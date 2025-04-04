De 11 bästa programvarorna för tidrapportering med skärmdumpar 2025

Distansarbete medför en rad utmaningar – att hålla fokus, se till att alla är samsynta och säkerställa att arbetet fortskrider utan de vanliga personliga avstämningarna.

Så, hur kan du hjälpa ditt team att vara produktivt och engagerat, oavsett var de befinner sig?

Det är där tidsregistreringsprogram med skärmdumpar kommer till nytta. Dessa verktyg tar slumpmässiga skärmdumpar av användarens datorskärm, spårar musrörelser och ger visuella bevis på arbetet – vilket gör att teamen kan hållas ansvariga utan att behöva detaljstyras.

🔎 Visste du att? 75 % av alla företag i USA förlorar pengar på tidstöld, i genomsnitt fyra timmar per vecka. Det motsvarar en årlig löneförlust på 7 % – som ofta går obemärkt förbi.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en snabb översikt över de bästa verktygen för tidrapportering och vad de är bäst lämpade för: ClickUp : Bäst för omfattande uppgiftshantering med tidrapportering Bäst för omfattande uppgiftshantering med tidrapportering

Time Doctor : Bäst för övervakning av anställdas produktivitet

Toggl Track : Bäst för frilansare och team som värdesätter enkelhet

Hubstaff: Bäst för detaljerad övervakning av distansanställda med skärmdumpar

Clockify: Bäst för team som behöver en gratis tidsspårare

Everhour: Bäst för smidig integration med projektledningsverktyg

Harvest: Bäst för fakturering och hantering av fakturerbar tid

DeskTime: Bästa automatiska tidsspårningsprogrammet med skärmdumpar och produktivitetsstatistik

My Hours: Bäst för frilansare och småföretag som hanterar fakturerbar tid

TimeCamp: Bäst för automatisk tidrapportering med skärmdumpar

Jibble: Bästa kostnadsfria tidsspårningsprogram med ansiktsigenkänning

Vad ska du leta efter i programvara för tidrapportering med skärmdumpar?

🎯 Fakta: Marknaden för tidrapporteringsprogramvara exploderar – från 5,23 miljarder dollar 2023 till 12,3 miljarder dollar 2030. Varför? Eftersom företag behöver smartare personalrapportering, exakta fakturerbara timmar och realtidsinformation – utan gissningar.

Men tidsregistreringsprogramvaran ger inte samma effekt varje gång!

Här är vad som skiljer den bästa programvaran för tidrapportering med skärmdumpar från resten:

Skärmdumpövervakning: Välj en tidsspårare med slumpmässiga, schemalagda eller manuella skärmdumpfunktioner. Anpassa inställningarna för att sudda ut skärmdumpar eller radera känsliga bilder, och balansera ansvarsskyldighet med integritet.

Rapportering och analys: Se till att du får detaljerade tidsrapporter med Se till att du får detaljerade tidsrapporter med produktivitetsmått och projektets tidsplaner. De bästa verktygen använder värmekartor, prestationspoäng och veckosammanfattningar för att identifiera mönster och optimera arbetsflöden.

Datasäkerhet: De skyddar känslig data med GDPR-kompatibel säkerhet och anpassningsbara sekretesskontroller. Se till att verktyget begränsar skärmdumpens synlighet och krypterar datalagringen för etisk övervakning av anställda.

Noggrann spårning: De bästa tidsregistreringsapparna loggar fakturerbara timmar och appanvändning med precision. Rätt verktyg upptäcker automatiskt inaktivitet, flaggar överdriven flikväxling och markerar aktiviteter som inte är arbetsrelaterade.

Sömlös integration: Automatisera Automatisera projektets tidshantering , personaladministration och fakturering med ett verktyg som passar ditt arbetsflöde. Använd spårade data för att förfina HR-policyer, förenkla lönehanteringen och säkerställa korrekt fakturering.

