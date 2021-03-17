Hur tidsregistreringsprojekt med Time Doctor kan göra dig mer effektiv

Låt oss säga att du – som projektledare – letar efter ett sätt att granska dina anställdas framsteg när de arbetar med tilldelade projekt.

För det första vill du inte framstå som alltför påträngande. Dessutom kan det lätt slå tillbaka. Kom ihåg att alla har en smartphone nuförtiden. Det skulle inte krävas mycket för en anställd att kritisera dig på sociala medier på grund av ett verkligt eller inbillat brott mot företagets regler.

Det är bäst att vara rak från början... punkt! Låt dina anställda veta varför du använder ett tidrapporteringssystem.

Förklara för dem att det inte handlar om spioneri, utan att det är till nytta för att hantera projektets produktivitet, vilket i slutändan gynnar både dem och företaget.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på fördelarna med att använda tidsspårningsverktyg för ditt företag.

1. Minska kostnaderna

Att använda ett tidrapporteringssystem hjälper dig att hantera den tid dina anställda lägger på tilldelade projekt. Som standard avslöjar tidrapporteringsprogram också projektförseningar och vad som behöver förbättras, vilket minskar kostsamma misstag.

Dessutom kan ditt företag, utan rätt programvara, förlora intäkter enbart på grund av felaktigheter. Det är alltså högst troligt att manuella misstag kommer att kosta dig dyrt. Att installera programvara för tidrapportering kommer i grunden att optimera arbetstiden och deltagardata, vilket gör din personal mer produktiv och kostnadseffektiv.

Faktum är att du enkelt kan få ut en hel arbetsdag – ungefär 8 timmar – genom att införa tidrapporteringsprogramvara som gör att dina anställda kan koncentrera sig på mer krävande aspekter av sitt arbete.

2. Förbättrar den dagliga verksamheten

Ditt företags dagliga verksamhet kommer att förbättras avsevärt med hjälp av tidrapporteringsprogram. Du kommer att vara bättre rustad för att planera projekt, den tid som läggs på dem och vilka åtgärder som ska vidtas för framtida verksamhet.

Tänk på att dina kära medarbetare inte kommer att vara uppmärksamma varje minut av arbetsdagen. Det är bara så det är. Lite flexibilitet och ett lugnt uppträdande rekommenderas. Låt oss vara ärliga, om en medarbetare inte kan gå på toaletten utan tillåtelse är det dags för en seriös medling mellan företaget och medarbetaren!

Trots detta kan tidrapporteringsverktyg och mallar skapa en positiv stämning och en känsla av förtroende hos dina medarbetare. Det är upp till dig att låta dem veta att övervakningsprogramvaran inte är avsedd att straffa någon, utan att öka effektiviteten och hålla ditt företag ansvarigt.

Distansanställda kommer att känna sig mer inspirerade och bli mer effektiva. Det handlar också om att vara en del av ett team, även om de arbetar på distans, och vara bättre informerade. Tidrapporteringsprogram ger anställda självständighet och ökat självförtroende eftersom de blir mer fokuserade och kompetenta.

Bonus: Verktyg för medarbetarövervakning för Mac-användare!

3. Hjälper till att snabbare bedöma kundvärdet

Tidsregistreringsappar hjälper dig också att bedöma kundvärdet snabbare. Det är ett obekvämt faktum att ditt företags framsteg bokstavligen är beroende av dina kunders ekonomiska deltagande. Det finns lite utrymme för känslor, så det är bäst att inte vara okänslig när det gäller företagets intäkter.

Det handlar inte om att släppa kunder till förmån för mer lönsamma kunder... Okej, inte riktigt. Det handlar om prioriteringar. Om en kund genererar betydande intäkter till ditt företag och du har en annan kund som hör av sig då och då, ja, då måste du fatta några allvarliga prioriteringsbeslut. Om du inte gör det kan du riskera att förlora hela din verksamhet.

Tips: Varför inte verkligen imponera på din kund genom att ge dem tillgång till steg-för-steg-uppdateringar av deras projektdata? Med dagens teknik är det möjligt. Du kan enkelt anpassa funktionerna så att du inte avslöjar för mycket, men tillräckligt för att din kund ska känna sig trygg med din expertis.

Integration mellan Time Doctor och ClickUp

Två molnbaserade programvaror som rekommenderas varmt är Time Doctor och ClickUp. Tillsammans erbjuder detta dynamiska duo en två-i-ett-mekanism för effektiv och noggrann tidrapportering.

