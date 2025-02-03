De 10 bästa programvarorna och verktygen för inköpshantering 2025

Oavsett om du är B2B, B2C, SaaS eller något däremellan, är det material och tjänster som håller ditt företag igång. Inköpare som du driver på den utvecklingen genom att hitta leverantörer, hantera inköpsorder, begära offerter genom RFP:er och hantera kontrakt.

Det är mycket att ta itu med, eller hur?

Lyckligtvis effektiviserar inköpslösningar ditt arbetsflöde och gör godkännandeprocesserna till en barnlek. Om det är hög tid att automatisera dina inköpsprocesser har vi lösningen för dig.

I den här guiden hittar du tips om hur du hittar de bästa inköpslösningarna, samt våra val av de bästa inköpsprogrammen för 2024.

Vad är programvara för inköpshantering?

Programvara för inköpshantering är en lösning som är utformad för att hjälpa företag att effektivisera sina inköpsprocesser, från att hitta leverantörer till att hantera kontrakt. Den automatiserar uppgifter och tillhandahåller en centraliserad plattform för alla inköpsaktiviteter, vilket gör det enklare för inköpsteamen att samarbeta, följa upp framsteg och fatta datadrivna beslut.

Med den ständigt ökande komplexiteten i leveranskedjorna och behovet av snabbare beslutsfattande har programvara för inköpshantering blivit ett viktigt verktyg för företag av alla storlekar.

Vad ska du leta efter i programvara för inköpshantering?

Letar du efter ett bra verktyg för inköpshantering? Leta efter programvara för inköpshantering som innehåller funktioner som:

Mallar: Välj ett program för inköpshantering som innehåller mallar för offertförfrågningar lagerkontrollistor och mycket mer.

Budgetering: Du måste ju trots allt hantera dina pengar . Leta efter funktioner som utgiftsanalys och utgiftsöversikt som underlättar din inköpsprocess. Ett bra inköpsverktyg bör också erbjuda fakturahantering och integreras med leverantörsreskontra.

Använd fallspecifika funktioner: Visst, de flesta inköpsverktyg passar olika typer av företags behov. Men det skadar inte att välja ett verktyg som redan passar din bransch. Oavsett om du behöver hjälp med fastighetsprojektledning eller behöver hantera en IT-avdelning finns det en programvarulösning för dig.

Integrationer: Du använder redan affärssystem (ERP) och annan programvara. Välj inköpshanteringsverktyg som fungerar bra tillsammans med den programvara du redan använder.

Hantering av leverantörslistor: Ett bra inköpsverktyg hanterar alla delar av kontraktets livscykel. Leta efter robusta funktioner för kontrakts- och leverantörshantering för att hålla koll på leverantörernas prestanda.

Användarvänlighet: Välj molnbaserade inköpshanteringsverktyg för att få den realtidsinformation du behöver för att arbeta bättre och snabbare.

Du kan välja din egen upphandlingshanteringsprocess, men varför bry sig när vi har gjort allt arbete åt dig? Här är våra val av de bästa upphandlingshanteringsverktygen för 2024.

1. ClickUp – Bäst för lagerhantering

Kom igång med ClickUp Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

ClickUp är en robust plattform som kombinerar inköp, dokument, uppgifter, whiteboards, analyser, mål, chattar och mycket mer. Om du är trött på att bläddra igenom otaliga plattformar för att slutföra en enda liten uppgift är ClickUp svaret.

ClickUp List-vyn är perfekt för inköpsprocesser och budgethantering med anpassningsbara fält och sorteringsfunktioner. Med denna vy får du en översiktlig bild av dina uppgifter och kan enkelt sortera, filtrera, gruppera och söka efter specifika uppgifter.

Få en översiktlig bild av projektets budget samtidigt som du hanterar uppgifter och statusar i ClickUp List-vyn.

Allt du behöver är rätt mallar för att omvandla ClickUp till den anpassningsbara inköpsplattform du drömmer om. Använd ClickUp Procurement Space Template för att övervaka alla dina inköpsuppgifter på ett ställe – komplett med en kodfri databas och snygga visualiseringar.

Få gratis mall Hantera din upphandlingsprocess från början till slut med ClickUp!

Använd ClickUps upphandlingsmall för att planera dina upphandlingsuppgifter innan du ens schemalägger en enda uppgift. Istället för att växla mellan otaliga plattformar och verktyg kan du njuta av en mer förnuftig och strömlinjeformad upphandlingsprocess som gör ditt jobb oändligt mycket enklare.

ClickUps bästa funktioner:

Skapa mallar för dina inköpsaktiviteter med ClickUps inköpsmall.

