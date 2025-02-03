De 10 bästa tidrapporteringsprogrammen för utvecklare 2025

Att hålla reda på hur många timmar du arbetar är viktigt för alla frilansare och anställda, men programvaruutvecklare har några extra faktorer att ta hänsyn till. Du behöver inte bara spåra det totala antalet arbetade timmar, utan också spåra fakturerbara timmar för enskilda kunder och hålla koll på din totala projektbudget.

Excel-kalkylblad och tidrapporter är helt enkelt inte tillräckliga för uppgiften. Använd ett verktyg för tidrapportering för programutvecklare för att spåra arbetstimmar och effektivisera faktureringsprocessen. Kolla in vår översikt över de bästa tidrapporteringsprogrammen för utvecklare för att komma igång.

Vad ska du leta efter i tidsregistreringsprogram för utvecklare?

Vilken tidsregistreringsprogramvara som är bäst för dig beror på storleken på ditt team och din projektledningsstrategi. Till exempel har ett agilt utvecklingsteam andra krav än en frilansare som arbetar för flera kunder.

Här är några saker att tänka på när du väljer en app för tidrapportering för ditt mjukvaruteam:

Automatisering: De bästa verktygen för tidrapportering använder automatisering för att hålla reda på arbetstiden. Automatisk tidrapportering gör det möjligt för teammedlemmarna att fokusera på sitt arbete utan att behöva komma ihåg att manuellt lägga till sina arbetstimmar eller timpriser.

Integrationer: Ditt tidrapporteringsverktyg bör integreras direkt med dina verktyg Ditt tidrapporteringsverktyg bör integreras direkt med dina verktyg för uppgiftshantering och fakturering för att underlätta faktureringen till kunderna.

Anpassning: Har du ett komplext system med uppgifter och deluppgifter att hålla reda på? Leta efter ett anpassningsbart tidrapporteringsverktyg för extra flexibilitet som kan ge dig detaljerade rapporter, uppdelningar av fakturerbara timmar och tidshanteringsfunktioner för att veta om en programutvecklare lägger för lite eller för mycket tid på ett projekt.

Sekretess: Mac-verktyg för övervakning av anställda som tar skärmdumpar eller registrerar tangenttryckningar kan upplevas som påträngande av dina teammedlemmar. Leta efter tidsregistreringslösningar som ger detaljerade rapporter samtidigt som de respekterar de anställdas integritet.

Plattformsoberoende: Välj tidsregistreringsprogram med appar för datorer och mobiler så att teammedlemmar på distans kan stämpla in från vilken Android-, Mac- eller Linux-enhet som helst. Det är också bra att ha en integration med program för utgiftshantering så att du kan hålla dig inom budgeten när du hanterar projekt.

De 10 bästa tidrapporteringsprogrammen för utvecklare

Effektiv tidsspårning kan hjälpa dig med allt från sprintplanering till hantering av resursbegränsningar. Här är 10 tidsspårningsprogram som en mjukvaruutvecklare behöver känna till 2024:

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med den globala timern i ClickUp.

ClickUp är en plattform för uppgiftshantering som erbjuder ett brett utbud av samarbetsverktyg som kan hjälpa till med tidrapportering och teamhantering. Du hittar användarvänliga verktyg som ClickUp Whiteboards och Spaces samt integrationer med dussintals andra projektledningsverktyg via ClickUp API.

När det gäller tidrapportering för utvecklare kan du inte bara spåra arbetstimmar från valfri enhet, utan också koppla arbetstimmar till uppgifter i ditt ClickUp-arbetsflöde i realtid. Du kan också importera tidrapporter från andra appar så att du kan få exakta tidsrapporter under hela arbetsdagen och redigera eller godkänna tidsposter.

ClickUp erbjuder också praktiska resurser som mallar för tidrapportering med anpassningsbara fält och flera vyer för extra flexibilitet. Från enkla tidrapporteringsdiagram till Gantt-diagram – använd ClickUps mallar för att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten.