Användarvänlig design: Välj ett verktyg som ditt team faktiskt kommer att använda. Leta efter timers med ett klick, en intuitiv instrumentpanel och automatisk kategorisering av aktiviteter för enkel tidrapportering med skärmdumpar.

De 11 bästa programvarorna för tidrapportering med skärmdumpar

När det gäller att öka produktiviteten och ansvarstagandet är tidsregistreringsprogram med skärmdumpfunktioner en game changer.

Här är 11 program för tidrapportering med skärmdumpar som förvandlar förlorade timmar till bevis, produktivitet och framsteg:

1. ClickUp (Bäst för omfattande uppgiftshantering med tidrapportering)

Börja spåra tid i ClickUp Spåra varje sekund och få insikter i realtid, allt i en enda uppgiftsvy med ClickUp.

Tidrapportering bör inte existera isolerat. Tänk om ditt verktyg smidigt kunde koppla samman tid, uppgifter och teamets arbetsflöden? ClickUp, som är en allt-i-ett-app för arbete, gör just det.

Den kombinerar tidrapportering med uppgiftshantering, projektplanering och samarbete, så att varje sekund som rapporteras kopplas till verkligt arbete.

Omvandla registrerade timmar till användbara insikter med ClickUps tidrapporter för projekt

Använd ClickUp för att skapa uppgifter direkt och tilldela dem till distansarbetande team eller individer på några sekunder. När uppgifterna har skapats kan du med ClickUps lösningar för tidrapportering logga timmar, ange tidsuppskattningar, spåra fakturerbart arbete och generera rapporter – allt på ett och samma ställe.

Det bästa av allt? ClickUps tidsplaneringslösningar är exceptionellt flexibla och precisa:

Lägg till anteckningar till tidsposter för bättre transparens och sammanhang.

Använd etiketter för att kategorisera spårad tid efter kund, projekt eller uppgiftsfas, vilket gör det enklare att organisera arbetet och analysera produktivitetsmönster.

Sortera och filtrera snabbt uppgifter baserat på registrerade timmar, projekt eller teammedlemmar för att identifiera ineffektiviteter.

Detta ger dig en fullständig översikt över den totala tiden som spenderats på uppgifter och deluppgifter, medan manuella redigeringar säkerställer att löner och rapporter är korrekta.

Behöver du en hjälpande hand? Använd ClickUps omfattande bibliotek med färdiga mallar för tidrapporter för att förenkla spårningen och hålla ordning på ditt arbetsflöde.

Få gratis mall Logga tid, övervaka uppgifter och skapa detaljerade rapporter utan ansträngning med ClickUp Consultant Time Tracking Template.

Konsulter spårar inte bara timmar – de spårar värde. Att hantera flera kunder, logga möten och säkerställa korrekt fakturering kräver en strukturerad approach till tidrapportering.

ClickUp Consultant Time Tracking Template förenklar processen genom att organisera tidsposter, spåra arbetsscheman och tillhandahålla tydliga betalningsöversikter. Du får en fullständig översikt över din tidsanvändning genom att logga timmar i realtid eller lägga till poster manuellt.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Få en översikt över den tid som spenderats per kund, projekt eller uppgift.

Använd anpassade fält för att beräkna kostnader, spåra betalningar och säkerställa korrekt fakturering – utan krångel.

Skapa exakta tidrapporter, exportera dem på några sekunder och dela rapporter med kunder eller team.

🎯 Idealisk för: Konsulter, frilansare och tjänstebaserade företag som vill spåra fakturerbar tid, effektivisera fakturering och förbättra produktiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Logga timmar var du än befinner dig med ClickUps kostnadsfria Chrome-tillägg för dator, mobil och webbläsare.

Integrera ClickUp med ledande tidrapporteringsappar för att konsolidera arbetsflöden och eliminera datasilos.

Få fullständig översikt med automatiserade tidrapporter – spåra timmar per dag, vecka eller valfritt datumintervall.

