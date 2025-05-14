De 10 bästa onlineverktygen för samarbete för studenter 2025

Elever som arbetar tillsammans: Det är ett av de bästa sätten för alla inblandade att lära sig och utvecklas – och det är ju trots allt det som utbildning handlar om.
Så vilka verktyg finns det för att främja lagarbete bland dina elever? Det finns många, och med så mycket som händer online nuförtiden ger de bästa verktygen eleverna en onlinearbetsplats där de kan skapa och kommunicera, delta i lektioner tillsammans och samarbeta i gruppprojekt i molnet. ☁️
Många onlineverktyg för utbildning gör allt detta – och mycket mer. Hitta det perfekta alternativet för din undervisning bland de onlineverktyg för elevsamarbete som presenteras nedan.
Vad är onlineverktyg för samarbete för studenter?
Onlineverktyg för elevsamarbete omfattar ett brett utbud av plattformar och appar som kan utföra en mängd olika uppgifter. En sak som de alla har gemensamt är att de ger eleverna en plats där de kan skapa och dela med sina lärare och kamrater.
Samtidigt erbjuder några av de större lärplattformarna det och mycket mer. Vissa plattformar är utformade för en bred publik och har verktyg för uppgiftshantering, säker samverkan, kommunikation, dokumentdelning och så vidare. De passar väl in på utbildningssektorns behov.
Andra plattformar är specifikt inriktade på utbildning, vilket innebär att de inte bara erbjuder allmänna verktyg för organisation och kommunikation, utan också färdiga lektionsplaner och analyser som hjälper lärare att mäta elevernas prestationer.
Vad ska du leta efter i onlineverktyg för studenters samarbete?
Elever och lärare har olika behov som varierar mellan olika åldersgrupper och klasser. Oavsett om du behöver ett samarbetsverktyg för elever som stöder specifika kurser eller ett som passar bäst för en viss åldersgrupp, bör alla verktyg erbjuda följande:
- Distraktionsfri miljö: Undvik appar som inte låter dig anpassa aviseringar och leta istället efter appar och plattformar som ger eleverna en distraktionsfri plats där de kan förbättra sin fokus och koncentrera sig på uppgifterna.
- Prisvärda: Lärare, skolområden och föräldrar har ofta begränsade budgetar, så utbildningsverktyg måste vara prisvärda.
- Inkludering: Verktyg för elevsamarbete bör stödja alla elevers behov, oavsett deras förmågor eller kunskapsnivå.
- Integrationer: Appar och plattformar för studenter bör också kunna fungera med populära verktyg som Google Docs och Sheets, Microsoft-appar och mer.
- Sökfunktioner: Gör det enkelt för lärare och elever att hitta specifik information, dokument och annat viktigt material med hjälp av sökfunktioner.
- Molnbaserad lagring: Oavsett om det är på plats eller på distans kräver samarbete möjligheten att lagra, dela och komma åt filer i molnet.
De 10 bästa samarbetsverktygen för studenter
Är du redo att hitta de perfekta samarbetsverktygen för dina elever? Läs nedan för att hitta ett urval av appar och plattformar som är utformade för att hjälpa eleverna att arbeta tillsammans, hålla sig till uppgiften och utveckla sina färdigheter.
1. ClickUp
Om du letar efter en plattform som hjälper dig att skapa en samarbetsinriktad inlärningsmiljö för onlinekurser och andra uppgifter är ClickUp ett utmärkt val. Precis som deras eget digitala klassrum skapar ClickUp en central plats där eleverna kan organisera uppgifter, skriftliga dokument, deadlines, förfallodatum och mycket mer.
Precis som en gemensam lärdagbok kan eleverna använda ClickUp Docs för att skriva utkast till uppsatser, lagra kursplaner, göra anteckningar och slutföra sina uppgifter i ett dokument som kan delas. För grupprojekt är Docs en utmärkt resurs för brainstorming och samarbete med andra klasskamrater, med funktioner för live-redigering som gör det möjligt att bidra och kommentera uppgifter i realtid. För lärare kan ClickUp AI i ClickUp Docs generera sammanfattningar, frågesportfrågor, e-postmeddelanden och mycket mer på bara några sekunder.