ClickUps bästa funktioner

Global timer: Multitasking kan ställa till problem för mindre avancerade tidsregistreringsappar. Men med ClickUps globala timer kan du enkelt växla mellan uppgifter och registrera tid för att övervaka projektets framsteg.

Mobil funktionalitet : Dina teammedlemmar kan logga sina timmar från vilken enhet som helst med bara några klick, inklusive desktop-appen, mobilappen och Chrome-webbtillägget.

Resursfördelning : Ledare : Ledare för mjukvaruutvecklingsteam måste flytta och justera sina teams prioriteringar för att säkerställa att alla projekt får den uppmärksamhet de behöver. ClickUp gör det enkelt med arbetsbelastningsvyn att se hur alla i teamet använder sin tid.

Begränsningar för ClickUp

För en enkel tidsspårare kan detta verktygs anpassningsalternativ och många avancerade projektledningsfunktioner vara för mycket för enkla användningsfall.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Harvest

via Harvest

Harvest är ett tidrapporteringsverktyg för utvecklare med avancerade rapporteringsfunktioner, så att du kan hålla koll på din budget, teamets kapacitet och mycket mer. Se hur medarbetarnas tid används och vilka teammedlemmar som har tagit på sig för mycket (eller för lite) arbete.

Harvest erbjuder ett gratisabonnemang med upp till en användare och två projekt, medan Pro-abonnemanget stödjer obegränsat antal användare och projekt. Du kan prova Harvest med en 30-dagars provperiod utan att behöva ange kreditkortsuppgifter.

Harvests bästa funktioner

Inbyggd fakturering : Harvest erbjuder fakturerings- och betalningsfunktioner så att du kan spåra tid och ta emot betalningar via Stripe eller PayPal.

Integrationer: Harvest fungerar med bokföringsverktyg som Xero och QuickBooks, så du behöver inte importera dina fakturor manuellt. Harvest fungerar med bokföringsverktyg som Xero och QuickBooks, så du behöver inte importera dina fakturor manuellt. Tidshanteringsverktyget fungerar också med programvaruverktyg för projektledning , som Trello, Asana och Slack.

Harvests begränsningar

Begränsade prisplaner

Priser för Harvest

Gratis

Fördelar: Från 10,80 dollar per användare och månad.

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

3. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff erbjuder tidsregistreringsprogramvara för programmerare som är anpassad för företag, med inbyggda verktyg för tidshantering för övervakning av anställda, personalanalys och projektledning. Du kan skapa tidrapporter online, använda en mobil tidrapporteringsapp och till och med använda platsbaserad tidsregistrering för att se när anställda stämplar in på en specifik arbetsplats.

Hubstaffs projektledningsprogramvara inkluderar tidrapportering och utgiftsrapportering, medan verktygen för personalanalys stöder löne- och fakturahantering.

Hubstaffs bästa funktioner

Installation på en minut : Hubstaff hävdar att det inte finns någon inlärningskurva för tidrapportering, så du kan komma igång utan fördröjningar.

Utgiftsuppföljning: Du kan ställa in budgetar och tidsgränser för vissa projekt så att ditt team inte överarbetar för en krävande kund.

Hubstaffs begränsningar

Vissa tidsregistreringsfunktioner kan vara för avancerade för små team.

Verktyg för övervakning av anställda kan vara överdrivna

Hubstaffs prissättning

Time Free: 0 dollar för en användare

Time Starter: Från 5,83 dollar per användare och månad

Time Pro: Från 8,33 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

4. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är en tidsregistreringslösning som passar en mängd olika team, inklusive distans- och hybridteam samt företag som arbetar med outsourcing av affärsprocesser (BPO). Time Doctor kan integreras med finansiella verktyg som FreshBooks och ADP, samt programvaruutvecklingsverktyg som Azure DevOps och GitHub.

Anställda kan använda mobilappen Time Doctor 2 för att spåra arbetstimmar eller installera Chrome-tillägget eller Firefox-tillägget i sin webbläsare.

Använd de inbyggda löneverktygen för att välja valuta och löneperiod och exportera allt som en CSV-fil för enkel import till externa betalningsplattformar.