Skapa anpassade fält, statusar och vyer

Använd ClickUp AI för att automatiskt fylla i din dokumentation och dina mallar för inköpshantering.

Omvandla inköpsplaner till genomförbara uppgifter med bara ett klick

Lagra alla interna och externa chattar i ClickUp tillsammans med din upphandlingsdokumentation.

Begränsningar för ClickUp:

Funktioner som ClickUp AI är endast tillgängliga på betalkonton.

ClickUp har många funktioner, vilket ibland kan kännas överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Coupa – Inköpsprogramvara som är bäst för utgiftshantering

via Coupa

Coupa är ett inköpsprogram och en plattform som handlar om pengar, baby. Det har många funktioner, men är främst inriktat på utgiftshantering i inköpsprocesser. Coupa förenar source-to-pay för att öka dina rörelsemarginaler, vilket förmodligen låter som en dröm som går i uppfyllelse för inköpsavdelningen.

Använd Coupa för att hantera ditt rörelsekapital och prognostisera budgetar. Inköpsverktyget har även begränsade automatiseringar för att effektivisera avtal, inköp, fakturagodkännanden och leverantörsrelationer.

Coupa bästa funktioner:

Visualisera hanteringen av dina tredjepartsleverantörer med funktioner för leveranskedjan.

Coupa Community. ai tillhandahåller användbara finansiella riktmärken.

Programvara för leverantörshantering

Begränsningar för Coupa:

Vissa användare säger att de har varit tvungna att skapa flera Coupa-konton för att kunna hantera betalningar.

Av inköpshanteringsverktygen erbjuder Coupa inte någon gratis provperiod eller freemium-medlemskap.

Coupa erbjuder endast kundservice via chatt.

Coupa-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Coupa-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)

3. Kissflow – bäst för automatisering av inköpsorder

via Kissflow

Kissflow är stolt över att vara både enkelt och anpassningsbart. Använd denna plattform för att spåra inköpsförfrågningar, automatiskt generera inköpsorder och godkänna fakturor på språng i mobilappen.

Vi gillar att Kissflow integreras med många andra plattformar, vilket innebär att all din data flödar till samma plats. Programvaran för upphandling innehåller plugins för Xero, DocuSign och mycket mer.

Kissflow har till och med detaljerade behörigheter, så att du har fullständig kontroll över vad dina inköpsteammedlemmar kan göra på plattformen.

Kissflows bästa funktioner:

Förenkla leverantörsintroduktion och hantering i Kissflow

Integrera Kissflow med annan ekonomiprogramvara som du redan använder via API.

Du kan anpassa nästan vad som helst, inklusive godkännandeprocesser, datafält och rapportformat.

Kissflows begränsningar:

Kissflow erbjuder inte gratis- eller freemium-alternativ jämfört med andra inköpsprogram i denna lista.

Vissa användare säger att det är svårt att implementera Kissflow.

Kissflow-priser:

Från 1 990 $/månad

Kissflow-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Kissflow!

4. Vendr – bäst för SaaS-kostnader

via Vendr

Använder ditt företag mycket programvara? I så fall är Vendr rätt inköpsprogramvara för dig. De är specialiserade på att minska SaaS-kostnaderna och samtidigt påskynda inköpsprocessen. Vad finns det att inte gilla? ?

Vendr lever upp till sitt namn och hjälper till med hanteringen av programvaruleverantörer. Det hanterar även efterlevnad, vilket är användbart om du behöver följa ett komplext nätverk av juridiska krav.

Du behöver inte heller göra allt manuellt. Skapa kompatibla inköpsprocesser i Vendr så kör plattformen på autopilot från och med då. Men oroa dig inte: du har full kontroll, så du kan gärna justera dina arbetsflöden om något skulle förändras.

Vendrs bästa funktioner:

Undvik överraskningar med Vendrs transparenta köpguider.

Få förhandlingsråd från Vendrs inköpsexperter

Samla alla inköp, förnyelser och utgiftsdata på en och samma instrumentpanel.

Varje prenumeration kommer med en besparingsgaranti.

Vendrs begränsningar:

Vendr är för företag med en årlig omsättning på minst 400 000 dollar.

Vissa användare säger att funktioner som kontraktspreferenser är för manuella, vilket kan leda till förbiseenden.

Vendr-priser:

Startpaket: 36 000 dollar/år

Tillväxt: 78 000 dollar/år

Enterprise: 120 000 dollar/år

Vendr-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

5. GEP SMART – bäst för direktupphandling

via GEP

GEP SMART är en robust programvarusvit som innehåller verktyg för direktupphandling, materialförteckningshantering, source-to-contract och mycket mer. Säg adjö till fristående upphandlingsmoduler, för allt ingår i denna plattform.