ClickUps virtuella whiteboardtavlor är ett annat utmärkt visuellt samarbetsverktyg för virtuellt lärande och grupparbete. Eleverna kan samlas för att rita, visualisera och dela idéer med hjälp av klisterlappar, drag-and-drop-kort och andra mycket visuella funktioner. ClickUp erbjuder även en rad whiteboardmallar som hjälper eleverna att komma igång med sina projekt. ?
ClickUps bästa funktioner
- Hantera uppgifter, deadlines, projekt och dokument – allt på ett och samma ställe.
- Be eleverna använda ClickUps mall för planeringschecklista för elever för att sätta upp mål, dela upp uppgifter eller projekt i mindre steg, skapa en studieplan och följa sina framsteg.
- Skapa samarbetsdokument och whiteboards för gruppundervisning eller för att främja lagarbete.
- Använd ClickUp för personlig undervisning, hybridundervisning eller som ett verktyg för fjärrsamarbete i virtuella klassrum.
- Använd ClickUp AI för att brainstorma uppsatsteman, sammanfatta långa texter eller snabbt skapa anteckningar.
- Använd Docs för att skapa din egen klassrumshubb med kursplaner, wikis, uppgiftsmallar och mycket mer.
Begränsningar för ClickUp
- ClickUp erbjuder visserligen några mallar som är utformade för utbildning, men det erbjuder inte färdiga lektioner som vissa andra utbildningsplattformar.
- Vissa elever kan behöva lite tid för att vänja sig vid ClickUps många kraftfulla funktioner.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
Betyg och recensioner för ClickUp
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
2. Microsoft Teams
I näringslivet anses Microsoft Teams vara ett av de bästa samarbetsverktygen som finns – och Microsoft Teams for Education kombinerar allt från Teams med några utbildningsspecifika funktioner för att förbättra online-inlärningsupplevelsen.
Till att börja med erbjuder Teams realtidssamarbete via virtuella klassrum där du kan dela, redigera och arbeta tillsammans med dokument, kalkylblad och andra medier. Det finns också personanpassade verktyg som är utformade för att hjälpa eleverna att utveckla sina färdigheter inom läs- och skrivkunnighet, att tala inför publik och mycket mer.
Educational Insights ger lärare möjlighet att följa elevernas framsteg, och pedagoger kan också främja socialt och emotionellt lärande med funktioner som är utformade för att engagera barnen och väcka deras känslor. Dessutom kan både elever och lärare använda denna kostnadsfria onlineplattform med en aktuell skol-e-postadress.
De bästa funktionerna i Microsoft Teams
- Dela och samarbeta på dokument, kalkylblad och andra medier
- Använd Teams för att skapa enkla möten och virtuella klassrum.
- Få uppdateringar om elevernas framsteg med hjälp av verktyget Educational Insights.
- Använd Teams på stationära datorer, bärbara datorer eller mobila enheter
- Hjälp eleverna att utveckla sociala färdigheter, läs- och skrivkunnighet, talförmåga och mycket mer.
Begränsningar i Microsoft Teams
- Fungerar bäst på Windows-enheter; användare har ibland svårt att ansluta på Mac.
- Många aviseringar kan distrahera eleverna.
Priser för Microsoft Teams
- Gratis med en aktiv skol-e-postadress
Betyg och recensioner av Microsoft Teams
- Capterra: 4,5/5 (över 9 300 recensioner)
- G2: 4,3/5 (över 14 300 recensioner)
3. Slack
Med Slack kan du skapa en samlingspunkt där studenter och lärare kan kommunicera och samarbeta. Kanaler ger dig möjlighet att sortera diskussioner efter klass eller ämne, och studenter kan använda direktmeddelanden för att kontakta lärare och kurskamrater. Det är också ett utmärkt sätt för lärare att dela omedelbara uppdateringar om evenemang, säkerhet i skolan och mycket mer.