Time Doctors bästa funktioner

Flexibla lösningar: Time Doctor är lämpligt för distans- och outsourcade team.

Säkerhet och efterlevnad: Tidsspårningsverktygets programvara på företagsnivå uppfyller GDPR- och HIPAA-kraven och har 99 % drifttid.

Begränsningar för Time Doctor

Verktyg för teamövervakning kan vara överdrivna

Priser för Time Doctor

Grundläggande: Från 5,90 dollar per användare och månad

Standard: Från 8,40 dollar per användare och månad

Premium: Från 16,70 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

5. ClickTime

via ClickTime

ClickTime erbjuder mycket anpassningsbara tidrapporter för utvecklare, med anpassningsbara fält, användarbehörigheter och utrymme för anteckningar på varje tidsregistrering. Du får också verktyg för att spåra övertid, spåra utgifter och ledighet så att du kan spåra alla aspekter av ditt projekt.

Inbyggda funktioner för tidrapportering inkluderar en mobilapp, stoppur och automatiska påminnelser för att förbättra noggrannheten och säkerställa att ingenting förbises.

ClickTimes bästa funktioner

Spårning av ledighet: Spåra ackumulerad sjukfrånvaro och semestertid så att du bättre kan redovisa anställdas frånvaro.

Personalplanering: Uppskatta den tid du behöver för att slutföra ett projekt baserat på historiska data och anställdas produktivitet.

Begränsningar för ClickTime

Brantare inlärningskurva än vissa alternativ

Priser för ClickTime

Starter: Från 10 dollar per användare och månad

Team: Från 13 dollar per användare och månad

Premier: Från 24 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för ClickTime

G2: 4,6/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. Timely

via Timely

Appen Timely lovar ”AI-drivna” tidrapporteringsverktyg så att du kan automatisera mer av processen och få mer exakta resultat. Timely loggar automatiskt timmar så att dina teammedlemmar inte behöver bryta sin koncentration för att manuellt hålla reda på tiden.

Till skillnad från vissa tidsregistreringsappar beskriver Timely sig själv som ”100 % krypskyddad” och innehåller inga verktyg för skärmdumpar eller övervakning av tangenttryckningar. Timely är också utmärkt för frilansare som registrerar sin tid, eftersom du kan logga uppgifter med olika timpriser för korrekt fakturering.

Timelys bästa funktioner

Integrationer : Timely har öppna API:er som gör det enkelt att integrera programvaran med GitHub, Jira och andra verktyg för webbutvecklare.

Sekretess: Användarna kan själva bestämma vilken produktivitetsinformation de vill dela med andra, så att dina teammedlemmar inte känner sig övervakade på arbetsplatsen.

Begränsningar i Timely

Brist på verktyg för övervakning av anställda

Timely-prissättning

Startpaket: Från 9 dollar per användare och månad

Premium: Från 16 dollar per användare och månad

Obegränsat: Från 22 USD per användare och månad

Unlimited+: Anpassad prissättning

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

7. DeskTime

via DeskTime

DeskTime har automatisk tidrapportering, rapportering av inaktiv tid, rapportering av projekttid och mycket mer. Användare kan ställa in en Pomodoro-timer för att förbättra sin produktivitet eller aktivera funktionen för privat tid för att använda sina enheter för icke-arbetsrelaterade ändamål på sin fritid.

Vissa planer inkluderar schemaläggning av arbetspass och en frånvarokalender, och du kan integrera DeskTime med andra verktyg som Google Kalender och Microsoft Outlook.

DeskTimes bästa funktioner

Prisvärda priser : Enskilda användare kan använda DeskTime Lite gratis, och även företagsabonnemang kostar bara 20 dollar per användare med månadsabonnemang.

Kostnadsberäkning: DeskTime kan uppskatta kostnaden för ett projekt baserat på de timpriser du har ställt in för ditt team.

