De 10 bästa programvarorna för avtalshantering 2025

Varje dag brottas affärsmän och kontraktsansvariga inom olika branscher med bördan av manuell kontraktshantering.

De är:

Sortera igenom oorganiserad molnlagring för gamla kontrakt

Svårt att formatera klausuler som kopierats från olika källor

Tråkigt arbete med att exportera, dela och revidera dokument via flera kanaler för att säljteamet och juridiska avdelningen ska kunna granska dem.

Att ägna sig åt den besvärliga processen med manuell signering, skanning och vidarebefordran av dokumentet till nästa undertecknare

Denna repetitiva kontraktshanteringscykel tar upp värdefull tid, dränerar resurser och bidrar till utbrändhet hos medarbetarna.

Programvara för avtalshantering automatiserar manuella uppgifter som att hantera avtal på en central plats och uppdatera ändringarna för alla beslutsfattare.

Avancerade verktyg för kontraktshantering gör det möjligt för interna och externa parter att underteckna kontrakt med e-signaturer, spåra intressenter som granskar kontrakt och säkerställa lagring och säkerhet för kritiska dokument.

Letar du efter kontraktsprogramvara som underlättar arbetet för dina juridiska och säljteam?

I det här blogginlägget har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för avtalshantering för att påskynda avtalsprocessen, automatisera godkännandeprocessen och hantera avtal snabbare för att få affären att gå snabbt.

Vad ska du leta efter i en programvara för avtalshantering?

Användarvänligt gränssnitt : Kontraktshanteringssystemet bör ha ett intuitivt gränssnitt för att hantera kontrakt från idé till genomförande.

Versionskontroll: Välj en lösning för kontraktshantering med versionskontroll som hjälper dig att hålla koll på alla iterationer när du förhandlar om kontrakt. Leta efter avancerade funktioner för att hantera kontrakt, markera ändringar, godkänna och granska dokument samt ändra kontraktsspråket med några få klick.

Färdiga mallar: De flesta programvaror för avtalshantering ger tillgång till färdiga avtalsmallar, såsom De flesta programvaror för avtalshantering ger tillgång till färdiga avtalsmallar, såsom mallar för affärsavtal och ett bibliotek med godkända klausuler, för att spara tid och minska riskerna vid upprättandet av smarta avtal.

Automatiska aviseringar: Leta efter en allt-i-ett-lösning med automatiserade arbetsflöden för kontraktsförnyelser så att alla inblandade parter hålls informerade och aldrig missar viktiga deadlines.

Analys och detaljerad rapportering: Programvarulösningen för kontraktshantering bör göra det möjligt för ditt team att hantera Programvarulösningen för kontraktshantering bör göra det möjligt för ditt team att hantera ramavtal och kontraktssynlighet. Plattformen bör erbjuda robusta analyser såsom kontraktsvärden, kontraktsprestanda och deadlines samt navigera i komplexa kontraktshierarkier.

Integration med andra verktyg: Välj en programvara för kontraktshantering som kan integreras med dina automatiseringsverktyg, CRM, projektledningsverktyg, programvara Välj en programvara för kontraktshantering som kan integreras med dina automatiseringsverktyg, CRM, projektledningsverktyg, programvara för upphandlingshantering , programvara för driftshantering och verktyg för elektroniska signaturer.

Kontraktsbibliotek: Kontraktshanteringsverktyg lagrar alla dina kontrakt i ett säkert arkiv och gör det möjligt att hitta kontrakt med hjälp av kraftfulla sök- och filterfunktioner.

De 10 bästa programvarorna för avtalshantering att använda

1. ClickUp

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp är en programvara för kontraktshantering som hjälper organisationer att effektivisera och spåra alla sina kontrakt genom varje steg i kontraktets livscykel, från förslag, skapande, godkännande och inlämning. Missa aldrig en deadline för kontraktsförnyelser igen.

ClickUp har olika mallar för kontraktshantering, dokumenthantering och kontraktslagring för att lagra, spåra och hantera kontrakt. Även med gratisplanen kan du hålla alla inblandade parter informerade och sätta deadlines för att ha koll på förnyelser.

