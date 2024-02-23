RescueTime-recension för att skapa tidrapporter 2025

Tid är den enda resursen du inte kan skapa mer av. Att effektivisera din att göra-lista kan säkert hjälpa, men när du skickar ut ett SOS om tidshantering behöver du ett verktyg som RescueTime för att kasta ut en livboj.

Programvara för tidrapportering är ett måste för verklig produktivitet, och det är där RescueTime kommer in. Det fungerar som ett verktyg för tidrapportering och tidrapporter med en dos av struktur, insikt och hjälpsamma men irriterande påminnelser för att hålla dig på rätt spår. 🏃

Som alla produktivitetsverktyg har RescueTime sina för- och nackdelar. Om du inte är säker på om det är värt din tid (ser du vad vi gjorde där?), kolla in denna recension av RescueTime-appen. Vi förklarar hur RescueTime fungerar, dess för- och nackdelar samt prissättning. Dessutom delar vi med oss av ett bra alternativ till RescueTime om du bestämmer dig för att det inte är något för dig. Låt oss sätta igång!

Vad är RescueTime?

RescueTime är ett verktyg för tidsspårning som är utformat för att hjälpa dig att bemästra tidsplanering. Visst, det spårar din tid, men detta allt-i-ett-verktyg för produktivitet gör mer än så. Det ger omfattande insikter om hur du spenderar din tid.

Oavsett om du är frilansare som behöver skapa exakta tidrapporter eller teamledare som behöver öka produktiviteten, erbjuder RescueTime den information du behöver för att sätta upp och uppnå mål. 🏅

Via RescueTime

Verktyget körs tyst i bakgrunden på din dator eller mobila enhet, oavsett om det är Windows, Mac, iOS eller Android, och samlar in data om din aktivitet. Det sammanställer sedan dessa data i detaljerade rapporter och grafer som visar dina mest produktiva tider, distraherande webbplatser och hur du fördelat arbetstiden mellan olika uppgifter.

RescueTime skiljer sig från andra produktivitets- och tidsspårningsverktyg eftersom det ger dig ett produktivitetsbetyg (som kallas produktivitetspuls). Detta betyg mäter hur effektivt du använder din tid. Du kan också sätta upp mål för din fokuseringstid och blockera distraktioner för att hålla dig koncentrerad.

Viktiga funktioner i RescueTime

Det finns mycket att gilla med RescueTime. Jämfört med konkurrenter som Toggl och Clockify erbjuder det ett mer robust sätt att spåra din tid och förbättra din tidshantering. Optimera dina arbetstimmar och säg adjö till distraktioner med RescueTimes tidsbesparande funktioner.

1. Fokus-sessioner

RescueTimes huvudfunktion är Focus Session, en Pomodoro-liknande arbetssession där du avsätter en viss tid för fokuserat arbete. Målet är att komma in i ett mentalt flöde genom att fokusera på en enda uppgift, vilket är nyckeln till verklig produktivitet. 🧠

Fokusera sessionen i RescueTime

Vi gillar att RescueTime inte bara kastar in dig i en fokus-session. Deras installationsguide leder dig genom en hjälpsam förberedelsessession som inkluderar en kroppskontroll och påminner dig om att gå på toaletten eller hämta vatten. RescueTime ber dig också att göra en snabb mental återställning, ta ett djupt andetag och engagera dig i din fokus-session innan du klickar på "start"-knappen.

Användarna säger att de gillar förberedelsechecklistan och själva Focus Sessions. Du kan anpassa sessionen precis som du vill. RescueTime integreras till exempel med Spotify för att anpassa upplevelsen utan att du behöver öppna en annan app.

Dessutom visar varje fokus-session i realtid hur många andra arbetstagare som deltar i fokus-sessioner världen över. Att ha sällskap, eller känna sig mer motiverad när någon arbetar bredvid dig (personligen eller virtuellt), hjälper dig att få ut ännu mer av dessa fokus-sessioner.

2. RescueTime Assistant och AI (beta)

Alla RescueTime-konton har en assistent som ger dig en anpassad morgonprognos över dagens möten och uppgifter. Dessutom tittar RescueTime-assistenten på ditt schema och berättar när det är bäst att fokusera på arbetet mellan möten och evenemang. 🔎

RescueTime Assistant

Denna funktion är fortfarande i betaversion, men RescueTime lanserar också en AI-driven assistent. AI:n är för närvarande endast tillgänglig för tidrapporter och delar automatiskt upp tiden mellan projekt och kunder, vilket förbättrar noggrannheten i din tidrapportering. AI:n behöver dock mycket data för att kunna göra detta åt dig, så avsätt gott om tid för att träna modellen.

3. Distraktionsvarningar och blockering

Hur ofta har du satt dig ner med avsikt att arbeta, bara för att upptäcka att du scrollar igenom Instagram? Det händer även de bästa av oss. 🙈

Ibland måste du ta hand om affärer, och i en värld där distraktioner bara är ett klick bort måste du vidta mer extrema åtgärder.