Slacks bästa funktioner
- Använd kanaler för att fokusera diskussioner på lektioner eller specifika ämnen
- Samarbeta eller håll whiteboard-sessioner med Canvases
- Dela innehåll via kanaler eller direktmeddelanden
- Använd Huddles ljudkonferenser för distansundervisning, elevsamarbete och mycket mer.
Slack-begränsningar
- Du kan dela förinspelade ljud- och videofiler, men det finns inga alternativ för livevideokonferenser.
- Det kan vara förvirrande att navigera i en arbetsyta med dussintals kanaler.
Priser för Slack
- Gratis
- Pro: 7,25 $/användare per månad
- Business+: 12,50 $/användare per månad
- Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen
Slack-betyg och recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 23 100 recensioner)
- G2: 4,5/5 (över 31 900 recensioner)
4. Kahoot!
Kahoot! är både ett samarbetsverktyg och ett engagemangsbyggande verktyg, och är en plattform som gör inlärningsprocessen till ett spel. Lärare använder denna app för att skapa ett inlärningsspel som de sedan kan dela med eleverna, som kan spela individuellt eller i grupp. Det är ett utmärkt sätt att göra frågesporter roligare, bygga vidare på läroplanen eller ge eleverna något de kan engagera sig i efter lektionen.
Kahoot! bästa funktioner
- Skapa ett engagerande inlärningsspel på bara några minuter, antingen från grunden eller med hjälp av en mall.
- Integrera med Microsoft Teams för att vara värd för live-kahoots via videokonferens.
- Spela specialanpassade kahoots under liveundervisningen eller ge dem till eleverna att göra senare.
- Anpassa med bilder, inbäddade YouTube-videor, olika frågeformat och mycket mer ?
Kahoot! begränsningar
- Det finns ett begränsat antal spelformat.
- Eleverna kan söka online efter svar på förberedda frågor.
- Planerna är förvirrande – det finns minst 15 tillgängliga för lärare, skolor, arbetsplatser, hem, studier och mer.
Kahoot! prissättning
Prisplanerna beror på om du är lärare, yrkesverksam, student eller en familj/vänskapskrets. Det finns även planer för skolområden. Här är startkostnaderna för enskilda lärare eller studenter:
- Kahoot!+ Premier: 7,99 $/månad per användare
- Kahoot!+ Max: 9,99 $/månad per användare
Kahoot! betyg och recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)
- G2: 4,6/5 (över 380 recensioner)
5. Google Classroom
Google Classroom är ett fullt utrustat onlineverktyg för lärande som ingår i Google Workspace for Education. Med det kan elever och lärare ansluta via videokonferens för distansundervisning, men det är också användbart för klassrumsundervisning och samarbete mellan elever.
Oavsett om det är på plats eller på distans kan du med denna plattform öka elevernas engagemang genom personlig, differentierad undervisning, intuitiva uppgiftsmallar och integrationer med andra populära edtech-verktyg. Analysverktyg finns tillgängliga för att hjälpa dig att mäta och följa elevernas framsteg, och plattformen erbjuder också en robust uppsättning verktyg för lärare, t.ex. betygsböcker, aviseringar om uppgifter och deadlines, en anpassningsbar kommentarsbank och mycket mer.
De bästa funktionerna i Google Classroom
- Använd PDF-filer och annat material för att skapa engagerande interaktiva uppgifter.
- Hjälp eleverna att självständigt utveckla sina läs- och skrivkunskaper med Read Along.
- Skapa originalitetsrapporter för att identifiera plagiering och stödja akademisk integritet.
- Effektivisera betygsättning, lektionsplanering och dagliga uppgifter med tidsbesparande funktioner.
Begränsningar i Google Classroom
- Vissa användare upplever att gränssnittet är för enkelt eller tråkigt.