Mallen för kontraktshantering säkerställer att alla dina kontrakt lagras på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter med anpassade statusar för att följa framstegen för varje kontrakt.

Kategorisera alla affärsavtalsrelaterade detaljer såsom underteckningsdatum, avdelning och avtalstyp för att hantera avtal och visualisera avtalsdata.

Få enkel åtkomst till och organisera alla dina dokument i olika ClickUp-konfigurationer, såsom startguiden, kontraktslistan och kontraktsförfrågningsformuläret.

Skapa ett nytt dokument var som helst i ditt ClickUp-arbetsområde och lägg till underordnade undersidor, tabeller och formateringsalternativ för att skapa den perfekta strukturen.

Spåra ändringar i avtalsvillkor, gjorda betalningar och eventuella juridiska frågor.

Förbättra kontraktshanteringen och uppföljningen med projektledningsfunktioner som tidrapportering, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Med ClickUp-uppgifter kan du planera, organisera och samarbeta kring kontrakt genom att tilldela kommentarer som åtgärdspunkter och lägga till kommentartrådar för alla uppgifter.

Frigör mer tid för kunskapsintensivt arbete genom att effektivisera återkommande uppgifter med ClickUp Automations.

Skapa och lagra dokument relaterade till kontraktshantering och visualisera framstegen under kontraktets livscykel med ClickUp Dashboards.

Skapa de rapporter du behöver, allt på ett ställe, i ClickUp.

ClickUp AI låter dig skapa kontrakt automatiskt genom att överlämna alla detaljer till AI så att du kan fokusera på strategiska uppgifter. AI-driven kontraktshantering skapar en bättre upplevelse för dig, dina kunder och alla inblandade parter.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare har rapporterat att det är svårt att lära sig för första gången.

Gränssnittet kan vara långsamt.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag: 12 USD/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för ClickUp

2. Conga

via Conga

Har du någonsin grävt i kontrakt för att hitta viktig information eller en klausul? Med ett kontraktshanteringssystem som Conga kan du delegera denna tråkiga uppgift till AI.

Congas AI-drivna programvara för avtalshantering hanterar hela avtalscykeln. Conga Contract Intelligence extraherar kommersiella villkor med AI och omvandlar dem till verifierade data för affärsanvändare.

Congas bästa funktioner

Lagra och sök efter alla viktiga dokument relaterade till kontrakt och använd AI för att automatiskt extrahera kontraktsdata.

Skapa och leverera aviseringar till rätt intressenter från kontraktshanteringssystemet med Salesforce-integration.

Hitta information om alla avtal med hjälp av kontextuell ämnessökning eller lokalisera data med filtrerbara, anpassningsbara instrumentpaneler.

Begränsningar för Conga

Det är svårt att navigera mellan olika sidor i kontraktsarkivet.

Kontraktsmallarna är inte anpassningsbara.

Congas prissättning

Anpassad prissättning

Conga-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (398 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (72 recensioner)

3. DealHub

via DealHub

Undvik detta kaos och den långdragna avtalsprocessen med DealHub, ett program för avtalshantering.

DealHub förenklar kontraktshanteringsprocessen genom att samla alla intressenter på en digital instrumentpanel, DealRoom, för att skapa juridiska dokument, revidera kontrakt, hantera redlines och tillhandahålla status och insyn i realtid.

DealHubs bästa funktioner

Plattformen för kontraktshantering genererar sekretessavtal, MSA-avtal och andra kontrakt i olika format, såsom HTML, Word och PDF.

Konfigurera godkännandeprocesser för att uppnå intern samstämmighet innan avtalet skickas till kunderna.

CRM-integration med Salesforce, Freshworks och Hubspot ger fullständig åtkomst till alla avtal och dokument direkt i ditt CRM-system och har behörighetsbaserade användarroller.

Begränsningar för DealHub

Gränssnittet för att skapa mallar är inte användarvänligt.

