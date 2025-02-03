De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Timely 2025

Professionell och personlig framgång beror i hög grad på tidshantering, särskilt i företagsvärlden. Tekniker och färdigheter för tidshantering är avgörande för att uppnå dina mål.

Det är där tidsspårningsverktyg som Timely kommer in i bilden.

Timely är en populär AI-driven applikation som hjälper yrkesverksamma att hantera sin tid och rapportera sina uppgifter på ett korrekt sätt. Beroende på specifika behov av uppgiftsuppföljning, personalplanering och teamhantering kanske den dock inte passar alla.

I det här blogginlägget diskuterar vi 10 ledande alternativ till Timely och utforskar deras viktigaste funktioner, begränsningar, kostnader och användarrecensioner för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Vad ska du leta efter i alternativ till Timely?

När du utforskar alternativ till Timely är det viktigt att vara medveten om dina specifika behov och krav. Här är några faktorer att tänka på:

Användarvänlighet: Leta efter program med minimal inlärningskurva och ett användarvänligt gränssnitt. Kortkommandon och anpassningsbara instrumentpaneler kan förbättra användbarheten och påskynda ditt arbetsflöde.

Kompatibilitet: Kontrollera att den ersättning för Timely som du väljer fungerar med de enheter och den programvara som du använder för närvarande. Den ska integreras smidigt med dina operativsystem och projektledningsverktyg.

Funktioner: Sök efter funktioner som Sök efter funktioner som tidrapportering för projekt, uppgiftshantering, schemaläggning och verktyg för teamsamarbete tillsammans med tidshantering. För att förvandla din hektiska schemaläggning till välorganiserade dagar bör ett bra alternativ till Timely ha funktioner som ett verktyg för tidshanteringsmatriser

Integrationsalternativ: Välj ett verktyg som enkelt kan integreras med andra verktyg och plattformar som du använder regelbundet, till exempel Slack, Google Workspace, Microsoft Office etc.

De 10 bästa alternativen till Timely att använda 2024

Låt oss nu utforska de 10 bästa konkurrenterna till Timely som kommer att öka din produktivitet 2024:

1. ClickUp

Håll koll på tidslinjerna för olika projekt med ClickUp Project Time Tracking

ClickUp är en allt-i-ett-app som skapats för att tillgodose alla produktivitetsbehov, med funktioner som konkurrerar med Timelys tidsspårningssystem och möjligheter.

Med funktionen ClickUp Project Time Tracking kan du komma igång på några sekunder. Den stödjer stationära datorer, mobila enheter och webbläsare, så att du kan spåra tid och hålla koll på alla dina uppgifter när du är på språng. Använd anpassningsbara mallar för tidsblockering för att komma igång med din planering och maximera effektiviteten.

Dessa mallar erbjuder olika tidsblock (15 minuter, 30 minuter osv.) och olika format, såsom dagligen, veckovis och månadsvis. Detta gör att du kan prova olika metoder för tidsregistrering och hitta den som bäst passar dina behov och åtaganden.

Sammanfatta trådar snabbt med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att schemalägga och hantera nya projekt automatiskt, samt automatisera uppgifter, tidslinjer, kalkylblad, tidsloggar, färdplaner och mycket mer. Med ClickUp kan du arbeta med viktiga projektuppgifter och ständigt göra framsteg.

För noggrann projektbudgetering och bokföring kan du använda ClickUp för tidshantering för att skapa en lista över fakturerbara jobb. Med funktioner som anpassningsbar tidsrapportering och ClickUp Timesheets gör ClickUp det enkelt att spåra timmar, tilldela resurser och lära sig mer om projektets tidsplaner.

När du är på språng kan du enkelt spåra tiden med din mobila tidrapporteringsapp.

Håll koll på deadlines med ClickUp Timesheets

ClickUp är ett av de bästa alternativen till Timely och erbjuder en heltäckande lösning för tidshantering och spårning.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUps verktyg för tidshantering för att organisera dina kalenderbokningar, arbetsuppgifter och automatiska påminnelser.

Anpassa hur du använder ClickUp med några få klick, med hjälp av en rad olika mallar.

Övervaka fakturerbara timmar , förenkla och möjliggör kostnadsuppföljning med ClickUps tidsfaktureringsprogramvara.

Hantera uppgifter och skapa påminnelser när du är på språng med ClickUp-appen för iOS och Android.

Använd ClickUp Brain, ett AI-projektledningsverktyg , för att spara tid. Använd det för att automatiskt skriva uppdateringar, sammanfatta kommentartrådar och generera deluppgifter baserat på uppgiftsbeskrivningar.

Begränsningar med ClickUp

Det kan ta lite tid att hitta den bästa konfigurationen för ditt team.

Det kan ta lite tid att lära sig hur man justerar vyerna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Clockify

via Clockify

Clockify är en gratis tidsspårare som är populär bland både privatpersoner och team. Det är ett omtyckt alternativ för effektiv tidshantering tack vare sin enkla layout.

