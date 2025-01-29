De 10 bästa tidrapporteringsapparna för tidrapportering 2025

Visst skulle det vara fantastiskt att kunna hantera din tid och dina leveranser.

Men vet du vad som skulle vara ännu bättre? Att ha en app som hanterar allt åt dig från början till slut!

Och nej, vi diskuterar inte några påhittade verktyg som magiskt skulle dyka upp 2065.

Vi syftar på tidrapporteringsappar—10 av dessa kommer vi att gå igenom i denna omfattande guide.

Är du redo att hantera tid som en expert?

Vad ska du leta efter i tidrapporteringsappar?

Tidrapporteringsappar fungerar som tidsspårare och erbjuder en digital lösning för dina affärsrelaterade tidsplaneringsbehov. Det finns många tidrapporteringsappar att välja mellan.

Innan du dyker in i de olika apparna ska vi dock titta på de parametrar för tidsspårning som du måste ta hänsyn till när du väljer en tidsklocksapp som passar dig:

Varför: Det är viktigt att definiera vad du hoppas uppnå med en tidrapporteringsapp. Vill du minska arbetsinsatsen för att registrera och beräkna arbetstimmar? Vill du ta reda på hur mycket tid anställda lägger på olika uppgifter eller digitalisera dina HR-processer? Bestäm ditt teams arbetstidsmönster för att dra nytta av tidrapporteringsappar Fråga: Registrerar tidrapporteringsappen alla employee-timmar? Dualitet: Tidrapporteringsappen måste spåra både närvaro och tid – och inte hur du manuellt använder kalkylblad eller tidkort online. Fördelar: Tidrapporteringsappen ska i slutändan skydda din: tid som annars skulle gå åt till dokumentation kostnader i form av driftskostnader tid som annars skulle gå åt till dokumentation utgifter i form av driftskostnader Hostad eller online?: Analysera om du behöver en hostad eller en online-tidrapporteringsapp. Det senare är ett smartare val eftersom du inte behöver göra uppgraderingar eller lägga tusentals dollar på installationskostnader.

De 10 bästa tidrapporteringsapparna att använda 2024

Med så många alternativ är det svårt att välja den bästa tidrapporteringsappen; här kommer vår forskning in i bilden.

Kolla in vår lista över de 10 bästa tidrapporteringsapparna som du kan använda för att spåra dina arbetstimmar och hantera scheman på ett smidigt sätt.

Visa och spåra enkelt tidsuppskattningar för ClickUp-uppgifter för bättre resurshantering

Bland de många funktioner som ClickUp erbjuder är det främst ett produktivitetsverktyg.

ClickUp har en kraftfull funktion för tidsspårning av projekt som hjälper dig att spåra din tid från vilken enhet som helst. Och om du använder Chrome erbjuder plattformen ett praktiskt tillägg – ClickUps Chrome-tillägg – för tidsspårning.

ClickUp Chrome Extension samlar fem av de mest isolerade funktionerna inom projektledning i en fantastisk app. Skapa uppgifter, spåra tid, spara skärmdumpar, bokmärka webbplatser, spara anteckningar och bifoga e-postmeddelanden – allt från ClickUp Chrome Extension.

Oavsett om du vill fakturera kunder i tid, lägga till detaljerade anteckningar till din tidrapportering eller skapa etiketter för att övervaka ett projekts längd, så uppfyller ClickUps funktion för tidrapportering alla krav.

Använd ClickUps mall för tidshanteringsschema för att optimera ditt schema och maximera produktiviteten på ett intuitivt sätt.

Ett väl utformat schema är viktigt för att säkerställa att dina projekt fortskrider enligt tidplan och budget. Det är där ClickUps mall för tidshanteringsschema kommer in!

En snabb överblick över fördelarna med ClickUps tidrapporteringsverktyg:

Den är superenkel att använda för nybörjare tack vare sina mallar för tidrapporter

Den erbjuder robusta rapporteringsfunktioner och integreras smidigt i din teknikstack.

Den erbjuder en utmärkt arbetsbelastningsvy för en översiktlig bild av den interna resurshanteringen

För att upprepa: ClickUp är ett utmärkt projektledningsverktyg, och dess inbyggda tidsplaneringsfunktioner är lika skickliga och fungerar sömlöst tillsammans.

ClickUps bästa funktioner:

Spåra tid från surfplattor och mobila tidrapporteringsappar genom att helt enkelt klicka på knappen "Installera".

