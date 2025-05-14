De 10 bästa onlineverktygen för samarbete för studenter 2025

Elever som arbetar tillsammans: Det är ett av de bästa sätten för alla inblandade att lära sig och utvecklas – och det är ju trots allt det som utbildning handlar om.

Så vilka verktyg finns det för att främja lagarbete bland dina elever? Det finns många, och med så mycket som händer online nuförtiden ger de bästa verktygen eleverna en onlinearbetsplats där de kan skapa och kommunicera, delta i lektioner tillsammans och samarbeta i gruppprojekt i molnet. ☁️

Många onlineverktyg för utbildning gör allt detta – och mycket mer. Hitta det perfekta alternativet för din undervisning bland de onlineverktyg för elevsamarbete som presenteras nedan.

Onlineverktyg för elevsamarbete omfattar ett brett utbud av plattformar och appar som kan utföra en mängd olika uppgifter. En sak som de alla har gemensamt är att de ger eleverna en plats där de kan skapa och dela med sina lärare och kamrater.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe.

Samtidigt erbjuder några av de större lärplattformarna det och mycket mer. Vissa plattformar är utformade för en bred publik och har verktyg för uppgiftshantering, säker samverkan, kommunikation, dokumentdelning och så vidare. De passar väl in på utbildningssektorns behov.

Andra plattformar är specifikt inriktade på utbildning, vilket innebär att de inte bara erbjuder allmänna verktyg för organisation och kommunikation, utan också färdiga lektionsplaner och analyser som hjälper lärare att mäta elevernas prestationer.

Elever och lärare har olika behov som varierar mellan olika åldersgrupper och klasser. Oavsett om du behöver ett samarbetsverktyg för elever som stöder specifika kurser eller ett som passar bäst för en viss åldersgrupp, bör alla verktyg erbjuda följande:

Distraktionsfri miljö: Undvik appar som inte låter dig anpassa aviseringar och leta istället efter appar och plattformar som ger eleverna en distraktionsfri plats där de kan Undvik appar som inte låter dig anpassa aviseringar och leta istället efter appar och plattformar som ger eleverna en distraktionsfri plats där de kan förbättra sin fokus och koncentrera sig på uppgifterna.

Prisvärda: Lärare, skolområden och föräldrar har ofta begränsade budgetar, så utbildningsverktyg måste vara prisvärda.

Inkludering: Verktyg för elevsamarbete bör stödja alla elevers behov, oavsett deras förmågor eller kunskapsnivå.

Integrationer: Appar och plattformar för studenter bör också kunna fungera med populära verktyg som Google Docs och Sheets, Microsoft-appar och mer.

Sökfunktioner: Gör det enkelt för lärare och elever att hitta specifik information, dokument och annat viktigt material med hjälp av sökfunktioner.

Molnbaserad lagring: Oavsett om det är på plats eller på distans kräver samarbete möjligheten att lagra, dela och komma åt filer i molnet.

Är du redo att hitta de perfekta samarbetsverktygen för dina elever? Läs nedan för att hitta ett urval av appar och plattformar som är utformade för att hjälpa eleverna att arbeta tillsammans, hålla sig till uppgiften och utveckla sina färdigheter.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med andra gruppmedlemmar utan överlappningar i ClickUp.

Om du letar efter en plattform som hjälper dig att skapa en samarbetsinriktad inlärningsmiljö för onlinekurser och andra uppgifter är ClickUp ett utmärkt val. Precis som deras eget digitala klassrum skapar ClickUp en central plats där eleverna kan organisera uppgifter, skriftliga dokument, deadlines, förfallodatum och mycket mer.

Precis som en gemensam lärdagbok kan eleverna använda ClickUp Docs för att skriva utkast till uppsatser, lagra kursplaner, göra anteckningar och slutföra sina uppgifter i ett dokument som kan delas. För grupprojekt är Docs en utmärkt resurs för brainstorming och samarbete med andra klasskamrater, med funktioner för live-redigering som gör det möjligt att bidra och kommentera uppgifter i realtid. För lärare kan ClickUp AI i ClickUp Docs generera sammanfattningar, frågesportfrågor, e-postmeddelanden och mycket mer på bara några sekunder.

ClickUps virtuella whiteboardtavlor är ett annat utmärkt visuellt samarbetsverktyg för virtuellt lärande och grupparbete. Eleverna kan samlas för att rita, visualisera och dela idéer med hjälp av klisterlappar, drag-and-drop-kort och andra mycket visuella funktioner. ClickUp erbjuder även en rad whiteboardmallar som hjälper eleverna att komma igång med sina projekt. ?

ClickUps bästa funktioner

Hantera uppgifter, deadlines, projekt och dokument – allt på ett och samma ställe.