Saknar integration med verktyg för elektronisk signatur, såsom Docusign.

Priser för DealHub

DealRoom: Anpassad prissättning

DealHub CPQ: Anpassad prissättning

DealHub Billing: Anpassad prissättning

DealHub-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (551 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (39 recensioner)

4. Concord

via Concord

IConcord är ett allt-i-ett-system för avtalshantering som hjälper företag att effektivisera hanteringen av avtalsdokument med godkännandeprocesser för både interna och externa parter. Det blir enkelt att automatisera avtalsförhandlingar och repetitiva uppgifter som att markera ändringar och spåra dem.

Det säkra kontraktsarkivet lagrar den senaste versionen av kontraktet. Kontraktshanteringssystem gör det möjligt för teammedlemmar att e-signera smarta kontrakt med några få klick.

Med professionella och företagsplaner får du insikter från alla dina kontrakt med Concords omfattande instrumentpanel för rapportering och analys.

Concords bästa funktioner

Lägg till en kommentar eller chatta i realtid i ditt kontraktsdokument med interna granskare, affärsteam, kunder eller leverantörer av kontraktshanteringsprogram.

Skicka automatiskt kontrakten till granskarna och få dem godkända i Concord-dokumentet inom kontraktshanteringsplattformen.

Samla in obegränsat antal juridiskt bindande e-signaturer gratis i kontraktsdokumentet.

Integrera Concord-dokument med dina dagliga arbetsflöden

Concord-begränsningar

Vissa funktioner skulle kunna vara mer anpassningsbara, till exempel möjligheten att lägga till ett datum i fält för signering.

Att lägga till ett obegränsat antal användare till dina kontrakt medför en extra kostnad.

Concord-prissättning

Standard : 17 USD/användare/månad

Professional : 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Concord-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (131 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (196 recensioner)

5. Trackado

via Trackado

Trackados lösningar för kontraktshantering gör det möjligt för företagsteam att komma åt viktiga dokument var som helst. Ställ in godkännandeprocesser för olika team, få automatiska aviseringar om viktiga datum och uppgifter och få insikter om kontraktens ekonomiska hälsa.

Contract Repository är ett allt-i-ett-verktyg för att hantera kontraktets livscykel.

Ställ in händelser och påminnelser för kommande kontraktsförnyelser och tilldela dem till relevanta teammedlemmar.

Modul för automatisering av arbetsflöden som dirigerar dina kontrakt genom nödvändiga gransknings- och godkännandeprocesser innan de skickas till kunderna.

Saknar möjlighet att söka och filtrera efter företagsnamn.

Den integreras inte med Microsoft Dynamics för dataflöde mellan affärskällor.

Gratis plan

Startpaket : 39 $/månad

Företag : 129 $/månad

Företag: 299 $/månad

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,5/5 (22 recensioner)

6. Gatekeeper

via Gatekeeper

Gatekeeper är en avancerad, molnbaserad plattform för kontrakts- och leverantörshantering som hjälper företag med heltäckande kontraktshantering samt kredit- och riskprofilering. Användarna berömmer verktyget för dess användarvänlighet, garanterade efterlevnad och överskådlighet.

Gatekeepers bästa funktioner

Automatiska påminnelser säkerställer att intressenterna inte missar förnyelsedatum.

Kanban Workflow Engine minskar den tid som läggs på kontraktshantering.

Funktionen Market IQ sammanställer granskade finansiella data och branschdata för att förbättra riskhanteringen för tredje part.

Touchless Contracts och ett mantra om ”noll utbildning” gör verktyget mycket användbart och skalbart.

Begränsningar för Gatekeeper

Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.

Saknar en funktion för live-samarbete online.

Gatekeeper-prissättning

Essentials: 1 245 USD/månad (obegränsat antal användare; faktureras årligen)

Pro: 2 995 USD/månad (obegränsat antal användare; faktureras årligen)

Företag: 5 295 USD/månad (obegränsat antal användare; faktureras årligen)

Enterprise Custom

Gatekeeper-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (76 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (76 recensioner)

7. GetAccept

via GetAccept

GetAccept är en programvara för avtalshantering som förser organisationer med färdiga mallar för smidiga lösningar för avtalshantering.