Exportera tidsdata för löner, fakturering eller kundfakturering i CSV, PDF eller Google Sheets.

Starta och stoppa timers direkt i uppgifterna, logga timmar manuellt eller automatisera arbetsposter med ClickUp Automations

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner kan det ta tid för nya användare att lära sig navigera och använda ClickUp fullt ut.

Den erbjuder inte inbyggd skärmdumpövervakning.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

ClickUp är ett exceptionellt omfattande projektledningsverktyg som gör det möjligt för oss att organisera vårt arbetsteam, samarbeta effektivt och automatisera uppgifter i en enda miljö. Det erbjuder Kanban-tavlor, Gantt-diagram, samarbetsdokument, kodlösa automatiseringar och tidsregistreringsfunktioner.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. De flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder dock ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

2. Time Doctor (bäst för övervakning av anställdas produktivitet)

via Time Doctor

Att hantera anställda på kontoret och på distans ska inte innebära oändliga incheckningar eller obekväma samtal om produktivitet. Time Doctor ger realtidsinsikter om hur arbetet utförs – oavsett var ditt team befinner sig.

Den spårar aktiva arbetstimmar och tar slumpmässiga skärmdumpar för att verifiera framsteg. Automatiserade rapporter visar trender i appanvändning, webbplatsaktivitet och slutförda uppgifter, vilket hjälper team att optimera arbetsflödet och minska slöseri med tid.

Time Doctors bästa funktioner

Få djupgående insikter om din personal för att optimera prestanda, förbättra engagemanget och öka personalbehållningen.

Upptäck ovanliga arbetsmönster med inaktivitetsvarningar, produktivitetsbetyg och beteendespårning i realtid.

Förbättra balansen mellan arbete och privatliv genom att analysera arbetsbelastningsfördelningen och upptäcka risker för utbrändhet.

Spåra app- och webbanvändning för att optimera programvarukostnader och eliminera oanvända verktyg.

Begränsningar för Time Doctor

Skärmdumpövervakning och aktivitetsuppföljning kan upplevas som påträngande av anställda.

Avancerade funktioner ingår i premiumabonnemangen, vilket gör det mindre kostnadseffektivt för nystartade företag.

Priser för Time Doctor

Gratis provperiod

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

💡 Proffstips: Maximera effektiviteten hos din programvara för medarbetarövervakning med dessa tips: 🔍 Var transparent för att bygga upp förtroendet hos dina anställda ⚙️ Anpassa funktioner efter dina affärsmål 📊 Granska data regelbundet för att identifiera trender 🛡️ Upprätta tydliga policyer för integritet och efterlevnad

3. Toggl Track (Bäst för frilansare och team som värdesätter enkelhet)

via Togg l Track

Frilansare behöver en tidsspårare som fungerar lika snabbt som de själva när de jonglerar flera projekt. Toggl är ett populärt program för tidsspårning för frilansare som erbjuder enkel tidsloggning med en smidig, distraktionsfri upplevelse.

Detektering av inaktiv tid förhindrar förlorade timmar, medan automatiserad fakturering kopplar uppgifter direkt till fakturerbara timmar. Oavsett om du är en enskild konsult eller en del av ett distribuerat team ger Toggl Track en tydlig översikt över arbetstimmar – utan komplexiteten hos tung projektledningsprogramvara.

Toggl Tracks bästa funktioner

Omvandla registrerade timmar till omedelbara fakturor med förinställda faktureringspriser.

Dela upp arbetstiden enkelt med detaljerade, exporterbara rapporter som visar arbetsmönster och betalda timmar.

Spåra tid på vilken enhet som helst, var som helst, med plattformsoberoende stöd för stationära datorer, mobila enheter eller webbappar och webbläsartillägg.

Öka lönsamheten med datadrivna prognoser för projektkostnader och intäkter.

Begränsningar för Toggl Track

Ingen inbyggd skärmdumpnings- eller skärmdumpövervakning

Saknar inbyggda funktioner för uppgiftsfördelning och samarbete, vilket gör den mindre lämplig för teambaserad projektuppföljning.