Be eleverna använda ClickUps mall för planeringschecklista för elever för att sätta upp mål, dela upp uppgifter eller projekt i mindre steg, skapa en studieplan och följa sina framsteg.

Skapa samarbetsdokument och whiteboards för gruppundervisning eller för att främja lagarbete.

Använd ClickUp för personlig undervisning, hybridundervisning eller som ett verktyg för fjärrsamarbete i virtuella klassrum.

Använd ClickUp AI för att brainstorma uppsatsteman, sammanfatta långa texter eller snabbt skapa anteckningar.

Använd Docs för att skapa din egen klassrumshubb med kursplaner, wikis, uppgiftsmallar och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder visserligen några mallar som är utformade för utbildning, men det erbjuder inte färdiga lektioner som vissa andra utbildningsplattformar.

Vissa elever kan behöva lite tid för att vänja sig vid ClickUps många kraftfulla funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

I näringslivet anses Microsoft Teams vara ett av de bästa samarbetsverktygen som finns – och Microsoft Teams for Education kombinerar allt från Teams med några utbildningsspecifika funktioner för att förbättra online-inlärningsupplevelsen.

Till att börja med erbjuder Teams realtidssamarbete via virtuella klassrum där du kan dela, redigera och arbeta tillsammans med dokument, kalkylblad och andra medier. Det finns också personanpassade verktyg som är utformade för att hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter inom läs- och skrivkunnighet, att tala inför publik och mycket mer.

Educational Insights ger lärare möjlighet att följa elevernas framsteg, och pedagoger kan också främja socialt och emotionellt lärande med funktioner som är utformade för att engagera barnen och väcka deras känslor. Dessutom kan både elever och lärare använda denna kostnadsfria onlineplattform med en aktuell skol-e-postadress.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Dela och samarbeta på dokument, kalkylblad och andra medier

Använd Teams för att skapa enkla möten och virtuella klassrum.

Få uppdateringar om elevernas framsteg med hjälp av verktyget Educational Insights.

Använd Teams på stationära datorer, bärbara datorer eller mobila enheter

Hjälp eleverna att utveckla sociala färdigheter, läs- och skrivkunnighet, talförmåga och mycket mer.

Begränsningar i Microsoft Teams

Fungerar bäst på Windows-enheter; användare har ibland svårt att ansluta på Mac.

Många aviseringar kan distrahera eleverna.

Priser för Microsoft Teams

Gratis med en aktiv skol-e-postadress

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (över 9 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 14 300 recensioner)

3. Slack

via Slack

Med Slack kan du skapa en samlingspunkt där studenter och lärare kan kommunicera och samarbeta. Kanaler ger dig möjlighet att sortera diskussioner efter klass eller ämne, och studenter kan använda direktmeddelanden för att kontakta lärare och kurskamrater. Det är också ett utmärkt sätt för lärare att dela omedelbara uppdateringar om evenemang, säkerhet i skolan och mycket mer.

Slacks bästa funktioner

Använd kanaler för att fokusera diskussioner på lektioner eller specifika ämnen

Samarbeta eller håll whiteboard-sessioner med Canvases

Dela innehåll via kanaler eller direktmeddelanden

Använd Huddles ljudkonferenser för distansundervisning, elevsamarbete och mycket mer.

Slack-begränsningar

Du kan dela förinspelade ljud- och videofiler, men det finns inga alternativ för livevideokonferenser.

Det kan vara förvirrande att navigera i en arbetsyta med dussintals kanaler.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 7,25 $/användare per månad

Business+: 12,50 $/användare per månad

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen

Slack-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 23 100 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 31 900 recensioner)

4. Kahoot!

Kahoot! är både ett samarbetsverktyg och ett engagemangsbyggande verktyg, och är en plattform som gör inlärningsprocessen till ett spel. Lärare använder denna app för att skapa ett inlärningsspel som de sedan kan dela med eleverna, som kan spela individuellt eller i grupp. Det är ett utmärkt sätt att göra frågesporter roligare, bygga vidare på läroplanen eller ge eleverna något de kan engagera sig i efter lektionen.

Kahoot! bästa funktioner

Skapa ett engagerande inlärningsspel på bara några minuter, antingen från grunden eller med hjälp av en mall.

Integrera med Microsoft Teams för att vara värd för live-kahoots via videokonferens.

Spela specialanpassade kahoots under liveundervisningen eller ge dem till eleverna att göra senare.

Anpassa med bilder, inbäddade YouTube-videor, olika frågeformat och mycket mer ?

Kahoot! begränsningar

Det finns ett begränsat antal spelformat.

Eleverna kan söka online efter svar på förberedda frågor.

