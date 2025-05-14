De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för konsulter 2025

Du har just avslutat ett kundsamtal, slutfört ett förslag och granskat ett projektresultat. Nu kommer den svåra delen – att beräkna hur mycket tid allt tog.

Om du fortfarande förlitar dig på grova uppskattningar eller bläddrar igenom din kalender för att få ihop det, förlorar du förmodligen fakturerbara timmar utan att du inser det.

Ett pålitligt verktyg för tidrapportering kan vara till stor hjälp. Det registrerar varje minut noggrant och genererar insiktsfulla rapporter som hjälper dig att fakturera kunderna med självförtroende.

I det här blogginlägget ska vi titta på de 10 bästa programvarorna för tidrapportering för konsulter. Nu kör vi! 💪

Den bästa tidrapporteringsprogramvaran för konsulter i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning ClickUp – Inbyggd tidrapportering på alla enheter – Rapportering av fakturerbara/icke-fakturerbara timmar – Automatiseringar och instrumentpaneler – Över 1 000 integrationer Bäst för enskilda personer, små team och företag som behöver tidrapportering + projektledning i en och samma plattform Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag Clockify – GPS-spårning och fakturering – Timpriser och kalenderplanering – Obegränsat antal användare/projekt Bäst för privatpersoner och småföretag som behöver gratis, skalbar tidrapportering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4,99 $/användare/månad TimeCamp – Automatisk spårning och fakturering – Geofencing och digitala kiosker – Produktivitetsrapportering Bäst för frilansare och små team som behöver automatiserad spårning av fakturerbara timmar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 1,99 $/användare/månad Harvest – Tidrapportering med budgetering – QuickBooks/Xero-integrationer – Kostnadsrapportering Bäst för småföretag som behöver enkel spårning och snabb kundfakturering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 13,75 $/användare/månad Paymo – Stoppur + massuppföljning – Analys av projektets lönsamhet – Onlinebetalningar och uppgiftshantering Bäst för små team (under 20 personer) som kombinerar uppgifter + tid + fakturering på ett och samma ställe Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5,90 $/användare/månad Replicon – AI-driven ZeroTime™-spårning – Verktyg för efterlevnad av arbetsrätt – Förifyllda tidrapporter Bäst för medelstora till stora företag som behöver tidrapportering som uppfyller kraven för löneadministration Gratis provperiod tillgänglig (14 dagar); betalda abonnemang från 6 $/användare/månad; företagspaket från 29 $/användare/månad Hubstaff – Geofencing och GPS-spårning – Integrationer för lönehantering och fakturering – Produktivitetsinsikter Bäst för distans- eller hybridteam som behöver platsbaserad spårning och lönehantering Gratis provperiod (14 dagar) tillgänglig; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad; företagsabonnemang tillgängligt för 25 $/användare/månad RescueTime – Fokusera sessioner och blockera distraktioner – Produktivitetsinsikter och rapporter – Veckosammanfattningar Bäst för enskilda personer eller små team som behöver produktivitetsuppföljning utan distraktioner Gratis provperiod tillgänglig (14 dagar); betalda abonnemang från 9 $/användare/månad Time Doctor – Spårning i realtid med webbplats-/appanvändning – Produktivitets- och lönsamhetsrapporter – CRM- och projektintegrationer Bäst för distribuerade team som behöver spåra medarbetarnas aktiviteter och rapportera dem Gratis provperiod (14 dagar); betalda abonnemang från 8 $/användare/månad; anpassade priser för företag Timely – AI-driven automatisk spårning – Förifyllda tidrapporter – Över 100 integrationer Bäst för konsulter och team som vill ha bakgrundstidsspårning utan timers Gratis provperiod tillgänglig (14 dagar); betalda abonnemang från 11 $/användare/månad

Vad ska du leta efter i ett tidsregistreringsprogram för konsulter?

Att välja rätt gratis tidrapporteringsapp för konsulter är viktigt för att registrera fakturerbara timmar, hantera arbetsbelastning och säkerställa korrekt fakturering. Det bästa verktyget ska kännas som ett hjälpsamt stöd, inte en extra stressfaktor.

