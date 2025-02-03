Topp 10 tidrapporteringsappar för effektiv tidrapportering

Oavsett om du är frilansare som jonglerar flera projekt, teamledare som övervakar en arbetsstyrka eller företagare som strävar efter maximal effektivitet, finns det en sak som alltid är konstant: tidens värde.

Lyckligtvis har det blivit enklare att spåra och hantera tid i den digitala innovationens tidsålder. Tidrapporteringsappar har revolutionerat hur vi spårar, hanterar och optimerar tid. De hjälper dig att spåra anställdas tid på olika uppgifter eller projekt och förbättra produktiviteten.

Du har kommit rätt om du letar efter det perfekta sättet att hantera och spåra din tid. Från intuitiva gränssnitt till robusta funktioner – vi utforskar de bästa programvarualternativen för att hjälpa dig att hitta den perfekta tidrapporteringsappen.

Vad ska du leta efter i tidrapporteringsappar?

Funktioner som tidrapportering, rapportering, pålitlig kundsupport och ett brett utbud av integrationer är viktiga i en tidrapporteringsapp. Här är de funktioner du bör leta efter när du väljer en app:

Programvara för tidrapportering : Tänk på vilka funktioner appen erbjuder för tidrapportering, till exempel manuell tidsregistrering, timerfunktion, automatisk tidrapportering och möjligheten att kategorisera tid efter projekt, kunder eller uppgifter.

Rapporteringsfunktioner: Utvärdera appens rapporteringsfunktioner, såsom möjligheten att generera detaljerade tidrapporter, exportera data i olika format (PDF, CSV, Excel), övervaka tidsfördelningen och få tillgång till insiktsfulla analyser för att få värdefull information om ditt teams produktivitet.

Integrationer : Kontrollera om appen stöder integrationer med verktyg som CRM, : Kontrollera om appen stöder integrationer med verktyg som CRM, faktureringsprogram , projektledning och uppgiftshanteringsverktyg.

Kompatibilitet: Se till att programvaran för tidrapportering är kompatibel med olika enheter, plattformar (Windows, iOS och Android) och webbläsare (Chrome, Edge och Firefox).

Användarvänlighet: Leta efter en app med ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt för dig och ditt team att logga timmar, spåra tid som spenderats på uppgifter och generera rapporter utan en brant inlärningskurva.

Pris: Leta efter en app som erbjuder transparenta prisalternativ. Kontrollera dessutom noggrant om appen är värd priset. Om du behöver grundläggande tidrapportering kan gratis tidrapporteringsappar för anställda vara tillräckliga. Om du däremot behöver avancerade funktioner kan du behöva investera i en betald version.

De 10 bästa tidrapporteringsapparna att använda 2024

Nu när du vet vilka funktioner du bör leta efter kan vi dyka in i vår lista över de 10 bästa tidrapporteringsprogrammen att använda 2024:

1. ClickUp

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet med kraftfulla funktioner för tidrapportering som hjälper dig att öka din effektivitet och produktivitet.

Spåra tid från en stationär dator, mobil eller webbläsare

Registrera tid från en stationär dator, mobil eller webbläsare med ClickUps tidsplaneringsfunktion. Du kan koppla tidrapporteringen till din uppgift i ClickUp, hoppa mellan uppgifter med en global timer och lägga till anteckningar till dina tidsposter för referens.

Dessutom kan du markera tid som fakturerbar, filtrera den, tillämpa etiketter och synkronisera mellan verktyg med integrationer. Du kan också ställa in förväntningar och uppskatta tidsbehov.

Vill du ha en omfattande översikt? Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att kontrollera hur mycket arbete varje teammedlem har planerat att utföra.

Använd ClickUp Timesheets för att registrera och spåra tid

ClickUp Timesheets gör det enkelt att visa, spåra och granska tidsregistrerade uppgifter. Du kan anpassa inställningarna för att ställa in din dagliga arbetskapacitet, redigera datumintervallet, växla mellan visningar av uppgifter och alla poster, och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Använd mallen för tjänstgöringstidsrapporter för att registrera dina arbetstimmar.