Du kan enkelt spåra tid som spenderats på jobb, organisera projekt för distansarbetande team och samla in produktivitetsinformation och information om resursfördelning. Med manuell inmatning, timers och webbläsartillägg erbjuder appen flexibla alternativ för tidsspårning och är enkel att använda.

Clockifys bästa funktioner

Använd den automatiska spåraren för att övervaka hur mycket tid du spenderar i olika applikationer och på olika webbplatser.

Få en visuell översikt över dina dagar med kalendervyn för att hantera din tid bättre.

Organisera dina timmar efter projekt och enskilda uppgifter

Konfigurera och integrera andra plattformar med lätthet

Clockifys begränsningar

Ibland kan det vara svårt att hitta snabba svar på produktrelaterade frågor.

Uppgiftsmenyn är inte sökbar.

Clockify-priser

Gratis

Grundläggande: Administration – 4,99 $/månad

Standard: Tidrapportering och fakturering – 6,99 $/månad

Fördel: 9,99 $/månad

Företag: 14,99 $/månad

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

3. Everhour

via Everhour

Everhour, ett verktyg för projektledning och tidrapportering, syftar till att öka effektiviteten och effektivisera processer. Dess förmåga att integreras med populära projektledningssystem som Basecamp, Trello och Asana gör det till en användbar tillgång.

Med sina enkla tidshanteringsfunktioner – en uppgiftshanteringshub, djupgående analyser och automatisk aktivitetsuppföljning och -detektering – erbjuder Everhour precis tidsmätning för alla projekt.

Everhours bästa funktioner

Använd Zapier för att enkelt flytta data mellan Everhour och över 1000 appar

Ta reda på vem som arbetar i realtid utan att distrahera teammedlemmarna.

Integreras sömlöst med populära projektledningsplattformar som Asana

Everhours begränsningar

Tiden avrundas och sparas inte korrekt

Det finns en inlärningskurva för att använda applikationen.

Everhour-priser

Gratis (för upp till 5 användare)

Team: 10 $/månad

Everhour-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 160 användarrecensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 användarrecensioner)

4. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är en analysplattform för personal som ger värdefulla insikter från alla nivåer i ditt företag genom detaljerade rapporter och instrumentpaneler. För team som betalas per timme erbjuder tidsspårningsprogramvaran funktioner som effektiviserar lönehantering och fakturering.

Den mäter uppgiftens varaktighet samt internet- och appanvändning. Detta verktyg gör det enkelt att identifiera områden som kan förbättras och kapacitetsbrister samt få praktiska insikter för att öka arbetsproduktiviteten.

Time Doctors bästa funktioner

Analysera rapporter om internetanslutningen för att felsöka problem med hårdvara och anslutning

Håll koll på arbetade timmar, även när du är offline

Använd GPS-spårning och påminnelser om avvikelser för att hantera anställda som arbetar utanför kontoret.

Balansera medarbetarnas välbefinnande med produktivitet för att öka lönsamheten

Begränsningar för Time Doctor

Integrationerna kan vara begränsade när det gäller funktionalitet.

Begränsad mobilfunktionalitet

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 7 $/månad

Standard: 10 $/månad

Premium: 20 $/månad

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 370 användarrecensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 användarrecensioner)

5. ClickTime

via ClickTime

ClickTime är en robust programvara för tidrapportering och kostnadshantering för företag av alla storlekar. Den använder rapportering och analys för att förstå projektbudgetens användning och personalens produktivitet. Verktygets projektinsikter kan ge inblick i projektresultaten.

ClickTimes bästa funktioner

Anpassa tidrapporter efter ditt företags behov och spåra variabler

Använd verktyget för projektinsikter för att förutsäga projektens lönsamhet

Visualisera och planera ditt teams kapacitet för att säkerställa en balanserad arbetsbelastning.

Begränsningar för ClickTime

Programmets layout kan vara svår att förstå

Användare kan inte justera det dagliga målet för sina minimiarbetstimmar.

Priser för ClickTime

Startpaket: 15 $/månad

Team: 19 $/månad

Premier : 31 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickTime-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (790+ användarrecensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 användarrecensioner)

6. Toggl

via Toggl

Toggl-användare kan enkelt övervaka tiden för olika projekt, uppgifter och kunder, få reda på fakturerbara timmar och öka produktiviteten. Förutom tidsspårning erbjuder verktyget alternativ för att spåra projekt och teamets arbetsbelastning. Övervaka personalens arbetstid, spåra fakturerbara timmar, skapa tidrapportsrapporter och fördela resursansvar för att förhindra utbrändhet.

Toggles bästa funktioner

Skapa tydliga och omfattande rapporter med alla nödvändiga detaljer för enkel fakturering.

Ordna projektaktiviteter, övervaka projekttimmar och jämför beräknad och faktisk tid och kostnader.

Spåra tid i webb-, mobil- och datorappar

Begränsningar för Toggl

Det kan vara besvärligt att lägga till uppgifter medan en timer är igång.

Det kan ibland vara problematiskt att ändra information om arbetsytan.

