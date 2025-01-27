10 förstklassiga Everhour-alternativ och tidsredovisningslösningar 2025

Ett pålitligt verktyg för tidrapportering är livsviktigt för alla produktivitetsfokuserade team. De senaste marknadsstatistiken visar faktiskt att multitasking utan tidrapportering kan minska produktiviteten med 45 %! 😱

Produkter som Everhour säkerställer dock att tidrapportering är mer än bara att stämpla in och ut. Med funktioner som visuell uppgiftsplanering, timers med automatisk avstängning och fakturering fungerar detta verktyg även som en projektledningslösning. Men det är inte den enda programvaran av sitt slag på marknaden, och det är kanske inte ens den bästa.

Om du utforskar alternativ till Everhour hjälper vår köparvänliga guide dig att göra rätt val. Oavsett om du vill ha ett verktyg med fler funktioner eller ett prisvärt alternativ, kolla in vår topp 10-lista för att hitta din nästa tidrapporteringsprogramvara!

Vad är Everhour?

Everhour är en fristående app som gör det möjligt för team att spåra tid och hantera projekt. Vi kan säga att den är mer affärsinriktad än vanliga tidrapporteringsappar, eftersom den innehåller funktioner för övervakning av anställdas uppgifter och budgetering. 🔢

Oavsett om du spårar timmar som spenderats på uppgifter, integrerar smidigt med din favoritprogramvara för projektledning eller får värdefulla insikter genom rapportering och analys, effektiviserar Everhour arbetsflödesadministrationen så att du kan hålla dig på topp.

Tack vare sina faktureringsfunktioner är Everhour mycket användbart för frilansare och små byråer, eftersom det gör det möjligt för dem att omvandla registrerad tid till snygga fakturor. Och om du behöver hålla dig till projektbudgetar hjälper Everhour dig med varningar i rätt tid för att förhindra överkonsumtion.

Även om Everhour är ett bra verktyg har det kanske inte tillräckligt med funktioner för att stödja större projekt och team.

Vilka funktioner ska du leta efter i Everhour-alternativ?

Ett idealiskt alternativ till Everhour bör ha en uppsättning funktioner som omfattar tids- och uppgiftsregistrering, projekt hantering och faktureringsalternativ. Önskvärda funktioner inkluderar:

Resursallokering : Om du leder ett team bör du prioritera funktioner för uppgifts- och arbetsbelastningshantering för att säkerställa att ingen anställd blir överbelastad eller underutnyttjad. Avancerad rapportering och analys: Välj en lösning som erbjuder djupgående analyser utöver grundläggande tidrapporteringsdata. Detta inkluderar insikter om projektets lönsamhet, medarbetarnas produktivitet och försenade uppgifter. Utgiftsuppföljning och fakturering: Detta gör det möjligt för dig att övervaka projektspecifika utgifter och enkelt inkludera dem i kundfakturor. Uppgiftsschemaläggning : Leta efter kraftfulla schemaläggningsverktyg, såsom Gantt-diagram och kalendrar, för att visualisera uppgifters tidsramar och potentiella beroenden. Integration med tredjepartsappar: Leta efter ett Everhour-alternativ som kan integreras med de verktyg du använder, till exempel CRM-system, : Leta efter ett Everhour-alternativ som kan integreras med de verktyg du använder, till exempel CRM-system, bokföringsprogram och kommunikationsplattformar Intuitivt gränssnitt: Ett rent gränssnitt med färgkodning och märkningsalternativ kan avsevärt förbättra produktiviteten och användarupplevelsen.

De 10 bästa alternativen till Everhour för effektiv tidshantering

Utforska vårt utbud av de 10 bästa Everhour-alternativen och konkurrerande tidrapporteringsprogram och se hur ett byte till ett nytt tidshanteringsverktyg kan förbättra ditt arbete. 💯

Skapa tidrapporter och övervaka den tid som spåras för hela ditt team i ClickUp.