Du kan samarbeta med intressenter för att skapa en enkel köpupplevelse och minska tiden för att slutföra affärer med interaktiva offerter och säkra elektroniska signaturer.

GetAccepts bästa funktioner

Översiktspanel för att hantera kontrakt för alla dina pågående affärer och utvärdera vilka som kräver mest uppmärksamhet.

Ladda upp ditt försäljningsmaterial i mappar som motsvarar försäljningsprocessen eller skapa mobilanpassat försäljningsinnehåll med hjälp av redigeraren.

Förkorta processen för att skapa offerter genom att använda färdiga kontraktsmallar eller skapa dina egna.

Begränsningar för GetAccept

Det finns ingen funktion för att göra en kopia av utkastet.

Svårigheter att sortera och filtrera data för kontraktshantering

Priser för GetAccept

Essential : 15 USD/användare/månad

Deal Room Professional: 39 $/användare/månad

Contract Room Professional: 49 USD/användare/månad

Full Suite Professional: 79 $/användare/månad

GetAccept-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (779 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (31 recensioner)

8. ContractWorks

via ContractWorks

Har du någonsin fastnat i en revisionsspår för att hitta rätt version att skicka till externa parter för signering?

ContractWorks gör det möjligt för team att hantera flera kundprojekt och kontrakt från början till slut. Använd ContractWorks kontraktshanteringsprogramvara med AI-funktioner för att hantera kontraktscykler, förbättra transparensen och få varningar om viktiga kontraktsdetaljer och händelser.

ContractWorks bästa funktioner

Utarbeta avtal i kontraktshanteringsverktyget på några minuter genom att svara på förkonfigurerade frågor, återanvända data mellan avtal och delegera utarbetandet.

En gemensam miljö för berörda personer för att underlätta kontraktsförhandlingar i samarbete med en revisionsspår.

Avancerad sökfunktion med OCR för att enkelt hitta kontraktsinformation.

Integration med GPT 3 för att utnyttja AI för att skapa kontrakt och förenkla klausuler.

Begränsningar i ContractWorks

Avancerade funktioner som mallar för kontraktsutformning, versionshantering och automatisering av arbetsflöden finns endast tillgängliga i premiumabonnemang.

Inga bulkoperationer tillgängliga, såsom arkivering av alla utgångna kontrakt.

Priser för ContractWorks

Standard : 700 $/månad

Professional : 900 $/månad

Premium: 2000 $/månad

Betyg och recensioner av ContractWorks

G2: 4,8/5 (79 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (76 recensioner)

9. Agiloft

via Agiloft

De flesta stora företag och myndigheter arbetar med äldre programvara för kontraktshantering. En enkel ändring av den befintliga automatiseringen av kontraktsflödet kommer sannolikt att ta månader och kosta tiotusentals dollar, vilket leder till förseningar och ökade ekonomiska bördor.

Moderna programvaror som Agiloft har kodfria instrumentpaneler som gör det möjligt för kontraktshanterare att genomföra denna förändring, vilket sparar tid och kostnader för programvaran för kontraktshantering.

Agilofts intuitiva gränssnitt ökar användarnas acceptans, AI-drivna funktioner påskyndar skapandet av kontrakt och säkerhetskompatibilitet garanterar juridiskt korrekta kontraktsflöden.

Agilofts bästa funktioner

Erbjuder en helt anpassningsbar plattform utan kod för att hantera hela kontraktets livscykel.

Dynamiska klausulbibliotek och mallar för att påskynda kontraktsskapandet.

Med sökfunktionen för naturligt språk kan du snabbt hitta de kontraktsdokument och detaljer du behöver.

Agilofts begränsningar

Gränssnittet är inte intuitivt att konfigurera och har en brant inlärningskurva i början.

Har inte tekniken för att identifiera dubbla avtal.