ClickUp erbjuder också färdiga mallar, som mallen för tjänstetidsrapportering, för enkel tidrapportering. Du kan organisera dina fakturerbara timmar, fördela resurser och hålla koll på din produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Spåra tid på vilken enhet som helst med en global timer

Filtrera tidrapporterna efter fakturering, tagg och spårningstid.

Ställ in daglig eller veckovis kapacitet för bättre tidshantering.

Skapa och anpassa tidrapporter efter dina behov.

Integrera ClickUp med över 1 000 appar, inklusive Toggl, Everhour, etc.

Få en översikt över dina teammedlemmars tidrapportering.

Lägg till anteckningar till tidsposter för referens

Filtrera registrerad tid efter datum, status, prioritet, taggar etc.

Få detaljerade rapporter om hur anställda använder sin tid.

Spåra automatiskt fakturerbara och icke-produktiva timmar

Använd tidrapporter och mallar för tidsloggning för att strukturera ditt arbete.

Begränsningar för ClickUp

Tidrapporter är endast tillgängliga i affärsplanen och högre.

Alla vyer är inte tillgängliga på mobila enheter.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Jibble

via Jibble

Jibble-tidrapporteringsappen är perfekt för stora team och organisationer med sitt attraktiva gratisabonnemang för obegränsat antal användare. Den erbjuder omfattande funktioner som hjälper dig att hålla korrekta tidrapporter från din dator, mobil och webbappar.

Tidrapporteringsappen delar detaljerade analyser och feedback som hjälper dig att analysera tidsanvändningen, skapa löneredovisningsklara tidrapporter, få en översikt över hundratals tidsposter och exportera dem. Den erbjuder projektuppföljning, löneintegration, godkännandeprocesser och mallar för tidrapporter.

Jibbles bästa funktioner

Utnyttja automatiserade tidrapporter, rapportschemaläggning och ledighetsadministration.

Ställ in fasta eller flexibla arbetsscheman per medlem och grupp.

Använd PTO-tidsspåraren för att hantera dina PTO:er automatiskt.

Ställ in övertids- och anpassade priser och uppdatera dina tidrapporter i realtid.

Få tillgång till robusta funktioner för virtuell och lokal tidsövervakning.

Förbättra noggrannheten i tidrapporteringen med ansiktsigenkänning och GPS-spårning.

Exportera detaljerade rapporter baserade på tidrapporter i olika format.

Lös dina problem snabbt med responsiv kundsupport.

Jibbles begränsningar

Vissa användare upplevde problem när de loggade ut från mobilappen.

Det har förekommit klagomål om att appen kraschar flera gånger under användning.

Jibble-priser

Gratis

Premium: 29 rupier/månad per användare

Ultimate: 49 rupier/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 800 recensioner)

3. My Hours

via My Hours

My Hours är en tidrapporteringsprogramvara som är perfekt för småföretag och frilansare. Den gör det möjligt för dig att automatisera tidrapporteringen och hålla dig inom budgeten med hjälp av realtidsinformation. Rapporterna som genereras är professionella och kan integreras med andra appar.

Verktyget går längre än de gamla goda Excel-tidrapporterna och erbjuder snabb tidsregistrering, ett valfritt stoppur, mallar, inställning av projektpriser och delegering av uppgifter. Du kan lägga till ett obegränsat antal användare i gratisversionen, vilket gör den prisvärd.

Den betalda versionen av verktyget erbjuder några fantastiska funktioner, som att skapa månads- och uppgiftsbudgetar. Du kan också lägga till din logotyp i rapporterna.

My Hours bästa funktioner

Gör din tidrapportering effektiv med en lättanvänd app för tidrapportering.

Tilldela varje medlem en tidrapport för en tydlig dokumentation.

Ställ in budgetar i timmar, fakturerbara timmar eller kostnad och se hur budgeten har använts under tidrapporteringen.

Analysera projektkostnader genom att ställa in fakturerings- och arbetskostnader.

Få dagliga och veckovisa påminnelser om tidsregistrering

Spåra tid från en webbapp, webbläsare eller mobilapp

Integrera med alla dina verktyg med hjälp av Zapier.

