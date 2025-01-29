De 10 bästa tidrapporteringsapparna för tidrapportering 2025

Visst skulle det vara fantastiskt att kunna hantera din tid och dina leveranser.
Men vet du vad som skulle vara ännu bättre? Att ha en app som hanterar allt åt dig från början till slut!
Och nej, vi diskuterar inte några påhittade verktyg som magiskt skulle dyka upp 2065.
Vi syftar på tidrapporteringsappar—10 av dessa kommer vi att gå igenom i denna omfattande guide.
Är du redo att hantera tid som en expert?
Vad ska du leta efter i tidrapporteringsappar?
Tidrapporteringsappar fungerar som tidsspårare och erbjuder en digital lösning för dina affärsrelaterade tidsplaneringsbehov. Det finns många tidrapporteringsappar att välja mellan.
Innan du dyker in i de olika apparna ska vi dock titta på de parametrar för tidsspårning som du måste ta hänsyn till när du väljer en tidsklocksapp som passar dig:
- Varför: Det är viktigt att definiera vad du hoppas uppnå med en tidrapporteringsapp. Vill du minska arbetsinsatsen för att registrera och beräkna arbetstimmar? Vill du ta reda på hur mycket tid anställda lägger på olika uppgifter eller digitalisera dina HR-processer? Bestäm ditt teams arbetstidsmönster för att dra nytta av tidrapporteringsappar
- Fråga: Registrerar tidrapporteringsappen alla employee-timmar?
- Dualitet: Tidrapporteringsappen måste spåra både närvaro och tid – och inte hur du manuellt använder kalkylblad eller tidkort online.
- Fördelar: Tidrapporteringsappen ska i slutändan skydda din: tid som annars skulle gå åt till dokumentation kostnader i form av driftskostnader
- tid som annars skulle gå åt till dokumentation
- utgifter i form av driftskostnader
- Hostad eller online?: Analysera om du behöver en hostad eller en online-tidrapporteringsapp. Det senare är ett smartare val eftersom du inte behöver göra uppgraderingar eller lägga tusentals dollar på installationskostnader.
De 10 bästa tidrapporteringsapparna att använda 2024
Med så många alternativ är det svårt att välja den bästa tidrapporteringsappen; här kommer vår forskning in i bilden.
Kolla in vår lista över de 10 bästa tidrapporteringsapparna som du kan använda för att spåra dina arbetstimmar och hantera scheman på ett smidigt sätt.
1. ClickUp
Bland de många funktioner som ClickUp erbjuder är det främst ett produktivitetsverktyg.
ClickUp har en kraftfull funktion för tidsspårning av projekt som hjälper dig att spåra din tid från vilken enhet som helst. Och om du använder Chrome erbjuder plattformen ett praktiskt tillägg – ClickUps Chrome-tillägg – för tidsspårning.
Oavsett om du vill fakturera kunder i tid, lägga till detaljerade anteckningar till din tidrapportering eller skapa etiketter för att övervaka ett projekts längd, så uppfyller ClickUps funktion för tidrapportering alla krav.
Använd ClickUps mall för tidshanteringsschema för att optimera ditt schema och maximera produktiviteten på ett intuitivt sätt.
En snabb överblick över fördelarna med ClickUps tidrapporteringsverktyg:
- Den är superenkel att använda för nybörjare tack vare sina mallar för tidrapporter.
- Den erbjuder robusta rapporteringsfunktioner och integreras smidigt i din teknikstack.
- Den erbjuder en utmärkt arbetsbelastningsvy för en översiktlig bild av den interna resurshanteringen
För att upprepa: ClickUp är ett utmärkt projektledningsverktyg, och dess inbyggda tidsplaneringsfunktioner är lika skickliga och fungerar sömlöst tillsammans.
ClickUps bästa funktioner:
- Spåra tid från surfplattor och mobila tidrapporteringsappar genom att helt enkelt klicka på knappen "Installera".
- Se teamets kapacitet på veckobasis eller månadsbasis med hjälp av vyn Arbetsbelastning
- Spåra fakturerbara timmar och prova andra typer av automatiserade alternativ för arbetsflödeshantering
- Utnyttja rapporteringsfunktionerna för att få insikt i hur medarbetarna använder sin tid (och hur du kan förbättra den)
- Märk, kategorisera och skapa anteckningar till tidsposter
Begränsningar för ClickUp:
- För närvarande är visningarna på denna mobila tidrapporteringsapp något begränsade, men det kommer mer inom de närmaste månaderna.