Integrationen av Time Doctors Chrome-tillägg för tidrapportering i ClickUp ger snabb åtkomst till ackumulerade tidsdata för dina anställdas slutförda projekt.

Time Doctor fungerar i stor utsträckning som ett nervcentrum. Det samlar in relevant data från ClickUp och ger en omfattande sammanfattning av vad dina medarbetare gör när de arbetar med projekt.

Här är en förhandsvisning av flera viktiga funktioner i ClickUp och Time Doctor separat:

ClickUp

Fungerar som ett molnbaserat projektledningsprogram för olika medarbetargrupper och företag.

Praktisk gratisversion med viktiga funktioner som inte finns i betalda versioner av betalda programvaror, såsom realtidssamarbete, instrumentpaneler, korrekturläsning och support dygnet runt.

Lämpligt för frilansare, team och företag av alla storlekar

Professionell instrumentpanel som ger extraordinära bilder och data direkt från kontrollpanelen

Tilldela uppgifter till projektdeltagare, övervaka projekt för kunder, samarbeta med kollegor om dokument och mycket mer.

ClickUp erbjuder ett antal verktyg och funktioner som hjälper dig att uppnå dina mål på arbetsplatsen på ett effektivt och bekvämt sätt. Faktum är att mjukvaruföretaget håller sig uppdaterat genom att släppa nya funktioner varje vecka och väljer ut de mest fördelaktiga funktionerna utifrån den feedback de får.

Användare kan observera projekt och data i ett format med flera vyer för ökad insikt och snabbare spårning. Till exempel kan medarbetarna välja mellan en aktivitetsvy, tabellvy, tidslinjevy, rutorvy för instrumentpaneler, kartvy och mycket mer!

Anställdas arbetsyta är lätt att ändra, detaljer om arbetsstatus är tydliga, färger och teman för visuell estetik finns tillgängliga osv. ClickUp är en formidabel konkurrent bland projektledningsverktyg och är fördelaktigt för små och medelstora företag, team och egenföretagare som är intresserade av individuell online-projektledning, lösningar för teamarbete och utökad produktivitet.

Time Doctor

Erbjuder precis och innovativ tidrapportering

Bedömning och dokumentation av medarbetarnas produktivitet

Skärmdump och inspelningsdynamik

Tidrapportering, övertidsberäkning och schemaläggning av medarbetare

Multidimensionell tidrapporteringsprogramvara integrerad med CRM och white label-effektivitet

Kalenderhantering, FMLA/familj, sjukdom, ledighet, spårning av handlingar, spårning av tidszoner och mer

Hur fungerar Time Doctor?

Time Doctor är ett SaaS -verktyg för tidrapportering och prestationshantering som är kompatibelt med över 60 olika projektlednings- och produktivitetsappar.

Dessutom är Time Doctors tidsanalysverktyg, som är en multifunktionell programvara för tidrapportering, ganska imponerande! Viktiga mätvärden för spårning inkluderar start- och stoppur, övervakning av webbplatser och appanvändning, tangentbords- och musaktivitet, tid som ägnas åt projekt och uppgifter, och mycket mer!

Grunden för samarbetet mellan ClickUp och Time Doctors Chrome-tillägg är att det är enkelt att samla in exakta tidsdata i enlighet med de uppgifter som din ClickUp-personal har slutfört. Viktiga projektdetaljer avslöjas, vilket ger en övergripande sammanfattning av vad dina anställda håller på med.

Ditt företag håller sig uppdaterat och informerat om medarbetarnas arbetsinsatser, projektinvesteringarna blir mer begripliga och fördelas jämnare, faktureringen blir mindre komplicerad och effektiviteten ökar.

Slutsats

Oavsett om ditt företag behöver projektledning, medarbetarövervakning, bättre kommunikationsappar eller tidsdelade arbetsfunktioner, hjälper tidsspårningsprogramvara till att effektivisera rutinerna och göra ditt företag mer effektivt och lönsamt.

Med lösningar som är särskilt utformade för att instinktivt spåra digitala rörelser på jobbet kan ditt företag tydligt se medarbetarnas aktiviteter, utveckla en större medvetenhet om effektivitet och utvärdera arbetsbeteenden och effektiva mönster som i slutändan leder till konstruktiva förändringar.

Gör ett av de bästa valen någonsin för ditt företag. Börja din kostnadsfria provperiod idag med projektledningsverktyget ClickUp, förbättrat med tillägget Time Doctor!