Se teamets kapacitet på veckobasis eller månadsbasis med hjälp av vyn Arbetsbelastning

Spåra fakturerbara timmar och prova andra typer av automatiserade alternativ för arbetsflödeshantering

Utnyttja rapporteringsfunktionerna för att få insikt i hur medarbetarna använder sin tid (och hur du kan förbättra den)

Märk, kategorisera och skapa anteckningar till tidsposter

Begränsningar för ClickUp:

För närvarande är visningarna på denna mobila tidrapporteringsapp något begränsade, men det kommer mer inom de närmaste månaderna.

Eftersom det är ett produktivitetsverktyg kan det krävas en viss inlärningskurva, särskilt om du bara vill ha en enkel tidsspårare.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Clockify

via Clockify

Clockify är en app för tidrapportering och tidsscheman med intressanta mallar för tidsloggning – använd den för att spåra arbetstimmar för flera projekt för valfritt antal användare.

Trots att Clockify är en gratis tidrapporteringsapp används den av exklusiva varumärken som Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO och många fler.

Precis som andra tidrapporteringsappar på denna lista låter Clockify dig spåra närvaro, produktivitet och fakturerbara timmar.

Clockifys bästa funktioner:

Timer: Spåra arbetstimmar i realtid

Tidrapport: Logga veckovisa aktiviteter för olika projekt och uppgifter

Kalender : Anslut till Google Kalender eller Outlook och visa dagar i tidsblock om 5, 15, 30 eller 60 minuter

Automatisk spårning: Spåra hur du spenderar tid på olika webbplatser och appar och se en fullständig översikt över vad du använder och när

Kiosk: Stämpla in från en delad enhet med en PIN-kod

Begränsningar för Clockify:

Den kostnadsfria versionen av Clockify är grundläggande och har flera begränsningar för viktiga funktioner. De avancerade funktionerna är endast tillgängliga i prenumerationsversionen.

Vissa användare rapporterar att programmet är långsamt och ibland kan vara trögt.

Avbokningen är endast tillgänglig online, och användaren måste skicka ett e-postmeddelande – ett tråkigt och besvärligt sätt att hantera uppgifter, enligt vissa användare.

Clockify-priser:

Basic (administration) : 3,99 $ per användare/månad, faktureras årligen

Standard (tidrapport och fakturering) : 5,49 USD per användare/månad, faktureras årligen

Pro (Profit and Productivity) : 7,99 $ per användare/månad, faktureras årligen

Enterprise (kontroll och säkerhet): 11,99 USD per användare/månad, faktureras årligen

Clockify-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)

3. Timesheet

Timesheet är för användare som alltid är på språng – oavsett om du sitter fast i trafiken eller måste resa ofta, med Timesheet kan du spåra dina arbetstimmar utan att behöva öppna appen.

En annan fördel som kan vara intressant för dig är att du inte behöver en separat app för att registrera tiden. Dessutom behöver användarna ingen extra utbildning för att komma igång.

Det blir också enklare att ta fram och skicka tidrapporter till HR. Timesheet är en bra tidrapporteringsapp på marknaden för att spåra anställdas ledighet och veckoarbetstid.

De bästa funktionerna i Timesheet:

WLAN- och geofencing-teknik : Denna tidrapporteringsapps WLAN- och geofencing-teknik gör det enkelt att spåra arbetstimmar. Ställ in din automatiseringstyp och låt appen ta över

Timesheet spårar automatiskt dina arbetstimmar när du går in på en specifik plats eller använder en förutbestämd åtkomstpunkt och stannar

Begränsningar för tidrapporter:

Vissa användare rapporterar att appen brister när det gäller tidrapportering i realtid, särskilt för anställda som vill stämpla in.

Om kundens behov av tidrapportering är omfattande och avancerade kanske den här appen inte passar.

Priser för tidrapporter:

Grundläggande: Gratis för alltid

Plus : 5 $/månad

Pro: 10 $/månad/användare

Betyg och recensioner av tidrapporter:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Sling

via Sling

Vi har alla använt att göra-appar för att markera saker på vår checklista. Men hur är det med tidsregistreringsuppgifter?

Sling är en bra app när det gäller tidrapporteringsappar för anställda. Övervaka anställdas arbetstider och synkronisera deras tidrapporter direkt, vilket leder till en smidig lönehantering.

Med denna tidrapporteringsapp kan du också gå in på detaljer om vad som orsakar felaktiga arbetstider för anställda (om det finns några). Spåra tidsperioder som övertid och semester och kontrollera geolokalisering eller skift för dina anställda.

Slings bästa funktioner:

Tidrapporteringen blir enklare eftersom du kan omvandla din smartphone till en tidrapporteringsapp.

