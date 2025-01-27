De 10 bästa programvarorna för tidsfakturering 2025 (recensioner och priser)

Tid är en dyrbar resurs, och varje sekund räknas när du fakturerar kunder. Det är där faktureringsprogram för tidsredovisning kommer in!

Att hitta ett tidsredovisningsverktyg som passar dig gör det enklare att spåra fakturerbara timmar så att du kan effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra lönsamheten. Oavsett om du är projektledare, kundansvarig eller någon annan som har till uppgift att fakturera kunder för arbetad tid, bör du ta en titt på dessa tidsredovisningssuperhjältar. ?⏲️

Vi har genomsökt marknaden för att hitta de 10 bästa programvarorna för tidsfakturering som förbättrar effektiviteten och ökar din vinst.

Är du redo att slippa bekymren med kundfakturering?

Vad ska du leta efter i en programvara för tidsfakturering?

Att välja rätt programvara för tids- och fakturering kan förbättra ditt arbetsflöde avsevärt. Börja med att begränsa dina val genom att leta efter funktioner som passar dina behov.

Här är några viktiga funktioner att leta efter så att du kan hitta den bästa tidsredovisningsprogramvaran för dig och ditt företag:

Mallar : Det handlar om mer än att spåra timmar – du vill ha ett verktyg som ger dig mer ledig tid. Leta efter Det handlar om mer än att spåra timmar – du vill ha ett verktyg som ger dig mer ledig tid. Leta efter mallar för tidshantering för att förenkla processen att skapa tidsposter och fakturor.

Flexibilitet: Oavsett om du föredrar manuell eller automatisk tidrapportering (eller båda) garanterar flexibiliteten att välja hur du rapporterar dina timmar noggrannhet utan att störa din rutin.

Analys: Leta efter ett alternativ med detaljerade rapporter och analyser för att få insikt i tidsanvändning, Leta efter ett alternativ med detaljerade rapporter och analyser för att få insikt i tidsanvändning, projektplanering och kostnadshantering.

Integrationer : Leta efter ett intuitivt verktyg som kan integreras med de andra verktyg du använder så att du kan samla allt på ett ställe.

Fakturering : Tidsfakturering och fakturering går hand i hand. Hitta ett verktyg som gör det enkelt att ta emot onlinebetalningar med möjlighet att skapa och skicka fakturor.

Schemaläggning: Effektiv schemaläggning för anställda är ett måste för att hålla Effektiv schemaläggning för anställda är ett måste för att hålla projektets tidsplaner , så leta efter programvara med alternativ som hjälper dig att hantera ditt teams tid.

De 10 bästa programvarorna för tidsfakturering att använda 2024

Marknaden är full av innovativa programvaror för tidrapportering för småföretag. Dessa verktyg kan revolutionera hur du spårar och hanterar din tid.

Oavsett om du vill kombinera din tidrapporteringsapp med tidshanteringsmatrisen för en mer dynamisk approach eller vill ha detaljerad information om hur ditt team använder sin tid, så har vi vad du behöver.

Från AI-drivna insikter till enkel in- och utstämningsfunktion – dessa verktyg har de funktioner du behöver för att lyckas.

Registrera tiden direkt eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

ClickUp är ett molnbaserat projektledningsverktyg som klarar allt.

Använd ClickUp Project Time Tracking för att spåra fakturerbara arbetstimmar, effektivisera kundfakturering och förbättra kostnadsspårningen. Starta och stoppa timers från valfri enhet, lägg till anteckningar till dina tidsposter, mata in tidsposter manuellt, skapa anpassade tidrapporter och synkronisera andra tidsspårare med ClickUp – möjligheterna är oändliga. ??

För korrekt projektbudgetering och bokföring kan du kartlägga fakturerbara uppgifter med hjälp av ClickUp för tidshanteringsteam. Med anpassningsbar tidsrapportering, enkla tidrapporter, milstolpar, omplanering av förfallodatum och mycket mer gör vi det enkelt att logga timmar, fördela resurser och få värdefull insikt i projektets tidsplan.

I arbetsbelastningsvyn kan du se teammedlemmarnas arbetsuppgifter och arbetsbelastning, vilket ger en snabb översikt över resursfördelningen och potentiella flaskhalsar för att effektivisera din projektledning.

Våra projektledningsfunktioner inkluderar tusentals fördefinierade automatiseringar och mallar för att uppskatta tidsbehov, förbättra medarbetarnas produktivitet, fastställa rättvisa faktureringspriser och mycket mer.