Utnyttja säkerhet i företagsklass

Få support från kundtjänst inom i genomsnitt 1 timme.

Bevara ditt teams värdighet och integritet med övervakningsfria funktioner som skärmövervakning.

Begränsningar för My Hours

Vissa användare efterfrågade mer kontroll över projekt och budgetering.

Gratisplanen är begränsad till endast fem användare.

Priser för My Hours

Gratis: Upp till fem användare

Pro: 9 $/månad per användare

Betyg och recensioner för My Hours

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 900 recensioner)

4. Toggl Track

Toggl Track är en annan utmärkt tidrapporteringsapp för konsulter, frilansare och små team. Den erbjuder detaljerad tidsdataanalys och tidsspårning inom ett specifikt arbetsflöde. Du kan enkelt se vilka uppgifter som genererar mest intäkter.

Verktyget är GDPR-kompatibelt och har kundsupport med en svarstid på 3 timmar. Du kan integrera det med över 100 verktyg, som Chrome, GitHub, Asana, Todoist och många fler.

Med gratisversionen kan du spåra tid för ett obegränsat antal kunder och projekt, medan de betalda abonnemangen hjälper dig att spåra fakturerbara timmar. Verktyget skickar också påminnelser om du arbetar utan att ha aktiverat timern.

Toggl Track bästa funktioner

Integrera med över 100 verktyg för ökad produktivitet.

Visa dina tidsposter i en kalendervy

Spåra tid i realtid eller offline

Filtrera och sortera dina data för kundklara rapporter

Tilldela fakturerbara timmar per teammedlem, projekt och arbetsplats.

Spåra framsteg och budgetar med projektdashboarden.

Spåra tid från valfri enhet med hjälp av appar för dator, webbläsare eller mobil.

Få detektering av inaktiv tid och automatiska triggare för tidrapportering.

Begränsningar för Toggl Track

Den kostnadsfria planen tillåter endast fem medlemmar.

Fakturerbara priser är endast tillgängliga för betalda abonnemang.

Priser för Toggl Track

Gratis: Upp till 5 användare

Startpaket: 9 $/månad per användare

Premium: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Track betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

5. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är en utmärkt online-tidrapporteringsapp för distans- och distribuerade team, eftersom den hjälper dig att identifiera brister i personalstyrkan med djupgående insikter om personalen. Den erbjuder automatisk tidrapportering och manuell tidsredigering. Plattformen är anpassningsbar och kompatibel med Android, Chrome, iOS, Mac och Windows.

Den automatiska programvaran för tidrapportering körs i bakgrunden och medarbetarnas produktivitet övervakas med hjälp av skärmdumpar från datorerna. Detta hjälper dig att eliminera ineffektivitet och förbättra produktiviteten. Funktionen är helt valfri, så du kan enkelt stänga av den.

Time Doctors bästa funktioner

Få aktivitetsöversikter, etisk skärminspelning och valfria skärmdumpar.

Skicka varningar om inaktivitet för att hålla medarbetarna fokuserade

Få bättre överblick med realtidsdashboards

Få bättre överblick över distansarbetare, hybridarbetare och kontorsarbetare.

Integrera med över 60 appar som Asana, Evernote, ClickUp, GSuite och många fler.

Öka noggrannheten i kundfaktureringen med automatiserad tidrapportering och offline-spårning.

Få detaljerade rapporter, inklusive rapporter om produktiv och icke-produktiv tid.

Skapa anpassade arbetsscheman

Begränsningar för Time Doctor

Vissa användare klagade på felaktig tidssynkronisering mellan mobila och stationära klienter.

Ingen gratisplan är tillgänglig.

Användare har rapporterat att användargränssnittet är komplicerat.

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 7 $/månad per användare

Standard: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

6. Everhour

via Everhour

Everhour är en av de bästa tidrapporteringsapparna för redigerbara och interaktiva tidrapporter. Du kan kommentera, fylla i och redigera tidrapporterna, lägga till nya uppgifter med kommentarer och till och med inkludera ledighetsansökningar. Du kan också enkelt ladda ner dem i flera format.

