De 10 bästa alternativen till RescueTime för tidrapportering 2025

Tid är som pengar: om du vill spara tid är det första steget att förstå var den tar vägen. Och precis som budgetuppföljning hjälper dig att avgöra hur du kan använda dina pengar mer effektivt, hjälper en tidrapporteringsprogramvara dig att – du gissade rätt – använda din tid mer effektivt. ?

Om du någonsin har kommit till klockan 17 och tänkt: ”Var tog tiden vägen?”, behöver du använda en app för tidrapportering.

Flera automatiska tidsregistreringsprogram, som RescueTime, hjälper dig att logga timmar, skicka fakturerbara rapporter till kunder och mäta hur lång tid projekt verkligen tar. Men trots dessa viktiga funktioner finns det fortfarande många skillnader mellan dessa verktyg – inklusive RescueTime.

Istället för att nöja dig med det enklaste alternativet när det gäller tidsregistreringsprogram, leta efter det bästa tidsplaneringsverktyget för just din situation. Det finns mycket att välja mellan, men lyckligtvis har vi redan gått igenom marknaden för att presentera de 10 bästa RescueTime-alternativen för alla företag och team.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till RescueTime?

Dina krav på ett alternativ till RescueTime varierar beroende på dina specifika behov eller affärsmetoder. Med det sagt har den bästa tidrapporteringsprogramvaran följande viktiga funktioner:

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

Rapportering: Med rätt verktyg för tidshantering kan du exportera rapporter om hur du använder din tid. Dessa rapporter kan skickas till kunder för att dokumentera fakturerbara timmar eller till ledningen för att övervaka anställda eller lämna in tidkort.

Anteckningar: Den bästa Den bästa programvaran för tidshantering hjälper dig att förbättra projektledningen i framtiden. Hur? Plattformen bör göra det möjligt för dig att lägga till anteckningar, vilket hjälper dig att förklara varför vissa uppgifter tog kortare/längre tid än den tilldelade tiden.

Gruppera efter kund: Det rätta verktyget ska göra det möjligt för dig att tilldela tidsposter till kunder, vilket gör det enklare att spåra fakturerbart arbete. Om du prissätter per projekt – inte per timme – hjälper tidrapportering dig att skapa bättre kostnadsberäkningar i framtiden (och varnar dig om du tar för lite betalt för projekt).

Kompatibel med alla enheter: Den rätta lösningen för tidrapportering är kompatibel med stationära datorer, surfplattor och mobila enheter, så att teammedlemmarna kan rapportera sin tid när de är på språng.

De 10 bästa alternativen till RescueTime

Letar du efter ett verktyg för tidrapportering som hjälper din organisation att spåra utgifter och arbeta mer effektivt? Nedan dyker vi ner i de 10 bästa alternativen till RescueTime för att få mer tid över i din arbetsdag. ?

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med den globala timern i ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper över 800 000 team att arbeta mer effektivt. Denna allt-i-ett-programvara för projektledning inkluderar inbyggd tidrapportering för att enkelt dokumentera tid som spenderats på olika uppgifter, lägga till anteckningar och visa tidsrapporter för en fullständig bild av din produktivitet. ?

Med ClickUps kostnadsfria Chrome-tillägg kan den globala timern startas eller stoppas från vilken enhet som helst. Team kan lägga till etiketter, redigera och filtrera tidsposter eller till och med visa tiden per uppgift eller deluppgift. Förutom att använda ClickUp för dina tidrapporter kan du också markera dina fakturerbara timmar för enkel fakturering.

Med ClickUps mall för tidshantering kan du dessutom göra en plan för att hinna med viktiga deadlines. Prioritera dina uppgifter och planera din dag så att din arbetsbelastning blir balanserad och du håller dig på rätt spår mot dina mål.

Slutligen kan användare utnyttja ClickUp Goals för att fastställa tidsuppskattningar och mätbara mål för framtida projekt. ?

ClickUps bästa funktioner

Synkroniseras smidigt med andra tidsregistreringsappar som Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor och Timecamp, så att du kan se all din registrerade tid på ett och samma ställe.

