De 10 bästa verktygen för tidrapportering för kreatörer, designers och marknadsförare 2025

Programvara för tidrapportering är som en kristallkula som avslöjar dolda möjligheter att öka din byrås produktivitet och lönsamhet. ?

Med användarvänliga gränssnitt och avancerad rapportering gör dessa verktyg tidrapporteringen till en barnlek – och kan avslöja några hemligheter till framgång.

Frågan är: Vilken är den bästa programvaran för tidrapportering för byråer?

Vi har gjort efterforskningar och har svaren.

För att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för ditt team har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för tidrapportering som hjälper dig att hantera och maximera din tid på ett bättre sätt.

Vad är programvara för tidrapportering för byråer?

Tidsredovisningsappar för byråer är populära bland kreativa byråer, designbyråer och marknadsföringsbyråer. Dessa verktyg registrerar de fakturerbara timmar som dina teammedlemmar och frilansare lägger på olika uppgifter och projekt för att öka produktiviteten.

Detta leder till mer exakt fakturering, större projekttransparens och enklare projektbudgetering. Dessa lösningar tillhandahåller exakta tidsredovisningsdata som hjälper dig att analysera produktiviteten och implementera de bästa teknikerna för tidshantering för framtida projekt.

Verktyg för tidrapportering fungerar också som programvara för övervakning av anställda, vilket ökar teamets produktivitet och projektets lönsamhet. Detta kan vara viktigt för digitala byråer och projektledare som regelbundet arbetar med distansarbetande team. ?

De bästa tidsregistreringsapparna kan ersätta måluppföljningsappar och bli en integrerad del av arbetsflödet. Teammedlemmarna kan se hur de använder sin tid, vilka mål de behöver uppnå och få uppdateringar i realtid om sina framsteg.

Hur man väljer det bästa verktyget för tidrapportering för en byrå

Vilken tidsredovisningsprogramvara som är bäst beror på din byrå, bransch och arbetsflöde. Här är några viktiga saker att tänka på när du väljer tidsredovisningsprogramvara för småföretag:

Integrationer : Välj en app för tidrapportering för byråer som fungerar med dina befintliga verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra effektiviteten.

Kompatibilitet: De bästa De bästa programvarorna för tidrapportering finns som desktop-, webb- och mobilappar. De bör också vara kompatibla med Android, iOS, Windows, macOS, Linux och Chrome så att det finns något för alla.

Mallar: Spara tid genom att välja ett verktyg som erbjuder Spara tid genom att välja ett verktyg som erbjuder mallar för tidrapportering konsultmallar , tidrapportmallar och mycket mer.

Samarbete: Hitta ett verktyg som gör det möjligt för ditt team att samarbeta i realtid för bättre Hitta ett verktyg som gör det möjligt för ditt team att samarbeta i realtid för bättre kundhantering , uppgiftshantering och effektivitet.

Automatiseringar: Några av de bästa programvarorna för tidrapportering för byråer har automatiseringar för att hantera saker som tidsrapportering, skapande av tidslinjer och till och med fakturering, så att du får mer ledig tid.

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för byråer 2024

Är du redo att hitta rätt programvara för tidrapportering för att effektivisera din byrås arbetsflöde och förbättra ditt resultat?

Följ med och jämför de 10 bästa verktygen för tidrapportering för just detta användningsområde. Hitta viktiga funktioner, begränsningar, recensioner, priser och mycket mer.

Registrera tiden löpande eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

ClickUp är den ultimata allt-i-ett-programvaran för projektledning som hjälper team, kreativa byråer och företag i olika branscher att öka produktiviteten och spara värdefull tid. Den är fullspäckad med hundratals avancerade funktioner för att centralisera alla dina projekt i en enda plattform för arbetsledning.

Ställ in tidsuppskattningar, spåra tid direkt i ClickUp, ta fram tidsrapporter, övervaka fakturerbara timmar och mycket mer med hjälp av ett av ClickUps många verktyg för tidrapportering. Och för att ha full kontroll över dina strategier för tidshantering samtidigt som du hanterar din arbetsbelastning från alla vinklar, kan du välja mellan ClickUps över 15 anpassade vyer, inklusive Gantt-, tidslinje-, kalender- och tabellvy.

ClickUp erbjuder också ett omfattande bibliotek med färdiga mallar och över 1 000 integrationer för att påskynda alla processer. ⏱️

Tidsregistreringsetiketter gör det möjligt för teamet att se en detaljerad översikt över var tiden spenderas, så att processerna kontinuerligt kan förbättras.