Planerna är förvirrande – det finns minst 15 tillgängliga för lärare, skolor, arbetsplatser, hem, studier och mer.

Kahoot! prissättning

Prisplanerna beror på om du är lärare, yrkesverksam, student eller en familj/vänskapskrets. Det finns även planer för skolområden. Här är startkostnaderna för enskilda lärare eller studenter:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $/månad per användare

Kahoot!+ Max: 9,99 $/månad per användare

Kahoot! betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 380 recensioner)

5. Google Classroom

via Google Classroom

Google Classroom är ett fullt utrustat onlineverktyg för lärande som ingår i Google Workspace for Education. Med det kan elever och lärare ansluta via videokonferens för distansundervisning, men det är också användbart för klassrumsundervisning och samarbete mellan elever.

Oavsett om det är på plats eller på distans kan du med denna plattform öka elevernas engagemang genom personlig, differentierad undervisning, intuitiva uppgiftsmallar och integrationer med andra populära edtech-verktyg. Analysverktyg finns tillgängliga för att hjälpa dig att mäta och följa elevernas framsteg, och plattformen erbjuder också en robust uppsättning verktyg för lärare, t.ex. betygsböcker, aviseringar om uppgifter och deadlines, en anpassningsbar kommentarsbank och mycket mer.

De bästa funktionerna i Google Classroom

Använd PDF-filer och annat material för att skapa engagerande interaktiva uppgifter.

Hjälp eleverna att självständigt utveckla sina läs- och skrivkunskaper med Read Along.

Skapa originalitetsrapporter för att identifiera plagiering och stödja akademisk integritet.

Effektivisera betygsättning, lektionsplanering och dagliga uppgifter med tidsbesparande funktioner.

Begränsningar i Google Classroom

Vissa användare upplever att gränssnittet är för enkelt eller tråkigt.

Du kan använda sökverktyg och en planeringspanel för att hjälpa eleverna att hantera uppgifter och deadlines.

Priser för Google Classroom

Education Fundamentals: Gratisversion för kvalificerade institutioner

Utbildningsstandard: 3 USD/elev per år

Uppgradering av undervisning och lärande: 4 $/licens per månad

Education Plus: 5 USD/elev per år

Betyg och recensioner av Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

6. Classcraft

via Classcraft

Classcraft är en innovativ plattform som förvandlar lärande till en spelbaserad upplevelse. Eleverna får poäng för att de slutför uppgifter och uppdrag – och lärarna kan också dela ut poäng för gott uppförande och för att ge positiv förstärkning inom andra områden.

Classcraft uppmuntrar aktivt samarbete mellan eleverna och ger dem till och med ett kreativt utlopp där de kan designa sina egna profiler och avatarer, vilket bidrar till att öka engagemanget.

Classcrafts bästa funktioner

Använd ett belöningssystem för att stimulera inlärning och positivt beteende ✨

Skapa uppdrag som förvandlar lektionsplaner till uppslukande inlärningsäventyr.

Integrera med andra populära pedagogiska verktyg som Google Classroom och Canvas.

Håll kontakten med både elever och föräldrar med hjälp av plattformens kommunikationsverktyg.

Använd mallar som är utformade för att uppfylla CASEL-, ISTE-, PBIS- och andra standarder för utbildning.

Begränsningar för Classcraft

Den initiala installationen kan vara tidskrävande eftersom det inte finns något alternativ för att importera frågor.

Vissa lärare har rapporterat att kostnaden för betalda versioner är hög.

Priser för Classcraft

Grundläggande för lärare: Gratis

Premium för lärare: 120 dollar per år

Skolor och distrikt: Kontakta försäljning

Betyg och recensioner av Classcraft

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

G2: 4,6/5 (15+ recensioner)

7. Pear Deck

via Pear Deck

Med Pear Deck kan du omvandla dina befintliga lektionsplaner till multimediala inlärningsupplevelser som är utformade för att engagera eleverna. Skapa bilder, interaktiva presentationer, utvärderingar, testfrågor och mycket mer.

En av de största fördelarna med Pear Deck är att det är en mycket användarvänlig app som kan nås antingen i själva appen, via en webbläsare eller genom en av många integrationer.

Pear Decks bästa funktioner

Integrera med Google Classroom och andra populära lärplattformar

Ladda upp och dela befintliga lektioner smidigt via Google Drive eller Microsoft OneDrive.

Engagera eleverna i läsuppgifter med den immersiva läsaren

Skapa lektioner, omröstningar, frågesporter, utvärderingar och mycket mer

Begränsningar för Pear Deck

Individuella planer för lärare är dyra

Det är inte alltid lätt att göra ändringar i presentationer och bilder efter att de har laddats upp till Pear Deck.