Erbjuder en valfri kiosk för att spåra anställdas arbetstid

Synkroniserar automatiskt anställdas tidrapporter med lönerna och erbjuder samtidigt en exportfunktion

Begränsningar för Sling:

Vissa användare rapporterar att appen fryser och fortsätter att ladda; de måste starta om appen för att kunna fortsätta arbeta, vilket kan vara besvärligt.

Andra användare rapporterar också att de får flera aviseringar och varningar för chattar som de inte är direkt involverade i.

Sling-priser:

Gratis (obegränsat antal anställda, chefer och platser)

Premium : 1,70 dollar per användare och månad

Företag: 3,40 dollar per användare och månad

Sling-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

5. Replicon

via Replicon

Replicon är en enhetlig programvara för tidrapportering för projekt, löner, fakturering och efterlevnad.

Tack vare sina exakta tidrapporter ökar appen enligt uppgift produktiviteten med 10–15 % och förbättrar projektens lönsamhet med 10 %.

Replicons bästa funktioner:

ZeroTime: Nyligen lanserad AI-driven tidsspårningsfunktion som automatiskt registrerar dina anställdas arbets- och tidsdata i alla de över 100 digitala appar de använder, såsom Asana, Slack, Jira, Zoom och många fler.

AI-baserad chatbot hjälper till att driva tidrapportering som en konversation och få tillgång till realtidsuppdateringar om inlämnade tidrapporter

Spårning i realtid ger insyn i medarbetarnas plats så att du kan styra distans- (och fält-)team från ditt hem

Begränsningar för Replicon:

Vissa användare rapporterar att appens rapporteringsfunktioner kan förbättras

Avsaknaden av en timer i tidrapporten är en begränsning för många användare

Replicons priser:

Project Time Tracking Suite: Från 12 $/månad

Produktpaket för tid och närvaro : Från 6 $/månad

Professional Services Automation Suite: Från 29 $/månad

Replicon-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

6. Harvest

via Harvest

Verktyg för tidrapportering inom byråer hyllas ofta för att de förbättrar produktiviteten (och det med rätta).

Harvest är ett sådant tidsregistreringsprogram som skickar diskreta påminnelser för att spåra din dagliga tid.

Appen är intuitiv och enkel att använda, vilket gör att ditt team kommer att använda den för att spåra projekt och arbetstimmar.

Harvests bästa funktioner:

Appar för olika stationära datorer (Mac och PC), mobiler (iOS och Android) och webbläsare

Över 50 integrationer med populära appar och verktyg

Begränsningar för Harvest:

För vissa användare är rapporteringen inte tillräckligt robust

Att hitta projekt inom appen är en av de största svårigheterna med Harvest enligt aktiva användare.

Harvest-priser:

Harvest : 0 dollar, gratis för alltid

Harvest Pro: 10,80 $/användare/månad, faktureras årligen

Harvest-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (790+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (570+ recensioner)

7. Inch

via Inch

Det största orosmomentet för arbetsgivare är att säkerställa att medarbetarna befinner sig på rätt plats när de stämplar in och ut. Appen Inch Time Clock löser detta problem med precision.

Oavsett om du vill exportera tidrapporter för enkel lönehantering eller kundfakturering, spåra anställdas arbetstimmar eller använda någon app eller enhet, så löser Inch alla dina problem och användningsfall.

De bästa funktionerna:

Geofencing-funktionen säkerställer att anställda stämplar in och ut korrekt

Möjlighet att spåra uppgiftshantering och tidsrelaterade parametrar såsom anställdas arbetstid, platskoordinater, tid på uppgiften och så vidare

Sammanställ interaktiva rapporter om tidrapportering

Inch-appen kan utlösa en varning om en anställd försöker stämpla in innan hen har nått sin destination eller om den anställde lämnar sin enhet på arbetsplatsen utan att stämpla ut.

Begränsningar:

Inch är i första hand en app för uppgiftshantering som erbjuder funktioner för tidrapportering – rapporteringsfunktionerna är inte lika avancerade som i andra dedikerade tidrapporteringsappar.

Pris per tum:

Gratis att använda

Betyg och recensioner:

Ej tillgängligt

8. Justworks Time Tracking (tidigare Justworks Hours)

via Justworks Time Tracking

När du lägger till Justworks Time Tracking med Justworks PEO eller Payroll blir resultatet förbättrad tidshantering i hela teamet.

Denna app erbjuder tidsbesparande funktioner som lönehantering, övertids- och rastregler, geofencing-funktioner, påminnelser och varningar etc.