Skapa detaljerade tidrapporter per dag, vecka, månad eller anpassat intervall.

Beräkna den totala tiden som spenderats på en enskild uppgift eller ett helt projekt för hela din organisation genom kumulativ tidrapportering.

Jämför enkelt tidsåtgången med tidsmålen för varje projekt

Skapa fakturor snabbare med funktionen för fakturerbar tid

Begränsningar för ClickUp

De många anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för nya användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är en plattform för personalhantering som hjälper organisationer att automatisera sin arbetsdag. Med den inbyggda appen för tidrapportering kan ledningsgrupper hålla koll på löneunderlagstimmar för distansarbetare, hybridarbetare eller kontorsarbetare. Dessutom läggs loggade timmar direkt till fakturor, vilket minskar tiden som läggs på lönehantering eller kundfakturering.

Med deras inbyggda app kan anställda logga tid på språng via sina Apple- eller Android-enheter.

Hubstaffs bästa funktioner

Skapa enkelt rapporter som visar hur kollegor spenderar sin tid

Godkänn ledighetsansökningar och raster

Skapa tidrapporter automatiskt, inklusive en uppdelning av timmar efter datum, kund eller projekt.

Integrera ditt tidrapporteringsverktyg med PayPal, Payoneer, Wise och Bitwage för att automatiskt köra löneutbetalningar baserat på tidsloggar.

Hubstaffs begränsningar

Den interna instrumentpanelen kan vara svår att navigera för nya användare.

Den integreras inte med alla löneplattformar.

Hubstaffs prissättning

Startpaket: 4,99 $/månad per användare

Grow: 7,50 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

3. DeskTime

via DeskTime

DeskTime är en allt-i-ett-plattform för tidrapportering och personalhantering. Den webbaserade lösningen gör det möjligt att automatisera teamhanteringen – organisera skift, frånvaro och ledighetsansökningar, vilket gör den till ett idealiskt alternativ till RescueTime.

Den automatiska tidrapporteringsfunktionen startar så fort medarbetarna öppnar sina datorer, vilket bidrar till att minska risken för mänskliga fel. Dessutom hjälper inbyggda rapporter till att uppskatta projektkostnader och fördela interna resurser.

DeskTimes bästa funktioner

Tilldela skift och övervaka frånvaro för hybrid- eller distansarbetande team

Övervaka arbetsförloppet med spårning av URL och dokumenttitel

Utnyttja automatisk tidrapportering (som startar så fort anställda öppnar sin dator) eller manuell tidrapportering (för att säkerställa att offline-timmar fortfarande loggas).

Identifiera de mest produktiva medarbetarna i ditt team med hjälp av verktyg för prestationsutvärdering och produktivitet.

Begränsningar för DeskTime

Plattformen har inte lika många integrationer som andra tidsspårare på marknaden.

Vissa anställda kan uppleva att produktivitetsverktygen suddar ut gränsen mellan tidrapportering och detaljstyrning.

Priser för DeskTime

Pro: 7 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp är en tidsspårare som gör det möjligt för chefer att skapa tidrapporter och rapporter på några sekunder. Funktionen spårar enkelt anställdas närvaro, analyserar projektets lönsamhet och loggar fakturerbara timmar. Dessutom kan du analysera ditt teams dagliga vanor i realtid för att åtgärda produktivitetsnedgångar.

TimeCamps bästa funktioner

Spåra tid på språng med geofencing-verktyget

Använd kioskfunktionen för att stämpla in och ut från arbetsdagen.

Använd taggar för varje tidslogg för att bättre förstå hur anställda spenderar sin tid.

Spendera mindre tid på löner med funktionen för godkännande av tidrapporter.

Begränsningar för TimeCamp

Anställda kan vara oroliga över plattformens förmåga att övervaka surf- och sökvanor.

Det kan vara svårt för nya användare att manuellt justera tidsloggar.