Priser för Toggl Track

Gratis för alltid

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Track-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

4. Hubstaff (Bäst för detaljerad övervakning av distansanställda med skärmdumpar)

via Hubstaff

Hubstaff håller distansarbetsgrupper på rätt spår utan att kränka integriteten. Programmet körs i bakgrunden, loggar aktivitetsnivåer, spårar GPS-positioner och tar skärmdumpar, vilket säkerställer ansvarighet utan överdriven övervakning.

Till skillnad från påträngande programvara för skärmdumpövervakning hoppar den över tangenttrycksloggning, spelar aldrig in webbkameror och låter dig sudda ut tagna skärmdumpar för att skydda integriteten. Vad är bra? Granska, godkänn eller avvisa tidrapporter som genererats med hjälp av dina anställdas tidrapporteringsdata.

Hubstaffs bästa funktioner

Övervaka distans- och fältteam i realtid med GPS-spårning

Automatisera löneutbetalningar med tidsbaserade betalningar för exakt och smidig fakturering.

Spåra app- och webbplatsaktivitet för att få insikt i produktiv och improduktiv tid.

Förenkla skiftplaneringen med en inbyggd kalender för schemaläggning, ledighetsansökningar och anpassade policyer.

Hubstaffs begränsningar

Stöder inte Chromebook, vilket begränsar alternativen för Chrome OS-användare.

Färre anpassningsalternativ jämfört med andra verktyg på denna lista

Hubstaffs priser

Startpaket: 7 $/månad för minst två användare

Grow: 9 $/månad för minst två användare

Team: 12 $/månad för minst två användare

Enterprise: 25 $/månad (faktureras årligen)

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Hubstaff

Hubstaff är otroligt användarvänligt, med ett intuitivt gränssnitt som gör tidrapportering och produktivitetshantering smidigt. Funktionerna för övervakning och rapportering i realtid är enkla och effektiva, vilket sparar tid och arbete.

5. Clockify (bäst för team som behöver en gratis tidsspårare)

via Clockify

Clockify är den perfekta lösningen för team som behöver ett kraftfullt men ändå kostnadsfritt sätt att spåra anställdas tid. Oavsett om du loggar fakturerbara timmar, hanterar flera projekt eller spårar produktivitet, erbjuder det en flexibel och obegränsad metod för att registrera arbetstimmar.

Växla mellan manuell tidsregistrering, timers och automatisk spårning för att passa ditt arbetsflöde. Med ett överskådligt gränssnitt, verktyg för samarbete i realtid och plattformsoberoende tillgänglighet erbjuder Clockify en smidig tidsregistreringsupplevelse för företag av alla storlekar.

Clockifys bästa funktioner

Övervaka tiden automatiskt med en automatisk spårare som loggar app- och webbplatsaktivitet i bakgrunden.

Visualisera ditt schema med en kalendervy som hjälper dig att hantera tiden mer effektivt.

Spåra arbetet smidigt med timers, tidrapporter och en delad kiosk för team på plats.

Analysera arbetsmönster med rapporter om teamets produktivitet, intäkter och tidsfördelning.

Begränsningar för Clockify

Avancerade funktioner som schemaläggning och fakturering kräver ett betalt abonnemang.

Enstaka problem med desktop-appen kan påverka användbarheten.

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Grundläggande: 4,99 $/månad per plats

Standard: 6,99 $/månad per licens

Pro: 9,99 $/månad per licens

Enterprise: 11,99 $/månad per licens

Bundle Productivity Suite: 12,99 $/månad per licens

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 000 recensioner)

➡️ Läs mer: De bästa alternativen och konkurrenterna till Clockify

6. Everhour (bäst för smidiga integrationer inom projektledning)

via Everhour

Everhour är mer än bara en tidsspårare – det är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är utvecklat för team som är beroende av integrationer. Det är utformat för att fungera direkt med verktyg som ClickUp, Asana, Trello och Basecamp, så att du kan spåra anställdas tid utan att behöva växla mellan plattformar.