- Du kan använda sökverktyg och en planeringspanel för att hjälpa eleverna att hantera uppgifter och deadlines.
Priser för Google Classroom
- Education Fundamentals: Gratisversion för kvalificerade institutioner
- Utbildningsstandard: 3 USD/elev per år
- Uppgradering av undervisning och lärande: 4 $/licens per månad
- Education Plus: 5 USD/elev per år
Betyg och recensioner av Google Classroom
- Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)
- G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)
6. Classcraft
Classcraft är en innovativ plattform som förvandlar lärande till en spelbaserad upplevelse. Eleverna får poäng för att de slutför uppgifter och uppdrag – och lärarna kan också dela ut poäng för gott uppförande och för att ge positiv förstärkning inom andra områden.
Classcraft uppmuntrar aktivt samarbete mellan eleverna och ger dem till och med ett kreativt utlopp där de kan designa sina egna profiler och avatarer, vilket bidrar till att öka engagemanget.
Classcrafts bästa funktioner
- Använd ett belöningssystem för att stimulera inlärning och positivt beteende ✨
- Skapa uppdrag som förvandlar lektionsplaner till uppslukande inlärningsäventyr.
- Integrera med andra populära pedagogiska verktyg som Google Classroom och Canvas.
- Håll kontakten med både elever och föräldrar med hjälp av plattformens kommunikationsverktyg.
- Använd mallar som är utformade för att uppfylla CASEL-, ISTE-, PBIS- och andra standarder för utbildning.
Begränsningar för Classcraft
- Den initiala installationen kan vara tidskrävande eftersom det inte finns något alternativ för att importera frågor.
- Vissa lärare har rapporterat att kostnaden för betalda versioner är hög.
Priser för Classcraft
- Grundläggande för lärare: Gratis
- Premium för lärare: 120 dollar per år
- Skolor och distrikt: Kontakta försäljning
Betyg och recensioner av Classcraft
- Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)
- G2: 4,6/5 (15+ recensioner)
7. Pear Deck
Med Pear Deck kan du omvandla dina befintliga lektionsplaner till multimediala inlärningsupplevelser som är utformade för att engagera eleverna. Skapa bilder, interaktiva presentationer, utvärderingar, testfrågor och mycket mer.
En av de största fördelarna med Pear Deck är att det är en mycket användarvänlig app som kan nås antingen i själva appen, via en webbläsare eller genom en av många integrationer.
Pear Decks bästa funktioner
- Integrera med Google Classroom och andra populära lärplattformar
- Ladda upp och dela befintliga lektioner smidigt via Google Drive eller Microsoft OneDrive.
- Engagera eleverna i läsuppgifter med den immersiva läsaren
- Skapa lektioner, omröstningar, frågesporter, utvärderingar och mycket mer
Begränsningar för Pear Deck
- Individuella planer för lärare är dyra
- Det är inte alltid lätt att göra ändringar i presentationer och bilder efter att de har laddats upp till Pear Deck.
Priser för Pear Deck
- Grundläggande: Gratis
- Individuell Premium: 149,99 $/år
- Skolor och distrikt: Kontakta försäljningen
Pear Deck-betyg och recensioner
- Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- G2: 4,4/5 (40 recensioner)
8. Seesaw
Om du letar efter ett samarbetsverktyg för elever som är utformat för att lära ut 21-talets färdigheter samtidigt som det förstärker kärnkunskaperna, kan Seesaw vara något för dig. Denna plattform erbjuder lärandeupplevelser som är anpassade efter standardläroplaner, och den har även inbyggda bedömningsfunktioner, automatisk betygsättning och andra verktyg som hjälper lärare att effektivisera sina arbetsuppgifter.
Med Seesaw är det enkelt att skapa ljud-, video- och skärminspelningar för lektioner, och eleverna kan använda bilder och enkelt ladda upp filer för att visa praktiska kunskaper och färdigheter.
Seesaws bästa funktioner
- Skapa elevdrivna portföljer som bygger upp en koppling mellan olika år.