ClickUp erbjuder hundratals färdiga automatiseringar för att hantera vardagliga uppgifter, och ClickUp AI kan hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, mötesreferat, blogginlägg och mycket mer.

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

Kort sagt har vi optimerat ClickUp för kreativa byråer som behöver omfattande projektledning och tidrapportering för sina anställda. Och du kan få tillgång till de flesta funktionerna gratis – utan kreditkort.

ClickUps bästa funktioner

Med automatiska tidsregistreringsfunktioner kan du ställa in timpriser, spåra fakturerbar tid, uppskatta arbetstimmar, lägga till anteckningar och visa rapporter för att förbättra byråns produktivitet.

Webbapp, mobilapp och desktopapp för att säkerställa kompatibilitet med nästan alla enheter.

Tusentals mallar för allt från resurshantering, projektkostnader och kundfakturor till brainstorming och projektplanering.

Integrationer med över 1 000 andra verktyg, inklusive Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub och Zoom.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva när man ska lära sig ClickUps många projektledningsfunktioner.

ClickUp AI finns endast med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare vid årlig betalning; 10 $/månad per användare vid månatlig betalning

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Harvest

via Harvest

Harvests programvara för tidrapportering syftar till att effektivisera faktureringsprocessen och skapa korrekta tidrapporter. Den hjälper byråer att generera rapporter, fakturera kunder och spåra projektbudgetar från ett enda gränssnitt.

Harvests bästa funktioner

Tidsspåraren registrerar noggrant freelancers och anställdas tid, låter dig tilldela behörigheter för vad varje person kan se och genererar lättviktiga tidsrapporter.

Verktyg för teamrapportering, kostnadsuppföljning och projektbudgetering hjälper dig att minska utbrändhet och förbättra ditt resultat.

Du kan ställa in automatisk fakturering och ta emot onlinebetalningar via PayPal och Stripe.

Integrationer med verktyg som QuickBooks, Asana, Jira och GitHub förbättrar och förenar din byrås arbetsflöde.

Harvests begränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar att Harvest saknar avancerade funktioner jämfört med andra tidsregistreringsappar och projektledningsverktyg.

Gratisversionen är begränsad till grundläggande funktioner, en användare och två projekt.

Harvests prissättning

Gratis för alltid

Pro: 12 $/månad per användare

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

3. Produktiv

via Productive

Productive är ett kraftfullt verktyg för tidrapportering som hjälper individer och team att hålla ordning och fokus. Det erbjuder också detaljerad uppgiftshantering, tidrapportering, verktyg för teamsamarbete och automatisk fakturering så att du får mer tid över till andra saker. ?

Produktiva bästa funktioner

Spåra tiden som läggs på varje uppgift för att analysera var teammedlemmar och chefer kan förbättra effektiviteten.

Rapporter och insikter ger data om teamets produktivitet och identifierar områden som kan förbättras.

Samarbetsverktyg gör det möjligt att dela dokument, lämna kommentarer och kommunicera i realtid.

Integrationer med plattformar som Slack, Trello och Asana förenar ditt befintliga arbetsflöde.

Produktivitetsbegränsningar

Vissa användarrecensioner nämner begränsade faktureringsfunktioner för kundprojekt.

Ingen gratisplan (användare kan prova Productive gratis med en 14-dagars provperiod)

Produktiv prissättning

Essential : 11 $/månad per användare

Professional : 28 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktiva betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

4. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är ett verktyg för övervakning av anställda som spårar tiden för distansanställda och frilansare. Det erbjuder automatisk lönehantering, tidrapportering och detaljerade produktivitetsrapporter som visar cheferna hur deras teammedlemmar använder sin tid. ?

Hubstaffs bästa funktioner

Funktionerna för tidrapportering inkluderar klocka för fakturerbara timmar, GPS-spårning samt övervakning av mus och tangentbord.

Löneautomation hanterar utbetalningar till anställda baserat på tidrapporteringsdata för att göra processen mer effektiv.

Användarna får tillgång till ytterligare projektledningsverktyg som hjälper till att organisera projektuppgifter.

Integrationer med populära appar som Asana, GitHub och Trello förbättrar teamsamarbetet.

Hubstaffs begränsningar

Vissa recensenter rapporterar problem med noggrann tidrapportering under möten och brist på automatisk rapportering vid byte mellan uppgifter.