Så, vad ska du leta efter? Låt oss bryta ner det. ⚒️

Automatiserad tidrapportering: Eliminerar manuell inmatning med AI-driven rapportering som fungerar i bakgrunden medan du arbetar.

Noggrann tidsrapportering: Använder förifyllda tidrapporter som kräver minimal granskning innan de skickas in

Möjlighet att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar: Skiljer mellan kundarbete och interna uppgifter för att optimera lönsamheten

Projektinformation i realtid: Hjälper till att övervaka budgetar, resursanvändning och tid som läggs på uppgifter för att förbättra effektiviteten

Integrationer med viktiga verktyg: Synkroniseras med projektlednings-, redovisnings- och faktureringsappar för smidiga arbetsflöden

Stöd för kapacitetsplanering: Balanserar arbetsbelastningen genom att identifiera tillgänglig tid och förhindra överbokade scheman

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för konsulter

Baserat på ovanstående checklista följer här en lista över de bästa tidrapporteringsprogrammen för konsulter med deras styrkor och svagheter. 🎯

1. ClickUp (bäst för att effektivisera tidrapportering och projektledning)

Börja spåra tid i ClickUp Spåra tid enkelt på alla dina enheter med ClickUp

Som konsult är tid din mest värdefulla tillgång. Genom att spåra den noggrant säkerställer du rättvis fakturering till kunderna, bättre projektberäkningar och ökad produktivitet.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare. 🤩

ClickUp Project Time Tracking

Tidrapportering ska inte kännas som en extra syssla på din långa att göra-lista. Oavsett om du använder din stationära dator, mobil eller det kostnadsfria Chrome-tillägget, kan du med ClickUp Project Time Tracking spåra din tid med ett klick. Glömde du att starta tidrapporteringen i tid? Logga bara din tid i efterhand och ange tidsuppskattningar manuellt för uppgifter så att du har koll på din arbetsbelastning.

Du kan förbättra tidsregistreringen med anteckningar, etiketter och faktureringsmarkörer så att du alltid har en tydlig och korrekt dokumentation av ditt arbete. Denna detaljnivå är perfekt för konsulter som vill säkerställa att varje minut redovisas och faktureras korrekt.

Skapa tidrapporter och filtrera kunder efter uppgifter, fakturerbara timmar eller projektfaser med ClickUp Project Time Tracking.

ClickUps tidrapporter hjälper dig att spåra, granska och hantera ditt teams loggade tid på ett och samma ställe. Du kan se det totala antalet timmar som lagts ner på ett projekt per dag, vecka eller anpassat intervall, och enkelt filtrera efter ansvarig, uppgift eller plats. Det är perfekt för att säkerställa korrekt tidrapportering och optimera produktiviteten.

Anta att du har flera kunder. När du filtrerar dina loggar i slutet av månaden kanske du inser att ett projekt tar dubbelt så lång tid som väntat. Med denna insikt kan du justera prissättningen, förfina projektets omfattning eller optimera din schemaläggning för att förbli effektiv och lönsam.

Titta på denna korta presentation för att lära dig hur ditt team kan skicka in, granska och godkänna tidrapporter – utan att någonsin lämna ClickUp.

ClickUp Tasks

Spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar i ClickUp Tasks för korrekt fakturering

Men tidsregistrering räcker inte – du behöver också ett sätt att hantera din arbetsbelastning effektivt.

Dela upp långa projekt i korta, hanterbara uppgifter med hjälp av ClickUp Tasks. Den inbyggda tidrapporteringsfunktionen låter dig se hur lång tid varje uppgift eller deluppgift tar, vilket ger dig en detaljerad bild av dina framsteg.

För att göra det ännu enklare eliminerar ClickUp Automations repetitiva administrativa uppgifter. Du kan ställa in triggers som automatiskt startar eller stoppar timers, uppdaterar projektstatus baserat på loggade timmar eller skickar aviseringar när du når en viss tidsgräns.

Det innebär mindre tid åt manuell spårning och mer tid åt att leverera värde till dina kunder.