- Eftersom det är ett produktivitetsverktyg kan det krävas en viss inlärningskurva, särskilt om du bara vill ha en enkel tidsspårare.
Priser för ClickUp:
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)
2. Clockify
Clockify är en app för tidrapportering och tidsscheman med intressanta mallar för tidsloggning – använd den för att spåra arbetstimmar för flera projekt för valfritt antal användare.
Trots att Clockify är en gratis tidrapporteringsapp används den av exklusiva varumärken som Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO och många fler.
Precis som andra tidrapporteringsappar på denna lista låter Clockify dig spåra närvaro, produktivitet och fakturerbara timmar.
Clockifys bästa funktioner:
- Timer: Spåra arbetstimmar i realtid
- Tidrapport: Logga veckovisa aktiviteter för olika projekt och uppgifter
- Kalender: Anslut till Google Kalender eller Outlook och visa dagar i tidsblock om 5, 15, 30 eller 60 minuter
- Automatisk spårning: Spåra hur du spenderar tid på olika webbplatser och appar och se en fullständig översikt över vad du använder och när
- Kiosk: Stämpla in från en delad enhet med en PIN-kod
Begränsningar för Clockify:
- Den kostnadsfria versionen av Clockify är grundläggande och har flera begränsningar för viktiga funktioner. De avancerade funktionerna är endast tillgängliga i prenumerationsversionen.
- Vissa användare rapporterar att programmet är långsamt och ibland kan vara trögt.
- Avbokningen är endast tillgänglig online, och användaren måste skicka ett e-postmeddelande – ett tråkigt och besvärligt sätt att hantera uppgifter, enligt vissa användare.
Clockify-priser:
- Basic (administration): 3,99 $ per användare/månad, faktureras årligen
- Standard (tidrapport och fakturering): 5,49 USD per användare/månad, faktureras årligen
- Pro (Profit and Productivity): 7,99 $ per användare/månad, faktureras årligen
- Enterprise (kontroll och säkerhet): 11,99 USD per användare/månad, faktureras årligen
Clockify-betyg och recensioner:
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)
3. Timesheet
Timesheet är för användare som alltid är på språng – oavsett om du sitter fast i trafiken eller måste resa ofta, med Timesheet kan du spåra dina arbetstimmar utan att behöva öppna appen.
En annan fördel som kan vara intressant för dig är att du inte behöver en separat app för att registrera tiden. Dessutom behöver användarna ingen extra utbildning för att komma igång.
Det blir också enklare att ta fram och skicka tidrapporter till HR. Timesheet är en bra tidrapporteringsapp på marknaden för att spåra anställdas ledighet och veckoarbetstid.
De bästa funktionerna i Timesheet:
- WLAN- och geofencing-teknik: Denna tidrapporteringsapps WLAN- och geofencing-teknik gör det enkelt att spåra arbetstimmar. Ställ in din automatiseringstyp och låt appen ta över
- Timesheet spårar automatiskt dina arbetstimmar när du går in på en specifik plats eller använder en förutbestämd åtkomstpunkt och stannar
Begränsningar för tidrapporter:
- Vissa användare rapporterar att appen brister när det gäller tidrapportering i realtid, särskilt för anställda som vill stämpla in.
- Om kundens behov av tidrapportering är omfattande och avancerade kanske den här appen inte passar.
Priser för tidrapporter:
- Grundläggande: Gratis för alltid
- Plus: 5 $/månad
- Pro: 10 $/månad/användare
Betyg och recensioner av tidrapporter:
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
4. Sling
Vi har alla använt att göra-appar för att markera saker på vår checklista. Men hur är det med tidsregistreringsuppgifter?
Sling är en bra app när det gäller tidrapporteringsappar för anställda. Övervaka anställdas arbetstider och synkronisera deras tidrapporter direkt, vilket leder till en smidig lönehantering.
Med denna tidrapporteringsapp kan du också gå in på detaljer om vad som orsakar felaktiga arbetstider för anställda (om det finns några). Spåra tidsperioder som övertid och semester och kontrollera geolokalisering eller skift för dina anställda.
Slings bästa funktioner:
- Tidrapporteringen blir enklare eftersom du kan omvandla din smartphone till en tidrapporteringsapp.
- Erbjuder en valfri kiosk för att spåra anställdas arbetstid
- Synkroniserar automatiskt anställdas tidrapporter med lönerna och erbjuder samtidigt en exportfunktion
Begränsningar för Sling:
- Vissa användare rapporterar att appen fryser och fortsätter att ladda; de måste starta om appen för att kunna fortsätta arbeta, vilket kan vara besvärligt.