Oavsett om du vill mäta enskilda teammedlemmars insatser eller övervaka projektets framsteg kan du lita på att ClickUps allt-i-ett-programvara för produktivitet och tidrapportering levererar. 😍

Som en lösning för tidrapportering i projekt erbjuder ClickUp både manuell (retroaktiv) och automatiserad tidrapportering. Du kan köra en timer i din webbläsare (med hjälp av Chrome-tillägget ) eller din stationära eller mobila app och synkronisera dina tidsposter från var som helst. Referera till dina poster med etiketter, anteckningar, sammanställningar och fakturerbar tid för exakt bokföring!

ClickUps tidrapporter visar individuell och kumulativ tidrapportering för hela organisationen eller utvalda teammedlemmar. Använd filter för att navigera bland posterna och jämföra dem med förinställda uppskattningar.

ClickUp integreras med flera tidrapporteringsverktyg, inklusive Everhour, Time Doctor och Toggl, för att hjälpa dig att centralisera spridda tidsposter och använda dem för omfattande rapportering. Du kan komma åt olika tidrapporteringsrapporter med ClickApps, såsom Time Reporting Card, Timesheet Card och Billable Report!

Utöver tidrapportering är ClickUp en kraftfull lösning för uppgiftshantering. Organisera ditt projektarbetsutrymme genom att gruppera och tilldela uppgifter, schemalägga leveranstider med beroenden, skapa milstolpar för viktiga mål och märka prioriterade uppgifter. Dashboards i ClickUp 3.0 ger dig en rik visuell översikt över ditt arbetsutrymme hela tiden!

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Har du flera projekt, uppgifter och tidsplaner? Använd ClickUp Project Tracker Template för att hantera uppgifter, budgetar och deadlines i ett enda fönster! Det låter dig planera projekt i realtid med hjälp av Gantt-diagram, tavla och kalendervyer, vilket hjälper dig att hålla koll på deadlines.

ClickUps bästa funktioner

Enkel manuell och automatisk tidrapportering på mobila enheter och stationära datorer

Färdiga mallar för fakturering och tidrapportering för att effektivisera processerna

Färgkodad tidsblockering för schemaläggning och produktivitet

Kör flera timers samtidigt med enkel växling

Detaljerade tidrapporter med uppskattningar och etiketter

Importerar tidsdata från andra appar tack vare över 1 000 integrationer

Verktyg för uppgifts- och projektledning

15+ vyer för att övervaka din kalender, dina uppgifter och dina projekt

Dagliga, veckovisa och månatliga tidsrapporter

ClickUp Docs för lagring av en kunskapsbas för tidrapportering

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria planen begränsar användningen av vissa funktioner.

Mobilappen skulle kunna ha fler funktioner jämfört med vissa Everhour-alternativ.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta företaget för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. QuickBooks Time

Med QuickBooks Time kan du anpassa dina tidrapporter för att spåra teamets timmar precis som du vill, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten. Men här är den verkliga gamechangern: mobil tidrapportering via QuickBooks Workforce-appen. Tänk dig att du kan spåra, skicka in och godkänna tidsrapporter var som helst, när som helst. 📱

Tidrapporteringsprogramvaran möjliggör GPS-tidrapportering för att effektivisera hanteringen av distans- eller mobila team. Chefer kan övervaka registrerade timmar och platser och göra justeringar i arbetsplaneringen i farten för att skapa förtroende mellan teamen.

När det gäller att fatta välgrundade beslut kan du utnyttja plattformens anpassningsbara rapporter för att förutsäga jobbkostnader, planera löner och öka din vinst med lätthet.

QuickBooks Times bästa funktioner

Realtidsinsikter i mobila teamaktiviteter

Anpassningsbara rapporter

Integreras med bokförings- och löneappar för kostnadsuppföljning

Varningar för felaktiga in- och utstämplingstider

Stöder beräkning av moms

QuickBooks Time-begränsningar

Begränsade administratörsverktyg och behörigheter jämfört med andra Everhour-alternativ

Funktionen för betald ledighet (PTO) behöver förbättras.

Priser för QuickBooks Time

Premium : 20 $/månad + 8 $/månad per användare Grundavgift

Elite: 40 $/månad + 10 $/månad per användare Grundavgift

QuickBooks Time-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

3. Harvest

Med tidsregistreringsfunktioner och smidig utgiftshantering revolutionerar Harvest tidshanteringstekniker för företag och distansarbetande team.