Förutom att spåra timmar hjälper Everhour dig att skapa uppgifter, spåra timmar och övervaka framsteg på ett och samma ställe så att ditt projekt håller tidsplanen. Dessutom kan du använda det för att hantera projektbudgetar, prognostisera arbetsbelastning och optimera teamets kapacitet i realtid.

Everhours bästa funktioner

Skapa anpassningsbara rapporter med uppdaterad tidrapportering och finansiell information.

Övervaka teamets kapacitet och produktivitet för att optimera arbetsfördelningen och förhindra flaskhalsar.

Spara tid med automatisk fakturering – konvertera registrerade timmar till kundklara fakturor direkt.

Visualisera finansiella insikter med jämförelser mellan kostnader och vinster, individuell prestationsuppföljning och framstegsanalyser.

Begränsningar för Everhour

Många viktiga funktioner – integrationer, fakturering, debitering och ledighetshantering – är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Om du försöker logga fler timmar än den angivna gränsen visar Everhour ett felmeddelande.

Everhour-priser

Gratis för alltid

Team: 10 USD/månad per plats med minst 5 platser

Everhour-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Everhour

Som frilansare är det viktigt att spåra den tid du lägger på ett projekt. Everhour är ett verktyg för just detta. Det bästa med det är att du kan integrera det med många projektledningsprogram som Asana eller ClickUp.

7. Harvest (Bäst för fakturering och hantering av fakturerbar tid)

via Harvest

Harvest kopplar samman arbete och intäkter på ett smidigt sätt och säkerställer att varje fakturerbar timme spåras och faktureras korrekt. Till skillnad från manuella tidsspårare, där själva loggningen tar tid, automatiserar Harvest fakturering, kostnadsspårning och betalningar, vilket gör det idealiskt för team eller individer som är beroende av kundarbete.

Glömde du att starta timern? Logga timmar retroaktivt i slutet av dagen utan att störa beräkningarna. Live-rapporter visar budgetar, kostnader och lönsamhet i realtid, vilket hjälper teamen att fatta smartare ekonomiska beslut.

Harvests bästa funktioner

Ställ in budgetgränser för varje projekt och få aviseringar när tröskelvärdena nås.

Skapa fakturor direkt från loggade timmar, så att kunderna kan betala direkt.

Övervaka utgifter för fakturerbart och icke-fakturerbart arbete, inklusive resor och förbrukningsmaterial.

Synkronisera med över 70 verktyg som ClickUp, Slack och Google Kalender.

Harvests begränsningar

Ingen funktion för massinmatning av tid för team som hanterar flera frilansare.

Harvest-priser

Gratis för alltid

Pro: 13,75 $/månad per licens

Premium: 17,50 $/månad per licens

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

8. DeskTime (Bästa automatiska tidsspårningsprogram med skärmdumpar och produktivitetsinformation)

via DeskTime

Tidrapportering är bara början – DeskTime går ett steg längre genom att omvandla arbetstimmar till användbara produktivitetsinsikter. Programmet är utvecklat för effektivitetsdrivna företag och automatiserar tidshanteringen, identifierar improduktiva vanor och hjälper team att arbeta smartare.

Med automatisk tidsloggning, kategorisering av aktiviteter i realtid och valfri skärmdumpsövervakning får projektledare full insyn i arbetsförloppet. Smarta pauspåminnelser säkerställer att medarbetarna förblir engagerade samtidigt som utbrändhet förebyggs.

DeskTimes bästa funktioner

Få produktivitetsrapporter i realtid med djupgående insikter om medarbetarnas effektivitet.

Använd valfri skärmdump för att spåra framsteg samtidigt som du upprätthåller integriteten.

Ta automatiska skärmdumpar var 5, 10, 15 eller 30 minuter för en transparent arbetsöversikt.