Men grundläggande tidrapportering är bara en del av ekvationen – du behöver också rätt verktyg för att analysera och använda dessa data effektivt. Det är där ClickUp Templates kommer in.

ClickUp-mall för tidsanalys

Få en gratis mall ClickUps mall för tidsanalys är utformad för att hjälpa dig att spåra och analysera tiden som läggs på olika uppgifter.

Osäker på hur du ska utnyttja dina resurser på bästa sätt? ClickUps mall för tidsanalys hjälper dig att övervaka framstegen för olika uppgifter och projekt, utvärdera den övergripande prestandan med visuella element och optimera processerna för maximal effektivitet.

Det ger en tydlig översikt över den tid varje teammedlem lägger på uppgifter och projekt. För varje uppgift eller arbetsenhet kan du registrera startdatum, förfallodatum och ledig tid i särskilda anpassade fält, vilket gör det enklare att spåra produktivitet, identifiera ineffektivitet och upptäcka områden som kan förbättras.

ClickUp Services Timesheet Template

Få en gratis mall ClickUps mall för tjänstetidrapporter är utformad för att hjälpa dig att spåra och hantera timmarna för ditt serviceteam.

Å andra sidan är ClickUp Services Timesheet Template perfekt för att hantera kundfakturering och intern rapportering. Den hjälper till att spåra servicetimmar, övervaka fakturerbar tid och optimera resursfördelningen mellan flera projekt.

Med inbyggda diagram och framstegsgrafer kan du visualisera framstegen på ett ögonblick, medan integrationer med Stripe och PayPal förenklar faktureringen. Det säkerställer ansvarsfull tidshantering, hjälper dig att utvärdera utbildningens effektivitet och förhindrar utbrändhet hos anställda.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja den globala tidrapporteringsfunktionen: Starta, avsluta och växla mellan uppgifter i realtid och lägg till manuella tidsposter för tidigare projekt på datorn, mobilen och webben

Synkronisera med över 1 000 verktyg: Integrera med Toggl, Harvest, Everhour och andra externa tidrapporteringsappar som du redan använder med Integrera med Toggl, Harvest, Everhour och andra externa tidrapporteringsappar som du redan använder med ClickUp Integrations

Skapa kundportaler: Dela uppdateringar i realtid, samarbeta kring leveranser och förbättra transparensen utan ändlösa e-posttrådar

Prognosera intäkter och lönsamhet: Använd Använd ClickUp Dashboards för att övervaka mätvärden relaterade till kundlojalitet och projektvärde, identifiera och hantera potentiella risker

Övervaka projektets tidsplaner: Visualisera projektets tidsplaner, beroenden och milstolpar med hjälp av Visualisera projektets tidsplaner, beroenden och milstolpar med hjälp av ClickUp Gantt Charts för att säkerställa leverans i tid.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva

Dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter kan vara överväldigande för nybörjare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu behöver jag inte längre växla mellan flera appar... Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar mig timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om balansen mellan arbete och privatliv visade att 46 % av arbetstagarna arbetar 40–60 timmar per vecka, medan hela 17 % arbetar mer än 80 timmar! Men det slutar inte där – 31 % har svårt att konsekvent avsätta tid för sig själva. Det är ett perfekt recept för utbrändhet. 😰 Men vet du vad? Balans på jobbet börjar med överskådlighet! ClickUps inbyggda funktioner som Workload View & Time Tracking gör det enkelt att visualisera arbetsbelastningen, fördela uppgifter rättvist och spåra faktiska arbetstimmar – så att du alltid vet hur du kan optimera arbetet och när. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. Clockify (bäst för obegränsad gratis tidrapportering)

via Clockify

Clockify är ett gratis, molnbaserat program för tidrapportering som hjälper privatpersoner och företag att hantera arbetstimmar, spåra fakturerbara timmar och förenkla faktureringen till kunder. Men dess verkliga styrka ligger i den smidiga integreringen med projektledning. Dela upp arbetet i projekt, tilldela uppgifter och spåra framstegen i realtid på ett och samma ställe.

Dess tidrapporter ger en strukturerad översikt över arbetstimmar för olika projekt. Du kan godkänna tidrapporter, analysera arbetsmönster och till och med ställa in påminnelser för korrekta tidsloggar.