- Andra användare rapporterar också att de får flera aviseringar och varningar för chattar som de inte är direkt involverade i.
Sling-priser:
- Gratis (obegränsat antal anställda, chefer och platser)
- Premium: 1,70 dollar per användare och månad
- Företag: 3,40 dollar per användare och månad
Sling-betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)
5. Replicon
Replicon är en enhetlig programvara för tidrapportering för projekt, löner, fakturering och efterlevnad.
Tack vare sina exakta tidrapporter ökar appen enligt uppgift produktiviteten med 10–15 % och förbättrar projektens lönsamhet med 10 %.
Replicons bästa funktioner:
- ZeroTime: Nyligen lanserad AI-driven tidsspårningsfunktion som automatiskt registrerar dina anställdas arbets- och tidsdata i alla de över 100 digitala appar de använder, såsom Asana, Slack, Jira, Zoom och många fler.
- AI-baserad chatbot hjälper till att driva tidrapportering som en konversation och få tillgång till realtidsuppdateringar om inlämnade tidrapporter
- Spårning i realtid ger insyn i medarbetarnas plats så att du kan styra distans- (och fält-)team från ditt hem
Begränsningar för Replicon:
- Vissa användare rapporterar att appens rapporteringsfunktioner kan förbättras
- Avsaknaden av en timer i tidrapporten är en begränsning för många användare
Replicons priser:
- Project Time Tracking Suite: Från 12 $/månad
- Produktpaket för tid och närvaro: Från 6 $/månad
- Professional Services Automation Suite: Från 29 $/månad
Replicon-betyg och recensioner:
- G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)
6. Harvest
Verktyg för tidrapportering inom byråer hyllas ofta för att de förbättrar produktiviteten (och det med rätta).
Harvest är ett sådant tidsregistreringsprogram som skickar diskreta påminnelser för att spåra din dagliga tid.
Appen är intuitiv och enkel att använda, vilket gör att ditt team kommer att använda den för att spåra projekt och arbetstimmar.
Harvests bästa funktioner:
- Appar för olika stationära datorer (Mac och PC), mobiler (iOS och Android) och webbläsare
- Över 50 integrationer med populära appar och verktyg
Begränsningar för Harvest:
- För vissa användare är rapporteringen inte tillräckligt robust
- Att hitta projekt inom appen är en av de största svårigheterna med Harvest enligt aktiva användare.
Harvest-priser:
- Harvest: 0 dollar, gratis för alltid
- Harvest Pro: 10,80 $/användare/månad, faktureras årligen
Harvest-betyg och recensioner:
- G2: 4,3/5 (790+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (570+ recensioner)
7. Inch
Det största orosmomentet för arbetsgivare är att säkerställa att medarbetarna befinner sig på rätt plats när de stämplar in och ut. Appen Inch Time Clock löser detta problem med precision.
Oavsett om du vill exportera tidrapporter för enkel lönehantering eller kundfakturering, spåra anställdas arbetstimmar eller använda någon app eller enhet, så löser Inch alla dina problem och användningsfall.
De bästa funktionerna:
- Geofencing-funktionen säkerställer att anställda stämplar in och ut korrekt
- Möjlighet att spåra uppgiftshantering och tidsrelaterade parametrar såsom anställdas arbetstid, platskoordinater, tid på uppgiften och så vidare
- Sammanställ interaktiva rapporter om tidrapportering
- Inch-appen kan utlösa en varning om en anställd försöker stämpla in innan hen har nått sin destination eller om den anställde lämnar sin enhet på arbetsplatsen utan att stämpla ut.
Begränsningar:
- Inch är i första hand en app för uppgiftshantering som erbjuder funktioner för tidrapportering – rapporteringsfunktionerna är inte lika avancerade som i andra dedikerade tidrapporteringsappar.
Pris per tum:
- Gratis att använda
Betyg och recensioner:
- Ej tillgängligt
8. Justworks Time Tracking (tidigare Justworks Hours)
När du lägger till Justworks Time Tracking med Justworks PEO eller Payroll blir resultatet förbättrad tidshantering i hela teamet.
Denna app erbjuder tidsbesparande funktioner som lönehantering, övertids- och rastregler, geofencing-funktioner, påminnelser och varningar etc.
Justworks Time Tracking bästa funktioner:
- Verifiera in- och utstämplingar med geofencing-funktioner
- Anställda på plats och på distans kan spåra sin tid med hjälp av sina mobila tidrapporteringsappar, Slack etc.