Integrera enkelt med verktyg som Zapier, Google Kalender och andra.

Begränsningar för DeskTime

Gränssnittet känns föråldrat och mindre intuitivt jämfört med moderna tidsspårningsprogram.

Saknar avancerade faktureringsverktyg för effektiv kundfakturering.

Priser för DeskTime

Lite: Gratis för endast en användare

Pro: 7 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om DeskTime

Desktime var en livräddare för mig. Som IT-chef hade jag svårt att hantera mitt team, som mestadels arbetade på distans, och vår produktivitet i uppgifterna minskade. Efter att ha implementerat Desktime kan jag nu mäta produktiviteten och utvärdera prestationen för varje teammedlem utan att behöva detaljstyra.

9. My Hours (Bäst för frilansare och småföretag som hanterar fakturerbar tid)

via My Hours

Frilansare och småföretag hanterar flera kunder, projekt och betalningsnivåer, och My Hours ger dem den översikt de behöver för att ha koll på allt. Till skillnad från rigida tidrapporteringsprogram erbjuder det flexibel, anpassningsbar rapportering, så att användarna kan logga timmar, ställa in faktureringsnivåer och skapa fakturor.

Det går ett steg längre och översätter arbetet till lönsamhet också. Få insikt i hur mycket tid som går åt till varje uppgift, vilka projekt som dränerar resurser och om din prissättning stämmer överens med insatsen.

My Hours bästa funktioner

Spåra tid på ditt sätt med flexibla, redigerbara loggar och manuella eller automatiska timers.

Ställ in och övervaka budgetar i fakturerbara timmar, kostnader eller fasta projektavgifter för att undvika överskridanden.

Analysera lönsamheten genom att jämföra arbetskraftskostnader, kundpriser och projektkostnader i realtid.

Skydda ditt teams integritet med övervakningsfria funktioner som skärmövervakning.

Begränsningar för My Hours

Budgeterings- och tidshanteringsfunktioner kan erbjuda mer automatisering.

Gratisversionen är begränsad till fem användare, vilket gör den mindre lämplig för växande team.

Priser för My Hours

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Betyg och recensioner av My Hours

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 900 recensioner)

🧠 Kom ihåg: Varje distraktion kostar dig 23 minuters koncentration. Rätt tidsspårningsprogram hjälper dig att hålla fokus – utan att behöva återuppta produktiviteten!

10. TimeCamp (Bäst för automatisk tidrapportering med skärmdumpar)

via TimeCamp

Glöm manuell spårning – TimeCamp loggar arbetstimmar, appar och webbplatser i bakgrunden. Automatiska skärmdumpar och närvarokontroll ger tydlig insyn i produktiviteten samtidigt som medarbetarnas integritet skyddas.

För ekonomi- och HR-team förenklar TimeCamp lönehantering, fakturering och spårning av fakturerbar tid med automatiskt genererade rapporter. Oavsett om du hanterar frilansare, fältteam eller kontorspersonal omvandlar det spårad tid till datadrivna insikter som förbättrar effektiviteten och ansvarsskyldigheten.

TimeCamps bästa funktioner

Automatisera spårningen av arbetstimmar med aktivitetsloggning i realtid i appar och på webbplatser.

Fånga visuella bevis på arbete med integritetsfokuserad skärmdumpövervakning

Eliminera lönefel med automatiserade beräkningar för arbetstid, övertid och ledighet.

Få djupgående insikter med anpassade rapporter, tidrapporter och effektivitetsanalyser.

Begränsningar för TimeCamp

Saknar liveövervakning av anställda, vilket gör den mindre lämplig för detaljerad personalövervakning.

Avancerade rapporterings- och faktureringsfunktioner kräver ett betalt abonnemang.

