlem/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion:

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

10. Loom

Via Loom

Loom är ett välkänt verktyg för att skicka AI-drivna videomeddelanden och hjälper dig att hålla asynkrona möten med dina kunder.

Loom är perfekt för frilansare i olika tidszoner, eftersom det möjliggör utmärkt kommunikation genom videomeddelanden som är lätta att spela in och dela.

Den erbjuder videoredigeringsfunktioner och integreras med verktyg som Google Workspace och Slack, vilket möjliggör sömlös inbäddning och förbättrat samarbete.

Looms bästa funktioner:

Samarbeta med kunder, team och entreprenörer via video

Håll alla dina data säkra med säkerhet i företagsklass.

Snabb och enkel skärminspelning för handledningar, presentationer och feedback

Omedelbar delning med en länk, vilket eliminerar behovet av stora filöverföringar.

Rita och markera på skärmen under inspelningar för att betona viktiga punkter.

Looms begränsningar:

Användare har rapporterat att video och ljud inte alltid är synkroniserade.

Inget offline-läge, kräver internetuppkoppling för användning.

Användargränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Ingen livestreamingfunktion för delning i realtid

Loom-priser:

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/skapare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Öka effektiviteten med produktivitetsappar

Som frilansare måste du tänka på många olika aspekter av arbetet, bland annat att hantera ditt arbete och dina kunder på ett bra sätt, följa projektets framsteg och se till att du når dina mål.

Dessa applikationer tillgodoser olika aspekter av ditt liv och arbete. De säkerställer att hanteringen blir enklare och snabbare med produktivitets- och AI-verktyg för frilansare.

Du kan fokusera på dina färdigheter medan dessa applikationer hanterar sekundära uppgifter och hjälper dig att hålla ordning och vara produktiv. Jämför prismodeller, funktioner, tillförlitlighet och kompatibilitet för dessa applikationer för att välja den som passar dig bäst.

ClickUp är en applikation som har alla funktioner du behöver på ett och samma ställe. Den hjälper dig att sätta upp och uppnå rätt mål samtidigt som den ser till att du håller dig på rätt spår med alla dina uppgifter.

Registrera dig på ClickUp och säg omedelbart adjö till besväret med att hantera frilansarbete.