Minimum två användare på alla planer och ingen gratisplan (användare kan prova Hubstaff med en 14-dagars gratis provperiod).

Hubstaffs prissättning

Starter : 7 $/månad per användare

Grow : 9 $/månad per användare

Team : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

5. Wrike

via Wrike

Wrike är ett populärt projektledningsprogram som hjälper byråer och team att hantera deadlines och effektivisera arbetsflöden. Det inkluderar detaljerad tidrapportering, kommunikation i realtid, funktioner för uppgiftsuppföljning och automatisk projektrapportering.

Wrikes bästa funktioner

Tidsregistreringsfunktionen gör det möjligt för användare att logga hur mycket tid de lägger på uppgifter och projekt, vilket ger chefer insikt i deras prestationer.

Dussintals färdiga projektmallar för mjukvaruutveckling, marknadsföringskampanjer och mycket mer.

Samarbetsverktygen inkluderar fildelning, kommentarer i realtid och @mentions för att hjälpa teamen att arbeta tillsammans och få mer gjort.

Integrationer med populära verktyg som Slack, Salesforce, Google Drive och Microsoft Teams.

Wrike-begränsningar

Vissa användare rapporterar att gränssnittet inte är intuitivt, vilket gör det svårt att navigera och förstå Wrikes funktioner.

Gratisversionen saknar tillgång till tidrapportering och flera andra avancerade funktioner; betalda versioner har minimikrav på antalet användare från två till fem.

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

6. RescueTime

via RescueTime

RescueTime är ett enkelt verktyg för tidrapportering för frilansare och andra yrkesverksamma. Det spårar tid som läggs på uppgifter, genererar detaljerade rapporter och kan blockera distraherande webbplatser för att förbättra produktiviteten och fokus. ?‍?

RescueTimes bästa funktioner

Tidrapporteringsverktyget ger detaljerade rapporter om hur anställda spenderar sin tid på datorer och mobila enheter.

Med hjälp av målsättningsfunktioner kan anställda och chefer sätta upp mål för hur de vill använda sin tid och följa upp framstegen därefter.

Webbplatsblockering gör det möjligt för team att blockera specifika webbplatser under arbetstid för att öka produktiviteten och minska distraktioner.

Integrationer med Slack, Google Kalender och Outlook underlättar ett oavbrutet samarbete och ett enhetligt arbetsflöde.

RescueTime-begränsningar

Vissa recensioner rapporterar om ett föråldrat gränssnitt som gör det svårt att navigera i appen och spåra tid.

RescueTime är avsett för privatpersoner och saknar kanske de funktioner som finns i mer avancerade programvaror för tidrapportering för byråer.

Priser för RescueTime

RescueTime Lite : Gratis

RescueTime: 12 USD/månad per användare

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

7. VeriClock

via VeriClock

Vericlock är ett program för tidrapportering för småföretag. Det registrerar anställdas arbetstid baserat på ett in- och utstämplingssystem, tillhandahåller projektledningsverktyg och genererar fakturor baserat på arbetade timmar.

VeriClocks bästa funktioner

Funktionen för in- och utstämpling gör det möjligt för anställda att logga sina timmar utan behov av en kiosk eller ett kalkylbladsystem.

Automatisk beräkning av övertid minskar risken för mänskliga fel vid utbetalning av övertidsersättning till anställda.

Tidrapporteringsverktyg kan generera exakta fakturor baserade på anställdas arbetstimmar och skapa anpassningsbara rapporter för att spåra anställdas produktivitet.

Integration med redovisningsplattformar som QuickBooks, PeachTree och Sage underlättar lönehantering och bokföring

Begränsningar för VeriClock

Vissa recensioner nämner att anställda inte förstår appen eller tycker att det är svårt att registrera sina fakturerbara timmar manuellt.

Endast ett betalt abonnemang; inget gratisabonnemang (användare kan prova VeriClock gratis under en 14-dagars provperiod).

Priser för VeriClock

VeriClock: 10 USD/månad plus 5 USD/användare

VeriClock-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

8. Clockify

via Clockify

Clockify är en app för tidsregistrering för byråer som gör det möjligt för användare att hantera sina fakturerbara timmar och spåra hur mycket tid de lägger på enskilda uppgifter. Den erbjuder också verktyg för projektledning, samarbete och automatisk fakturering för att spara tid och öka lönsamheten. ?

Clockifys bästa funktioner

Tidsregistreringsfunktionen gör det möjligt för chefer och teammedlemmar att förbättra produktiviteten baserat på detaljerade rapporter.