Det som skiljer RescueTime från andra tidsregistreringsappar är dess förmåga att blockera distraktioner. Ange vilka appar eller webbplatser som är din kryptonit, så blockerar den dem under varje fokusperiod.

Om du "glömmer" och ändå försöker besöka distraherande webbplatser får du ett popup-fönster från RescueTime som visar din timer, dina tidsplaneringsmål och en hälsosam dos av skuldkänslor för att påminna dig om att återgå till arbetet. 👀

4. RescueTime community-sessioner

RescueTime är ett geni när det gäller att implementera body doubling. För extra motivation kan du gå med i en av dess Focus Sessions. Det är Focus Sessions i Pomodoro-stil som pågår i en eller två timmar och hålls live över hela världen.

Om du inte vill delta i RescueTime-sessionerna där alla är med kan du alltid skapa ett delat utrymme med medarbetare, kollegor eller främlingar medan du arbetar. Detta lurar din hjärna att tro att andra människor håller dig ansvarig och arbetar tillsammans med dig, vilket gör underverk för produktiviteten.

5. Tidsstatistik

Medvetenhet är en utmärkt teknik för tidshantering. I slutet av varje fokusperiod skickar RescueTime detaljerade rapporter och grafer som illustrerar din produktivitet.

Dessa rapporter delar upp dina aktiviteter i kategorier som "mycket produktiv", "produktiv" och "distraherande", så att du snabbt kan se var din tid går åt. RescueTime rangordnar till och med dina distraktioner så att du snabbare kan identifiera de skyldiga. 📌

RescueTime-priser

Gratisversion

Månadsvis: 12 $/månad

Årligt: 6,50 $/månad, faktureras årligen för 78 $.

Fördelar med att använda RescueTime

Att välja RescueTime som ditt tidsregistreringsverktyg har många fördelar. RescueTime kanske inte passar alla, men trogna fans älskar appen av flera skäl.

Förbättrad självmedvetenhet

RescueTimes mätvärden, aviseringar och påminnelser om distraktioner gör dig mer medveten om din dagliga rutin. Dess detaljerade rapporter klargör hur du spenderar din tid, vilket gör det lättare att identifiera dåliga vanor och upptäcka möjligheter till förbättringar. Det kan kännas lite jobbigt att få en smäll på fingrarna för att du slöar när du ska arbeta, men det är bara för att öka din produktivitet.

Färre distraktioner

Andra tidshanteringsverktyg kanske säger: ”Du är distraherad!” RescueTime går dock ett steg längre genom att bokstavligen blockera distraktioner. 🛑

Den blockerar störande webbplatser och appar under din angivna fokuseringstid så att du kan behålla koncentrationen. Denna funktion är en gudagåva för alla som lätt distraheras av sociala medier och andra online-störningar, och säkerställer att du kan ägna din odelade uppmärksamhet åt de viktigaste uppgifterna.

Automatisering

RescueTime har också en automatisk tidsspårningsfunktion som eliminerar manuella tidsregistreringar, vilket ökar noggrannheten i dina tidrapporter. Det är särskilt användbart för frilansare som måste lämna exakta tidsrapporter till kunder eller team som behöver spåra projektledningens framsteg.

Målsättning

RescueTime skiljer sig från andra lösningar eftersom det låter dig sätta upp och uppnå mål på rekordtid. Sätt upp mål för din produktiva tid och få aviseringar för att hålla dig på rätt spår. Det är också helt anpassningsbart, så du kan fritt göra plattformen till din egen.

Smarta integrationer

RescueTime eliminerar besväret med att hoppa fram och tillbaka mellan olika lösningar, verktyg och plattformar. Integrera det med Slack, din kalender eller annan projektledningsprogramvara för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Vanliga problem som RescueTime-användare stöter på

Trots att folk älskar RescueTime har det några nackdelar. Användarna nämner ofta dessa problem.

Massor av data

RescueTime kan initialt verka överväldigande. Det genererar imponerande data om dina vanor, men det tar tid att förstå de detaljerade rapporterna. Liksom med alla plattformar klagar nya användare ofta på RescueTimes inlärningskurva. Ta dig tid att bekanta dig med instrumentpanelen och rapporterna och lär dig att tolka dina mätvärden korrekt. 📈

Integritetsfrågor

RescueTime spårar allt du gör på alla dina spårade enheter. Vissa användare oroar sig med rätta för integriteten, särskilt när det gäller spårningsfunktioner som skärmdumpar eller detaljerade loggar över de webbplatser de besöker. RescueTime har robusta integritetspolicyer för datahantering, men du måste ge upp en del av din integritet för att kunna dra full nytta av plattformen.