Agiloft-priser

Väsentligt : Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Agiloft-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (72 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (34 recensioner)

10. Outlaw

via Outlaw

Outlaw är en modern programvara för avtalshantering som effektiviserar avtalens livscykel för organisationer – från generering av mallbaserade dokument till avtalsbaserad redlining till förhandlingar i realtid och e-signering.

Med viktiga funktioner för att effektivisera kontraktsutformning och förhandlingar ger Outlaws helhetslösning ditt juridiska team möjlighet att fokusera på strategiskt arbete istället för att fastna i kontraktsprocessen.

Outlaws bästa funktioner

Skapa en anpassad avtalsmall med ett dynamiskt klausulbibliotek, villkorade skyddsåtgärder och funktioner för batchgenerering.

Revisionsspår i realtid, versionskontroll och aviseringar för att upprätthålla transparens och överskådlighet.

Integreras med över 1000 appar direkt via säkra API:er för att passa ditt arbetsflöde.

Bryt begränsningarna

Inte intuitivt med domstolsrelaterade dokument

Det är inte möjligt att lägga till ett obegränsat antal användare till avtal.

Outlaw-prissättning

Anpassad prissättning

Outlaw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (86 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (41 recensioner)

11. ContractSafe

via ContractSafe

Flera avdelningar, såsom försäljning, ekonomi och drift, utarbetar kontraktsdokument. Kontraktshanteringssystem ger översikt över deadlines och håller alla berörda parter synkroniserade, vilket leder till en snabb och framgångsrik kontraktsslutning.

ContractSafe är en programvara för avtalshantering med en intuitiv instrumentpanel för snabb åtkomst till viktig information med sökfunktioner. Effektivisera din avtalsprocess med tillgängliga anpassade avtalsmallar som uppfyller dina krav.

ContractSafes bästa funktioner

Spåra alla dina pågående kontrakt i varje steg, minska riskerna, minska slöseri med tid och håll din organisation effektiv.

ContractSafes programvara för avtalshantering är byggd på AWS och erbjuder funktioner som kryptering, upptäckt av skadlig kod och virus samt sårbarhetstester för att skydda dina viktiga dokument.

Ställ in påminnelser om kontraktsförnyelser och utgångsdatum, som skickas automatiskt till din e-post.

Begränsningar för ContractSafe

Det finns ingen möjlighet att dra och släppa ett kontrakt i olika mappar.

Vissa funktioner är inte så enkla och kräver utbildning och ytterligare förklaringar från implementeringsteamet.

Priser för ContractSafe

Basic : 329 $/månad

Standard : 549 $/månad

Professional : 779 $/månad

Enterprise: 999 $/månad

ContractSafe-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (82 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (130 recensioner)

Revolutionera avtalen med de bästa avtalshanteringssystemen

Den kontraktshanteringsprogramvara du väljer kommer att guida dig mot en effektiv hantering av kontraktets livscykel och öka organisationens produktivitet. Välj ett kontraktshanteringsverktyg som passar ditt affärsteamets arbetsflöden och som är säkert för teamsamarbete.

ClickUp är en av de bästa programvarorna för avtalshantering som finns tillgängliga för affärsproffs, juridiska avdelningar, säljteam och alla som vill utarbeta och dela avtal.

Ge ditt juridiska team verktyg i form av mallar för avtalshantering och ClickUp AI för att effektivisera och påskynda avtalshanteringsprocessen från veckor och dagar till timmar.

Arbetsflödeshantering med hjälp av projektledningstekniker hjälper till att dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter. Dessutom kan du med hjälp av programvara för kontraktshantering tilldela ansvar, följa framsteg och automatisera manuella arbetsflödessteg i kontraktsprocessen.

Clickups kontraktshanteringssystem integreras med din befintliga stack för att säkerställa ett transparent och säkert informationsflöde mellan olika team i hela företaget. Planera, hantera och spåra alla dina affärskontrakt för kontraktscykelhantering på ClickUps intuitiva instrumentpanel.

Registrera dig för ClickUps kostnadsfria provperiod och använd programvaran för avtalshantering.