- Användbara tidsregistreringsfunktioner som övertidsbevakning, automatiska påminnelser om måltids- och vilopauser och mycket mer
Begränsningar för Justworks Time Tracking:
- Appen är extremt dyr för egenföretagare och mindre företag
Priser för Justworks Time Tracking:
- Grundläggande: 59 $/månad/anställd (49 $/månad för din 50:e anställd och därefter)
- Plus: 99 $/månad/anställd (89 $/månad för din 50:e anställd och därefter)
Justworks Time Tracking – betyg och recensioner:
- Ej tillgängligt
9. ClockInEasy
ClockinEasy laser fokuserar på rapportering och tidsspårning.
Som byrå kan du inte sätta ett pris på hanteringen av projektbudgetar, men ClockinEasy gör denna uppgift kostnadseffektiv och enkel i stor utsträckning.
Oavsett om du vill prognostisera arbetskraftskostnader eller spåra närvaro på arbetsplatsen i realtid, erbjuder denna app molnbaserade, exakta och detaljerade tidrapporter med ett enda klick.
ClockInEasy bästa funktioner:
- Ansiktsigenkänningsfunktion för att hantera digitala arbetstidsrapporter utan att tidsstöld eller kompisstämpling kan förekomma
- Funktionen Projekt- eller jobbkostnad hjälper dig att spåra jobbets kostnad med detaljerade tidsrapporter för anställda, inklusive minutprecis tid och GPS-positioner.
- Live-karta-instrumentpanel med GPS-positionering möjliggör säker spårning av anställdas arbetstid
Begränsningar för ClockInEasy:
- Det finns en liten inlärningskurva för appen
- Ibland kraschar appen när man försöker stämpla in och ut
ClockInEasy-priser:
- Alltid gratis: 0 $ (endast enskilda användare)
- Professional: 4,00 dollar per användare och månad
- Företag: Anpassad prissättning
ClockInEasy-betyg och recensioner:
- G2: 3,6/5 (4 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)
10. Connecteam
Connecteams tidrapporteringsapp hjälper dig att optimera tiden på alla nivåer
Du kan be anställda att stämpla in eller ut med hjälp av mobila tidrapporteringsappar eller kioskappen på plats. Den erbjuder valfria digitala geofence-funktioner.
Teamet kan enkelt stämpla in genom att synkronisera sina scheman när de börjar ett skift eller ett jobb. Appens användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att hantera PTO-förfrågningar, frånvaro och övertid.
Connecteams bästa funktioner:
- Meddelanden om försenad/utebliven incheckning för att spåra tid och närvaro
- Chatta direkt om arbetsrelaterade frågor i appen
- Möjlighet att ställa in regler för raster och övertid
- Omedelbara varningar vid avvikelser, såsom överskridna övertidsgränser och dubbla bokningar
- Listar automatiskt raster, arbetstimmar, övertid och ledighet på tidrapporter, så att de är klara för löneutbetalning
Begränsningar för Connecteam:
- Vissa användare önskar fler integrationsfunktioner med öppen API-funktionalitet, vilket för närvarande saknas.
- Användarna ogillar också att appen kräver många uppgraderingar, särskilt om man vill använda de nya funktioner som appen lanserar.
Priser för Connecteam:
- Operations Expert: 99 $/månad (för de första 30 användarna); 3 $/månad för varje ytterligare användare
- Operations Advanced: 49 $/månad (för de första 30 användarna); 1,5 $/månad för varje ytterligare användare
- Operations Basic: 29 $/månad (för de första 30 användarna); 0,5 $/månad för varje ytterligare användare
- Small Business Plan: 0 $ (upp till 10 användare)
Connecteam-betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)
ClickUp: Din tidshanteringskompis för livet
Om dina anställda inte använder sin tidrapporteringsapp alls eller, ännu värre, slösar bort värdefull tid på att försöka lista ut hur appen fungerar, kan det vara dags att byta.
Hjälp dem att arbeta snabbare och få saker gjorda med ClickUp.
Dina anställda kommer att älska denna digitala lösning och aktivt använda den för att stämpla in och ut från sina skift och hantera sina scheman.
Tro inte bara på vårt ord! Registrera dig gratis och se varför ClickUp erbjuder det bästa av två världar – som ett av de bästa projektledningsverktygen, förbättrat med robusta tidsplaneringsfunktioner.
Är du redo att sätta upp dina professionella arbetsmål för 2024 med tid som din fjärde superkraft? Det trodde vi väl.