Justworks Time Tracking bästa funktioner:

Verifiera in- och utstämplingar med geofencing-funktioner

Anställda på plats och på distans kan spåra sin tid med hjälp av sina mobila tidrapporteringsappar, Slack etc.

Användbara tidsregistreringsfunktioner som övertidsbevakning, automatiska påminnelser om måltids- och vilopauser och mycket mer

Begränsningar för Justworks Time Tracking:

Appen är extremt dyr för egenföretagare och mindre företag

Priser för Justworks Time Tracking:

Grundläggande: 59 $ /månad/anställd (49 $/månad för din 50:e anställd och därefter)

Plus: 99 $/månad/anställd (89 $/månad för din 50:e anställd och därefter)

Justworks Time Tracking – betyg och recensioner:

Ej tillgängligt

9. ClockInEasy

via ClockInEasy

ClockinEasy laser fokuserar på rapportering och tidsspårning.

Som byrå kan du inte sätta ett pris på hanteringen av projektbudgetar, men ClockinEasy gör denna uppgift kostnadseffektiv och enkel i stor utsträckning.

Oavsett om du vill prognostisera arbetskraftskostnader eller spåra närvaro på arbetsplatsen i realtid, erbjuder denna app molnbaserade, exakta och detaljerade tidrapporter med ett enda klick.

ClockInEasy bästa funktioner:

Ansiktsigenkänningsfunktion för att hantera digitala arbetstidsrapporter utan att tidsstöld eller kompisstämpling kan förekomma

Funktionen Projekt- eller jobbkostnad hjälper dig att spåra jobbets kostnad med detaljerade tidsrapporter för anställda, inklusive minutprecis tid och GPS-positioner.

Live-karta-instrumentpanel med GPS-positionering möjliggör säker spårning av anställdas arbetstid

Begränsningar för ClockInEasy:

Det finns en liten inlärningskurva för appen

Ibland kraschar appen när man försöker stämpla in och ut

ClockInEasy-priser:

Alltid gratis: 0 $ (endast enskilda användare)

Professional: 4,00 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

ClockInEasy-betyg och recensioner:

G2: 3,6/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

10. Connecteam

via Connecteam

Connecteams tidrapporteringsapp hjälper dig att optimera tiden på alla nivåer

Du kan be anställda att stämpla in eller ut med hjälp av mobila tidrapporteringsappar eller kioskappen på plats. Den erbjuder valfria digitala geofence-funktioner.

Teamet kan enkelt stämpla in genom att synkronisera sina scheman när de börjar ett skift eller ett jobb. Appens användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att hantera PTO-förfrågningar, frånvaro och övertid.

Connecteams bästa funktioner:

Meddelanden om försenad/utebliven incheckning för att spåra tid och närvaro

Chatta direkt om arbetsrelaterade frågor i appen

Möjlighet att ställa in regler för raster och övertid

Omedelbara varningar vid avvikelser, såsom överskridna övertidsgränser och dubbla bokningar

Listar automatiskt raster, arbetstimmar, övertid och ledighet på tidrapporter, så att de är klara för löneutbetalning

Begränsningar för Connecteam:

Vissa användare önskar fler integrationsfunktioner med öppen API-funktionalitet, vilket för närvarande saknas.

Användarna ogillar också att appen kräver många uppgraderingar, särskilt om man vill använda de nya funktioner som appen lanserar.

Priser för Connecteam:

Operations Expert: 99 $/månad (för de första 30 användarna); 3 $/månad för varje ytterligare användare

Operations Advanced: 49 $/månad (för de första 30 användarna); 1,5 $/månad för varje ytterligare användare

Operations Basic: 29 $/månad (för de första 30 användarna); 0,5 $/månad för varje ytterligare användare

Small Business Plan: 0 $ (upp till 10 användare)

Connecteam-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

ClickUp: Din tidshanteringskompis för livet

Om dina anställda inte använder sin tidrapporteringsapp alls eller, ännu värre, slösar bort värdefull tid på att försöka lista ut hur appen fungerar, kan det vara dags att byta.

Hjälp dem att arbeta snabbare och få saker gjorda med ClickUp.

Dina anställda kommer att älska denna digitala lösning och aktivt använda den för att stämpla in och ut från sina skift och hantera sina scheman.

Tro inte bara på vårt ord! Registrera dig gratis och se varför ClickUp erbjuder det bästa av två världar – som ett av de bästa projektledningsverktygen, förbättrat med robusta tidsplaneringsfunktioner.

Är du redo att sätta upp dina professionella arbetsmål för 2024 med tid som din fjärde superkraft? Det trodde vi väl.