Vill du ha precis tidsplanering i en samarbetsmiljö? Då är ClickUp Services Timesheet-mallen något för dig. Den hjälper dig att hålla koll på arbetstimmar och fakturerbar tid för flera projekt.

ClickUp Dashboards är intuitiva, anpassningsbara och utformade för effektiv projektledning och processoptimering. Vi har även bokföringsprogram, rapportering i realtid, avancerad analys och allt annat ditt företag behöver för att blomstra.

ClickUps bästa funktioner

Ett bibliotek med över 1 000 mallar för bland annat tidrapportering för anställda, projektledning och bokföring sparar tid åt dig.

Noggranna funktioner för tidrapportering och fakturering säkerställer att du får betalt för dina professionella tjänster.

Med ClickUps Time Tracker kan du spåra varje minut som läggs på arbete så att du kan se hur varje teammedlem har spenderat sin dag och snabbare godkänna tidrapporter.

Integrationer med över 1 000 verktyg – inklusive HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest och Zapier – gör att du kan ansluta ClickUp till resten av din teknikstack.

Plattformsoberoende kompatibilitet med mobilappar för Android och iOS, datorappar för Mac, Windows och Linux samt webbläsartillägg för Chrome, Firefox och Edge innebär att du kan spåra tid från vilken enhet som helst.

Begränsningar för ClickUp

Enligt recensionerna kan vissa användare uppleva att det tar tid att lära sig alla funktioner i ClickUp (men detta löses med gratis handledningar och vanliga frågor).

Det finns inga geofencing-funktioner i realtid för fältteam.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är en tidsregistreringsapp utformad för team av alla storlekar med synkroniseringsfunktioner för flera enheter. Skapa kundklara rapporter, exportera tidkort och få rapporter som du kan dela via e-post eller användarvänliga webblänkar för ökad transparens.

Använd Toggles nivåindelade datastruktur för att organisera ditt teams tidrapportering så att dina rapporter alltid är redo att skickas till kunderna.

Toggl Spåra bästa funktioner

Mallar för dagliga loggar , projektledningsmallar och andra färdiga dokument hjälper ditt team att spara tid.

Tidrapporteringsdiagram och prognosfunktioner gör det enkelt att uppskatta projektets slutdatum baserat på aktuell data.

Anpassningsbara projekt och uppgifter gör det enklare att organisera arbetet och följa projektets framsteg.

Analysverktyg och produktivitetsinsikter gör att du snabbt kan identifiera potentiella förbättringsområden.

Toggl Begränsningar

Det finns inga fakturerings- eller redovisningsfunktioner.

Den kostnadsfria planen tillåter endast grundläggande tidsregistreringsfunktioner och begränsar antalet kunder och projekt som du kan hantera.

Toggl Track priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

3. Clockify

via Clockify

Clockify är en programvara för tidsfakturering som är utformad med flera team och projekt i åtanke. Använd den för att förbättra resurshanteringen, spåra fakturerbar tid och implementera effektiva tekniker för tidshantering för dina teammedlemmar.

Clockifys bästa funktioner

Funktioner för bokföring och automatisk fakturering minskar den tid du lägger på småsaker och förbättrar ditt resultat.

Den innehåller integrationer med över 80 verktyg och appar, som Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail och Wrike.

Funktioner för spårning av anställda gör det möjligt för chefer att granska skärmdumpar, besökta webbplatser och appanvändning för att förstå hur teammedlemmarna spenderar sin tid.

Detaljerade rapporterings- och analysfunktioner hjälper teammedlemmar och projektledare att granska veckans aktiviteter och förbättra produktiviteten.

Begränsningar för Clockify

Recensioner från vissa användare säger att det är svårt att ändra tidrapporter om en anställd gör ett misstag när hen manuellt loggar timmar.

Gratisversionen har inte avancerade funktioner för att spåra ledighet, kundfakturering, GPS-spårning och personalplanering.

Clockify priser

Grundläggande: 3,99 $/månad per användare

Standard: 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 700 recensioner)

4. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook är ett allt-i-ett-program för kundhantering med funktioner som fakturering, projektledning och tidrapportering. Du kan också använda det för att hantera utgifter, automatisera tidsrapportering, förbättra uppgiftshanteringen och skapa detaljerade rapporter, vilket kan bidra till att förbättra ditt resultat. ?