Begränsade gratisfunktioner

Den kostnadsfria versionen av RescueTime har inte de avancerade funktionerna som du får i RescueTime Premium. Du har inte lika stor frihet att anpassa mål, blockera distraktioner eller skapa detaljerade rapporter, vilket kan vara en nackdel för den som har en begränsad budget. 💸

Synkroniseringsproblem

Du kommer troligen att uppleva synkroniseringsproblem när du använder RescueTime på flera enheter, till exempel din dator och din telefon. Det förekommer ibland fördröjningar eller inkonsekvenser mellan dator- och mobilapparna, vilket kan ge en felaktig bild av din produktivitet.

RescueTime-recensioner på Reddit

Vad tycker internetanvändarna egentligen om RescueTime? Vi gick till Reddit för att väga det goda, det dåliga och det fula med detta produktivitetsverktyg.

Vissa användare säger att RescueTime fungerar utmärkt, men flera hade problem med priset på RescueTime Premium (78 dollar per år). De nämnde också att de inte tyckte att premiumversionen var mycket bättre än gratisversionen.

Andra användare har märkt att RescueTime har ganska stora avvikelser i tidrapporteringen. ”ActivityWatch registrerade 17 minuter, men RescueTime sa att jag bara hade använt 8 minuter, vilket är fel med en marginal. Notera också att de inte har gjort några betydande ändringar i Windows-appen sedan 2020-05-19. Vad i hela världen?”, sa en användare.

Vissa tyckte att gratisversionen fungerade bra, medan andra gillade premiumfunktionerna men inte premiumpriset. Många användare nämnde att de bytte till alternativ till RescueTime på grund av spårningsavvikelser och föråldrade appar.

RescueTime har mycket att erbjuda, men det är inte den ultimata lösningen. Detta tidsloggningsverktyg saknar många funktioner, så du kommer troligen fortfarande att behöva växla mellan olika verktyg för att utföra ditt arbete.

Prova ClickUp, en alternativ plattform för produktivitet och arbetshantering som erbjuder tidrapportering, projektledning och mycket mer. 🎯

Smart projekt tidsspårning

Hur mycket tid lägger du på varje projekt, uppgift eller kund? Det kan du aldrig veta säkert utan ClickUps tidsspårning för projekt.

Organisera och lägg till anteckningar för att starta en uppgift med ClickUp Project Time Tracking

Med denna tidsregistreringsfunktion för projekt kan du registrera tid, skapa uppskattningar, lägga till anteckningar och mycket mer. Oavsett om det är det kostnadsfria Chrome-tillägget, mobilappen eller webbplatsen för datorer får du en exakt översikt över ditt arbete i en enda rapport. 📝

Använd ClickUp för att hålla koll på förseningar och beroenden med en enda tavla

På tal om rapporter är ClickUpTime Tracking-kort perfekta för att övervaka tidrapporter, uppskattningar, fakturering och mycket mer. Skapa en anpassad instrumentpanel med de tidrapporteringskort du vill ha för att få en översikt över dina viktigaste produktivitetsmått på ett och samma ställe.

Solid tidshantering

Tidsspårning är en sak – tidshantering är en helt annan sak. Därför innehåller ClickUp även verktyg för tidshantering och målsättning. Lägg till tidsuppskattningar till alla uppgifter eller fördela tiden mellan teammedlemmarna för att hantera förväntningar och hålla teamet fokuserat på uppgifterna.

Effektivisera dina dagliga uppgifter och öka produktiviteten med ClickUps verktyg för tidshantering.

Om du är en visuell arbetare har ClickUp också något för dig. Växla mellan kalendervy, Gantt-vy, tidslinjevy eller arbetsbelastningsvy för att få en överblick över vad du har på gång. 🤩

Tidsbesparande mallar

Vet du vad RescueTime inte har? Mallar.

Gissa vad ClickUp har? Massor av mallar!

Ge dina team tillgång till ett bibliotek med över 1000 mallar på ClickUp

Med ClickUp har du full kontroll. Välj en mall och anpassa den efter ditt teams behov av tidrapportering. Med ClickUp Services Timesheet Template kan teammedlemmarna till exempel rapportera sina arbetstimmar varje vecka. ⏳

Dessutom är ClickUp Time Management Schedule Template till hjälp för att organisera ditt schema och granska hur du spenderar din tid.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Förenkla aktivitetsuppföljning med ClickUp

Vi skulle alla behöva lite extra tid. Men man kan inte skapa mer tid, och därför är det så viktigt att maximera sin tid på jobbet. RescueTime-appen är en populär lösning för yrkesverksamma med ont om tid, men den kräver fortfarande att man hoppar mellan olika plattformar för att utföra sitt egentliga arbete.

ClickUp är en verklig allt-i-ett-lösning för att spåra både uppkopplad och offline-tid. Oavsett om du är en ensam frilansare eller en chef som övervakar dussintals anställda, förser ClickUp ditt team med verktygen för att göra bättre arbete snabbare. ✨

Se skillnaden själv: Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-arbetsutrymme nu.