Dess inköpssystem är särskilt kraftfullt, mycket tack vare användningen av AI, robotiserad processautomation (RPA) och Big Data. Om du vill ha en lösning som ligger i teknikens framkant erbjuder GEP heltäckande inköp på språng.

GEP:s bästa funktioner:

Hantera alla direkta och indirekta utgifter effektivt med hjälp av inköpsprogramvara.

Berätta för GEP vilka krav du har på regelefterlevnad så utformar de en upphandlingsprocess som uppfyller dessa krav åt dig.

AI påskyndar uppgifter från inköp till betalning, såsom utgiftsanalys, strategisk inköp, orderhantering och fakturahantering.

GEP:s begränsningar:

Vissa användare tycker att GEP är svårt att navigera i.

Andra användare säger att GEP är långsammare än andra inköpsverktyg.

GEP-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

GEP-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (7 recensioner)

6. Jaggaer – bäst för e-upphandling

via Jaggaer

Jaggaer är ett inköpshanteringsverktyg som specialiserar sig på direktinköp och e-inköp. Deras mål är att hjälpa företag att få bättre kontroll över sina utgifter och hitta fler effektivitetsvinster.

Om du vill att alla i din organisation (äntligen) ska följa dina avtal och policyer är Jaggaer ett bra val. Denna inköpsprogramvara har inte bara funktioner för efterlevnad, utan också intelligenta shoppingverktyg för smidiga inköp.

Jaggaers bästa funktioner:

Använd Jaggaers funktioner för hantering av leverantörskedjan och leverantörsrelationer för att hantera alla aspekter av inköp.

One-Stop Shopping gör det möjligt för inköpsteam att se och jämföra artiklar från olika kataloger på ett och samma ställe.

Jaggaers rapporteringsfunktioner gör det enkelt att se alla dina inköpsdata och affärsprocesser på ett och samma ställe.

Begränsningar för Jaggaer:

Du måste kontakta Jaggaer för prisuppgifter.

Vissa användare önskar att Jaggaer erbjöd globala inköpsverktyg.

Jaggaers priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Jaggaer-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (27+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (2+ recensioner)

7. Procurify – bäst för leverantörshantering

via Procurify

Procurify är ett av de mest användarvänliga och bästa verktygen för inköpsteam. Med Procurify får du realtidsöverblick över alla affärsprocesser, utgifter och leverantörshanteringslösningar på ett och samma ställe.

Procurify hanterar inte bara hela processen från upphandling till betalning, utan låser även utgifterna. Det fungerar även med strikta budgetar och revisioner för att hålla dig på rätt spår. ?️

Procurifys bästa funktioner:

Procurify levereras med en mobilapp för iOS och Android.

Integrera Procurify med ditt redovisningssystem eller ERP-system

Skapa anpassade arbetsflöden för godkännande av utgifter som fungerar bra även när ditt team är på resande fot.

Begränsningar för Procurify:

Procurify erbjuder inte någon gratis- eller freemium-version till skillnad från vissa andra inköpsprogram.

Procurify har inga funktioner för lagerhantering.

Priser för Procurify:

Från 2 000 dollar/månad

Procurify-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

8. Team Procure – bäst för anpassade inköpsarbetsflöden

via Team Procure

Team Procure hanterar alla godkännandeprocesser, inköpsorder och lagerhantering på ett och samma ställe. Vi gillar att detta inköpshanteringsverktyg erbjuder anpassade godkännandeprocesser, så att du har friheten att justera det efter eget tycke.

En annan stor fördel är funktionen RFQ & E-Auctions. Bjud in flera leverantörer att lämna anbud på ett projekt i Team Procure och jämför automatiskt resultaten i plattformen. För vem har tid att läsa igenom fem 20-sidiga RFQ:er?

Team Procure bästa funktioner:

Genomför e-auktioner och samla in offertförfrågningar från flera leverantörer för kvalitativ utgiftshantering.

Integrera Team Procure med din lagerhanteringslösning

Registrera alla leverantörer och spåra deras inköps-KPI:er i Team Procure.

Begränsningar för Team Procure:

Funktionerna för lagerhantering är begränsade jämfört med andra inköpsprogram.

Vissa användare säger att kassaflödesrapporterna är svåra att följa för utgiftshantering.

Priser för Team Procure:

Cloud Procurement Suite: 250 $/månad (inkluderar 3 användare)

Enterprise Procurement Suite: Anpassade priser

Team Procure-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3+ recensioner)

9. Corcentric – bäst för B2B-team

via Corcentric

Corcentric är ett smart inköpsprogram som hanterar source-to-pay, order-to-cash, betalningshantering och mycket mer. Det är specialiserat på B2B-handel, så om du säljer produkter till andra företag kan Corcentric vara rätt för dig.