HoneyBooks bästa funktioner

Automatiseringsfunktioner gör att du kan sätta mötesbokning, fakturering och uppföljningsmejl på autopilot.

Mallar och färdiga formulär gör det enklare att skapa korrekta tidrapporter, kommunicera med kunder och förbättra medarbetarnas produktivitet.

Rapporteringsfunktionerna ger dig insikter som hjälper dig att analysera timpriser, förstå kundnöjdhet och förbättra företagets resultat.

Appen integreras med populära verktyg som Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly och Zoom.

HoneyBooks begränsningar

Användare kan inte behandla betalningar via personliga konton med PayPal, Venmo, Stripe etc.

Vissa recensioner nämner behovet av att kunna anpassa fakturor så att man kan lägga till kreditkortsavgifter för korrekt fakturering till kunderna.

HoneyBook priser

Starter: 19 $/månad per användare

Essentials: 39 $/månad per användare

Premium: 79 $/månad per användare

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

5. Wave Accounting

via Wave Accounting

Wave Accounting är ett molnbaserat verktyg som är utformat för ekonomisk hantering i småföretag. Dess tidsregistreringsfunktioner hjälper dig att beräkna uppskattade arbetstimmar och säkerställa korrekta tidsrapporter. Detta verktyg minskar också den datainmatning som krävs för betalningshantering, löneadministration, fakturering och bokföring, så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Wave Accountings bästa funktioner

Den har förmågan att arbeta med och acceptera flera valutor för smidiga internationella affärsverksamheter.

När du har matat in anställdas arbetstimmar manuellt i tidrapporterna kan du använda funktionen för automatisk generering av månadslöner.

Robusta faktureringsfunktioner med anpassningsbara mallar och noggrann betalningsspårning.

Wave integreras med betalningsleverantörer som PayPal och Stripe för att göra det enklare att ta emot onlinebetalningar från kunder.

Begränsningar för Wave Accounting

För att få tillgång till alla funktioner måste du betala flera avgifter och registrera dig för flera olika abonnemang.

Vissa användarrecensioner rapporterar långa svarstider från kundsupporten.

Wave Accounting priser

Fakturering : Gratis

Redovisning: Gratis

Betalningar: 1 %–3,4 % avgift per transaktion

Mobila kvitton: 8 $/månad

Lön: 40 $/månad

Rådgivare: 149 $/månad

Betyg och recensioner av Wave Accounting

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

6. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp är ett molnbaserat program för tidsfakturering som hjälper dig att övervaka och optimera dina arbetsdagar för ökad produktivitet och ansvarighet. Robusta funktioner som närvarohantering, flexibla faktureringspriser, budgetering och omfattande tidsrapportering gör det användbart för både team på plats och team som arbetar hemifrån.

TimeCamp bästa funktioner

Appen spårar fakturerbara timmar för olika team och automatiserar faktureringen för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad.

Kioskfunktionen möjliggör enkel in- och utstämpling för medarbetare på plats och ute på fältet.

Gratisplanen inkluderar obegränsat antal användare, projekt och uppgifter – perfekt för småföretag och entreprenörer.

Den integreras med populära affärsverktyg som Gmail, Asana och ClickUp (det är vi!).

TimeCamp begränsningar

Gratisversionen saknar tillgång till avancerade funktioner och kanske inte är till hjälp för alla projektledare.

Enligt recensionerna skulle appens gränssnitt kunna förbättras genom en uppdatering för att åtgärda klumpiga funktioner och minska inlärningskurvan.

TimeCamp priser

Gratis

Startpaket: 3,99 $/månad per användare

Grundläggande: 6,99 $/månad per användare

Pro : 10,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

7. ClockShark

via ClockShark

ClockShark är en tidsfaktureringsprogramvara som riktar sig till mobila medarbetare och distansanställda. Den har avancerade funktioner som GPS-tidsspårning, ledighetsansökningar och in- och utstämpling via mobila enheter.

ClockSharks bästa funktioner

Tidrapportering för specifika projekt hjälper till att hålla kundfakturering och skiftplanering korrekt för stora team.

Integrationer med populära löneplattformar som QuickBooks och Xero förenklar redovisning och bokföring.

Påminnelser om in- och utstämpling samt geofencing-funktioner hjälper anställda att hålla korrekta tidrapporter.

Teammedlemmarna kan använda tiduret på sina mobila enheter eller dela en surfplatta.

Begränsningar för ClockShark

Användare rapporterar att det är svårt att anpassa timpriserna för olika uppgifter och projekt, vilket leder till förseningar i faktureringen.