Clockifys bästa funktioner

Ställ in timpriser för projekt för att anpassa faktureringspriserna för olika kunder, uppgifter eller teammedlemmar och spåra intäkterna

Använd GPS-spårning för att övervaka teamets positioner och logga arbete för korrekt fakturering till kunder

Bifoga fakturerbara timmar till fakturor och spåra utgifter med inbyggd faktureringsfunktion för transparent kundfakturering

Planera arbetsbelastningen och blockera aktiviteter med hjälp av kalendern för att tydligt se dina åtaganden

Begränsningar för Clockify

Begränsade anpassningsmöjligheter för avancerad analys och visuella sammanställningar

Gränssnittet är överväldigande utan filter

Priser för Clockify

Gratis

Grundläggande: 4,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

Cake-paket: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 100 recensioner)

3. TimeCamp (bäst för automatisk spårning av fakturerbara timmar)

via TimeCamp

TimeCamp är ett webbaserat program för tidsredovisning som är utformat för frilansare och team. Det automatiserar tidrapporteringen, förenklar faktureringen och effektiviserar projektledningen.

Med automatisk konvertering från tid till faktura kan du säkerställa korrekt fakturering utan krångel. Dessutom ger rapporteringsfunktionerna insikt i produktivitet, projektframsteg och tidskrävande uppgifter, vilket underlättar budgetering och resursfördelning.

TimeCamps bästa funktioner

Använd geofencing för exakt tidrapportering på fältet och på distans

Förenkla närvarospårningen med en digital kiosk som låter anställda stämpla in och ut smidigt med hjälp av delade enheter

Analysera produktivitetstrender med rapporter som belyser arbetsmönster, projektkostnader och förbättringsområden

Begränsningar i TimeCamp

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen

TimeCamp-recensioner rapporterar begränsade anpassningsmöjligheter för gränssnittet

Priser för TimeCamp

Gratis

Startpaket: 1,99 $/månad per användare

Premium: 3,99 $/månad per användare

Ultimate: 5,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av TimeCamp

G2: 4,7/5 (över 340 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeCamp?

Den initiala installationen kan ta lite tid, och vissa inställningar är inte de mest intuitiva, men när den väl är installerad blir tidrapporteringen i stort sett helt automatisk.

🔍 Visste du att? Den första tiduret uppfanns av Willard Bundy 1888, vilket markerade en övergång till systematisk spårning av arbetstimmar. Anställda stämplade kort för att registrera sina arbetstimmar, en föregångare till moderna tidrapporteringssystem.

4. Harvest (Bäst för enkel spårning och fakturering)

via Harvest

Behöver du ett enkelt, automatiserat sätt att spåra tid som läggs på uppgifter och projekt och hantera budgetar? Harvest har lösningen för dig.

Den spårar smidigt fakturerbara och icke-fakturerbara timmar och omvandlar dem till kundklara fakturor med bara några få klick. Kunderna kan betala direkt via Harvest, och automatiska påminnelser förhindrar uteblivna betalningar.

Det är också enkelt att ställa in fasta eller timbaserade projektbudgetar och få varningar innan du överskrider gränserna. Med integrationer med QuickBooks och Xero hålls din ekonomi uppdaterad.

Harvests bästa funktioner

Spåra tid enkelt via dator-, mobil- eller webbläsarappar för att enkelt logga fakturerbara och icke-fakturerbara timmar

Mät projektbudgetar i realtid med fasta eller timbaserade gränser och få varningar innan du överskrider budgeten

Analysera teamets kapacitet och projektinsikter med visuella rapporter. Spåra enkelt arbetsbelastningsfördelningen och tiden som läggs på olika uppgifter

Logga utgifter och bifoga kvitton för att registrera fakturerbara kostnader som resor och material samtidigt som du organiserar dina finansiella register

Harvests begränsningar

Det är svårt att hantera internationell fakturering när man arbetar med kunder i olika valutor

Det saknas automatisk korrigering, så om timern går över natten måste du logga timmarna manuellt.