Vi gillar att Corcentric samlar hela inköpsprocessen på ett ställe. Dess funktion Intelligent Applications är särskilt intressant: den använder automatisering och AI för att påskynda inköpshanteringen och upptäcka användbara trender blixtsnabbt.

Corcentrics bästa funktioner:

Ring din strategiska rådgivare för optimeringstips.

Integrera och automatisera inköp med Corcentrics intelligenta applikationer

Anlita Corcentric för att hantera upphandlingar åt dig med hanterade tjänster.

Corcentrics begränsningar:

Vissa användare rapporterar en långsam och buggig upplevelse jämfört med andra inköpsverktyg.

Du måste kontakta Corcentric för prisuppgifter.

Corcentric-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Corcentric-betyg och recensioner:

G2: 3,2/5 (7+ recensioner)

Capterra: 4/5 (3+ recensioner)

10. Precoro – bäst för avtalshantering

via Precoro

Precoro har många funktioner för att begära, godkänna, beställa, hantera kontrakt och kontrollera inköp. Precoro är helt anpassningsbart och du har friheten att automatisera nästan vad som helst. ?

Precoro skapar automatiskt dokument åt dig och gör trevägsmatchning. Generera automatiskt inköpsorder, spåra order i realtid och få kontroll över alla inköpsåtgärder med denna solida lösning för inköpshantering.

Precoro bästa funktioner:

Synkronisera inköpsdata i realtid

Precoro har papperslösa, automatiserade RFP:er och RFQ:er.

Spåra revisionshistoriken för arbetsflöden för att uppfylla revisionskraven

Precoro-begränsningar:

Vissa användare gillar inte Precoros meddelanderegler.

Andra användare säger att lagerhanteringsmodulen inte har den funktionalitet de behöver.

Precoro-priser:

För mindre team: 35 USD/månad per användare för färre än 20 användare

För större team: Kontakta oss för prisuppgifter

Precoro-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vanliga utmaningar inom inköpshantering

Att effektivisera inköpsprocessen är ingen liten bedrift.

Organisationer står ofta inför en mängd utmaningar inom inköp, såsom att upprätthålla efterlevnaden av regler, undvika kostnadsöverskridanden och säkerställa leverans av varor och tjänster i tid. En annan betydande hinder är risken för bedrägliga aktiviteter, vilket kräver noggrann övervakning och validering av varje transaktion.

Lyckligtvis löser programvaran för inköpshantering dessa problem genom att automatisera arbetsflöden, säkerställa efterlevnad genom systematiska kontroller, tillhandahålla budgetövervakning i realtid och förbättra leverantörsverifieringsprocesserna. Den minimerar också mänskliga fel, vilket förbättrar den totala inköpseffektiviteten.

Verktyg för inköpshantering erbjuder en rad olika funktioner och fördelar som kan förbättra inköpsprocessen avsevärt. Dessa inkluderar:

Effektiviserade inköpsförfrågningar: Med inköpsprogramvara kan användarna enkelt skapa och skicka inköpsförfrågningar, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för denna process.

Snabbare godkännandeprocesser: Med automatiserade godkännandeprocesser kan inköpshanteringsverktyg påskynda godkännandeprocessen för inköpsförfrågningar, vilket minskar förseningar och säkerställer att inköpen sker i tid.

Centraliserade data: Genom att centralisera alla upphandlingsdata på en plattform ger dessa verktyg realtidsinsyn i utgifter, kontrakt och leverantörshantering. Detta gör det enklare att spåra och analysera upphandlingsaktiviteter.

Automatisering: Programvara för inköp har ofta automatiseringsfunktioner som kan hjälpa till att minska manuella uppgifter och öka effektiviteten. Dessa inkluderar automatiserade inköpsorder, fakturering och kontraktshantering.

Kostnadsbesparingar: Genom att ge insikter i utgiftsmönster och möjligheter till kostnadsbesparingar kan inköpshanteringsverktyg hjälpa företag att spara pengar på sina inköp.

Compliance Management: Med funktioner som compliance-spårning och automatiserad hantering av inköpsavtal kan dessa verktyg hjälpa till att säkerställa att alla inköp görs i enlighet med företagets policyer och lagkrav.

Upphandling innefattar många rörliga delar, och vi vet att du redan är duktig på att hantera allt. Men varför göra upphandlingen svårare än nödvändigt?

Samla alla dina uppgifter, chattar och inköpsstrategier på samma plattform med ClickUp. Våra mallar sparar dig timmar av tid och gör inköpsprocessen – vågar vi säga det? – rolig! ✨

Men lita inte bara på vårt ord. Prova ClickUp nu: det är gratis för alltid.