Anställda kan stänga av GPS-spårning, vilket enligt vissa användare leder till felaktig tidrapportering.

ClockShark priser

Standard: 20 USD/månad i grundavgift plus 8 USD/månad per användare

Pro: 40 USD/månad i grundavgift plus 10 USD/månad per användare

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

8. TrackingTime

via TrackingTime

TrackingTime är en tidsfaktureringsprogramvara som hjälper till med projektledning, produktivitet och budgetering. Den är utformad för frilansare och projektledare som behöver planera och spåra arbete, identifiera konflikter och tillhandahålla korrekta uppgifter om anställdas närvaro och fakturerbara/icke-fakturerbara timmar.

TrackingTimes bästa funktioner

Med appen kan du skapa flera uppgifter, spåra tiden som läggs på varje uppgift, ange tidsuppskattningar och generera detaljerade rapporter för att analysera prestanda.

Med tiduret kan du övervaka och logga arbetstimmar för korrekt fakturering till kunder och ökad transparens.

Anpassningsbara inställningar, fakturerbara priser och påminnelser hjälper dig att spara tid och hålla alla på rätt spår.

Integrationer med verktyg som Trello, Asana och Slack gör det enkelt att hålla koll på ditt schema och hantera din arbetsbelastning.

Begränsningar för TrackingTime

Vissa recensioner rapporterar om en brant inlärningskurva som kan göra det svårt för nya användare att komma igång med plattformen.

Enligt vissa recensioner kan mobilappen ha problem med långa laddningstider, krascher och buggar.

TrackingTime priser

Gratis

Pro : 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

TrackingTime-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

9. RescueTime

via RescueTime

RescueTime är ett produktivitets- och tidrapporteringsverktyg som är skräddarsytt för frilansare och enskilda yrkesverksamma. Det spårar uppgifters varaktighet och tid som spenderas på specifika webbplatser och appar, och genererar omfattande rapporter som ger en överskådlig inblick i hur du spenderar din tid.

RescueTimes bästa funktioner

Appen låter dig begränsa åtkomsten till störande webbplatser och appar för att förbättra koncentrationen när du jobbar ? ✨

Du kan använda funktionerna för målsättning och tidsrapportering för att se hur du kan använda din tid mer effektivt.

Detaljerade tidsloggar gör det enklare att erbjuda transparent kundfakturering och korrekt fakturering.

Integrationer med verktyg som Slack och Google Kalender hjälper dig att hålla ordning på ditt arbetsflöde och förbättra samarbetet.

RescueTime-begränsningar

Den saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra tidsfaktureringsprogram som är avsedda för företag och byråer.

Enligt recensionerna har appen ett föråldrat gränssnitt som ibland är svårt att navigera i.

RescueTime priser

RescueTime Lite: Gratis

RescueTime: 6,50 $+/månad

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. ClickTime

via ClickTime

ClickTime är ett molnbaserat program för tidsfakturering med funktioner för kostnadshantering och budgetering för förbättrad projektledning. Använd det för att effektivt spåra ditt teams tid, övervaka projektkostnader, skapa korrekta fakturor och fakturera kunder.

ClickTimes bästa funktioner

Med klockan kan du spåra hur mycket tid som läggs på specifika uppgifter och projekt för att förbättra resurshanteringen och säkerställa att projekten slutförs i tid, varje gång.

Funktioner för lönsamhetsprognoser och detaljerade rapporter hjälper dig att fatta välgrundade beslut och förbättra ditt företags resultat.

Funktionen för utgiftshantering gör det möjligt för anställda att skicka in utgifter och kvitton för godkännande och ersättning.

Integrationer med plattformar som Salesforce, Sage, Slack och Dropbox sparar tid och samordnar din personal.

Begränsningar för ClickTime

Mobilappen saknar vissa avancerade funktioner som finns i datorappen.

Vissa användarrecensioner rapporterar ett behov av ett uppdaterat appgränssnitt med mer användarvänliga funktioner.

ClickTime priser

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Team: 13 USD/månad per användare

Premier: 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickTime

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Maximera dina fakturerbara timmar

Med dessa kraftfulla verktyg till hands kan du effektivisera dina tidsredovisningsprocesser och bana väg för välgrundade beslut, strategisk planering och ett mer lönsamt företag. ??

Säg hej till nyfunnen framgång och mer fritid. Registrera dig för ClickUp – det är gratis!