Begränsningar för DeskTime

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra verktyg

Priser för DeskTime

DeskTime Lite: 0 dollar för en användare

Fördel: Från 6,42 dollar per användare och månad

Premium: Från 9,17 dollar per användare och månad

Enterprise: Från 18,33 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck erbjuder programvara för resurshantering, som inkluderar schemaläggning för team, tidrapportering, projektplanering och mycket mer. Du kan använda den för att bedöma teamets tillgänglighet, hantera ledighetsansökningar och fördela rätt antal teammedlemmar till varje projekt.

Teamdecks API gör det enkelt att använda det tillsammans med andra verktyg. Skapa en Slack-bot för att publicera projektuppdateringar eller automatiskt logga kalenderhändelser som arbetade timmar. Använd den mobila kalendern och tidrapporteringsappen för att komma åt Teamdeck när du är på språng.

Teamdecks bästa funktioner

Integrationer : Använd Teamdecks API för att dela data med andra Använd Teamdecks API för att dela data med andra produktivitetsverktyg och identifiera resursbegränsningar.

Ledighetshantering: Teammedlemmar kan begära ledighet eller visa sina semesterdetaljer med hjälp av Slack-integrationen.

Begränsningar för Teamdeck

Prisvärda, men få uppgraderingsalternativ

Priser för Teamdeck

Grundläggande resurs: Från 0,90 dollar per månad

Team Member: Från 3,60 dollar per månad

Teamdeck-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

9. Tempo

via Tempo

Tempo tillhandahåller AI-drivna tidrapporter så att du kan spåra tiden mer exakt och med mindre ansträngning. Teammedlemmar kan få förslag på tidsposter baserat på kalenderhändelser eller nyligen loggade Jira-ärenden. De kan också aktivera Tempo Chrome-tillägget.

Priset börjar på 10 dollar per månad och användare för en molnlicens för Timesheets. Verktygen Planner och Cost Tracker kostar ytterligare 10 dollar vardera. Du behöver också en Jira-licens för varje Tempo-användare. Priserna för servrar och datacenter beräknas på olika sätt.

Tempo bästa funktioner

Automatiserad tidsspårning : Spåra fakturerbara timmar mer exakt med föreslagna tidsposter från Jira och Google Kalender

Slack integration: Använd appen Tempo for Slack för att logga timmar utan att behöva öppna Tempo direkt.

Tempo-begränsningar

Komplex prissättning

Måste ha Jira-licenser

Tempo-prissättning

10 dollar per månad för en produkt och upp till 10 molnlicenser (priset ökar med antalet produkter och licenser)

Tempo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 190 recensioner)

10. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp erbjuder närvarorapportering, produktivitetsuppföljning, fakturering och andra tidsregistreringsprogram för programmerare och utvecklare. Du kan växla mellan kalender- och tidrapportvy för enkel överskådlighet och se det totala antalet timmar som har lagts på ett projekt.

Den kostnadsfria versionen stöder ett obegränsat antal användare och projekt, men du måste uppgradera för att få tillgång till funktioner som tidsavrundning, produktivitetsuppföljning och budgetering.

TimeCamps bästa funktioner

Närvarospårning: TimeCamp kan spåra sjukdagar, semesterdagar och andra frånvarodagar för att minska HR-administrationen.

Integrationer: Använd över 100 appintegrationer eller Chrome-webbläsartillägget

Begränsningar för TimeCamp

Viktiga funktioner kräver Pro-abonnemang

Priser för TimeCamp

Gratis plan för alltid

Starter: Från 2,99 dollar per användare och månad

Grundläggande: Från 6,99 dollar per användare och månad

Fördelar: Från 9,99 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (580+ recensioner)

Spara tid och pengar med programvara för tidrapportering

Att registrera arbetstimmar manuellt öppnar dörren för felaktiga tidrapporter och missade timmar – men för mycket övervakning gör att teammedlemmarna känner att någon tittar över axeln på dem medan de arbetar.

Genom att välja rätt tidsregistreringsprogram för dina utvecklare säkerställer du att du registrerar alla fakturerbara timmar samtidigt som du ger dina teammedlemmar den självständighet de behöver för att vara produktiva.

Ladda ner ClickUp-appen och börja spåra din tid redan idag.