Dator-, mobil- och webbappar är kompatibla med de flesta enheter, inklusive Android, iOS, macOS, Windows, Linux och Chrome.

Teamhantering och integrerad rapporteringsfunktion gör det möjligt för användare att hantera team, spåra projektets framsteg, generera tidsanvändningsrapporter och mycket mer.

Integrationer med populära verktyg som Trello, Asana, Jira, Github och Wrike centraliserar samarbete och kommunikation för team.

Begränsningar för Clockify

Vissa recensenter rapporterar om frekventa användarfel och svårigheter att göra ändringar i tidrapporterna när det behövs.

Gratisversionen saknar tillgång till avancerade funktioner som fakturering, ledighet och schemaläggning.

Priser för Clockify

Gratis

Basic: 3,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner) Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)

9. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor-programvaran för tidrapportering fungerar bra för företag och byråer av alla storlekar. Den gör det möjligt för användare att hantera och logga sin tid på enskilda uppgifter och projekt för att tillhandahålla detaljerade rapporter och produktivitetsinsikter.

Time Doctors bästa funktioner

Automatiserad tidrapportering och pauser eliminerar behovet av manuella uppdateringar och ökar tidrapporteringens noggrannhet och efterlevnad.

Detaljerade funktioner för övervakning av anställda, såsom loggning av tangenttryckningar, webbplatsövervakning och skärmdumpar, ger chefer en djupgående inblick i vad teammedlemmarna gör.

Automatiserad fakturering baserad på den registrerade tiden för varje anställd sparar tid och minskar risken för mänskliga fel.

Integrationer med dussintals plattformar som WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto och Bitbucket hjälper till att hålla alla och allt på samma sida.

Begränsningar för Time Doctor

Vissa användarrecensioner rapporterar problem med synkronisering och användarbehörigheter, vilket ökar antalet fel i medarbetarnas tidrapporter.

Ingen gratisplan (Time Doctor låter användare prova appen utan kreditkort under en 14-dagars gratis provperiod)

Priser för Time Doctor

Basic : 7 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Premium : 20 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

10. Paydirt

via Paydirt

Paydirt är ett enkelt fakturerings- och tidrapporteringsprogram för frilansare, byråer och småföretag. Detta tidrapporteringsverktyg är utformat med teammedlemmarna i åtanke, vilket gör det snabbt och enkelt att spåra fakturerbara timmar. Paydirt erbjuder även funktioner för automatisk fakturering, teamhantering och affärsrapportering.

Paydirts bästa funktioner

Med programvara för tidrapportering kan anställda logga upp till 60 minuters orapporterad tid i början av sin arbetspass om de glömmer att starta timern.

Valfria budgetberäkningar för varje uppgift eller projekt hjälper teamen att hålla sig på rätt spår baserat på användarens timpris och genomsnittlig tid som läggs på liknande aktiviteter.

Skapa detaljerade rapporter för att förstå teamets produktivitet och få insikter för att optimera ditt arbetsflöde.

Integrationer med verktyg som Trello, Chrome, Basecamp och Redbooth gör det möjligt för anställda att spåra tid oavsett var eller hur de arbetar.

Paydirt-begränsningar

Bristen på feedback på populära recensionsplattformar gör det svårt att bedöma den generella upplevelsen av Paydirts programvara för tidrapportering.

Startpaketet är begränsat till tre kunder; inget gratisabonnemang (användare kan prova PayDirt under en 14-dagars gratis provperiod).

Paydirt-prissättning

Starter : 8 $/månad för en användare

Hustler : 16 $/månad för en enda användare

Co-op : 29 $/månad för tre användare

Litet team : 49 $/månad för sex användare

Stort team : 79 $/månad för 10 användare

Byrå: 149 $/månad för 20 användare

Paydirt-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Håll dig på rätt spår, varje gång

Där har du det! De 10 bästa lösningarna för tidrapportering för byråer 2024. Med dessa verktyg till ditt förfogande kan du spåra ditt teams produktivitet, förbättra projektledningen och förutsäga prestanda med hjälp av detaljerade analyser och rapporter.

Alla dessa alternativ har fantastiska funktioner att erbjuda, men vi måste erkänna att ingen kan mäta sig med funktionaliteten hos ClickUp. Med tusentals funktioner och integrationer är denna allt-i-ett-plattform precis vad du behöver. ✨

Så vad väntar du på? Det är dags att synkronisera dina teammedlemmar. Registrera dig för ClickUp idag!