Detta projektledningsverktyg erbjuder full kontroll över registrerade timmar, projekt och budgetar. Ställ in engångs- eller återkommande påminnelser om tidrapporter för att fylla i dina in- och utstämplingar före deadline.

Du kan anpassa funktionen så att den blir användbar för fakturering, projektledning och prestationsbedömning av team. ⏲️

Men Harvest handlar inte bara om påminnelser – det fokuserar på att främja produktivitet. Anställda får vänliga påminnelser om att registrera sin tid, vilket minskar distraktioner och ökar effektiviteten.

På teamets instrumentpanel kan du se hur dina kollegor klarar sig genom rapporter som Övertid, Områden att arbeta med och Totalt antal fakturerbara timmar.

Harvest bästa funktioner

Automatiska funktioner för utgifts- och tidrapportering

Snabba godkännanden av tidrapporter med automatiska påminnelser

Projektbudgetering, framstegsspårning och schemaläggning

Över 50 integrationer (inklusive faktureringsverktyg för mer detaljerad kostnadsuppföljning)

Harvests begränsningar

Komplexa rapporterings- och faktureringsverktyg

Månadsvyn behöver förbättras

Harvests prissättning

Gratis för alltid

Pro: 10,80 $/månad per användare (faktureras årligen)

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

4. Hubstaff

Hubstaff är fullspäckat med verktyg för att övervaka anställdas aktivitet, sätta prestationsmål och optimera arbetskraftskostnader. Det finns tillgängligt på stationära datorer och smartphones och hjälper dig att hantera varje teammedlems arbetsdag så att du kan se till att de har vad de behöver för att lyckas. 🤸

Chefer kan använda de inbyggda rapporteringsfunktionerna för att se kontextuell data, till exempel hur tiden används eller vilka webbplatser som besöks ofta på jobbet. Få tillgång till över 20 rapporter som täcker aspekter som:

Godkännande av tidrapporter Analys av arbetskraft Anställdas upplevelse Mötesfrekvens Skift och närvaro Fakturerbara och icke-fakturerbara utgifter

Dessa insikter hjälper dig att fatta viktiga beslut för att fördela resurser, minska utbrändhet och stödja ditt team. Integrera Hubstaff med verktyg som Asana, Slack och Trello för att minimera växlingen mellan appar.

Kolla in några Hubstaff-alternativ här!

Hubstaffs bästa funktioner

Omfattande rapporteringsalternativ

Integrationer med populära projektledningsverktyg

Automatisk tidrapportering på mobil och dator

Anpassningsbara instrumentpaneler för optimering av arbetsflödet

Prestationsmål och kontroll av arbetskraftskostnader

Hubstaffs begränsningar

Användare rapporterar om tillfälliga tekniska problem

Gränssnittet kan vara klumpigt att navigera jämfört med vissa Everhour-alternativ.

Hubstaffs prissättning

Gratis för alltid

Starter : 4,99 $/månad per användare

Grow : 7,50 $/månad per användare

Team : 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

5. Apploye

Apploye påstår sig öka teamets produktivitet med upp till 20 %! Dess dagliga, veckovisa, månatliga och anpassade tidrapporter ger detaljerad insikt i ditt teams framsteg.

Apployes livefeed-funktion gör det möjligt att spåra vem som är aktivt engagerad i uppgifter. Systemet kan upptäcka långa perioder av inaktivitet och skicka vänliga påminnelser till anställda om att återgå till arbetet. Listigt? Kanske. Effektivt? Absolut! 😼

Förutom tidrapportering hjälper plattformen dig att fastställa projektbudgetar, hantera behörigheter och snabbt skicka fakturor till kunder. För företag med anställda som arbetar på distans eller är mycket resande erbjuder Apploye GPS-spårning och geofencing.

Du kan också få tillgång till skärmdumpar, appanvändning och URL-spårning för att övervaka distansanställda – vilket gör det till ett förstklassigt val av projektledningsprogramvara för teamsamarbete.