Priser för Pear Deck

Grundläggande: Gratis

Individuell Premium: 149,99 $/år

Skolor och distrikt: Kontakta försäljningen

Pear Deck-betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

G2: 4,4/5 (40 recensioner)

8. Seesaw

via Seesaw

Om du letar efter ett samarbetsverktyg för elever som är utformat för att lära ut 21-talets färdigheter samtidigt som det förstärker kärnkunskaperna, kan Seesaw vara något för dig. Denna plattform erbjuder lärandeupplevelser som är anpassade efter standardläroplaner, och den har även inbyggda bedömningsfunktioner, automatisk betygsättning och andra verktyg som hjälper lärare att effektivisera sina arbetsuppgifter.

Med Seesaw är det enkelt att skapa ljud-, video- och skärminspelningar för lektioner, och eleverna kan använda bilder och enkelt ladda upp filer för att visa praktiska kunskaper och färdigheter.

Seesaws bästa funktioner

Skapa elevdrivna portföljer som bygger upp en koppling mellan olika år.

Koppla samman alla vuxna som är involverade i varje elevs individuella framsteg

Integrera med Google Classroom, Canvas och andra populära verktyg för elever.

Ge feedback i form av text och ljud samt individuella samtal med eleverna.

Seesaws begränsningar

Bäst för yngre elever – inte lämpligt för elever i mellanstadiet eller gymnasiet.

Vissa användare rapporterar att Seesaw kan vara förvirrande och klumpigt att navigera i.

Priser för Seesaw

Grundläggande: Gratis för alltid

Abonnemang för skolor och distrikt: Kontakta försäljningsavdelningen

Seesaw-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (75+ recensioner)

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

9. Miro

via Miro

Miro är inte ett verktyg som är specifikt utformat för utbildning, men lärare kan ändå dra nytta av dess innovativa funktioner. Det beror på att Miro handlar om visualiseringar. Elever och lärare kan använda det för brainstorming, mind mapping, projektbaserat lärande, uppgiftshantering, whiteboards, anslagstavlor och mycket mer.

Miros bästa funktioner

Leverera undervisning med en enkel, kraftfull digital whiteboard

Uppmuntra lagarbete med verktyg för mind mapping och brainstorming

Ge eleverna ett visuellt utrymme för att hålla koll på uppgifter, deadlines och mycket mer.

Integrera med Zoom, Teams, Google Workspace och andra ledande plattformar för distansmöten.

Miro-begränsningar

Massor av verktyg och funktioner skapar en brant inlärningskurva i början.

Komplexa tavlor laddas ibland långsamt eller har prestandaproblem.

Priser för Miro

Gratis för begränsade funktioner

Startpaket: 8 $/medlem per månad

Företag: 16 USD/medlem per månad

Företag: Kontakta försäljning

Miro-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

10. Nearpod

via Nearpod

Nearpod är en spelbaserad inlärningsplattform som är utformad för att hjälpa lärare att erbjuda engagerande inlärningsupplevelser för elever i fysiska, distans- och hybridklassrum. Gamification och gruppaktiviteter främjar samarbetsinlärning bland eleverna, och lärare kan också anpassa aktiviteter och undervisning för enskilda elever och små grupper.

En av de största fördelarna med Nearpod är det omfattande biblioteket med färdiga, standardanpassade lektioner inom nästan alla tänkbara ämnen. ?

Nearpods bästa funktioner

Skapa interaktiva lektioner med PowerPoint, Google Slides, PDF-filer eller andra medier.

Välj mellan mer än 22 000 anpassningsbara, färdiga lektioner.

Följ elevernas förståelse och utveckling med hjälp av analyser

Integrera med populära verktyg som Teams, Canvas och Google Classroom.

Begränsningar för Nearpod

Prissättningen är inte transparent – du måste registrera dig för ett gratis konto för att få mer information.

Nearpod erbjuder verktyg för att redigera bilder, men det är enklare att skapa eller redigera med en app som PowerPoint eller Google Slides.

Priser för Nearpod

Silverlicens: Gratis

Guldlicens: Registrera dig för mer information

Platinum-licens: Registrera dig för mer information

Premium Plus-licens: Kontakta försäljningen

Nearpod-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Samarbete är avgörande i dagens klassrum – och detsamma gäller uppkoppling. Du behöver verktyg som inte bara hjälper eleverna att lära sig och utvecklas, utan som också låter dem skapa, koppla upp sig och samarbeta, oavsett om de deltar i lektioner på plats eller hemifrån.

ClickUp är ett av de bästa samarbetsverktygen för studenter på marknaden idag och ger studenterna en fantastisk plats att samarbeta, kommunicera, dela och lagra uppgifter, hantera sina deadlines och mycket mer. Registrera dig gratis och prova det i din klass!