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Startpaket: 3,99 $/månad

Premium: 4,99 $/månad

Ultimate: 7,99 $/månad

Företag: 11,99 $/månad

Betyg och recensioner av TimeCamp

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 1 300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om TimeCamp

Mycket användbart verktyg som noggrant loggar allt du gör på din dator när du är inloggad. Det gör att jag enkelt kan se vad jag har gjort under dagen och använda detta för att fylla i tidrapporter och dagliga loggar med större detaljrikedom.

11. Jibble (Bästa kostnadsfria tidsspårningsprogram med ansiktsigenkänning)

via Jibble

För företag som är beroende av noggrann närvarospårning och mobila medarbetare tar Jibble tidrapportering bortom manuell stämpling. Avancerad ansiktsigenkänning och GPS-spårning säkerställer att medarbetarna stämplar in och ut på ett säkert sätt, vilket eliminerar stämpling för kollegor och tidstöld.

Jibble loggar inte bara timmar – det hjälper dig att identifiera närvarotrender, minska frånvaron och optimera skiftplaneringen. Oavsett om du övervakar säljteam, vårdpersonal eller skiftarbetande anställda, ger det dig insikter i realtid för bättre personalplanering.

Jibbles bästa funktioner

Spåra projektbaserat arbete genom att tilldela timmar till specifika uppgifter för korrekt fakturering och budgetering.

Automatisera löneberäkningar med förinställda arbetstider, övertid och avdrag för raster.

Öka medarbetarnas produktivitet med personalanalyser och djupgående aktivitetsuppföljning.

Integrera med plattformar för lönehantering, fakturering och HR, såsom QuickBooks, Xero och Zapier.

Jibbles begränsningar

Den kostnadsfria planen har begränsade avancerade rapporterings- och anpassningsmöjligheter.

Saknar avancerade funktioner för projektledning och uppgiftssamarbete.

Jibbles priser

Gratis för alltid

Premium : 4,99 $/månad per användare

Ultimate : 9,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 1 300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jibble

Jibble gör det enkelt att stämpla in och ut via mobil, dator eller surfplatta. Perfekt för både distans- och lokala team. Jibble spårar tiden som läggs på specifika projekt, vilket ger insikter om produktiviteten och möjliggör korrekt fakturering.

Särskilda omnämnanden Om du letar efter mer nischade tidsregistreringsappar för dina unika användningsfall, kan du också överväga: Timely: AI-driven tidrapportering utan timers. Registrerar automatiskt arbete i bakgrunden, kategoriserar aktiviteter och genererar exakta tidrapporter.

Paymo: Ett mångsidigt arbetshanteringsverktyg som kombinerar tidrapportering, fakturering och projektplanering. Perfekt för småföretag som hanterar flera kunder samtidigt.

RescueTime: En automatisk tidsspårare och produktivitetscoach som hjälper dig att fokusera. Identifiera distraktioner, blockera improduktiva appar och återta din tid.

➡️ Läs mer: Hur man optimerar effektiviteten med tidsrapportering

Utnyttja varje sekund med ClickUp

🔎 Visste du att? Endast 23 % av de anställda känner sig engagerade i sitt arbete! Samtidigt kostar bristande engagemang företagen 8,9 biljoner dollar i förlorad produktivitet – 9 % av den globala BNP!

Därför handlar tidshantering om mer än bara att logga timmar – det handlar om att skapa momentum. Med rätt verktyg förvandlas det till ett kraftfullt sätt att optimera arbetsflöden, öka produktiviteten och medarbetarnas engagemang samt driva på meningsfulla framsteg.

Programvaran för tidrapportering med skärmdumpar som diskuterats ovan är alla effektiva verktyg som hjälper team att hålla sig ansvariga och fokuserade. ClickUp går dock längre än grundläggande tidrapportering genom att erbjuda en omfattande plattform med inbyggd projektledning, automatisering av uppgifter och anpassningsbara instrumentpaneler – allt utformat för att effektivisera processer och förbättra teamsamarbetet.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp och ta kontroll över din tid, dina projekt och din produktivitet – allt på ett och samma ställe! 📈