Priser för TimeCamp

Gratisversion : 0 $/månad per användare

Startpaket: 2,99 $/månad per användare

Grundläggande: 5,99 $/månad per användare

Pro: 7,99 $/månad per användare

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,7 (över 500 recensioner)

5. ManicTime

via ManicTime

ManicTime är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att automatiskt spåra sina arbetstimmar. Som en nedladdningsbar plattform registrerar den all data på din dator, vilket gör att du kan spåra tid även när du inte är online. Därifrån kan du enkelt skapa tidsrapporter och exportera dem till Excel eller en annan plattform.

ManicTimes bästa funktioner

Spåra din tid automatiskt även när du är offline

Skapa automatiskt arbetsplatsaktiviteter baserat på dina data (du kan till exempel automatiskt logga Instagram, Facebook eller andra sociala medier som "surfning").

Integrera dina data med andra plattformar som Jira eller GitHub

Använd funktionen ManicTime Server för att generera företagsomfattande rapporter.

Begränsningar för ManicTime

Du kan inte använda sökfunktionen över flera dagar.

Det kan vara svårt att synkronisera taggar automatiskt mellan olika enheter.

Priser för ManicTime

Licens: Från 67 $/månad

Standardabonnemang för molntjänst: Från 7 $/månad

Cloud Subscription Ultimate Plan: Från 9 $/månad

ManicTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

6. Kimai

via Kimai

Kimai är en anpassningsbar plattform med öppen källkod som är utvecklad för att logga och analysera anställdas arbetstid. Denna alternativa plattform till RescueTime levereras komplett med ett gratis SSL-certifikat, anpassningsbara fält, uppgiftsplanering och utgiftshantering. Dessutom hjälper den till att effektivisera uppgiftshanteringen genom att analysera tidsloggar, kunder och tid som läggs på varje projekt eller uppgift.

Kimais bästa funktioner

Spara tid på fakturering med mallar i PDF-, DOCX-, HTML-, XLSX- och ODS-format.

Integrera med din favoritapp för tidrapportering med det omfattande JSON API:et.

Anpassa plattformen efter dina unika behov med plugins.

Översätt plattformen till över 30 språk för att passa globala team

Kimais begränsningar

Du behöver en utvecklare för att få systemet igång.

Gränssnittet kan vara lite svårt att förstå för nya användare.

Kimai-priser

KImai är en gratis, donationsbaserad plattform.

Kimai-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (5 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (7 recensioner)

7. Tick

via Tick

Tick är ett användarvänligt program för tidrapportering och ett alternativ till RescueTime som hjälper team att driva mer lönsamma projekt. Den intuitiva plattformen fungerar smidigt på alla plattformar – med tidrapportering för Mac, iOS och Android, Apple Watch och Chrome – så att anställda kan logga tid vid sitt skrivbord eller när de är på resande fot.

Teammedlemmarna kan logga tid med ett klick på en knapp, sedan skicka in tidsrapporter, fakturera kunder och granska produktivitetsnedgångar.

Bästa funktioner

Utnyttja automatisk uppgiftsuppföljning i Basecamp

Lägg till anteckningar för att fördjupa dig i varje tidslogg

Växla mellan flera timers om du multitaskar under arbetsdagen.

Visa projekt och uppgiftsbudgetar för att få omedelbar feedback om huruvida du ägnar rätt mängd tid åt varje uppdrag.

Begränsningar för kryssrutor

Den erbjuder inte lika många integrationer som andra tidsregistreringsplattformar.

Antalet anpassningsfunktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Tick-prissättning

Ett projekt: Gratis för obegränsat antal användare

10 projekt: 19 $/månad för obegränsat antal användare

30 projekt: 49 $/månad för obegränsat antal användare

60 projekt: 79 $/månad för obegränsat antal användare

Obegränsat antal projekt: 149 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

8. Harvest

via Harvest

Harvest är en lättanvänd plattform för tidrapportering som du kan använda för att skapa fakturor, generera rapporter, övervaka budgetar och spåra kostnader. Appen integreras smidigt med redovisnings- och projektledningsverktyg som Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero och Stripe.