Andra funktioner inkluderar en bra uppgiftshanteringshub, spårning av live-arbete, budgetövervakning och enkel fakturering. Den erbjuder också djupgående analyser och anpassar rapporterna efter dina behov.

Verktyget kan integreras med appar som Basecamp, Jira, Trello osv., men erbjuder inte tillräckligt med funktioner för stora team. Om du behöver mer omfattande funktioner kan du behöva överväga alternativ till Everhour.

Everhours bästa funktioner

Integrera med över 40 appar

Skapa och organisera uppgifter och lägg till tidsuppskattningar för varje uppgift.

Få en översikt över varje teammedlems tid

Övervaka ditt budgetprojekt

Anpassningsbar och interaktiv tidrapportering

Registrera timmar manuellt eller använd en timer

Få påminnelser för att spåra tid

Spåra ledighet, inklusive sjukfrånvaro och semester

Kontrollera teamets prestanda med sammanfattande diagram

Spåra arbetsrelaterade utgifter

Everhours begränsningar

Många viktiga funktioner, som obegränsat antal användare, integrationer, tidsgodkännande, ledighet, fakturering och debitering, finns endast tillgängliga i den betalda versionen.

Om du försöker logga fler timmar än den angivna gränsen visar Everhour ett felmeddelande.

Everhour-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad/plats med minst 5 platser

Everhour-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

7. DeskTime

via DeskTime

DeskTime erbjuder precisa tidsregistreringsfunktioner med både automatiska och manuella registreringsalternativ. Det ger automatiska skärmdumpar, offline-tidsregistrering och en integrerad webbtracker. Så registreringen börjar i samma stund som dina anställda slår på sina enheter.

Med appen för tidrapportering kan du utvärdera dina anställdas prestationer på ett mer omfattande sätt genom att få exakt information om vad de har gjort och hur länge. Appen spårar använda webbadresser och appar, dokumenttitlar och projekt.

Plattformen är kompatibel med SaaS, Linux, Mac, iOS, Android och Windows.

DeskTimes bästa funktioner

Få detaljerade rapporter och jämför medarbetarnas prestationer.

Utnyttja funktioner som automatiska skärmdumpar, URL- och appspårning, spårning av dokumenttitlar och en integrerad webbspårare.

Organisera dina arbetstimmar med skiftschemaläggning

Få detaljerad information om varje medlems arbetsdag via användardashboarden.

Integrera med verktyg som Zapier, Google Kalender, Trello och Jira.

Begränsningar för DeskTime

Vissa användare har klagat på det föråldrade användargränssnittet.

Begränsade integrationsmöjligheter

Priser för DeskTime

Pro: 5 $/månad per användare

Premium: 7 $/månad per användare

Företag: 14 $/månad per användare

DeskTime Lite: 0 dollar för en användare

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. Time Clock

via Google Play

Time Clock är en effektiv tidsspårare som effektiviserar din tidsspårning och eliminerar behovet av krånglig pappershantering. Den är perfekt för privatpersoner och frilansare, eftersom du kan logga in dina arbetstimmar för alla dina jobb.

Du kan enkelt skapa och dela tidrapporter i XLSX-format. Appen hjälper dig också att få realtidsuppskattningar och tydlighet om dina intäkter. Du får också vecko- och månadsrapporter om din tid.

För småföretag ger appen dig tillgång till anställdas arbetstider, förenklar fakturering, möjliggör GPS-positionering, spårar arbetskostnader och låter dig lägga till ett obegränsat antal användare.

Time Clocks bästa funktioner

Tillgänglig för iOS- och Android-användare.

Lägg till obegränsat antal användare

Visa kostnader per löneperiod

Enkel och säker tidrapportering, inklusive säkerhetskopiering i molnet.

Skapa rapporter för specifika perioder och dela dem via e-post eller SMS.

Använd tidkort för att planera genom att ange raster, ersättningar, skatter, avdrag, anteckningar samt start- och sluttider.

Ställ in påminnelsemeddelanden

Använd widgets för snabba incheckningar

Aktivera GPS-positionering

Begränsningar för tidsklockor

Begränsade funktioner för omfattande tidrapportering

Vissa användare upplevde förvirrande gränssnitt och felaktiga beräkningar för tvåveckorslön efter uppdateringar.