Harvests prissättning

Gratis

Pro: 13,75 $/månad per användare

Premium: 17,50 $/månad per användare

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

🧠 Kul fakta: Solur och vattenur var bland de tidigaste verktygen för att mäta tid. Solur går tillbaka till det gamla Egypten, medan vattenur användes av egyptierna, babylonierna, grekerna och kineserna.

5. Paymo (bäst för enkel spårning och fakturering)

via Paymo

Paymo är en onlineplattform för arbetshantering som är utformad för småföretag och team på upp till 20 personer. Den gör det möjligt för användare att hantera uppgifter, skapa teamscheman, spåra arbetstid och fakturera kunder.

Realtidsbaserad, automatisk tidrapportering säkerställer att inga fakturerbara timmar går förlorade. Föredrar du manuell inmatning? Använd bulk- eller intervallrapportering för ökad flexibilitet. Letar du efter ett alternativ till Timely? Paymo kombinerar uppgiftshantering, projektledningsfunktioner, schemaläggning och fakturering på ett och samma ställe, vilket hjälper dig att hålla ordning och kontroll på kundfaktureringen.

Paymos bästa funktioner

Spåra tid med hjälp av stoppur, automatisk spårning, massinmatning eller intervallregistrering för fullständig flexibilitet

Underlätta kommunikationen genom diskussionsmoduler, fildelning och uppdateringar i realtid så att alla är på samma sida.

Analysera projektets lönsamhet genom att jämföra projektkostnader och intäkter för att identifiera högvärdiga kunder

Konvertera tidrapportdata till professionella fakturor och stödja onlinebetalningar i över 85 valutor via plattformar som PayPal, Stripe eller Authorize.net.

Paymos begränsningar

Användare kan inte automatisera fakturering för fasta kunder eller prenumerationsbaserade kunder

Fakturanumren synkroniseras kanske inte korrekt med bokföringsprogram som Xero, vilket kräver manuella justeringar

Paymos prissättning

Gratis

Starter: Från 5,9 $/månad per användare

Små kontor: Från 10,90 dollar per månad och användare

Företag: Från 16,90 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paymo?

Det sparar tid, särskilt när det gäller fakturering. Jag använder det dagligen i mitt arbete. Det känns lite otrevligt ibland när jag kommer till webbplatsen. Många flikar, vissa alternativ saknas om jag inte uppgraderar till den dyraste versionen. Men totalt sett är det oumbärligt.

💡 Proffstips: Be dina anställda att utveckla en vana att konsekvent logga sin tid. Detta kan göras i realtid eller med jämna mellanrum under dagen. Exakta register ger värdefull insikt i hur tiden fördelas.

6. Replicon (bäst för spårning av löner i enlighet med regler och föreskrifter)

via Replicon

Replicon är ett SaaS-företag (Software-as-a-Service) baserat i Calgary som specialiserar sig på tidsregistrering, projektledning och automatiseringslösningar för professionella tjänster. AI-driven registrering gör att tidsregistreringsappen enkelt kan registrera allt du behöver.

Dessutom fylls tidrapporterna i automatiskt utifrån insamlade data, vilket minskar risken för fel och sparar värdefull tid. Du kan enkelt granska och skicka in dem, vilket effektiviserar efterlevnaden och det administrativa arbetet.

Replicons bästa funktioner

Använd AI-drivna ZeroTime™ för att registrera arbetstimmar och aktiviteter, vilket minskar manuell datainmatning

Säkerställ efterlevnad av arbetslagstiftningen med inbyggda lönebestämmelser, övertidsberäkningar och regionala regler.

Övervaka projekt- och kundkostnader mot uppskattningar och få varningar innan du överskrider budgeten

Replicons begränsningar

Många användare har svårt att skapa anpassade rapporter

Godkännanden av tidsrapporter och utgifter kräver många klick, vilket saktar ner arbetsflödet

Replicons prissättning

Gratis provperiod : 14 dagar

Projektidshantering: Från 12 USD/månad per användare

Tid och närvaro: Från 6 $/månad per användare

Professional Services Automation Suite: 29 USD/månad per användare

Replicon-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

🔍 Visste du att? Marknaden för tidsredovisningsprogram uppskattades till 5,23 miljarder dollar 2023 och förväntas växa till 12,3 miljarder dollar 2030. Det innebär en årlig tillväxttakt på 14,49 % under prognosperioden 2024–2030.