Dessutom hjälper Harvest till att effektivisera stora företagsteam med anpassningsbara behörigheter, insikter om teamets kapacitet och prognoser samt visuell rapportering för alla projekt.

Harvests bästa funktioner

Skapa automatiska aviseringar för att påminna ditt team om att registrera timmar regelbundet.

Välj bland ett urval av inbyggda visuella rapporter för att hålla projekten igång smidigt.

Visualisera ditt teams kapacitet för att förstå vem som är överarbetad (och förebygga utbrändhet innan det händer).

Ställ in filter för att få en djupare inblick i hur medarbetarnas tid används

Harvests begränsningar

Sökfunktionen kan vara omständlig.

Plattformen erbjuder en dagsvy, men skulle gynnas av en vecko- eller månadskalendervy.

Harvest-priser

Gratis: 0 $/månad för en plats och två projekt

Pro: 10,80 $/månad per användare för obegränsat antal platser och obegränsat antal projekt

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

9. ActivTrak

via ActivTrak

ActivTrak hjälper småföretag och globala företag att öka medarbetarnas produktivitet. Som ett alternativ till RescueTime har ActivTrak följande huvudfunktioner: en app och webbplats för att spåra användning, produktivitetsdashboards, en daglig uppdelning av produktiva respektive improduktiva aktiviteter samt kalenderintegration för automatisk loggning av offline-data.

Det slutgiltiga målet? Att effektivisera personalhanteringen och samtidigt förebygga utbrändhet hos medarbetarna.

ActivTrak bästa funktioner

Utnyttja riktmärken och mål för att förstå vad den övre kvartilen av ditt team normalt kan uppnå.

Identifiera distraktioner och flaskhalsar på arbetsplatsen med översiktspanelen

Utveckla optimerade hybridarbetsrutiner med hjälp av verktyget för platsinformation.

Förstå organisationsförändringar (som att testa en fyradagars arbetsvecka) med funktionen för konsekvensanalys.

Begränsningar för ActivTrak

Vissa spårningsfunktioner (som klassificeringar) måste loggas manuellt.

Gränssnittet för tids- och projektuppföljning kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ActivTrak

Gratis: 0 $/månad per användare

Essentials: 10 USD/månad per användare

Professional: 17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

10. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är en lättanvänd plattform för tidrapportering och produktivitet som kommer med en 14-dagars provperiod. Chefer kan analysera hur anställda spenderar sin tid, förstå problem med hårdvara eller uppkoppling och säkerställa en bättre balans mellan arbete och privatliv – vilket gör det till ett bra val som alternativ till RescueTime.

Du kan analysera raster, anställdas arbetsscheman och ledighetsansökningar. Dessutom fungerar desktop-appen smidigt med Windows- och Mac-enheter för att logga offlinearbete.

Time Doctors bästa funktioner

Få en översikt över dagliga arbetsflöden genom tidslinjereporten.

Förstå hur mycket tid som läggs på varje projekt med hjälp av verktyg för uppgiftshantering.

Skapa egna anpassade rapporter som passar dina unika behov

Förstå medarbetarnas produktivitet med produktiva, icke-produktiva, manuella och mobila filter.

Begränsningar för Time Doctor

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktop-appen.

Vissa aviseringar kan störa medarbetarnas produktivitet

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 5,90 $/månad per användare

Standard: 8,40 $/månad per användare

Premium: 16,70 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Välj den bästa alternativa lösningen till RescueTime för ditt företag

Det bästa sättet att hjälpa team att arbeta mer effektivt är genom tidrapportering. Tidrapporteringsprogramvara kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar på arbetsplatsen, skapa korrekta tidsuppskattningar, förebygga utbrändhet hos anställda och driva mer lönsamma projekt. ?

ClickUps tidsregistreringsfunktion hjälper team att spara värdefull tid under arbetsveckan. Dessutom integreras ClickUp med dina favoritverktyg, skapar detaljerade tidrapporter och jämför automatiskt nedlagd tid med tidsmål. Registrera dig idag för att se hur ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera ditt team.