Priser för tidsklockor

Gratis

Betald: NA

Betyg och recensioner av tidrapporteringsappar

G2: NA

Capterra: NA

9. RescueTime

via RescueTime

RescueTime är ett helt automatiserat verktyg för tidrapportering och en app för tidrapporter som ger detaljerade rapporter om hur du använder din tid. Verktyget spårar din tid på appar, webbplatser och specifika dokument, även offline.

Dessa detaljerade rapporter hjälper dig att förstå dina arbetstider och vanor och sätta upp mål för att förbättra produktiviteten. RescueTime Assistant håller koll på ditt beteende och hjälper dig att nå dina mål.

Dessutom skickar verktyget varningar om distraktioner, möjliggör blockering av webbplatser och appar och utvecklar exakta tidrapporter med Timesheets AI.

Vill du lära dig mer om Rescue Time? Läs vår omfattande recension!

RescueTimes bästa funktioner

Skapa noggranna och korrekta tidrapporter

Få en heltäckande bild av hur du använder din tid.

Spåra webbplatser, appar och dokumenttitlar

Integrera med verktyg som Google Kalender, Slack och Outlook.

Använd innovativ coaching för att hålla dig på rätt spår med arbetet.

Utnyttja funktionen Focus Sessions för att eliminera distraktioner.

Använd assistenten för en anpassad morgonprognos och dagliga uppgifter.

Få varningar om distraktioner

Delta i community-fokussessioner för extra motivation och produktivitet.

RescueTime-begränsningar

Ingen gratisplan är tillgänglig.

Den enorma mängden data som genereras av den kostnadsfria tidrapporteringsappen kan verka överväldigande.

Vissa användare har uttryckt oro över integriteten.

Priser för RescueTime

RescueTime Lite: Gratis för alltid

RescueTime Premium: 12 $/månad

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. TimesheetsPro

via Monday

TimesheetsPro är en fantastisk online-tidrapporteringsapp som hjälper dig att planera och spåra din tid på Monday-plattformen. Du kan skapa tidrapporter, få meningsfulla insikter och enkelt skicka in och publicera dina tidrapporter.

Verktyget ger värdefull rapportering med det specialanpassade Pivot Mode, som gör att du kan visualisera dina data på bästa möjliga sätt.

TimesheetsPro bästa funktioner

Få insikter om kapacitet och utnyttjande

Visualisera tidrapporteringsdata när det passar dig

Dra och släpp objekt snabbt med hjälp av kalendervyn.

Korrigera fel med en tvåstegsprocess

Filtrera ditt arbete efter valfritt fält i kalendervyn.

Begränsningar för TimesheetsPro

Begränsade funktioner för tidrapportering

Kan sakna användarvänlighet efter uppdateringar och kanske inte hantera komplexa löneperioder.

Priser för TimesheetsPro

Gratis: 0 $/månad per användare med 200 poster

Brons: 25 $/månad per användare med 2 500 poster

Silver: 75 $/månad per användare med 7 500 poster

Guld: 150 $/månad per användare med 15 000 poster

Platinum (obegränsad): 300 USD/månad per användare med 200 poster

Betyg och recensioner för Timesheet Pro

G2: NA

Capterra: NA

Optimera tidsplaneringen med ClickUp

Rätt tidrapporteringsapp kan göra skillnad för din produktivitet och tidshantering, oavsett om du är frilansare, ett litet företag eller en stor organisation. Den kan hjälpa dig att spåra din tid, få praktiska insikter om hur du kan förbättra produktiviteten och till och med blockera distraktioner.

De appar som listas här riktar sig till olika personer och målgrupper. Det finns dock en som passar alla organisationer, oavsett om de är små eller stora.

Med ClickUp kan du göra mer än bara registrera och spåra din tid – du kan spara den! ClickUp erbjuder utmärkta tidsbesparande funktioner som hundratals mallar, anpassningsbara vyer, smidiga integrationer och detaljerade rapporter. Registrera dig gratis!