7. Hubstaff (bäst för GPS-baserad spårning av distansarbetande team)

via Hubstaff

Hubstaffs programvara för tidrapportering är utvecklad för noggrannhet och effektivitet. Geofencing säkerställer att du endast loggar tid på angivna arbetsplatser, vilket förhindrar fel och fusk. Den inbyggda klockappen gör det enkelt att spåra arbetstid, närvaro och raster från vilken enhet som helst.

För konsulter som hanterar flera kunder automatiserar Hubstaff faktureringen och omvandlar registrerade timmar till detaljerade, kundklara fakturor med anpassningsbara priser så att faktureringen förblir tydlig.

Hubstaffs bästa funktioner

Integrera med populära betalningsplattformar för effektiv lönehantering och korrekta utbetalningar till konsulter

Analysera produktivitetstrender genom att spåra tid som spenderas på olika kunder, uppgifter och projekt för att optimera effektiviteten

Omvandla registrerade timmar till professionella fakturor baserade på detaljerade tidsrapporter

Hubstaffs begränsningar

Programvaran kan göra datorer långsammare, särskilt när den körs i bakgrunden under längre perioder.

Den erbjuder begränsad flexibilitet, vilket gör det svårt att anpassa data efter specifika affärsbehov

Hubstaffs prissättning

Gratis provperiod : 14 dagar

Startpaket: 7 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 USD/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

Jag är inte säker på om det finns något jag gillar bäst. Jag tror att produkten i sig skulle kunna vara jättebra om den utvecklades mer. Den fungerar när den vill. Geolokaliseringen är... undermålig, och när vi kontaktar dem säger de att det är ett problem i USA. Det finns väldigt lite ansvarstagande.

8. RescueTime (Bäst för produktivitetsuppföljning utan distraktioner)

via RescueTime

RescueTime hjälper konsulter och team att ta kontroll över sin tid med automatisk spårning, produktivitetsinsikter och distraktionshantering. Detaljerade rapporter visar en uppdelning mellan kundarbete och icke-fakturerbar tid, vilket hjälper dig att upptäcka ineffektiviteter och optimera din schemaläggning.

Behöver du hålla fokus? Sätt upp mål, blockera distraktioner och få aviseringar i realtid för att förbättra dina arbetsvanor. Kalenderintegrationer säkerställer att varje möte loggas, vilket underlättar hanteringen av arbetsbelastningen och ökar produktiviteten.

RescueTimes bästa funktioner

Håll dig på rätt spår med Focus Sessions och begränsa distraherande appar och webbplatser

Skapa detaljerade tidrapporter genom att organisera registrerade timmar i kundfärdiga rapporter med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Få veckovisa produktivitetsanalyser via e-post med trender, fokuspoäng och analys av fakturerbar tid

RescueTime-begränsningar

Automatisk aktivitetsklassificering är inte alltid korrekt, vilket kräver manuella justeringar

Mobil spårning är långsammare och mindre tillförlitlig jämfört med spårning på datorn

Priser för RescueTime

Gratis provperiod : 14 dagar

Solo: 12 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

🔍 Visste du att? Att vara bara 10 minuter sen varje dag kanske inte verkar vara någon stor sak, men under ett år blir det snabbt mycket tid! Med en genomsnittlig timlön i USA på 35,87 dollar kan dessa små förseningar kosta ett företag ungefär 1 542 dollar per anställd och år. Det är ett högt pris för några förlorade minuter.

9. Time Doctor (bäst för realtidsuppföljning av anställdas aktiviteter)

via Time Doctor

Time Doctor gör det enkelt att spåra fakturerbara timmar med realtidsövervakning och detaljerad produktivitetsinformation.

Med manuell och tyst spårning på datorn och mobilen loggas varje minut noggrant för smidig fakturering. Produktivitetsrapporterna visar hur mycket tid som spenderas på olika appar och webbplatser, vilket hjälper dig att identifiera ineffektiviteter och förbättra fokus.