Apployes bästa funktioner

Fjärrövervakning av anställda

Projektledning med budgeterings- och behörighetsverktyg

Påminnelser om inaktivitet

Live-feed och omedelbara skärmdumpar

Pomodoro-timer för ökad produktivitet

Apployes begränsningar

Relativt färre funktioner jämfört med konkurrenterna

Skulle behöva fler integrationsalternativ

Apploye-priser

Solo : 2 $/månad för en användare

Standard : 2,5 $/månad per användare

Premium : 3 $/månad per användare

Elite: 3,5 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Apploye-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

6. Time Doctor

Behöver du ett verktyg för att främja balansen mellan arbete och privatliv? Time Doctor kan vara tidsregistreringsprogrammet för dig! Det övervakar noggrant användningen av appar och webbplatser för att ge fullständig insyn i medarbetarnas arbetsflöden. Samtidigt låter det dig skapa anpassade betalda raster för individer, grupper eller avdelningar. ☕

Om vi fokuserar på tidrapporterings- och faktureringsverktyg erbjuder Time Doctor distraheringsvarningar, övervakar aktivitetsnivåer och spårar offline-tid för att förenkla lönehanteringen för distans-, hybrid- och offshore-team.

För team som arbetar på fältet (som byggteam ) möjliggör plattformen GPS-spårning med påminnelser om avvikelser. I huvudsak innebär det att om någon avviker från sin tilldelade eller förväntade plats skickar systemet påminnelser för att meddela chefen, vilket underlättar korrigerande åtgärder.

Time Doctors bästa funktioner

GPS-spårning med varningar vid avvikelser från rutten

Skärmdumpar och chattövervakning

Insikter om webb-/appanvändning

Närvaron och pausuppföljning

Över 60 integrationer från tredje part

Begränsningar för Time Doctor

Begränsad mobilfunktionalitet

Komplext gränssnitt, enligt vissa användare

Priser för Time Doctor

Grundläggande : 5,9 $/månad per användare

Standard : 8,4 $/månad per användare

Premium: 16,7 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Time Doctor-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

7. Toggl Track

Toggl Track är ett välkänt verktyg för tidrapportering som är populärt bland frilansare och distansarbetande team som vill öka sin produktivitet. Med det kan du rapportera din tid för olika uppgifter samtidigt, vilket hjälper dig att registrera fakturerbara timmar utan att missa något. 🎵

Plattformen är särskilt användbar för schemaläggningschefer som kämpar med att fördela hanterbara arbetsbelastningar till sina team. Med den coola funktionen Schedule Reports to Email kan du få automatiska tidrapportsrapporter via e-post. Detta gör det enkelt för dig att hålla koll på pågående aktiviteter och planera scheman på ett ansvarsfullt sätt.

Det bästa av allt? Detta verktygs förmåga att identifiera inaktiv tid! Systemet mäter datoranvändning och inaktiva minuter för att noggrant spåra fakturerbara timmar, vilket gör det möjligt för teamledare att snabbare identifiera produktivitetsbrister.

Toggl Track bästa funktioner

Tidsredovisning specifikt för uppgiftshantering

Schemalägg rapporter till e-post för automatisk rapportering av tidrapporter

Tilltalande appdesign för enkel teamsamarbete

Spårning av inaktiv tid för exakt fakturering

Mobil- och webbapp med synkronisering via webbläsare

Toggl Track-begränsningar

Kunde ha bättre färgkodning för mer intuitiv navigering

Ingen inkomstspårning med gratisplanen

Priser för Toggl Track

Gratis för alltid

Startpaket : 9 $/månad per användare

Premium : 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Toggl Track betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

8. TMetric

TMetric är en utmärkt lösning för att spåra tid, fastställa priser och skapa rapporter och fakturor för olika projekt och uppgifter. Utöver sina kärnfunktioner har den inbyggda kalender- och uppgiftshanteringsfunktioner, vilket ger ytterligare möjligheter att schemalägga möten, dela information och övervaka pågående arbete. 🗓️

Plattformen anpassar sina funktioner för att stödja löneavdelningen. Dess Screenshots Capturing -verktyg tar slumpmässigt en skärmdump av en anställds bildskärm var 10:e minut. Alla kanske inte gillar denna nivå av övervakning, men det är ändå värdefull information om hur tiden används. Du kan också spåra semestertid och närvaro regelbundet för att slippa gissa vid fakturering.