- Koppla samman alla vuxna som är involverade i varje elevs individuella framsteg
- Integrera med Google Classroom, Canvas och andra populära verktyg för elever.
- Ge feedback i form av text och ljud samt individuella samtal med eleverna.
Seesaws begränsningar
- Bäst för yngre elever – inte lämpligt för elever i mellanstadiet eller gymnasiet.
- Vissa användare rapporterar att Seesaw kan vara förvirrande och klumpigt att navigera i.
Priser för Seesaw
- Grundläggande: Gratis för alltid
- Abonnemang för skolor och distrikt: Kontakta försäljningsavdelningen
Seesaw-betyg och recensioner
- Capterra: 4,7/5 (75+ recensioner)
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
9. Miro
Miro är inte ett verktyg som är specifikt utformat för utbildning, men lärare kan ändå dra nytta av dess innovativa funktioner. Det beror på att Miro handlar om visualiseringar. Elever och lärare kan använda det för brainstorming, mind mapping, projektbaserat lärande, uppgiftshantering, whiteboards, anslagstavlor och mycket mer.
Miros bästa funktioner
- Leverera undervisning med en enkel, kraftfull digital whiteboard
- Uppmuntra lagarbete med verktyg för mind mapping och brainstorming
- Ge eleverna ett visuellt utrymme för att hålla koll på uppgifter, deadlines och mycket mer.
- Integrera med Zoom, Teams, Google Workspace och andra ledande plattformar för distansmöten.
Miro-begränsningar
- Massor av verktyg och funktioner skapar en brant inlärningskurva i början.
- Komplexa tavlor laddas ibland långsamt eller har prestandaproblem.
Priser för Miro
- Gratis för begränsade funktioner
- Startpaket: 8 $/medlem per månad
- Företag: 16 USD/medlem per månad
- Företag: Kontakta försäljning
Miro-betyg och recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
- G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)
10. Nearpod
Nearpod är en spelbaserad inlärningsplattform som är utformad för att hjälpa lärare att erbjuda engagerande inlärningsupplevelser för elever i fysiska, distans- och hybridklassrum. Gamification och gruppaktiviteter främjar samarbetsinlärning bland eleverna, och lärare kan också anpassa aktiviteter och undervisning för enskilda elever och små grupper.
En av de största fördelarna med Nearpod är det omfattande biblioteket med färdiga, standardanpassade lektioner inom nästan alla tänkbara ämnen. ?
Nearpods bästa funktioner
- Skapa interaktiva lektioner med PowerPoint, Google Slides, PDF-filer eller andra medier.
- Välj mellan mer än 22 000 anpassningsbara, färdiga lektioner.
- Följ elevernas förståelse och utveckling med hjälp av analyser
- Integrera med populära verktyg som Teams, Canvas och Google Classroom.
Begränsningar för Nearpod
- Prissättningen är inte transparent – du måste registrera dig för ett gratis konto för att få mer information.
- Nearpod erbjuder verktyg för att redigera bilder, men det är enklare att skapa eller redigera med en app som PowerPoint eller Google Slides.
Priser för Nearpod
- Silverlicens: Gratis
- Guldlicens: Registrera dig för mer information
- Platinum-licens: Registrera dig för mer information
- Premium Plus-licens: Kontakta försäljningen
Nearpod-betyg och recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)
- G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)
Hjälp eleverna att utvecklas med de bästa onlineverktygen för elevsamarbete
Samarbete är avgörande i dagens klassrum – och detsamma gäller uppkoppling. Du behöver verktyg som inte bara hjälper eleverna att lära sig och utvecklas, utan som också låter dem skapa, koppla upp sig och samarbeta, oavsett om de deltar i lektioner på plats eller hemifrån.
ClickUp är ett av de bästa samarbetsverktygen för studenter på marknaden idag och ger studenterna en fantastisk plats att samarbeta, kommunicera, dela och lagra uppgifter, hantera sina deadlines och mycket mer. Registrera dig gratis och prova det i din klass!