Time Doctors bästa funktioner

Analysera produktiviteten med rapporter om webbplats- och appanvändning för att identifiera ineffektiviteter och optimera tiden som läggs på kundarbete

Övervaka projektets framsteg, tilldela uppgifter och skapa lönsamhetsrapporter för att se hur tiden påverkar intäkterna

Integrera med över 60 affärsverktyg för att synkronisera tidsdata med projektledningsprogram och verktyg för betalning, bokföring och CRM.

Begränsningar för Time Doctor

Begränsade anpassnings- och formateringsalternativ för rapporter och aviseringar

Vissa användare säger att kundsupporten tar flera dagar på sig att svara, vilket orsakar ineffektivitet för företag som behöver snabba lösningar.

Priser för Time Doctor

Gratis provperiod : 14 dagar

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 14 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Time Doctor?

Jag gillar hur enkelt man kan komma åt teamets tidslinje genom olika rapporter (Excel och PDF). Dessutom gillar jag att man kan kategorisera produktiva och icke-produktiva appar och webbplatser så att teamet kan ägna tid åt det som är relevant för deras roll. Ledig tid är inte särskilt exakt om det beror på att de är icke-produktiva eller på att de är upptagna med ett samtal.

🤝 Vänlig påminnelse: Utvärdera regelbundet tidrapporteringsdata för att identifiera mönster, ineffektiviteter och möjligheter till optimering. Denna analys ger underlag för justeringar av ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten.

10. Timely (Bäst för AI-driven automatisk tidrapportering)

via Timely

Timely eliminerar manuell tidrapportering med AI-driven automatisering som körs tyst i bakgrunden och registrerar varje fakturerbar minut utan att du behöver starta timern manuellt.

De automatiserade tidrapporterna gör det enkelt att granska och skicka in tidrapporter. Systemet lär sig arbetsmönster, fyller i loggar i förväg och minskar administrativa kostnader samtidigt som det säkerställer noggrannhet. Granska, godkänn och skicka tidrapporten för fakturering eller lönehantering!

Du kan också skapa detaljerade rapporter för fakturering, produktivitetsanalyser och budgetering med hjälp av de inbyggda mallarna för tidrapportering.

Timelys bästa funktioner

Förhindra överarbete genom att spåra tillgänglig tid för olika kunder för bättre kapacitetsplanering

Få en tydlig översikt över nedlagd tid för att prioritera uppgifter och hantera budgetar med en projektpanel

Synkronisera tidrapporteringen smidigt med projektlednings-, redovisnings- och samarbetsverktyg med hjälp av över 100 integrationer

Tidsbegränsningar

Begränsningar för att ändra rapporter, aviseringar och bokningsalternativ för kunder

Kunder från olika länder möter bokningsrestriktioner på grund av validering av telefonnummer

Aktuell prissättning

Gratis provperiod : 14 dagar

Startpaket: 11 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Obegränsat: 28 $/månad per användare

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

🔍 Visste du att? Tidstöld är inte bara ett problem för anställda – det påverkar även konsulter! Att tappa bort fakturerbara timmar eller runda upp tiden kan påverka intäkterna. Rätt programvara för tidrapportering hjälper dig att vara noggrann, optimera arbetsflöden och integrera smidigt med dina befintliga verktyg.

Planera din framgång till perfektion med ClickUp

Tid är pengar, särskilt för konsulter. Med rätt tidsregistreringsapp kan du registrera alla fakturerbara timmar, hålla ordning och fatta datadrivna beslut för att förbättra ditt arbetsflöde.

Även om alla verktyg på denna lista erbjuder något unikt, sticker ClickUp, den kompletta appen för arbete, ut som en allt-i-ett-lösning med ett användarvänligt gränssnitt.

Med ClickUps inbyggda tidrapportering kan du enkelt logga timmar, ställa in uppskattningar, spåra utgifter och generera detaljerade rapporter för att analysera produktiviteten. Dessutom säkerställer dess automatiseringar och sömlösa integrationer med andra projektledningsverktyg noggrann tidrapportering utan störningar i arbetsflödet.

Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