När det gäller fakturor kan TMetric analysera dina mest produktiva tidsintervall genom att kartlägga de vinster du genererar!

TMetric bästa funktioner

Inbyggda timers med manuella inmatningar och offline-spårning

Slumpmässiga skärmdumpar för att hålla medarbetarna produktiva

Faktureringsstöd

Integration med Quickbooks, Gitlab, Jira och mer

TMetric-begränsningar

Användbara funktioner är oftast begränsade till betalda abonnemang.

Tidsposter går ibland förlorade

TMetric-priser

Gratis för alltid

Professional : 5 $/månad

Företag: 7 $/månad

TMetric-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

9. Clockify

Clockify är en värdefull tidsspårningsprogramvara som hjälper företag, team och individer att förstå hur de spenderar sin tid och finjustera sina processer. Den automatiserar också uppgifter och integreras med andra system, vilket hjälper dig att centralisera dina spårningsmål. ✅

Clockify erbjuder, precis som sina konkurrenter, olika rapporteringsalternativ, såsom veckorapporter, utgiftsrapporter och uppdragsrapporter. Extrahera rapporter efter faktureringsstatus, projekt eller andra kriterier som du behöver.

Till exempel visar veckorapporten hur många timmar som lagts ner på ett projekt varje vecka, medan tidsrevisionsrapporten hjälper dig att hitta och korrigera felaktiga tidsposter.

Clockify stöder Pomodoro-tidrapportering för ökad produktivitet (om det fungerar för dig) och möjligheten att redigera registrerade tider för mer exakt fakturering.

Clockifys bästa funktioner

Omfattande rapporter för att övervaka teamets prestanda och tidsfördelning

Redigerbara timers

Ledighets- och semesterhantering

Integreras väl med andra system

Begränsningar för Clockify

Ingen schemaläggningsfunktion med gratisabonnemang

Inte ett särskilt intuitivt gränssnitt jämfört med vissa Everhour-alternativ i denna lista.

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Grundläggande : 3,99 $/månad per användare

Standard : 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

10. TimeCamp

TimeCamp är ett produktivitetsverktyg som förser både anställda och chefer med en uppsättning verktyg för att spåra tid, jämföra prestanda och öka effektiviteten.

För anställda erbjuder det möjligheten att hålla koll på webbplatsbesök och programvaruanvändning samt spåra tiden för specifika uppgifter för att främja självförbättring. Teamledare kan å andra sidan utnyttja TimeCamps rapporteringsfunktioner för att få insikt i teamets tidsfördelning under dagen. De kan också använda funktionen för målsättning för att mäta produktiv tid och inaktiv tid. 📊

Med funktioner för att spåra och hantera fakturor för flera kunder till olika priser kommer ditt redovisningsteam inte att bli besvikna på denna plattform. Här är några fler TimeCamp-alternativ som du kan utforska!

TimeCamps bästa funktioner

Robust rapportering av budget, tid och anställda

Registrering och godkännande av tidrapporter

Omfattande faktureringsfunktioner

Stöder självövervakning

Över 70 integrationer

Begränsningar för TimeCamp

Har en betydande inlärningskurva

Otillräckliga faktureringsanpassningar

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Startpaket : 2,99 $/månad per användare

Grundläggande : 5,99 $/månad per användare

Pro: 7,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

TimeCamp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Öka din produktivitet med ett precist tidsspårningsverktyg

I en 3D-värld där tid är vår mest värdefulla resurs kan valet av rätt tidsregistreringslösning göra hela skillnaden.

När det gäller att hitta det perfekta alternativet till Everhour kan listan över alternativ vara överväldigande. Därför rekommenderar vi att du kollar in ClickUp – få ut det mesta av varje sekund av din dag med förstklassiga tidsredovisningsfunktioner tillsammans med produktivitetsverktyg, budgetuppföljning och funktioner för teamsamarbete. ⌛