Priser för Toggl

Gratis (för upp till 5 användare)

Startpaket: 10 $/månad

Premium : 20 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Toggl-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1500 användarrecensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 användarrecensioner)

7. BigTime

via BigTime

BigTime är ett tidsspårnings- och faktureringsprogram för redovisningspersonal och professionella tjänsteföretag. Det gör det möjligt för användare att effektivt hantera projekt, övervaka tid och förenkla faktureringsprocedurer.

BigTime låter dig spåra projektets framsteg och lönsamhet med sina konfigurerbara tidsregistreringsfunktioner, instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner. Med BigTime kan du tillhandahålla den information som projektledare behöver för att hålla sig på rätt spår.

BigTimes bästa funktioner

Fyll i repetitiva uppgifter automatiskt för att snabba upp skapandet av poster

Övervaka och hantera projektbudgetar med spårning i realtid

Få praktiska insikter om omedelbara fel i faktureringen

Stora tidsbegränsningar

Det kan vara svårt att lära sig analysverktygen i början.

Användare kan inte ogiltigförklara en faktura

BigTime-priser

Essentials: 20 $/månad per användare

Avancerad : 35 $/månad per användare

Premier: 45 $/månad per användare

BigTime-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 användarrecensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 användarrecensioner)

8. Paymo

via Paymo

Paymo är en programvara för projektledning och automatisk tidrapportering för små och medelstora företag och frilansare. Den hjälper dig att göra allt på ett ställe, oavsett om det gäller att hantera projekt, hålla koll på tiden eller fakturera kunder.

Paymo erbjuder olika automatiserade metoder för tidrapportering, vilket garanterar korrekt datainsamling på alla enheter.

Paymos bästa funktioner

Spåra tid i bulk för flera projekt varje vecka

Omvandla dina tidrapporter till fakturor för betalningshantering enligt dina arbetstimmar.

Visualisera arbetsflöden med anpassningsbara Kanban-tavlor

Paymos begränsningar

Priserna kan vara höga för mindre företag.

Mobilversionerna har begränsad funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Paymo-priser

Gratis

Startpaket: 9,9 $/månad per användare

Små kontor : 15,90 $/månad per användare

Företag: 23,9 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 550 användarrecensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 650 användarrecensioner)

9. Beebole

via Google Workspace

Beebole hjälper småföretag att bli mer produktiva genom att spåra tid och resurser mer effektivt. Den använder timers, manuell inmatning och mobilappar för att säkerställa att rätt data samlas in på alla enheter och platser. Genom rapporterings- och analysverktyg kan du också lära dig mer om resursutnyttjande, projektlönsamhet och ditt teams tidsloggar.

Beeboles bästa funktioner

Spåra specifika aspekter av dina projekt, såsom kunder, jobb, fakturor eller allt på en gång.

Använd PTO-spårningsfunktioner för att enkelt begära, godkänna och hantera anställdas ledighet.

Använd 256-bitars kryptering för att skydda tidrapportdata

Använd Beebole på flera språk för att tillgodose olika teams behov

Beeboles begränsningar

Det finns en brantare inlärningskurva för att använda budgeteringsfunktionen.

Det finns begränsade verktyg för att anpassa sökresultat och skapa korrekta rapporter.

Beeboles prissättning

6,99 €/månad per användare

Beebole-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 användarrecensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 användarrecensioner)

10. TrackingTime

via TrackingTime

TrackingTime är ett enkelt men kraftfullt verktyg för företag och frilansare som vill hantera sin tid. Med sina funktioner och användarvänliga gränssnitt är det enkelt att hantera projekt och mäta produktivitet. TrackingTime erbjuder en rad olika sätt att spåra tid och synkronisera framsteg med dina vardagliga verktyg. Rapporterings- och analysverktyg gör det möjligt för användare att fatta smarta beslut och förbättra sina arbetsflöden.

TrackingTimes bästa funktioner

Synkronisera den med dina vardagliga verktyg för att anpassa den till dina arbetsrutiner.

Använd avancerade alternativ som tidsblockering för att bättre anpassa dig efter ditt teams behov.

Spåra nästan vad som helst med timern som är tillgänglig från webbläsaren

Begränsningar för TrackingTime

Användare kan ibland stöta på navigationsproblem.

Integrationen med andra hanteringsverktyg kan göras smidigare

Priser för TrackingTime

Gratis

Freelancer: 10 dollar/månad per användare

Fördel: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

TrackingTime-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 80 användarrecensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ användarrecensioner)

Hitta det perfekta alternativet för dina behov

Det viktigaste att veta om Timely, eller tidsspårningsappar i allmänhet, är att du aldrig bara spårar tid. Om du är ett företag spårar och hanterar du dina uppgifter, projekt, team, kunder, fakturor, produktivitet och kanske ännu mer. Ja, du fattar!

Det är precis därför du behöver en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hanterar alla aspekter av ditt företag. ClickUp kan hjälpa dig med allt detta och mycket mer.

Registrera dig för ett ClickUp-konto och få mer gjort på din tid.